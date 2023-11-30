Раят на разработчиците: 10 изключителни редактора на код

Освен храна и вода, всеки софтуерен разработчик се нуждае от редактор на код, за да оцелее. 🖥️

Редакторите на код са по същество текстови редактори, които позволяват на разработчиците и програмистите да пишат и редактират код. Те са снабдени с функции като подчертаване на синтаксиса, автоматично попълване и проследяване на грешки, които оптимизират процеса на разработка и минимизират риска от грешки.

Но с толкова много опции, намирането на перфектния редактор може да се превърне в търсене на игла в купа сено. Ето защо ние проучихме пазара за вас и подбрахме 10-те най-добри редактора на код. Ще разгледаме техните отличителни характеристики и ценови модели, за да ви помогнем да намерите този, който отговаря на вашите нужди за кодиране като ръкавица.

Като бонус към нашия списък, ще ви представим един изключителен инструмент за управление на проекти, който може да бъде вашият надежден помощник в приключенията ви в областта на разработката на софтуер.

Какво представляват редакторите на код?

Редакторите на код са програми, които разработчиците използват за писане и редактиране на код (няма изненади тук). Те обикновено са оборудвани с опции като автоматично попълване и навигация в кода, които ви помагат да пишете и тествате код, да намалите риска от грешки и да подобрите производителността и ефективността.

Редакторите на код се предлагат в различни форми и размери, като отговарят на различни нужди и нива на опит в програмирането. Например, ако сте начинаещ или искате да се фокусирате върху простотата, можете да изберете основни редактори.

Те са като обикновените текстови редактори, но с няколко допълнителни функции, като подчертаване на синтаксиса и номериране на редовете. Такива редактори на код обикновено са подходящи за всеки програмен език.

Можете да намерите и инструменти за редактиране на код за конкретни езици и рамки или такива, които могат да се използват на мобилни устройства или конзола.

Възможностите са безкрайни – обмислете вашите изисквания, ниво на опит и езика/езиците за програмиране, с които работите, за да намерите най-подходящия за вас. 🧩

Какво трябва да търсите в най-добрите редактори на код?

Редакторите на код трябва да притежават определени качества, за да подобрят работния ви процес. При избора на най-подходящия инструмент се фокусирайте върху следните характеристики:

Гъвкавост и персонализиране: Вашият редактор на код трябва да има гъвкав интерфейс, който можете да персонализирате според вашите предпочитания. Той трябва да е адаптивен и да позволява бързи промени. Функции за управление на код: навигация в кода, сгъване на код, автодопълване и подчертаване на синтаксиса са само някои от многото опции, които правят кодирането по-лесно за управление. Сътрудничество в реално време : Това е задължително, ако работите в екип – инструментът трябва да предлага опции, като например контрол на версиите, които ви помагат да сътрудничите с колегите си в реално време. Скорост и производителност: Подходящият редактор на код трябва да може да обработва всички видове кодове без забавяне. Никой разработчик не обича да работи с бавен редактор на код. Поддръжка на разширения: Избраният редактор трябва да поддържа различни плъгини и разширения за максимална функционалност. Опция за търсене и замяна: С тази функция можете да редактирате кода си по-ефективно.

10 фантастични редактора на код за лесен процес на разработка

След като проучихме десетки редактори на код, избрахме 10-те най-добри, които предлагат най-много функционалности и са изключително лесни за използване. Разгледайте ги и изберете този, който отговаря на всички ваши изисквания. ✔️

1. Visual Studio Code

Търсите редактор на код с отворен код и богата функционалност за различни платформи? Visual Studio Code е правилният избор!

Инструментът работи безпроблемно на Windows, Linux и Mac, така че е отличен за разработчици, които пишат код за различни операционни системи.

Неговата отличителна характеристика е IntelliSense, която ви позволява да надхвърлите автодопълването и подчертаването на синтаксиса. Тази невероятна опция анализира типовете променливи, импортираните модули и дефинициите на функциите, за да ви предостави интелигентни допълнения и да улесни работата ви. 😍

Visual Studio Code ви позволява също да отстранявате грешки в кода директно от редактора и да използвате вградени Git команди.

Можете да разширите функционалността на редактора, като инсталирате разширения – те няма да ви забавят, тъй като се изпълняват в отделни процеси.

Най-добрите функции на Visual Studio Code

Работи на Windows, Linux и Mac.

Интелигентно попълване с IntelliSense

Безпроблемно отстраняване на грешки в кода с богат на функции редактор на код

Поддържа разширения, множество програмни езици и файлови формати.

Една от малкото безплатни версии в този списък с редактори на код.

Ограничения на Visual Studio Code

Оптимизацията на паметта може да бъде подобрена

Възможни проблеми с производителността при работа с големи кодови бази

Цени на Visual Studio Code

Безплатно

Оценки и рецензии за Visual Studio Code

G2 : 4,7/5 (над 2100 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 1500 рецензии)

2. Vim

Ако сте опитен разработчик или програмист, който търси разширена версия на UNIX vi редактор, то я намерихте! Vim е текстов редактор с висока степен на конфигурируемост и по-разширени функции от vi редактора, така че е отличен за тези, които искат да преминат на по-високо ниво в разработката.

Мнозина считат Vim за интегрирана среда за разработка (IDE) поради богатите му плъгини и разширения, интегрирания терминал и високата степен на персонализация. Ще се насладите на мощна функция за търсене и замяна, многобройни интеграции и невероятна гъвкавост.

Инструментът е безплатен, но ако го намерите за полезен, хората зад Vim ви молят да дарите средства, за да помогнете на сираците в Уганда.

Най-добрите функции на Vim

Различни опции за персонализиране

Поддържа множество плъгини и разширения

Редактиране в терминал

Подходящ за стотици програмни езици

Ограничения на Vim

По-стръмна крива на обучение

Интерфейсът може да изглежда остарял

Цени на Vim

Безплатно

Оценки и рецензии за Vim

G2 : 4,4/5 (над 250 отзива)

Capterra: 4,7/5 (по-малко от 5 рецензии)

3. Sublime Text

Sublime Text предлага цялостен пакет – той е прост, мощен и с много възможности за персонализиране, с множество интуитивни бързи клавиши.

Най-новата версия на инструмента (Sublime Text 4) има някои интересни функции, като например Tab Multi-Select, която ви позволява да разделяте интерфейса, за да показвате няколко раздела и да увеличите производителността си. Можете също да се възползвате от актуализираната опция за автоматично попълване, която осигурява интелигентно попълване на редове въз основа на съществуващия код.

Други забележителни функции включват подобрено подчертаване на синтаксиса, Python API и усъвършенстван интерфейс с множество нови теми. Редакторът на код е достъпен за Windows, Mac и Linux, така че можете да го използвате независимо от операционната си система.

Най-добрите функции на Sublime Text

Функционалност за многократно избиране на раздели

Надеждна опция за автоматично попълване и възможности за подчертаване на синтаксиса

Налични за Windows, Mac и Linux

Многобройни бързи клавиши

Налична е безплатна версия

Ограничения на Sublime Text

Без вградени разширения

Броят на опциите може да бъде прекалено голям в сравнение с други редактори на код.

Цени на Sublime Text

Безплатна пробна версия

Лиценз: 99 $/година

Оценки и рецензии за Sublime Text

G2 : 4,5/5 (над 1200 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 1300 рецензии)

4. Nova

Търсите ли отличен редактор на код за macOS? Намерихте го! Nova (заместител на Coda) е платформа, специално разработена за Mac, която прави редактирането изключително лесно с опции като интелигентно автодопълване, превъртане на редактора и множество курсори.

Nova предлага вградена поддръжка за над 20 езика за програмиране и маркиране и формати, които можете да разширите благодарение на API и вграден браузър за разширения. 😎

Освен за писане и редактиране на код, можете да използвате Nova за изпълнение на кода си чрез персонализирани скриптове и отстраняване на грешки. А с многото опции за персонализиране, оформление на работното пространство, красиви теми и цветове на синтаксиса, можете да създадете среда, в която ще обичате да работите.

Най-добрите функции на Nova

Разширени разширения

Вградена поддръжка за отстраняване на грешки за множество езици

Различни персонализации

Вградени инструменти за контрол на източника Git

Ограничения на Nova

Достъпни само за операционни системи Mac, което може да ограничава другите редактори на код.

Може да бъде прекалено сложно за начинаещи потребители.

Цени на Nova

99 $ + данък: една година актуализации и нови функции

79 $ + данък: ако правите ъпгрейд от Coda

Нови оценки и рецензии

G2 : 3,8/5 (по-малко от 5 рецензии)

Product Hunt: 4. 1/5 (10+ отзива)

5. PyCharm

PyCharm е не само редактор на код, а и стабилна интегрирана среда за разработка (IDE) за Python. Като такава, тя не е предназначена за начинаещи, а по-скоро за опитни професионалисти.

Няколко функции поставят PyCharm сред най-добрите Python IDE на пазара. Той предлага интелигентна Python помощ — инструментът може да попълва кодови редове за вас, да подчертава грешки и да ви помага да навигирате в кода си.

Платформата предлага възможности за отдалечена работа, което ви позволява да разработвате приложения на виртуални машини или отдалечени хостове. 😍

С вграден терминал, интегриран дебъгер, тестова програма и множество интеграции, PyCharm е всичко, от което един опитен Python разработчик се нуждае, за да кодира ефективно.

Най-добрите функции на PyCharm

Наличен за Mac, Windows и Linux, което го отличава от другите редактори на код.

Python IDE

Интелигентна помощ

Поддържа няколко уеб разработвателни фреймворка (като Flask, Django или Pyramid)

Ограничения на PyCharm

Работата с комплексен код може да бъде предизвикателство

Стартирането или преминаването към други проекти може да бъде малко бавно за процеса на кодиране.

Цени на PyCharm

PyCharm : 249 $/година на потребител за първата година (втората година е 199 $, а от третата година нататък е 149 $)

Пакет с всички продукти (включва 16 инструмента): 779 USD/година на потребител за първата година (втората година е 623 USD, а от третата година нататък е 467 USD)

Оценки и рецензии за PyCharm

G2 : 4,6/5 (над 700 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 300 рецензии)

6. BBEdit

BBEdit е награден HTML и текстов редактор за Mac. Разработчиците и програмистите не са единствените, които обичат този инструмент – благодарение на неговата гъвкавост и мощни функции, той се използва и от уеб автори, писатели и други професионалисти.

Какво ви предлага BBEdit?

За начинаещи, той предлага разширена опция за търсене и замяна в няколко файла едновременно, което оптимизира производителността ви и спестява време. Също така е оборудван с grep pattern matching, различни инструменти за дефиниране на проекти, оцветяване на синтаксиса за различни езици за изходен код и попълване на текст и код.

Тъй като BBEdit е и HTML редактор, той разполага с цял набор от инструменти за HTML маркиране. 🔧

Най-добрите функции на BBEdit

Pattern Playgrounds за експериментиране с grep модели

Интеграция с Git и Subversion

Работни листове на Shell

Полезен редактор на код за уеб дизайнери

Ограничения на BBEdit

Работи само на Mac устройства

Превключването между разделите може да бъде по-бавно

Цени на BBEdit

BBEdit 14 Individual : 49,99 $

BBEdit 14 ъпгрейд от 13. x : 29,99 $

BBEdit 14 ъпгрейд от 12. x или по-ранна версия : 39,99 $

BBEdit 14 ъпгрейд от Mac App Store : 39,99 $

Цени за много потребители: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за BBEdit

G2 : 4,5/5 (над 50 рецензии)

TrustRadius: 7,7/10 (10+ рецензии)

7. Atom

Atom е редактор на код, ориентиран към сътрудничество в реално време и максимална продуктивност. Той предлага съвместимост между различни платформи, така че вие и вашите колеги можете да пишете код заедно, независимо от операционната ви система.

Atom разполага и с опция за разделяне на екрана – идеална за мултитаскъри, които искат да имат обща представа за няколко проекта едновременно. Инструментът се захранва от отличен браузър за файловата система, който ви позволява да намерите желания файл за миг.

Някои от „стандартните“ опции, които ще ви харесат, са търсене и замяна, автоматично попълване и подчертаване на синтаксиса.

Проблемът с Atom? Той вече не съществува. На 15 декември 2022 г. редакторът беше официално пенсиониран. Можете да продължите да го използвате, но само ако вече имате по-стари версии – версии 1. 63. 0 и 1. 63. 1 не работят.

Най-добрите функции на Atom

Фокусирани върху сътрудничеството

Функция за разделяне на екрана

Най-добър редактор на код за браузъра на файловата система

Удобен за ползване

Ограничения на Atom

Вече не може да бъде изтеглен, тъй като е изтеглен от употреба.

Цени на Atom

Безплатно

Оценки и рецензии за Atom

G2 : 4,4/5 (над 750 рецензии)

TrustRadius: 8,7/10 (над 80 рецензии)

8. IntelliJ IDEA

Тази интегрирана среда за разработка (IDE) за Java и Kotlin със сигурност ще направи процеса на разработка забавен и приятен! 🥳

Това е AI-базиран инструмент за кодиране, който повишава производителността ви, като ви помага да пишете безупречен код с функции, които търсят потенциални грешки и предлагат предложения за тяхното отстраняване.

IntelliJ IDEA е изцяло насочен към сътрудничеството – създавайте споделени сесии за преглед и отстраняване на грешки или премествайте проектите си на отдалечена машина, за да разгърнете потенциала на инструмента.

Изключителната функция на инструмента е AI Assistant с интегриран чат. Използвайте го, за да пишете коментари в документацията, да генерирате съобщения за потвърждение и да улесните работата си като цяло.

Най-добрите функции на IntelliJ IDEA

Насърчава сътрудничеството

Предложения, базирани на контекста

AI асистент с възможност за чат

Интеграция с GitLab

Ограничения на IntelliJ IDEA

По-големите проекти консумират много системни ресурси в сравнение с другите редактори на код.

Сложният интерфейс може да бъде объркващ за новите потребители.

Цени на IntelliJ IDEA

Платформата предлага няколко ценови плана и специални оферти – посетете уебсайта за повече подробности.

Оценки и рецензии за IntelliJ IDEA

G2 : 4,5/5 (над 1100 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 1100 рецензии)

9. Notepad++

Много разработчици ще се съгласят – Notepad++ има всичко необходимо. Този редактор на код поддържа множество програмни езици и предлага функции, които улесняват създаването на качествен код.

Най-голямата му атракция е светкавичната производителност и оптималното използване на системните ресурси. Notepad++ използва чист Win32 API и STL, което му позволява да бъде невероятно бърз, като същевременно запазва малкия си размер. Това означава, че не трябва да се притеснявате, че ще претоварите системата си. Всъщност, тъй като е толкова лек, Notepad++ е подходящ за нискобюджетни системи. 🥰

Ако работите с огромни кодове, ще харесате функцията за карта на документа – тя ви позволява да получите обща представа за целия код и да прескочите до желаната секция, без да се налага да превъртате безкрайно и да губите мястото си.

Най-добрите функции на Notepad

Лек

Карта на документа

Поддръжка на много езици

Най-добър редактор на код за по-дълги кодове

Ограничения на Notepad

Потребителският интерфейс и основните функции биха могли да се възползват от ъпгрейд.

Работи само на Windows

Цени на Notepad

Безплатно

Оценки и рецензии за Notepad

G2 : 4,6/5 (над 2300 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 1700 рецензии)

10. Eclipse

Писането, отстраняването на грешки и тестването на код са много по-лесни с Eclipse, мощен IDE с множество функции за повишаване на ефективността и намаляване на грешките.

Eclipse е любим на много разработчици благодарение на своята гъвкавост и възможност за персонализиране. Освен надеждна Git интеграция, платформата предлага много приставки, така че можете да настроите IDE според нуждите си и да персонализирате работните процеси.

Платформата предлага всичко необходимо за задълбочено тестване на код. Ако открие потенциална грешка, тя ще предостави подробно съобщение с обяснение, което ще ви помогне да разрешите проблема за нула време.

Най-добрите функции на Eclipse

Git интеграция

Богат избор от плъгини

Отлично откриване на грешки

Ограничения на Eclipse

Тежки по отношение на използването на RAM памет

Може да има забавяне

Цени на Eclipse

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Eclipse

G2 : 4,3/5 (над 2800 рецензии)

Capterra: 4,3/5 (над 150 рецензии)

Макар че редакторът на код е жизненоважен за всеки разработчик и програмист, той не може да управлява задачи и проекти и да държи екипа ви в течение с последните промени.

Тук е мястото, където инструменти като ClickUp блестят – те ви помагат да следите задачите и проектите, да проследявате напредъка и натоварването и да гарантирате, че процесът на разработка протича според плана. 🔍

Нека видим как ClickUp може да се превърне в ценен съюзник на всеки екип за разработка на софтуер!

ClickUp е един от най-добрите инструменти за управление на задачи и проекти, с опции за проследяване на времето, организация, сътрудничество, комуникация и максимална прозрачност. Тази платформа работи на Windows, Mac и Linux и може да бъде инсталирана като разширение за Chrome, така че можете да я използвате заедно с любимия си редактор на код.

Как можете да се възползвате от това?

За начало използвайте набор от функции на ClickUp Software, специално проектирани да оптимизират целия процес на разработка. Една от най-забележителните опции е ClickUp AI, първокласният AI асистент за писане и създаване на съдържание на платформата, идеален за създаване на проектни планове и необходимата документация за нула време.

Използвайте подсказки с ClickUp AI, за да създадете бързо документи с изисквания към продукта (PDR) за нула време.

ClickUp AI е вградена опция в ClickUp Docs, превъзходен инструмент за управление на документи, който ви позволява да съхранявате всички документи по проектите на едно място, да създадете платформа за споделяне на знания и да организирате информацията, свързана с вашите проекти за разработка на софтуер.

По отношение на сътрудничеството, най-добрият избор на ClickUp е ClickUp Whiteboards. Това цифрово платно е идеално за обмен на идеи, преминаване от дизайн към разработка и изработване на оптимални стратегии и планове. Всяка актуализация се извършва в реално време, така че можете да работите с екипа си без прекъсвания и забавяния.

Искате да получите обратна връзка от екипа си по конкретен аспект от проекта за разработка на софтуер? Използвайте ClickUp Forms, за да съберете техните мнения и да ги превърнете в лесен за управление информационен център. Те могат да бъдат особено полезни за заявки за функции и преглед на код.

Условна логика във формулярите на ClickUp Пример за обратна връзка за продукта

ClickUp поддържа гъвкави работни процеси с набор от специални функции, наречен ClickUp Agile. Персонализирайте работните си процеси, интегрирайте ги с други приложения, използвайте автоматизации и визуализирайте работата си за максимална функционалност и ефективност. ✨

Шаблони на ClickUp за безпроблемно разработване на софтуер

ClickUp знае, че времето ви е ценно и че винаги има нещо спешно за вършене. 🔥

Така, вместо да правите всичко от нулата, можете да използвате преки пътища с шаблоните на ClickUp.

Например, можете да използвате гъвкави шаблони, като шаблона за гъвкаво управление на проекти ClickUp, за да събирате и оптимизирате заявки, да създавате списъци с нерешени задачи и да приоритизирате и прилагате гъвкави методологии без проблеми.

Шаблонът за гъвкаво управление на проекти ClickUp поддържа вашите гъвкави работни процеси и поддържа екипа ви на една и съща страница.

Разбира се, това е само върхът на айсберга – библиотеката на ClickUp предлага над 1000 опции за различни цели, от управление на техническа документация до създаване на пътни карти и работа по софтуерни проекти.

ClickUp: Вашият помощник в разработката на софтуер

Редакторите на код в нашия списък ви помагат да пишете и редактирате код без усилие, с минимални грешки и максимална прецизност.

Но ако искате да сте сигурни, че всеки аспект от процеса на разработване на софтуер е ясно очертан и добре управляван, обърнете се към ClickUp.

Благодарение на своите многофункционални характеристики, ClickUp може да изпълнява много роли. Той може да революционизира процесите ви по разработване на софтуер и да ви помогне да достигнете нива на производителност и ефективност, които никога не сте смятали за възможни.

Регистрирайте се в ClickUp, разгледайте неговите опции и се възползвайте от неговите възможности, за да максимизирате производителността и успеха на вашия екип от разработчици. 💪