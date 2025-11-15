Прегледи на кода: единственото място, където „LGTM“ може да означава „изглежда добре за мен“... или „моля, обединете това, преди да преосмисля всичко“.

Когато прегледите на кода функционират, бъговете се отстраняват, преди да разочароват потребителите ви, екипите остават съгласувани и знанията се разпространяват по-бързо по време на прекъсване на производството.

А когато те не работят? Вашето искане за изтегляне стои там с дни. Преглеждащите понякога изчезват напълно или оставят загадъчни коментари като „хм“ и отново изчезват. Един екип изисква подробни обяснения за всяка точка и запетая, друг екип одобрява всичко, което се компилира, и никой не може да се съгласи на основни стандарти.

В тази публикация в блога ще разберем как разработчиците могат да оптимизират прегледа на кода в различните екипи, за да избегнат тази бъркотия и да доставят продукти, които хората могат да използват.

Ще разгледаме и как ClickUp се вписва в този работен процес. 📝

Предимства на стандартизирания процес на преглед на кода

Стандартизираните прегледи откриват проблеми последователно, независимо от това кой извършва прегледа. Списъкът за преглед на кода открива систематично уязвимости в сигурността, проблеми с производителността и значителни промени.

Ето някои предимства, които се натрупват с времето. 📈

По-бързи прегледи: Авторите знаят какво се очаква от тях, преди да напишат кода, така че PR-ите се одобряват от първия опит по-често.

По-добро обучение: Младшите разработчици се усъвършенстват по-бързо, когато конструктивната обратна връзка следва последователни принципи, а не индивидуалните предпочитания на рецензента.

По-малко конфликти: Никой не губи време в спорове за форматирането, когато вашият linter вече го налага.

Предвидими резултати: Разработчиците се фокусират върху писането на висококачествен код, вместо да се притесняват кой рецензент ще им бъде назначен.

🔍 Знаете ли, че... Терминът „pull request“ стана популярен едва след стартирането на GitHub през 2008 г. Те въведоха Pull Request Template (PRT), за да помогнат на разработчиците да редактират pull request по подходящ и последователен начин. Преди това разработчиците използваха имейл вериги или пач файлове, за да предлагат и обсъждат промени.

Често срещани предизвикателства при прегледа на кода между екипите

Прегледите на кода между екипите се провалят, когато организационните граници създават объркване относно отговорностите, прекъсват концентрираната работа или въвеждат противоречиви очаквания.

Ето какво обикновено се разпада:

Различните стилове на кодиране се сблъскват , превръщайки прегледите в дебати за форматирането, а не за логиката.

Комуникацията става проблем , когато екипите използват различни инструменти или говорят на технически жаргон. Отговорът на един прост въпрос може да отнеме дни, което блокира цялото ви pull request.

Никой не знае кой взема решенията , когато са замесени няколко екипа. В крайна сметка се озовавате в неизвестност, чакайки одобрение от някого, който смята, че това не е негова отговорност.

Часовите зони създават проблеми с изчакването , при които всеки кръг от обратна връзка отнема цял ден, превръщайки 30-минутен разговор в седмична кореспонденция.

Формалните прегледи на кода се игнорират , защото вашата работа не е приоритет за другия екип. Те са фокусирани върху собствените си срокове, докато вашият код чака на опашката.

Преглеждащите кода не разполагат с контекст за това защо нещата функционират по определен начин във вашата кодова база. Те могат да маркират нещо като грешно при работа с известен краен случай или да пропуснат реални проблеми, защото не разбират вашата област.

🚀 Предимство на ClickUp: ClickUp Brain предоставя на екипа за разработка липсващия контекст, който забавя повечето прегледи на кода. Тъй като асистентът, задвижван от изкуствен интелект, разбира вашето работно пространство, той може да обясни защо съществува дадена функция или какво трябва да обработва дадена логика. Елиминирайте контекстуалната празнина при управлението на прегледите на кода и спестете време с ClickUp Brain Да предположим, че някой маркира ред в процеса на плащане. Изкуственият интелект за софтуерни екипи може да им каже, че това е част от корекция на крайни случаи от предишен спринт, като извлича съответните документи и задачи от работната среда за допълнителен контекст. По този начин рецензентите прекарват по-малко време в гадаене на намеренията. 📌 Опитайте тази подсказка: Обяснете целта на логиката за повторно опитане в API за плащане и ми кажете дали е свързана с минал бъг или актуализация на функция.

Най-добри практики за оптимизиране на прегледа на кода в различните екипи

Прегледите на кода често забавят производителността на разработчиците, когато са включени няколко екипа. Ето как разработчиците могат да оптимизират прегледите между екипите и да поддържат производителността на ниво. 👇

Напишете подробни описания на PR

Спрете да пишете „Поправена грешка в потока на плащанията“ и започнете да обяснявате какво не е работило и защо вашата поправка работи. Вие също искате да:

Включете линка към билета, стъпките за възпроизвеждане на първоначалния проблем и какво сте тествали.

Избройте екипите, с които сте се консултирали при промяна на споделената инфраструктура.

Добавете раздел „Фокусирайте прегледа си тук“, който сочи към 50-те реда, които са важни във вашето заявка за изтегляне от 300 реда.

Когато рецензентът може да разбере промяната ви за две минути, вместо за 20, получавате по-бърза и по-добра обратна връзка.

💡 Професионален съвет: Когато предлагате промени, обяснете защо промяната е важна. Това създава следа от знания, която намалява повтарящите се въпроси и помага на бъдещите рецензенти.

Ясно определете собствеността

Добавете файл CODEOWNERS, който автоматично маркира подходящите хора.

Поставете таблица в README: „Промени в кода за удостоверяване → @security-team задължително, @backend-team по избор“. Когато някой отвори PR, засягащ кода на пет екипа, той знае точно кого да чака и кой е там само за споделяне на знания.

Наложете време за отговор и се освободете от блокиращите фактори

Крайните срокове не се отлагат, само защото някой е зает, затова е полезно целият екип да разглежда отзивчивостта при прегледа като част от нормалния работен процес.

Не сте получили отговор в рамките на 24 часа? Напишете им. Ако са минали повече от 48 часа, ескалирайте въпроса до техния ръководител или потърсете друг рецензент. А ако рецензентът остави десет философски коментара, можете да го помолите да „се включи в кратък разговор след 10 минути“ и да го обсъдите на живо.

💡 Съвет от професионалист: Предварително маркирайте PR по риск и обхват. Маркирайте всеки PR като нискорисков, среднорисков или високорисков и отбележете дали засяга няколко екипа. По този начин рецензирането от колеги става по-бързо, като се гарантира, че рецензентите веднага знаят къде да насочат вниманието си, а промените с висок риск се подлагат на допълнителна проверка.

Записвайте решенията за архитектурата

Когато направите неочевиден избор, като например да използвате Redis вместо Postgres за кеширане, запишете го в Architecture Decision Record (ADR) или в екипното уики. И не забравяйте да добавите линк към него в PR.

С това външните рецензенти спират да поставят под въпрос решения, които вече са били обсъдени и взети. Освен това новите членове на екипа избягват да правят същите грешки.

Създайте примерни PR за често срещани модели

Когато някой успее да създаде междуекипен PR (с отлично описание, добре структуриран код, обработени всички крайни случаи), добавете го в отметките си. Споделете го с нови хора и се позовавайте на него при прегледа.

„Ето как обикновено се справяме с удостоверяването между услуги“ с линк е по-добре, отколкото да го обясняваме отначало всеки път. Създайте библиотека с добри примери, от които вашата организация може да се поучи.

Това са най-добрите инструменти за подобряване на прегледа на кода в екипите. 🧑‍💻

1. ClickUp (Най-доброто решение за централизирана проверка на кода и комуникация между екипите)

Създайте задачи в ClickUp за PR Управлявайте всеки PR като задача в ClickUp за видимост в реално време в опашката за преглед.

Решението за управление на софтуерни проекти на ClickUp е универсалното приложение за работа, което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно.

За екипите от разработчици, които управляват множество заявки за изтегляне, цикли на преглед и актуализации на документацията, това осигурява структура и отчетност на всеки етап от процеса на преглед на кода.

Ето как това поддържа прегледите и ясната комуникация между екипите. 💻

Поддържайте прозрачност и динамика при прегледите

ClickUp Tasks предоставя подходящо място за всяка заявка за изтегляне. Всяка задача събира контекста на прегледа, задачите на прегледащите и напредъка на едно място, така че нито една заявка за изтегляне не се губи или остава в очакване. Екипите могат да филтрират задачите за преглед по спринт, хранилище или статус, за да видят бързо какво е в очакване.

Да предположим, че вашият бекенд разработчик пуска PR за оптимизация на API отговора. Той създава задача, наречена „Оптимизиране на API кеширането за крайни точки на продукта“ и я свързва с PR. Задачата включва резултати от тестове, тагове на рецензенти и кратък списък с области, на които да се обърне внимание. Рецензентите оставят бележките си директно в задачата, актуализират статуса на „Искани промени“ и я прехвърлят на екипа DevOps.

Автоматизирайте всичко, което ви забавя

ClickUp Automations елиминира досадните ръчни стъпки, които често забавят прегледите. Те се занимават с повтарящи се действия, като задаване на прегледащи, напредък на задачите и уведомления на екипа, така че инженерите да могат да се съсредоточат върху предоставянето на реална обратна връзка.

Създайте интелигентни правила за автоматизация в ClickUp, за да поддържате прегледите на кода навременни и организирани

Можете да създадете правила за автоматизация, като например:

Назначавайте прегледатели автоматично въз основа на типа файл или екипа (например, всички фронтенд/PR към прегледатели на потребителски интерфейс).

Уведомете ръководителя на разработчиците, ако PR остане непроверен за повече от 48 часа.

Създавайте подзадачи за QA тестване или документация, след като PR се обедини.

Превърнете хаоса от обратна връзка в ясни действия

ClickUp Brain, AI инструмент за разработчици, улеснява проследяването на прегледите. Той незабавно обобщава обратната връзка от прегледащите, идентифицира пречките и превръща всичко това в изпълними задачи с отговорни лица и крайни срокове.

Помолете ClickUp Brain да обобщи напредъка на екипа и да извлече незабавно задачи, които могат да бъдат изпълнени

Да вземем за пример PR нишка с 300 коментара, пълна с бележки като „нит“, „поправи по-късно“ и „нуждае се от тестване“. С едно натискане ClickUp Brain извлича ключовите проблеми, създава подзадачи като „Актуализиране на обработката на API грешки“ или „Добавяне на тестове за разбиване на страници“ и ги възлага на подходящите разработчици.

✅ Опитайте следните подсказки: Обобщете всички отзиви за тази задача и възложете действия.

Генерирайте актуализация на проекта от всички коментари, свързани с PR, през тази седмица.

Списък с пречки, споменати в последните теми за преглед на кода

Запишете следващите стъпки, преди да изчезнат

Дискусиите по време на прегледа често разкриват бъдещи подобрения, като малки рефактори, оптимизации на производителността или необходимост от тестване. ClickUp AI Agents се занимава с тях автоматично, превръщайки информацията от прегледа в проследими задачи без ръчно въвеждане.

Позволете на ClickUp AI Agents да превърнат повтарящата се обратна връзка в изпълними инженерни задачи

Можете да използвате AI агенти, за да:

Откривайте повтарящи се проблеми (например липсващи тестове) и създавайте задачи за проследяване за тях.

Автоматично присвояване на задачи от списъка с неизпълнени задачи въз основа на моделите на дискусиите

Идентифицирайте и регистрирайте често срещани грешки, докладвани по време на прегледите.

Например, няколко PR подчертават липсващи единични тестове в един и същ модул. AI агент може да създаде нова задача, наречена „Добави единични тестове за UserService. js“, да я възложи на QA и да свърже всички свързани PR.

Най-добрите функции на ClickUp

Свържете се с инструменти на трети страни: Свържете хранилища като GitHub, GitLab и Bitbucket с работното си пространство. Всяко потвърждение, PR и клон се синхронизира със съответната задача в ClickUp с помощта на Свържете хранилища като GitHub, GitLab и Bitbucket с работното си пространство. Всяко потвърждение, PR и клон се синхронизира със съответната задача в ClickUp с помощта на ClickUp Integrations

Поддържайте стандартите за кодиране достъпни: Съхранявайте вашите указания за кодиране, списъци за проверка и фрагменти от код, които могат да се използват повторно, в съвместен Съхранявайте вашите указания за кодиране, списъци за проверка и фрагменти от код, които могат да се използват повторно, в съвместен документ в ClickUp , за да избегнете разпръскване на работата.

Поддържайте ясна документация: Помолете AI Writer for Work на ClickUp Brain да обобщи дълги PR, да извлече релевантни части или Помолетена ClickUp Brain да обобщи дълги PR, да извлече релевантни части или да изготви чернова на документацията на кода във вашия стил.

Ограничения на ClickUp

Широките възможности за персонализиране могат да бъдат прекалено сложни за нови потребители.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 400 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4400 рецензии)

📮 ClickUp Insight: Когато системите се провалят, служителите стават креативни, но това не винаги е добро нещо. 17% от служителите разчитат на лични решения като запазване на имейли, правене на екранни снимки или старателно водене на собствени бележки, за да проследяват работата си. В същото време 20% от служителите не могат да намерят това, от което се нуждаят, и прибягват до питане на колеги, което прекъсва концентрацията и на двете страни. С ClickUp можете да превърнете имейлите в проследими задачи, да свържете чатове със задачи, да получите отговори от изкуствен интелект и много други в едно работно пространство! 💫 Реални резултати: Екипи като QubicaAMF спестиха над 5 часа седмично с помощта на ClickUp – това са над 250 часа годишно на човек – като премахнаха остарелите процеси за управление на знанията. Представете си какво би могъл да създаде вашият екип с една допълнителна седмица продуктивност на тримесечие!

2. Gerrit (най-подходящ за прецизна проверка на ниво commit)

чрез Gerrit

Gerrit работи с система за преглед на базата на пачове, която третира всяко потвърждение като отделна промяна, която изисква одобрение преди сливане. Преглеждащите присвояват етикети като Code-Review +2 или Verified +1, създавайки система за гласуване, която определя готовността за сливане. Този подход предотвратява проблема „одобри и забрави“, който е често срещан при други инструменти.

Най-добрите функции на Gerrit

Използвайте SSH и HTTPS сървърите с Git, за да работите безпроблемно с вашия съществуващ Git работен процес.

Итерация на индивидуални пачове чрез множество ревизии, без да се претрупва историята на хранилището.

Уверете се, че всеки ред код преминава през една и съща строга проверка с конвенцията refs/for/ branch.

Ограничения на Gerrit

Трудно е да се разреши конфликт при сливане директно от платформата, тъй като тя понякога се изписва автоматично.

Цени на Gerrit

Бронз: 13 000 $/година (до 100 потребители)

Silver: 18 000 $/година (до 100 потребители)

Gold: 39 000 $/година (до 100 потребители)

Платина: 90 000 $/година (до 100 потребители)

Оценки и прегледи на Gerrit

G2: 4. 3/5 (30+ рецензии)

Capterra: Недостатъчно прегледи

🔍 Знаете ли? Много отворени проекти, като Linux, все още разчитат в голяма степен на работни процеси за преглед, базирани на пачове, които напомнят на 70-те години.

3. GitHub (Най-доброто решение за разпределени асинхронни прегледи на кода)

чрез GitHub

Pull заявките са в основата на работния процес на GitHub за преглед, като създават низове от разговори около предложените промени. Разработчиците могат да предлагат конкретни редакции на редове, които авторите прилагат директно от интерфейса, като по този начин се елиминират коментарите от типа „опитайте това вместо това“. Освен това проследяването на разрешаването на низовете гарантира, че нито едно мнение няма да се изгуби в дългите дискусии.

Най-добрите функции на GitHub

Получавайте прегледи на кода, базирани на изкуствен интелект, с GitHub Copilot , докато разработчиците пишат код.

Автоматизирайте маршрутизирането с „необходими рецензенти“ и CODEOWNERS, като се уверите, че правилните хора виждат промените, засягащи техните домейни.

Използвайте асинхронния модел на GitHub, за да гарантирате, че прегледите се извършват непрекъснато.

Ограничения на GitHub

Настройките и разрешенията са объркващи, особено за корпоративни организации, които управляват множество хранилища.

Цени на GitHub

Безплатно

Екип: 4 $/месец на потребител

Предприятие: 21 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии в GitHub

G2: 4,6/5 (над 2600 рецензии)

Capterra: 4. 3/5 (6140+ отзива)

🧠 Интересен факт: Концепцията за преглед на кода датира от 50-те години на миналия век, когато програмистите, работещи на ранни мейнфрейми като IBM 704, ръчно проверяваха перфокартите си за грешки, преди да изпълнят задачите си.

4. SonarQube (Най-доброто за автоматизирани работни процеси за сканиране на сигурността)

чрез SonarQube

SonarQube извършва автоматизирани прегледи чрез статичен анализ, като прилага над 6500 правила в над 35 езика, за да открие бъгове, уязвимости и пропуски в сигурността. AI агентът за кодиране се включва във вашия CI/CD пайплайн и действа като пазач, преди кодът да достигне до човешките прегледачи.

Най-добрите функции на SonarQube

Използвайте неговите контролни точки за качество, които определят праговете за успех/неуспех въз основа на тестовото покритие, дублирането и рейтингите за сигурност.

Позволете на двигателя за статично тестване на сигурността на приложенията (SAST) да открие уязвимости в сигурността и да предложи насоки за отстраняване на грешките, преди да започне тестването.

Визуализирайте натрупването на технически дълг във времето, за да решите коя рефакторинг работа е най-важна.

Ограничения на SonarQube

Той сигнализира за потенциални проблеми, но не може да прецени дали вашата бизнес логика е смислена.

Цени на SonarQube

Безплатно

Екип: 32 $/месец

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за SonarQube

G2: 4,5/5 (над 120 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 60 рецензии)

🤝 Приятелско напомняне: Насърчавайте рецензентите да отделят 30-60 минути на сесия. По-дългите сесии намаляват концентрацията и увеличават вероятността да се пропуснат фини бъгове.

5. CodeTogether (Най-доброто за синхронна двойна проверка)

чрез CodeTogether

CodeTogether предоставя съвместна проверка на кода в реално време директно във вашия редактор на код, превръщайки обичайния асинхронен процес на проверка в сесии за програмиране в реално време. Разработчиците могат да се включат от Eclipse, IntelliJ или VS Code. Всъщност гостите дори не е необходимо да имат същата IDE като домакина и могат да се включат дори чрез браузър.

Най-добрите функции на CodeTogether

Използвайте гласовия, видео и текстовия чат, които са вградени в средата за разработка на софтуер.

Запазете вашите предпочитания за редактора, теми и бързи клавиши, докато работите върху споделен код.

Записвайте сесии за документиране или обучение в рамките на инструмента.

Ограничения на CodeTogether

Липсват офлайн възможности и може да не работи с по-стар софтуер или с няколко езика.

Цени на CodeTogether

Стартови план: 10 USD/месец на потребител

Бизнес план: 49 $/месец на потребител

План за предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за CodeTogether

G2: Недостатъчно прегледи

Capterra: Недостатъчно прегледи

Стратегии за сътрудничество между екипите

Ето как да изградите сътрудничество, което процъфтява въпреки разстоянието, различаващите се графици и конкуриращите се приоритети. 🪄

Проектирайте за асинхронност от самото начало

Вероятно вашите рецензенти от други екипи няма да са онлайн по същото време като вас. Вместо да се опитвате да се вмъкнете в „бърз разговор“, ето един по-добър начин:

Поставете всичко в описанието на PR: Напишете го, като приемете, че рецензентът се намира в друго полукълбо и няма да отговори в рамките на 12 часа. Какъв проблем решавате? Какво сте опитали, което не е проработило? Къде е сложната част?

Запишете видео за всичко сложно: прегледайте промените си в прегледайте промените си в клип на ClickUp ; това е по-добре от 20+ чат съобщения, разпръснати в рамките на два дни. Рецензентите могат да гледат с 2x скорост и да разберат какво сте създали.

Отговорете на очевидните въпроси: Уверете се, че въпроси като „Защо не използвахте съществуващата UserService?“ са отговорени в описанието ви.

🚀 Предимство на ClickUp: Асинхронните прегледи работят само когато комуникацията е ясна и лесна за проследяване. ClickUp Chat поддържа тези разговори свързани със самата работа, така че актуализациите не се губят през нощта. Използвайте ClickUp Chat на предпочитаното от вас устройство, за да централизирате контекста Можете да публикувате линка към вашето pull request, да споделите кратка информация за контекста и да маркирате колегите, които трябва да направят преглед. Тези функции са съвместими и с мобилни устройства.

Спрете да третирате документацията като домашна работа

Написването на документация за кода е част от доставката на функцията. Всяка междуекипна PR трябва да:

Връзка към документа за архитектурата, който обяснява защо съществува вашата услуга и как се вписва в цялостната картина.

Актуализирайте ръководството за работа, когато промените начина на внедряване или мащабиране на нещо.

Добавете диаграми за всичко, което включва повече от две услуги, които комуникират помежду си.

Ето какво обикновено се случва: първият PR между екипите е труден, защото няма документация и вие я пишете като част от този PR. Следващите пет PR са гладки, защото рецензентите могат да се обслужват сами. Към 10-тия PR новите членове на екипа преглеждат кода ви с увереност, защото знанието вече не е само във вашата глава.

Ръчното превключване на контекста е това, което затруднява прегледите. Свържете всичко:

PR се свързват автоматично с билетите, така че рецензентите да могат да видят бизнес контекста.

Билетите се свързват обратно с PR, така че продуктовите мениджъри могат да видят какво е доставено.

CI/CD коментари както при успешни, така и при неуспешни внедрявания

Целта е с едно кликване върху линка да получите цялата информация.

🚀 Предимство на ClickUp: С ClickUp Brain MAX можете да унифицирате инструментите си, като елиминирате разрастването на AI. Контекстуалното универсално търсене ви позволява да извличате свързани PR, билети и документи от ClickUp, GitHub и дори Google Drive за секунди. Използвайте гласови команди, за да създавате или актуализирате билети, без да превключвате раздели, докато автоматизацията, задвижвана от AI, гарантира, че актуализациите се разпространяват в цялата ви екосистема.

Прегледайте в двойка нещата, които не могат да се повредят

Един рецензент за рефакторинг? Работи. Един рецензент за промени в удостоверяването, които засягат всеки микросервиз? Можете да очаквате инцидент в 2 часа сутринта. За критични системи:

Назначете поне двама рецензенти; единият открива логическите грешки, а другият – проблемите със сигурността.

Посочете ясно в канала „Codeowners” кои пътеки се нуждаят от двойна проверка.

Не се извинявайте за допълнителната проверка. Когато за първи път двойната проверка открие грешка, която би прекъснала производството, тя се изплаща стократно.

Да, това е бавно, но инцидентите в производството са още по-бавни.

🔍 Знаете ли, че... Майкъл Фаган, докато работи в IBM през 70-те години на миналия век, разработва първата официална система за ревю на код от колеги: Fagan Inspection. Този структуриран процес дефинира роли и стъпки като планиране, подготовка, срещи за инспекция, преработка и последващи действия, за да се открият дефектите в ранна фаза от цикъла на разработване.

Ротация на задълженията за преглед между екипите

Един и същи човек, който преглежда всеки външен PR, се превръща в пречка, което може да доведе до изчерпване. Ето как изглежда идеалният сценарий:

Назначете седмичен рецензент за работа между всички екипи.

Добавете го в споделен календар, за да знаят хората кой е на работа.

Включете го в планирането на спринта; прегледането не е „допълнителна“ задача, а част от работата.

Ротирайте на всеки една или две седмици, за да се разпространява знанието.

Лицето, което е на ротация, знае, че е отговорен за премахването на пречките през тази седмица. В същото време всички останали знаят, че могат да се съсредоточат върху собствената си работа.

Извършвайте ретроспективни прегледи на кода на тримесечие.

Тук говорим конкретно за прегледи между екипи:

Покажете най-лошия PR от последното тримесечие и обсъдете какво го направи толкова болезнен.

Отбележете най-добрите PR и ги превърнете в шаблон, който всички да копират.

Гласувайте за какво да спрете да спорите, след което документирайте решението.

Открийте случаи, в които прегледите почти не са забелязали критична грешка.

Тук превръщате „трябва да пишем по-добри PR“ в „ето как точно изглежда един добър PR за нашия екип“.

Измерване на успеха на оптимизираните прегледи на кода

Трудно е да станете по-добър програмист, ако не измервате резултатите си. Повечето екипи обаче следят суетни показатели, които не показват дали прегледите са ефективни.

Ето какво е важно. 📊

Прегледайте времето за обратна връзка (но го проследявайте правилно)

Ако измервате само средните стойности, трябва да имате предвид, че те скриват PR-ите, които стоят една седмица, докато вашата функция умира. Ето какво трябва да имате предвид:

Време до първата проверка: Стандартът в бранша е 24 часа. Ако вашият е три дни, това е вашата пречка.

Време за обединяване: Трябва да е под 72 часа за повечето PR, от отваряне до внедряване.

P95 пъти, а не средни стойности: ако средната стойност е два дни, но 95-ият процентил е две седмици, половината от екипа ви е постоянно блокиран.

Бъгове, открити при прегледа, спрямо бъгове в производството

Целта на прегледите е да се открият грешките, преди да ги открият клиентите. Проследяване:

Колко инциденти P0/P1 могат да бъдат проследени до наскоро обединен код? Ако са повече от 10%, вашите прегледи не работят.

Какви видове грешки се откриват при прегледа? Уязвимости при SQL инжектиране? Чудесно. Липсващи точки и запетаи? Вашият линтер трябва да се справи с това.

Какви типове се промъкват в производството? Ако прегледите откриват проблеми със стила, но пропускат състояния на състезание, вие преглеждате грешните неща.

🔍 Знаете ли? Тревожността при прегледа на кода не се ограничава само до младите разработчици. Проучване показва, че разработчиците с различен опит могат да изпитват тревожност, свързана с прегледа на кода. Това опровергава разпространеното схващане, че само по-малко опитни разработчици са засегнати.

Удовлетвореност на разработчиците

Вашият екип ще ви каже, ако прегледите не работят, но само ако питате всеки тримесечие:

Прегледите са полезни или са просто бюрокрация? (скала от 1 до 10)

Чувствате ли се блокирани, докато чакате прегледите?

Коментарите конструктивни ли са или са прекалено критични?

Страхувате ли се да поискате прегледи между екипите?

Ако удовлетворението спада, показателите ви може да изглеждат добре, но процесът на разработка е нарушен. Може би рецензентите се занимават с незначителни подробности като имената на променливите, докато пропускат архитектурни проблеми. Може би прегледите между екипите се усещат като враждебни. Цифрите не ви казват това, а вашият екип.

💡 Съвет от професионалист: Създайте тримесечна обратна връзка с формуляр ClickUp, за да разберете как екипът възприема процеса на преглед. Използвайки шаблон за разработка на софтуер, можете да създадете бърза анкета с конкретни въпроси, като например колко полезни са прегледите, дали създават пречки или дали обратната връзка е конструктивна.

Скорост (но бъдете разумни)

Оптимизирането на прегледите наистина ли ви помогна да ускорите доставките?

Точки за история или функции на спринт преди и след промените

Време от потвърждаване до производство в целия процес

Но следете докладите за грешки ; ако скоростта се удвои, но инцидентите в производството се утроят, вие сте се „оптимизирали“ до криза в качеството.

Целта тук е да се постигне устойчива скорост, като се запази качеството. Измервайте и двете, или просто ще измервате колко бързо можете да доставяте бъгове.

Създайте табло, което хората могат да разглеждат

Създайте табло ClickUp, за да проследявате всяко заявка за изтегляне, рецензент и резултат на едно място и да видите какво забавя цикъла на пускане на продукта.

Визуализирайте скоростта на спринта, кумулативния поток и натоварването в таблата на ClickUp

Настройте карти, които подчертават:

PR, които чакат повече от 48 часа с имената на собствениците (нищо не мотивира така, както публичната отчетност)

Средно време за преглед по екипи, така че пречките са очевидни

Прегледи, извършени на човек за откриване на безплатни ползватели

Открити и пропуснати грешки като проверка на качеството

Залепете го на таблото в офиса или го споделете по време на понеделнишката среща. Когато показателите са видими, те имат значение.

Гледайте това видео, за да научите как да създадете табло за управление на софтуерни проекти:

Можете също да планирате отчети в ClickUp, за да сте сигурни, че правилните хора получават тази информация на автопилот. Просто добавете техните имейл адреси, изберете редовен интервал (ежедневно, седмично, месечно) и те ще получават PDF снимка.

Планирайте отчети в ClickUp, за да синхронизирате екипите по отношение на производителността и напредъка

След това можете лесно да прегледате моделите на коментарите:

Средно коментари на PR: Ако са 30 или повече, нещо не е наред. PR са прекалено големи? Стандартите не са ясни? Рецензентите се занимават с несъществени подробности?

Кръгове на ревизия: Ако PR-ите са средно четири кръга, вие не сте ясни относно това, което трябва да се промени.

Одобрения без коментари: Ако всичко се одобрява без обратна връзка, прегледите са само за показ.

Ето какво каза Тереза Соткот, PMO в VMware, за ClickUp:

ClickUp Dashboards са истинска революция за нас, защото сега имаме реална представа в реално време за това, което се случва. Можем лесно да видим коя работа сме завършили и коя е в процес на изпълнение

ClickUp Dashboards са истинска революция за нас, защото сега имаме реална представа в реално време за това, което се случва. Можем лесно да видим коя работа сме завършили и коя е в процес на изпълнение

Баланс при прегледа между екипите

Някои екипи ли вършат цялата работа, докато други се крият?

Искани прегледи спрямо предоставени прегледи от екипа: Ако вашият екип изпрати 50 искания и изпълни пет, това е неустойчиво.

Процент на отговорите: Кои екипи рутинно игнорират PR-ите между екипите?

Използвайте тези данни, за да пребалансирате или формализирате очакванията. „Ние преглеждаме вашите неща, вие преглеждате нашите“ трябва да бъде изрично, а не просто надежда.

Git в потока с ClickUp

Ефективните прегледи на кода помагат на екипите да напредват. Те превръщат обратната връзка в сътрудничество, предотвратяват изненади в последния момент и помагат на всеки разработчик да се чувства уверен, преди да пристъпи към сливане. Когато процесът протича гладко, целият цикъл на пускане на продукта се усеща по-леко.

ClickUp значително подобрява този процес. Той обединява задачите по преглеждане, актуализациите на екипа и дискусиите в едно свързано пространство, докато ClickUp Brain поддържа нещата в движение. Заявките за преглед автоматично намират подходящите хора, коментарите се превръщат в задачи за изпълнение и всяка заявка за изтегляне остава видима, без да е необходимо да се търсят актуализации.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес и вижте колко бързо може да се извършва прегледа на кода, когато всичко (и всички) си пасват. ✅

Често задавани въпроси (FAQ)

За да оптимизирате прегледа на кода, се фокусирайте върху поддържането на управляеми pull заявки, като ограничите промените в кода до около 200-400 реда наведнъж. Създайте ясни списъци за преглед и предоставяйте навременна обратна връзка. Автоматизацията, като например linting, статичен анализ и CI/CD интеграции, може да се справи с рутинните проверки на качеството.

Назначавайте рецензенти въз основа на тяхната експертиза и използвайте инструменти за сътрудничество, за да централизирате коментарите. ClickUp може да ви помогне, като свърже PR с задачите, така че всеки да знае кой какво рецензира и крайните срокове да са видими във всички часови зони.

Прилагайте стандарти за кодиране, изпълнявайте автоматизирани тестове и използвайте инструменти за статичен анализ за подобряване на качеството на кода. Провеждайте чести и структурирани рецензии от колеги и давайте приоритет на чист, четлив и добре тестван код. ClickUp Dashboards може да проследява показателите за качество, да поддържа списъци за проверка за рецензентите и да създава отчети за наблюдение на състоянието на кода.

Платформи като GitHub, GitLab и Bitbucket са чудесни за прегледи между екипи. Инструменти за преглед на кода като Danger или SonarQube могат да автоматизират проверките. Освен това, интегрирането на проследяване на PR в ClickUp поддържа всички в синхрон и намалява затрудненията.

Обикновено най-добре работят двама до трима рецензенти. Единият трябва да е запознат с областта на кода, а другият може да предостави нова перспектива. За рутинни промени или по-малки екипи може да е достатъчен един рецензент, докато критични или големи промени изискват повече от трима.

Автоматизацията може да изпълнява тестове, да проверява стила на кода, да отбелязва уязвимости и да изпраща напомняния за чакащи прегледи. Възможностите за автоматизация на ClickUp могат да задават PR, да актуализират статуси и да уведомяват прегледащите, което прави процеса по-бърз и по-последователен.