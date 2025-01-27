10-те най-добри софтуера за логистика през 2025 г. (ревюта и цени)

Съвременните компании винаги се хвалят с блестящо бърза доставка. Но в крайна сметка повечето от тях се поддават на неструктурираните си системи за логистично управление.

С преминаването на търговията на дребно към онлайн и непрекъснато развиващите се канали за продажби, за логистичните екипи е предизвикателство да управляват едновременно запасите, поръчките и доставките.

Предположенията относно търсенето водят до прекалено големи или прекалено малки запаси, а за да се справите в конкурентния пазар, се нуждаете от проследяване в реално време и планове, подкрепени с данни.

Но не се притеснявайте – инструментите за логистично управление са тук, за да ви помогнат.

Какви са те? Как да изберете подходящия за вашите бизнес операции?

В тази статия ще разгледаме най-добрите логистични инструменти, които са налични в момента, и ще подчертаем основните им характеристики, ограничения, цени, както и рецензии и оценки на продуктите, за да можете да намерите най-подходящия за вас вариант.

Какво е софтуер за логистика?

Логистичният софтуер автоматизира и опростява целия жизнен цикъл на управлението на запасите, планирането на транспорта, проследяването на поръчките и контрола на складовете.

Особено тези рутинни задачи, които отнемат часове от времето ви. Такива като въвеждане на данни, управление на доставчици и тарифи, между другото.

Логистичните инструменти са базирани на съвременни технологии и изискват минимална човешка намеса. Очаквайте високоточна производствена линия с по-бързо и по-ефективно логистично управление.

Но при наличието на безброй опции, как да намерите подходящия софтуер за управление на логистиката за вашия бизнес?

Когато става въпрос за закупуване на софтуер за бизнес логистика, няма универсално решение.

Цената на софтуера може да варира от няколкостотин до хиляди. Ето обаче някои функции, които трябва да търсите в идеалния логистичен инструмент:

Прозрачност на веригата за доставки: Потърсете логистични инструменти, които предоставят цялостен поглед върху всички ваши логистични операции, от опаковането до доставката.

Управление в реално време: Допълнителни точки, ако софтуерът разполага с проследяване в реално време и интуитивни табла за наблюдение на важни бизнес показатели под един покрив.

Интеграции: Уверете се, че софтуерът се интегрира с вашите Уверете се, че софтуерът се интегрира с вашите съществуващи CRM (управление на взаимоотношенията с клиенти) и ERP ( планиране на ресурсите на предприятието) системи. Интеграцията позволява синхронизация в реално време между няколко платформи, елиминирайки ръчните задачи или задачите с двойно въвеждане.

Глобално съответствие: Бързо се справя с глобалните логистични предизвикателства, включително съответствие с международните търговски регламенти, митнически процедури и изисквания за документация.

Подходящ за вашия бизнес: Намерете софтуер за логистика, който най-добре отговаря на размера на вашата дейност, обема на пратките и категорията продукти, с които работите.

Мащабируемост: Повечето логистични инструменти са базирани в облака и бързо се адаптират към разширяващите се бизнес нужди. Уверете се обаче, че мащабируемостта не ви струва цяло състояние. Търсете софтуер с прозрачни цени и лесно мащабируеми функции.

Накрая, основните характеристики и функционалност на софтуера за логистично управление са от най-голямо значение. Те оказват дълбоко влияние върху вашето преживяване при използването на софтуера в реални ситуации.

Ето подбрана списък с най-добрите софтуери за логистично управление ?

Този списък обхваща функциите, потребителските отзиви, ограниченията и цените на всеки инструмент.

1. ClickUp

Започнете с ClickUp Подобрете логистичните операции, като оптимизирате задачите и използвате адаптивните изгледи на ClickUp за организиране и наблюдение на всички видове работа.

ClickUp е облачен инструмент за управление на проекти и сътрудничество. Въпреки че приложенията му са многобройни, в този случай ClickUp ефективно управлява запасите и логистичните операции за предприятия от всякакъв мащаб.

Логистичните екипи могат да планират, наблюдават и изпълняват своите операции от едно място. Благодарение на интуитивните табла на ClickUp.

Можете да избирате от галерията на ClickUp с шаблони за конкретни цели, за да управлявате операциите на всички фронтове. Това включва шаблони за управление на запасите на ClickUp, шаблони за KPI на склада на ClickUp и шаблони за гъвкаво управление на проекти на ClickUp – за да споменем само някои от тях.

Създавайте бързо планове за тестване на продукти и спестете безкрайните часове ръчна работа с помощта на AI-генерирани подсказки от ClickUp.

Освен това, вградената функция за чат и интерактивните бели дъски на ClickUp са създадени, за да подобрят сътрудничеството в отдалечените екипи.

Лесно персонализирайте вашите бели дъски, като добавите документи, задачи и др.

Най-добрите функции на ClickUp

Управлявайте работата си с над 10 персонализирани изгледа на ClickUp.

Сътрудничество в реално време чрез коментари, чат, споделяне и известия

Конфигурирайте табла с важни за бизнеса KPI и визуални джаджи

Синхронизирайте документа с работните процеси, за да го възлагате, коментирате и работите по него с екипа.

ClickUp се интегрира с над 200 инструмента, включително Slack, Figma, приложения за съхранение в облак и други.

Ограничения на ClickUp

Потребителите казват, че мобилното приложение е функционално, но може да бъде подобрено.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

2. Oracle

Чрез Oracle

Oracle Transportation Management (OTM) е цялостен софтуер за логистика за компании, които се борят с управлението на глобални операции по веригата на доставки.

Платформата има прост и интуитивен интерфейс. Въпреки това, тя разполага с набор от мощни функции за ефективно управление на транспортните и логистичните операции на глобално ниво.

3D конфигурационните възможности на OTM се открояват като негова уникална продажна точка. С тяхна помощ можете визуално да разглобите пратките чрез симулации. След това прегледайте различни ъгли и разположения за оптимално планиране на капацитета в транспортните средства.

Най-добрите функции на OTM

Събирайте, форматирайте и зареждайте тарифи от доставчиците на услуги чрез цялостна система за управление на тарифите.

Определете най-добрия маршрут за транспорт, използвайки мощните възможности за маршрутизиране на OTM.

Автоматизирайте административни задачи като планиране на срещи, запитвания за цени, резервации и др.

Визуализирайте различни пазарни сценарии с моделиране на мрежа в реално време.

Открийте бъдещите върхове и спадове, като извършвате прогнозен анализ с помощта на интуитивни табла, предварително зададени KPI и исторически данни.

Ограничения на OTM

Първоначалната конфигурация и настройка могат да бъдат малко бавни.

Някои потребители смятат, че потребителският интерфейс не е привлекателен.

Цени на OTM

Не е споменато на уебсайта

OTM рейтинги и рецензии

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

3. SAP

чрез SAP

Софтуерът SAP Transportation Management (TM) е част от подхода design-to-operate на SAP, насочен към оптимизиране на цифровите вериги за доставки.

Благодарение на това приложението е достатъчно гъвкаво, за да планирате, изпълнявате и уреждате превоза на товари за вашите глобални или вътрешни вериги за доставки.

Още по-добре, SAP интегрира автоматизацията в своето логистично приложение. По този начин предлага високотехнологични функции, като планиране на капацитета, прогнозиране и симулация, на всяко ниво от вашата верига за доставки.

Най-добрите функции на SAP Transportation Management

Високо конфигурируема платформа, предлагаща мащабируемост и видимост в цялата компания

Гъвкав процес на търгове и оценяване

Технология за подобряване на консолидирането на товари с по-добра оптимизация на маршрутите и по-ниски разходи за гориво

Винаги имайте AI на ваша страна, за да ви помага при вземането на решения и да автоматизира рутинните задачи.

Ограничения на SAP Transportation Management

Висока крива на обучение за нови потребители

Приложението забавя работата си при обработката на големи поръчки.

Цени на SAP Transportation Management

Не е споменато на уебсайта

Оценки и рецензии за SAP Transportation Management

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

4. Acumatica

чрез Acumatica

Acumatica е облачна ERP система, която предлага пълен набор от приложения за управление на бизнеса, включително приложения за логистично управление, като контрол на запасите, проследяване на поръчки, управление на складове и системи за управление на поръчки.

Тези приложения са създадени, за да помогнат на средните компании да получат конкурентно предимство на бързоразвиващия се пазар.

Намерихме интерфейса за ефективен и лесен за използване. Плюс за Acumatica е моделът на лицензиране, който включва всичко, позволявайки ви да виждате бизнеса си по всяко време и от всяко устройство на една цена.

Най-добрите функции на Acumatica

Опростете процесите по управление на запасите с гъвкаво управление на артикулите, проследяване на качеството и надеждно попълване на запасите.

Подобрете складовите операции с безхартиено, насочено събиране на поръчки от мобилни устройства.

Създавайте поръчки за продажби от одобрени оферти с едно кликване

Проследявайте статуса на доставките чрез връзки в реално време и ги споделяйте с клиентите си лесно чрез съобщения или известия в приложението.

Управлявайте поръчките проактивно с вградени функции за управление на връщания, одити, консолидиране на фактури и други инструменти.

Ограничения на Acumatica

Някои потребители считат, че инструментът е труден за персонализиране.

Рецензентите съобщават за спорадични бъгове и технически затруднения.

Трудно е да се разширявате, без да се налага да се бръкнете дълбоко в джоба си.

Цени на Acumatica

Не е налично на уебсайта

Оценки и рецензии за Acumatica

G2: 4. 4/5 (840 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 100 отзива)

5. NetSuite Cloud ERP

чрез Netsuite

Решението NetSuite Cloud ERP опростява логистичното управление на вашия бизнес – от управлението на финансите до оптимизирането на обработката на поръчки, управлението на запасите и складовите операции.

Подобно на Acumatica, NetSuite предлага подходящите инструменти за логистичните екипи, за да управляват операциите ефективно.

Софтуерът се ползва с доверието на над 37 000 компании, включително водещи логистични и транспортни компании като FlexPort, OmniTRAX, Floship и много други.

Най-добрите функции на NetSuite Cloud ERP

Автоматизирайте, управлявайте и оптимизирайте запасите в различни местоположения и канали за продажби от един единствен контролен панел.

Оптимизирайте обработката на поръчките с автоматизирани работни процеси – от оферти за продажби до операции по изпълнение на поръчки.

Гарантирано спазване на глобалните изисквания за доставки с налични елементи за търговия в специфични за региона валути и данъчни правила

Елиминирайте двойното въвеждане на данни чрез автоматично свързване на транзакциите по доставки с записите на доставчиците, разписките за стоки и фактурите.

Ограничения на NetSuite Cloud ERP

SQL-базираната структура на NetSuite действа като пречка при създаването на отчети и изпълнението на разширени търсения.

Допълнителната еднократна такса за настройка прави общата цена по-скъпа.

Цени на NetSuite Cloud ERP

Прилага се годишна лицензионна такса плюс такса за настройка. Но на уебсайта не са посочени ясни подробности за цените.

Оценки и рецензии за NetSuite Cloud ERP

G2: 4,0/5 (над 2800 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (над 1400 отзива)

6. Zoho Inventory

чрез Zoho

Zoho Inventory е лесен за използване софтуер за управление на запаси и инвентар, предназначен за съвременните предприятия.

Ако вашият бизнес разчита на различни канали за продажби (предимно онлайн), ви е необходим логистичен софтуер, за да управлявате производствените линии и пиковете в продажбите и да упражнявате контрол върху широко разпространените складове.

Zoho Inventory прави всичко това.

Най-добрите функции на Zoho Inventory

Удобен за ползване интерфейс, лесен за навигация и работа със софтуерното решение

Проследявайте артикулите въз основа на партиди и серийни номера в различни канали за продажби.

Автоматичното поръчване с предварително зададени доставчици и цени предотвратява изчерпването на запасите.

Създавайте подробни отчети за тенденциите в продажбите и покупките за всяка поръчка.

Интуитивен табло за преглед на циклите на поръчките – чакащи, опаковани и доставени, под един покрив.

Интегрира се с над 40 превозвачи

Ограничения на Zoho Inventory

Потребителите се затрудняват да намерят ресурси за обучение и официална документация за използването на софтуера.

Не е пълен софтуер за логистика, а се фокусира главно върху управлението на запасите и складовите наличности.

Потребителите съобщават, че обслужването на клиентите може да бъде много по-добро.

Цени на Zoho Inventory

Безплатно завинаги: ограничено до 50 поръчки

Стандартен: 29 $/месец

Професионална версия: 79 $/месец

Премиум: 129 $/месец

Предприятие: 249 $/месец

Оценки и рецензии за Zoho Inventory

G2: 4. 3/5 (80+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 370 рецензии)

7. Salesforce

чрез Salesforce

Salesforce за доставчици на транспортни и логистични услуги се интегрира с Salesforce CRM, за да предложи персонализирани решения, като управление на контакти, автоматизация на процесите и проследяване на пратки.

Платформата е вашият ключ към превръщането на логистичните операции в безпроблемно, ориентирано към клиента преживяване. Тя постига това чрез интегрирани вериги за доставки и цялостен поглед върху цялостното преживяване при доставката.

Най-добрите функции на Salesforce CRM

Получете цялостен поглед в реално време върху веригата си за доставки чрез унифициран контролен панел.

Повишете удовлетвореността на клиентите с персонализирани взаимодействия и съобщения

Интегрира се със съществуващите ERP, TMS, WMS и други системи за съхранение на данни.

Получавайте информация в реално време за нивата на запасите, състоянието на поръчките и показателите за транспортиране.

Използвайте изкуствен интелект, за да предвидите нуждите от поддръжка и да оптимизирате използването на активи и ресурси

Ограничения на Salesforce CRM

Не успяхме да намерим мобилно приложение

Няма безплатна версия

Цени на Salesforce CRM

Стартово ниво: 25 $/потребител

Професионална версия: 80 $/потребител

Оценки и рецензии за Salesforce CRM

G2: 4. 3/5 (над 18 300 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 18 000 рецензии)

8. Brightpearl

чрез Brightpearl

Brightpearl е водеща система за управление на търговски операции. Системата се грижи за планирането и управлението на запасите, доставките и изпълнението на поръчките.

Освен това, той е интегриран с CRM, фокусиран върху търговията на дребно, за да ви помогне да изградите по-добри взаимоотношения с клиентите.

С лесен за използване интерфейс и привлекателен потребителски интерфейс, платформата е популярна сред над 5000 марки и логистични компании.

Най-добрите функции на Brightpearl

Точни препоръки за закупуване на запаси въз основа на тенденциите в продажбите и бъдещите модели на търсене от страна на клиентите

Многоканално управление на запасите и поръчките с актуализации в реално време

Интуитивен табло за представяне на всички ваши ключови показатели, като продажби, наличност на стоки, CAC, LTV на клиентите и др.

Вграденият CRM за търговия на дребно автоматично създава профили на клиенти, включително техните данни за контакт, история на поръчките и минали взаимодействия.

Напълно интегрирани системи за продажби с програми за лоялност

Ограничения на Brightpearl

Някои потребители смятат, че е трудно да се започне (стръмна крива на обучение)

Brightpearl не предлага безплатна пробна версия.

Често срещаните отзиви на клиентите са свързани с ограничените модели за отчитане и лошото обслужване на клиентите.

Цени на Brightpearl

Няма подробности на уебсайта

Рейтинг и отзиви за Brightpearl

G2: 4,5/5 (над 70 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 150 отзива)

9. Rose Rocket

чрез Rose Rocket

Чували ли сте за Guns and Roses? Да, рок групата! Макар че името Rose Rocket ни се стори подобно на това на групата, уебсайтът им е базиран на темата на Guns and Roses.

Rose Rocket е водещ софтуер за управление на транспорта, популярен сред транспортни фирми, превозвачи и брокери.

В сравнение с традиционните, негъвкави системи за управление на транспорта, Rose Rocket предлага пълна гъвкавост за персонализиране на софтуера според нуждите на вашия бизнес.

Най-добрите функции на Rose Rocket

Настройте персонализирани правила и тригери за автоматизиране на задачи и известия.

Лесни за добавяне функции и инструменти с разрастването на вашия бизнес, плащате само за това, което използвате.

Вградени отчети и табла за проследяване на рентабилността

Достъп въз основа на роли за контрол на споделянето на информация и данни

Канали за комуникация в реално време, за да сте в синхрон с шофьорите, клиентите и партньорите си

Планиране и оптимизация на маршрути

Интуитивни табла за вътрешно проследяване на поръчки, избор на товар от шофьора или предоставяне на клиентите на пълна видимост на поръчките.

Ограничения на Rose Rocket

Някои потребители откриха липса на разширени функции

Актуализациите в реално време не са наистина „в реално време“

Потребителите срещат затруднения при създаването на разделени поръчки

Цени на Rose Rocket

Безплатно завинаги

Платено: 125 $/месец

МСП: 298 $/месец

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Rose Rocket

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

10. Fishbowl

чрез Fishbowl

Fishbowl е софтуер за логистично управление, който помага на бизнеса да управлява запасите, складирането и производствените процеси на едно място.

Софтуерът е предназначен за малки и средни предприятия и се предлага в две версии: в облака като Fishbowl Drive и на място като Fishbowl Advanced.

И в двата случая платформата ефективно управлява ежедневните логистични операции за предприятия от всякакъв мащаб.

Най-добрите функции на Fishbowl

Оптимизирано управление на запасите чрез сканируеми баркодове, автоматизирани преброявания на запасите и други инструменти.

Създайте персонализирани работни процеси, за да автоматизирате и планирате производствените процеси предварително.

Ефективно и точно управление на покупките

Автоматизирани и персонализирани отчети

Интегрира се с най-популярните бизнес инструменти като QuickBooks, Salesforce, Shopify и други.

Ограничения на Fishbowl

Много потребители се сблъскаха с програмни странности и бъгове.

Потребителският интерфейс и навигацията в платформата не са привлекателни.

Скъпи за МСП

Няма модул за проследяване на контейнери.

За всеки допълнителен модул за интеграция плащате почти 500 долара.

Ценообразуване на Fishbowl

Fishbowl Drive

Складиране: 329 $/месец

Fishbowl Advanced

Складиране: 329 $/месец

Производство: 429 $/месец

Рейтинги и рецензии на Fishbowl

G2: 4,0/5 (210+ отзива)

Capterra: 4. 1/5 (820+ отзива)

Намерете най-добрия софтуер за логистика за вашия бизнес

Логистичният софтуер оптимизира неструктурираните и разкъсани системи за управление на веригата на доставки на съвременните компании. А за компаниите с глобални нужди в областта на логистиката на веригата на доставки ползите са неограничени.

Подходящата логистична система може да определи успеха или провала на вашия бизнес.

Независимо от случая, дали вашият логистичен екип е затрупан с поръчки или се бори с претоварени канали за доставка, ClickUp предлага перфектните инструменти за управление и производителност, с които да надминете конкуренцията.

Искате ли да опитате ClickUp? ClickUp е безплатен за начало.