Топ 10 AI-базирани ERP инструменти за оптимизиране на бизнес работните процеси

Представете си следното: края на месеца. Отчетите ви за запасите са остарели, финансовият отдел е затрупан с таблици, а екипът ви преследва актуализации в пет различни приложения. Всичко изглежда разкъсано и болезнено ръчно. Това е разрастване на работата в действие и то изяжда производителността и потенциала на вашата компания.

Въведете AI-базирани системи за планиране на ресурсите на предприятието (ERP). Тези инструменти включват функции като автоматизация на въвеждането на данни, прогнозиране на търсенето, предсказуема аналитика и разговорна AI, които помагат на вашия бизнес да остане гъвкав и конкурентоспособен.

В крайна сметка, тя обединява всички ваши бизнес процеси, данни и екипи в една интелигентна ERP система.

В тази статия сме подбрали най-добрите AI инструменти, които ще подобрят планирането на ресурсите във вашата компания.

Ето как изглеждат функциите, структурата и цените на 10-те най-добри AI ERP системи.

Инструменти Най-подходящи за Основни характеристики Цени ClickUp Всички размери на екипи (индивидуални лица, малки предприятия, средни компании и големи предприятия) Документи за съвместна работа с механизми за обратна връзка и анотации, вграден чат, управление на задачи и предложения за проверка, базирани на изкуствен интелект, над 100 интеграции Наличен е безплатен план; Платени планове с допълнителни функции; Възможност за персонализиране за предприятия SAP Business AI Предприятия Съвпадение на фактури, вграден AI и оценка на устойчивостта Персонализирани цени Microsoft Dynamics 365 Средни и големи предприятия в областта на веригата за доставки Автоматизация на задачите, информация в реално време и интеграция с инструменти на Microsoft Налични платени планове Oracle ERP Cloud Държавни агенции и силно регулирани индустрии Интегрирано прогнозиране на търсенето, управление на доставчиците и управление на риска и съответствието Персонализирани цени Odoo Малки и средни предприятия Разгръщане в облак и на място Наличен е безплатен план; Платени планове с допълнителни функции Acumatica ERP Малки и средни предприятия и стартиращи компании Отворена архитектура, персонализирани работни процеси Персонализирани цени Infor Cloudsuite Средни и големи предприятия Управление на веригата на доставки, AI функции като прогнозиране на тенденции и усъвършенстван анализ на данни Персонализирани цени Epicor Производители и големи дистрибутори Вграден CRM, оценка на цените и управление на доставчиците Персонализирани цени Sage Intacct AI Финансови екипи Автоматизирано въвеждане на данни, интеграция със счетоводен софтуер и интелигентен импорт Персонализирани цени NetSuite с AI Производствени предприятия Генеративна изкуствена интелигентност, HR инструменти, управление на веригата на доставки Персонализирани цени

Какво трябва да търсите в AI ERP?

59% от глобалните компании се борят със сложността на своите ERP системи. За да избегнете предизвикателствата в областта на ИТ, човешките ресурси и управлението на веригата на доставки, трябва да изберете AI ERP, която отговаря на вашите уникални бизнес операции и нужди.

Ето качествата, които трябва да търсите в ERP софтуера, за да извлечете максимална полза от инвестицията си:

Интелигентна автоматизация: Автоматизирайте бизнес процесите и рутинните задачи като фактуриране, актуализиране на запасите и работни процеси по управление на човешките ресурси. Намалете ръчната работа, повишете Автоматизирайте бизнес процесите и рутинните задачи като фактуриране, актуализиране на запасите и работни процеси по управление на човешките ресурси. Намалете ръчната работа, повишете ефективността на процесите и освободете екипа си, за да се съсредоточи върху основните бизнес процеси.

Предсказуема аналитика: Използвайте AI в ERP, за да прогнозирате търсенето, да следите финансовите тенденции и да идентифицирате потенциалните рискове. Вземайте проактивни и подкрепени с данни решения, за да изпреварите оперативните проблеми и да се възползвате от възможностите за растеж навреме.

Видимост на данните в реално време: Синхронизирайте данните от различните отдели, за да получите ясна представа за вашия бизнес в реално време. Вижте цялостната картина незабавно, независимо дали проследявате продажбите, запасите или производителността на служителите.

Възможности за обработка на естествен език: Използвайте изкуствен интелект, за да задавате въпроси на обикновен английски език и да получавате незабавни отговори. Направете данните достъпни за нетехническите потребители и ускорете процеса на вземане на решения.

Персонализирани табла: Персонализирайте изгледите според ролите и KPI. Покажете най-важната информация на ERP таблата, за да следите представянето с един поглед.

Координация на работните процеси: Свържете задачите между отделните отдели и настройте автоматизирани вериги за одобрение. Поддържайте операциите си да работят като часовник, без постоянни проверки.

Интеграции с трети страни: Свържете се с вашата съществуваща CRM, платформа за електронна търговия или счетоводен софтуер, за да се уверите, че вашите технологични решения работят безпроблемно заедно. Намалете дублирането и улеснете внедряването за екипите.

Достъп и разрешения на базата на роли: Осигурете сигурността на чувствителните финансови данни и данните на служителите, като ограничите достъпа въз основа на роли. Гарантирайте съответствие с нормативните изисквания и пълен контрол над това кой може да преглежда или редактира информацията.

Одитни регистри и проследяване на съответствието: Проследявайте всички промени, одобрения и действия на потребителите за съответствие с нормативните изисквания, вътрешни одити и управление на запасите.

👀 Знаете ли, че... Почти 97% от компаниите предпочитат ERP решения, базирани в облака, пред локалните ERP решения. И по-голямата част от тези компании избират ERP решения, за да подпомогнат растежа на бизнеса си и да подобрят процесите и производителността си.

Сега нека разгледаме функциите, примерите за употреба и ограниченията на тези ERP системи.

1. ClickUp (Най-доброто за интелигентно управление на задачите и интеграция на ERP работния процес)

Управлявайте проекти, HR операции и разработване на продукти на една единствена платформа с ClickUp.

ClickUp е първото в света конвергентно AI работно пространство, където вашите ERP проекти, задачи, чат и други се обединяват в персонализирано, мащабируемо решение.

Чрез интелигентно управление на задачите и безпроблемна интеграция на ERP работния процес, можете да оптимизирате бизнес процесите, да автоматизирате рутинните задачи и да оптимизирате оперативната ефективност – всичко на едно място.

Нека видим как.

ClickUp Brain

ClickUp Brain е виртуалният асистент на платформата, който използва машинно обучение, за да автоматизира повтарящото се въвеждане на данни, да генерира документация за процесите и да предоставя прогнозни анализи за по-интелигентни бизнес операции.

Автоматизирайте обобщенията и актуализациите на проектите с ClickUp Brain

Можете да управлявате задачи, да прогнозирате нуждите от ресурси, да генерирате автоматично планове за проекти и да отговаряте незабавно на въпросите на екипа.

Да предположим, че управлявате пускането на продукт на пазара. Вместо да планирате ръчно всяка стъпка, Brain автоматично генерира график, отбелязва пречките в ресурсите и прогнозира закъсненията въз основа на натоварването на екипа. Това значително опростява управлението на ресурсите. Всичко – от планирането на ресурсите до коригирането на графиците и поддържането на проактивен подход – може да се направи с няколко кликвания.

Извличайте отговори, решения и действия от бележките си от срещи с ClickUp Brain.

Как ClickUp Brain MAX трансформира ERP

ClickUp Brain MAX не е просто поредният AI инструмент – това е вашият команден център, проектиран да оптимизира всеки аспект от планирането на ресурсите на предприятието. Ето как той подпомага екипите:

Унифицирано търсене: Намерете незабавно финансови записи, документи на отдел „Човешки ресурси“, данни за наличностите и информация за клиентите във всичките си свързани приложения и облачни платформи.

Производителност, управлявана от гласа: Използвайте Използвайте Talk to Text , за да управлявате задачи, да генерирате отчети и да актуализирате записи само с гласа си, като оптимизирате ERP работните процеси.

Информация, базирана на изкуствен интелект: Получавайте контекстуален финансов анализ, проучвания на конкурентите и прогнози за продажбите директно във вашата ERP среда.

Един мощен AI: Потребителите могат да използват първокласни външни AI инструменти като ChatGPT, Claude и Gemini с едно единствено, контекстуално, готово за корпоративно използване решение.

🎥 Разгледайте как да извлечете максимална полза от Brain Max:

С ClickUp Brain MAX получавате едно единствено, готово за корпоративно използване AI Super App, което разбира вашите работни процеси, свързва вашите данни и ви позволява да управлявате цялата си ERP система – чрез глас или текст. Откажете се от мозайката от несвързани AI инструменти и се насладете на безпроблемна, контекстуална автоматизация за всеки случай на използване на ERP.

ClickUp Autopilot Предварително създадени и персонализирани агенти

Можете да разкриете пълния потенциал на вашата ERP система с AI агентите на ClickUp. AI агентите са проектирани да автоматизират процесите, да оптимизират работните процеси и да предоставят полезна информация за цялата ви организация.

Генерирайте прогнози за задачите, превърнете разговорите в действия, извлечете текущата работна натовареност и създайте планове за разпределение на ресурсите с ClickUp Brain.

Ето няколко начина, по които можете да използвате AI агента на ClickUp:

Автоматизирайте рутинните ERP задачи: Предварително създадените AI агенти могат да се справят с повтарящи се процеси като одобрение на фактури, въвеждане на данни и генериране на отчети, което спестява време и намалява ръчните грешки.

Персонализирана автоматизация на работните процеси: Създайте персонализирани AI агенти , съобразени с вашите уникални ERP нужди, като автоматизиране на обработката на поръчки за покупка, актуализиране на запасите или работни процеси за наемане на персонал.

Интелигентно търсене и анализ: AI агентите могат да извличат ключова информация от документи (например договори, разписки, финансови отчети) и да предоставят незабавни обобщения или анализи за по-бързо вземане на решения.

Сигнали и препоръки: Настройте агенти, които да следят ERP данните за аномалии, крайни срокове или проблеми със съответствието, и получавайте проактивни сигнали или предложения, за да поддържате операциите в правилната посока.

ClickUp Automations

За автоматизиране на рутинните си ERP задачи използвайте ClickUp Automations. Този инструмент елиминира ръчния труд при управлението на ERP работните процеси, като ви позволява да настроите персонализирани правила, които преместват задачите автоматично, така че нищо да не бъде пропуснато. С над 50 тригера за действие можете да автоматизирате практически всяка част от вашите ERP операции.

Автоматизирайте повтарящите се ERP задачи с ClickUp Automations

Например, когато поръчка за покупка бъде одобрена, ClickUp може автоматично да възложи следващата задача на вашия екип по снабдяване, да актуализира етапа на проекта и да уведоми счетоводството да започне обработката на фактурата.

ClickUp Docs

Ако имате нужда да си сътрудничите с колегите си или да създадете схеми за ограниченията на ресурсите, които да споделите с екипа си, използвайте ClickUp Docs.

Сътрудничество в управлението и планирането на ресурсите с ClickUp Docs

Тя ви позволява да споделяте ERP документация, SOP и бизнес процеси и да коментирате по тях в реално време. Вашият екип по бизнес операции може да добавя свои мнения, да подчертава конкретни части, които се нуждаят от внимание, и да маркира съответните колеги директно в Docs.

Документите са свързани директно с ClickUp Tasks, което гарантира, че критичната информация за процесите е винаги достъпна, актуална и може да се използва. Това централизира управлението на знанията и оптимизира въвеждането и спазването на правилата.

Тази конвергенция, задвижвана от изкуствен интелект, ви позволява да свържете всичките си бизнес операции и процеси (в цялата си екосистема от свързани приложения) на едно място.

Визуализирайте и управлявайте всичките си операции и свързаните с тях ресурси с ClickUp Operations.

ClickUp Operations е ERP система, която ви позволява да проследявате всяка фаза от операциите в реално време, от набирането на доставчици и конфигурирането на системата до обучението на складовите служители.

Получавате пълна видимост в различните отдели, като поддържате внедряването в съответствие с бюджета, етапите и изискванията за съответствие – всичко на едно място. Освен това получавате достъп до всички функции на ClickUp Project Management.

🧩 Архив с шаблони: ClickUp предлага и няколко безплатни шаблона за ERP внедряване и инвентаризация, които можете да персонализирате, за да започнете бързо. Например, шаблоните за разбивка на работните процеси при внедряване на ERP и за управление на запасите на ClickUp помагат на екипите да управляват сложни ERP внедрявания и текущи операции с ясни йерархии на задачите, диаграми на Гант и изгледи на времевата линия. Тези шаблони поддържат прогнозиране на търсенето, разпределение на ресурсите и проследяване на напредъка, всичко това благодарение на AI-базираните анализи на ClickUp.

Най-добрите функции на ClickUp

Персонализирани ClickUpDashboards за отчитане на проекти и визуализиране на KPI, оперативни показатели и ERP производителност в реално време.

Дигитализирайте и управлявайте бази данни с доставчици, проследявайте дълготрайните активи и наблюдавайте производствените графици за навременно изпълнение.

Създайте стандартен протокол за работа и система за проследяване с шаблони за оперативни планове.

Планирайте, изпълнявайте и наблюдавайте ERP проекти от всякакъв мащаб с усъвършенствано планиране и управление на зависимостите.

Останете свързани и обсъждайте съвети за управление на ресурсите с колегите си, използвайки ClickUp Chat.

Оптимизирайте наемането, въвеждането в работата и управлението на служителите чрез автоматизирани работни процеси и централизирана документация.

Поддържайте SOP, проследявайте задачите за съответствие и осигурете стандартизация на процесите, използвайки документация и напомняния, генерирани от AI.

Ограничения на ClickUp

Някои потребители може да сметнат, че богатите функции са малко прекалени в началото.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

В едно ревю в G2 се чете:

Най-добрият все-в-едно DIY SaaS ERP. ClickUp предлага модулна функционалност, която опростява създаването на разнообразни работни процеси. Отворената архитектура на функциите стимулира творчеството и персонализацията. UI/UX е добре изработен, осигурява интуитивна навигация и изтънчена естетика. Платформата позволява на потребителите да разработват персонализирани приложения, добавяйки ценен слой на гъвкавост. Най-добрият екип по продажбите!

Най-добрият все-в-едно DIY SaaS ERP. ClickUp предлага модулна функционалност, която опростява създаването на разнообразни работни процеси. Отворената архитектура на функциите стимулира творчеството и персонализацията. UI/UX е добре изработен, осигурява интуитивна навигация и изтънчена естетика. Платформата позволява на потребителите да разработват персонализирани приложения, добавяйки ценен слой на гъвкавост. Най-добрият екип по продажбите!

🧠 Интересен факт: Netflix използва алгоритми за управление на ресурсите, за да предвиди търсенето на зрителите и да разпредели ефективно капацитета за стрийминг по време на пиковите часове.

2. SAP Business AI (най-подходяща за големи предприятия, които се занимават с комплексна логистика)

чрез SAP Business AI

Управлението на сложни операции в различни отдели често води до изолирани данни, бавни решения и пропуснати възможности. SAP Business AI съчетава интелигентност на корпоративно ниво с система за планиране на ресурсите. Тя може да автоматизира повтарящи се задачи, да проследява фактури, да визуализира запасите и да планира разпределението на ресурсите.

От предсказуеми анализи и прогнозиране на приходите до AI-управлявано съпоставяне на фактури и интелигентни чатботове за запитвания на служители, това ERP решение е проектирано да се адаптира към сложността на предприятието.

Най-добрите функции на SAP Business AI

Достъп до интелигентно съпоставяне на фактури за по-бързо обработване на плащанията

Предотвратявайте измамите с помощта на AI за откриване на аномалии

Автоматизирайте повтарящите се и изискващи много комуникация бизнес процеси

Оценявайте бизнес дейностите спрямо фактори за устойчивост с машинно обучение

Използвайте Joulie, вградения AI, за да получавате отговори и достъп до ресурси, когато имате нужда.

Управлявайте веригата на доставки, логистиката и показателите за запасите и визуализирайте как вашият бизнес се справя с превоза на товари и автопарка.

Ограничения на SAP Business AI

Този софтуер за планиране на ресурсите на предприятието се предлага с стръмна крива на обучение.

Интеграциите не са достатъчно обширни

Цени на SAP Business AI

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за SAP Business AI

G2: 4,4/5 звезди (над 300 отзива)

Capterra: 4,3/5 звезди (над 300 рецензии)

📮 ClickUp Insight: 16% от мениджърите се борят с интегрирането на актуализации от различни инструменти в единна визия. Когато актуализациите са разпръснати, в крайна сметка прекарвате повече време в събиране на информация и по-малко време в ръководене. Резултатът? Ненужни административни тежести, пропуснати прозрения и несъответствия. С всеобхватното работно пространство на ClickUp мениджърите могат да централизират задачите, документите и актуализациите, като намаляват натовареността и извеждат на преден план най-важните прозрения точно когато са необходими. 💫 Реални резултати: Съберете 200 професионалисти в едно работно пространство в ClickUp, като използвате персонализирани шаблони и проследяване на времето, за да намалите разходите и да подобрите сроковете за доставка в различни локации.

3. Microsoft Dynamics 365 (най-подходящ за екипи, които вече използват Microsoft 365 като основен технологичен пакет)

чрез Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 комбинира ERP с CRM и инструменти за управление на проекти, създавайки централен хъб за управление на бизнес операции, проекти и взаимоотношения с клиенти.

Можете да ги използвате за проследяване на продажбите, наблюдение на ефективността на обслужването на клиентите, събиране на данни за клиентите и дори за управление на финансовите операции и веригата на доставки.

С AI-базирани анализи и персонализиране с малко кодиране, този ERP софтуер за управление на запасите ви помага да работите по-бързо, да обслужвате клиентите по-добре и да взимате решения, които водят до реален растеж. Ако вече използвате Microsoft 365 като основен технологичен пакет, това ERP решение е идеално за вас.

Най-добрите функции на Microsoft Dynamics 365

Автоматизирайте повтарящите се работни процеси по управление на ресурсите, за да повишите ефективността

Получавайте информация в реално време с вграден AI и аналитични инструменти

Персонализирайте приложенията лесно с помощта на инструменти с ниско ниво на кодиране

Интегрирайте безпроблемно с инструменти на Microsoft 365 като Teams и Outlook.

Проследявайте и оптимизирайте логистиката на веригата за доставки от начало до край

Достъп до лицензи за локално внедряване

Ограничения на Microsoft Dynamics 365

Инструментът може да бъде неудобен, ако не използвате Microsoft.

Възможно е да се сблъскате с периодични проблеми с производителността при големи масиви от данни.

Цени на Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 Business Central Essentials: Цена от 70 USD/месец на потребител

Dynamics 365 Business Central Premium: Цена от 100 USD/месец на потребител

Членове на екипа на Dynamics 365 Business Central: Цена от 8 USD/месец на потребител

Dynamics 365 Sales Professional: 65 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft Dynamics 365

G2: 4/5 звезди (над 800 отзива)

Capterra: Няма налични отзиви

Какво казват реалните потребители за Microsoft Dynamics 365?

Едно ревю в G2 казва:

Използвам D365 от миналата година и той наистина ме изненада с опциите за персонализиране, които предлага, и с начина, по който се интегрира безпроблемно с Teams и Outlook. Персонализирани табла, отчети и, сякаш това не е достатъчно, Copilot дойде, за да допълни всичко това. Това прави живота ви много по-лесен, ако работата ви включва проследяване на голям брой клиенти.

Използвам D365 от миналата година и той наистина ме изненада с опциите за персонализиране, които предлага, и с начина, по който се интегрира безпроблемно с Teams и Outlook. Персонализирани табла, отчети и, сякаш това не е достатъчно, Copilot дойде, за да допълни всичко това. Това прави живота ви много по-лесен, ако работата ви включва проследяване на голям брой клиенти.

4. Oracle ERP Cloud (Най-подходяща за държавни агенции и силно регулирани индустрии)

чрез Oracle ERP Cloud

Управлението на ERP в силно регулирани отрасли, като финансите и здравеопазването, включва спазване на нормативните изисквания, намаляване на риска и бързо адаптиране към постоянните промени в нормативната уредба. Традиционните ERP системи се мъчат да поддържат темпото, което води до остарели процеси, фрагментирано отчитане и скъпоструващи грешки.

С вградена гъвкавост, автоматизация и готова за одит интелигентност, проектирана за сложни среди с високи изисквания за съответствие, Oracle ERP Cloud е добра алтернатива на Microsoft Dynamics. Тя обединява финансите, доставките, управлението на проекти, риска и съответствието в една унифицирана система.

Най-добрите функции на Oracle ERP Cloud

Автоматизирайте финансовите процеси с AI и машинно обучение

Получете видимост в реално време с динамични отчети и табла

Управлявайте риска и съответствието с вградени контроли и одити

Оптимизирайте доставките с интелигентно управление на доставчиците

Планирайте с интегрирани инструменти за прогнозиране и бюджетиране

Обединете финансовите данни, ресурсите и проследяването на ефективността на проектите с AI приложенията на Oracle.

Ограничения на Oracle ERP Cloud

Функциите на изкуствения интелект са ограничени.

Потребителите съобщават, че потребителският интерфейс е сложен и не е интуитивен.

Цени на Oracle ERP Cloud

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Oracle ERP Cloud

G2: 4. 1/5 звезди (300+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Oracle ERP Cloud?

Едно ревю в G2 казва:

Много функции са достъпни в различните модули и се интегрират много добре като стандарт. Възможността за разширяване също помага при основните бизнес приложения. Поддръжката може да бъде малко проблемна в облака, тъй като липсата на достъп до бекенда налага пълна зависимост от Oracle. Поддръжката не е пригодена да се справя с конкретни сценарии на клиенти в много случаи.

Много функции са достъпни в различните модули и се интегрират много добре като стандарт. Възможността за разширяване също помага при основните бизнес приложения. Поддръжката може да бъде малко проблемна в облака, тъй като липсата на достъп до бекенда налага пълна зависимост от Oracle. Поддръжката не е пригодена да се справя с конкретни сценарии на клиенти в много случаи.

5. Odoo (Най-доброто решение за цялостно управление на бизнес операциите)

чрез Odoo

Ако сте уморени да управлявате клиенти и задачи поотделно, Odoo е добър вариант за вас. Това е софтуер с отворен код за ERP, който комбинира CRM, продажби и знания в една платформа.

Oddo може автоматично да записва данните от фактурите ви и да ги регистрира в счетоводния панел. Можете да го синхронизирате с банковата си система и да следите всички плащания и разходи от едно място.

Освен това можете да оценявате, подписвате и одобрявате документи директно, да настройвате автоматизация за задачи по управление на ресурсите и дори да инсталирате инструмента на сървъра на вашата компания.

Най-добрите функции на Odoo

Добавяйте или премахвайте модули според нуждите си благодарение на гъвкавата модулна структура.

Персонализирайте работните процеси, отчетите и интерфейсите, за да отговарят на конкретните нужди на вашия бизнес.

Визуализирайте и управлявайте данни и задачи с инструменти за плъзгане и пускане

Използвайте вградените AI възможности, за да автоматизирате задачи, които иначе изискват човешки интелект.

Внедрете ги както в облачни, така и в локални среди.

Контролирайте достъпа на потребителите с подробни разрешения и одитни следи

Ограничения на Odoo

Софтуерът може да стане скъп, когато разширявате екипа си.

Времето за зареждане е по-дълго при управлението на сложни бизнес операции.

Цени на Odoo

Безплатно завинаги

Стандартен: 31,10 $ на месец на потребител

Персонализирано: 46,80 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Odoo

G2: 4,3/5 звезди (над 200 отзива)

Capterra: 4,2/5 звезди (над 1200 отзива)

Какво казват реалните потребители за Odoo?

Едно ревю в G2 казва:

Това, което най-много ми харесва в Odoo ERP, е, че е цялостно решение, което покрива широк спектър от бизнес нужди, от счетоводство до управление на запасите, с лесна персонализация и удобни за ползване интерфейси. Помага за оптимизиране на операциите и подобряване на цялостната ефективност.

Това, което най-много ми харесва в Odoo ERP, е, че е цялостно решение, което покрива широк спектър от бизнес нужди, от счетоводство до управление на запасите, с лесна персонализация и удобни за ползване интерфейси. Помага за оптимизиране на операциите и подобряване на цялостната ефективност.

🧠 Интересен факт: NASA разполага със собствен набор от инструменти за планиране на ресурсите, наречен SPIFe (Scheduling and Planning Interface for Exploration).

6. Acumatica ERP (Най-доброто решение за персонализиране на ERP системи с изкуствен интелект и отворена архитектура)

чрез Acumatica ERP

Повечето традиционни ERP системи са или прекалено твърди и скъпи за мащабиране, или изискват постоянна ИТ поддръжка, особено за малките и средни предприятия, които се опитват да растат.

ERP системата на Acumatica променя статуквото, като включва AI, което я прави популярна алтернатива на Salesforce. Тя включва AI-базирани функции като откриване на аномалии, предсказуема аналитика и интелигентни работни процеси.

Това е модерна ERP система, базирана на облак и създадена с оглед на използваемостта. Получавате модулна ERP платформа с отворена архитектура, която можете да адаптирате към вашия бизнес. Достъпна е отвсякъде, лесно се интегрира с други инструменти и предоставя на целия ви екип достъп в реално време до данните, които водят до по-умни и по-бързи решения.

Най-добрите функции на Acumatica ERP

Автоматизирайте работните процеси с отворена и гъвкава платформа, която поддържа интелигентни ERP системи.

Свържете се безпроблемно с приложения на трети страни, за да оптимизирате управлението на веригата за доставки и ежедневните операции.

Преглеждайте данни в реално време и исторически данни чрез унифицирани табла за по-интелигентно вземане на решения.

Управлявайте финансите, запасите, CRM и проектите на едно място за пълна прозрачност в цялата компания.

Предлага AI-базирани инструменти за създаване на съдържание, визуализация на данни и подобрено разпознаване на документи.

Ограничения на Acumatica ERP

Ако нямате познания по програмиране, използването на някои функции може да бъде малко трудно.

Процесът на анализ на данни и генериране на отчети в ERP системата е сложен

Цени на Acumatica ERP

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Acumatica ERP

G2: 4,5/5 звезди (над 1500 отзива)

Capterra: Няма налични отзиви

Какво казват реалните потребители за Acumatica ERP?

Едно ревю в G2 казва:

Acumatica е много лесна за използване в сравнение с предишната ни програма. Харесва ми, че се развива с много нови технологии и се интегрира с много програми, като например Teams. Acumatica е и чудесен източник за достъп, докато сме на работа, което е огромна помощ! Нямаме търпение да започнем да използваме програмата на пълни обороти и да я използваме всеки ден с всички служители.

Acumatica е много лесна за използване в сравнение с предишната ни програма. Харесва ми, че се развива с много нови технологии и се интегрира с много програми, като например Teams. Acumatica е и чудесен източник за достъп, докато сме на работа, което е огромна помощ! Нямаме търпение да започнем да използваме програмата на пълни обороти и да я използваме всеки ден с всички служители.

7. Infor Cloudsuite (Най-подходящ за производители, които се нуждаят от видимост на веригата за доставки в реално време)

чрез Infor Cloudsuite

С функционалност, специфична за индустрията, данни в реално време и безпроблемно внедряване в облака, Infor се отличава сред AI ERP решенията, особено за сложни и рискови среди.

Тя предоставя стабилна, облачна платформа, съобразена с конкретните нужди на вашата индустрия. Можете да я използвате, за да оптимизирате ресурсите за гладка бизнес дейност, да опростите спазването на нормативните изисквания и да улесните вземането на по-интелигентни решения чрез свързани данни и интелигентна автоматизация.

Най-добрите функции на Infor Cloudsuite

Намалете ръчното въвеждане на данни с автоматизация и интелигентни работни процеси за финанси, снабдяване и човешки ресурси.

Предложете на екипа си по-прости взаимодействия с интуитивни интерфейси и персонализирани табла.

Извършвайте разширени анализи на данни с достъп както до данни в реално време, така и до исторически данни, и подобрете ефективността на бизнеса и вземането на решения.

Мащабирайте без усилие с архитектура, базирана на облак, и гъвкави опции за внедряване.

Интегрирайте безпроблемно с системи на трети страни за унифицирани корпоративни операции.

Засилете контрола върху съответствието и риска с инструменти за управление, вградени в платформата.

Ограничения на Infor Cloudsuite

Цената на висококачествените модули може да се окаже скъпа за стартиращи компании.

Решенията за обслужване на клиенти отнемат време

Цени на Infor Cloudsuite

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Infor Cloudsuite

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Infor Cloudsuite?

Едно ревю в G2 казва:

Infor Process Automation е добра функция, която помага при управлението на бизнес процесите. Лесни за търсене приложения и работа за потребители и разработчици

Infor Process Automation е добра функция, която помага при управлението на бизнес процесите. Лесни приложения за търсене и работа за потребители и разработчици

👀 Знаете ли, че... Преминаването от една задача към друга може да струва на служителите до 40% от продуктивното им време, главно поради умственото усилие, необходимо за преориентиране и възстановяване на концентрацията след всяка промяна. В динамичната бизнес среда, особено в тази, която разчита на множество инструменти или разкъсани работни процеси, постоянното преминаване от един контекст към друг води до фрагментирано внимание, забавяне на вземането на решения и намаляване на ефективността. Ето защо интегрираните ERP платформи като ClickUp набират популярност: те централизират операциите, намаляват необходимостта от преминаване между различни приложения и позволяват на екипите да работят по-дълго без прекъсвания.

8. Epicor (Най-подходящ за производители, доставчици и инженерни среди по поръчка)

чрез Epicor

91% от компаниите отбелязват, че поддържането на оптимални нива на запасите е едно от най-осезаемите предимства на ERP софтуера.

AI ERP системата на Epicor е специално проектирана, за да помага на производители, дистрибутори и ETO компании. Получавате няколко продукта като Epicor Kinetic и Epicor Eclipse, за да оптимизирате управлението на запасите и други операции.

Те са гъвкави, лесни за използване и достатъчно интелигентни, за да отговорят на вашите нужди от мащабиране на веригата за доставки. Освен това софтуерът разполага с вграден инструмент за управление на взаимоотношенията с клиентите, така че не е необходимо да преминавате между ERP и CRM.

Най-добрите функции на Epicor

Управлявайте финансовите операции с поддръжка на meerdere valuta's

Наблюдавайте планирането на производството и контрола на производствения цех

Използвайте вградените CRM и HR модули, за да опростите управлението на продажбите и персонала.

Получете достъп до бизнес интелигентност и аналитични табла с инструментариума Prism AI, за да вземате решения, основани на данни.

Определете конкурентни цени за вашите продукти с помощта на анализи на цените и управление на договорните цени.

Ограничения на Epicor

Разходите за поддръжка са много по-високи от алтернативите

Интеграциите с приложения на трети страни са ограничени

Цени на Epicor

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Epicor

G2: 4/5 звезди (над 1000 рецензии)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Epicor?

Едно ревю в G2 казва:

Основните функции са стабилни и изпълняват 90% от необходимите ежедневни задачи. Отстъпва на други съвременни ERP системи по отношение на гъвкавост и възможности за интеграция.

Основните функции са стабилни и изпълняват 90% от необходимите ежедневни задачи. Отстъпва на други съвременни ERP системи по отношение на гъвкавост и възможности за интеграция.

9. Sage Intacct AI (Най-подходящ за финансови екипи)

чрез Sage Intacct AI

Ако вашият финансов екип прекарва повече време в отстраняване на грешки, отколкото в анализиране на възможностите за растеж на бизнеса, е време за по-интелигентно решение. Sage Intacct е ERP софтуер, базиран в облака, който се фокусира върху финансовото управление.

Той автоматизира основните финансови задачи, предоставя ви информация в реално време за резултатите и ви помага да се разраствате без стрес. Независимо дали управлявате консолидации на множество субекти или изготвяте отчети за инвеститори, Sage Intacct прави финансите по-бързи, по-лесни и много по-информативни.

Най-добрите функции на Sage Intacct AI

Управлявайте с лекота операции с множество субекти и валути

Генерирайте финансови отчети и табла в реално време за по-интелигентно вземане на решения.

Интегрирайте ги безпроблемно с популярни инструменти като Salesforce, ADP и други.

Използвайте измервателно счетоводство, за да проследявате ефективността в различните отдели, проекти и местоположения.

Опростете спазването на нормативните изисквания с вградени аудиторски следи и контрол на достъпа въз основа на роли.

Мащабирайте без усилие с облачна архитектура, проектирана за растящи бизнеси.

Ограничения на Sage Intacct AI

Има ограничена мобилна функционалност

Малките фирми могат да се окажат в ситуация, в която плащат за функции, от които нямат нужда.

Цени на Sage Intacct AI

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Sage Intacct AI

G2: Няма налични отзиви

Capterra: Няма налични отзиви

Какво казват реалните потребители за Sage Intacct AI?

Едно ревю в G2 казва:

Навигацията между различните модули е изключително лесна. Функциите за отчитане са много добри, а възможността да създавате свои собствени отчети е много полезна. Лесната интеграция с друг софтуер също е голямо предимство за нашия бизнес. [Но] има няколко обходни решения, които удължават процесите повече, отколкото е необходимо, като например необходимостта да се публикува възстановяване на доставчик или клиент като корекция, вместо директно в тяхната сметка. Също така намирам, че когато разглеждам разпределенията на плащания/фактури, те не са много ясни.

Навигацията между различните модули е изключително лесна. Функциите за отчитане са много добри, а възможността да създавате свои собствени отчети е много полезна. Лесната интеграция с друг софтуер също е голямо предимство за нашия бизнес. [Но] има няколко обходни решения, които удължават процесите повече, отколкото е необходимо, като например необходимостта да се публикува възстановяване на доставчик или клиент като корекция, вместо директно в тяхната сметка. Също така намирам, че когато разглеждам разпределенията на плащания/фактури, те не са много ясни.

10. NetSuite с AI (най-подходящ за използване на генеративна AI за отчитане)

чрез NetSuite с AI

С разрастването на вашия бизнес, управлението на запасите, финансите и операциите с помощта на множество инструменти бързо става хаотично и скъпо. AI ERP на NetSuite е унифицирана, базирана в облака платформа, която обединява всичко, включително финансите, веригата на доставки, CRM и др., в една система, която расте заедно с вас.

С данни в реално време, автоматизирани работни процеси и персонализирани табла за управление NetSuite ви помага да оптимизирате операциите, да подобрите видимостта и да вземате по-бързи и по-интелигентни решения.

NetSuite с най-добрите функции на изкуствения интелект

Автоматизирайте повтарящите се задачи във финансите, снабдяването и операциите, за да спестите време и да намалите грешките.

Използвайте генеративни AI услуги, за да създавате отчети, да предлагате действия и да извеждате на преден план ключови бизнес прозрения.

Въведете безпроблемна автоматизация на процесите за работни потоци като фактуриране, одобрения и управление на поръчки.

Подобрете прогнозирането на търсенето с AI-базирани предвиждания, основани на данни в реално време и исторически данни.

Оптимизирайте управлението на веригата за доставки с цялостна прозрачност и интелигентни инструменти за планиране.

NetSuite с ограничения на изкуствения интелект

Възможно е да се сблъскате с периодични забавяния или проблеми с производителността при големи обеми данни.

NetSuite с AI ценообразуване

Персонализирани цени

NetSuite с AI оценки и рецензии

G2: 4,4/5 звезди (над 30 рецензии)

Capterra: Няма налични отзиви

Какво казват реалните потребители за NetSuite с AI?

Едно ревю в G2 казва:

Системата е много адаптивна, лесно се свързва с друг софтуер, който използваме, и е много лесна за научаване. Започнах да използвам Netsuite през януари 2025 г. и вече се чувствам доста комфортно с софтуера. Можем да извличаме всякакви данни в желания от нас формат, но за да създаваме персонализирани отчети, са необходими напреднали познания за решението, а част от съгласуването трябва да правим офлайн, тъй като не е лесно да се направи на платформата (например: съгласуване на отложени приходи).

Системата е много адаптивна, лесно се свързва с друг софтуер, който използваме, и е много лесна за научаване. Започнах да използвам Netsuite през януари 2025 г. и вече се чувствам доста комфортно с софтуера. Можем да извличаме всякакви данни в желания от нас формат, но за да създаваме персонализирани отчети, са необходими напреднали познания за решението, а част от съгласуването трябва да извършваме офлайн, тъй като не е лесно да се направи на платформата (например: съгласуване на отложени приходи).

Работете по-умно, по-бързо и с по-добра свързаност с ClickUp

Всички AI-базирани ERP инструменти, които сме изброили, предлагат отлични уникални предимства за различни случаи на употреба. Но ако искате софтуер, който съчетава всички необходими ERP функции и много други, изберете ClickUp.

Той комбинира сътрудничество в реално време, планиране на ресурсите с изкуствен интелект, автоматизация на процесите, ресурси, инвентар и шаблони за проследяване на поръчки – всичко това в едно интуитивно работно пространство.

Превърнете документите в работни процеси, чатовете в действия, а актуализациите в интелигентни обобщения. Не са необходими познания по програмиране или солиден опит в областта на ИТ!

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес и целият ви екип ще получи яснотата и контрола, от които се нуждае, благодарение на ERP система, задвижвана от изкуствен интелект, без да се налага да се справяте с усложнения.