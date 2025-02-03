10-те най-добри софтуерни инструмента за осигуряване на качеството за тестване на софтуер през 2025 г.

Търсите начини да подобрите процесите си за осигуряване на качеството?

Има инструмент за това. ⚒️

Когато става въпрос за QA, извършването на тестове по най-новите технологии не е просто нещо, което е хубаво да имате – то е задължително. А подходящият софтуер за осигуряване на качеството може да ви помогне да доставите на крайните потребители продукт, който те ще обичат.

Независимо дали търсите конкретен инструмент за тестване или платформа, която да помогне на екипа ви да работи съвместно, тук ще го намерите.

Представяме подробна информация за най-добрите функции на инструментите за осигуряване на качество, както и подбрана списък с най-добрите приложения и платформи, за да може вашият екип да остане организиран и да се движи по пътя към финалната линия. ?

Какво е софтуер за QA?

В софтуерното и уеб разработването софтуерът за осигуряване на качеството (QA) обикновено се отнася до софтуер, който можете да използвате за тестване на собствените си продукти. В зависимост от приложението или платформата, софтуерът за QA ви позволява да тествате уеб страници и уеб приложения или има функционалност за тестване на мобилен или настолен софтуер.

Много от тези инструменти предлагат и функции за създаване и проследяване на доклади за бъгове, така че вашият екип да може да отстрани проблемите и да разреши въпросите на крайните потребители.

Какво трябва да търсите в софтуера за осигуряване на качеството?

На пазара се предлагат много инструменти за осигуряване на качеството. Всеки от тях има различни функции, но най-добрите от тях имат няколко общи характеристики.

Достъпност: Някои софтуерни продукти са създадени за по-големи предприятия и имат съответните цени. Потърсете варианти, които отговарят на нуждите на вашия екип и на вашия бюджет.

Функционалност: Има безплатни инструменти за QA, много от които имат фантастичен набор от функции, който се конкурира с някои от най-скъпите платформи. Но дори и ако бюджетът ви ограничава до евтини или безплатни опции, не забравяйте, че все пак се нуждаете от продукт, който може да се справи с вашите сложни нужди.

Леснота на използване: Някои инструменти за осигуряване на качеството изискват задълбочени познания по програмиране, но много други не изискват такива. Потърсете инструменти, които ви позволяват да записвате и възпроизвеждате тестове на потребителския интерфейс, или инструменти, които ви позволяват да използвате обработка на естествен език за въвеждане на команди.

Точни и надеждни резултати: Не се задоволявайте с тестови софтуер, който редовно не успява да завърши тестовете или ви създава други проблеми. Има много добри варианти, които ще ви предоставят точни и надеждни резултати.

Опции за организация: Най-добре е да можете Най-добре е да можете да създавате и организирате проектни доклади , тестови случаи, скриптове, резултати от тестове и друга документация на едно място, за да можете лесно да намирате това, от което се нуждаете, когато ви е необходимо.

10-те най-добри софтуера за осигуряване на качеството, които можете да използвате

Разработването и пускането на висококачествен софтуер – независимо дали се занимавате с разработване на уебсайтове или приложения – е сложна задача, особено когато става въпрос за спазване на строги стандарти и контрол на качеството.

Ние сме подбрали този списък с най-добрите софтуерни инструменти за разработка за осигуряване на качеството за мобилни устройства, настолни компютри, уеб и др.

Вижте работата на вашите екипи с един поглед, като проследявате или категоризирате цялостния напредък в таблата на ClickUp.

Създаването на краен продукт, който съответства на плана ви за осигуряване на качеството на софтуера, изисква организация – и тук ClickUp блести. Когато използвате ClickUp за разработка на софтуер, започвате с Workspace, което е място, където вашата компания може да създава пространства, папки, задачи и други, за да поддържате екипите си организирани.

Оттам можете да опростите целия цикъл на разработване на софтуер, като използвате инструментите на ClickUp за управление на проекти на софтуерни екипи. Създайте табла в подкрепа на Agile, Scrum, Kanban или друга методология за разработка.

Картовите изгледи ви позволяват да създадете традиционна скрам дъска с истории на потребители, списъци със задачи, задачи в процес на изпълнение и завършени задачи – и можете да персонализирате дъските според нуждите на вашия екип за разработка. ?

Адаптивните табла на ClickUp улесняват управлението на продуктови пътни карти, тестване и отчитане на бъгове, продуктови забавяния, внедряване на процес за тестване на софтуер, създаване на спринтове и др.

За управление на качеството използвайте ClickUp Quality Control Checklist, шаблон за контрол на качеството, който ви позволява да създадете стратегия за тестване на софтуер, която помага на вашия екип да гарантира качеството на софтуера, който произвежда.

Най-добрите функции на ClickUp:

Ограничения на ClickUp:

ClickUp се занимава с организирането на процеса на проектиране на софтуер – той не предлага инструменти за тестване.

Натоварените дъски с много карти може да се зареждат по-бавно.

Цени на ClickUp:

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на работно място.

Оценки и рецензии за ClickUp:

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3800 рецензии)

2. TestComplete

чрез TestComplete

TestComplete предлага пълен пакет за тестване на качеството на софтуера. С него можете да разчитате на автоматизация за различни видове тестове, като тестване на софтуер и тестове на потребителски интерфейс на настолни, уеб и мобилни платформи. ?

Ще получавате информация в реално време за състоянието на тестовете си, а инструментите за тестване на базата на данни на TestComplete ви помагат да изпълнявате тестовете по-бързо, като елиминират повтарящите се стъпки. Те също така минимизират необходимостта от поддръжка, така че да можете да се съсредоточите върху получаването на висококачествени резултати от тестовете.

Най-добрите функции на TestComplete:

Интегрирайте с популярни инструменти за проследяване на грешки като Jira и Bugzilla.

Управлявайте всички тестове на потребителския интерфейс на едно място с TestComplete и Zephyr Enterprise.

Получете безплатно обучение за този софтуер от екипа на TestComplete.

Използвайте визуално разпознаване, задвижвано от изкуствен интелект, за да идентифицирате обекти и динамични елементи на потребителския интерфейс.

Ограничения на TestComplete:

Цената му е висока – най-подходящ е за разработчици на софтуер за предприятия, а не за физически лица или предприемачи.

Ще ви е необходим мощен хардуер, за да го използвате без грешки, забивания или забавяния.

Цени на TestComplete:

Базова цена: от 3046 долара

Pro: 4739 долара

Оценки и рецензии за TestComplete:

G2: 4. 2/5 (95+ рецензии)

Capterra: 4/5 (6 рецензии)

3. Selenium

чрез Selenium

Ако разработвате уеб приложения, триото от предложения на Selenium е чудесно допълнение към вашия набор от инструменти.

Първият е Selenium WebDriver, който предлага автоматизирано тестване на базата на браузър, което управлява браузърите по подразбиране, за да проверява скриптове. Selenium IDE създава скриптове за бързо възпроизвеждане на бъгове, когато трябва да направите просто тестване за бъгове.

Selenium Grid ви позволява да мащабирате, като разпределяте и изпълнявате тестове на няколко машини и в няколко среди, така че да можете да проверявате скриптове спрямо голям набор от комбинации от браузъри и операционни системи.

Най-добрите функции на Selenium:

Работете с Java, .NET, Python и много други езици.

Създайте лесно процес на тестване без познания по програмиране

Използвайте удобно разширение за браузъра, за да създавате, изпълнявате и автоматизирате тестови случаи.

Спестете пари, като използвате безплатни инструменти и скриптове с отворен код.

Ограничения на Selenium:

Потребителите съобщават, че тестовите случаи понякога се провалят без видима причина.

Няма автоматизация за настолни приложения

Цени на Selenium:

Безплатен – но можете да подкрепите развитието на Selenium чрез дарения.

Оценки и рецензии за Selenium:

G2: 4. 2/5 (120+ рецензии)

Capterra: 4,5/5 (10+ рецензии)

4. Bugzilla

чрез Bugzilla

Ускорете процеса на разработка на софтуер с Bugzilla, богат на функции инструмент за проследяване на бъгове и дефекти, който можете да използвате безплатно. Това е уеб-базирана система, така че ще трябва да я инсталирате на сървър, преди да я използвате. Тя е по-напреднала от средите за управление на код като GitHub и предлага повече възможности за управление на работния процес, персонализирани полета и контрол на видимостта на бъговете. ?

Най-добрите функции на Bugzilla:

Проследявайте и управлявайте заявките за промени с лекота

Дръжте всички, от разработчиците до проектните мениджъри, в течение с персонализирани известия.

Използвайте инструменти за търсене, за да намерите бързо информацията, от която се нуждаете в процеса на разработка.

Поддържайте гъвкави и други методологии за разработка на софтуер чрез система, проектирана за тези работни процеси.

Ограничения на Bugzilla:

Потребителите съобщават за бавно зареждане при преминаване между бъгове.

Няма начин да добавите автоматично резултатите от изпълнението на тестовите случаи към описанията на бъговете.

Цени на Bugzilla:

Безплатен – но можете да подкрепите развитието на Bugzilla чрез дарения.

Оценки и рецензии за Bugzilla:

G2: 3,9/5 (над 110 рецензии)

Capterra: 4. 1/5 (над 130 рецензии)

5. TestRail

чрез TestRail

TestRail Quality OS е стабилна платформа, създадена за екипи за контрол на качеството и QA. Чрез интуитивен табло можете да управлявате тестове, да проектирате тестови процеси с повторно използваеми тестови случаи, да изграждате гъвкави и каскадни тестови цикли и др.

Изпълнението на тестовете е бързо и безпроблемно, а тестовите случаи се подреждат и са достъпни в централното хранилище на платформата.

Най-добрите функции на TestRail:

Персонализирайте тестови пакети, случаи и други, за да отговарят на уникалните нужди на вашия софтуерен проект.

Създайте структурирани планове за тестване за оптимизиран процес за осигуряване на качеството.

Вижте резултатите от тестовете с един поглед чрез интелигентни графики в таблото на платформата.

Интегрирайте с Jira, Selenium и други инструменти.

Ограничения на TestRail:

Сървърните планове ограничават броя на потребителите до 20, което ограничава броя на инженерите по QA, разработчиците и заинтересованите страни, които имат достъп до приложението.

Кривата на обучение може да бъде стръмна за новите потребители.

Цени на TestRail:

Professional Cloud: 37 долара на потребител/месец

Enterprise Cloud: Свържете се с отдела по продажбите

Професионален сървър: 8140 долара на година

Enterprise Server: 16 500 долара на година

Оценки и рецензии за TestRail:

G2: 4,3/5 (над 490 рецензии)

Capterra: 4,3/5 (над 160 рецензии)

6. BugBug

чрез BugBug

BugBug е инструмент, предназначен за целия екип за разработка на софтуер – инженери по качеството, продуктови мениджъри и софтуерни инженери. Той е създаден, за да ви помогне да отговорите на вашите изисквания за качество на уеб приложения и уебсайтове с автоматизирани тестове, които можете да настроите само за няколко минути.

Най-добрите функции на BugBug:

Автоматизирайте процесите по тестване на софтуер бързо и ефективно

Оценявайте качеството на продуктите с минимални или никакви изисквания за кодиране.

Създавайте и поддържайте регресивни тестове в прост интерфейс.

Поканете целия екип за разработка на платформата без допълнителни такси за всеки потребител.

Ограничения на BugBug:

В сравнение с други инструменти, BugBug заменя част от функционалността с простота.

Липсата на ревюта затруднява получаването на информация за реалната производителност на това приложение.

Цени на BugBug:

Безплатно тестване на прости уеб приложения в браузъра

Pro: 49 $/месец

Parallel: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки и рецензии за BugBug:

Няма налични рецензии

7. Telerik Test Studio

чрез Telerik Test Studio

Реализирайте автоматизацията на тестовете с Telerik Test Studio. Този софтуер ще ви помогне да тествате както уеб, така и десктоп приложения – и се гордее с най-бързия тестов рекордер в индустрията, осигуряващ стабилни и надеждни тестове, като същевременно минимизира поддръжката на тестовете.

С Telerik не са необходими познания по програмиране, за да записвате и възпроизвеждате тестовете, необходими за оценка на вашия продукт.

Най-добрите функции на Telerik Test Studio:

Използвайте функциите за запис и възпроизвеждане, за да създавате и изпълнявате тестове бързо.

Извършвайте тестове в различни браузъри, за да гарантирате съответствие

Използвайте тестовете за натоварване на Telerik, за да оцените производителността на софтуера.

Оценявайте качеството и други показатели чрез изпълнителния табло.

Ограничения на Telerik Test Studio:

Софтуерните актуализации може да изискват да направите няколко промени в кода.

Кривата на обучение е стръмна за новите потребители.

Цени на Telerik Test Studio:

Test Studio Web & Desktop: 2499 долара за безсрочна лицензия

Допълнение за време на изпълнение : 349 $ за безсрочна лицензия

Виртуални потребителски пакети за тестване на натоварването: До 4999 долара за 10 000 виртуални потребители

Оценки и рецензии за Telerik Test Studio:

G2: 4,5/5 (над 80 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (10+ рецензии)

8. Katalon Studio

чрез Katalon Studio

С Katalon софтуерните, DevOps и QA екипите могат да използват силата на изкуствения интелект, за да провеждат оценки и тестове в периода преди пускането на продукта на пазара. Този софтуер с ниско ниво на кодиране ви позволява да създавате тестове за по-малко от минута чрез система за запис и възпроизвеждане, с която можете да анализирате реални сценарии. ?

Още по-добре, Katalon ви позволява да провеждате тестове чрез SaaS, в частен облак или на място.

Най-добрите функции на Katalon Studio:

Създайте център за управление на качеството с TestOps – функция, която организира тестовите артефакти в едно пространство.

Използвайте TestCloud при поискване за паралелно тестване в различни браузъри, устройства и операционни системи.

Получавайте известия в реално време, за да можете незабавно да анализирате отказите и всички проблеми.

Използвайте изкуствен интелект за анализ на неуспешни тестове, генериране на скриптове или автоматично отстраняване на проблеми в тестовете.

Ограничения на Katalon Studio:

Все още не е въведен в публичния сектор, така че може да не отговаря на правителствените стандарти.

Ценообразуването е малко объркващо и подлежи на промяна в зависимост от избраните от вас добавки.

Цени на Katalon Studio:

Безплатно за основна автоматизация на тестове

Премиум: Започва от 208 $/месец

Ultimate: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки и рецензии за Katalon Studio:

G2: 4,4/5 (55+ рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (700+ рецензии)

9. Appium

чрез Appium

Appium е екосистема с отворен код, която поддържа автоматизиране на тестовете на много платформи – не само на компютри и мобилни устройства, но и на Roku, tvOS и Samsung OS, както и на браузъри, включително Chrome, Safari и Firefox. С инструментите на Appium можете да проектирате тестове, които възпроизвеждат потребителски сценарии, за да можете да проверите функционалността и използваемостта на потребителския интерфейс на дадено приложение.

Най-добрите функции на Appium:

Настройте рамки за автоматизация на тестове за нативни и хибридни мобилни приложения.

Тествайте iOS, Android и мобилни приложения с лекота

Извършвайте тестове на реални устройства, а не на виртуални устройства.

Използвайте различни езици, включително Java, Python, Ruby и други.

Ограничения на Appium:

Бъдете готови да отделите време за уроци, за да се запознаете с многото инструменти и функции.

Отзивите показват, че актуализациите на Appium понякога причиняват прекъсвания.

Цени на Appium:

Безплатен и с отворен код

Оценки и рецензии за Appium:

G2: 4,4/5 (50 рецензии)

Capterra: 4. 2/5 (15 рецензии)

10. Testsigma

чрез Testsigma

Ако искате функционално тестване и валидиране без отнемащи време инсталации на софтуер и процеси на настройка, Testsigma е чудесна алтернатива.

Това е платформа за автоматизация на тестове с отворен код, базирана в облака, предназначена за програмни интерфейси на приложения, уеб приложения и мобилни приложения.

Той използва изкуствен интелект, така че можете да използвате обработка на естествен език, за да генерирате команди на прост английски език – без да са необходими познания по програмиране. ?

Най-добрите функции на Testsigma:

Създавайте тестови скриптове с лекота, използвайки команди за обработка на естествен език.

Интегрирайте с Jenkins, отворен код сървър за автоматизация за създаване, тестване и внедряване на софтуер.

Влезте в облака без инсталиране или настройка

Получавайте подробни отчети веднага след изпълнението на теста.

Ограничения на Testsigma:

Testsigma има стръмна крива на обучение за нови потребители.

Цените не са прозрачни – за да научите повече, трябва да се свържете с екипа по продажбите на Testsigma.

Цени на Testsigma:

Про: Свържете се с отдела по продажбите

Предприятия: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки и рецензии на Testsigma:

G2: 4,5/5 (26 рецензии)

Capterra: 4,4/5 (14 рецензии)

Повишете нивото на процесите си за осигуряване на качеството с ClickUp

Има много софтуерни опции за осигуряване на качество, които ще ви дадат възможност на вас и вашите екипи за разработка на софтуер да провеждате прегледи на кода, тестове за производителност, тестове за бъгове и др. Ще намерите и много страхотни инструменти за тестване на мобилни устройства, настолни компютри и уеб.

Но само ClickUp може да ви помогне да оптимизирате процеса на QA за екипите за разработка на софтуер с функции и инструменти, предназначени да ви помогнат да организирате работния процес на целия си екип. ?

Опитайте го безплатно сега, за да откриете как ClickUp може да помогне на вас и вашия екип да сътрудничите за създаването на висококачествени продукти, които блестят.