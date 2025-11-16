Най-добрите алтернативи на StoryChief за подобряване на съдържателния маркетинг

StoryChief е мощна платформа за маркетинг на съдържание, особено за екипи, които искат едно цялостно пространство за писане, оптимизиране и публикуване на съдържание. Функциите за SEO оценка и „Публикувай навсякъде“ са основните причини, поради които много маркетинг специалисти я проучват.

Но с разрастването на операциите, свързани със съдържанието, някои екипи започват да забелязват ограничения – по-бавно редактиране с множество сътрудници, объркващ контрол на версиите и цени, които могат да се повишат с разрастването на екипа.

Обикновено тогава маркетолозите започват да сравняват алтернативите. След като анализирах най-добрите платформи, използвани днес от екипите за съдържание и маркетинг, съставих списък с 10-те най-добри алтернативи на StoryChief (включително ClickUp ), които отговарят на тези предизвикателства и поддържат гладкото протичане на работния процес.

Да започнем. 🎯

Най-добрите алтернативи на StoryChief на един поглед

Ето таблица, в която се сравняват всички платформи за управление на социални медии в този блог. 📊

Инструмент Най-подходящо за Най-добри функции Цени ClickUp Цялостно управление на проекти и работни процеси за съдържание Размер на екипа: Екипи за съдържание, маркетинг операции, агенции AI Writer за работа, документи, бели дъски, шаблони, календар, автоматизации Безплатно завинаги; Възможности за персонализиране за предприятия Planable Съвместно одобрение + публикуване на различни платформи Размер на екипа: Агенции, екипи за социални медии, маркетинг специалисти, работещи с клиенти Изглед на емисията, изглед на календара, одобрения на базата на роли, споделени коментари Безплатен план; Платен от 39 $/месец ContentStudio Планиране на съдържание с помощта на изкуствен интелект + отчитане Размер на екипа: Агенции, свободни професионалисти, мениджъри на няколко марки AI надписи, анализи, съкращаване на линкове, отчети с бял етикет Плановете започват от 29 $/месец Semrush SEO + оптимизация на съдържанието Размер на екипа: Маркетинг специалисти, SEO стратези Планиране на ключови думи, проучване на теми, одит на съдържание, информация за конкурентите Плановете започват от 199 $/месец. Hootsuite Публикуване в социални мрежи + проследяване на настроенията Размер на екипа: Предприятия, агенции, мултифункционални екипи OwlyGPT, Streams, социално слушане, Advanced Inbox Плановете започват от 149 $/месец Buffer Публикуване на различни платформи + кампании с линкове в биографията Размер на екипа: Създатели, стартиращи компании, малки маркетинг екипи Табло за ангажираност, начална страница, импорт от Canva, инструменти за сътрудничество Безплатен план; Платен от 6 $/месец Surfer SEO Оптимизация на SEO на страницата с помощта на SERP данни Размер на екипа: SEO екипи, мениджъри на блогове, маркетинг специалисти по съдържание Редактор на съдържание, SERP Analyzer, Audit, AI Humanizer Плановете започват от 99 $/месец Jasper Създаване на AI съдържание в голям мащаб Размер на екипа: Екипи за съдържание, агенции, маркетинг специалисти в електронната търговия Brand Voice, AI Chat, Campaign Templates, AI Image Suite Платени планове от 69 $/месец CoSchedule Планиране на кампании на базата на календар Размер на екипа: Маркетинг екипи, мениджъри на кампании Календар, ReQueue, Insights, Headline Studio Безплатен план; Платен от 19 $/месец Prismic Headless CMS + изграждане на страници на базата на компоненти Размер на екипа: Екипи от разработчици и маркетинг специалисти, организации с голямо количество съдържание Slice Machine, локализация, режим на предварително преглеждане, планирано публикуване Безплатен план; Платен от 15 $/месец

Повечето екипи за съдържание правят една голяма грешка: те нямат последователен наръчник за съдържание. Ето защо вашият работен процес изглежда разпръснат, одобренията се забавят и публикуването става хаотично. 🎥 В това видео ще научите как да създадете наръчник за съдържание, който наистина се мащабира – с помощта на пет прости стъпки и готов за употреба шаблон.

Какво трябва да търсите в алтернативите на StoryChief?

Когато търсите алтернативи на StoryChief, започнете с определяне на факторите, които възпрепятстват управлението на съдържанието, като ограничени инструменти за сътрудничество в екипа, твърди работни процеси или нарастващи разходи.

Ето някои ключови функции, които трябва да имате предвид:

Гъвкави инструменти за куриране на съдържание: Поддържа документи, Поддържа документи, шаблони за календар на съдържанието и писане с помощта на изкуствен интелект за по-бързо изготвяне на чернови и сътрудничество.

Публикуване в различни канали: Позволява ви да публикувате в различни канали или да управлявате календари със съдържание, без да сменяте инструментите.

Стабилно управление на проекти: Интегрира задачи, одобрения и графици на едно място за по-добро проследяване на маркетинговите проекти.

Вградена AI помощ: Отива отвъд граматичните проверки, предлагайки генериране на идеи, обобщения на съдържание, поддръжка за контекстуално редактиране и Отива отвъд граматичните проверки, предлагайки генериране на идеи, обобщения на съдържание, поддръжка за контекстуално редактиране и шаблони за писане на съдържание

Разширени анализи и отчети: Измерва ангажираността, SEO ефективността и възвръщаемостта на инвестициите в кампаниите в реално време.

Мащабируеми цени и интеграции: свързва се с други платформи, като Slack, HubSpot и вашия бизнес профил в Google, за да се развивате на достъпна цена заедно с екипа си.

📮 ClickUp Insight: 37% от нашите респонденти използват изкуствен интелект за създаване на съдържание, включително писане, редактиране и имейли. Този процес обаче обикновено включва превключване между различни инструменти, като инструмент за генериране на съдържание и работното ви пространство. С ClickUp получавате подпомагане при писането с изкуствен интелект в цялото работно пространство, включително имейли, коментари, чатове, документи и др., като същевременно запазвате контекста от цялото си работно пространство.

Най-добрите алтернативи на StoryChief

Ето най-добрите алтернативи на StoryChief. 👇🏼

Как оценяваме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

1. ClickUp (Най-доброто решение за цялостно управление на проекти и работни потоци със съдържание)

Управлявайте творчески проекти с ClickUp Tasks Създайте задачи в ClickUp за всеки маркетингов материал, за да сте сигурни, че нищо няма да бъде пропуснато.

Използвал съм ClickUp в множество проекти за съдържание и, честно казано, това е инструментът, към който се връщам отново и отново. За разлика от StoryChief, който се фокусира предимно върху публикуването и сътрудничеството, той ми предостави цяла екосистема за планиране, създаване, преглед и график на съдържанието.

ClickUp for Content Marketers е приложението за работа, което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно.

Ето как маркетинговите екипи могат да използват ClickUp. 🤩

Хиерархията на проектите в ClickUp ви помага да преодолеете хаоса от типа „всичко в една кошница“ и да изградите структура с пространства, папки, списъци, задачи и подзадачи.

Задачите в ClickUp тук създават основата за маркетинговия проект. Да предположим, че имате пет писатели, двама редактори и човек, отговорен за графиките. Можете да създадете карти с задачи за „Блог статия А“ и да назначите писател, да свържете подзадача и да добавите флаг с висок приоритет и краен срок. По този начин информацията остава централизирана и контекстът се запазва.

Документирайте без усилие

След като структурата за управление на съдържанието е готова, е време да изготвите документация, брифинги, планове за съдържание и стилови ръководства. ClickUp Docs обединява писането, сътрудничеството и изпълнението на едно място.

Свържете вашите резюмета на съдържанието с изпълнението с ClickUp Docs

Поддържайки сътрудничество в реално време, инструментът позволява на писатели, редактори и дизайнери да работят в един и същ документ, без да записват върху редакциите на другите. Освен това коментарите могат директно да се превърнат в задачи за изпълнение. Да речем, че оставяте обратна връзка, като „Добавете повече визуални елементи в тази секция“. Можете да превърнете тази бележка в задача и да я присвоите на вашия дизайн, без да напускате пространството.

Вградете списъци за проверка, таблици и дори изгледи на задачи в реално време или централизирани табла. Това означава, че вашият документ за стратегия за съдържание може да включва и изглед на редакционния ви календар в реално време!

Научете как да постигнете конкретните си маркетингови цели с ClickUp. 👀

Получете помощ, базирана на изкуствен интелект

Следващият скок в производителността е да използвате ClickUp Brain, за да управлявате, приоритизирате и автоматизирате работата си. Той свързва вашите задачи, документи и разговори.

Използвайте AI Writer for Work на ClickUp Brain в ClickUp Docs всеки път, когато се сблъскате с творчески блок!

Той се основава на три стълба:

AI Project Manager за автоматизиране на рутинни дейности по управление на проекти, като проследяване на напредъка, stand-ups, актуализации и генериране на задачи.

AI Knowledge Manager, AKA AKA ClickUp Enterprise Search , за незабавни контекстуални отговори от цялото ви работно пространство.

AI Writer for Work за написване на специфични за ролята и контекста доклади, имейли, документация и др.

Ето някои от любимите ми подсказки за AI-базирания асистент за писане: Напишете 200-думов увод за блога за новата ни продуктова актуализация.

Обобщете този документ в три точки, насочени към клиента.

Превърнете тази бележка от мозъчната буря в конспект на съдържанието

И тъй като е интегриран във вашия работен процес в социалните медии, той разбира вашите проекти, срокове и цели, за да гарантира, че резултатите са точни и уместни.

ClickUp Brain поддържа и най-новото поколение AI модели за елиминиране на AI разрастването, включително ChatGPT, Claude Opus и Sonnet, и Gemini.

Използвайте предварително структурирани шаблони

Когато не искам да създавам персонализирани маркетингови работни процеси от нулата, просто се обръщам към ClickUp Templates.

Една от любимите ми е шаблона за управление на съдържание ClickUp.

Получете безплатен шаблон Планирайте, организирайте и проследявайте съдържанието, като измервате ефективността спрямо целите с шаблона за управление на съдържанието на ClickUp.

Той предлага персонализирани статуси на ClickUp като Концепция, В процес на преглед, В процес на разработка и Публикувано, за да видите точно къде се намира всяко съдържание в процеса. Персонализираните полета на ClickUp, като Канал, Бюджет, Име на кампанията и Макет, свързват всяка задача с маркетинговите детайли. Аз също превключвам между изгледите на ClickUp като Board, Timeline или Gantt, за да планирам крайните срокове.

Най-добрите функции на ClickUp

Задавайте и проследявайте етапите в съдържанието: Определете Определете KPI за съдържателния маркетинг , разделите ги на измерими цели и проследявайте напредъка в реално време с ClickUp Dashboards

Превърнете идеите в действие: Начертайте сесиите за мозъчна атака на Начертайте сесиите за мозъчна атака на ClickUp Whiteboards , превръщайки концепциите в структурирани диаграми и свързвайки ги директно със задачи или документи.

Визуализирайте графици: Проследявайте срещи, крайни срокове и дати на публикуване, без да превключвате приложения, с Проследявайте срещи, крайни срокове и дати на публикуване, без да превключвате приложения, с ClickUp Calendar.

Автоматизирайте повтарящите се задачи: Задайте правила, които изпълняват едностъпкови или многостъпкови действия, за да не губите време с рутинна работа с Задайте правила, които изпълняват едностъпкови или многостъпкови действия, за да не губите време с рутинна работа с ClickUp Automations

Ограничения на ClickUp

С толкова много функции, събрани в една платформа, новите потребители може да се сблъскат с трудна крива на обучение в началото.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Това ревю в G2 казва всичко:

Като маркетинг специалист по съдържание, по-голямата част от работата ми се възлага от нашия проектен мениджър, а ClickUp направи целия този процес много по-гладък. Вместо да пресявам имейли или Slack низове, опитвайки се да разбера приоритетите, мога да отворя ClickUp и веднага да видя какво ми предстои, какво предстои и какво е просрочено. Обичам това, че всичко е подредено ясно. Всяка задача съдържа всички необходими ми подробности – кратки описания, прикачени файлове, крайни срокове, коментари – така че не се налага да търся информация или да се чудя какво се очаква от мен...

Като маркетинг специалист по съдържание, по-голямата част от работата ми се възлага от нашия проектен мениджър, а ClickUp направи целия този процес много по-гладък. Вместо да преглеждам имейли или Slack низове, опитвайки се да разбера приоритетите, мога да отворя ClickUp и веднага да видя какво ми предстои, какво предстои и какво е просрочено.

Обичам как всичко е подредено ясно. Всяка задача съдържа всички необходими ми подробности – кратки описания, прикачени файлове, крайни срокове, коментари – така че не се налага да търся информация или да се чудя какво се очаква от мен...

💡 Професионален съвет: Направете автоматизацията по-интелигентна с ClickUp Autopilot Agents. Активирайте предварително създадени агенти като Team StandUp за актуализации, Weekly Project Update за отчитане на съдържание или Answers Agent за бързи отговори за състоянието. Можете също да създадете персонализирани агенти като Content Review, Campaign Monitoring или Publishing Agents, които да се вписват в работните ви процеси. Ето кратко ръководство!

2. Planable (Най-подходящ за съвместно одобряване в социалните медии и публикуване на различни платформи)

чрез Planable

Planable е софтуер за сътрудничество при създаването на съдържание, предназначен за планиране, одобряване и график на публикации в различни платформи. Можете да видите публикациите точно така, както ще изглеждат във всяка платформа, да оставяте коментари, предложения или бележки. По този начин обратната връзка от клиентите остава отделена от вътрешните дискусии.

Особено ми харесва възможността да визуализирам Instagram мрежите и да гарантирам, че публикациите изглеждат съгласувани, дори когато в оформлението се появяват съдържания, публикувани извън инструмента. Моят екип създава отделни работни пространства за всеки клиент, контролира ролите и разрешенията и персонализира процесите на одобрение, така че съдържанието да преминава гладко от чернови към окончателни публикации.

Най-добрите функции на Planable

Визуализирайте съдържанието с Feed View , за да видите как вашите публикации се показват на различни социални платформи.

Планирайте, одобрявайте и коригирайте публикациите в Календарния изглед , като използвате функцията „плъзгане и пускане” с цветни етикети за организиране.

Съхранявайте всички отзиви на едно място, разрешавайте бързо споровете и споделяйте еднократни линкове за ad-hoc преглед с Коментари и предложения .

Централизирайте съдържанието с вградената медийна библиотека, където можете да съхранявате изображения, видеоклипове и други ресурси за лесен достъп.

Ограничения на Planable

Аналитичните данни не са включени в базовите планове и изискват допълнителна такса.

Управлението на множество клиенти или мащабни кампании може да бъде предизвикателство.

Цени на Planable

Безплатно

Основен: 39 $/месец за работно пространство

Pro: 59 $/месец за работно пространство

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Planable

G2: 4,6/5 (над 900 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 300 отзива)

Какво казват реалните потребители за Planable?

Според обратната връзка от потребителите:

Planable е най-надеждният от всички софтуери за планиране на социални медии, които сме тествали, и го използваме вече няколко години. […] Функции като анализи и разговори са чудесно допълнение и ни се струваха като единствените липсващи елементи, но високата цена ни попречи да ги добавим към и без това вече доста скъпия софтуер.

Planable е най-надеждният от всички софтуери за планиране на социални медии, които сме тествали, и го използваме вече няколко години. […] Функции като анализи и разговори са чудесни допълнения и ни се струваха като единствените липсващи елементи, но високата цена ни попречи да ги добавим към софтуера, който и без това е доста скъп.

🚀 Предимство на ClickUp: ClickUp Brain MAX интегрира няколко водещи AI модели, включително ChatGPT, Claude и Gemini. Например, докато ChatGPT се отличава в генерирането на творческо съдържание и идеи за мозъчна атака, Claude може да е по-подходящ за справяне със сложни задачи за анализ на данни. Използвайте ChatGPT от ClickUp Brain MAX, за да ви помогне да генерирате съдържание за вашите кампании

3. ContentStudio (Най-доброто за планиране, график и мониторинг на ефективността на съдържанието с помощта на изкуствен интелект)

чрез ContentStudio

Използвал съм ContentStudio, за да управлявам и разширявам едновременно няколко социални канала. Този инструмент съчетава публикуване, анализи и AI инструменти за социални медии, като помага на маркетолозите и агенциите да опростят ежедневните социални работни процеси и резултати. Пощенската кутия ви позволява да управлявате цялото взаимодействие, така че отговарянето на директни съобщения и коментари във всяка платформа е безпроблемно.

Всичко изглежда организирано. Специализираните работни пространства, таблата с бял етикет и автоматизираните отчети улесняват поддържането на организираност на марките и впечатляването на клиентите. Мога да настроя отчети с марката, които се изпращат автоматично по имейл, напълно персонализирани с логото и данните на всеки клиент.

Най-добрите функции на ContentStudio

Ускорете създаването на съдържание с AI Powerpack , за да генерирате надписи, хаштагове и идеи за публикации от прости подсказки.

Дизайнирайте без усилие с AI Image Generator , който превръща идеите в уникални визуализации, съответстващи на бранда.

Проследявайте успеха в социалните медии с Competitor Analytics , за да сравнявате резултатите и да идентифицирате тенденциите.

Опростете регистрацията на клиенти с EasyConnect, което позволява на клиентите да свързват социалните си профили без да споделят пароли по сигурен начин.

Ограничения на ContentStudio

Вътрешните известия за непрочетени съобщения могат да бъдат натрапчиви или повтарящи се.

Инструментите за управление на влиятелни лица се нуждаят от подобрение за нишови аудитории, включително DM и управление на кампании.

Цени на ContentStudio

Стандартен: 29 $/месец на потребител

Разширено: 69 $/месец за двама потребители

Agency Unlimited: 139 $/месец (неограничен брой потребители)

Оценки и рецензии за ContentStudio

G2: 4,6/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 600 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ContentStudio?

От рецензия на Capterra:

С многобройни характеристики и функционалности, ContentStudio е наистина солидна платформа за всеки, който иска да контролира своето онлайн съдържание и да управлява своите показатели... За хората, които не са технически подготвени, тази платформа може да бъде малко объркваща. Някои може да кажат, че има прекалено много опции и че е необходимо известно време, за да се научиш да я използваш правилно. Аз обаче предпочитам да имам прецизен контрол и управление над моето съдържание.

С многобройни характеристики и функционалности, ContentStudio е наистина солидна платформа за всеки, който иска да контролира своето онлайн съдържание и да управлява своите показатели... За хората, които не са технически подготвени, тази платформа може да бъде малко объркваща. Някои може да кажат, че има прекалено много опции и че е необходимо известно време, за да се научиш да я използваш правилно. Аз обаче предпочитам да имам детайлен контрол и управление над моето съдържание.

🧠 Интересен факт: Първите документирани усилия в областта на съдържателния маркетинг датират от 1732 г., когато Бенджамин Франклин публикува Poor Richard’s Almanack, за да популяризира своя печатарски бизнес. То съчетава полезна информация с дискретна реклама.

📖 Прочетете също: Как маркетинговият екип на ClickUp използва ClickUp

4. Semrush (Най-доброто за SEO, базирано на данни, и оптимизация на съдържанието за маркетинг)

чрез Semrush

Semrush е една от най-богатите на данни платформи за дигитален маркетинг, създадена, за да помогне на марките да разберат пазара си, да оптимизират видимостта си и да надминат конкурентите си. Това, което започна като набор от инструменти за SEO, се превърна в пълен набор от над 50 инструмента, обхващащи SEO, PPC, маркетинг на съдържание, проучване на пазара и управление на социални медии.

Харесва ми как комбинира масивно събиране на данни с алгоритми за машинно обучение, за да предостави точни и полезни информации за това, което стимулира трафика, конверсиите и класирането. Използва се за анализ на класирането на конкурентите ми, откъде идва трафикът им и кои ключови думи или обратни връзки стимулират тяхното представяне.

Най-добрите функции на Semrush

Проверявайте автоматично уебсайтове с инструменти за техническо SEO , за да откривате грешки при индексирането, неработещи линкове и проблеми с производителността.

Открийте възможности с помощта на набора от инструменти Keyword Research , за да идентифицирате търсени термини с голямо влияние и ниска конкуренция.

Укрепете авторитета на домейна си с помощта на инструменти за създаване на линкове , които идентифицират надеждни потенциални обратни линкове.

Оптимизирайте съществуващото съдържание с набора от инструменти Content Optimization , като го съобразите с търсенията и стандартите за четимост.

Ограничения на Semrush

Данните, генерирани от изкуствен интелект, не са прозрачни по отношение на начина, по който са създадени.

Някои нишови функции (като „Курирани теми“ или „LLM споменавания“) биха могли да бъдат по-ясни или да разполагат с повече източници на данни.

Цени на Semrush

Стартово ниво: 199 $/месец

Pro+: 299 $/месец

Разширено: 549 $/месец

Оценки и рецензии за Semrush

G2: 4,5/5 (над 2800 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 2200 отзива)

Какво казват реалните потребители за Semrush?

Този рецензент го е уловил добре:

Semrush е изключително лесен за използване, дори и за начинаещи, като в същото време предлага необходимата дълбочина и сложност за напреднали SEO и маркетингов анализ. Интерфейсът на платформата е интуитивен, а интегрирането му с други инструменти (като Google Analytics или Search Console) е бързо и безпроблемно. […] Въпреки че платформата е мощна, понякога се съмнявам в точността на някои от по-новите функции, задвижвани от изкуствен интелект, и в анализите на данните.

Semrush е изключително лесен за използване, дори и за начинаещи, като в същото време предлага необходимата дълбочина и сложност за напреднали SEO и маркетингов анализ. Интерфейсът на платформата е интуитивен, а интегрирането му с други инструменти (като Google Analytics или Search Console) е бързо и безпроблемно. […] Въпреки че платформата е мощна, понякога се съмнявам в точността на някои от по-новите функции, задвижвани от изкуствен интелект, и в анализите на данните.

🔍 Знаете ли, че... Първото масово имейл съобщение е изпратено през 1978 г. от Гари Тюрк от Digital Equipment Corp. до 400 получатели. То е генерирало продажби в размер на 13 милиона долара.

5. Hootsuite (Най-доброто решение за централизирано публикуване в социалните медии, проследяване и управление на ангажираността)

чрез Hootsuite

Hootsuite остава надежден софтуер за управление на кампании за фирми и агенции, които работят с множество марки. Hootsuite Analytics ми позволява да планирам, публикувам и анализирам ангажираността във всички основни платформи, като Instagram, LinkedIn, X, YouTube, TikTok и други, с персонализирани бенчмаркове и отчети за настроенията.

Това, което наистина отличава Hootsuite за мен, е OwlyGPT, вграденият AI асистент, който е обучен на социални тенденции в реално време. Той ми дава идеи въз основа на актуални теми, анализира настроенията на аудиторията и предлага препоръки за стратегия за съдържателен маркетинг, съобразени с моята марка.

Най-добрите функции на Hootsuite

Автоматизирайте взаимодействията с клиентите, като използвате функциите на Advanced Inbox , като запазени отговори и отговори в чата, базирани на изкуствен интелект.

Открийте информация за марката чрез инструменти за социално слушане , които следят споменавания, хаштагове и промени в настроенията.

Оптимизирайте графиците за публикуване с heatmaps Best Time to Post , които показват кога вашата аудитория е най-активна.

Разширете обхвата си с Hootsuite Boost, за да превърнете най-добре представящите се органични публикации в платени реклами автоматично.

Ограничения на Hootsuite

Анализът на настроенията се затруднява с откриването на сарказъм и жаргон

Остаряло или фрагментирано преживяване между модули като Planner, Streams и Analytics

Цени на Hootsuite

Стандартен: 149 $/месец на потребител

Разширено: 399 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Hootsuite

G2: 4. 3/5 (над 6800 рецензии)

Capterra: 4,4/5 (над 3700 отзива)

Какво казват реалните потребители за Hootsuite?

Ето какво казва този рецензент на Capterra:

Възможността да публикувате в няколко сайта беше много полезна. Лесното актуализиране на текста на публикацията във всеки от тях също е приятен процес. Хареса ми и възможността да планирам публикациите... Често се случваше публикацията да не се появи и да не получа никакво уведомление, че не е публикувана, и затова я пропусках. Забелязах също, че често се прекъсваше връзката с платформата.

Възможността да публикувате в няколко сайта беше много полезна. Лесното актуализиране на текста на публикацията във всеки от тях също е приятен процес. Хареса ми и възможността да планирам публикациите... Често се случваше публикацията да не се появи и аз да не получа никакво уведомление, че не се е появила, и затова я пропусках. Забелязах също, че често се прекъсваше връзката с платформата.

🧠 Интересен факт: През 1900 г. е пуснат в обращение Michelin Guide, за да насърчи хората да карат повече. Братята Michelin създават безплатен пътеводител, за да предоставят на шофьорите информация като карти, местоположение на бензиностанции и сервизни центрове. Това прави пътуването с кола по-лесно и по-привлекателно, а те се надяват, че хората ще карат повече, ще износват гумите си и в крайна сметка ще се нуждаят от подмяна.

6. Buffer (Най-доброто решение за опростено планиране на различни платформи и кампании с брандирани линкове в биографията)

чрез Buffer

Според мен Buffer е солиден избор за създатели и малки маркетинг екипи, които искат лесен начин да планират, публикуват и проследяват ефективността на съдържанието без усложнения. Той предлага широка гама от интеграции за публикуване, включително Instagram, TikTok и дори Bluesky. Аз го използвам, за да планирам публикации, да ги публикувам автоматично или да получавам напомняне, когато е време за публикуване.

А ако искате да подобрите ангажираността, Buffer ви помага да управлявате разговорите с аудиторията и дори да проектирате своя собствена персонализирана страница с линк в биографията, за да привлечете трафик към вашето съдържание или продукти.

Най-добрите функции на Buffer

Организирайте идеите си визуално с Create Mode , като групирате съдържанието по теми, кампании или цели.

Свържете се с аудиторията си, като използвате таблото Engage , за да отговаряте на коментари и съобщения във Facebook и Instagram.

Изградете своя бранд център, използвайки link-in-bio ( Начална страница ) – персонализирана страница, на която да показвате линкове, видеоклипове и продукти с вградени аналитични инструменти.

Импортирайте медии безпроблемно от Canva, Google Drive или Dropbox, за да поддържате дизайна и публикуването в един поток.

Ограничения на Buffer

Няма обединена пощенска кутия или разширени функции за взаимодействие за отговаряне на коментари/съобщения, за разлика от алтернативите на Buffer.

Случайни проблеми или неуспешни качвания на публикации, особено в Instagram

Цени на Buffer

Безплатно

Essential: 6 $/месец на потребител

Екип: 12 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Buffer

G2: 4. 3/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1400 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Buffer?

Ето как го вижда един от рецензентите в G2:

Това, което наистина харесвам най-много в Buffer, е колко просто и ясно прави всичко. Премахва претоварващото усещане от управлението на социалните медии...

Това, което наистина харесвам най-много в Buffer, е колко просто и ясно прави всичко. Премахва претоварващото усещане от управлението на социалните медии...

7. Surfer SEO (Най-доброто за планиране на SEO съдържание и оптимизация на живо на страницата с помощта на SERP данни)

чрез Surfer SEO

Surfer SEO е моята предпочитана платформа за всеки, който иска да се класира по-високо в Google. Тя анализира какво вече работи за най-добре класираните конкуренти и ми предоставя подкрепена с данни пътна карта за съдържателния маркетинг, с която да подобря страниците си.

Content Editor анализира над 500 фактора, от плътността и структурата на ключовите думи до броя на думите и заглавията, като гарантира, че съдържанието съответства на това, което ценят търсачките (и AI ботовете).

Според моя опит Surfer работи добре за мениджърите на съдържание, защото съчетава AI-базирани прозрения с човешката креативност. С инструменти като Content Planner можете да планирате групи от теми, които с времето ще укрепят вашата авторитетност, а Content Audit ще ви покаже пропуснатите възможности във вашите съществуващи страници.

Най-добрите функции на Surfer SEO

Анализирайте стратегиите на конкурентите с SERP Analyzer , като сравнявате над 500 фактора за класиране, които влияят на представянето.

Използвайте изкуствен интелект в съдържателния маркетинг с AI Humanizer , за да създавате естествени и лесни за четене текстове. , за да създавате естествени и лесни за четене текстове.

Създавайте незабавно резюмета на съдържанието с Outline Builder , допълнени с оптимизирани заглавия и въпроси.

Пишете и оптимизирайте на всеки език, за да достигнете до глобална аудитория с локализирани SEO прозрения.

Ограничения на Surfer SEO

Скъпо за фрийлансъри и малки екипи, особено при плановете за начинаещи.

Системата, базирана на кредити, ограничава количеството съдържание, което можете да генерирате за всеки план.

Цени на Surfer SEO

Essential: 99 $/месец на потребител

Мащаб: 219 $/месец на потребител

Enterprise: 999 $/месец нагоре (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Surfer SEO

G2: 4. 8/5 (500+ отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 400 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Surfer SEO?

В рецензия на G2 се казва:

Surfer е много лесен за използване, точен и предлага ОТЛИЧНА поддръжка на клиенти... Единственият недостатък е, че не мога да закупя повече кредити за създателя на съдържание. Освен това, всичко е наред 🙂

Surfer е много лесен за използване, точен и предлага ОТЛИЧНА поддръжка на клиенти... Единственият недостатък е, че не мога да закупя повече кредити за създателя на съдържание. Освен това, всичко е наред 🙂

🧠 Интересен факт: Интерактивното съдържание се появява в началото на 20-ти век. Kodak ангажира своите клиенти чрез ежегодни фотографски конкурси, насърчавайки любителите фотографи да изпращат своите снимки за шанс да спечелят награди. Това спомогна за създаването на общност от любители на фотографията, като същевременно популяризираше фотоапаратите на компанията. Ето първата снимка, спечелила награда (на стойност 2500 долара през 1929 г.!): Източник

8. Jasper (Най-доброто за създаване на съдържание с изкуствен интелект и писане, съобразено с бранда, във всички формати)

чрез Jasper

Jasper е генеративна AI платформа, създадена да помага на маркетолози, агенции и екипи за съдържание да създават висококачествено писмено и визуално съдържание в голям мащаб. Тя предлага набор от инструменти, които поддържат последователността на марката, оптимизират работните процеси на кампаниите и предоставят полезна маркетингова информация.

Харесвам неговия усъвършенстван AI Image Suite, който ми позволява да създавам или редактирам визуални елементи за кампании за секунди. От премахване на фонове и изрязване на изображения до масивно увеличаване и премахване на текст, инструментът помага за намаляване на пречките в работния процес на визуалното съдържание.

Най-добрите функции на Jasper

Поддържайте последователността на марката, като използвате Brand Voice и Brand IQ , за да се уверите, че всеки елемент е в съответствие с вашия стил и тон.

Обсъждайте идеи и сътрудничество с Jasper Chat , за да създавате, усъвършенствате и редактирате съдържание интерактивно.

Автоматизирайте работните процеси с Canvas и персонализирани агенти , за да се справите с проучвания, оптимизация и персонализация.

Създавайте съдържание с шаблони за социални медии за блог публикации, социални медии, имейли и описания на продукти.

Ограничения на Jasper

Потребителите се оплакват, че резултатът остава сходен, въпреки персонализираните подсказки.

Краткото съдържание, генерирано от изкуствения интелект, не отговаря на очакванията

Цени на Jasper

Pro: 69 $/месец на потребител

Бизнес: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Jasper

G2: 4,7/5 (над 1200 рецензии)

Capterra: 4,9/5 (над 400 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Jasper?

Едно ревю в G2 го описва по следния начин:

Jasper Chat е отлично средство за подпомагане на писането, което ми помага да преодолея блокадата на писателя. То ми помага да добавям творчески идеи и ми позволява да не спирам да търся нови начини за справяне с проблема. […] Честно казано, то не работи ефективно при създаването на съдържание и ми се струва, че може да не е толкова точно, особено когато става въпрос за факти.

Jasper Chat е отлично средство за подпомагане на писането, което ми помага да преодолея блокадата на писателя. То ми помага да добавям творчески идеи и ми позволява да не спирам да търся нови начини за справяне с проблема. […] Честно казано, то не работи ефективно при създаването на съдържание и ми се струва, че може да не е толкова точно, особено когато става въпрос за факти.

9. CoSchedule (Най-доброто за планиране на маркетингови кампании и координация на базата на календар)

чрез CoSchedule

На девето място в списъка ми е CoSchedule – маркетингов календар и платформа за управление на проекти в социалните медии, предназначена за ефективна организация на маркетингови кампании.

Платформата автоматизира повтарящи се задачи като публикуване в социални медии с ReQueue, проследява ефективността на кампаниите и оптимизира процеса на одобрение. Мога да организирам проекти с персонализирани полета, Kanban табла и съвместни работни процеси, така че всеки в екипа ми да знае какво се случва и кой е отговорен на всеки етап.

Най-добрите функции на CoSchedule

Използвайте Календара , за да визуализирате всички проекти, задачи и публикации в социалните мрежи.

Публикувайте в различни канали от един контролен панел, включващ блогове, имейли и социални медии.

Анализирайте кампаниите с помощта на Insights Assistant , за да проследявате ефективността на различните платформи в реално време.

Оптимизирайте текстовете и заглавията с инструменти, базирани на изкуствен интелект, като Headline Studio и Hire Mia.

Ограничения на CoSchedule

Слаба или неработеща интеграция с платформи като Meta (Facebook) и липса на X поддръжка

Не предупреждава потребителите, когато социалните акаунти се развържат, което води до неуспешни публикации.

Цени на CoSchedule

Безплатно

Социален календар: 19 $/месец на потребител

Agency Calendar: 59 $/месец на потребител

Календар за съдържание: Индивидуални цени

Marketing Suite: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за CoSchedule

G2: 4,5/5 (над 250 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 100 рецензии)

Какво казват реалните потребители за CoSchedule?

Директно от рецензия в G2:

Заглавията ми се подобряват. Хората наистина кликват върху статиите ми. Не ставаше въпрос само за резултатите или съветите. Ставаше въпрос за увереността, която ми даде. Вече не се съмнявах във всеки избор на думи... Може би не е подходящо за всеки бранш. Ако пишете само за забавление, някои от по-напредналите функции може да са прекалено сложни.

Заглавията ми се подобряват. Хората наистина кликват върху статиите ми. Не ставаше въпрос само за резултатите или съветите. Ставаше въпрос за увереността, която ми даде. Вече не се съмнявах във всеки избор на думи... Може би не е подходящо за всеки бранш. Ако пишете само за забавление, някои от по-напредналите функции може да са прекалено сложни.

🧠 Интересен факт: Най-ранното свидетелство за думата „реклама“ се намира в произведенията на Уилям Шекспир от преди 1616 г.

📖 Прочетете също: Алтернативи на CoSchedule за подобряване на маркетинговите усилия

10. Prismic (Най-доброто решение за създаване на страници без глави с компоненти, дефинирани от разработчиците)

чрез Prismic

Аз използвам Prismic като безглава CMS и инструмент за създаване на страници, за да пускам уебсайтове и целеви страници бързо, без да компрометирам последователността на марката. Той е изграден около Slices, които са модулни, многократно използваеми компоненти, които улесняват поддържането на единен вид на множество страници. Те също така значително намаляват повтарящата се работа по разработката.

Оценявам факта, че предлага Slice Machine, инструмент за създаване на предварително одобрени компоненти и прехвърлянето им в персонализирани инструменти за създаване на страници. Това означава, че екипът ми може да се съсредоточи върху разработването на функции, като същевременно дава на маркетолозите свободата да пускат или актуализират страници самостоятелно.

Най-добрите функции на Prismic

Използвайте Page Builder , за да създавате и редактирате визуално привлекателни страници в реално време.

Използвайте дълбоките интеграции с рамки като Next. js, Nuxt и SvelteKit.

Планирайте издавания , за да публикувате страници или групирани актуализации в оптимални моменти.

Управлявайте локализацията, като създавате и редактирате страници на различни езици по ефективен начин.

Ограничения на Prismic

Ограничени възможности за добавяне към вашите „Slices“

Функцията за автоматично запазване не винаги запазва съдържанието, особено преди да излезете от страницата.

Ценообразуване на Prismic

Безплатно

Стартово ниво: 15 $/месец за трима потребители

Малък: 30 $/месец за седем потребители

Medium: 180 долара на месец за 25 потребители

Платина: 750 $/месец за неограничен брой потребители

Оценки и рецензии за Prismic

G2: 4. 3/5 (350+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Prismic?

Ето какво каза един рецензент:

Изградих цялата ни маркетингова целева страница с помощта на Prismic и я използвах ежедневно в продължение на около седмица. Prismic беше изключително лесен за използване, след като се научих на основните му функции. […] Документацията за начало беше малко оскъдна, така че определено биха могли да подобрят ръководството за начало. По-конкретно, за мен беше объркващо как да използвам функции като Slices в Custom Types.

Изградих цялата ни маркетингова целева страница с помощта на Prismic и я използвах ежедневно в продължение на около седмица. Prismic беше изключително лесен за използване, след като се научих на основните му функции. […] Документацията за начало беше малко оскъдна, така че определено биха могли да подобрят ръководството за начало. По-конкретно, за мен беше объркващо как да използвам функции като Slices в Custom Types.

🔍 Знаете ли, че... Разказването на истории в съдържателния маркетинг не е ново. През 1885 г. Джон Диър започва да издава списанието The Furrow, в което дава съвети за земеделие, за да продава трактори. Принципът е същият и днес: ценното съдържание изгражда доверие преди продажбата.

Пренапишете своята „история“ с ClickUp

Намирането на подходящия инструмент за маркетинг на съдържание означава изграждане на по-съвместен процес, който подкрепя растежа на вашия екип. StoryChief е чудесен за централизиране на съдържанието, но с разширяването на вашата стратегия вие се нуждаете от повече гъвкавост, сътрудничество в реално време или по-тясна интеграция.

Всички инструменти в моя списък предлагат различни предимства.

Въпреки това, никоя от тях не свързва всички етапи от създаването на съдържание по начина, по който го прави ClickUp. От изготвянето на идеи в ClickUp Docs, мозъчна атака и автоматизация с ClickUp Brain, до планиране на кампании в ClickUp Calendar, всичко е събрано в едно работно пространство.

Така че, преди да започне следващият ви кампании цикъл, регистрирайте се безплатно в ClickUp и ми благодарете по-късно! 🚀

Често задавани въпроси (FAQ)

Търсете многоканално публикуване, вградени SEO насоки, сътрудничество в реално време, работни процеси за одобрение и планиране на съдържанието. Интеграцията със социални и CMS платформи също е ключова за безпроблемно разпространение на съдържанието.

Някои по-евтини инструменти обхващат един или два аспекта, като планиране на социални медии или основни SEO проверки, но рядко предлагат пълен набор от работни процеси за сътрудничество, одобрения и SEO оптимизация в една платформа.

Очаквайте цена от 40 до 450 долара на месец, в зависимост от размера на екипа и каналите за публикуване. Малките екипи могат да започнат с по-ниска цена, докато агенциите или по-големите екипи плащат повече за разширени интеграции, потребителски места и аналитични функции.

Това е от решаващо значение. Без анализи е трудно да се види какво има отзвук, да се оптимизират кампаниите или да се обоснове маркетинговата възвръщаемост на инвестициите. Проследяването на ефективността гарантира по-интелигентни решения и по-добра стратегия за съдържание с течение на времето.