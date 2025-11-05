11-те най-добри софтуерни инструмента за сътрудничество в здравеопазването за 2025 г.

В здравеопазването сътрудничеството не се отнася само до работата в екип – то е свързано с пестене на време, намаляване на грешките и в крайна сметка подобряване на резултатите при пациентите. Но когато екипите по грижи, администраторите и ИТ персоналът се занимават с десетки системи и канали за комуникация, дори простата координация може да се превърне в лабиринт.

Тук на помощ идва софтуерът за сътрудничество в здравеопазването.

Тези инструменти обединяват всички – от клинични лидери до мениджъри на практики – на една платформа, където могат да споделят актуална информация, да проследяват данните за пациентите и да оптимизират работните процеси.

Независимо дали се опитвате да намалите административните затруднения, да подобрите комуникацията в екипа или да укрепите координацията между отделите, подходящият софтуер може да ви помогне да постигнете целите си.

В тази публикация в блога разглеждаме някои от най-добрите инструменти, базирани на реални клинични работни процеси, за подобряване на грижите за пациентите.

Да започнем!

Най-добрите софтуерни инструменти за сътрудничество в здравеопазването на един поглед

Ето кратък преглед на най-добрите софтуерни решения за сътрудничество в здравеопазването.

Защо здравеопазването се нуждае от софтуер за сътрудничество

Традиционното управление на проекти в здравеопазването често се затруднява да отговори на изискванията на съвременната медицинска практика. Софтуерът за сътрудничество в здравеопазването отговаря на тези предизвикателства чрез:

Подобряване на междупрофесионалната комуникация: Улеснява сигурната, Улеснява сигурната, централизирана комуникация в реално време между специалистите в областта на здравеопазването, като осигурява съгласуваност и точно споделяне на информация.

Оптимизиране на клиничните работни процеси: Интегрира се със съществуващите системи, за да автоматизира задачите, намалява административната тежест и позволява на лекарите да се фокусират повече върху грижата за пациентите.

Поддръжка на дистанционни и хибридни модели: Поддържа екипи за телемедицина и мобилни грижи, като осигурява непрекъсната комуникация независимо от местоположението.

Осигуряване на съответствие и сигурност: Спазва нормативни изисквания като Закона за преносимост и отчетност в здравното осигуряване (HIPAA), за да защити данните на пациентите и да поддържа доверието в цялата екосистема на здравеопазването.

💡 Съвет от професионалист: Документирайте решенията за лечение по начин, който обяснява „защо“, а не само „какво“. Това улеснява другите лекари от първичната медицинска помощ или новите членове на екипа да се съгласят бързо с мотивите, без да се налага да се връщат назад.

Какви са предимствата от използването на софтуер за сътрудничество в здравеопазването?

Внедряването на софтуер за сътрудничество в здравеопазването предлага множество предимства. Те включват:

Намалени медицински грешки: Ясната документация и оптимизираните канали за комуникация спомагат за минимизиране на недоразуменията и грешките.

Повишена удовлетвореност на пациентите: По-бързото реагиране и координираните грижи водят до по-добро преживяване и резултати за пациентите.

Ускорено вземане на решения: Инструментите за комуникация в реално време позволяват по-бързи консултации и одобрения, което намалява забавянията в грижите за пациентите.

Активно споделяне на знания: Инструментите за сътрудничество позволяват на медицинските специалисти да споделят идеи и най-добри практики за непрекъснато учене.

Подобрено разпределение на ресурсите: Те помагат за ефективното проследяване и управление на ресурсите, като осигуряват оптимално Те помагат за ефективното проследяване и управление на ресурсите, като осигуряват оптимално управление на използването и намаляват загубите.

🧠 Интересен факт: Сътрудничеството може дори да подобри възстановяването след сърдечни процедури. Пациентите, чиито лекари и медицински сестри са работили заедно в рамките на структуриран „модел на сътрудничество в грижите“, са отчели по-добър сън, по-добро психично здраве и по-високо качество на живот в рамките на три месеца.

Какво трябва да търсите в софтуера за сътрудничество в здравеопазването?

Изборът на подходящ софтуер за сътрудничество в здравеопазването е от съществено значение за подобряване на координацията в екипа и грижата за пациентите. Ето някои ключови фактори, които трябва да се имат предвид:

Удобен за ползване интерфейс: Изберете платформи, които са интуитивни и лесни за навигация, като минимизират необходимостта от обучение за медицинските специалисти.

Мобилна достъпност: Уверете се, че софтуерът е достъпен на различни устройства, което позволява на доставчиците на здравни услуги да останат свързани и информирани отвсякъде.

Възможности за интеграция: Изберете решения, които се интегрират безпроблемно със съществуващите електронни здравни досиета (EHR) и други клинични системи, за да оптимизирате работните процеси.

Персонализирани известия: Потърсете функции, които позволяват персонализирани сигнали и известия, гарантиращи навременни реакции на критични нужди на пациентите.

Комплексни инструменти за отчитане: Изберете софтуер за здравеопазване с надеждни функции за анализ и отчитане, за да следите ефективно резултатите и постиженията на пациентите.

🔍 Знаете ли, че... Сътрудничеството помага и при хроничните заболявания. Метаанализ установи, че междупрофесионалната грижа (сътрудничество между различни здравни специалисти) понижава систоличното кръвно налягане, LDL холестерола и HbA1c при пациентите, като същевременно намалява броя на дните, прекарани в болница.

Най-добрият софтуер за сътрудничество в здравеопазването

Ето нашите предложения за най-добрия софтуер за сътрудничество в областта на здравеопазването. 👇

1. ClickUp (Най-подходящ за екипи в областта на здравеопазването, които се нуждаят от сигурна платформа за сътрудничество за управление на грижите и операциите)

Нашият първи избор е ClickUp, и то по очевидни причини.

Софтуерът за управление на проекти в здравеопазването на ClickUp е сигурна платформа за сътрудничество, която обединява клинични и административни екипи в едно унифицирано работно пространство.

Той е проектиран да се справя с всичко – от работните процеси и документацията на пациентите до графиците на персонала и управлението на запасите, и всичко това в среда, съответстваща на HIPAA.

Контекстуализирайте разговорите с ClickUp Chat Уверете се, че комуникацията в екипа остава контекстуална в работната среда с ClickUp Chat.

Оптимизирайте комуникацията в реално време

Комуникацията е критично важна част от сътрудничеството в здравеопазването, а ClickUp Chat я прави безпроблемна с функции като дискусии по канали и отговори по теми.

Например, екипът, който се грижи за кардиологични пациенти, може да създаде специален чат канал „Кардиология“, където медицинските сестри актуализират жизнените показатели в реално време, фармацевтът въвежда промени в медикаментозното лечение, а дежурният кардиолог получава незабавно уведомление с @Mention за бърза консултация.

Тъй като разговорите са пряко свързани с задачите на пациентите и свързаните с тях документи, инструкциите за изписване или промените в медикаментозното лечение остават видими и достъпни за всички заинтересовани лица.

Централизирано знание и документация

ClickUp Docs позволява на екипите да създават и споделят материали като стандартни оперативни процедури, материали за обучение на пациенти или протоколи, като ги свързват директно със свързани задачи или случаи на пациенти. Това гарантира, че всеки разполага с най-актуалната информация.

Създайте централизирани записи в ClickUp Docs

Можете също да вградите препратки към PubMed или Scopus, за да сътрудничите по публикации или експериментални данни.

Благодарение на сътрудничеството в реално време, няколко лекари или изследователи могат едновременно да редактират, коментират и актуализират документи.

Управлявайте случаите на пациентите с яснота

Календарът ClickUp, базиран на изкуствен интелект, централизира срещите, графиците на смени и срещите на екипа за грижи на едно сигурно и достъпно място. С актуализации в реално време, споделена видимост и безпроблемна интеграция с задачите, той помага на екипите в здравеопазването да координират ефективно и да намалят грешките в графиците.

С ClickUp Tasks екипите за медицински грижи могат да възлагат и проследяват последващите грижи за пациентите, да планират препращания или да управляват административни работни процеси, като например одобрения на застраховки.

Организирайте всеки етап от грижата за пациентите с ClickUp Tasks

ClickUp Custom Fields позволява на екипите да записват важни данни като PHI, идентификационни номера на пациенти или нива на спешност, като по този начин се елиминира объркването при насрочването на срещи и процесите по приемане.

Използвайте изкуствен интелект, за да свържете клиничния персонал

Накрая, ClickUp Brain, интегрираният AI асистент, обединява всичко това.

Можете да използвате ClickUp Brain, за да обобщавате бележки от срещи, да извличате задачи за действие от дискусии за грижи или да генерирате списъци за проследяване на пациенти, без да губите допълнително време за ръчно документиране.

Получете бързи отговори относно политики, протоколи или работни процеси с пациенти с ClickUp Brain

Например, екипът за контрол на инфекциите в болницата може да използва ClickUp Brain, за да обработва ежедневните доклади за инциденти и да извлича ключови тенденции (като повтарящи се източници на инфекции).

Можете дори да създадете списък с приоритетни действия за екипа и да осигурите незабавен достъп до най-новите протоколи на CDC в същото работно пространство.

📌 Опитайте следните подсказки: Обобщете бележките от днешната мултидисциплинарна среща на екипа и избройте отделно задачите за кардиологичния, медицинския и фармацевтичния екип.

Създайте контролен списък за проследяване на пациенти след операция въз основа на този протокол за изписване и възложете задачи на отделението за възстановяване.

Посочете повтарящи се проблеми от докладите за инциденти, свързани с контрола на инфекциите, от тази седмица и предложете три приоритетни действия за следващата среща за преглед.

Предоставете бърз справочник с указанията на CDC за спазване на хигиената на ръцете и го свържете с нашия документ за контрол на инфекциите.

Разгледайте още начини да използвате ClickUp Brain като личен асистент:

Най-добрите функции на ClickUp

Защитете чувствителните данни с увереност: Добавете Добавете персонализирани роли , за да контролирате достъпа и разрешенията, така че само подходящите лица да могат да виждат или редактират критична информация.

Организирайте визуално запасите и ресурсите: Проследявайте сроковете на годност на ваксините, нивата на лични предпазни средства и медицинското оборудване, като използвате Проследявайте сроковете на годност на ваксините, нивата на лични предпазни средства и медицинското оборудване, като използвате ClickUp Views , например диаграми на Гант и табла Kanban.

Автоматизирайте рутинните процеси: Настройте Настройте ClickUp Automations , за да се справяте с напомняния за срещи, подаване на формуляри за приемане или попълване на запаси, като по този начин давате на персонала повече време да се фокусира върху грижите за пациентите.

Наблюдавайте всичко от едно място: Създайте Създайте табла за управление в ClickUp , за да получите информация в реално време за работните процеси на пациентите, графиците на персонала и състоянието на запасите, което ще ви помогне да вземете бързи решения.

Събирайте и организирайте информацията ефективно: Създайте Създайте формуляри в ClickUp , за да събирате данни за пациенти, заявки за доставки или доклади за инциденти. Отговорите автоматично се попълват като задачи, което позволява информацията да бъде централизирана и лесна за проследяване.

Останете свързани, докато сте в движение: Управлявайте списъци със задачи, публикувайте актуализации, проверявайте известия и още много други от мобилното приложение на ClickUp.

Ограничения на ClickUp

Започването с широкия набор от функции и възможности за персонализиране на ClickUp може да ви се стори малко объркващо.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4500 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Едно ревю в G2 го обобщава перфектно:

ClickUp улеснява значително организирането и проследяването на ежедневната ми работа в офиса. Мога бързо да създавам задачи, да задавам напомняния и да проследявам текущите дейности без объркване. Не ми отне много време да започна да го използвам и ми е лесно да работя с него всеки ден. Харесва ми също, че се свързва добре с други инструменти, които използваме, което спестява време и усилия. Поддръжката на клиенти също е полезна, когато имам нужда от насоки.

ClickUp улеснява значително организирането и проследяването на ежедневната ми работа в офиса. Мога бързо да създавам задачи, да задавам напомняния и да проследявам текущите дейности без объркване. Не ми отне много време да започна да го използвам и ми е лесно да работя с него всеки ден. Харесва ми също, че се свързва добре с други инструменти, които използваме, което спестява време и усилия. Поддръжката на клиенти също е полезна, когато имам нужда от насоки.

2. TigerConnect (Най-добър за клинична комуникация и координация на грижите)

чрез TigerConnect

TigerConnect е платформа за клинична комуникация и сътрудничество (CC&C), базирана в облака, предназначена да преодолее комуникационните бариери между организациите в областта на здравеопазването.

Той обединява съобщения, предупреждения и клинични работни процеси в една платформа, като гарантира, че екипите за грижи, от лекари и медицински сестри до доставчици на спешна медицинска помощ, имат навременен достъп до критична информация.

Софтуерът за управление на здравни проекти се интегрира дълбоко със съществуващите болнични системи, включително решения за повикване на медицински сестри, устройства за мониторинг и инструменти за планиране на графиците на лекарите. Това позволява на екипите за грижи да си сътрудничат в реално време, да ескалират автоматично спешни съобщения и да поддържат непрекъсната връзка дори по време на прекъсвания в работата на ИТ системите.

Най-добрите функции на TigerConnect

Подобрете координацията на грижите, като изпращате контекстуални сигнали от електронни здравни досиета, системи за мониторинг и заявки за консултации директно до подходящите членове на екипа.

Опростете комуникацията с Role-Based Messaging , което позволява на лекарите да се свързват с всеки доставчик по роля, а не по име.

Активирайте Custom Dynamic Teams незабавно, за да координирате персонала по спешни работни процеси и прехвърляния на пациенти.

Уверете се, че спешните съобщения се обработват с Приоритетни съобщения и Ескалации на съобщения за сигнали, които не са обработени.

Ограничения на TigerConnect

Ограничена поддръжка на клиенти на живо, с номера, предназначени да избягват директни разговори с представители

Възможно е да се наблюдава забавяне при влизане в системата, което може да попречи на бързата комуникация.

Потребителите са съобщили, че не могат да маркират конкретни лица в съобщенията, което намалява яснотата в комуникацията.

Разрешенията за архивиране са прекалено широки; някои потребители, които имат достъп до архива, виждат всички съобщения, дори и тези, до които в идеалния случай не би трябвало да имат достъп.

Цени на TigerConnect

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за TigerConnect

G2: 4,5/5 (над 190 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 40 отзива)

Какво казват реалните потребители за TigerConnect?

Ето какво сподели един потребител:

Смятам, че платформата е отлично средство за връзка с вашите пациенти/клиенти чрез различни начини (SMS/текстови съобщения). Смятам също, че работи доста добре като решение за видеоконферентна връзка. Въпреки това, има няколко неща в платформата, които бих искал да бъдат различни. Смятам, че би било полезно, ако можехме да ангажираме хората и чрез други начини, като например имейл, и то в рамките на един и същ продукт.

Смятам, че платформата е отличен инструмент за връзка с вашите пациенти/клиенти чрез различни средства (SMS/текстови съобщения). Смятам също, че работи доста добре като решение за видеоконферентна връзка. Въпреки това, има няколко неща в платформата, които бих искал да бъдат променени. Смятам, че би било полезно, ако можехме да ангажираме хората и чрез други средства, като например електронна поща, и то в рамките на един и същ продукт.

🔍 Знаете ли, че... В медицинските интензивни отделения ежедневните обходи на мултидисциплинарни екипи намаляват смъртността на пациентите. Болниците с висококвалифициран медицински персонал и пълни екипи за грижи имат значително по-ниска смъртност, дори при тежки случаи като сепсис.

3. Sickbay (най-добър за анализ на данни за наблюдение на пациенти и работни процеси)

чрез Sickbay

Sickbay е независим софтуер за сътрудничество в областта на здравеопазването, който прави данните за наблюдение на пациентите приложими в целия процес на грижи.

Освен мониторинг, Sickbay превръща данните в инструмент за изследвания, оперативно подобрение и проактивна грижа. Той позволява на мениджърите, ИТ екипите и клиничния персонал да си сътрудничат безпроблемно, да коментират събития и да стандартизират практиките за грижа.

Можете също да оптимизирате разпределението на персонала и ресурсите, като използвате табла за наблюдение на пациентите в реално време и телеметрични данни, така че подходящите медицински специалисти винаги да са на правилното място в правилния момент.

Най-добрите функции на Sickbay

Стандартизирайте клиничните и изследователските работни процеси с помощта на Analyze , предоставяйки полезни информации с данни в почти реално време и исторически данни.

Оптимизирайте операциите в множество обекти с Automate , като дигитализирате работните процеси и намалите ръчното предаване на информация.

Възможна е научноизследователска дейност на ниво население и оперативни подобрения с интегрирани аналитични и сътруднически инструменти.

Подобрявайте непрекъснатостта на грижите, като проследявате пациентите в различните отделения и споделяте ефективно информация, свързана с риска.

Ограничения на лазарета

Той възлага отговорността за настройката, поддръжката и отстраняването на проблеми на вътрешния ИТ персонал на болницата.

Клиничните лекари и изследователите се нуждаят от обширно обучение, за да могат да използват функциите за задълбочен анализ на данни.

Цени на Sickbay

Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Sickbay

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

🧠 Интересен факт: Партньорствата извън болниците също са важни. Когато клиниките, местните власти и социалните служби работят заедно, резултатите в областта на здравеопазването в общността се подобряват. Успехът обаче зависи до голяма степен от това колко добре са структурирани и устойчиви тези сътрудничества.

4. OceanMD (Най-добър за свързване на мрежа от доставчици и управление на препратки)

чрез OceanMD

OceanMD е платформа за управление на клиники, създадена да свързва пациенти, медицински специалисти и здравни системи без проблеми.

Създаден с фокус върху оперативната съвместимост, OceanMD се интегрира с основните електронни медицински досиета и системи за здравна информация, като позволява сигурен обмен на данни между клиники, болници и провинции.

Платформата е еднакво ценна както за персонала на първа линия, така и за пациентите. С помощта на Patient Engagement Suite клиниките могат да предлагат инструменти за самообслужване като онлайн резервации, напомняния и дигитални регистрации, докато Ocean Provider Network опростява eReferrals, eConsults и eOrders.

Най-добрите функции на OceanMD

Предложете на пациентите по-голямо удобство с онлайн резервации, съобщения за пациенти, напомняния и киоски/таблети за регистрация .

Проследявайте резултатите с помощта на усъвършенствани инструменти за отчитане, които предоставят данни за използването, публикации за времето на изчакване и показатели за преживяването на пациентите.

Интегрирайте се с над 30 клинични информационни системи и хранилища, използвайки отворени, базирани на стандарти API.

Създайте шаблони за регистрация на нови пациенти , които автоматично попълват полетата в диаграмите въз основа на отговорите на пациентите.

Ограничения на OceanMD

OceanMD е проектиран да улеснява обмена на данни и не е решение за дългосрочно съхранение на информация за пациенти.

Системата за онлайн резервации изисква точно съвпадение между въведената от пациента информация (име, дата на раждане, номер на здравна карта) и данните в неговото здравно досие. Дори малки несъответствия могат да доведат до грешки.

Цени на OceanMD

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за OceanMD

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

💡 Професионален съвет: Запишете поуките от случаи, свързани с различни екипи, във вътрешна база от знания. Ако при грижите за даден пациент сте открили трик за координация или начин за подобряване на работния процес, документирайте го, за да може цялата организация да се възползва от него.

5. CareCloud (най-добър за клинична документация, базирана на изкуствен интелект, и интеграция с електронни здравни досиета)

чрез CareCloud

За повечето практики най-голямото препятствие е ежедневната рутина, свързана с документацията, фактурирането и изолираните системи. CareCloud решава тези проблеми, като съчетава електронни здравни досиета, управление на практиката, оптимизация на приходите и оперативна съвместимост.

Това, което отличава CareCloud от другите софтуери за управление на пациенти, е пакетът cirrusAI, базиран на генеративна изкуствена интелигентност за по-интелигентни клинични бележки, автоматизация на обжалвания и подкрепа при вземането на решения.

Добавете към това сертифицирани от ONC инструменти за оперативна съвместимост като CareCloud Connector и вашата практика ще получи сигурен и мащабируем начин за обмен на данни между лаборатории, регистри за имунизация и системи за електронни здравни досиета.

Най-добрите функции на CareCloud

Автоматизирайте клиничната документация с cirrusAI Notes , като записвате разговорите между пациенти и лекари за бележки, готови за EHR.

Подкрепете точността на лечението с cirrusAI Guide , който предлага основани на доказателства и задвижвани от изкуствен интелект препоръки по време на консултации в областта на здравеопазването.

Ускорете възстановяването на разходите с cirrusAI Appeals , като генерирате персонализирани писма за обжалване въз основа на данните от исковете и изискванията на платежните институции.

Осигурете поддръжка на естествен език на персонала с cirrusAI Chat, асистент в електронната здравна документация за въвеждане и навигация в работния процес.

Ограничения на CareCloud

Няма налично приложение за Android.

Софтуерът често се разваля и потребителите трябва да се борят с бавната работа и забавянето.

Потребителите съобщават за сериозни проблеми с обслужването на клиенти

Забавяния при фактурирането и обработката на искове, като потребителите съобщават за финансови загуби

Цени на CareCloud

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за CareCloud

G2: 3. 6/5 (30+ отзива)

Capterra: 3,6/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за CareCloud?

Ето как го описва един потребител:

Едно от най-големите предимства на CareCloud е, че той е уеб-базиран и не се налага да го инсталирате на вашия компютър. Интерфейсът е много добре организиран и позволява бърза навигация в системата. Но клиринговата къща няма възможност да подава електронно искове за обезщетения на работници или застрахователни компании за моторни превозни средства, което води до необходимостта тези искове да се подават на хартия и по пощата.

Едно от най-големите предимства на CareCloud е, че той е уеб-базиран и не се налага да го инсталирате локално на вашия компютър. Интерфейсът е много добре организиран и позволява бърза навигация в системата. Но клиринговата къща няма възможност да подава електронно искове за обезщетения за работници или застрахователни компании за моторни превозни средства, което води до необходимостта тези искове да се подават на хартия и по пощата.

💡 Професионален съвет: Вградете обратна връзка директно в инструментите за сътрудничество. Например, позволете на медицинските сестри да сигнализират, ако планът за изписване изглежда нереалистичен, или на фармацевтите да отбелязват неясни рецепти. Времената за обратна връзка в реално време предотвратяват грешки по-късно в веригата.

6. Microsoft Teams (най-подходящ за срещи на екипи в областта на здравеопазването и сигурно сътрудничество)

чрез Microsoft Teams

В болниците бързите решения зависят от гладката комуникация, но важните новини често се губят сред телефонни обаждания, имейли или пропуснати съобщения. Microsoft Teams решава този проблем, като предоставя на доставчиците на здравни услуги сигурен начин за чат, срещи и споделяне на новини в реално време, който отговаря на изискванията на HIPAA.

Вграден в Microsoft Cloud for Healthcare, Teams се интегрира директно с EHR, поддържащи FHIR, което улеснява стартирането на консултации с пациенти или актуализирането на планове за грижи от съществуващите системи.

Независимо дали става въпрос за бързо спешно съобщение, планирана видеоконсултация или структуриран работен процес с списъци и одобрения, Teams помага на болниците да намалят забавянията и да поддържат потока на информация.

Най-добрите функции на Microsoft Teams

Стартирайте видеоконсултации и екипни срещи с помощта на интегрирани аудио/видеоконференции.

Планирайте посещенията на пациентите с приложението Bookings , което автоматично генерира сесии в Teams.

Приложете готови за здравеопазването шаблони, за да настроите бързо канали и приложения за медицински екипи.

Координирайте графиците на персонала на първа линия с приложението Shifts, за да опростите административните работни процеси.

Ограничения на Microsoft Teams

Ограничени административни възможности, ограничаващи определени ИТ задачи като въвеждане на идентификационни данни или управление на устройства чрез Teams.

Сложните настройки за известия затрудняват потребителите да персонализират ефективно предупрежденията.

Непоследователното потребителско преживяване на различни устройства/платформи може да навреди на работния ви процес.

Цени на Microsoft Teams

Безплатно

Enterprise: 5,25 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Microsoft 365 F3: 8 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Премиум: 10 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Microsoft Teams

G2: 4. 4/5 (над 16 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 10 000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Microsoft Teams?

Ето пряка обратна връзка от рецензия в G2:

Teams улеснява чата, обажданията или бързите срещи, без да се налага да превключвате между приложения. Харесва ми, че всичко – съобщения, файлове и календар – е на едно място. Приложението е малко тежко както за настолни компютри, така и за мобилни устройства, и отнема време да се зареди. Потребителският интерфейс за чат също се нуждае от подобрения.

Teams улеснява чата, обажданията или бързите срещи, без да се налага да превключвате между приложения. Харесва ми, че всичко – съобщения, файлове и календар – е на едно място. Приложението е малко тежко както за настолни компютри, така и за мобилни устройства, и отнема време да се зареди. Потребителският интерфейс за чат също се нуждае от подобрения.

7. Slack (най-подходящ за работни процеси за комуникация, съответстващи на HIPAA)

чрез Slack

Slack е сигурен инструмент за сътрудничество, който предоставя гъвкава среда за свързване, споделяне на актуална информация и координиране на грижите. Планът Enterprise Grid е конфигурируем съгласно HIPAA, което позволява на доставчиците, плащащите и изследователите да обменят електронна защитена здравна информация (ePHI), като същевременно поддържат съответствие с изискванията.

С помощта на специални канали, сигурни интеграции и надеждни контролни механизми за сигурност, той спомага за намаляване на забавянията в грижите за пациентите и гарантира защитата на чувствителните данни.

Интеграцията с платформи като Salesforce Health Cloud и Service Cloud централизира данните за пациентите и членовете.

Най-добрите функции на Slack

Автоматизирайте повтарящите се процеси, от приемането на пациенти до докладването на инциденти и одобренията, с Workflow Builder .

Сътрудничество със сигурност с външни организации чрез споделени канали Slack Connect

Използвайте инструменти за предотвратяване на загуба на данни , за да наблюдавате използването на Slack от вашия екип и да налагате ограничения за съобщенията и файловете.

Преглеждайте актуализациите за пациентите асинхронно с Clips и провеждайте бързи екипни срещи с Huddles.

Ограничения на Slack

Функционалността за търсене е ограничена, което затруднява извличането на стари съобщения или файлове в сравнение с алтернативите на Slack.

Няма опция за масово изтриване на директни съобщения, което принуждава потребителите да изтриват старите разговори ръчно.

Slack изрично забранява използването на платформата си за комуникация с пациенти (пациенти, членове на планове, семейства или работодатели), когато е засегната лична здравна информация (PHI). Всички дискусии, свързани с PHI, трябва да бъдат само вътрешни.

Цени на Slack

Безплатно

Предимства: 8,75 долара на месец на потребител

Business+: 18 $/месец на потребител

Enterprise+: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Slack

G2: 4,5/5 (над 35 000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 24 000 отзива)

8. Zoom (Най-подходящ за телемедицински консултации и виртуални срещи на екипа за грижи)

чрез Zoom

Zoom for Healthcare е създаден, за да опрости начина, по който доставчиците на здравни услуги се свързват с пациенти и колеги.

Предлаганите специфични за здравеопазването услуги включват съответствие с HIPAA, специални BAA и интеграция с основните EHR системи. Това гарантира защитата на чувствителните данни, като същевременно позволява на доставчиците да провеждат телемедицински посещения, да управляват виртуални клиники или да си сътрудничат със специалисти от различни места.

Zoom балансира достъпността за пациентите с ефективността на клиничния работен процес. Пациентите могат да се включат във виртуални срещи от един единствен линк, често чрез портали като MyChart, без да е необходимо да изтеглят или инсталират софтуер.

Най-добрите функции на Zoom

Използвайте чат в чакалнята и известия от доставчиците, за да оптимизирате потока от пациенти.

Свържете медицински устройства като TytoCare по време на виртуални посещения, за да предавате на живо данни и изображения на пациенти директно на лекарите.

Настройте колички за телемедицина в стаите на пациентите с умни телевизори, използвайки технологията Zoom Rooms .

Сътрудничество с визуални средства с Zoom Whiteboard за туморни бордове и планиране на лечението

Ограничения на Zoom

Тежките системни актуализации и честите кръпки могат да прекъсват срещите в неподходящи моменти.

Опасенията за сигурността, породени от минали уязвимости (например Zoom bombing, пропуски в криптирането), все още предизвикват колебания при чувствителни случаи на употреба.

Липсват някои специфични за здравеопазването вградени функции, като формуляри за попълване преди посещение, автоматични напомняния и интегрирани работни потоци за електронни здравни досиета; те често трябва да се добавят чрез външни инструменти.

Цени на Zoom

Предимства: 16,99 $/месец на потребител

Business, Business Plus и Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Zoom

G2: 4,6/5 (над 60 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 14 000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Zoom?

Според скорошно проучване на G2:

Една от отличителните характеристики на Zoom Workplace е, че обединява множество инструменти за сътрудничество в една единствена, оптимизирана платформа. Интегрирането на инструментите Zoom Meetings, Team Chat, Whiteboard и Scheduling в един интерфейс спестява много време и намалява необходимостта да се ползват няколко приложения едновременно. Мобилното преживяване може да бъде непостоянно.

Една от отличителните характеристики на Zoom Workplace е, че обединява множество инструменти за сътрудничество в една единствена, оптимизирана платформа. Интегрирането на инструментите Zoom Meetings, Team Chat, Whiteboard и Scheduling в един интерфейс спестява много време и намалява необходимостта да се борави с множество приложения. Мобилното изживяване може да бъде непостоянно.

🧠 Интересен факт: Сътрудничеството укрепва културата на безопасност. В японските болници, когато екипната работа и организационното обучение се развиват едновременно, безопасността в болниците се подобрява – персоналът се чувства по-спокоен да докладва грешки, да включва семействата и да работи за предотвратяване на вреди.

чрез Google Workspace

Google Workspace обединява ежедневни инструменти като Gmail, Docs, Sheets и Meet в среда, съответстваща на HIPAA, специално пригодена за здравеопазването и биологичните науки.

Тъй като повечето служители и лекари вече са запознати с тези приложения, внедряването им е бързо и изисква минимално обучение. Запознатостта улеснява премахването на бариерите между клиничните екипи.

Двойната насоченост на Google Workspace подкрепя доставчиците на здравни услуги и ускорява научните изследвания в областта на биологичните науки. В комбинация с нулева сигурност и вградено криптиране, той позволява на организациите да си сътрудничат в голям мащаб без разходите за VPN или постоянни актуализации.

Най-добрите функции на Google Workspace

Събирайте данни за пациентите и обратна връзка с Google Forms и синхронизирайте отговорите незабавно с Google Sheets .

Улеснете планирането с Google Calendar

Провеждайте сигурни телемедицински сесии, екипни срещи или обучителни събития чрез Google Meet .

Създайте портали за въвеждане и центрове за обучение с Google Sites и Google Vids .

Осигурете на персонала на първа линия Chromebook устройства и устройства с Android Enterprise за безопасен достъп в движение.

Ограничения на Google Workspace

Някои външни приложения не се синхронизират правилно, което води до проблеми с планирането или работния процес в сравнение с алтернативите на Google Workspace

Администраторите намират конзолата за администратори на Google Workspace за прекалено сложна поради огромния брой опции за конфигуриране.

Google Contacts (който не винаги е обхванат от BAA) може автоматично да съхранява данни за контакти и теми, което потенциално може да изложи PHI.

Цени на Google Workspace

Стартово ниво: 8,40 $/месец на потребител

Стандартен: 16,80 $/месец на потребител

Плюс: 26,40 $/месец на потребител

Enterprise Plus: 42 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Google Workspace

G2: 4,6/5 (над 46 000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 17 000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Google Workspace?

Един потребител го обобщи по следния начин:

Харесва ми как всичко е безпроблемно свързано в една платформа. Интегрирането на Gmail, Drive, Docs, Sheets, Calendar и Meet улеснява сътрудничеството. Платформата е много лесна за използване, лесна за внедряване и достъпна от всяко устройство. Сътрудничеството в реално време по документи и таблици спестява време и поддържа всички в синхрон, което е особено полезно за дистанционна или хибридна работа.

Харесва ми как всичко е безпроблемно свързано в една платформа. Интегрирането на Gmail, Drive, Docs, Sheets, Calendar и Meet улеснява сътрудничеството. Софтуерът е много лесен за използване, лесен за внедряване и достъпен от всяко устройство. Сътрудничеството в реално време по документи и таблици спестява време и поддържа всички в синхрон, което е особено полезно за дистанционна или хибридна работа.

💡 Професионален съвет: Вградете списъци със задачи в ClickUp за повтарящи се процеси като планиране на изписване или подготовка преди операция. Стандартизацията улеснява сътрудничеството, като елиминира догадки при задачи с висок риск. Създайте списъци със задачи в ClickUp, за да оптимизирате повтарящите се процеси

10. Epic Systems (Най-добър за цялостно управление на електронни здравни досиета и клинични работни процеси)

чрез Epic Systems

Epic действа като система за регистриране, подобряваща координацията между лекарите, администраторите и дори външните доставчици по отношение на грижите за пациентите. Неговият интерфейс, Hyperspace, се адаптира към ролята на всеки потребител, независимо дали е лекар, медицинска сестра или счетоводител.

Comet предоставя прогнозни данни за рисковете, резултатите и продължителността на престоя, докато генеративните AI функции на Epic помагат при изготвянето на диаграми, кодиране и дори съставянето на комуникации, удобни за пациентите.

Доставчиците на здравни услуги могат да споделят информация безпроблемно, когато пациентите преминават от едно Epic-съвместимо заведение в друго. Системата се занимава както с клиничната работа, така и с административните задачи, като поддържа координацията между екипите за грижи, независимо дали те се намират в една и съща сграда или на различни места.

Най-добрите функции на Epic Systems

Управлявайте сигурната комуникация и задачите чрез съобщения и известия в In Basket .

Разширете достъпа до препращащите доставчици, като използвате EpicCare Link за споделяне на записи в интернет.

Намалете времето за документиране с AI Charting и генеративни AI функции.

Преглеждайте и правете поръчки, докато сте в движение, с приложенията Haiku (за мобилни устройства) и Canto (за таблети).

Ограничения на Epic Systems

Ограничените исторически данни затрудняват анализа на тенденциите във времето.

Дълго време за внедряване, средно около девет месеца, преди пълното приемане

Някои външни интеграции са трудни

Цени на Epic Systems

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Epic Systems

G2: 4. 2/5 (над 900 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

💡 Професионален съвет: Създайте канали за ескалация във вашата система за сътрудничество. Ако резултат от лабораторно изследване или бележка за пациент бъде маркиран като критичен, той трябва да уведоми автоматично съответния старши персонал, вместо да остане непрочетен в чакащата опашка на някого.

11. Oracle Health (Най-добър за интегрирано управление на клинични и оперативни данни)

чрез Oracle Health

Cerner, сега част от Oracle Health, предлага платформа за електронни здравни досиета, създадена да свързва клинични, финансови и оперативни данни.

Основното му решение, Cerner Millennium, предоставя на здравните организации единна среда, в която доставчиците могат да документират грижите, да правят поръчки и да имат достъп до историята на пациентите в реално време.

Това, което отличава Cerner, е акцентът върху оперативната съвместимост и ангажираността на пациентите. Чрез инструменти като HealtheIntent за здравето на населението и HealtheLife за достъп на пациентите, той разширява сътрудничеството отвъд вътрешните екипи.

Най-добрите функции на Oracle Health

Управлявайте поръчки, документация и планове за грижи директно от PowerChart .

Обменяйте записи безпроблемно чрез мрежите CommonWell Health Alliance и Carequality.

Разширете функционалността на системата с помощта на Oracle Health Developer APIs и интеграции на трети страни.

Включете пациентите директно в грижите за тях с HealtheLife, като им предоставите възможност за сигурно изпращане на съобщения, достъп до лабораторни резултати и заявки за срещи.

Ограничения на Oracle Health

Липса на персонализация при предоставянето на услуги за специфични организационни нужди

Поддържането на големи масиви от данни, особено с AI функции, може да бъде сложно и скъпо.

Цени на Oracle Health

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Oracle Health

G2: 4. 1/5 (20+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

🧠 Интересен факт: Екипната работа между медицински сестри и лекари подобрява резултатите от хирургичните операции. Мащабно проучване, обхващащо над 1,3 милиона пациенти в 665 болници за спешна помощ, показа, че когато тези екипи работят добре, вероятността от смърт в рамките на 30 дни след операцията намалява.

Как да изберете подходящия софтуер за сътрудничество в здравеопазването

Изборът на софтуер за сътрудничество в здравеопазването е от голямо значение. Ето откъде да започнете.

Започнете с настоящите си проблеми

Преди да разгледате софтуера, проследете проблемите си с комуникацията в продължение на една седмица. Отбележете кога се губят съобщения, кога персоналът не може да намери актуална информация за пациентите или кога важна информация пристига твърде късно. Тези реални примери ще ви помогнат да направите по-добър избор от всеки списък с функции.

Получете обратна връзка от реални потребители

Не избирайте софтуер, без да попитате хората, които ще го използват ежедневно.

Говорете с медицински сестри, лекари и персонал на рецепцията за най-големите им проблеми в комуникацията. Какво ги забавя? Каква информация им е необходима бързо? Отговорите им са по-важни от обещанията на доставчиците.

💡 Съвет от професионалист: Потребителите ще харесат функцията „Talk to Text“ на ClickUp, която им позволява бързо да диктуват клинични бележки, актуална информация за пациентите или инструкции за грижи – без да използват ръцете си и докато са в движение. Това опростява документирането, намалява ръчното въвеждане на текст и помага на медицинските специалисти да записват важната информация в реално време, подобрявайки както точността, така и ефективността.

Проверете как работи с вашите настоящи системи.

Вашият софтуер за сътрудничество трябва да се свързва лесно с вашия съществуващ софтуер за електронни медицински записи, графици и фактуриране. Ако персоналът трябва да превключва между няколко програми или да въвежда данни два пъти, той няма да го използва.

Попитайте доставчика за конкретни подробности относно това как софтуерът се свързва с вече наличното оборудване.

Разбира се, всичко, което използвате, трябва да е в съответствие с HIPAA.

Тествайте ги в реални ситуации.

Тествайте софтуера по време на реални натоварени периоди с реални случаи на пациенти. Опитайте го по време на смяна на смени, спешни случаи и типични ежедневни работни процеси. Вижте как работи, когато мрежата ви е бавна или когато персоналът е натоварен.

Помислете за бъдещите нужди

Изберете софтуер, който може да се развива заедно с вашата практика. Може ли да обслужва два пъти повече потребители? Доставчикът добавя ли редовно нови функции? Изберете платформа, която ще работи години наред, а не само няколко месеца.

Примери за използване на софтуер за сътрудничество в здравеопазването

Софтуерът за сътрудничество в здравеопазването променя клиничните работни процеси в различни специалности. Ето някои примери за приложение в реалния живот:

Дистанционна хирургична помощ: Някои платформи позволяват на хирурзите да ръководят процедури от всяко място, като използват добавена реалност и видео на живо. Тази технология е била от ключово значение за извършването на сложни операции по време на пандемията от COVID-19.

Координация в спешното отделение: В среда с високо напрежение, като спешното отделение, софтуерът за сътрудничество улеснява незабавната комуникация между мултидисциплинарните екипи. Този бърз обмен на информация е от решаващо значение за навременни и информирани решения.

Медицинско образование и взаимно обучение: Тези платформи позволяват на медицинските специалисти да споделят реални случаи на пациенти и дискусии, като насърчават съвместното обучение. Този Тези платформи позволяват на медицинските специалисти да споделят реални случаи на пациенти и дискусии, като насърчават съвместното обучение. Този обмен на знания между колеги подобрява точността на диагностиката и клиничните умения.

Разкриване на измами в здравните искове: AI инструментите в здравеопазването помагат за разкриването на измамни дейности, като фалшиви искове и надценяване. Това помага на здравните организации да минимизират загубите от измами.

💡 Професионален съвет: AI агентите на ClickUp могат да автоматизират много от повтарящите се задачи, като проследяване на пациенти и координация на грижите. Например, можете да конфигурирате ClickUp Custom Agent, за да следите промените в състоянието на пациента (като изписване от болницата или нови резултати от изследвания), след което автоматично да възлагате задачи за проследяване на членовете на екипа за грижи, да изпращате напомняния и да обобщавате ключовите актуализации в защитен чат канал. Това намалява ръчния труд, гарантира навременна грижа за пациентите и подобрява както ефективността, така и резултатите от лечението. Научете как да настроите своя първи AI агент без кодиране:

🔍 Знаете ли, че... Болниците с по-добро сътрудничество между медицинските сестри и лекарите отчитат много по-ниска смъртност от очакваното. Едно проучване показа, че в болниците с високо ниво на сътрудничество смъртните случаи са с около 41% по-малко от прогнозираните, докато в тези с ниско ниво на сътрудничество смъртността надвишава прогнозираната с 58%.

Обединете вашите екипи за грижи в ClickUp

Пропуснати обаждания, разпръснати бележки или остарели графици могат да доведат до критични забавяния за пациентите. ClickUp решава този проблем, като предоставя на екипите в здравеопазването едно сигурно място за координиране на лечението, актуализиране на документи и управление на работните процеси.

Екипите по грижи могат да разпределят отговорности, да документират протоколи и да проследяват актуализациите за пациентите, без да сменят инструментите. Разговорите в ClickUp Chat остават свързани с съответната задача за пациента, така че контекстът никога не се губи. ClickUp Docs позволява сътрудничество в реално време по отношение на насоки за лечение, бележки от проучвания или инструкции за изписване, докато Custom Fields записва подробности като идентификатори на пациенти или нива на спешност директно в работния процес.

ClickUp Brain добавя още едно ниво, като извежда рисковете, генерира списъци за последващи действия и отговаря на важни въпроси при поискване.

ClickUp е сигурна платформа, която прави сътрудничеството в здравеопазването наистина ефективно – така вашите екипи могат да се фокусират по-малко върху координацията и повече върху грижите.

Често задавани въпроси (FAQ)

Софтуерът за сътрудничество в здравеопазването свързва лекарите, персонала и пациентите, като централизира комуникацията, управлението на задачите и споделянето на данни. Тези инструменти спомагат за намаляване на изолираността, подобряване на координацията на грижите и оптимизиране на работните процеси между екипите и отделите.

ClickUp Enterprise поддържа съответствие с HIPAA, когато е съчетан с подписано споразумение за бизнес сътрудничество (BAA). Други платформи, като Slack Enterprise Grid и Microsoft Teams (планове за предприятия), също могат да бъдат конфигурирани за съответствие с HIPAA, при условие че са настроени правилно и се използват при строги политики за сигурност.

За бърза и сигурна комуникация, ClickUp и TigerConnect са популярни. От друга страна, за сигурен обмен на клинични данни, Epic Systems и Oracle Health се открояват.

Ако вашият приоритет е директният достъп до данни за пациенти и клинични записи, най-подходящи са инструменти, интегрирани с EHR, като Epic или Cerner. Ако се нуждаете от по-широко управление на проекти, междуотделни работни процеси или интеграция с множество приложения, общи платформи като ClickUp осигуряват по-голяма гъвкавост.

Софтуерът за сътрудничество в здравеопазването помага на екипите в здравния сектор да споделят информация по-бързо, да намалят недоразуменията и да координират лечението по-ефективно. Това води до по-малко забавяния, по-точни решения и по-добро общо обслужване на пациентите.

Цените варират значително: платформите за управление на проекти в здравеопазването като ClickUp започват с безплатен план и предлагат различни нива, включително план Enterprise, съответстващ на HIPAA, докато специфичните за здравеопазването инструменти като Epic или Oracle Health могат да струват на болниците стотици хиляди долари годишно, в зависимост от мащаба и персонализацията.

Не, инструментите за сътрудничество допълват, но не заменят електронните здравни досиета (EHR). Докато те управляват комуникацията и работните процеси, EHR остават централната система за записване на клиничната документация и историята на пациентите. Двете работят най-добре, когато са интегрирани.