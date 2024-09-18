10 безплатни шаблона за контрол и осигуряване на качеството (Excel и ClickUp)

Имате ли затруднения с поддържането на постоянно качество във вашите проекти и процеси? Или може би сте уморени от прелистването на неорганизирани таблици, когато дойде време за проверка на качеството. Не сте сами.

Осигуряването на висококачествени продукти и услуги е от съществено значение за успеха на вашия бизнес. Без подходящите инструменти обаче това може да се окаже много сложно и обременяващо. Ето защо сме събрали 10-те най-добри шаблона за контрол на качеството в Excel и ClickUp.

Те са създадени, за да опростят работните процеси по контрол на качеството, така че бизнес процесите ви да бъдат оптимизирани, а резултатите ви да отговарят постоянно на най-високите стандарти. 🏆

Какво е шаблон за контрол на качеството?

Шаблонът за контрол на качеството е документ, който се използва за записване, проследяване и анализиране на качеството на продукти, процеси или услуги, като гарантира, че те отговарят на определен набор от стандарти.

Например, ако произвеждате нова линия преносими високоговорители, планът за контрол на качеството може да включва списък на всички ресурси, стойности за тегло, размери и живот на батерията. Това означава, че всяко устройство ще бъде проверено спрямо тези критерии. Ако бъдат открити проблеми, вашият екип ги отстранява, преди продуктът да достигне до потребителя.

Това намалява до минимум дефектните продукти и увеличава шансовете ви да постигнете ключовите показатели за ефективност и метриките за управление на продуктите.

Какво прави един шаблон за контрол на качеството добър?

Знаейки какво прави един добър шаблон за контрол на качеството, ще можете да изберете подходящия, за да оптимизирате продуктите и процесите си. И така, какво трябва да търсите?

Цел: Оценете дали шаблона съответства на процеса за контрол на качеството, който искате да установите. Ако не е така, другите му функции вероятно няма да са подходящи.

Ясно оформление: Оформлението на шаблона трябва да улеснява въвеждането, достъпа и анализа на данните.

Възможност за персонализиране: Трябва да можете да модифицирате шаблона, за да го адаптирате към конкретния продукт, процес или услуга, които наблюдавате.

Достъпност: Шаблонът трябва да е достъпен отвсякъде и от всяко устройство, като позволява актуализации в реално време и обратна връзка от членовете на екипа.

Инструкции: Проверете дали шаблонът съдържа ясни инструкции за употреба. Това Проверете дали шаблонът съдържа ясни инструкции за употреба. Това ще ви спести време и ще ви гарантира, че използвате пълния потенциал на неговите функции.

10 безплатни шаблона за контрол на качеството и гаранция

Ето 10 безплатни, готови за употреба шаблони за контрол на качеството в Excel и ClickUp. Нека да ги разгледаме и да намерим идеалните шаблони за нуждите на вашия бизнес. ✨

1. Шаблон за контролен списък за контрол на качеството на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за контрол на качеството на ClickUp

Шаблонът за контрол на качеството на ClickUp е най-добрият инструмент за организиране на всички ваши планове за контрол на качеството и нужди за управление на проекти. За всеки проект избройте проверките, които трябва да премине, за да отговори на бизнес стандартите и изискванията на клиентите.

Разделете всяка „проверка“ на задачи и подзадачи, след което ги разпределете между членовете на екипа си. Категоризирайте тези проверки като критични, основни или второстепенни аспекти на процеса на контрол на качеството и опишете подробно точните стъпки, които трябва да се следват при тяхното изпълнение. Това помага на екипа ви да приоритизира усилията си и да разбере точно какво трябва да се направи.

Докато вашият екип отбелязва подпроверките, лентата за напредък се пълни, за да покаже процента на завършеност. Те могат да записват резултатите и коментарите си директно в шаблона и да преместват проверката от „Ново одобрение“ в „Очаква одобрение“.

Сега вие сте този, който взема решението. Можете да одобрите или отхвърлите тяхната работа. А ако я одобрите, можете да добавите дата за бъдеща справка. Това помага за проследяване на историята на дейностите по контрол на качеството и прави всички отговорни за своите действия и решения.

Ето и забавната част – използвайте вградения инструмент за автоматизация без кодиране, за да направите този работен процес много по-гладък. Например, можете да задействате предупреждения към ръководителя на екипа, когато проверката е готова за преглед, и да уведомите членовете на екипа да предприемат действия, ако техните проверки бъдат отхвърлени.

Този шаблон за контролен списък минимизира ръчната работа, намалява грешките и гарантира, че процесът на контрол на качеството ви работи като добре смазана машина. ⚙️

2. Шаблон за документ за стандартни оперативни процедури на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за стандартни оперативни процедури на ClickUp

Стандартната оперативна процедура (SOP) предоставя подробно ръководство за това как вашият екип трябва да изпълнява бизнес процесите. Това е по-скоро проактивен подход към контрола на качеството (известен още като осигуряване на качеството), чиято цел е да сведе до минимум грешките още в самото начало.

Да бъдем честни, създаването на SOP от нулата е много работа. За щастие, шаблонът за стандартни оперативни процедури на ClickUp, проектиран в ClickUp Docs, поема тежките задачи вместо вас.

Дублирайте шаблона за всеки отдел, така че отделите „Продажби“, „Маркетинг“, „Човешки ресурси“ и др. да имат свои собствени наръчници с SOP. Всеки наръчник е разделен на страници, в които са описани процедурите на отдела. Всяка страница е разделена на следните раздели:

Заглавие: За какво се отнася тази SOP?

Цели за качество: Целта, обхватът и задачите на процедурата

RACI матрица: Отговорните, отчетни, консултирани и информирани членове на екипа, участващи в процедурата. Отговорните, отчетни, консултирани и информирани членове на екипа, участващи в процедурата.

Процедура: Разбивка на процедурата на лесни за възприемане стъпки

Процедурни формуляри: Други материали, необходими за процедурата

Съвети и бележки: Място, където вашият екип може да споделя идеите си за подобряване на SOP

Разбира се, шаблонът предоставя структура за изготвяне на процедурите, но някой трябва да напише съдържанието, за да запълни празнините. Въведете ClickUp Brain. 🤖

Вместо да прекарвате безброй часове в търсене на подходящите думи, ClickUp Brain ви помага да проучвате, да обмисляте идеи и да създавате съдържание за всяка секция от вашите SOP. Той също така предлага допълнителни инструменти за бързо редактиране на първите ви чернови и превод на съдържанието на няколко езика.

3. Шаблон за процеси и процедури на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за процеси и процедури на ClickUp

След като видяхте предишния шаблон, сте вдъхновени и готови да приложите тези SOP. Но как да накарате екипа си да се съгласи? По-лесно е да се каже, отколкото да се направи. Но няма защо да се притеснявате, шаблонът за процеси и процедури на ClickUp е на ваша страна.

Използвайте ги, за да изброите процесите и стандартните оперативни процедури, необходими за всеки отдел във вашата компания. За всеки от тях добавете персонализиран списък за проверка, за да се уверите, че вашият екип обхваща всички раздели, изисквани в документите.

Присвойте всеки елемент на ръководител на екип, задайте ниво на приоритет и отбележете краен срок. За да сте сигурни, че всеки детайл е точен и в съответствие с вашите бизнес стандарти, добавете одобряващ, който да направи окончателна проверка на тези резултати. ✔️

Превключете от изглед „Списък“ на изглед „Табло“, ако искате бързо да актуализирате статуса на документ, като го преместите през Изследване, Документация, За одобрение, За ревизия, Одобрен и Активен. Това е много полезно и за визуализиране на напредъка на вашия екип с един поглед.

А ако искате да спазвате сроковете и да поддържате проекта в правилната посока, изгледът „Времева линия“ ще ви помогне. Можете да го използвате и за коригиране на продължителността на проектите, показване на повтарящи се задачи и обозначаване на задачите с цветови кодове според техния статус или потребителски полета.

С този шаблон в ръка можете без усилие да координирате капацитета на екипа си и да създадете тези SOP без никакви затруднения.

4. Шаблон за бяла дъска за процесите в ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за бяла дъска за процесите в ClickUp

Опитвали ли сте някога да обясните бизнес процес и да си пожелаете да имате картинка, която да покажете? Ето тук на помощ идва Process Flow Whiteboard на ClickUp. Става въпрос за това да вземете тези сложни работни процеси и да ги превърнете в ясни, лесни за следване визуализации.

Той е проектиран в ClickUp Whiteboards и се предлага с пример за процес на наемане и ръководство. Можете да го дублирате и да го настроите за всеки процес, който планирате.

Шаблонът има две основни части: заинтересованите страни, участващи в процеса, в горната част, и техните действия и решения в долната част. Използвайте линии, за да свържете точките, показвайки как протича процесът от А до Я. А ако се чувствате артистични, можете да експериментирате с цветове, форми и размери. 🎨

Както и другите шаблони на ClickUp, този шаблон включва „Ръководство за начало“, което ви помага да се ориентирате в неговите функции и да го персонализирате според вашите специфични процеси. А ако искате вашият екип да ви помогне по някое време, споделете го с тях, за да могат да добавят своите редакции, коментари и обратна връзка.

5. Шаблон за пътна карта на продукта ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за пътна карта на продукта ClickUp

Лесно е да се почувствате претоварени от идеи за продукти, когато всички – клиенти, екип, дори съседът ви – имат предложения за това, какво трябва да пуснете на пазара следващо. Дайте смисъл на всички тези идеи и изработете ефективна продуктова стратегия с шаблона за продуктова пътна карта на ClickUp.

Започнете с формуляра за заявка за продукт. Това е портал, който всеки може да използва, за да добави предложения към вашия Product Master Backlog. Но да бъдем честни, не всяка идея си заслужава да бъде реализирана. И тук се оказват полезни инструменти за приоритизиране като Impact Effort Matrix и RICE score. 🛠️

Идеите, които преминават селекцията, се преместват в списъка за седмично изпълнение. Тук се разпределят задачите, започва работата и се активират контролите на проекта. Променяйте изгледите според вашите предпочитания: изглед „Таблица“ за изглед на задачите в стил електронна таблица, изглед „Табло“ за обща представа за състоянието на задачите, изглед „Гант“ за зависимости и етапи на задачите и изглед „Календар“ за планиране и управление на крайните срокове.

С напредването на задачите и наближаването на тяхното завършване, преместете ги в списъка с продуктовата пътна карта. Това дава на вътрешните заинтересовани страни тримесечен график с предстоящи продуктови функции, подобрения и поправки. След като тези функции от пътната карта бъдат внедрени, документирайте ги и обявете ги, като използвате бележките към версията.

Твърде много идеи, твърде малко време? Този шаблон е инструментът, от който се нуждаете, за да подредите най-ценните идеи, да управлявате изискванията към продуктите и да мобилизирате екипа си, за да ги реализирате.

Опитайте ClickUp Brain Автоматизирайте отчетите и обобщенията за вашите проекти с ClickUp Brain.

6. Шаблон за бяла дъска за пътна карта за разработване на продукти на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за бяла дъска за пътна карта за разработване на продукти на ClickUp

Ако предишният шаблон за пътна карта ви се е сторил прекалено сложен за вашите нужди, тогава шаблонът за пътна карта за разработване на продукти на ClickUp може да е точно това, от което се нуждаете. Той предлага по-опростен и по-визуален начин за планиране на процеса на разработване на вашия продукт.

Получете цялостен поглед върху всички ключови стъпки, които трябва да предприемете в цикъла на разработване и управление на продуктите – от генериране и подбор на идеи до внедряване и пускане на пазара. Разделете тези стъпки на по-малки, изпълними задачи, за да е ясно на екипа ви какво да включи в списъка си със задачи. ✍️

Разпределете тези задачи през месеците и тримесечията, като подчертаете ключовите етапи, за да отпразнувате напредъка си. Това е особено полезно, ако сте склонни към подхода за управление на проекти „водопад“, при който искате да се справите напълно с една стъпка, преди да преминете към следващата.

Тъй като този шаблон е създаден в ClickUp Whiteboards, можете да проявите творчество с писалки, фигури, мисловни карти и лепящи се бележки, за да го персонализирате според вашите предпочитания. Той е и изключително гъвкав – настройвайте цветовете, размерите и позициите на елементите на платното, за да изглежда и функционира точно така, както искате.

7. Шаблон за матрица на характеристиките на продуктите на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за матрица на функциите на продукта ClickUp

Търсите начин да документирате характеристиките на различните модели продукти, за да ги използвате като справка по време на тестовете за контрол на качеството? Ако е така, тогава шаблонът за матрица на характеристиките на продуктите на ClickUp е точно за вас.

Независимо дали записвате хардуерните или софтуерните характеристики на вашите продуктови модели, използвайте персонализираните полета, за да отбележите всеки детайл. Да предположим, че имате серия смартфони и искате да проследите живота на батерията, резолюцията на камерата, размера на паметта и т.н. С този шаблон този процес е толкова лесен, колкото попълването на празните полета.

А ако искате по-разширени функции, имате свободата да ги добавите. Добавете свои собствени полета, създайте уникални изгледи или интегрирайте автоматизации. Персонализирайте и го направете наистина свой!

8. Шаблон за одит и подобряване на процесите на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за одит и подобрение на процесите на ClickUp

Изграждането и поддържането на бизнес процеси е като грижата за градина. След засаждането трябва да подрязвате и оптимизирате растежа. Шаблонът за одит и подобряване на процесите на ClickUp ви помага в това – той е вашият набор от градинарски инструменти за бизнес процеси. 🧰

Направете копие на шаблона за одит на всеки бизнес процес. Шаблонът е опакован в папка с четири отделни списъка, всеки от които служи за уникална цел:

Концепция на модела: Избройте и планирайте задачите си за одит на качеството в това пространство. Това може да включва визуално Избройте и планирайте задачите си за одит на качеството в това пространство. Това може да включва визуално картографиране на съществуващите процеси и съобщаване на промените в процесите на заинтересованите страни.

Анализ на процесите: Определете критериите си за одит на качеството и ги категоризирайте по процеси, ресурси, управление или мониторинг. След като оцените всеки критерий за процеса, дайте му оценка за одит, подчертайте всички проблеми и запишете начини за тяхното отстраняване. Определете критериите си за одит на качеството и ги категоризирайте по процеси, ресурси, управление или мониторинг. След като оцените всеки критерий за процеса, дайте му оценка за одит, подчертайте всички проблеми и запишете начини за тяхното отстраняване.

CATWOE анализ: Това е абревиатура от Customers (клиенти), Actors (актьори), Transformation process (процес на трансформация), Worldview (светоглед), Owners (собственици) и Environmental constraints (ограничения на околната среда). Вземете предвид как бизнес целите и външните ограничения влияят върху процесите, за да можете да създадете най-ефективните промени.

Управление на промените: Приложете систематичен подход към внедряването на промени в процесите и управлението на преходите.

За по-малки промени в бизнеса вероятно ще ви е необходимо да използвате само списъците за концепция на модела и анализ на процесите. Помислете да добавите останалите само ако отговарят на вашия случай на употреба. Този шаблон за отчет е идеален за гарантиране на гладкото и ефективно протичане на вашите бизнес процеси.

9. Шаблон за диаграма за контрол на качеството в Excel от Vertex42

чрез Vertex42

Поддържането на процесите в съответствие с установените стандарти може да бъде предизвикателство, особено в области като инженерството, където най-малките грешки могат да доведат до значителни последствия. За щастие, шаблоните за контролни диаграми в Excel улесняват проследяването на отклоненията, така че можете бързо да предприемете коригиращи действия.

Този шаблон за план за контрол на качеството включва готови за употреба диаграми за проследяване на средната стойност и диапазона на извадката, както и средната стойност и стандартното отклонение на извадката. Просто въведете данните си и шаблонът ще генерира контролни диаграми, допълнени с централна линия и контролни граници, така че откриването на тенденции и аномалии да е лесно. 📈

Освен контролните диаграми, шаблонът изчислява показатели като Cp, CPU, CPL, Cpk и процент на добив. Те са много полезни, за да разберете дали вашият процес постига целта си или се нуждае от леки корекции.

Въпреки че шаблонът е предназначен предимно като образователен инструмент, той може да ви бъде полезен и за основни приложения за контрол на процесите.

📮ClickUp Insight: 37% от работниците изпращат бележки за последващи действия или протоколи от срещи, за да проследяват действията, но 36% все още разчитат на други, фрагментирани методи. Без унифицирана система за записване на решения, ключовите идеи, от които се нуждаете, могат да се загубят в чатове, имейли, документи или таблици. С ClickUp можете незабавно да превърнете разговорите в изпълними задачи във всичките си задачи, чатове и документи, като по този начин гарантирате, че нищо няма да бъде пропуснато.

чрез DMAICTools

Независимо дали произвеждате електронни устройства, автомобилни части или фармацевтични продукти, всеки артикул трябва да бъде тестван, за да се гарантира, че отговаря на определени стандарти за безопасност и контрол на качеството.

Но как да планирате производствения си процес, за да гарантирате такава прецизност и еднородност... всеки път? Използвайте шаблона за план за контрол в Excel.

В областта на заглавната част можете да съхранявате следните подробности за плана за контрол за водене на записи и бъдещи справки:

Референтен номер: Версията на плана за контрол, която се използва

Дата на ревизия: Датата, на която е одобрена версията на плана за контрол.

Номер на частта: Инженерният чертеж или компонентът, върху който се провежда тестът.

Одобряващи лица: Подпишете от ключовите заинтересовани страни, за да одобрите всички подробности в плана за контрол.

В основната част на този шаблон за план за контрол на качеството записвате резултатите от тестовете, след като сте изпълнили необходимите тестове на компонента. Трябва да въведете ключови данни, включително името на процеса, метода на оценка, изискванията за вземане на проби, метода на контрол и плана за реакция.

Гарантирайте качеството с шаблони за контрол на качеството

Ако искате да поддържате постоянното качество на продуктите и високите бизнес стандарти, контролът на качеството е неизбежен. Използвайте тези безплатни шаблони за план за контрол на качеството, за да оптимизирате управлението на качеството, да поддържате най-високите стандарти за качество и да запазите клиентите си доволни и лоялни. 🤩

Освен контрола на качеството на проектите, обширната библиотека с шаблони на ClickUp улеснява гладкото управление на всички области на вашите бизнес работни процеси, независимо от вашия бизнес сектор. Разгледайте ги – те са достъпни безплатно.