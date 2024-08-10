13-те най-добри примера за ERP системи за 2025 г.

Решението за планиране на ресурсите на предприятието (ERP) действа като единствен източник на достоверна информация за всички организационни данни. То предлага споделена база данни, до която имат достъп оторизираните потребители, така че решенията да се вземат въз основа на цялата налична информация.

Тази панорамна гледка позволява на организацията да взема решения, основани на данни, относно подобряване на процесите, управление на ресурсите и спестяване на разходи. В резултат на това бизнес резултатите се подобряват и служителите използват времето си по-ефективно.

Но как да изберете подходящата ERP система за вашите нужди? Особено при толкова много налични опции.

Искаме вашата организация да успее, затова моят екип и аз проучихме най-добрите примери за ERP системи. В тази публикация ще обсъдим техните функции, ограничения и ценови планове, за да можете да направите правилния избор.

Какво трябва да търсите в една ERP система?

Най-добрите ERP софтуерни инструменти са снабдени с функции, които могат да модернизират вашите операции и да повишат ефективността.

При избора на най-добрия пример за ERP системи, ключовите фактори, които трябва да се вземат предвид, са:

Съобразяване с бизнес нуждите: Искате ли да оптимизирате управлението на проекти? Искате ли по-стриктна верига на доставки? Или търсите помощ за Искате ли да оптимизирате управлението на проекти? Искате ли по-стриктна верига на доставки? Или търсите помощ за разпределяне на ресурсите ? Всяка от тези области е уникална и вашият ERP инструмент трябва да бъде проектиран така, че да се справя с конкретната област.

Възможности за интеграция: Вашият ERP софтуер трябва да може да се интегрира безпроблемно със съществуващите системи, като базата данни за запасите, Вашият ERP софтуер трябва да може да се интегрира безпроблемно със съществуващите системи, като базата данни за запасите, софтуера за логистика или решението за управление на човешките ресурси; това ще гарантира, че бизнес функциите ви работят като едно цяло.

Поддръжка на клиенти: Важно е да имате лесен достъп до поддръжка, особено през първите дни, докато вие и вашият екип настройвате и свиквате с ERP софтуера.

Възможност за персонализиране: Изборът на гъвкаво ERP решение ще ви позволи да добавяте или променяте функции според нуждите си и да разширявате мащаба с разрастването на вашата организация.

Леснота на използване: Трябва да изберете ERP софтуер, който позволява на вас и вашия екип да започнете работа бързо; прекалено дългият процес на обучение може да доведе до провал на целта.

Цена: Въпреки че една първокласна ERP система е добра инвестиция, трябва да вземете предвид разходите за внедряване и поддръжка и да изберете вариант с добро съотношение цена-качество.

13-те най-добри ERP системи, които можете да използвате

1. ClickUp (Най-доброто за планиране на ресурсите на предприятието и управление на проекти)

ClickUp е всеобхватно решение за управление на проекти, пълно с функции, предназначени за нуждите на предприятията.

Като платформа, базирана в облака, ClickUp предлага видимост в цялата организация, автоматизация на процесите и сътрудничество в реално време между всички отдели.

Например, софтуерът за управление на ресурси ClickUp подобрява междуфункционалната работа в екип. Той помага за определянето на ясни цели, проследяването на напредъка и подобряването на отчитането – всичко това на едно удобно място.

Мога да създавам документи и уикита, за да очертая ограниченията на ресурсите и бележките, и да ги съхранявам заедно с моите проекти. Мога да вграждам файлове, да маркирам моя екип и лесно да ги споделям с всеки. Това е изключително удобно и интуитивно.

Останете на път към постигането на целите си с софтуера за управление на ресурси ClickUp.

ClickUp може да се персонализира според вашите нужди и организационни изисквания. С йерархията от папки и списъци е лесно да поддържам сметките си организирани и да споделям проекти с клиенти, като същевременно контролирам видимостта с подробни разрешения – независимо от размера на проекта или екипа.

С ClickUp CRM можете да управлявате продажбите и акаунтите си, като използвате персонализирани работни потоци за статуса и запазвате шаблони за потенциални клиенти, клиенти и доставки по проекти. Можете също да проследявате поръчки, потенциални клиенти и оценки с персонализирани полета и да генерирате подробни отчети за по-интелигентен анализ.

Опростете CRM процесите и работните потоци с софтуера за управление на CRM проекти на ClickUp.

И има още!

Шаблонът за планиране на ресурсите на ClickUp предлага удобен начин за разпределяне на ресурсите в рамките на екип или отдел.

Изтеглете този шаблон Планирайте, проследявайте и управлявайте ресурсите за всеки проект с шаблона за планиране на ресурсите на ClickUp.

Независимо дали става дума за отчитане на часовете, управление на подизпълнители или организиране на наличността на персонала, този шаблон ви помага да направите всичко правилно и бързо!

Можете да поемете контрола върху разпределението на ресурсите, да максимизирате завършването на проектите в дадени срокове, да идентифицирате потенциални конфликти между ресурсите и да подобрите организационното съгласуване с бизнес целите.

Най-добрите функции на ClickUp

Персонализирани изгледи : Групирайте, филтрирайте или скрийте задачи, за да проследявате и свързвате работните процеси във всичките си проекти с : Групирайте, филтрирайте или скрийте задачи, за да проследявате и свързвате работните процеси във всичките си проекти с изгледа на диаграмата на Гант в ClickUp.

Лесност на работния процес : Създавайте задачи и ги разпределяйте на няколко членове на екипа, за да разпределите натоварването с : Създавайте задачи и ги разпределяйте на няколко членове на екипа, за да разпределите натоварването с ClickUp Tasks.

Безпроблемна интеграция : Лесно импортирайте съществуващата си работа от ERP платформи и други инструменти в ClickUp с едно кликване.

AI-базирана помощ: Опростете картографирането на процесите, обобщете стратегическите документи и рационализирайте договорите с : Опростете картографирането на процесите, обобщете стратегическите документи и рационализирайте договорите с ClickUp Brain.

Ограничения на ClickUp

ClickUp Brain не е включен в плана Free Forever.

Новите потребители може да се сблъскат с крива на обучение при работа с набора от функции на ClickUp.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 долара на месец на потребител

Бизнес: 12 долара на месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9700 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (над 4100 отзива)

Използването на ClickUp ни помогна да планираме по-добре, да доставяме по-бързо и да структурираме ефективно нашите екипи, а производственият ни екип се удвои откакто се присъединих към компанията! Това не би било възможно, ако не разполагахме с солидна структура за разпределение на ресурсите и управление на проекти.

Използването на ClickUp ни помогна да планираме по-добре, да доставяме по-бързо и да структурираме ефективно нашите екипи, а производственият ни екип се удвои откакто се присъединих към компанията! Това не би било възможно, ако не разполагахме с солидна структура за разпределение на ресурсите и управление на проекти.

2. Oracle Fusion Cloud ERP (най-подходяща за управление на сложни глобални операции)

чрез Oracle

Oracle Fusion Cloud ERP е софтуерен пакет за ERP, базиран в облака, който предлага функции като изкуствен интелект за автоматизиране на ръчни процеси, анализи в реално време за по-голяма адаптивност към пазара и планиране на сценарии, както и възможности за разработване на стратегии за сливания и придобивания.

Обаче за мен най-важно беше глобалното управление на съответствието. Навигирането между различните национални регулации беше гладко, почти като да имаш експерт по съответствие, вграден в системата.

Oracle ERP Cloud автоматично интегрира местните данъчни закони и стандарти за отчитане, което улеснява спазването на изискванията без ръчни корекции.

Най-добрите функции на Oracle Fusion Cloud ERP

Автоматизирайте съгласуването на сметките и съпоставянето на транзакциите

Използвайте библиотека с предварително създадени правила за сигурност, за да гарантирате съответствие с изискванията, преди да започнете работа.

Измервайте и оптимизирайте ефективността на стратегическите доставчици чрез карти за оценка и стимулиране.

Ограничения на Oracle Fusion Cloud ERP

С ограничените възможности за персонализиране, дизайнът на екрана на десктоп версията изглежда остарял.

Някои потребители са забелязали бавно или неуспешно обновяване по време на операциите.

Цени на Oracle Fusion Cloud ERP

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Oracle Fusion Cloud ERP

G2: 4. 1/5 (300+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 50 отзива)

3. Sage Intacct (Най-доброто решение за финансово управление с точност, базирана на изкуствен интелект)

чрез Sage Intacct

Sage Intacct е платформа за управление на финансите и активите, базирана в облака, с разширени счетоводни възможности, включително управление на паричните средства, AR/AP и шаблони за главна книга.

AI-базираната система за откриване на аномалии на Sage Intacct може да сканира хиляди транзакции, да маркира всякакви нередности и да гарантира, че финансовите данни са точни и сигурни.

Най-добрите функции на Sage Intacct

Достъп до стотици многоизмерни отчети и табла в реално време

Сравнете бюджета си с действителните разходи в реално време, за да избегнете скъпи преразходи и да си сътрудничите ефективно с екипа си.

Автоматизирайте въвеждането на сметки и обработката на плащания; също така маркирайте транзакциите и оперативните данни с дименсионални стойности.

Ограничения на Sage Intacct

Потребителите съобщават за забавяния в разпределянето на плащанията поради невъзможността да изтеглят транзакциите от банковите извлечения за същия ден.

Промяната на страната на доставчика изисква първо да се актуализира списъкът с контакти, което може да бъде трудоемко.

Цени на Sage Intacct

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Sage Intacct

G2: 4. 3/5 (3200+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (460+ отзива)

4. SAP Business One (най-подходящ за малки и средни предприятия с интегрирани CRM нужди)

чрез SAP

SAP Business One е ERP решение за малки и средни предприятия. То позволява контрол на почти всеки аспект от ежедневните бизнес операции, от счетоводство и инвентаризация до фактуриране и продажби.

SAP Business One се интегрира с Microsoft Outlook и синхронизира директно контактите с клиенти, което прави управлението на CRM процесите много по-гладко. Той осигурява незабавен достъп до актуализирана информация за клиентите, което води до бързо разрешаване на запитвания от клиенти, като същевременно подобрява цялостното предоставяне на услуги.

Най-добрите функции на SAP Business One

Проследявайте всички възможности за продажби и водещи дейности от първия контакт до сключването на сделката.

Подобрете одитите чрез съпоставяне на документи, проследяване на информационни следи и управление на различни валути.

Създавайте отчети от данни в реално време, за да подобрите основните бизнес процеси

Ограничения на SAP Business One

Форматът за офертите е ограничен, което не позволява въвеждането на цялата необходима информация за описанията на продуктите.

Продуктът често изисква персонализиране от трети страни, за да отговаря на индустриалните стандарти, което влияе на процеса на внедряване.

Цени на SAP Business One

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за SAP Business One

G2: 4. 3/5 (500+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (500+ отзива)

5. Acumatica (Най-доброто за гъвкави, мащабируеми ERP решения)

чрез Acumatica

Acumatica е софтуер за управление на доставките с интуитивна ERP система в облака, която предлага набор от инструменти за автоматизация на професионални услуги и планиране на проекти. Известен със своята гъвкавост и динамичен дизайн, той е идеален за търговски предприятия и достъпен за потребители с различни нива на техническа експертиза.

Една от отличителните характеристики на Acumatica е персонализираната автоматизация на работния процес в управлението на заявките. Тя може да обедини заявки от различни източници в една заявка и лесно да настрои правила за одобрение, оптимизирайки процесите по доставка.

Най-добрите функции на Acumatica

Възползвайте се от интеграциите с Amazon, BigCommerce и Shopify, вградени в Acumatica Retail Edition, за опростени операции в търговията на дребно.

Управлявайте ежедневните транзакции, наличностите, преводите на средства и съгласуването на банковите сметки на едно място.

Създавайте оферти, актуализирайте ги, свържете ги с CRM и проследявайте версиите за лесно управление на проектите.

Ограничения на Acumatica

Всеки модул е разработен отделно, което води до грешки при обмена на данни между тях.

Някои потребители смятат, че терминологията на софтуера е объркваща.

Цени на Acumatica

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Acumatica

G2: 4,5/5 (над 1200 отзива)

Capterra: 4. 3/5 (120+ отзива)

6. Odoo (Най-доброто за обширна персонализация и гъвкавост на отворения код)

чрез Odoo

Odoo е отворен код, интегриран пакет от бизнес приложения, обхващащ персонализации за помощна служба, управление на проекти, човешки ресурси, производство, маркетинг и др. Той е идеален за фирми, които се нуждаят от високо адаптивен инструмент, който да отговаря на техните уникални процеси.

Това, което ме заинтересува обаче, беше интеграцията с електронната търговия.

Създаването на онлайн магазин беше лесно и тъй като той беше интегриран с други модули на Odoo, като инвентар, продажби и счетоводство, всичко беше синхронизирано. Това премахна неудобството от ръчното актуализиране на нивата на запасите или проследяването на поръчките – всичко се обработваше автоматично.

Най-добрите функции на Odoo

Осигурете сигурността на данните си с PostgreSQL; не се притеснявайте за собственическите формати на данни или софтуерните ограничения.

Насладете се на бърза работа, оптимизирано въвеждане на данни и отзивчив потребителски интерфейс.

Автоматизирайте действия, проектирайте персонализирани екрани и персонализирайте отчети с помощта на Odoo Studio.

Ограничения на Odoo

Прекомерната персонализация може да затрудни поддръжката и актуализацията на системата, особено при решения, разработени вътрешно.

В големи компании с комплексни работни процеси и големи масиви от данни могат да възникнат проблеми с производителността.

Цени на Odoo

One App Free: Безплатно за едно приложение, неограничен брой потребители

Стандартен: 9,07 долара на месец на потребител

Персонализирано: 13,61 долара на месец на потребител

Оценки и рецензии за Odoo

G2: 4. 2/5 (240+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (850+ отзива)

7. Epicor (Най-добър за всеобхватна функционалност на бек офиса)

чрез Epicor

Epicor е когнитивна ERP система, проектирана да отговаря на нуждите на различни индустрии, включително производство, дистрибуция и търговия на дребно. Нейните усъвършенствани инструменти за визуализация на данни ми позволиха да преобразувам сложни набори от данни в лесноразбираеми диаграми и графики.

Това визуално представяне улесни идентифицирането на тенденции, проследяването на KPI и бързото вземане на информирани решения. Тези леснодостъпни информации ми помогнаха да започна проактивно картографиране на процесите и да разрешавам проблемите по-бързо.

Най-добрите функции на Epicor

Опростете и усъвършенствайте логистиката, продажбите и процесите на закупуване в ежедневните си операции.

Осигурете изчерпателна функционалност на бек офиса за поддръжка на оборудването, продажба на резервни части и гаранционни ремонти.

Отговаряйте на международните стандарти и най-добрите практики в бранша с решения за управление, риск и съответствие (GRC)

Ограничения на Epicor

Има лека крива на обучение, а някои елементи от системата за структуриране на данни могат да изглеждат излишни.

Въпреки че предлага широк спектър от опции за интеграция, тя може да не се интегрира кохерентно с всеки източник на данни, който е от решаващо значение за конкретни функции.

Цени на Epicor

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Epicor

G2: 4,0/5 (над 900 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

8. Xero (Най-доброто за лесно за използване счетоводство и управление на проекти)

чрез Xero

Xero е лесен за използване ERP софтуер, фокусиран върху счетоводството, който може да се справи с всичко – от автоматично създаване на фактури и отчитане на разходи до плащане на сметки и генериране на отчети.

Функцията за автоматично съпоставяне на транзакции интелигентно съгласува импортираните банкови транзакции с тези, които въвеждам в системата. Когато софтуерът намери съвпадение, трябва само да кликна „OK“, за да съгласувам транзакцията.

Xero предоставя и актуализации в реално време, така че винаги имам актуална представа за паричния си поток.

Най-добрите функции на Xero

Използвайте инструментите за проследяване на задачите на Xero за счетоводството, планирането, бюджетирането, оферирането и фактурирането на вашите проекти.

Получете достъп до банкови данни от над 21 000 финансови институции по целия свят, спестявайки време с банкови емисии и автоматизирано съгласуване.

Позволете на клиентите да плащат по свой начин; приемайте онлайн плащания с дебитна карта, кредитна карта или директен дебит директно от фактурата на Xero.

Ограничения на Xero

Xero е проектиран предимно като счетоводен софтуер и може да не предлага пълния набор от инструменти за сътрудничество в предприятието.

По-големите предприятия може да установят, че Xero не се мащабира толкова ефективно, за да се справи с увеличения обем на транзакциите, сложните процеси или обширните нужди от отчитане.

Цени на Xero

Стартово ниво: 29 долара на месец на потребител

Стандартен: 46 долара на месец на потребител

Премиум: 62 долара на месец на потребител

Оценки и рецензии за Xero

G2: 4. 3/5 (над 600 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 2900 отзива)

9. Microsoft Dynamics 365 (най-подходяща за управление на взаимоотношенията с клиенти, базирано на изкуствен интелект)

чрез Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 е високо интегрирана ERP система, която използва изкуствен интелект и данни в реално време, за да подобри бизнес операциите. Тя е известна със своите мощни функционалности и възможности за интеграция.

Един от ключовите аспекти е предоставянето на информация за продажбите. Изкуственият интелект анализира исторически данни и текущи тенденции, за да предскаже бъдещи резултати от продажбите. Той също така предлага най-добрите действия, които да се предприемат с потенциални и съществуващи клиенти.

Това ниво на прозрение позволи на мен и моя екип да се фокусираме върху възможностите с най-голям шанс за реализация, което в крайна сметка доведе до увеличаване на общите продажби.

Най-добрите функции на Microsoft Dynamics 365

Опростете управлението на работните поръчки с Copilot, създайте работна поръчка от имейл, планирайте работна поръчка или генерирайте отговор по имейл от един единствен табло.

Настройте автоматизирани тригери въз основа на действията или събитията на клиентите, като посещения на уебсайта, отваряне на имейли или покупки, за да ангажирате клиентите в подходящия момент.

Подобрете своя опит в областта на снабдяването с помощта на punch-outs към каталози на външни доставчици и разгледайте допълнителни опции за ускоряване на поръчките.

Ограничения на Microsoft Dynamics 365

Някои разширени функции са ограничени или изискват допълнителни добавки, което увеличава общата цена.

Потребителският интерфейс не е толкова интуитивен, което затруднява навигацията в менютата и полетата за избор.

Цени на Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 Business Central: Безплатна пробна версия

Microsoft Dynamics 365 Business Central Essentials: 70 долара на месец на потребител

Microsoft Dynamics 365 Business Central Premium: 100 долара на месец на потребител

Членове на екипа на Microsoft Dynamics 365 Business Central: 8 долара на месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft Dynamics 365

G2: 3,9/5 (над 660 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (5600+ отзива)

Прочетете още: 10 алтернативи и конкуренти на Microsoft Dynamics 365 2024

10. Multiview ERP (Най-добрата облачна ERP платформа, създадена от счетоводители за счетоводители)

чрез Multiview

Multiview ERP е пакет от ERP системи за финансово управление, който позволява на потребителите да консолидират безпроблемно финансови данни от различни организации. Това е особено полезно за организации с комплексни структури или многобройни дъщерни дружества.

Опциите за персонализиране на инструмента за финансови отчети ми помогнаха да адаптирам отчетите към конкретни нужди, като гарантирах, че представената информация е уместна и приложима.

Независимо дали ставаше въпрос за създаване на подробни баланси, отчети за доходите или отчети за паричните потоци, можех да се съсредоточа върху ключовите показатели, които бяха най-важни за моя бизнес и екип.

Най-добрите функции на Multiview ERP

Разгледайте подробна информация директно от обобщенията, представени в таблата и финансовите отчети, с мощната среда за отчитане на Multiview, ViewPoint.

Измервайте и управлявайте производствените активи за по-строг финансов контрол, минимизирайте данъчните задължения и оптимизирайте придобиването на активи.

Прогнозирайте финансите си, съберете всички данни за бюджета централизирано, управлявайте процеса на одобрение и сравнявайте планираните бюджети с действителните финансови резултати.

Ограничения на Multiview ERP

Системата изисква много кликвания и чести промени на разделите.

Добавянето на документи е досадно, тъй като файловете трябва първо да бъдат изтеглени, след това преместени в папката за качване и накрая копирани и поставени в раздела за производство.

Цени на Multiview ERP

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Multiview ERP

G2: 4. 2/5 (190+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (80+ отзива)

11. SYSPRO (Най-доброто за ефективност в производството и дистрибуцията)

чрез SYSPRO

SYSPRO е надеждна ERP система, създадена за подобряване на оперативната ефективност, особено в секторите на производството и дистрибуцията.

Той осигурява видимост в реално време на нивата на запасите в различни местоположения. Тази централизирана визия помага на потребителите да вземат информирани решения относно повторни поръчки и прехвърляния на запаси.

Например, SYSPRO автоматично изчислява оптималните нива на запасите за сигурност въз основа на сроковете за доставка и променливостта в търсенето, като гарантира, че винаги има буферни запаси, които да отговорят на неочаквани пикове в търсенето.

Най-добрите функции на SYSPRO

Добавете структура към вашите операции с помощта на спецификацията на материалите (BOM); улеснете точното прогнозиране на разходите за проследяване на действителните производствени разходи.

Проследявайте, идентифицирайте и докладвайте всяка част от веригата на доставки в реално време с мощна интегрирана система за проследяемост.

Генерирайте манифести и отпечатвайте външни етикети въз основа на ограниченията за опаковане

Ограничения на SYSPRO

Решенията за интеграция от типа „plug-and-play“ са ограничени и изискват вътрешно разработване за поддръжка.

Изпълнението на една функция често изисква много стъпки, а системата не винаги е лесна за използване.

Цени на SYSPRO

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за SYSPRO

G2: 4. 1/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (над 100 отзива)

12. QuickBooks Enterprise (Най-доброто решение за всеобхватно финансово и инвентарно управление)

чрез Quickbooks Enterprise

Докато QuickBooks е известен със своя счетоводен софтуер, QuickBooks Enterprise е всестранно ERP решение, което е полезно за бизнеса, който изисква подробно проследяване и управление на запасите.

Например, централизираната система за проследяване ми помогна да поддържам точни записи и да намаля несъответствията, като по този начин винаги знаех точно къде се намира всеки елемент.

Мога да използвам до четири нива на категоризация на запасите и да задавам дати на изтичане на срока на годност, за да продавам артикулите по-бързо в системата за планиране на ресурсите на предприятието.

Най-добрите функции на QuickBooks Enterprise

Възползвайте се от над 200 персонализирани, вградени отчета за динамично отчитане и анализ.

Контролирайте целия процес на подбор, опаковане и изпращане, включително изпращането на инструкции към мобилни устройства.

Създайте персонализирани точки за повторна поръчка, които задействат автоматични напомняния за повторна поръчка, когато нивата на запасите паднат под определена прагова стойност, за да се предотврати изчерпването на запасите.

Ограничения на QuickBooks Enterprise

Няма ясен начин да се върнете към оригиналната страница след отваряне на транзакция.

Потребителите са съобщили за проблеми като изчезване на счетоводни записи, ако първият ред няма сметка, и филтри на баланса, които разсинхронизират AR и AP.

Цени на QuickBooks Enterprise

Злато: 1922 долара на година

Платина: 2363 долара на година

Diamond: 4668 долара на година

Оценки и рецензии за QuickBooks Enterprise

G2: 4. 2/5 (940+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 20 000 рецензии)

13. Visibility ERP (Най-подходяща за сложно производство и управление на веригата на доставки)

чрез Visibility

Visibility ERP е ERP софтуер за производители по поръчка. Подобно на SYSPRO и QuickBooks Enterprise, той се фокусира върху запасите и доставките. Едно от най-големите му предимства е способността му да свързва безпроблемно дейностите, свързани с проектите.

Например, материалите, необходими за даден проект, могат да бъдат автоматично свързани с поръчки за доставка, като по този начин се избягват ограниченията на ресурсите и се гарантира навременна доставка. Като стабилна платформа, Visibility ERP предлага на своите потребители разширени функции като анализ на данни в реално време и персонализирани отчети.

Най-добрите функции на Visibility ERP

Конфигурирайте и ценообразувайте сложни оферти и поръчки за продажби

Променете автоматично цветовете на изборите и функциите, за да покажете нарушения на правилата или валидни функции с Конфигуратора на продукти

Публикувайте транзакциите за време и разходи директно в задачите по проекти, редове на поръчки за продажби, операции по работни поръчки и общи разходи на отдела.

Ограничения на ERP по отношение на видимостта

По-новите функции или форми и нови полета рядко се споменават в помощните файлове, което води до объркване относно тяхното предназначение и въздействие върху други области.

Липсва възможност за проследяване на множество ревизии на дадена част в инвентара.

Видимост Цени на ERP

Персонализирани цени

Видимост ERP рейтинги и рецензии

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Овладейте планирането на ресурсите с ClickUp!

Ако търсите начин да свържете различните движещи се части във вашия бизнес, можете да се разраствате устойчиво и сигурно с ERP решение. То е проектирано да улеснява живота, независимо от отрасъла, като позволява сътрудничество, гарантира точността на данните и поддържа мащабируемост.

Всяка от горните ERP системи би била подходящ избор за вашето предприятие. Ако обаче искате нещо, което да облекчи проблемите ви и да доведе до резултати без усилие, не търсете по-далеч от ClickUp. С многото си функции, ориентирани към потребителя, тя улеснява планирането на ресурсите.

Ако сте готови да се възползвате от несравнимите предимства на лесното управление на бизнес операциите си, регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес.