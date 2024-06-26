Как да разширите маркетинговия си екип?

Като собственик на бизнес, вие знаете колко важна е ролята на маркетинга в жизнения цикъл на клиентите – от създаването на познаваемост на марката и изграждането на доверие до привличането и задържането на клиенти.

Без ефективен маркетинг екип бюджетите се изразходват напразно, бизнесът и потенциалните клиенти се изплъзват, а времето на всички се губи в кампании от типа „пръскай и се моли“, които носят повече разочарование, отколкото приходи.

Ами ако има по-добър начин да разширите маркетинговите си усилия, който да зарадва клиентите и да доведе до приток на потенциални клиенти?

В този наръчник споделяме всичко за разширяването на маркетинговите екипи, използването на технологии, най-добрите практики в комуникацията и предизвикателствата при разширяването, които трябва да имате предвид.

Разбиране на важността на маркетинговия екип в една организация

Можете ли да си представите бизнес без маркетинг екип? Как бихте гарантирали, че вашият продукт ще бъде открит? Кой би разказал на вашите потенциални клиенти за вашите предложения?

Разбира се, има клиентски отзиви и обратна връзка, но можете да се доверите на устата реклама само до известна степен. Тук на помощ идва маркетингът – чрез комбиниране на данни, доверие и талант, за да активира растежа.

Ето как маркетинговият екип може да направи разлика във вашата организация:

Подобрява познаваемостта на марката: Маркетингът играе важна роля в разпространяването на информация за вашата марка чрез съобщения и позициониране на продуктите, информиране на потенциалните клиенти за проблемите, които вашият продукт или услуга решава, и изграждане на доверие като партньор, който ще им помогне.

Задържа и ангажира клиентите: Маркетинг екипите насочват потенциалните клиенти през фазата на обмисляне към покупка.

Увеличаване на продажбите и рентабилността: Като маркетинг специалист, вие работите в тясно сътрудничество с екипа по продажбите, за да генерирате потенциални клиенти и да ги превърнете в клиенти.

Провежда маркетингови проучвания: Членовете на маркетинговия екип провеждат проучвания, анализират пазарните тенденции и данните за индустрията и разговарят с клиенти. Дори когато проучванията се провеждат от трети страни, маркетинговият отдел анализира тези данни, за да изработи персонализирана стратегия за навлизане на пазара и Членовете на маркетинговия екип провеждат проучвания, анализират пазарните тенденции и данните за индустрията и разговарят с клиенти. Дори когато проучванията се провеждат от трети страни, маркетинговият отдел анализира тези данни, за да изработи персонализирана стратегия за навлизане на пазара и маркетингова пътна карта въз основа на резултатите.

Помага при разработването на продукти: Въз основа на цялостното разбиране на продукта, конкурентната среда и потенциалната клиентска база, маркетинговите операции също така предоставят информация на екипа за разработване на продукти.

Кога да разширите маркетинговия екип

Вашата маркетингова функция трябва да се справя с множество цели и отговорности, свързани с целите за приходи.

Въпреки това, с разрастването на вашия бизнес, подходът „да правим повече с по-малко“ може да не сработи. Всъщност, това може напълно да изтощи вашия маркетинг екип и да го направи непродуктивен.

Въпреки това, огромните инвестиции в изграждането на пълноценен маркетинг отдел в ранните етапи може да не са разумни.

Кога разбирате, че е време да разширите маркетинговия си екип? Тук разглеждаме какво ще е необходимо на маркетинга на всеки етап от неговото развитие.

Предупреждение: За да улесним разбирането на това как да разширите екипа си, избрахме инвестициите или капитала като критерий за класифициране на мащаба. Разбира се, това не е универсален подход. Има много други начини, по които маркетинговите екипи могат да растат и да се разширяват.

Начален етап

Фокус в началната фаза: Намиране на минимално жизнеспособния продукт (MVP) и ранните потребители.

Какво ви е необходимо: Маркетинг специалист, който може да разработи посланията на марката, да помогне за изграждането на общност, да тества вашия MVP и да събира обратна връзка от потребителите.

Серия А

Фокус в етап Series A: Създайте PMF, подходящ за пазара на продукта, планирайте стратегията за навлизане на пазара, разширете 1-2 канала и демонстрирайте, че бизнесът може да постигне предвидим растеж.

Какво ви е необходимо: Това е моментът, в който разширявате едноличния маркетингов екип и добавяте още роли, включително: Стратег по съдържание и автор на истории и специалист по SEO за привличане на трафик към уебсайта

Маркетинг специалист по ефективност за растеж и наблюдение на дигитални маркетингови кампании

Визуален дизайнер — графичен дизайнер или UX UI дизайнер за създаване на брандирани изображения и други визуални ресурси

Серия Б

Фокус във фаза Серия Б: Разширете клиентската си база, фокусирайте се върху маркетинг за растеж и разширете операциите, като добавите собственици на екипи, за да разраствате и разширявате отделните канали.

Какво ви е необходимо: Трябва да наемете CMO и/или маркетинг директор , който да ръководи маркетинг отдела. В допълнение към членовете на маркетинговия екип от серия А, допълнителните роли ще включват: Анализатор на данни за измерване на въздействието на кампаниите, идентифициране на най-ефективните канали и възможности за растеж, както и вземане на решения въз основа на данни с помощта на инструменти за автоматизация.

Технически експерт за изграждане на системи за автоматизация и работни процеси

Ръководител на отдела за генериране на търсене за внедряване на стратегии за стимулиране на растежа и приходите

Мениджър продуктов маркетинг , който разбира ценностната предложения на продукта и посланията на разработчиците към клиенти, потенциални клиенти и вътрешни аудитории , който разбира ценностната предложения на продукта и посланията на разработчиците към клиенти, потенциални клиенти и вътрешни аудитории

Серия C

Фокус в етап Series C: Маркетингът създава запомняемост на марката и пренебрегва изграждането на марката, свързва се с ръста на приходите, ускорява производството на съдържание, фокусира се върху ангажираността на клиентите и се разширява към нови пазари.

Какво ви е необходимо: Освен всички споменати по-горе роли, ще създадете маркетинг екип за продукти и ще добавите стратег по комуникации или специалист по връзки с обществеността, който да изработи маркетингова комуникационна стратегия за екипа.

Най-добри стратегии и съвети за разширяване на маркетинговия екип

За да имате добре смазан маркетингов отдел със специализирани експерти, които да оптимизират производителността, трябва да приложите следните стратегии:

1. Задайте, проследявайте и постигайте целите за растеж

Всичко, което прави маркетинговият екип, има цел, свързана с целите на организацията.

Като маркетинг специалист, вие ги третирате като своя пътеводна звезда – те ви помагат да приоритизирате работата си и ви държат отговорни.

Наборът от инструменти за поставяне на цели на ClickUp може да ви помогне да работите за постигането на вашата цел, като поставяте реалистични цели, проследявате напредъка и визуализирате пътя към успеха.

Можете да използвате ClickUp Goals, за да създадете пътна карта за растеж, която да съгласува екипите, да поддържа фокуса на отделните лица и да позволи определянето на цели и сравнителен анализ на ниво екип.

Задайте месечни и седмични цели за отдел и за отделни лица, като използвате ClickUp Goals*.

Можете да проследявате напредъка на вашите маркетингови цели и цели за растеж, като зададете цели и добавите полета за завършени задачи, числови стойности и вярно/невярно. ClickUp автоматично актуализира вашия напредък, ако вашите цели са свързани със задачи.

Например, нашият вътрешен екип преглежда седмичните цели всеки понеделник и определя целите за следващата седмица в петък. По този начин екипът постоянно напредва и всеки е отговорен за колективния напредък.

2. Документирайте всичко

Изчерпателната документация е важен референтен пункт за поддържане на записи за всичко – от постигнатия до момента напредък, важни събития, подробности за продуктите и решения до подробни планове за проекти и дори редовни списъци със задачи.

Ако вашият екип си сътрудничи с други отдели, документацията ви помага да избегнете погрешни представи и интерпретации. Всеки има достъп до едни и същи спецификации на продуктите и проектите.

С ClickUp Docs можете да организирате цялото си знание за продуктите и работата на едно място, като направите информацията незабавно достъпна и лесна за намиране. С това знание вашите маркетингови екипи ще работят много по-бързо и с увереност.

ClickUp Docs може да съхранява цялата информация за вашите маркетингови операции

Някои от най-обичаните и широко използвани функции на Doc за маркетинговите екипи са:

Маркетинг пространство Уики

Те са идеалното място, където да включите информация за вашите маркетингови инициативи за външни екипи, които си сътрудничат с вас.

Създайте уики документ „Маркетингово пространство“ в ClickUp за ефективно сътрудничество с външни екипи

Хранилище на документи

Използвайте това, за да събирате документация, включително шаблони за SOP, брифинги за имейл кампании, оптимизация за търсачки, платена реклама и други маркетингови инициативи.

Създайте хранилище за документи във всяка папка на екипа, за да оптимизирате маркетинговата документация в ClickUp

Шаблон за маркетингов план за действие

Шаблонът за маркетингов план за действие на ClickUp гарантира, че всеки има ясно разбиране за това, което трябва да се направи, за да се изпълнят маркетинговите дейности, как да се проследяват резултатите по организиран начин и как да се визуализира вашата маркетингова стратегия в различните канали.

Изтеглете този шаблон Създавайте и управлявайте успешни рекламни проекти с шаблона за маркетингов план за действие

Когато разширявате маркетинга, трябва да създадете маркетингови планове, които екипът може да изпълни без постоянното ви ръководство.

Този шаблон предоставя ценна информация за всяка задача и проект, позволява на маркетинговите лидери да проследяват напредъка спрямо бюджетите и графиците и стандартизира процесите, като извежда вашите маркетингови дейности на по-високо ниво.

Прочетете още: Как да разширите вашата маркетингова агенция

3. Организирайте екипа си в рамките на мащабируема йерархия

Да предположим, че преди година маркетинговият ви екип се състоеше от двама души. След финансирането от серия Б, той вече включва над 15 души, всеки от които с уникален набор от нужди и работни процеси.

Естествено, обхватът на работата се увеличава с разрастването, което прави важно да се поддържа организация, за да се съобразят маркетинговите операции с бизнес целите на цялата компания.

Йерархията на ClickUp улеснява организирането на екипа ви и ви дава гъвкавост да разширявате дейността си, независимо дали сте екип от един човек или от 15+ души.

Използвайте йерархията на ClickUp, за да организирате маркетинговия си екип и дейностите си

Защо да използвате йерархията на ClickUp?

За начало, това осигурява прозрачност относно това кой какво прави в екипа.

Получавате пространства, списъци и папки, за да организирате различни инициативи и да ги редактирате според променящите се нужди.

Получете цялостен поглед с дати, отговорни лица, персонализирани полета

Не искате да разширявате екипа си за сметка на загуба на контрол. В йерархичния изглед виждате всичко с подробни изгледи отгоре надолу. С този изглед разширете инициативите си до следващото ниво.

Прочетете още: Как маркетинговият екип на ClickUp използва ClickUp

4. Прегледайте цялата си маркетингова работа на едно място

Макар да мислите, че всички маркетингови технологии ще ви помогнат да оптимизирате маркетинговите си усилия, истината е, че когато увеличите броя на маркетинговите си служители, повече инструменти ще означават само повече хаос.

Повечето маркетингови екипи се сблъскват с едни и същи предизвикателства: изолирани канали, въпроси относно възвръщаемостта на инвестициите и кампании с кратък срок на действие, за да споменем само някои от тях.

Нужен ви е единен източник на информация, за да видите всичко, върху което се е работило в миналото, настоящето и бъдещето.

Иновативни решения като ClickUp за маркетингови екипи ви помагат да изградите маркетингово колело на стероиди.

Планирайте, сътрудничете си и изпълнявайте вашите маркетингови планове чрез платформата за управление на маркетингови проекти на ClickUp

Ако, подобно на екипа ни в ClickUp, вярвате, че добрият маркетинг не се състои само в извършването на дейности, а в това да се оползотворят всички усилия, ето някои функции на ClickUp, които ще ви помогнат да бъдете организирани, да действате бързо и да постигате резултати.

Създавайте кампании с блестяща скорост с ClickUp Brain

Едно от често срещаните приложения на ClickUp Brain за маркетингови екипи е създаването на брифинги за маркетингови кампании, бележки за пускане на продукти и брифинги за съдържание с няколко кликвания.

Въведете няколко команди с помощта на AI маркетингови инструменти и ClickUp Brain ще попълни резюметата и конспектите. Той дори създава проектни отчети за секунди, които можете да доусъвършенствате.

Бързо създавайте съдържание като казуси с помощта на ClickUp Brain

Искате ли още идеи за това как да започнете да използвате ClickUp Brain?

Използвайте го като свой AI проектен мениджър, за да автоматизирате обобщенията на проекти, ежедневните срещи и актуализациите на напредъка.

Като мениджър на знания за изкуствен интелект, ClickUp Brain ви дава незабавни и точни отговори въз основа на контекста.

Като AI писател, използвайте ClickUp Brain, за да генерирате шаблони за задачи и казуси за съществуващи клиенти, да създавате таблици с богата информация и транскрипти от бележки от срещи.

Сътрудничество между работните потоци с ClickUp Docs и Whiteboards

Поддържайте всички в екипа си на една и съща страница и в синхрон от етапа на идеята до пускането на продукта на пазара. За целта използвайте функциите за съвместна работа на ClickUp, като например:

Независимо дали пишете шаблон за стандартна оперативна процедура за маркетингов процес или документ с указания за кампания, ClickUp Docs ще ви помогне да съхраните всички подробности на едно място.

Членовете на екипа могат да редактират документа в реално време, да маркират сътрудници в коментари, да възлагат задачи и да вграждат мултимедийни елементи като таблици, видеоклипове, PDF файлове и др.

Използвайте ClickUp Docs, за да си сътрудничите с екипа си и да превърнете идеите в проследими задачи

Използвайте ClickUp Whiteboards като съвместно работно пространство, за да начертаете идеи, пътувания на потребителите през всеки етап от фунията и ключови етапи и да видите как всичко се вписва заедно.

Професионален съвет💡: Можете да вградите ClickUp Docs в ClickUp Whiteboards, за да имате достъп до важни документи по проекта и да добавяте контекст, без да напускате бялата дъска.

Вградете ClickUp Docs на живо директно в Whiteboards, за да имате достъп до важни документи, проучвания и контекст, без да напускате таблото си

Превърнете екипната работа в данни с таблата за управление на ClickUp

ClickUp Dashboards ви позволява да проследявате и анализирате напредъка към вашите маркетингови цели с един поглед. По този начин всички остават в течение, без да се налага да се занимават с множество инструменти за отчитане.

Най-хубавото е, че можете да вграждате отчети от други платформи, като Google Sheets, директно в таблата за управление и по-подробно в показателите за ефективност.

Използвайте персонализирани табла за управление на ClickUp, за да проследявате най-важните показатели

„В ClickUp трите най-важни функции за ежедневното управление на социалните медии са таблата, календарният изглед и автоматизациите.

Таблото за управление ни предоставя персонализиран преглед на ключовите показатели, ефективността на кампаниите и дейността на екипа, което ни помага да вземаме решения на базата на данни с един поглед.

Календарният изглед ни позволява да визуализираме графика на съдържанието, да планираме ефективно кампаниите и да поддържаме постоянен ритъм на публикуване.

Автоматизацията оптимизира повтарящите се задачи, като разпределяне на членовете на екипа или актуализиране на статуса, което ни освобождава време за творчески стратегии и ангажираност.

Тези функции не само повишават ефективността на моя социален екип, но и ми позволяват да бъда креативен и да проследявам всичко, свързано със социалните медии, гладко и лесно. “

Съвет от професионалист💡: Докато членовете на екипа и проектните мениджъри използват таблата на ClickUp, за да проследяват ежедневния напредък и показателите, заинтересованите страни използват тази функция за отчитане на таблата , за да получат обща представа за напредъка на проекта или кампанията.

5. Възлагайте на външни изпълнители задачите, които отнемат много време и са повтарящи се или специализирани

Аутсорсингът на маркетингови дейности е идеалното решение, когато екипът ви няма капацитет да поеме допълнителни задачи, необходими за постигането на важни цели.

Например, обмислете да възложите производството на съдържание на фрийлансъри, ако имате календар за съдържание. Нека си признаем – разширяването на производството на съдържание отнема много време и е от решаващо значение за успеха на вашия екип.

Независимо дали пишете повече блогове, създавате повече електронни книги или доставяте повече дизайни, можете да работите с фрийлансъри или експерти на договорна основа, като същевременно контролирате маркетинговия бюджет.

Съвет от професионалист💡: Използвайте шаблона за създаване на съдържание на ClickUp , за да споделите подробности, насоки и изчерпателни инструкции за процедурите за писане във вашата компания. Този шаблон има три важни раздела, които гарантират последователност в създаването на съдържание: цел, обхват и процедури.

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона за създаване на съдържание на ClickUp, за да предоставите ясни и последователни указания за писане на свободни писатели.

Или ако имате фрийлансъри, които ви таксуват на час, автоматизираната система за отчитане на работното време точно записва работните часове без ръчно въвеждане на данни.

Функцията за проследяване на времето на ClickUp ви позволява да:

Добавете описание на времето

Маркирайте времевите записи, които подлежат на фактуриране

Добавяне на етикети към времевата записка

Проследявайте времето, което не е свързано с конкретна задача

Създайте и персонализирайте времеви разписания за членовете на екипа си с помощта на функцията за проследяване на времето на ClickUp

Прочетете още: Как да разширите агенция за дигитален маркетинг

6. Опростете въвеждането и обучението на нови служители

За постоянно разрастващ се екип е важно да оптимизирате процеса на назначаване и обучение, така че новите служители да могат бързо да започнат да работят на високо ниво.

Последното, което искате, е те да губят време в търсене на ресурси. Създайте уики с ресурси, като използвате ClickUp Docs с линкове и видео уроци, достъпни за всички служители.

Чуйте го от устата на Катрин Рекия, мениджър по обучение и развитие в ClickUp:

„Организация и мащабируемост! Когато всеки месец към екипа се присъединяват повече от 100 души, е наложително да поддържате организация и да повтаряте едни и същи действия безпроблемно , дори без да кликвате (здравейте, автоматизации)! ClickUp ни позволява точно това, като добавя ключова информация на едно място , която всеки може да сортира, филтрира и пренарежда според това, което ни е необходимо да видим или знаем в дадения момент. ” В ClickUp създадохме автоматизации за набиране на нови членове на екипа и споделяне на необходимите им видеоклипове за секунди.

„Организация и мащабируемост!

Когато всеки месец към екипа се присъединяват повече от 100 души, е наложително да поддържате организация и да повтаряте едни и същи действия безпроблемно , дори без да кликвате (здравейте, автоматизации)!

ClickUp ни позволява точно това, като добавя ключова информация на едно място , която всеки може да сортира, филтрира и пренарежда според това, което ни е необходимо да видим или знаем в дадения момент. ”

В ClickUp създадохме автоматизации за набиране на нови членове на екипа и споделяне на необходимите им видеоклипове за секунди.

Помислете да съхранявате всички материали за обучение, включително текстове, видеоклипове и документи, в централизираното хранилище на ClickUp, за да имате лесен достъп до тях.

Това става още по-важно, ако работите с отдалечен или асинхронен маркетинг екип, в който всеки работи в различни часови зони. Например, функцията „Assign Comments“ (Присвояване на коментари) на ClickUp гарантира, че нищо важно няма да бъде пропуснато.

Не позволявайте нещата да се губят в коментарите и действайте бързо, като използвате функцията „Assign Comments“ (Присвояване на коментари) на ClickUp

Създавайте задачи, възлагайте ги на други или на себе си, отговаряйте на коментари или ги прехвърляйте на други и управлявайте всичките си коментари на едно място. Това улеснява гладкото протичане на дискусиите и държи всички информирани, независимо от местоположението или часовата зона.

8. Оптимизирайте разпределението на ресурсите

Предвид броя на ежедневните отговорности, маркетинговият екип има стресираща работа. Това е особено вярно при разширяване на дейността, стандартизиране на процедурите и създаване на стратегии за растеж, които да ги насочват през следващото тримесечие или година.

Ключът към справянето с голям обем работа е оптималното разпределение на ресурсите и управлението на натоварването. Не става въпрос само за разпределяне на равен брой задачи на всички членове на екипа, а и за познаване на работния стил и уменията на всеки отделен човек и гарантиране, че никой не е претоварен.

Ръчното изчисляване на натоварването на всеки служител или проследяването на задачите в електронни таблици не е мащабируемо. Потърсете функции за управление на натоварването на екипа, които да ви помогнат в това.

Workload View на ClickUp ви помага да управлявате ресурсите и работния капацитет на екипа

Функцията „Workload View“ на ClickUp ви позволява да зададете дневна, седмична и месечна работна натовареност за всеки маркетинг специалист в екипа ви. Можете да зададете капацитет за задачи или часове, а ако следвате гъвкави маркетингови методологии, то и за Scrum story points.

Когато разпределяте работата, попитайте служителите си насаме за мнението им, за да разберете как се чувстват по този въпрос. Решението дали могат да поемат повече или по-малко задачи става по-лесно, когато знаете с какво се занимават.

Съвет от професионалист💡: Друг начин да следите натоварването на екипа си е с ClickUp Team View — той ви показва върху какво работи всеки човек, за да можете да идентифицирате кой е претоварен с работа и да преразпределите задачите съответно.

Управлявайте ефективно ресурсите на екипа с Team View на ClickUp

„Не знам друга агенция, която споделя диаграми на Гант, както ние. По този начин веднага става ясно, ако нещо не е доставено, но това е добре, защото подобрява прозрачността, което клиентите ценят.“

„Не знам друга агенция, която споделя диаграми на Гант, както ние. По този начин веднага става ясно, ако нещо не е доставено, но това е добре, защото подобрява прозрачността, което клиентите ценят.“

9. Подобряване на оперативната ефективност чрез автоматизация

Всеки велик екип знае, че за да работи по-динамично и да отговаря на изискванията на растежа, са необходими автоматизация и подобрения в ефективността.

Ето някои от най-добрите функции на ClickUp Automation за максимизиране на производителността на маркетинговия екип:

Преминаване към списъка

Създайте автоматизация за маркетинговия екип, за да премествате новите маркетингови заявки в „Входящи заявки“ в съответната папка на екипа, когато се промени полето „Персонализирано поле“ на задачата.

Персонализирани автоматизации на ClickUp за маркетингови екипи

Приложете шаблон

Създайте автоматизации, които прилагат шаблон, когато се изпълняват определени действия.

Когато статуса на задачата ви се промени, Automation ще приложи шаблон, специфичен за текущия статус на напредъка на кампанията ви.

Конфигурирайте автоматизация, за да приложите шаблон въз основа на конкретни действия

Друга възможност е да създадете автоматизация, която уведомява конкретни екипи или членове на екипа при важни събития.

Например, когато вашият автор публикува блог пост, автоматизацията може да остави коментар към задачата, в който да се спомене редакторът, който ще прегледа черновия вариант.

Основни предизвикателства при разширяването на маркетинговите екипи и как да ги преодолеете

1. Разбиване на работните потоци на силозите с данни

Маркетинг екипите използват различни инструменти за изпълнение на различни задачи. Без платформа, която да централизира цялата информация, става трудно да се преминава безпроблемно от един инструмент към друг, което води до грешки при прехвърлянето на данни и ръчно въвеждане на данни в различни системи.

Решение : Имате нужда от интегрирана система за управление на проекти като ClickUp, която се интегрира с вашите маркетингови технологии, включително HubSpot CRM, Figma, Vimeo и други. ClickUp Integrations се свързва с над 1000 инструмента и ви позволява да създавате персонализирани интеграции, което ви помага да гарантирате точността и навременността на данните по време на прехвърлянето им.

2. Претоварване с информация

Макар че комуникацията е в основата на всеки успешен екип, маркетинговият екип получава информация от различни източници, включително имейли, социални медии, Slack и други канали.

Лесно е да изгубите следите на важната информация, което води до претоварване. Постоянното преминаване между инструменти и платформи може да обърка служителите, да им отнеме време и да попречи на производителността, което го прави най-често срещаното предизвикателство в комуникацията на работното място.

Решение: Нуждаете се от надежден канал за комуникация вътре в екипите и извън тях между отделните отдели. Chat View на ClickUp е инструмент за комуникация в приложението, предназначен за комуникация на работното място. Той позволява на екипите да споделят документи, актуализации и ресурси на едно място.

Опростете комуникацията в екипа с Chat View на ClickUp

Професионален съвет 💡: Създайте чат в рамките на проект, специфичен за екипа, в ClickUp. Използвайте функцията @mention, за да маркирате членовете на екипа и да вградите таблици, видеоклипове и PDF файлове за лесен достъп.

3. Балансът между процес, надзор и автономност

Най-трудната част от растежа и разширяването е, че процесите, които работят за екип от 5 души, биха били неефективни за по-големи екипи.

Например, знаете върху какво работи всеки в по-малък екип

Лесно е да си сътрудничим помежду си

Когато обаче екипът ви надхвърли 5-7 души, как да балансирате процесите, надзора и автономността?

Полезно е да създадете рамки и шаблони, които могат да се разрастват и мащабират заедно с екипа ви.

Решение: Високопроизводителните екипи разполагат с шаблони за ефективно разширяване. Например, независимо дали екипът ви се състои от двама или 20 души, шаблонът за маркетингов план за действие на ClickUp очертава стратегиите за промотиране или продажба на продукти и услуги. Всеки може да въведе данни, включително стратегии за растеж на маркетинга, целева аудитория, маркетингови разходи и др., в този подходящ за начинаещи шаблон и да го използва отново, когато е необходимо. Всеки, който го използва, знае какво се очаква от него и разполага с подходящи подробности за продукта за бъдещи маркетингови инициативи.

Изтеглете този шаблон Шаблонът за маркетингов план за действие на ClickUp, подходящ за начинаещи, преодолява разликите между процесите, надзора и автономността.

Разширете вашите маркетингови операции с ClickUp

Разширяването на маркетинговия екип е нещо повече от просто увеличаване на броя на служителите – то изисква добавяне на подходящите хора, инструменти и процеси, които ще помогнат на екипа ви да повиши възвръщаемостта на инвестициите. Основната цел на разширяването на маркетинговия екип е да ви предостави ресурсите, необходими за постигане на организационните цели.

Ако искате да видите маркетинговия си екип да расте и да работи в голям мащаб, се нуждаете от инструмент, който да го подкрепя на всеки етап.

От свързване и сътрудничество с екипа ви до проследяване на целите и управление на персонала, установяване на процеси за назначаване и обучение на нови служители и автоматизация за оперативна ефективност, ClickUp ви позволява да направите всичко това.

За да започнете, регистрирайте се безплатно в ClickUp.