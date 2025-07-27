11-те най-добри AI агенти за кодиране през 2025 г.

За трети път днес се опитвате да отстраните тази загадъчна грешка? Всички сме били в тази ситуация – многократни неуспешни опити, мъчително подозрение, че пропускате очевидна грешка, и загуба на много време.

Но заслужава ли си психическото изтощение?

Програмирането не трябва да ви се струва като загадка. AI агентите за програмиране могат да предложат потенциални решения, да установят вероятния източник на грешката и дори да предложат промени в кода, за да я отстранят. Те могат също да ви помогнат да разберете защо се появява грешката, като отиват отвъд повърхностното отстраняване на проблема.

В тази статия се обсъждат 11-те най-добри AI агенти за кодиране и писане на код с по-високо качество. Надяваме се, че блогът ще ви помогне да изберете AI за софтуерните си екипи и в крайна сметка да спестите време!

Най-добрите AI агенти за кодиране на един поглед

Ето кратка таблица, обобщаваща 11-те най-добри AI агенти за кодиране:

Име на инструмента Основни характеристики Най-подходящ за Цени* ClickUp Генериране на фрагменти от код, управление на проекти, AI асистент (Brain), персонализирани агенти, документи, табла, форматиране на блокове код, интеграция с GitHub/GitLab Управление на код/проекти, автоматизация; Стартиращи компании, малки и средни предприятия, големи предприятия Безплатен план; Възможни са персонализации за предприятия Auto-GPT Автономно изпълнение на задачи, поддръжка на плъгини, управление на файлове/код, генериране на код, достъп до интернет Автоматизиране на задачи по кодиране, потребители на Python; индивидуални разработчици, стартиращи компании Безплатно (използването на API може да доведе до разходи) GitHub Copilot Поддръжка на множество редактори, отстраняване на бъгове, генериране на тестови случаи, самохостинг и AI чат. Завършване на код, обучение, отстраняване на грешки; Индивидуални разработчици, малки екипи Безплатно Започва от 4 $ на месец/потребител Codeium Поддръжка на множество редактори, отстраняване на бъгове, генериране на тестови случаи, самохостинг, AI чат Многоезично, сигурно кодиране, отстраняване на бъгове; Малки екипи, МСП Безплатно, започва от 15 $/месец Tabnine Нулево съхранение на данни, локално/VPC/SaaS, генериране на документация, прилагане на стандарти за кодиране Сигурна генерация на код, съответствие; МСП, предприятия Безплатно, започва от 9 $/месец Cursor AI Редактиране на код с изкуствен интелект, интерфейс за разговор, поддръжка на разширение VS Code, изолирани среди Редактиране на код, команди на естествен език; Индивидуални разработчици, малки екипи Безплатно, започва от 20 $/месец DeepCode AI Сканиране за сигурност, автоматично отстраняване на уязвимости, SAST, IDE интеграция, AI-генерирани кръпки Сигурност, отстраняване на уязвимости; малки и средни предприятия, големи предприятия Безплатно, започва от 25 $/месец Amazon CodeWhisperer Завършване на код, сканиране за сигурност, AWS/облачна интеграция, миграция на работната натоварване Разработка в облака, сигурност; стартиращи компании, малки и средни предприятия, големи предприятия Безплатно, Pro: 19 $/месец Replit AI Създаване на приложения с малко или без кодиране, превръщане на екранна снимка в приложение, работа в екип в реално време, хостинг Бързо прототипиране, не-програмисти, сътрудничество; Малки екипи, стартиращи компании Безплатно, започва от 25 $/месец AskCodi Специализирани инструменти за разработка (SQL, Docker, Regex, CI/CD), рефакторинг на код, откриване на бъгове Пълен цикъл на разработка, автоматизация; Малки екипи, стартиращи компании Цена от 14,99 $/месец Blackbox AI Извличане на код от визуални елементи, поддръжка на множество модели, търсене на код с отворен код Извличане на код, отстраняване на проблеми; Индивидуални разработчици, малки екипи Безплатен план (персонализирани цени за напреднали)

Какво представляват AI агентите?

AI агентите са автономни или полуавтономни софтуерни програми, които изпълняват задачи, вземат решения и взаимодействат с околната среда без постоянна човешка намеса. Те могат да мислят динамично и да предприемат действия за сложни задачи, свързани с вашите цели.

Съществуват различни видове AI агенти с различни нива на интелигентност, автономност и адаптивност:

Реактивни AI агенти : Отговарят на входяща информация в реално време, но нямат памет (например чатботове, които отговарят на често задавани въпроси).

AI агенти с ограничена памет : Учете се от минали взаимодействия, за да подобрите производителността (напр. самоуправляващи се автомобили)

Автономни AI агенти : Действат независимо, оптимизирайки работните процеси с минимален човешки надзор (например AI-задвижвани асистенти за кодиране).

Мултиагентни системи (MAS): Сътрудничество с множество агенти за решаване на сложни проблеми (напр. търговски ботове във финансите)

👀 Знаете ли, че: AI може да допълни и автоматизира две от три работни места, а не да ги замести.

Какво трябва да търсите в AI агентите за кодиране?

Имате нужда от AI инструменти за кодиране, защото те предлагат подобрен и надежден процес на разработка на софтуер. Те автоматизират повтарящите се задачи, за да увеличат производителността на разработчиците и да подобрят качеството на кода, като посочват уязвимостите в сигурността.

И това е само върхът на айсберга.

За да се възползвате от предимствата на тези големи езикови модели, уверете се, че отговарят на посочените по-долу критерии:

Търсете широка съвместимост или специализирани агенти, пригодени към вашия конкретен технологичен стек – AI асистентите трябва да поддържат езиците и платформите, които използвате.

Изберете агенти, които могат да генерират фрагменти от код, цели функции или дори по-големи модули въз основа на вашите спецификации, независимо дали те са в естествен език или по-структурирани команди.

Оценете големия езиков модел за способности като идентифициране и отстраняване на бъгове, анализиране на съобщения за грешки, предлагане на възможни решения и предсказване на потенциални проблеми, преди те да възникнат.

Уверете се, че вашият AI асистент може да се интегрира с вашата съществуваща интегрирана среда за разработка (IDE), система за контрол на версиите и други инструменти за разработка.

Проучете инструмента, за да разберете дали разполага с надежден механизъм за обучение, който да разбере вашия стил на кодиране и предпочитания с течение на времето.

📚 Прочетете също: Един ден от живота на софтуерен разработчик

Най-добрите AI агенти за кодиране

Готови ли сте да намерите най-добрия инструмент за разработка на софтуер за следващия си проект? Ето списък с 11 автономни агенти за писане на код, анализ на обратна връзка от потребители и работа с усъвършенствани алгоритми.

Те могат да ви помогнат да решите често срещани задачи при разработката или да работите с комплексни работни процеси. Разгледайте списъка, изберете подходящ инструмент и следвайте тенденциите в софтуерното инженерство!

1. ClickUp (най-добър за генериране на фрагменти от код и управление на софтуерни проекти)

Постигнете повече с AI агентите на ClickUp.

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, може да бъде солиден избор за програмисти и разработчици на софтуер. Това е удобно за разработчиците работно пространство, което се интегрира с вашите съществуващи инструменти за цялостно управление на софтуерни проекти.

Например, Software Team Project Management от ClickUp позволява на инженерните екипи да настроят автоматизирани спринт процеси, които актуализират статуса на забавените задачи в реално време. Те могат също да създават гъвкави и адаптивни работни потоци, като Kanban, Scrum и др., за да управляват спринтовете.

ClickUp Custom Autopilot Agents

Можете да оптимизирате доставката на софтуер, като автоматизирате рутинните задачи с ClickUp Custom Agents — от актуализации на задачи до преглед на код.

Ускорете доставката на софтуер с персонализирани агенти на ClickUp, автоматизирайте прегледа на кода и проследяването на грешки.

Ето как да ги използвате и персонализирате:

Автоматично присвояване и актуализиране на задачи въз основа на натоварването или тригери като обединени заявки за изтегляне

Създавайте обобщения и спринт отчети за екипите и заинтересованите страни.

Отговорете на често задаваните въпроси и покажете подходящи документи от вътрешната база знания.

Проследявайте прегледите на кода, уведомявайте рецензентите и изпращайте напомняния за последващи действия.

По принцип вашият екип може да се съсредоточи върху разработването, докато ClickUp се занимава с рутинната работа!

Ето кратко видео упътване за това как да създадете персонализиран агент в Clickup от нулата!

ClickUp Brain

Използвайте ClickUp Brain, за да пишете код, да намирате грешки и да ги поправяте без ръчни усилия.

Екипите могат също така стратегически да използват ClickUp Brain, своя AI-задвижван асистент, за да задават въпроси, свързани с кодирането, вместо ръчно да търсят решения, и да получават отговори, съобразени с контекста, въз основа на историята и документацията на проекта си.

Brain може също да генерира фрагменти от код при поискване, да обяснява сложни алгоритми и да предлага подобрения за рефакторинг, което го прави безценен помощник за софтуерните екипи.

✨ Бонус: Повишете ефективността на задачите си по кодиране с ClickUp Brain MAX. Търсете незабавно в ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint и ВСИЧКИ ваши свързани приложения + уеб за продуктова документация, спецификации, обобщения на състоянието и др.

Използвайте Talk to Text, за да задавате въпроси, диктувате и изпълнявате задачи с гласа си – без да използвате ръцете си, където и да сте.

Замества десетки несвързани AI инструменти като ChatGPT, Claude и Gemini с едно единствено, контекстуално, готово за корпоративно използване решение за поддръжка на всякакви задачи по кодиране. ClickUp Brain MAX е супермощен AI спътник за настолни компютри, който наистина ви разбира, защото познава работата ви. Затова се откажете от множество AI инструменти, използвайте гласа си, за да свършите работата си, да създадете документация, да възложите задачи на членовете на екипа и др. Записвайте идеи, споделяйте инструкции и свършете нещата 4 пъти по-бързо с Talk to Text в ClickUp Brain MAX.

Шаблон за разработка на софтуер ClickUp

Можете също да потърсите шаблони за документация на код и други в ClickUp за едно просто решение.

Например, използвайки методологиите Scrum или Kanban, шаблоните за разработка на софтуер на ClickUp могат да помогнат на разработчиците да организират работните процеси за продуктови пътни карти, доставка на функции и проследяване на грешки.

Различни екипи, като например продуктов, дизайнерски, инженерен и QA, могат да си сътрудничат в едно пространство, за да осигурят гладки спринт цикли и ефективно разрешаване на проблеми.

Най-добрите функции на ClickUp

Синхронизирайте потвърждения, разклонения и заявки за изтегляне директно в задачите на ClickUp, като използвате дълбоките интеграции на ClickUp с GitHub и GitLab.

Създавайте структурирана техническа документация, API референции и насоки за кодиране с вградено форматиране, шаблони и сътрудничество в реално време в ClickUp Docs

Съберете информация за производителността на разработчиците, завършените задачи, проследяването на времето и скоростта на спринтовете, за да вземете решения на базата на данни с ClickUp Dashboards

Използвайте подчертаване на синтаксиса, за да осигурите яснота при обсъждане или преглед на код, като подобрите четимостта и сътрудничеството с помощта на ClickUp Code Block Formatting.

Генерирайте фрагменти от код, обяснения за сложни алгоритми и предложения за подобрения при рефакторинг с ClickUp Brain.

Ограничения на ClickUp

Начинаещите могат да се почувстват претоварени поради обширните функции.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Ние използваме ClickUp, за да проследяваме нашите проекти за разработка на софтуер в компанията; управлението на множество проекти и екипи ми улеснява работата, това е един от най-добрите инструменти, които съм използвал досега за работа с моите scrum и модерни agile проекти.

Ние използваме ClickUp, за да проследяваме нашите вътрешни проекти за разработка на софтуер; управлението на множество проекти и екипи ми улеснява работата, това е един от най-добрите инструменти, които съм използвал досега за работата си по scrum и модерни agile проекти.

👀 Знаете ли, че: 84% от софтуерните разработчици използват GitHub, GitLab и Bitbucket като инструменти за сътрудничество при разработването на изходен код.

2. Auto-GPT (най-подходящ за потребители с познания по Python)

чрез AutoGPT

Използвате ли ChatGPT за писане на код? Ако да, тогава е време да спрете и да се насочите към AutoGPT. Той се опитва да направи GPT-4 и GPT-3. 5-турбо функция, без постоянно да изисква човешка намеса.

Например, ако му зададете цел, автономният AI ще я раздели на управляеми части. Тази функция е идеална за потребители с опит в разработката на софтуер и владеене на Python.

Най-добрите функции на Auto-GPT

Използвайте плъгини и достъп до интернет, както и други приложения за обработка на информация.

Създавайте, редактирайте и управлявайте файлове, за да работите с код, документи и други данни.

Намалете повтарящите се задачи, като генерирате фрагменти от код, функции или дори цели модули въз основа на описания на естествен език.

Ограничения на Auto-GPT

Макар че AutoGPT може да се изтегли и инсталира безплатно, за да го използвате, трябва да закупите API кодове.

Трябва да сте в списъка на чакащите, за да създавате и разгръщате AI агенти в облака.

Цени на Auto-GPT

Безплатно

Оценки и рецензии за Auto-GPT

G2: 4,5/5 (над 20 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

3. GitHub Copilot (най-добър за попълване и предложения на код в реално време)

чрез GitHub Copilot

GitHub Copilot се интегрира лесно в работния процес на разработчиците. AI-задвижваният асистент за кодиране предлага цели редове или блокове код в реално време, което увеличава производителността. Програмистите могат да се съсредоточат върху проблеми, различни от синтаксиса или шаблонен код.

Независимо дали разработчиците създават уеб приложения, отстраняват грешки в кода или изучават нов програмен език, Copilot може да предостави интелигентни, съобразени с контекста препоръки.

Най-добрите функции на GitHub Copilot

Осигурете интелигентни поправки и оптимизации на кода, за да идентифицирате и отстраните грешките по-бързо.

Запознайте се със значението на фрагментите от код и най-добрите практики за стандарти за кодиране.

Работете в популярни IDE като Visual Studio Code, Neovim и JetBrains, като гарантирате плавна интеграция на работния процес.

Посетете общностите на разработчиците в GitHub за форуми, дискусии и сътрудничество с отворен код.

Ограничения на GitHub Copilot

Изисква постоянно наблюдение, тъй като може да генерира неверни отговори.

Не можете да анализирате цялата кодова база във Visual Studio.

Обслужването на клиенти може да бъде неотзивчиво и ненадеждно

Цени на GitHub Copilot

Безплатно завинаги

Екип: 4 $/месец на потребител

Предприятие: 21 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за GitHub Copilot

G2: 4,5/5 (над 100 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за GitHub Copilot?

A G2 review казва:

Помага при решаването на повтарящи се проблеми, като добавяне на xml документи, тестове на единици и други дейности, които се повтарят често.

Помага при решаването на повтарящи се проблеми, като добавяне на xml документи, тестове на единици и други дейности, които се повтарят често.

4. Codeium (най-подходящ за използване на интеграции с няколко редактора)

чрез Codeium

Обяснете намерението си на прост английски език и гледайте как Codeium го превежда във функционални фрагменти. Това го прави полезен за бързо прототипиране и намалява времето, прекарано в писане на шаблонни кодове. Поддържа над 70 програмни езика и се интегрира с над 40 от най-добрите редактори на код.

Най-добрите функции на Codeium

Използвайте опциите за самохостинг за предприятия, като гарантирате сигурността на кода и съответствието с вътрешните политики.

Идентифицирайте и отстранявайте грешки чрез интерактивния AI чат, което прави отстраняването на грешки по-интуитивно.

Генерирайте тестови случаи, подобрявайки надеждността на кода с минимални ръчни усилия.

Ограничения на Codeium

Отговорите могат да бъдат грешни или понякога да съдържат бъгове.

Интерфейсът може да не отговаря

Цени на Codeium

Безплатно завинаги

Про: 15 $/месец на потребител

Pro Ultimate: 60 $/месец на потребител

Екипи: 35 $/месец на потребител (до 200 членове)

Teams Ultimate: 90 $/месец на потребител (до 200 членове)

Enterprise SaaS: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Codeium

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

⚡️Архив с шаблони: Безплатни шаблони за план за разработка на софтуер, които можете да използвате

5. Tabnine (Най-добър за генериране на код без съхранение на данни)

чрез Tabnine

Tabine предоставя пълна SLDC поддръжка, обхващаща всичко от планиране, кодиране, тестване, преглед и поддръжка на кода. Политиката за нулево съхранение на данни гарантира, че кодът ви остава защитен и поверителен; инструментът обаче функционира на базата на краткосрочна памет.

Най-добрите функции на Tabnine

Предотвратете неоторизиран достъп с локални, VPC и сигурни опции за внедряване на SaaS.

Поддържайте стандартите за кодиране и прилагайте най-добрите практики с помощта на AI-базирани прозрения.

Създавайте документация заедно с кода за по-добра поддръжка.

Уверете се, че кодът, генериран от AI, е свободен от нелицензирани или рискови външни източници.

Ограничения на Tabnine

Може да доведе до проблеми с производителността и паметта при големи масиви от данни.

Понякога може да се наложи да задействате инструмента ръчно.

Цени на Tabnine

Основно: Безплатно завинаги

Разработчик: 9 $/месец на потребител

Предприятие: 39 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Tabnine

G2: 4. 2/5 (30+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Tabnine?

В едно ревю на G2 се чете:

Той предоставя предложения за код въз основа на езика за програмиране, който използваме. Като разработчик работя с много езици и се затруднявам със синтаксиса, но това ми помага много.

Той предоставя предложения за код въз основа на езика за програмиране, който използваме. Като разработчик работя с много езици и се затруднявам със синтаксиса, но това ми помага много.

🧠 Интересен факт: Софтуерните разработчици в САЩ имат една от най-високоплатените професии, като според някои източници средната им заплата е 255 000 долара.

6. Cursor AI (Най-добър за интегриране на AI-базирано редактиране на код и помощ при разговори)

чрез Cursor AI

Cursor AI предсказва редакциите, разбира кода на потребителя и позволява на разработчиците да модифицират кода, използвайки команди на естествен език. Той предлага и функции, фокусирани върху поверителността, гарантиращи сигурността на чувствителния код.

За да се сведе до минимум кривата на обучение, инструментът поддържа разширения, теми и клавишни комбинации.

Най-добрите функции на Cursor AI

Достъп до съществуващите разширения, теми и преки пътища на VS Code

Итерация на кода в изолирани среди, без да се засяга основният проект.

Модифицирайте цели функции, използвайки команди на обикновен английски език, вместо ръчни редакции.

Ограничения на Cursor AI

Сложните и големи кодови бази могат да предизвикат неточни отговори.

Може да пропуска редакциите в реално време, направени от други членове на екипа, докато генерира предложения при работа в голям екип.

Цени на Cursor AI

Безплатно завинаги

Про: 20 $/месец на потребител

Бизнес: 40 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на Cursor AI

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

📮 ClickUp Insight: 33% от нашите респонденти посочват развитието на умения като един от случаите на употреба, които ги интересуват най-много. Например, нетехническите работници може да искат да се научат да създават фрагменти от код за уеб страница, използвайки AI инструмент. В такива случаи, колкото повече контекст има AI за вашата работа, толкова по-добри ще бъдат отговорите му. Като универсално приложение за работа, ClickUp Brain се отличава в това. То знае върху какъв проект работите и може да ви препоръча конкретни стъпки или дори да изпълнява задачи като лесно създаване на фрагменти от код.

7. DeepCode AI (най-добър за автоматично отстраняване на уязвимости)

чрез DeepCode AI

Вграден в платформата Snyk Code, DeepCode AI е инструмент за анализ на код, базиран на изкуствен интелект, който поставя сигурността на първо място. Той използва хибриден подход към изкуствения интелект, комбиниращ символен изкуствен интелект, генеративен изкуствен интелект и машинно обучение, за да осигури високоточно сканиране за сигурност и да защити вашия код.

Вместо данни за клиенти, той използва отворени източници и проверени поправки за обучение.

Най-добрите функции на DeepCode AI

Фокусирайте се върху статичното тестване на сигурността на приложенията (SAST) и автоматичното отстраняване на уязвимости в реално време.

Предоставяйте информация за сигурността в реално време в IDE, което позволява незабавни поправки с едно кликване.

Прилагайте генерирани от AI кръпки за сигурност директно в IDE

Работете в IDE плъгина на Snyk, който осигурява откриване на уязвимости в реално време.

Ограничения на DeepCode AI

Той не помага при рефакторинг на код или подобрения в логиката.

За да се възползвате напълно от DeepCode AI, е необходима интеграция с Snyk Code, което ограничава самостоятелното му използване.

Цени на DeepCode AI

Безплатно завинаги

Екип: 25 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

DeepCode AI оценки и рецензии

G2: 4,5/5 (над 100 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

⚡️Архив с шаблони: Безплатни шаблони и формуляри за отчитане на грешки за проследяване на грешки

8. Amazon CodeWhisperer (най-добър за интегриране на сканиране за сигурност директно в кода)

чрез Amazon CodeWhisperer

Сега част от Amazon Q Developer, Amazon CodeWhisperer е генеративен AI-задвижван асистент за кодиране, проектиран да ускори разработката на софтуер, като същевременно оптимизира облачните операции. Той е дълбоко интегриран с AWS, което го прави съвместим с облачната разработка.

Той генерира и преструктурира код и осигурява сканиране на сигурността в реално време, насоки за инфраструктурата и трансформация на работната натоварване, задвижвана от AI (например мигриране на .NET приложения от Windows към Linux).

Най-добрите функции на Amazon CodeWhisperer

Предоставяйте многоредови допълнения на код въз основа на вашите модели на кодиране и коментари.

Работете в Slack, Microsoft Teams и GitLab, за да улесните разработката и отстраняването на грешки в екип.

Мигрирайте работни натоварвания, надградете JavaScript и оптимизирайте стари кодове.

Ограничения на Amazon CodeWhisperer

Не предлага поддръжка на няколко езика.

Понякога има тенденция да генерира грешни резултати.

Цени на Amazon CodeWhisperer

Amazon Q Developer Free Tier: Безплатен план

Amazon Q Developer Pro Tier: 19 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Amazon CodeWhisperer

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Amazon CodeWhisperer?

В едно ревю на G2 се чете:

Харесва ми обяснението на кода, което предоставя. Харесва ми как обяснява всяка стъпка от решението си и колко чисти са решенията му.

Харесва ми обяснението на кода, което предоставя. Харесва ми как обяснява всяка стъпка от решението си и колко чисти са решенията му.

🧠 Интересен факт: Софтуерните разработчици използват предимно JavaScript (62%) и HTML/CSS (53%).

9. Replit AI (Най-добър за разработване на приложения без ръчно кодиране)

чрез Replit AI

Replit AI е платформа с малко/без код, която позволява бързо създаване, итерация и внедряване на приложения. С този инструмент не е необходимо да знаете как да пишете документация за код. Той създава цели приложения/уебсайтове от команди на естествен език.

Потребителите могат да опишат идеята си, а Replit AI автоматично ще създаде, отстрани грешките и внедри приложението. Инструментът поддържа и хора, които не са програмисти, и разработчици, които искат да ускорят създаването на прототипи.

Най-добрите функции на Replit AI

Комбинирайте кодиране, отстраняване на грешки, тестване и хостинг в една интегрирана платформа.

Качете екранни снимки на приложение и Replit AI ще възпроизведе неговата функционалност.

Получете достъп до екипна работа в реално време за редактиране, отстраняване на грешки и подобряване на проектите.

Ограничения на Replit AI

Не можете да видите предварително проекта, тъй като няма изход към външен браузър.

Опциите на Python могат да се възприемат като неинклузивни.

Цени на Replit AI

Стартър: Безплатно

Replit Core: 25 $/месец на потребител

Екипи: 40 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Рейтинги и рецензии за Replit AI

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

10. AskCodi (Най-добър за AI помощ през целия цикъл на разработване на софтуер)

чрез AskCodi

С набор от специализирани инструменти за разработчици, наречени Codi Apps, AskCodi оптимизира задачите по кодиране, като генериране и рефакторинг на код, откриване на бъгове и превод на езици. Всяко приложение е проектирано да се справи с конкретно предизвикателство, като прави вашия работен процес по-бърз и по-ефективен.

Най-добрите функции на AskCodi

Създавайте сложни SQL и NoSQL заявки, оптимизирайте манипулирането на данни и задачите по извличане на данни с помощта на Query Writer .

Генерирайте Dockerfiles, съобразени с конкретните изисквания на проекта ви, с Dockerfile Writer , за да управлявате процеса на контейнеризация.

Използвайте инструмента Code Refactor , за да преструктурирате съществуващите кодови бази, за да подобрите четимостта, поддържаемостта и производителността.

Създавайте редовни изрази за напреднали задачи по обработка и валидиране на текст с помощта на Regex Generator .

Автоматизирайте създаването и конфигурирането на CI/CD пипалини с помощта на CI/CD Pipeline Writer.

Ограничения на AskCodi

Широката гама от инструменти и функции може да представлява стръмна крива на обучение за разработчиците, които не са запознати с платформите за кодиране, подпомагани от AI.

AI може да спре да работи, ако входните или изходните данни са прекалено дълги.

Цени на AskCodi

Премиум: 14,99 $/месец на потребител

Ultimate: 34,99 $/месец на потребител

Рейтинги и отзиви за AskCodi

G2: 4,8/5 (над 70 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за AskCodi?

В рецензия на G2 се казва:

Работата с него е лесна, а потребителският интерфейс е лесен за разбиране.

Работата с него е лесна, а потребителският интерфейс е лесен за разбиране.

👀 Знаете ли, че: 7% от организациите, които използват AI, са започнали да наемат специалисти за инженерни позиции.

11. Blackbox AI (най-добър за извличане на код от визуални елементи)

чрез Blackbox AI

Blackbox AI може да извлича код от видеоклипове, да анализира код от изображения и да предоставя незабавен достъп до над 100 милиона хранилища с отворен код, което го прави подходящ за разработчици, работещи по различни проекти.

Вместо да бъдат ограничени до една единствена AI система, потребителите могат да превключват между модели като GPT-4, Claude и други, за да сравняват резултатите, да усъвършенстват предложенията за код и да отстраняват проблеми.

Функции на Blackbox AI

Заснемайте и преобразувайте фрагменти от код на екрана от видео уроци в редактируем код.

Сканирайте екранни снимки или фотографии на код и ги преобразувайте в използваем текст.

Намерете подходящи фрагменти от код от огромна база данни с отворен код за секунди.

Ограничения на Blackbox AI

AI инструментът понякога може да генерира неясна информация.

Процесът на въвеждане на потребителите е сложен

Цени на Blackbox AI

Безплатен план: Персонализирано ценообразуване

Blackbox AI ревюта и оценки

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Персонализирайте своя собствен AI агент за кодиране с ClickUp

От автоматизиране на генерирането на код и отстраняване на грешки до обработка на данни и проследяване на напредъка, AI-задвижваните инструменти намаляват ръчния труд и освобождават разработчиците да се фокусират върху други задачи. Ето защо използването на AI в разработката на софтуер е ключът към готовност за бъдещето и мащабируемост.

Те могат да се интегрират в работната среда на разработчиците, да поддържат сътрудничество в реално време, да предоставят интелигентни анализи и да автоматизират повтарящи се задачи, като същевременно поддържат сигурността и гъвкавостта.

ClickUp отговаря на тази визия с AI-базираните си функции за генериране на фрагменти от код, GitHub/GitLab интеграции за контрол на версиите, форматиране на кодови блокове за по-добра четимост и проследяване на напредъка на проектите.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес и просто кодирайте!