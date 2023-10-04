10-те най-добри редактори на код за разработчици през 2025 г.

Като софтуерен разработчик, кодирането е животът. В ежедневния ви списък със задачи има много малко неща, които не изискват писане или редактиране на код.

От поправянето на технически бъгове в уебсайтове до измислянето на нови дизайни за мобилни приложения, кодът е в сърцевината на това, което правите. Ето защо е жизненоважно да имате на разположение най-добрите редактори на код. ✨

Тези инструменти не само ви правят по-ефективни, но и спестяват време благодарение на функции като автодопълване и отстраняване на грешки. Освен това те гарантират, че кодът ви е без грешки и чист, което улеснява поддръжката и внедряването на нови версии.

Независимо дали сте експерт програмист с десетилетия опит или сте новак в тази област, този списък с най-добрите редактори на код ще ви помогне да работите по-бързо и по-ефективно. От интегрирана среда за разработка (IDE) до прост софтуер за редактиране на код, има нещо за всяка нужда.

Като бонус ще ви покажем платформа, която прави управлението на процесите по разработване на софтуер – от създаването на код до пускането му на пазара – по-лесно от всякога.

Защо редакторите на код са важни за разработчиците

Не може да се преувеличи значението на един ефективен и богат на функции редактор на код за уеб разработчиците. Тези инструменти елиминират човешките грешки, предотвратяват сривове в приложенията и намаляват риска от провал на проектите.

Накратко, подходящият редактор на код прави кодирането по-чисто, по-лесно и по-бързо. С функции като подчертаване на синтаксиса, отстъп и съпоставяне на скоби, можете да пишете и редактирате код с бясна скорост.

Освен това функции като търсене и замяна, дължина на редовете и пренасяне правят кода ви по-добър и по-ефективен. В динамична среда това ви дава предимство да пуснете нов софтуер преди конкуренцията.

За програмистите, които работят като част от по-голям екип за разработка на софтуер, тези инструменти позволяват и сътрудничество в реално време. Това означава, че можете да работите върху един и същ код с няколко членове на екипа, без да пропускате нищо. ?

Какво да имате предвид при избора на най-добрия редактор на код

Ако сте използвали редактори на код преди, знаете, че те не са еднакви. Има основни редактори на код, които помагат за почистване на синтаксиса, и по-усъвършенствани системи, наречени IDE, които се справят с големи и сложни проекти. ?️

Някои са предназначени за конкретни езици за програмиране, а други поддържат широк спектър от стилове на кодиране. Изборът на подходящия инструмент зависи от това дали използвате код за писане и редактиране на къси текстове или се нуждаете от усъвършенстван инструмент за съвместна работа с други разработчици.

Ето какво да търсите в най-добрите редактори на код:

Гъвкав интерфейс: Един добър редактор на код ще има опростен интерфейс, който позволява бързи промени.

Проследяване на промените: Кодът се развива постоянно. Потърсете инструмент, който документира промените в кода, за да следите промените и да видите как се е развил вашият проект с течение на времето.

Персонализиране: Най-добрите инструменти са тези, които можете да използвате за конкретни нужди. Потърсете редактор на код, който ви позволява да персонализирате инструментите за по-висока производителност.

Сътрудничество в реално време: Работете на живо с други разработчици в едно просто работно пространство

Инструменти за качество на кода: Търсете редактори на код, които имат функции като linting и refactoring на код, за да идентифицирате и коригирате бързо грешките.

Общност: Активни общности, уроци и актуализации на дебъгера осигуряват поддръжка за по-добро кодиране.

10-те най-добри редактори на код

Готови ли сте да откриете най-добрите редактори на код? Събрахме списък с най-добрите инструменти, препоръчани от разработчиците. Независимо дали се нуждаете от помощ с многобройните езици за програмиране като CSS, HTML, Javascript, Python, PHP или нещо друго, ще намерите инструмент, който ви подхожда. ?

1. Visual Studio Code

чрез Visual Studio Code

Visual Studio Code е безплатен редактор на код с отворен код, който работи на операционните системи macOS, Windows X64 и Linux x64. Той разполага с основни функции за подчертаване на синтаксиса и автодопълване, както и с интелигентно автодопълване, наречено Intellisense, базирано на функции и променливи.

Поддържа Java, TypeScript и Node. js, но разширенията позволяват по-голяма персонализация от страна на програмистите. Независимо дали сте фронтенд разработчик или бекенд програмист, имате на разположение множество функции, които ще оптимизират работния ви процес.

Най-добрите функции на Visual Studio Code

Разширенията за езици и проследяване на грешки ви позволяват да създадете набор от продукти, които работят заедно за оптимизиран работен процес при кодирането.

Вградените Git команди улесняват координацията на работата между екипите за разработка.

Историята на промените ви позволява да следите какво е било актуализирано преди това.

Отстраняването на грешки в редактора прави почистването на кода по-бързо от всякога.

Ограничения на Visual Studio Code

Инструментът отнема известно време, за да се зареди и стартира, особено ако използвате разширения или работите по няколко големи проекта едновременно.

Интерфейсът може да бъде прекалено сложен за начинаещи.

Цени на Visual Studio Code

Безплатни

Оценки и рецензии за Visual Studio Code

G2: 4,7/5 (над 2100 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 1500 рецензии)

2. Sublime Text

чрез Sublime Text

Sublime Text е прост и бърз текстов редактор, който почиства кода за секунди. Инструментът разполага с интелигентно попълване, което предоставя предложения въз основа на съществуващия код. Персонализираният интерфейс е идеален за просто редактиране на код и използва функции като GPU рендиране и подчертаване на синтаксиса, за да конфигурира по-добър код. ??‍?

Най-добрите функции на Sublime Text

Оптимизираният потребителски интерфейс включва тъмен режим и цветни теми за творческо работно пространство.

Значително подобрената API позволява интеграция с голям набор от плъгини.

Клавишните комбинации ви позволяват да избирате няколко променливи, за да правите бързи промени и замествания.

Разделите за файлове ви позволяват да работите по различни проекти с прост разделен екран.

Ограничения на Sublime Text

Инструментът понякога се зарежда бавно, особено при по-големи проекти.

Трябва да използвате разширение или друг инструмент, за да изпълните или тествате кода след редактиране.

Цени на Sublime Text

Безплатни

Индивидуална лицензия: 99 $ еднократно плащане

Бизнес лиценз: 65 долара на година

Оценки и рецензии за Sublime Text

G2: 4,5/5 (над 1600 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 1300 рецензии)

3. PyCharm от JetBrains

чрез JetBrains

PyCharm е интегрирана среда за разработка, която предлага разширени функции, за да ви даде по-голям контрол над кода ви. Функции като PEP8 проверка, инспекции и рефакторинг гарантират, че кодът ви е чист и без грешки. Инструментът предлага поддръжка за широка гама от рамки и възможности за отдалечена уеб разработка.

Най-добрите функции на PyCharm

Кросплатформената технология поддържа няколко езика, включително SQL, Ruby on Rails, Cython и езици за маркиране.

Вградените инструменти за разработчици, като дебъгери, ви позволяват да редактирате код и да откривате проблеми, преди те да причинят неудобства.

Използвайте вградените тестови програми, за да оцените промените на едно място.

Интелигентната поддръжка автоматизира рефакторирането на код, подчертаването на грешки и богатата навигация.

Ограничения на PyCharm

Платената версия може да бъде скъпа, което ограничава нейната полезност за по-малките предприятия.

Приложението изисква много ресурси по отношение на паметта и съхранението.

Цени на PyCharm

PyCharm: 24,90 $/месец за организации или 9,90 $/месец за индивидуална употреба

Пакет „Всички продукти“: 77,90 $/месец за организации или 28,90 $/месец за индивидуална употреба

Оценки и рецензии за PyCharm

G2: 4. 6/5 (700+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 300 рецензии)

4. Spacemacs

чрез Spacemacs

Spacemacs е редактор на код, който включва функциите на GNU Emacs и ги съчетава с възможностите, които потребителите на Vim обичат – повече за този инструмент след малко. Разширената функционалност означава, че този инструмент работи като обикновен текстов редактор и по-усъвършенстван IDE или редактор на код.

Най-добрите функции на Spacemacs

Менютата с мнемонични команди улесняват търсенето, получаването на помощ или провеждането на тестове.

Потребителските интерфейси с командни редове, съчетани с модерни графични интерфейси, ви позволяват да пишете код в стила, който предпочитате.

Слоестият формат улеснява фокусирането върху конкретна част от проекта.

Поддръжката за широки прегледи позволява на екипа да проверява за бъгове.

Ограничения на Spacemacs

За потребителите, които не са запознати с Emacs, започването ще отнеме повече време.

Конфигурацията е силно персонализирана, което забавя процеса на редактиране на код.

Цени на Spacemacs

Безплатни и с отворен код

Оценки и ревюта на Spacemacs

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

5. IntelliJ IDEA

чрез JetBrains

IntelliJ IDEA е Java и Kotlin IDE, който предлага среда за съвместна и дистанционна работа, позволяваща кодиране с целия екип в оптимизирано работно пространство. Този инструмент не е просто текстов редактор, а е проектиран да опрости процеса на кодиране от проектирането и внедряването до тестването и разгръщането. ✍️

Най-добрите функции на IntelliJ Idea

Инструментът за изпълнение и отстраняване на грешки разполага с функция за преглед на живо, с която можете да проследявате промените и да виждате как изглеждат в реално време.

Функцията Smart Editor включва AI помощ при кодиране , вмъкване на език и интелигентно попълване на код.

Подкрепата от общността предлага информация за най-добрите практики, новите езикови функции и обучението по програмиране.

Инструментът за съвместна работа може да се използва дистанционно на няколко устройства, за да работите с други разработчици в едно пространство.

Ограничения на IntelliJ Idea

Някои потребители смятат, че потребителският интерфейс може да бъде подобрен с теми.

Няма потребителски профили за проектите, което може да затрудни управлението на съвместното кодиране.

Цени на IntelliJ Idea

IntelliJ IDEA Ultimate: 59,90 $/месец за организации или 16,90 $/месец за индивидуална употреба

Пакет с всички продукти: 77,90 $/месец за организации или 28,90 $/месец за индивидуална употреба

Оценки и рецензии за Intellij Idea

G2: 4,6/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1100 рецензии)

6. Vim

чрез Vim

Vim е текстов редактор, създаден за уеб дизайнери, които не се нуждаят от помощ. Инструментът е съвместим с повечето UNIX системи и се фокусира главно върху редактиране в терминал. Това е безплатен редактор на код, който моли за дарения за благотворителност вместо месечни плащания.

Най-добрите функции на Vim

Широка гама от плъгини ви позволява да създадете работно пространство, което е съобразено с вашите нужди и предпочитания.

Той е лек и често се предлага в комплект с Linux и GNU сървъри.

Ключовите функции включват сгъване на код, подчертаване на синтаксиса и проверка на кода.

Вградената функция за споделяне на файлове ви позволява да премествате кодови документи от един инструмент в друг, без да губите форматирането.

Ограничения на Vim

Vim има огромна крива на обучение, което го прави полезен главно за напреднали програмисти.

Ограничените екстра функции го правят по-малко привлекателен за програмисти, които искат най-модерни плъгини и високотехнологична функционалност.

Цени на Vim

Безплатни

Оценки и рецензии за Vim

G2: 4. 4/5 (над 200 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (3+ рецензии)

7. Notepad++

Този безплатен редактор на изходен код предлага поддръжка на много езици и по-ниска консумация на CPU мощност, което намалява натоварването на ресурсите и прави кодирането ви по-ефективно. Богатият на функции инструмент ви позволява да управлявате множество документи в едно пространство и включва класически инструменти като подчертаване на синтаксиса и автодопълване. ?

Най-добрите функции на Notepad

Редакторът на скриптове работи с широк спектър от езици.

Той обработва както малки самостоятелни фрагменти, така и по-дълги, интегрирани кодове.

Системата на приставките обработва XML код с подходящо форматиране и отстъп.

Сравненията на текстове един до друг ви позволяват да сравнявате стария код с новите промени за лесно отстраняване на грешки.

Ограничения на Notepad

Няма терминал, на който да се изпълнява и тества кода, така че ще ви е необходим друг инструмент, за да наблюдавате ефектите от промените.

Потребителският интерфейс не е толкова модерен, колкото някои потребители биха искали.

Цени на Notepad

Безплатни

Оценки и ревюта за Notepad

G2: 4,6/5 (над 2200 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 1800 рецензии)

8. Espresso

чрез Espresso

Espresso е уеб редактор за Mac продукти. Проектиран, за да помага на програмистите да създават уебсайтове, той предлага предварителни прегледи на живо, за да видите точно как вашият код се превръща в потребителски изгледи. Шаблоните и плъгините правят кодирането по-бързо от всякога и подобряват сътрудничеството.

Най-добрите функции на Espresso

Live Styling ви позволява да променяте CSS и да виждате дизайна в реално време, без да се налага да натискате бутона „Запази“ или „Публикувай“.

Вградените инструменти на CSSEdit са спечелили награди благодарение на стилните цветове, градиенти и оформление.

Функциите за преглед в браузъра и X-Ray за оформлението на страниците работят в Chrome, Firefox и Safari.

Персонализираната лента с инструменти ви позволява да добавяте фрагменти, менюта и модули, специфични за вашите работни процеси.

Ограничения на Espresso

Макар да поддържа езици като HTML, LESS и Ruby, той не поддържа Perl.

Няма функция за тестване на различни платформи.

Цени на Espresso

Безплатна пробна версия

Лиценз: 99 долара

Оценки и рецензии за Espresso

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

9. GitHub Codespaces

чрез GitHub

Codespaces е продукт на GitHub, създаден да улесни управлението на средите за разработка. Редакторът се интегрира безпроблемно с Visual Studio Code, Jupyter и JetBrains, за да се получи всеобхватно средство за кодиране. Връзките с ниска латентност позволяват по-бързо редактиране, дори ако работите по огромни проекти. ?

Най-добрите функции на GitHub Codespaces

Споделянето на портове улеснява частното и публичното споделяне с колеги и клиенти.

Всички кодове и частни мрежи са сигурни и защитени благодарение на временната VM в изолирани виртуални мрежи.

Като облачно приложение, Cloudspaces може да се използва навсякъде, където има интернет, и от всякакъв тип устройство, включително мобилни телефони, таблети и настолни компютри.

Ниската латентност на връзките в различни региони означава бързо зареждане и голям капацитет на паметта.

Ограничения на GitHub Codespaces

Поради функциите за сигурност, някои функции може да изискват SSH ключове.

Някои потребители установиха, че изолираните среди означават, че кодът работи на компютъра на един член на екипа, а на друг – не.

Цени на GitHub Codespaces

Безплатни: С ограничения на функциите

Екип: 4 $/потребител/месец

Enterprise: 21 $/потребител/месец

Оценки и рецензии за GitHub Codespaces

G2: Н/Д

Capterra: 4. 8/5 (5800+ отзива)

10. Apache NetBeans

чрез Apache NetBeans

Apache NetBeans е редактор на код, който предлага подчертаване на синтаксиса, преобразуване на код и съпоставяне на скоби за по-бързо създаване. Интелигентното попълване на код и клавишните комбинации намаляват времето, необходимо за създаване на код. Предлагането на параметри използва най-добрите практики, за да подчертае областите, които могат да бъдат подобрени, и да усъвършенства кода въз основа на съществуващите елементи.

Най-добрите функции на Apache NetBeans

Поддръжката на различни платформи означава, че този инструмент е подходящ за Java приложения, включително Microsoft Windows, Linux, Mac OS X и BSD.

Уроците по Java и PHP предлагат бърза поддръжка, когато имате нужда от нея.

Достъп до активна общност от потребители, за да учите, да се развивате и да създавате идеи с най-добрите в бранша.

Огромният набор от инструменти за редактиране ви позволява да редактирате прост код или да създавате по-сложни проекти.

Ограничения на Apache NetBeans

Някои потребители са установили, че платформата е нестабилна, блокира и отнема време да се рестартира.

Големите проекти могат да заемат място и памет

Цени на Apache NetBeans

Безплатни и с отворен код

Оценки и рецензии за Apache NetBeans

G2: Н/Д

Capterra: 4. 3/5 (над 200 рецензии)

Макар че тези редактори на код са чудесни за създаване и почистване на кода ви, те не помагат по никакъв начин за управлението на задачите или поддръжката на по-големи проекти при управлението на екип. Тук на помощ идват други инструменти като ClickUp. Тук ще ви покажем как ClickUp помага при задачите по разработването на проекти, управлението на гъвкави софтуерни екипи и оптимизирането на работните процеси. ?

ClickUp

Таблото в ClickUp 3.0 дава на гъвкавите проектни мениджъри бърз поглед върху оставащите задачи и приоритети на екипа за седмицата, както и подробни диаграми за изразходване и изчерпване.

ClickUp е софтуерен инструмент за управление на проекти, който разработчиците използват за управление на големи и малки проекти. Той не е редактор на код. Помислете за него по-скоро като инструмент за работния процес, който ви позволява да управлявате екипа от разработчици и да проследявате напредъка към вашите цели.

ClickUp е мечтата на всеки мениджър на задачи благодарение на тригерите и автоматизациите, които незабавно разпределят работата на подходящите членове на екипа. Да предположим, че имате клиент, който попълва договор за дизайн на нов уебсайт. След като това бъде направено, се задействат задачи за екипа по разработката, който започва да кодира началните страници и бек-енда на сайта.

Функциите за гъвкави екипи на ClickUp ви позволяват да създавате гъвкави табла, да изготвяте отчети за спринтове и да изграждате работни потоци за Scrum, Kanban и други. Създавайте спецификации за тестове, обсъждайте идеи и пишете код с ClickUp AI. Той поддържа десетки случаи на употреба, включително създаване на планове за тестване и предлагане на промени в кода.

Интеграциите на ClickUp се свързват с повече от 1000 инструмента. По този начин вашият екип за разработка работи безпроблемно с инструменти като GitHub и Figma. ClickUp Forms предоставя пространство за заявки за функции, докладване на грешки и прегледи на код. Агилните шаблони от ClickUp ви позволяват лесно да създавате планове за проекти, спринт дизайни и пътни карти за проекти. ?

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

ClickUp AI понастоящем е достъпен само за настолни компютри, но скоро ще бъде пуснат и за мобилни устройства.

Големият брой функции означава, че трябва да отделите малко време, за да се запознаете с платформата.

Цени на ClickUp:

Безплатни завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (8745+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (3795+ отзива)

Създавайте по-добри работни процеси за код с ClickUp

С всички редактори на код в този списък със сигурност ще намерите инструмент, който ще ви помогне да почистите и подобрите работата си. От усъвършенствани IDE до прости текстови редактори, има нещо за всеки стил и случай на употреба.

Когато сте готови да пренесете целия си работен процес по кодиране на следващото ниво, регистрирайте се в ClickUp. Започнете да възлагате задачи по кодиране на съответните членове на екипа и да включвате прегледи на кода в работните си процеси. Използвайте вградените AI инструменти, формуляри, бели дъски и шаблони, за да направите екипа си по-ефективен и ефикасен – всичко на едно място. ?