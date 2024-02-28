Измерване на производителността на разработчиците: съвети за подобрение за екипите за разработка на софтуер

Майкъл пише 100 реда код на ден, а Двайт – 70. Ако ви попитат кой е по-продуктивен, вероятно ще отговорите Майкъл – в края на краищата, той пише с 30 реда повече на ден, а това са над 600 реда на месец! Има обаче и обрат: кодът на Майкъл често е с грешки и се налага да се преработва, докато Двайт винаги доставя безупречен код. 🧑‍💻

Това показва, че измерването на производителността на разработчиците не е толкова просто, колкото да се провери кой е написал повече редове код. Производителността е само един от аспектите, които трябва да се вземат предвид при оценяването на производителността на вашия екип за разработка на софтуер. Тъй като измерването на производителността е от решаващо значение за планирането на работната натовареност и поставянето на реалистични цели, трябва да знаете на кои фактори да обърнете внимание.

В тази статия ще ви разкрием тайните на измерването и повишаването на производителността на разработчиците, за да ви помогнем да разберете къде се намира вашият екип и как да го насочите в правилната посока.

Какво е производителност на разработчиците?

Производителността на разработчиците е мярка за способността на екипа за разработка на софтуер да генерира качествен код и да изпълнява съответните задачи в определен период от време.

Макар да звучи така, производителността на разработчиците не се отнася само до индивидуалните резултати на софтуерните разработчици – терминът обикновено се отнася до ефективността, сътрудничеството и организацията на целия екип.

Освен ценностите, ориентирани към екипа, внимателната оценка на качеството на кода, управлението на времето, разпределението на ресурсите и други фактори са от решаващо значение за реалистичното измерване на производителността на софтуерните разработчици.

Защо трябва да измервате производителността на разработчиците?

Да бъдете в течение с производителността на вашия екип за разработка е от решаващо значение за постигането на целите и планирането на бъдещи начинания. Ето някои конкретни причини, поради които трябва да измервате производителността на разработчиците. 👇

Правилно разпределение на ресурсите

Когато разберете какво е производителността на софтуерните разработчици, можете лесно да идентифицирате областите, които изискват допълнителни или по-малко ресурси, и това прави вашите работни процеси по-ефективни.

В зависимост от производителността на разработчиците може да се наложи да наемете повече хора, за да завършите даден проект, да коригирате графиците на проекта или да инвестирате повече средства в инструменти, които помагат на екипа ви да се справи с задачите си.

Максимизирайте потенциала на екипа

Някои софтуерни разработчици имат фантастични познания за бази данни, други познават всички процедури за тестване, а трети имат суперсили в отстраняването на грешки – вашата задача е да разберете техните силни страни, за да можете да вземете информирани решения за разпределяне на задачите и да отключите пълния потенциал на екипа.

Същото важи и за слабите страни. Когато знаете, че член на екипа се затруднява с конкретна задача или проект, можете да му предложите обучение и подкрепа, за да му помогнете да преодолее проблемите и да усъвършенства уменията си.

Просто казано, измерването на производителността ви позволява да опознаете екипа си и да блеснете като мениджър.

Поставяне на цели

Клиентът ви моли да завършите доходен проект за един месец, а вие отговаряте: „Разбира се, няма проблем“. Бързо осъзнавате, че това е невъзможно, освен ако членовете на екипа ви не се раздвоят и не работят 24 часа в денонощието до крайния срок.

Проблемът тук е, че не сте измерили производителността на разработчиците. Знаейки средната производителност на екипа си, можете да поставите реалистични цели и срокове и да създадете графици, които съответстват на вашите възможности.

Освен удовлетвореността на клиентите, това реалистично поставяне на цели е от жизненоважно значение за благополучието на вашия екип. Когато натоварването е оптимално, вашите служители могат да поддържат концентрация, да изразяват креативност и да постигат правилния баланс между работата и личния живот. Когато натоварите екипа си с кратки срокове, безброй срещи и луди графици, удовлетвореността от работата ще се срине и те ще се почувстват изтощени.

Проследяване на напредъка

Чрез измерване и наблюдение на производителността на софтуерните разработчици във времето ще получите подробна информация за тенденциите и моделите. Тези данни показват общото състояние на вашата организация и посочват областите, които може да се нуждаят от подобрение.

Измерването на производителността при разработката на софтуер е важно и за удовлетвореността на заинтересованите страни. Представянето на данни, които показват напредъка по проекта, е доказателство за вашите резултати като мениджър и за колективните усилия на вашия екип.

Как да измервате производителността на разработчиците

Измерването на производителността на софтуерните разработчици често се възприема като измерване на резултатите. Но колко работа може да свърши един разработчик за определено време не е единственият показател за производителност, на който трябва да се фокусирате – за да получите точни резултати, е необходима комбинация от фактори.

За да не се фокусирате върху погрешни показатели за производителността на разработчиците или да не попаднете в капана на аналитичната парализа, можете да използвате една от двете най-популярни рамки: DORA и SPACE.

Рамка DORA

Рамката DevOps Research and Assessment (DORA) е получила името си от екипа на Google, който я е създал. Тя измерва производителността на екипа по четири показателя и класифицира членовете по четиристепенна скала от ниска производителност до елитна. Основната цел на рамката е да помогне за идентифицирането на пречките и да улесни непрекъснатото усъвършенстване.

Четирите показателя за производителността на разработчиците, на които се фокусира рамката DORA, са:

Честота на внедряване: Показва колко често вашият екип внедрява код или пуска версии за крайните потребители. Време за промени: Измерва времето между получаването на заявка за промяна в кода и внедряването й в производството. Този показател ви помага да планирате и създавате реалистични графици. Процент на неуспешни промени: Отразява процента на промените, които водят до производствени неуспехи, като прекъсване на работата, отрицателно въздействие върху потребителите или грешки. Време за възстановяване на услугата: Показва колко време отнема възстановяването на услугата или възстановяването след производствена повреда.

Рамка SPACE

Показателите DORA точно определят колективната и индивидуалната продуктивност на разработчиците, но такава рамка има значителен недостатък – тя не взема предвид благосъстоянието. Рамката SPACE е своеобразен отговор на показателите DORA, предлагайки многоизмерен подход към продуктивността. SPACE е акроним за пет ключови показателя за продуктивност:

Удовлетвореност и благополучие: Показва колко са удовлетворени софтуерните разработчици от работата си и дали биха препоръчали екипа си на други хора. Показва също как работата им се отразява на живота им. Този показател се основава на предположението, че : Показва колко са удовлетворени софтуерните разработчици от работата си и дали биха препоръчали екипа си на други хора. Показва също как работата им се отразява на живота им. Този показател се основава на предположението, че производителността и удовлетвореността са свързани Производителност: Измерва резултатите на разработчика (качеството на кода и неговото въздействие) Активност: Измерва резултатите, постигнати за определен период. Този показател никога не трябва да се използва самостоятелно – разглеждайте го като парченце от пъзела, което се вписва в по-широката картина на производителността 🧩 Комуникация и сътрудничество: Показва динамиката на екипа, информационните потоци и уменията : Показва динамиката на екипа, информационните потоци и уменията за решаване на проблеми . Може също да отрази времето за въвеждане на нови служители, прозрачността и осведомеността за приоритетите – всички тези са признаци за здрав, добре функциониращ екип. Ефективност и поток: Измерва способността на членовете на екипа за разработка на софтуер да работят и да изпълняват задачи без или с минимални прекъсвания.

Други показатели за производителността на софтуерните разработчици

Няма закон, който да ви задължава да използвате рамката DORA или SPACE. Можете да използвате други показатели за производителност или да комбинирате части от двете рамки – изборът е ваш. Каквото и да изберете, уверете се, че показателите са подходящи и точни. Ето няколко критерия за измерване на производителността на разработчиците:

Стори точки за точност на планирането

Този показател показва колко сте опитни в планирането на процеса на разработка на софтуер и ви помага да го подобрите. Той сравнява общия брой стори точки , които сте планирали в една итерация, със 스토리 точките, които сте завършили. Точността на планирането ви позволява да разберете възможностите на екипа си и да направите точни прогнози за количеството работа, с което можете да се справите в бъдеще.

Цикъл за измерване на производителността на екипа

Този показател произхожда от „леан“ производството и представлява времето от първото потвърждение на разработчика в дадена секция от кода до внедряването (пускането в производство). Просто казано, времето на цикъла показва колко време отнема на разработчика да завърши работата си от момента, в който започне, и е важен показател за неговата скорост.

Искате цикълът да бъде възможно най-кратък, без да се жертва качеството.

Кодиране за измерване на резултатите

Промените в кода вървят ръка за ръка с дейността на разработчиците – те показват процента от кода, който изисква промени.

Един разработчик може да напише хиляди реда код, но такава висока производителност е безсмислена, ако процентът на отпадане на кода е прекалено висок. Това води до висок технически дълг, който е скъп за всяка компания в технологичната индустрия.

Чести пречки пред производителността на разработчиците и начини за преодоляването им

За да постигнете и поддържате висока производителност на разработчиците, трябва да разберете типичните предизвикателства , пред които са изправени разработчиците и които могат да подкопаят тяхната упорита работа и концентрация. Като мениджър, вие трябва да смекчите тези предизвикателства и да създадете среда за разработка, в която вашият екип може да процъфтява. 🌼

Ето някои от често срещаните пречки, които възпрепятстват производителността, и най-добрите инструменти и практики за преодоляването им:

Дайте приоритет на комуникацията и сътрудничеството

Без подходяща комуникация и сътрудничество, вашият екип за разработка на софтуер е обречен да попадне в черна дупка от недоразумения, неефективни работни процеси и забавяния. Това важи особено за хибридни или отдалечени екипи — те не разполагат с привилегията да споделят едно и също физическо пространство с колегите си.

Един от начините да се справите с това предизвикателство е да предоставите на екипа си качествени инструменти за сътрудничество, които да им помогнат да работят заедно в реално време и да следят най-новите промени.

Редовните срещи също са от жизненоважно значение – те държат всички в течение и са чудесни за обсъждане на текущи проблеми, които могат да попречат на производителността.

Струва си да се отбележи, че използването на най-добрата платформа за сътрудничество и провеждането на безброй срещи не могат да гарантират успеха на вашия екип, ако динамиката в екипа не е правилна. Насърчавайте служителите си да изразяват мнението си и да споделят всичко, което им е на сърцето – в крайна сметка, те са тези, които са на предната линия и трябва да имат право на глас при вземането на решения, които ги засягат.

Предотвратяване на превключването на контекста

Ако вашите разработчици постоянно се занимават с множество задачи и проекти и преминават от десетки приложения, за да свършат работата си, рано или късно ще се изчерпят.

Смяната на контекста е не толкова тихият убиец на продуктивността и огромният източник на стрес.

Можете да помогнете на разработчиците си да намалят до минимум превключването между контексти, като групирате сходни задачи, определяте приоритети и създавате графици, които няма да ги побъркат.

Посъветвайте разработчиците да отделят време за отговаряне на въпросите на колегите си или за участие в срещи. По този начин те ще могат да се концентрират върху работата си, без да бъдат постоянно прекъсвани.

Избягвайте превключването между инструменти и приложения с универсална платформа за управление на проекти, която обхваща проследяване на напредъка, организация на задачите, сътрудничество, комуникация и други цели, от които екипът ви може да се нуждае.

Планирайте ефективно

Лошото разпределение на ресурсите, неопределените цели и задачи на проекта и неясните роли са съставките на хаотична и непродуктивна среда. Ако искате вашите разработчици да се справят отлично с работата си, трябва да ги подготвите за успех с помощта на умения за прецизно планиране на задачите и проектите.

Определете ясно всеки елемент от задачата или проекта, разпределете роли и задължения, определете приоритети и следете напредъка. Отново, най-добрият начин да постигнете това е да използвате мощен софтуерен инструмент за разработка с множество изгледи, персонализирани полета и шаблони, които улесняват планирането и графиците. За щастие, ще ви представим платформа, която предлага всичко това и още много!

Използвайте ClickUp, за да измервате и подобрявате производителността на разработчиците

Като високо оценена платформа за управление на проекти и задачи, ClickUp предлага всичко необходимо за измерване, наблюдение и подобряване на производителността на разработчиците. Многобройните й функции ви помагат да преодолеете често срещаните препятствия и да създадете благоприятна за сътрудничество и прозрачна работна среда.

Нека разгледаме някои от най-добрите инструменти и функции на ClickUp и да видим защо те са фантастичен избор за повишаване на производителността при разработката на софтуер:

ClickUp изгледи

ClickUp предлага над 15 изгледа на проекти, което ви позволява да подходите към работата си от различни гледни точки и да откриете проблемите на ранен етап.

Използвайте изгледа „Списък“, за да разпределяте, организирате и приоритизирате задачите. Възползвайте се от персонализираните полета на ClickUp в този изглед, за да предоставите подробности за всяка задача. Добавяйте начални и крайни дати за проекти, качвайте файлове, оценявайте задачи и създавайте взаимоотношения между задачите, за да поддържате ефективността на работните си процеси. Използвайте персонализираното поле „Напредък“, за да следите изпълнението на подзадачи, списъци за проверка или разпределени коментари. 💯

Достъп до лентата с инструменти за действие в изгледа на списъка в ClickUp 3. 0, за да преминавате бързо между изгледи, документи и др.

Друга функция, която ще ви хареса, е ClickUp Workload view. Разберете капацитета на екипа си, създайте реалистични графици и разпределете ресурсите правилно, за да се уверите, че разработчиците ви не са претоварени.

С този изглед е лесно да определите дали екипът ви за разработка на софтуер се нуждае от нов член и дали сте готови за друг проект. С добавянето на повече данни към изгледа „Работна натовареност“ с течение на времето ще получите кристално ясна картина за производителността на екипа ви. 🖼️

Вижте натоварването на екипа с един поглед, за да делегирате или преразпределите задачите по-добре и бързо да разберете кой е под или над капацитета си.

Премахнете комуникационните бариери с ClickUp Chat view. Този изглед пренася сътрудничеството на ново ниво – с съобщения в реално време, маркиране, @споменавания и коментари можете да информирате членовете на екипа си за софтуерно разработване за най-новите промени и да държите всички в течение. Тъй като изгледът се намира в ClickUp, можете да се сбогувате с разсейващото превключване на контекста. 👋

Добавете членове на екипа към дискусиите и сътрудничеството с ClickUp Chat в едно пространство и избегнете преминаването между софтуери.

ClickUp Dashboards

Създайте свой център за контрол на мисиите и се уверете, че нито една информация не се изпуска с таблата на ClickUp.

Тази функция е идеална за проследяване на спринтовете в разработката — използвайте я, за да наблюдавате точките на историята и натоварването, да идентифицирате проблеми и да получите подробна информация за производителността на вашия екип.

Таблото за управление може да ви помогне да визуализирате ресурсите, за да елиминирате загубите и да гарантирате, че вашите работни процеси функционират като швейцарски часовник. ⌚

Красотата на таблата за управление на ClickUp се крие в тяхната адаптивност – изберете от над 50 карти и персонализирайте диаграмите, за да увеличите конкретна област и да измерите производителността на разработчиците.

Създавайте подробни табла и лесно добавяйте карти, за да видите напредъка на спринтовете, задачите по статус и бъговете по изглед.

Шаблони на ClickUp

ClickUp ви позволява да създавате цели работни процеси и проекти от нулата. Но той предлага и удобен пряк път за тези, които нямат време да започват всичко от нулата – шаблоните на ClickUp.

Библиотеката на ClickUp предлага над 1000 шаблона за различни цели, от маркетингови планове до управление на проекти и човешки ресурси.

Ако искате да проследявате и измервате производителността на разработчиците, препоръчваме ви шаблона за проследяване на KPI на разработчиците на ClickUp. Използвайте го, за да персонализирате KPI, които искате да проследявате, и да наблюдавате екипната и индивидуалната производителност, за да се уверите, че всичко върви по план. Богатата информация в шаблона ви помага да откриете неефективностите и да максимизирате ресурсите си, за да постигнете качество и да реализирате целите си. 🎯

Персонализирайте KPI, които искате да проследявате, и следете производителността на разработчиците с шаблона за проследяване на KPI на ClickUp Developers.

Друг шаблон, който си заслужава да разгледате, е шаблонът за разработка на софтуер ClickUp. Този мултифункционален шаблон ви позволява да създавате пътни карти за продукти, списъци за изпълнение на задачи и списъци с неизпълнени задачи. Използвайте го, за да тествате различни сценарии, да проследявате и докладвате грешки и да управлявате спринтове с лекота.

Използвайте шаблона за разработка на софтуер на ClickUp, за да проследявате и управлявате спринтове и да създавате пътни карти и списъци с задачи за продуктите.

ClickUp Whiteboards

ClickUp знае, че сътрудничеството е ключът към функционална работна среда и висока продуктивност, а един от най-добрите начини да го насърчите е с ClickUp Whiteboards.

Белите дъски са цифрови платна, които ви позволяват на вас и вашия екип да обменяте идеи, да разработвате стратегии, да комуникирате и да превръщате идеите в реалност с няколко кликвания. Можете да пишете, рисувате, прикачвате изображения и връзки, да рисувате връзки между обекти и да добавяте лепящи се бележки, за да споделяте мислите си.

Дизайнът с функция „плъзгане и пускане” прави ClickUp Whiteboards лесен за използване, а тъй като всяка промяна се случва в реално време, можете да бъдете 100% сигурни, че няма да пропуснете нищо.

Белите дъски могат да намалят превключването между контексти – създавайте задачи директно от белата дъска и предоставяйте повече контекст, като свързвате документи и файлове, като по този начин съхранявате работата си на едно място. ✅

Сътрудничество с членовете на екипа в ClickUp Whiteboards за обмен на идеи и превръщане на идеите в практически действия.

ClickUp Automations

Вашият софтуерен инженерен екип губи ли време с повтарящи се задачи, които изчерпват енергията му, намаляват производителността и пробиват дупки в бюджета ви?

С ClickUp Automations можете да кажете сбогом на разхищаването на ресурси и да позволите на екипа си да се фокусира върху задачите, които носят най-голяма стойност.

ClickUp предлага над 100 предварително създадени автоматизации за различни цели, включително промяна на статуси, възлагане на задачи, възлагане на задачи на колеги и публикуване на коментари.

Можете също да създадете свои собствени автоматизации, като персонализирате:

Тригери : Събития, които стартират вашата автоматизация

Условия : Критерии, които трябва да бъдат изпълнени, за да се осъществи автоматизацията

Действия: Събития, които се случват, когато автоматизацията е задействана

Ако искате да използвате автоматизация, свързана с друго приложение, ще се радвате да научите, че ClickUp предлага интеграционни автоматизации. Платформата поддържа автоматизации от приложения като Calendly, GitHub, HubSpot и Twilio.

Бързо преглеждайте и управлявайте активните и неактивните автоматизации в пространствата с актуализации и описания на потребителите.

Увеличете производителността на разработчиците с ClickUp

Измерването и подобряването на производителността на разработчиците изисква многоизмерен подход, тъй като е необходимо да анализирате различни показатели и да премахнете пречките, които затрудняват работните процеси.

С ClickUp можете да наблюдавате работата на вашите разработчици от различни ъгли и да получите визуално представяне на колективната и индивидуалната продуктивност на разработчиците. Платформата ви предоставя и инструменти за премахване на бариерите и създаване на среда без стрес и разсейване, в която разработчиците могат да покажат своите умения. 💪

Регистрирайте се в ClickUp и започнете да проследявате производителността на разработчиците още днес!