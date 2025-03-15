10 ERP софтуера за управление на запасите за контрол и ефективност на складовите наличности

Уморени сте от това, че стоките стоят без работа месеци наред, докато вие търсите артикули, които клиентите са поръчали преди седмици? Инвентарът може лесно да бъде както спасител, така и главоболие, в зависимост от това колко добре го управлявате.

Решението? Добре интегрирана ERP система за управление на запасите, която попълва запасите въз основа на най-новите производствени поръчки. Подходящото решение облекчава натоварването на вашия екип, като същевременно оптимизира запасите и подобрява състоянието на инвентара.

Не се притеснявайте, ние сме тук, за да ви помогнем. За да ви спестим време, усилия и може би дори запаси, ето 10-те най-добри ERP софтуера за управление на запасите с основни функции, ограничения и потребителски оценки.

Разбиране на ERP управлението на запасите

Системите за планиране на ресурсите на предприятието (ERP) са модули, които помагат на вашия бизнес да управлява информацията за производството, логистиката, продажбите и финансите. Те ви помагат да визуализирате какво ви е необходимо, защо и как да го финансирате.

Въвеждането на ERP система за управление на запасите помага за използването на тези данни за по-добро проследяване и контрол на запасите. Освен това, няма ръчни записи; всичко се управлява от системата. Фундаментално, ERP системите не са допълнение; те са съществени подобрения.

Ето основните начини да ги интегрирате в системите си за управление на запасите:

Актуализирайте нивата на запасите незабавно с всяка постъпка, продажба или движение.

Задействайте автоматични повторни поръчки, когато запасите достигнат определена прагова стойност.

Консолидирайте данните за запасите в складовете и магазините за единна визия

Улеснете прогнозите за потреблението с данните за развитието на запасите, базирани на търсенето.

Въведете сканираща технология, за да осигурите поетапно картографиране и записване.

Свържете разходите за запаси с счетоводството, за да получите финансова информация в реално време.

Съгласувайте доставчиците, складовете, превозвачите и екипите по продажбите с EDI (електронна обмяна на данни) интеграции.

Все още се съмнявате как това ще ви помогне да се издигнете на по-високо ниво? Ето как ERP-базираните решения за управление на запасите се отличават от традиционните:

Характеристика ERP управление на запасите Традиционно управление на запасите Точност на данните Висока честота на актуализации в реално време Склонни към ръчни грешки Автоматизация Автоматизира проследяването и повторното поръчване Ръчни процеси, по-бавно Мащабируемост Лесно се справя с множество местоположения Ограничено до определени местоположения Интеграция Свързва се с финансите, продажбите и доставчиците Самостоятелен и фокусиран само върху текущите нива на запасите Минимална интеграция Видимост Информация за цялостното управление на веригата на доставки Фрагментирано, забавено

🔎 Знаете ли, че... Най-ранната известна форма на система за управление на запасите е била използването на глинени плочки в древна Месопотамия – записите подробно описвали количествата зърно, животни и други стоки, съхранявани в складовете!

Какво трябва да търсите в софтуера за управление на запасите ERP?

Потенциалът, който имат ERP-базираните решения, често прави избора на подходящото решение още по-важен. Направете правилния избор и започнете силно, като дадете приоритет на следните ключови аспекти:

Проследяване в реално време : Изберете решения, които актуализират нивата на запасите незабавно. Актуалните данни за запасите предотвратяват излишъците, елиминират недостига и подобряват точността на прогнозите.

AI и възможности за автоматизация : Изберете инструменти с автоматизация за задачи като обработка на поръчки и актуализиране на запасите. Това ускорява операциите с AI-управлявано попълване и прогнозиране.

Мащабируемост и персонализация : Изберете софтуер с гъвкави модули и конфигурируеми функции, за да се адаптирате към растежа на бизнеса. Адаптирайте работните процеси, за да отговарят на вашите уникални нужди по отношение на запасите и изискванията на бранша.

Разширени отчети и анализи: Дайте приоритет на платформите с аналитични табла и визуализации на тенденциите. Фокусирайте се върху данните, за да оптимизирате разходите за запаси.

💡 Професионален съвет: Актуализирането на ERP система е едно от по-скъпите решения в областта на ИТ, което често струва около 500 милиона долара за предприятията. Затова е най-добре да изброите необходимите ви функции, преди да прегледате опциите.

10-те най-добри ERP софтуера за управление на запасите

След като вече имате всичко необходимо, нека преминем към най-добрите опции на пазара.

1. ClickUp (Най-добър за оптимизиране и управление на операциите по управление на запасите)

Създайте персонализирани полета за данни за запасите, следете листата за проследяване на запасите и ги интегрирайте във всички бизнес функции с ClickUp Table View

Първият е ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, което е особено подходящо за нещо толкова систематично и важно като управлението на запасите. То предлага над 30 функции за визуализиране и проследяване на вашите запаси.

В основата на тази функционалност е Table View на ClickUp, интелигентна алтернатива на традиционните таблици за проследяване на запасите. Тази динамична функция позволява на потребителите да записват подробно данните за продуктите, да разпределят отговорности, да приоритизират задачите и да следят състоянието на запасите в персонализиран интерфейс.

Използвайки персонализирани полета, фирмите могат да включат специализирани показатели за запасите, като възраст на запасите, очаквано месечно потребление и точки за повторна поръчка, получавайки по-задълбочена информация за своите операции. Освен това, Table View улеснява безпроблемното създаване на задачи, позволявайки незабавно проследяване на идентифицираните проблеми директно в пространството за запасите.

С поддръжката си за незабавни коментари, богато цветово кодиране и множество опции за експортиране, ClickUp осигурява систематична, проследима оптимизация на запасите и ефективно споделяне на данни, превръщайки сложното управление на запасите в рационализиран и сътруднически процес.

Бизнесът може да използва и ClickUp Integrations, за да свърже работната си среда за управление на запасите с вътрешни и външни HR решения, системи за финансово управление и системи за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM).

Има още! ClickUp Brain, AI-базираният асистент на ClickUp, прави платформата идеална за задълбочен анализ на данните за запасите, както и за генериране на бързи обобщения и анализи. Помолете AI асистента за незабавни актуализации за предстоящи недостиг, възможно остаряване и промени в документите за политиката на складиране.

Получавайте незабавни анализи от файлове, като просто споделите линка с ClickUp Brain

ClickUp Brain може също да ви помогне да създадете усъвършенствана автоматизация за възлагане на задачи, създаване на поръчки за покупка и рутинна комуникация за отчети.

Имате нужда да спестите време за настройка? ClickUp предлага и богата библиотека с шаблони за инвентаризация, с които вашият екип може да започне работа веднага. Шаблонът за управление на инвентара на ClickUp е предварително проектираното решение, от което се нуждаете за безпроблемно управление на поръчките.

Получете безплатен шаблон Бъдете в течение с количествата поръчки, разходите, статуса на доставките, сроковете за попълване на запасите и стратегиите с шаблоните за управление на запасите на ClickUp.

Той включва:

Над осем потребителски полета, всяко от които е специализирано, за да се фокусира върху различни статуси на попълване

Визуализацията на времевата линия помага за контролиране на точките за повторна поръчка според производствените последователности.

Цветово кодирани за лесно проследяване и бюджетни елементи, за да поддържате екипите в съответствие с седмичните кредитни лимити и продажбени цели.

Шаблонът за инвентар на ClickUp е още една проста опция за проследяване на инвентара, плащанията и местоположението на доставчиците. Специалният формуляр за поръчки опростява вътрешното поръчване и прави регистрите за доставки по-ясни.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Овладяването на всички функции може да отнеме известно време.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 $/месец на член

Оценка и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4300 отзива)

Този онлайн преглед точно обобщава какво прави ClickUp за управлението на запасите:

Благодарение на своята гъвкавост, той замени почти всички инструменти, които използвахме преди – фирмената уики, SCRUM табла, GTD табла за управление, документация за съответствие, маркетингови графици, дори фирмената система за проследяване на запасите – тъй като беше по-лесно да подходим към всичко това в ClickUp.

2. SAP Business One (най-подходящ за малки и средни предприятия)

чрез SAP Business One

Думата ERP е синоним на софтуерния гигант SAP. Едно от неговите предложения е SAP Business One, ERP решение за управление на запасите, създадено специално за малки и средни предприятия. Софтуерът предлага персонализирани процеси за подбор и опаковане и автоматизирано събиране на данни, което подобрява оперативната ефективност и вземането на решения.

Business One разполага с интегрирани аналитични функции за кристално ясен поглед върху нивата на запасите. Той също така предлага автоматизирани предупреждения, за да предотврати изчерпване или презапасяване. Освен това, той безпроблемно свързва управлението на запасите с производството, финансите и продажбите, предоставяйки ви цялостна картина.

Най-добрите функции на SAP Business One

Извършвайте незабавни проверки за наличност и проследявайте нивата на запасите от артикули с видимост в реално време.

Управлявайте ефективно запасите в реално време в множество складове

Прегледайте развитието на запасите с инвентарни транзакции, предназначени за планиране на запасите.

Ограничения на SAP Business One

Първоначалната настройка и конфигурация могат да отнемат много време и да изискват висока степен на експертиза.

Има остарял интерфейс и персонализирането му за уникални бизнес процеси е доста скъпо.

Цени на SAP Business One

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за SAP Business One

G2: 4. 3/5 (500+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (над 300 отзива)

Какво казват реалните потребители за SAP Business One?

Отличен в цялостната автоматизация и критичен в отчитането в реално време. Интегрира се с всеки SAP продукт, особено данните от Concur се прехвърлят лесно и безпроблемно.

3. Odoo (най-добър за персонализиране на контрола на запасите)

чрез Odoo

Търсите по-модерно и лесно за настройка решение? Odoo е чудесно място, от което да започнете за ефективно управление на запасите. Този инструмент разполага с богати функции, включително подробни виртуални места за съхранение, като хладилни складове или рафтове. Той също така позволява на екипите да добавят ясни правила за сроковете за доставка и избора на начин на транспортиране за ефективно управление на поръчките.

Системата осигурява проследяване в реално време на нивата на запасите в множество складове, поддържа усъвършенствани механизми за маршрутизиране и се интегрира безпроблемно с баркод скенери за оптимизиране на операциите. Удобният за ползване интерфейс и персонализираните функции позволяват на компаниите да адаптират системата към своите специфични нужди, подобрявайки общата точност при управлението на запасите.

Най-добрите функции на Odoo

Изпълнявайте усъвършенствани маршрути за доставка с подизпълнители, крос-докинг и планиране на крос-докинг.

Спестете време при попълването на запасите с автоматизирани заявки за генериране на оферти и задействани поръчки за прехвърляне между складове.

Опростете отчитането в края на тримесечието и корекциите на цените с подробни отчети за разходите в реално време.

Ограничения на Odoo

Според някои потребители, качеството на обслужването на клиенти е непостоянно.

Приложението може да стане доста скъпо, ако екипът ви се разраства.

Цени на Odoo

Едно безплатно приложение: 0 $

Стандартен: 38,90 $/месец на потребител

Персонализирано: 58,40 $/месец на потребител

Оценка и отзиви за Odoo

G2: 4,3/5 (над 250 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 1200 отзива)

📮 ClickUp Insight: Наскоро открихме, че около 33% от специалистите с познания изпращат съобщения на 1 до 3 души дневно, за да получат необходимата им информация. Но какво ще стане, ако имате цялата информация документирана и лесно достъпна? С AI Knowledge Manager на ClickUp Brain на ваша страна, превключването на контекста става нещо от миналото. Задайте въпроса от работното си пространство и ClickUp Brain ще извлече информацията от работното ви пространство и/или свързани приложения на трети страни!

4. Zoho Inventory (най-добър за задълбочено проследяване на запасите)

чрез Zoho Inventory

Zoho Inventory е облачна ERP система за управление на запасите, създадена да помага на бизнеса да управлява ефективно своите запаси, поръчки и продажби в различни канали. Тя предлага всеобхватни функции, като изчерпателно проследяване на нивата на запасите в различни складове, сканиране на баркодове и безпроблемно фактуриране.

Zoho Inventory дори разполага с проследяване на серийни номера и партиди, за да свърже ефективно производството и склада. Решението също така опростява операциите с опции за бързо отчитане и автоматизирани работни потоци за комуникация. Тези функции позволяват на бизнеса да оптимизира операциите, да намали ръчните грешки и да поддържа оптимални нива на запасите.

Най-добрите функции на Zoho Inventory

Актуализирайте запасите, за да отчетете щети, загуби или несъответствия с опцията за коригиране на запасите.

Визуализирайте и оптимизирайте начина, по който продуктите се побират в предназначените за тях кутии, с помощта на геометрията на опаковките.

Планирайте стратегиите си за оценяване с персонализирани цени за различни клиенти, доставчици или региони.

Ограничения на Zoho Inventory

Липсват инструменти за задълбочено планиране на производството и веригата на доставки, които се намират в пълномащабните ERP системи.

Не поддържа предприятия с голям обем, които се нуждаят от обширна автоматизация и синхронизация на няколко местоположения.

Цени на Zoho Inventory

Безплатно

Стандартен: 39 $/месец (за двама потребители)

Професионална версия: 99 $/месец (за двама потребители)

Премиум: 159 $/месец (за двама потребители)

Enterprise: 299 $/месец (за седем потребители) (Допълнителни местоположения, поръчки, потребители, автоматично сканиране и складиране са налични като добавки)

🧠 Интересен факт: Системата за управление на запасите ERP е индустрия за 2,3 милиарда долара и намирането на подходящия софтуер може да бъде трудна задача.

Оценки и рецензии за Zoho Inventory

G2: 4. 3/5 (90+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 350 отзива)

5. Epicor ERP (най-подходящ за дистрибуция, фокусирана върху производството)

чрез Epicor ERP

Вашите операции са по-скоро ориентирани към производството? Производствените екипи често предпочитат решения като Epicor ERP, цялостно решение за планиране на ресурсите на предприятието, предназначено да подобри управлението на запасите за бизнеса в различни индустрии. Тази мощна ERP система включва основни елементи на веригата за доставки, като прогнозиране на запасите, управление на поръчките и основна автоматизация.

Неговият усъвършенстван модул за управление на запасите точно проследява нивата на запасите в различни местоположения и складове. Той поддържа различни методи за управление на запасите, като LIFO (последният влязъл, първият излязъл), FIFO (първият влязъл, първият излязъл) и средна цена. Освен това предлага усъвършенствани инструменти за отчитане, като анализ „какво, ако“ за задълбочени и точни прозрения.

Най-добрите функции на Epicor ERP

Повишете ефективността на ERP работния процес с интеграции на Epicor екосистемата като Kinetic, Prophet 21 и BisTrack.

Автоматизирайте процеси като въвеждане на поръчки, закупуване и производство, като намалите ръчния труд и увеличите ефективността.

Поддържайте подробни записи на артикулите в запасите за целите на контрола на качеството и съответствието чрез възможности за проследяване на партиди и серийни номера.

Ограничения на Epicor ERP

Неясните цени и липсата на пробен период могат да затруднят екипите при внедряването на инструмента.

Производителността и отзивчивостта могат да се забавят след миграцията към облачната система.

Цени на Epicor ERP

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Epicor ERP

G2: 4/5 (над 1100 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Epicor ERP?

Удобството да управлявате счетоводството и запасите на едно място. Разполага с много мощни инструменти.

6. Oracle NetSuite (най-добър за управление на запасите в облак)

чрез Oracle NetSuite

Oracle NetSuite се отличава със своя 100% облачен подход с минимални разходи за ъпгрейд. Той предлага персонализирани визуализации и диаграми, което прави неговите табла идеални за презентации. Неговата видимост в реално време включва 360° преглед на избрани от потребителя KPI, брой на запасите по местоположение и прогнозни нива на запасите.

Функцията на системата за попълване на запасите въз основа на търсенето използва исторически данни за продажбите и сезонни тенденции, за да управлява динамично точките за повторна поръчка, като гарантира навременното попълване на запасите и минимизира изчерпването им. Освен това, многоместовото изпълнение на NetSuite позволява предварително дефинирани правила за изпълнение, което елиминира многократните доставки за една поръчка и избягва излишните разходи за доставка.

Най-добрите функции на Oracle NetSuite

Автоматизирайте преброяването на запасите с NetSuite Smart Count

Елиминирайте дублираните доставки и излишните разходи за доставка с правила за изпълнение, специфични за местоположението.

Повишете точността на инвентарните проверки с интелигентни циклични преброявания на запасите

Ограничения на Oracle NetSuite

Внедряването може да бъде доста скъпо и трудна задача за по-малките предприятия.

Специализираната поддръжка, необходима в персонализирани среди, често е платена.

Цени на Oracle NetSuite

Персонализирани цени

Оценка и отзиви за Oracle NetSuite

G2: 4/5 (над 3500 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (над 1500 отзива)

7. Microsoft Dynamics 365 (Най-добър за оптимизация на запасите, ориентирана към продуктите)

чрез Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 е ERP решение, което съчетава познатата визия и усещане на популярните продукти на Office, като Excel и Outlook. Решението предлага складиране в реално време на няколко места и мощен модул за процеса на снабдяване.

Той също така се интегрира с набора от инструменти на Microsoft, включително Power BI, Power Automate, Office 365, Teams и други. Освен това Microsoft Dynamics 365 позволява на клиентите да използват неговите усъвършенствани AI възможности, за да създават персонализирани AI агенти за рутинни задачи. Интеграцията на системата с други бизнес процеси, като продажби и покупки, оптимизира операциите и подобрява вземането на решения.

Най-добрите функции на Microsoft Dynamics 365

Допълвайте запасите си чрез анализи с AI алгоритми, които обработват реални данни, търсене и наличност.

Настройте автоматични точки за повторна поръчка, за да оптимизирате процеса на попълване на запасите, като гарантирате навременното попълване на запасите въз основа на предварително определени прагове.

Достъп до табла за управление, базирани на роли, и курсове за обучение за бърза и лесна настройка на работния процес.

Ограничения на Microsoft Dynamics 365

Интеграциите са ограничени до екосистемата на Microsoft.

Може да липсва достъпността, от която се нуждаят отдалечените екипи

Цени на Microsoft Dynamics 365

Безплатна пробна версия

Dynamics 365 Business Central Essentials: 70 $/месец на потребител

Dynamics 365 Business Central Premium: 100 $/месец на потребител

Членове на екипа на Dynamics 365 Business Central: 8 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft Dynamics 365

G2: 4/5 (над 800 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (5700+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Microsoft Dynamics 365?

Той предлага доста стабилни решения за финансите и веригата на доставки, а инструментите на таблото за управление могат да ви предоставят информация в реално време за продажбите на запасите и прогнозите за търсенето. Той също така се интегрира лесно с други MD инструменти, като 365 Sales и CS.

8. Sage X3 (Най-добър за персонализирани ERP работни процеси за управление на запасите)

чрез Sage X3

Sage X3 е цялостно ERP решение, предназначено да подобри управлението на запасите за бизнеса в различни индустрии. Проследяването на нивата на запасите в реално време позволява на организациите да наблюдават ефективно запасите в множество обекти и складове.

Системата поддържа различни видове запаси, включително произведени, закупени, подизпълнени и несъхранявани артикули, като осигурява гъвкавост при управлението на разнообразни продуктови линии. С дефинируема от потребителя продуктова информация и възможности за интеграция, Sage X3 гарантира, че всички отдели имат достъп до точни и актуални данни за запасите, което улеснява информираното вземане на решения и оптимизира операциите.

Най-добрите функции на Sage X3

Гарантирайте стандартите на продуктите чрез функции за контрол на качеството, управление на партиди, серийни номера, срок на годност и дати на изтичане на срока на годност.

Разширете управлението на запасите в глобален мащаб с вградена поддръжка на много езици и валути.

Адаптирайте уникални и сложни нужди с обширни възможности за персонализиране на работния процес и функциите.

Ограничения на Sage X3

Липсват обширни интеграции с модули за доставка и продажби, както при други софтуери за управление на запасите в електронната търговия.

Има сложна имплементация и широк набор от функции, които може да не са подходящи за малки предприятия и стартиращи фирми.

Цени на Sage X3

Персонализирани цени

Оценка и рецензии за Sage X3

G2: 3,9/5 (25+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (75+ отзива)

9. ERPNext (Най-добър за проследяване на запасите с отворен код)

чрез ERPNext

Предпочитате ли гъвкавостта на отворения код в решенията си за управление на запасите? ERPNext ви я предоставя. Наред с основни функции като проследяване на партиди и управление на запасите, софтуерът помага за валидиране на движението с проверки на качеството. Освен това транзакциите са безпроблемни с предварително зададени настройки за складове и методи за ценообразуване.

Системата поддържа създаването и поддържането на варианти на продукти въз основа на параметри като размер, цвят или материал, което позволява подробно управление на артикулите. Тя също така се предлага с лесни скриптове за инсталиране за разгръщане на вашия сървър и процеси.

Най-добрите функции на ERPNext

Проследявайте стоките, съхранявани в складовете на клиентите, и управлявайте фактурирането при продажби чрез консигнационен инвентар.

Управлявайте отстъпки за артикули за различни страни или условия с настройки на промоционални схеми.

Превърнете счетоводството си в глобално с фактури, разходи и финансови отчети в различни валути.

Ограничения на ERPNext

Предлага по-малко опции за plug-and-play в сравнение с патентованите ERP системи.

Може да забави работата при големи масиви от данни или сложни работни процеси

Цени на ERPNext

Малък бизнес: 50 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Пакет „Успех“: Започва от 1250 долара (фиксирана такса) за внедряване

ERPNext оценки и рецензии

G2: 4. 2/5 (40+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 130 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ERPNext?

ERPNext е лесен за внедряване, поддръжка и персонализиране, тъй като използва само отворен код, Python JS и др.

10. SAP S/4HANA (Най-добър за информация за запасите в цялото предприятие)

SAP S/4HANA е предназначен за големи организации или такива, които са на път да достигнат този мащаб. Неговият ERP пакет от ново поколение е проектиран за всичко в реално време с изчисления в паметта и автоматизация, задвижвана от изкуствен интелект, за да оптимизира работните процеси. Интеграцията на системата с други SAP модули, като продажби, дистрибуция и планиране на производството, осигурява безпроблемна работа и последователност на данните по цялата верига на доставки.

S/4HANA разполага и с вградени аналитични функции и интуитивен Fiori интерфейс, който улеснява вземането на аналитични решения. Поддържа също така облачни, локални и хибридни разгръщания, което го прави мащабируем за предприятия. Накратко, това е мощно средство за дигитална трансформация.

Най-добрите функции на SAP S/4HANA

Автоматично генерирайте необходимите документи за всеки преместване на стоки, като например съответните счетоводни документи.

Подобрете качеството на запасите и съответствието с вградените функции за отчитане на нормативните изисквания и автоматизация на управлението на риска.

Обработвайте обширни поръчки с техниките за компресиране и колонен формат на S/4HANA.

Ограничения на SAP S/4HANA

Преходът от старите SAP системи изисква обширно планиране.

Стандартизираните процеси могат да ограничат дълбоките персонализирани конфигурации.

Цени на SAP S/4HANA

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за SAP S/4HANA

G2: 4,5/5 (750+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 300 отзива)

📌 Специални споменавания Infor CloudSuite (Най-доброто за специфични за индустрията ERP решения с AI-базирани анализи на запасите)

Acumatica (Най-подходящ за развиващи се предприятия, които се нуждаят от мащабируемо, базирано в облака проследяване на запасите)

SYSPRO (Най-подходящ за средни производствени и дистрибуторски компании, които се нуждаят от актуализации на запасите в реално време)

DEAR Systems (Най-подходящ за електронна търговия и търговия на дребно, управляващи сложни запаси в множество канали)

Постигане на оптимално състояние на запасите с ClickUp

ERP-интегрираното управление на запасите избягва блокирането на излишния паричен поток и премахва риска от внезапни натрупвания. Освен това, имате повече възможности да подобрите точността на запасите, без да затруднявате производствените линии или продажбите на клиентите.

Решенията в този наръчник със сигурност ще отговорят на вашите уникални нужди. Въпреки това, от съществено значение е да се даде приоритет на производителността и аналитиката, освен на видимостта на запасите.

ClickUp е на първо място с гъвкавото си управление на задачите и автоматизация, което го прави идеален избор.

Време ли е да превърнете зелените запаси в норма? Регистрирайте се в ClickUp още днес!