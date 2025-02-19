Вярваме в кода: Как да създадете списък за проверка на кода

Както всеки разработчик знае, прегледите на кода са от съществено значение за откриването на грешки, преди те да стигнат до производството.

Без преглед на кода рискувате хаос при отстраняването на критични проблеми в производството, което води до забавяния, разочаровани потребители и накърнена репутация.

Тази статия ще ви помогне да създадете списък за проверка на кода, който гарантира, че кодът ви е чист, сигурен и готов за внедряване. Да започнем. 🎢

Защо да използвате списък за проверка на кода?

Добре структурираният списък за проверка на кода добавя последователност и изчерпателност. Той може да помогне да се гарантира, че кодът спазва последователни конвенции за именуване в целия проект и че всички сценарии за обработка на грешки се управляват изчерпателно.

Рецензентите, които следват списък за проверка, по-рядко пропускат важни елементи, като валидиране на потребителски вход или отстраняване на уязвимости в сигурността. Ето някои от основните предимства на използването на списък за проверка на кода:

Контролният списък насърчава спазването на най-добрите практики . Например, той може да гарантира, че промените в кода следват принципа на единствената отговорност, при който всяка функция или модул се занимава само с една задача.

Той може също да подтикне разработчиците да пишат ефективна документация на кода с вградени коментари, подобрявайки четимостта и поддържаемостта на кода. Спазването на най-добрите практики помага за поддържането на високо качество на кода и предотвратява често срещани проблеми като дублиране на код или логически грешки.

Контролните списъци помагат за подобряване на сътрудничеството и споделянето на знания между екипите за разработка. Те могат също да подчертаят важността на прегледа на тестовото покритие, като подтикват членовете на екипа да обсъждат и споделят идеи за ефективни единични тестове и интеграционни тестове.

Контролният списък за преглед на кода насърчава използването на инструменти за статичен анализ на кода, за да се открият потенциални проблеми на ранен етап, което улеснява общото разбиране за това как да се справят с тях. Този подход на сътрудничество повишава цялостното качество и ефективност на кода, като улеснява управлението и интегрирането на промените в кода.

В крайна сметка, списъкът прави процедурата за преглед на кода по-систематична и надеждна, допринасяйки за създаването на стабилен, лесен за поддръжка и висококачествен софтуер.

Подготовка за преглед на кода

Ефективната подготовка за преглед на кода включва няколко ключови стъпки, за да се гарантира, че процесът е гладък и продуктивен. Преди да започнете с контролния списък, трябва да:

1. Разберете контекста и обхвата

Преди да се впуснете в кода, трябва да разберете неговия контекст, обхват и последните промени, които са му направени. Това включва разбиране на неговата цел, функционалност и как се вписва в по-големия проект.

Запознайте се със свързаната документация за кода или моделите за дизайн, за да се уверите, че кодът отговаря на общите цели на проекта и стандартите за кодиране.

💡Съвет от професионалист: Използвайте ретроспективи за управление на проекти по метода Agile, за да усъвършенствате процеса на преглед на кода, като го направите по-адаптивен и фокусиран върху незабавни подобрения за следващия спринт.

2. Съберете необходимата информация

Съберете всички необходими материали, преди да започнете прегледа. Това може да включва подробности за заявката за изтегляне, свързани билети за проблеми и предишни коментари от прегледа. Използването на подходящ софтуер и инструменти може да бъде от неоценима полза в този случай.

Например, софтуерът за осигуряване на качеството помага да проследявате тестовите случаи и да се уверите, че сте обхванат всички аспекти на кода, докато софтуерът за проследяване на грешки записва известните проблеми и техните решения. Тази информация предоставя цялостен поглед върху въздействието на кода и помага да се идентифицират потенциални проблемни области.

Оптимизирайте жизнения цикъл на разработката на софтуер с софтуера за управление на софтуерни екипи на ClickUp.

ClickUp Software Team Project Management Software е мощна функция, която помага на екипите да управляват работните процеси по разработката на софтуер, да проследяват задачите и да си сътрудничат безпроблемно от първоначалното планиране до внедряването. С този инструмент можете да визуализирате и планирате сложни проекти с ClickUp Mind Maps, които ви позволяват да очертаете идеи и пътни карти за продукти, да дефинирате зависимости и да начертаете процеса на разработка от начало до край.

Контролен списък за преглед на кода

Създаването на ефективен списък за проверка на кода е като подготовка за безупречен резултат – всеки елемент трябва да бъде внимателно проверен, за да се гарантира, че крайният продукт е от най-високо качество.

Всеки аспект от списъка играе важна роля за поддържането на високо качество и гарантирането, че кодът е готов за производство. Ето кратко резюме на процеса!

🔎 Изисквания към функциите Уверете се, че кодът отговаря на описаните изисквания за функционалност.

Уверете се, че той обхваща всички relevante потребителски истории или билети. 👀 Четливост и поддържаемост на кода Проверете дали кодът е лесен за разбиране и следване.

Уверете се, че кодът показва ясна логика и организация. 😎 Стил на кодиране Проверете спазването на стандартите и конвенциите за кодиране.

Проверете дали форматирането и отстъпите са последователни. 💡 Ясно наименование Уверете се, че променливите, функциите и класовете имат описателни, смислени имена, които отразяват тяхното предназначение. 🤝 Подходяща документация и коментари Проверете дали кодът е правилно документиран с вградени коментари. 👩‍💻 Структура и дизайн на кода Оценете структурата на кода за модулност и спазване на принципите на проектиране. 💪🏻 Производителност и ефективност Оценете кода за проблеми с производителността

Уверете се, че отговаря на изискванията за ефективност. 🧑🏼‍🏭 Обработка на грешки и регистриране Уверете се, че са въведени подходящи практики за обработка и регистриране на грешки, за да управлявате грешките по подходящ начин и да улесните отстраняването им. 🥅 Сигурност Уверете се, че кодът е защитен срещу често срещани уязвимости. 🛜 Тестово покритие Прегледайте крайни случаи и сценарии за грешки.

Осигурете адекватно покритие на тестовете както с единични тестове, така и с интеграционни тестове. 🌀 Повторно използване на код и принципът DRY Уверете се, че кодът не е повтарящ се и може да се използва повторно. ✍🏼 Зависимости и библиотеки на трети страни Уверете се, че зависимостите и библиотеките са актуализирани. ✅ CI/CD и готовност за внедряване Проверете дали кодът работи във всички среди и е готов за внедряване.

Сега нека разгледаме подробно всяка от тези стъпки: 🔍

Етап 1: Изисквания към функциите

Преди да проверите кода, потвърдете, че отговаря на определените изисквания за функционалност и изпълнява всички потребителски истории или билети. Можете също да използвате различни формуляри, достъпни за софтуерните екипи, за да събирате данни от вашия екип, клиенти или потребители. Това гарантира, че кодът съответства на целите на проекта и очакваната функционалност.

Пример: Ако pull request (PR) добавя нов API endpoint, проверете свързания проблем или потребителска история, за да потвърдите неговата необходимост и функционалност. Ако внедрявате нова функция за търсене, проверете дали тя поддържа всички зададени филтри за търсене и връща правилни резултати въз основа на въведените от потребителя данни.

Етап 2: Четливост на кода

Кодът трябва да е чист, добре организиран и лесен за разбиране. Проверете дали логиката протича естествено и дали коментарите и документацията са използвани по подходящ начин.

Сложните алгоритми трябва да бъдат разделени на ясни, управляеми функции с описателни коментари, обясняващи тяхната цел. С помощта на ефективни инструменти за разработка на софтуер можете да бъдете в крак с проекта.

⚡️Съвет:

Спазвайте последователно отстъпване и разстояние

Поддържайте функциите и методите кратки и фокусирани върху една задача.

Етап 3: Стил на кодиране

Уверете се, че кодът отговаря на установените стандарти и конвенции за кодиране, включително правилно отстъпване, разстояние и поставяне на скоби. Тази последователност помага за поддържането на единна кодова база и улеснява сътрудничеството и прегледа на разработчиците.

Всички променливи и функции трябва да бъдат форматирани според стиловия наръчник на екипа. Това предотвратява ненужни разлики между файловете.

⚡️Съвет:

В Python следвайте стандартите PEP 8 .

В JavaScript следвайте правилата за форматиране на ESLint или Prettier.

Етап 4: Ясно наименование

Имената са важни – те трябва да бъдат описателни и смислени. Уверете се, че променливите, функциите и класовете имат имена, които изразяват тяхното предназначение и функционалност.

⚡️Съвет: Използвайте смислени имена на променливи (например userEmail вместо ue).

Например, функция, която изчислява резултатите на потребителите, трябва да се нарича calculateUserScores, а не calcScores, за да е ясно от първия поглед какво прави.

Кодът добре документиран ли е със смислени коментари? Добрата документация помага на бъдещите разработчици да разберат и модифицират кода.

⚡️Съвет: Използвайте смислени docstrings и вградени коментари.

Пример

Етап 6: Структура и дизайн на кода

Оценете модулността на кода и спазването на принципите на проектиране, като принципа на единствената отговорност и обектно-ориентирания анализ.

⚡️Принцип на единичната отговорност (SRS): Не поставяйте повече от една отговорност в един клас или функция; преструктурирайте в отделни класове и функции.

Например, ако кодът обработва удостоверяване на потребители и обработка на данни, обмислете преструктурирането му в отделни модули, за да подобрите яснотата и поддържаемостта.

Етап 7: Производителност и ефективност

Производителността и ефективността са от съществено значение за оптимизиран код. Ефективният код работи по-бързо и използва по-малко ресурси, което прави приложението мащабируемо.

Оценете кода, като използвате най-добрите редактори на код за проблеми с производителността, като неефективни алгоритми или загуба на памет, и проверете дали отговаря на изискванията за ефективност.

Проверете за ненужни цикли, излишни изчисления или скъпи операции.

⚡️Съвет: Използването на списъци често е по-ефективно от циклите в Python.

Пример:

Неефективен код ⤵️ Оптимизиран код ⤵️ my_list = [x for x in my_list if x not in arr]

Етап 8: Обработка на грешки и регистриране

Обработката на грешки и регистрирането им се състоят в изготвянето на план за неочаквани инциденти. Уверете се, че кодът включва надеждна обработка на грешки, за да се справяте с потенциални проблеми и да регистрирате важни събития за целите на отстраняването на грешки.

Вашият код трябва да може да се справя с невалидни входни данни или неуспешни връзки с базата данни, без да се срива, и да предоставя полезни съобщения за грешки за отстраняване на проблеми.

⚡️Съвет: Записването на конкретни съобщения за грешки помага за бързо отстраняване на проблеми.

Пример:

🚫 Лошо обработване на грешки (скриване на грешки) ✅ Добра обработка на грешки (записва полезни подробности) try { processOrder();} catch (error) { console. error(`Order processing failed: ${error. message}`);}

Етап 9: Сигурност

Сега проверете дали кодът е защитен срещу често срещани уязвимости. Сигурният код предпазва от SQL инжекция, XSS, CSRF и изтичане на данни.

⚡️Съвет: Използването на параметризирани заявки предотвратява SQL инжектиране.

🚫 Уязвим към SQL инжекция ✅ Използвайте подготвени изявления

Етап 10: Тестово покритие

Уверете се, че кодът има адекватно тестово покритие, включително тестове на единици и интеграция, и прегледайте крайните случаи и сценариите за грешки.

Тестването трябва да включва сценарии за валидни и невалидни входни данни и потенциални точки на отказ, за да се гарантира цялостна проверка на функционалността на кода. Тестовете гарантират, че кодът функционира правилно и предотвратяват регресии.

⚡️Съвет:

Уверете се, че новият код не нарушава съществуващите тестове (изпълнете автоматизирани тестове).

Уверете се, че тестовите случаи обхващат всички очаквани входни данни.

Етап 11: Повторно използване на кода и принципът DRY

Проверете дали кодът избягва дублирането и насърчава повторното използване. DRY (Don’t Repeat Yourself) намалява усилията за поддръжка и улеснява бъдещите актуализации.

⚡️Съвет: Преобразуването на повтарящ се код във функция подобрява възможността за повторна употреба.

🚫 Повторен код ✅ Преработен код

Етап 12: Зависимости и библиотеки на трети страни

Остарелите библиотеки могат да създадат уязвимости в сигурността. Никога не използвайте стара, неподдържана библиотека.

Проверете дали зависимостите са актуални и необходими и потърсете кръпки за сигурност.

⚡️Съвет: Изпълнете този код съответно за проекти с Javascript и Python.

Етап 13: CI/CD и готовност за внедряване

Ще работи ли кодът в тестова, производствена и различни други среди? Осигуряването на съвместимост с DevOps пипалини, облачни среди и бази данни предотвратява неуспешни внедрявания.

⚡️Съвет:

Проверявайте променливите на средата , вместо да кодирате твърдо удостоверенията за достъп.

Уверете се, че CI/CD тестовете са преминали успешно, преди да обедините PR.

Следвайки тези стъпки, вашият списък за проверка на кода ще помогне на екипа ви да гарантира високо качество на кода и успешна интеграция в проекта ви.

⚡️⚡️ Допълнителен съвет: Неща, които трябва да проверите, преди да одобрите окончателно кода Предишните отзиви са били взети под внимание.

Тестовете за единици и интеграция са ясни

Документацията е актуализирана

Всички предложения и проблеми са записани като коментари.

Кодът се побира на 14-инчов лаптоп екран, без да е необходимо да се превърта хоризонтално.

Най-добри практики за преглед на кода

Освен списъка за проверка, ето някои най-добри практики, които подобряват ефективността на прегледа на кода:

1. Преглеждайте малки, чести промени

По-малките PR са по-лесни за преглед, което намалява когнитивната натовареност и подобрява качеството на обратната връзка.

Най-добри практики:

Насърчавайте постепенни PR (например 200–400 реда вместо 1000+).

Използвайте функционални разклонения и често обединявайте, за да избегнете големи и сложни прегледи.

2. Давайте конструктивна и полезна обратна връзка

Прегледите на кода трябва да помагат на разработчиците да се усъвършенстват, а не да ги обезкуражават.

Най-добри практики:

Използвайте предложения вместо критики, като например: „Обмислете преработването на това в отделна функция за по-добра четимост“.

Използвайте примери за код във вашата обратна връзка, за да изясните предложенията си.

Като рецензент, намерете нещо, което ви харесва в PR, и коментирайте и това. Особено ако е нещо, за което същият автор е получавал обратна връзка и преди. Едно единствено „Страхотна работа, че си спомнихте да предоставите низ с причина за извикването на метода за твърдение!“ от старши към младши автор дава голям тласък на самочувствието и помага да се гарантира, че обратната връзка „залепва“.

Като рецензент, намерете нещо, което ви харесва в PR, и коментирайте и това. Особено ако е нещо, за което същият автор е получавал обратна връзка и преди. Едно единствено „Страхотна работа, че си спомнихте да предоставите низ с причина за извикването на метода за твърдение!“ от старши към младши автор дава голям тласък на самочувствието и помага да се гарантира, че обратната връзка „залепва“.

3. Използвайте комбинация от автоматизирани и ръчни прегледи

Автоматизацията открива синтаксисни грешки, докато ръчните прегледи се фокусират върху логиката и поддържаемостта.

Най-добри практики:

Използвайте linters (ESLint, Pylint и др.) и инструменти за статичен анализ, преди да изпратите PR.

Фокусирайте ръчните прегледи върху бизнес логиката, сигурността и крайните случаи.

4. Сменяйте рецензентите, за да избегнете пристрастност

Наличието на различни рецензенти гарантира разнообразни гледни точки и избягва изолирането на знанията.

Най-добри практики:

Използвайте ротация на рецензентите, за да разпределите задачите за преглед по справедлив начин.

При критични проекти изисквайте поне две одобрения преди сливането.

5. Балансирайте скоростта и задълбочеността

Прекалено бързите прегледи могат да пропуснат проблеми, докато бавните прегледи забавят разработката.

Най-добри практики:

Задайте SLA за прегледа на кода (например, преглед в рамките на 24-48 часа).

Използвайте асинхронни инструменти като коментарите в GitHub за дискусии, вместо дълги срещи.

6. Учете се от минали прегледи

Повтарящите се проблеми показват необходимостта от по-добро обучение или подобрения в процесите.

Най-добри практики:

Поддържайте база от знания или общ регистър на проблеми от минали прегледи.

Насърчавайте сесиите за взаимно обучение, за да обсъждате най-добрите практики.

Прочетете също: Софтуер за обратна връзка за продукти за продуктови екипи

По-гладка проверка на кода и документация с ClickUp

Проучване на GitLab установи, че прегледите на кода са третата водеща причина за изчерпване на разработчиците, след дългите работни часове и кратките срокове. Ето защо е важно да имате подробен списък за проверка на кода и решение за управление на процесите, което помага за ускоряване на процеса на преглед.

ClickUp, инструмент за управление на проекти, предлага персонализирани решения, които могат да подобрят целия процес на преглед на кода. Например, с помощта на ClickUp Docs можете да създадете персонализиран списък за преглед на кода, да проследявате напредъка и да управлявате прегледите на едно място.

Списъците с задачи на ClickUp са най-лесният начин за създаване и управление на списъци за преглед на кода. Списъците с задачи са по същество прости списъци с задачи в рамките на дадена задача – елементите са или изпълнени, или неизпълнени.

Разпределете отговорностите за различните етапи от прегледа на кода на конкретни членове на екипа с помощта на списъците със задачи на ClickUp.

Можете да използвате списъците с задачи на ClickUp, за да проследявате всеки етап от прегледа на кода. Организирайте етапите на прегледа лесно с помощта на функцията „плъзгане и пускане“ и добавете отговорни лица към всеки етап, за да знаете кой носи отговорност.

💡Съвет от професионалист: Можете дори да създадете персонализирани списъци за преглед на кода и да ги запазите като шаблони за списъци в ClickUp. Няколко софтуерни екипа в една организация могат да използват един и същ шаблон за списък, като поддържат последователност в практиките си за преглед на кода.

Създайте списъци, които можете да използвате в различни софтуерни екипи, и ги запазете като шаблони в ClickUp.

Създайте шаблони за списък за проверка на кода с ClickUp

ClickUp предлага безплатни шаблони, създадени за оптимизиране на няколко процеса на разработка на софтуер, включително прегледа на кода. Една от най-изявените опции е шаблонът на ClickUp за проследяване на бъгове и проблеми.

Този шаблон ви помага ефективно да проследявате и управлявате бъгове и проблеми по време на процеса на преглед на кода, което улеснява контрола върху критичните поправки и гарантира качеството на кода.

Изтеглете този шаблон Опростете подхода си към прегледа на кода чрез структурирано проследяване на грешки с шаблона за проследяване на грешки и проблеми на ClickUp.

С помощта на шаблона за проследяване на грешки и проблеми на ClickUp, проверяващият кода може:

Централизирайте докладите за грешки и проследяването на проблеми в един организиран изглед.

Управлявайте и приоритизирайте ефективно проблемите с кода, като се уверите, че те се решават своевременно.

Присвоявайте бъгове на разработчиците, проследявайте напредъка и наблюдавайте поправките в кода – всичко това в рамките на една и съща платформа.

За да подобрите още повече списъка си за проверка на кода, можете да добавите персонализирани статуси като „В процес на проверка“, „Решен“ и „Отворен отново“, както и персонализирани полета като „Тежест на грешката“, „Назначен разработчик“, „Краен срок за поправка“ и „Актуализации на статуса“. По този начин получавате пълен преглед на напредъка на екипа си и се уверявате, че нито една грешка не остава незабелязана.

Други функции на ClickUp за Agile екипи

ClickUp предлага и набор от инструменти, специално разработени за подкрепа на Agile екипи. ClickUp Agile Project Management помага на екипите да планират, проследяват и управляват спринтове, като позволява безпроблемно сътрудничество и по-бързи цикли на доставка. Като част от процеса на Agile тестване, той може да помогне и при провеждането на прегледи на кода.

Оптимизирайте вашия Agile работен процес с Agile Project Management на ClickUp.

С помощта на Agile Project Management на ClickUp можете да:

Организирайте спринтове, забавяния и задачи в едно централно място.

Приоритизирайте задачите и проследявайте напредъка на спринтовете с персонализирани Kanban табла или изгледи на списъци.

Сътрудничество с екипа ви в реално време, използвайки функции като коментари, @споменавания и прикачени файлове.

Получете ценна информация с таблата на ClickUp , които предоставят обзор на ключови показатели като скорост, изпълнение на задачи и ефективност на екипа.

Повишете производителността с ClickUp Brain , който предлага предложения, базирани на изкуствен интелект, за подобряване на работните процеси и автоматизиране на повтарящи се задачи.

ClickUp Brain може да ви насочи през процеса на настройка на прегледа на кода в ClickUp!

С този софтуер можете да осигурите по-гладки спринтове, по-добро сътрудничество и по-бързи итерации на продуктите, като същевременно поддържате екипа си в съответствие с най-добрите практики на Agile. Независимо от настройките на вашия работен процес, ClickUp има перфектното решение, за да направи разработката и внедряването на софтуер възможно най-лесни!

Гарантирайте качеството на кода и ефективността на разработчиците с ClickUp

Екипите от разработчици могат да подобрят сътрудничеството, да намалят грешките и да поддържат високо качество на кода, като следват подробен и добре структуриран списък за проверка на кода, съчетан с подходящите инструменти.

Въпреки това, такъв списък трябва да се развива заедно с вашия проект, адаптирайки се към новите изисквания и най-добрите практики. Мощните функции и персонализирани шаблони на ClickUp улесняват този процес, правейки прегледа на кода по-ефективен и управляем.

Чрез автоматизиране на задачите и централизиране на обратната връзка, ClickUp помага за поддържане на последователност при прегледите и повишава производителността на екипа. Опитайте ClickUp и опростете процеса на преглед на кода още днес!