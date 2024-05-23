Как да спестите време и да постигнете по-добри резултати с преглед на кода

Отделете малко време и помислете за работата си. Свършили ли сте добра работа?

Независимо от отговора на този въпрос, това, което току-що направихте, е форма на преглед – основата на напредъка.

Прегледите помагат на екипите да оценят своето представяне, да измерят резултатите, да идентифицират пропуските и да интегрират стратегии за подобрение. От годишни оценки до планове за подобряване на представянето, организациите провеждат прегледи по няколко начина.

Една такава практика в екипите за разработка на софтуер е прегледът на кода.

В тази публикация в блога разглеждаме какво представлява, как помага и как можете да интегрирате процесите на преглед на кода в практиката си в областта на софтуерното инженерство.

Какво е преглед на кода?

Прегледът на кода е процес на систематично проучване на кода на даден човек от един или повече разработчици с цел да се идентифицират грешки, пропуснати в началната фаза на разработката.

През 70-те години на миналия век софтуерният дизайнер Майкъл Фаган въведе процес за проверка на кода. Оттогава той е адаптиран и усъвършенстван от следващите поколения разработчици.

Прегледът на кода е ефективен за осигуряване на:

Съответствие с изискванията за проектиране

Спазване на стандартите за кодиране

Откриване на грешки в ранна фаза на процеса

Споделяне на знания между заинтересованите страни през целия цикъл на разработване

Поддържаемост и сигурност

Цялостно качество на софтуера и минимален технически дълг

По принцип прегледът на кода предлага изключителни предимства. В зависимост от вашите нужди, цели и настоящи системи обаче, някои видове преглед на кода могат да бъдат по-полезни от други. Нека видим как.

Видове преглед на кода

От разпечатване на код и преглеждане с маркер до изпълнение на код чрез редактори на код, има десетки начини, по които можете да извършите преглед на код. Ето най-често срещаните подходи, следвани от съвременните екипи за разработка на софтуер.

Формална проверка на кода

Това е структуриран процес на преглед на кода, наричан още софтуерна инспекция.

Процес : Формалната проверка на кода включва планиране, преглед, подготовка, среща за проверка и преработка, обикновено ръководена от модератор по време на среща.

Приложимост : Този процес е чудесен, когато стандартите са изключително високи, като например спазването на изискванията в сектори като здравеопазването или финансите.

Предимства : Ефективни и изчерпателни при ранното откриване на дефекти

Предизвикателства: Строги и отнемащи време

Неформална проверка на кода

По-неформален от традиционния преглед, този процес включва един или повече колеги, които преглеждат изходния код на своите работни места.

Процес : Разработчиците споделят кода си с колегите си за преглед

Приложимост : Чудесно за обучение и наставничество на млади разработчици

Предимства : Бързи и високо ефективни при откриване на грешки

Предизвикателства: Липсва строгост и документация на официалните прегледи

Преглед на заявки за изтегляне

Това е често срещано в разпределени системи за контрол на версии като Git, където разработчиците изпращат промени в кода към споделен клон на хранилището.

Процес : Другите членове на екипа преглеждат промените, преди да ги обединят в основния клон.

Приложимост : За разпределени екипи, които следват работни процеси за непрекъсната интеграция и внедряване

Предимства : Улеснява асинхронната обратна връзка и осигуряването на качеството преди интегрирането на нов код.

Предизвикателства: Без сътрудничество в реално време, ученето може да бъде забавено

Парно програмиране

Това е техника за гъвкаво разработване на софтуер, при която двама програмисти работят заедно на една работна станция.

Процес : Един разработчик, шофьорът, пише код, докато другият, наблюдателят или навигаторът, преглежда едновременно всяка реда от кода. Те могат да сменят ролите си редовно.

Приложимост : Чудесно за сложни програмистки проблеми, които изискват сътрудничеството на няколко ума.

Предимства : Процесът на преглед в реално време позволява ранното откриване на грешки и споделянето на знания в екипа.

Предизвикателства: От културна и поведенческа гледна точка, двойното програмиране може да бъде неудобно за членовете на екипа, което го прави неефективно.

Преглед на кода с помощта на инструменти

Това е автоматизиран процес на преглед на кода, който се осъществява с помощта на различни специално създадени за целта инструменти.

Процес : Инструментите сканират кода за конкретни видове грешки, нарушения на стандартите и уязвимости в сигурността.

Приложимост : Чудесно, когато има недостиг на време или ресурси

Предимства : Висока степен на повторяемост, бързина и рентабилност

Предизвикателства: Не може да се справи със сложен код, който изисква способности за критично мислене; често е полезен като помощно средство, а не като заместител на ръчния преглед на кода.

Независимо от метода за преглед на кода, който изберете за вашата организация, неговата важност е неоспорима.

Значението на прегледа на кода

В същността си прегледите на кода помагат за елиминирането на грешки. Те признават ограниченията на отделния разработчик и се стремят да подобрят систематично неговите способности. Прегледът на кода укрепва не само кода, но и целия процес на разработка на софтуер. Ето как.

Оптимизиране на откриването на грешки: Фундаментално, прегледите на кода помагат за откриването на софтуерни грешки и уязвимости преди основната интеграция на кода. Проверката от колеги открива изтичане на памет, проблеми с едновременността или несигурни практики при кодирането.

Тестване: Прегледът на кода подобрява резултатите от гъвкавото тестване с непрекъсната обратна връзка за продукта, дори преди той да достигне фазата на тестване. По този начин се намалява тежестта на дефектите, които възникват по време на официалните тестове.

Непрекъснато усъвършенстване: В рамките на Scrum, прегледите на кода са интегрирани в цикъла на разработване за непрекъснато усъвършенстване. С прегледите на кода, Scrum екипите откриват и коригират проблемите на ранен етап, създавайки продукти, които са готови за пускане на пазара.

Качество на софтуера: Прегледът на кода е превантивна мярка, която повишава сигурността и надеждността на софтуера, като намалява риска от скъпи грешки и повреждащи проблеми след внедряването.

Производителност на разработчиците: Предварителното идентифициране и разрешаване на проблеми оптимизира процеса на тестване. Това освобождава тестващите и разработчиците да се съсредоточат върху по-сложни сценарии и потребителски преживявания, вместо върху основни функционални бъгове.

Изпитайте всички тези предимства и още много други, като следвате структуриран процес на преглед на кода. По-долу е изходна точка.

Стъпки за извършване на преглед на кода

Прегледът на кода от колеги е проста, единична стъпка, при която се преглеждат редовете код за качество и стандарти за програмиране. За да бъде ефективен обаче, има няколко стъпки, които предшестват и следват този процес. Нека ги разгледаме поред.

Планирайте прегледа на кода си

Преди да започнете прегледа, подгответе се за успех с изчерпателен план.

Определете обхвата и целите

Идентифицирайте кои части от кода се нуждаят от преглед

Възложете го на рецензенти (или на себе си)

Определете срока за завършване

С ясен план можете да организирате процеса на преглед и да определите ясни очаквания.

Разберете кода

За да прегледате нещо, трябва да го разберете. Започнете с контекста – поговорете с разработчика за функцията, която създава, подхода му към решението и т.н. Запознайте се с функционалността и изискванията на кода.

Прегледайте цялата налична информация от свързаната документация, историите на потребителите или спецификациите на дизайна, преди да прочетете кода. Ако се нуждаете от повече информация, можете да използвате формуляри за софтуерни екипи, за да я съберете. Тази стъпка е от решаващо значение за смислена ревизия.

Проверете кода

Изтеглете най-новия код от системата за контрол на версиите, за да сте сигурни, че разглеждате най-скорошните промени. По този начин се избягва прегледът на остарял код, който вече е бил модифициран.

Изпълнете кода

Ако е възможно, изпълнете кода, за да видите как се държи в действие. Това ви помага да идентифицирате всички очевидни проблеми с функционалността, които може да не са видими само при четене на кода.

Прегледайте го

Оценете кода, за да намерите отговори на следните въпроси.

Лесно ли се разбира? Добрият код трябва да бъде самоочевиден, с подходящи коментари, където е необходимо.

Следва ли определените стандарти и конвенции за кодиране?

Лесно ли се поддържа? Проверете за модулен дизайн, използване на шаблони и разширяемост.

Правилно ли се изпълнява предвидената функционалност?

Би ли имало проблеми с производителността? Проверете за ненужни изчисления, прекомерно използване на паметта или проблеми с мащабируемостта.

Безопасно ли е? Потърсете често срещани уязвимости в сигурността, като SQL инжекции, кросс-сайт скриптинг или изтичане на данни.

Има ли адекватни единични или автоматизирани тестове, които да обхванат новите промени?

Обсъждайте проблеми и обратна връзка

Ако вашата колегиална рецензия установи проблеми, обсъдете ги с разработчика. Ако работите в разпределен екип, можете да използвате софтуер за обратна връзка за продукта, за да давате указания асинхронно.

За синхронни прегледи организирайте срещи или сесии по двойки, за да обсъдите въпроса.

Възможност за действие

Въз основа на прегледа на кода и обратната връзка, разработчикът трябва да направи необходимите промени. Някои от тях могат да бъдат прости редакции на кода. Други могат да включват пълно пренаписване, за да се създаде функционалност по по-елегантен, четим и лесен за поддръжка начин.

Одобряване и обединяване

След като обратната връзка е обработена, одобрете кода за сливане в основната кодова база.

В някои случаи, особено след големи прегледи, е полезно да се направи последващ преглед, за да се гарантира, че промените, направени след първоначалния преглед, са задоволителни и не създават нови проблеми.

Размисъл и подобрение

След прегледа обмислете процеса и съберете обратна връзка от участниците. Можете да я използвате, за да подобрите бъдещите прегледи на кода.

Колкото и да изглеждат прости, прегледите на кода са интензивни дейности, които са податливи на различни предизвикателства. Ето тези, с които най-вероятно ще се сблъскате.

Как да избегнете често срещаните предизвикателства при прегледа на кода

Прегледите на кода са както технически, така и поведенчески. От техническа гледна точка, това включва четене и изпълняване на кода, за да се гарантира, че той е правилен. От поведенческа гледна точка, това включва даване и получаване на обратна връзка, предприемане на действия и модифициране на бъдещи процеси. В комбинация, това може да бъде трудно.

Някои от най-често срещаните предизвикателства при прегледа на кода, с които се сблъскват екипите, са следните.

1. Големи набори от промени: Преглеждане на огромни количества код наведнъж може да бъде прекалено обременяващо и неефективно.

👉Бъдете гъвкави. Насърчавайте по-малки, постепенни промени. Разделете големите функции на управляеми части, които можете да прегледате и обедините поотделно.

2. Недостатъчен контекст: Без подходящ контекст рецензентите може да не разберат намерението зад кода, което води до по-малко ефективни рецензии.

👉 Включете кратки описания на всяка промяна в кода, като добавите линкове към съответната документация, билети или документи за дизайна. Използвайте вградени коментари, за да обясните „защо“ сте взели неочевидни решения относно кода.

3. Лични пристрастия: Прегледите могат да бъдат субективни, повлияни от лични предпочитания, а не от целта за подобряване на качеството на кода.

👉 Установете и спазвайте документирани стандарти и насоки за кодиране. Уверете се, че екипът за разработка на софтуер е постигнал колективно съгласие по тези стандарти.

4. Времеви ограничения: Разработчиците могат да се бързат с проверката на кода поради кратките срокове, което може да компрометира качеството на прегледа.

👉 Планирайте прегледите на кода като всяка друга важна задача и отделете специално време за тях в графика на проекта.

5. Липса на опит: Рецензентите може да не винаги да имат необходимия опит или познания, за да прегледат ефективно определени части от кода.

👉 Включете няколко рецензенти с допълващи се умения и обмислете ротация на задачите за преглед, за да разпределите знанията в екипа.

С това стигаме до най-важната част: как можете да приложите прегледа на кода на практика в инженерния си екип.

Най-добри практики за ефективна проверка на код

Ако сте прочели дотук, вече сте убедени в ползите от прегледа на кода и бихте искали да научите как да го правите правилно. Ние сме ви подготвили помощ.

1. Интегрирайте го в управлението на софтуерните си проекти

Някои екипи разглеждат прегледа на кода като стъпка извън жизнения цикъл на разработката на софтуер. Особено когато следват неформални прегледи на кода, това може да се направи повърхностно. Това е грешка.

За да провеждате ефективни ревюта на кода от колеги, интегрирайте ги в процеса на разработка. Ако вече използвате инструмент за управление на проекти като ClickUp, за да управлявате разработката си, интегрирайте ревюто на кода като стъпка, етап или статус в него.

Персонализирани статуси в ClickUp за интегриране на преглед на кода в работния процес

2. Планирайте внимателно

Покажете на рецензента на кода какво трябва да прегледа. Някои от най-добрите инструменти за управление на проекти вече разполагат с функции, които обединяват цялата информация.

Определете ясна рамка и цели за всяка сесия за преглед

Избройте всичко, на което трябва да се фокусира рецензентът

Подчертайте критериите за приемане

Организирайте процеса в софтуерния си инструмент за управление на проекти

Архивирайте миналите прегледи, за да поддържате непрекъснатост и отчетност

Този структуриран подход намалява вероятността от пропускане на критични проблеми, повишава задълбочеността на прегледите и помага за проследяване на подобренията във времето.

ClickUp списък със задачи шаблони за повтаряеми процеси на преглед на кода

3. Оптимизирайте работните процеси

Никой не обича допълнителни стъпки в работата си. Затова се уверете, че прегледите на кода са безпроблемна част от работния процес.

Добавете персонализиран статус за преглед на кода след етапа на разработка или WIP

Назначете рецензенти на кода въз основа на тяхната натовареност и наличност

Интегрирайте инструментите си за разработка с инструмента си за управление на проекти, за да задействате автоматични проверки на кода при създаване на commit или pull request.

Автоматизирайте известията до разработчиците и рецензентите за предстоящата работа

Създайте шаблони за разработка на софтуер , които да подпомагат бъдещите прегледи на кода

Свържете заявките за изтегляне, потвържденията и разклоненията с задачите в Github и вижте цялата активност в Github директно в ClickUp

4. Насърчавайте проактивната комуникация

Ясната комуникация между членовете на екипа решава повечето проблеми с кода с по-малко итерации.

Например, вместо просто да заяви „Този код е неправилен“, рецензентът може да обясни какво не е наред, защо е важно и как може да бъде подобрено, като евентуално предостави примери за код или препратки.

Този подход прави необходимите корекции ясни и подобрява ученето и сътрудничеството.

Консолидирането на цялата тази обратна връзка в контекста на задачата би променило изцяло ситуацията. Чат изгледът на ClickUp е проектиран точно за тази цел.

Прозрачност в комуникацията с ClickUp за софтуерни екипи

Днес не всяка задача по оценяване на проекти трябва да се извършва ръчно.

Автоматизирайте прегледите: Можете да автоматизирате голяма част от процеса на преглед на кода ефективно и икономично с AI инструменти за код. Тези инструменти могат бързо да анализират огромни количества код, за да идентифицират модели, аномалии или отклонения от най-добрите практики, които може да са трудни и отнемащи време за човешките прегледатели.

Автоматизирайте управлението на прегледите: Освен че използвате най-добрите редактори на код, за да прегледате самата кодова база, можете да автоматизирате и редица съпътстващи задачи. Например, ClickUp Brain помага с:

Получаване на незабавни отговори на въпроси, свързани със задачи, проекти и компанията

Документиране на процесите на преглед на кода

Обобщаване на вътрешната документация

Създаване на удобни списъци за проверка и действия

Изпращане на актуална информация за напредъка на екипа

Получете отговори за нула време с ClickUp Brain

6. Учете се и се усъвършенствайте непрекъснато

Проследявайте грешките и проблемите, които са забелязани при прегледа на кода. Идентифицирайте моделите. Например, ако разработчикът използва : вместо ;, което създава проблеми, може би бихте могли да настроите автокорекция. Ако определен код редовно създава проблеми с производителността, можете да проведете анализ на основните причини.

Не разглеждайте прегледа на кода изолирано като оценка на конкретен фрагмент от кода. Разглеждайте го като начин за укрепване на процесите за качество на кода като организация.

Спринт табла в ClickUp

Пишете по-добър код чрез оптимизиране на прегледите на кода с ClickUp

Да се каже, че прегледите на кода подобряват качеството на продукта, е подценяване. Всъщност прегледите на кода имат огромно положително влияние във всички аспекти.

За разработчиците – независимо дали са току-що завършили или са висококвалифицирани специалисти – прегледите на кода са истински подарък. С прегледа на кода всеки получава нова перспектива за работата си и обратна връзка от някой, който е по-знаещ, по-опитен или просто по-разнообразен.

За рецензента прегледите на кода са здравословна почивка от програмирането, без да се отклонява прекалено много. Това им позволява да разширят опита си отвъд функциите, върху които работят.

За анализатора на качеството прегледите на кода служат като първа линия на защита. Досадните бъгове се отстраняват, което им дава свобода да тестват по-дълбоки проблеми, свързани с производителността и мащабируемостта.

Освен ако не го превърнете в досадна задача, която влошава живота на всеки член на екипа, въвеждането на прегледи на кода ще срещне най-малко съпротива.

Уверете се, че това е от полза за всички участници, като го интегрирате в своя процес на развитие. Настройте някои автоматизирани тестове. Направете цялата информация достъпна. Улеснете безпроблемната комуникация в реално време.

Направете всичко това и още много с платформата за управление на проекти на ClickUp за екипи за разработка на софтуер.

Опитайте ClickUp безплатно още днес!

Често задавани въпроси за процеса на преглед на кода

1. Какво е пример за преглед на код?

Прегледът на кода е процесът на систематично проучване на кода на даден човек от един или повече софтуерни разработчици с цел да се идентифицират грешки, пропуснати в началната фаза на разработката.

Добрият преглед на кода се фокусира върху предоставянето на обратна връзка и подобряването на работата на разработчика. Например, ако разработчикът е пропуснал грешка при деление на нула в кода, тогава преглеждащият може да коментира:

„Функцията не обработва случаи, в които като вход се предава празен списък. Това ще доведе до „ZeroDivisionError” при опит за деление на нула. Добавете проверка, за да се уверите, че списъкът не е празен, преди да извършите делението. ”

2. Кои са трите вида преглед на кода?

Трите най-често използвани прегледа на кода са:

Формална проверка на кода

Парно програмиране

Автоматизирана проверка на код с помощта на AI инструменти

3. Как се пише пример за преглед на код?

Написването на рецензии от колеги включва предоставяне на обратна връзка за кода, обикновено в рамките на платформа за хостинг на код или инструмент за преглед. За да напишете добра рецензия: