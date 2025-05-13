10-те най-добри алтернативи и конкуренти на Odoo през 2025 г.

Независимо дали става въпрос за фактуриране, производство, управление на взаимоотношенията с клиенти, управление на проекти или други задачи, софтуерът ви помага да поддържате нещата в ред.

Макар Odoo да е мощен инструмент за управление на бизнеса, той може да не е най-подходящият за вашите нужди. Може би искате конкретен набор от функции, по-икономично решение или различно потребителско изживяване.

Какъвто и да е случаят, това ви е довело до въпроса: Кои са най-добрите алтернативи на Odoo?

Оказва се, че имаме отговора. 🤩

Ние проучихме и прегледахме множество софтуерни решения, за да съставим този списък с 10-те най-добри алтернативи на Odoo, така че да можете да опростите процесите си и да се заемете с работата си.

⏰ 60-секундно резюме Ето 10-те най-добри алтернативи на Odoo с ключови съвети, за да намерите идеалния вариант за вас: ClickUp Acumatica Quickbooks Online Zoho One SAP Business One SuiteCRM Microsoft Dynamics 365 Epicor Kinetic Sage 100 Oracle Netsuite

Какво е Odoo?

Odoo е инструмент за планиране на ресурсите на предприятието (ERP), предназначен да оптимизира всяка област от вашите бизнес операции. Той включва специализирани приложения за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM), човешки ресурси, продажби, счетоводство, електронна търговия и др.

Чрез Odoo

Една от отличителните характеристики на Odoo е неговият модулен дизайн. Просто изберете приложенията, от които се нуждаете сега, и добавяйте още, докато растете. Odoo предлага както версии с отворен код, така и версии за предприятия, като обслужва както фирми, които дават приоритет на неограничената гъвкавост, така и такива, които искат да възложат хостинга и поддръжката на външни фирми.

Въпреки това, Odoo може да не е по вкуса на всеки. ☕️

Приложенията в корпоративната версия може да не разполагат с някои разширени функции, от които вашият бизнес се нуждае. Общностната версия блокира достъпа до някои от тези приложения и ограничава функциите в други. Цената също може да бъде проблем – добавянето на повече модули или потребители може бързо да повиши разходите.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Odoo за управление на взаимоотношенията с клиенти?

Изборът на идеалния софтуер за управление на бизнеса не е лека задача. Но наличието на кратък списък с ключови функции може да улесни процеса. За да ви помогнем да започнете, ето няколко елемента, които трябва да имате предвид, когато търсите алтернатива на Odoo:

Функционалност : Инструментът трябва да отговаря на специфичните нужди на вашата индустрия и основните бизнес процеси като Инструментът трябва да отговаря на специфичните нужди на вашата индустрия и основните бизнес процеси като CRM и управление на проекти , счетоводство и инвентаризация.

Персонализиране: Изберете персонализируем инструмент, за да моделирате вашите уникални процеси и работни потоци. Това включва създаване на персонализирани полета, изгледи, табла, отчети или правила за автоматизация.

Интеграции: Изберете решение за управление на бизнеса, което лесно може да се свърже с настоящата ви технологична платформа, за да осигурите плавен преход и безпроблемен поток на данни след настройката (финансово управление, управление на веригата на доставки, управление на запасите, управление на проекти и др. )

Мащабируемост: Платформата трябва да расте заедно с вашия бизнес, като обработва повече потребители и данни без никакви проблеми.

Разгръщане: Решете дали предпочитате облачно или самохостинг решение и разгледайте наличните опции.

Достъпност: В зависимост от вашите нужди, инструментът трябва да разполага с мобилно приложение за достъп в движение.

Ресурси и поддръжка: Изберете софтуер за управление, който предлага изчерпателна документация, уроци и надежден екип за поддръжка на клиенти.

10-те най-добри алтернативи и конкуренти на Odoo

Намирането на софтуер за управление на бизнеса, който отговаря на всички ваши нужди, може да бъде трудно. За щастие, не е нужно да го правите сами. Ето 10-те най-добри опции за заместване на Odoo, включително предимствата, ограниченията и потребителските отзиви за всеки инструмент, за да ви помогнем да направите правилния избор.

Започнете с ClickUp Вижте отношенията с клиентите с един поглед в софтуера за управление на проекти ClickUp CRM.

Разгръщане: само в облак

ClickUp е всеобхватен пакет за продуктивност, създаден да помага на малките и средни предприятия (МСП) да управляват основните си операции. С над 15 персонализирани полета и изгледи (като Таблица, Канбан, Календар и Гант), можете лесно да настроите интерфейса, за да отговаря на работните процеси на всеки отдел във вашия бизнес.

Управлението на CRM работните процеси е лесно с ClickUp. Търговските екипи могат да използват ClickUp Forms, за да записват и проследяват потенциални клиенти във визуален търговски канал. След като сделките бъдат сключени, можете плавно да преминете към управлението на клиентски акаунти и проекти. 🙌

Създавайте задачи, задавайте крайни срокове и разпределяйте роли, така че всеки член на екипа да знае точно какво трябва да направи. Не е необходимо да повтаряте тези стъпки всеки път – автоматизациите на ClickUp могат да се справят с натоварената работа, което ви позволява да се съсредоточите върху важната работа.

А с над 100 вградени интеграции можете да се свържете с любимите си инструменти и напълно да персонализирате работните си процеси. ⚒️

Ако търсите достъпна алтернатива на Odoo с разширени функции за CRM, продажби и управление на проекти, изберете ClickUp. Започнете още днес с CRM шаблона на ClickUp!

Изтеглете този шаблон Поддържайте потенциални клиенти, управлявайте сложни акаунти и автоматизирайте повтарящи се задачи с помощта на CRM шаблона на ClickUp.

Най-добрите функции на ClickUp:

Създавайте и управлявайте бизнес документи в ClickUp Docs

Използвайте ClickUp Brain , за да генерирате описания на задачи, резюмета на документи и действия от бележки.

Сътрудничество с екипа ви чрез @mentions, коментари и чат

Достъп до ClickUp чрез уеб, настолни компютри (Windows, macOS и Linux) и мобилни устройства (Android и iOS)

Създайте персонализирани табла за наблюдение на проекти, ефективността на екипа и ключови бизнес показатели и KPI.

Над 1000 интеграции, за да съберете всичко необходимо на едно удобно място.

Ограничения на ClickUp:

Мобилното приложение не разполага с някои функции, които се намират в уеб и десктоп версиите.

Липсват разширени функции за счетоводство, инвентаризация и електронна търговия.

Цени на ClickUp:

Оценки и рецензии за ClickUp:

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3800 рецензии)

2. Acumatica

чрез Acumatica

Разполагане: в облак или на място

Acumatica е облачна ERP система за средни и големи предприятия, които искат да управляват запасите, точките на продажба (POS), отчитането на работното време, заплатите и взаимоотношенията с клиентите. Можете да избирате измежду петте специфични за различни отрасли версии: Общ бизнес, Производство, Дистрибуция, Търговия на дребно и електронна търговия, Строителство.

Подобно на Odoo, Acumatica ви позволява да изберете само приложенията, от които имате нужда в момента. Но вместо да таксува на потребител, тя таксува въз основа на приложенията и капацитета на системата, които използвате. Тази ценова политика е чудесна, ако притежавате бързоразвиващ се бизнес – няма да плащате допълнително за добавяне на повече потребители. 💰

Най-добрите функции на Acumatica:

Достъп до Acumatica чрез мобилните приложения за iOS и Android

Създавайте персонализирани финансови и оперативни отчети във формати HTML, PDF, Excel и Word.

Автоматично изпращане на фактури и извлечения на клиенти на регулярни интервали

Свържете Acumatica с над 100 приложения на трети страни, включително Shopify, Amazon, BigCommerce, Velixo и Avalara.

Ограничения на Acumatica:

Няма безплатен план или пробна версия.

Персонализирането на отчетите с техния дизайнер на отчети е сложно

Цени на Acumatica:

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Acumatica:

G2: 4. 4/5 (836 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (100 отзива)

3. Quickbooks Online

чрез Quickbooks Online

Разгръщане: само в облак

QuickBooks Online е софтуер за счетоводство в облака, предназначен за малки предприятия. Използвайте го, за да създавате професионални фактури, да приемате плащания онлайн и дори да настройвате редовни цикли на фактуриране. Той помага и за проследяване на разходите, обработка на заплатите и управление на основния инвентар. 💸

Много счетоводители са запознати с QuickBooks Online, така че ако решите да възложите счетоводството си на външен изпълнител, лесно ще намерите помощ.

Най-добрите функции на Quickbooks Online:

Свържете банковите си сметки и кредитни карти, за да записвате автоматично транзакциите.

Генерирайте различни финансови отчети, включително отчети за печалби и загуби, баланси и вземания.

Поканете счетоводители да прегледат вашите счетоводни книги и да сътрудничат за разрешаване на проблеми 🧑‍💻

Свържете се със стотици приложения на трети страни, включително Shopify, eBay, Square и PayPal.

Ограничения на Quickbooks Online:

Някои потребители съобщават, че поддръжката на клиенти не е надеждна.

Инструментите за управление на запасите са достъпни само в най-скъпите планове.

Цени на Quickbooks Online:

Simple Start: 30 $/месец

Essentials: 60 $/месец

Плюс: 90 $/месец

Разширено: 200 $/месец

Quickbooks Online оценки и рецензии:

G2: 4,0/5 (3160 отзива)

Capterra: 4,3/5 (6377 отзива)

4. Zoho One

чрез Zoho One

Разгръщане: само в облак

Zoho One е система за управление на бизнеса за малки и средни предприятия. Тя разполага с над 40 приложения, които ви помагат да управлявате отделите си по продажби, маркетинг, човешки ресурси, поддръжка, счетоводство и ИТ операции, като същевременно осигурява гладък обмен на данни между тях.

Плащате една цена за достъп до всички приложения. Подобно на Odoo, можете да започнете с няколко приложения и да добавяте още, ако е необходимо. Можете също да присвоите конкретни приложения на служителите и да дефинирате техните роли в тези приложения.

Ако търсите алтернатива на Odoo с достъп до много приложения, но на много по-ниска цена, Zoho One може да е идеалният избор за вас.

Най-добрите функции на Zoho One:

Сътрудничество безпроблемно в мултифункционални екипи чрез чат, споделяне на екран и видеоразговори

Автоматизирайте процесите по продажбите и фактурирането, като присвояване на потенциални клиенти, изпращане на имейли за проследяване и създаване на оферти и фактури.

Предоставете на клиентите достъп до портал за плащания и достъп до минали оферти и фактури.

Получете изчерпателна информация, като изтеглите данни от всички приложения на Zoho и приложения на трети страни в таблото си за управление.

Ограничения на Zoho One:

Платформата понякога работи бавно и има бъгове.

Някои потребители съобщават за непостоянно качество на поддръжката и време за отговор.

Цени на Zoho One:

Цена за всички служители : 35 USD/месец на служител

Гъвкави цени за потребители: 90 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoho One:

G2: 4. 4/5 (над 18 400 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (106 отзива)

5. SAP Business One

чрез SAP Business One

Разполагане: в облак или на място

SAP Business One е ERP система за малки и средни предприятия с функционалност, специфична за производството, потребителските продукти, професионалните услуги, търговията на едро и дребно.

Разполага с 15 модула, обхващащи CRM, продажби, услуги, производство и инвентар. От изпращане на автоматични известия до предоставяне на разширени анализи, тази алтернатива на Odoo ви дава всичко необходимо за управление и оптимизиране на вашите операции. 🌻

За разлика от Odoo, ще трябва да закупите всички модули. По този начин този бизнес софтуер и ERP система са идеални за конкретните индустрии, към които са насочени.

Най-добрите функции на SAP Business One:

Синхронизирайте запасите в няколко склада за точно управление на складовите наличности.

Свържете се директно с банката си, проследявайте всички транзакции и автоматизирайте съгласуването.

Получавайте известия за отклонения в области като брутна печалба, кредитен лимит и минимални запаси чрез известия в приложението, имейл или SMS.

Персонализирайте таблото си, за да проследявате разходите, продажбите, приходите и паричния поток.

Ограничения на SAP Business One:

Ограничена функционалност на HR и CRM

Нуждаете се от консултанти за автоматизиране на отчетите

Цени на SAP Business One:

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за SAP Business One:

G2: 4,3/5 (505 отзива)

Capterra: 4,3/5 (284 отзива)

6. SuiteCRM

чрез SuiteCRM

Разполагане: в облак или на място

SuiteCRM е CRM с отворен код за оптимизиране на продажбите, CRM маркетинга и процесите на обслужване на клиенти. Разполага с 26 модула за управление на потенциални клиенти, PDF шаблони за оферти и фактури, CRM отчети и др. Добавяйте или премахвайте модули, преименувайте ги и персонализирайте техните полета, оформление и взаимоотношения.

SuiteCRM може да се изтегли и използва безплатно и без ограничения, но можете да закупите SuiteCRM, хостван за облачна версия. Ако търсите алтернатива с отворен код на Odoo с изчерпателни CRM функции и native интеграции, SuiteCRM може да е идеалният избор. 🍬

Най-добрите функции на SuiteCRM:

Планирайте срещи, записвайте разговори и съставяйте имейли директно от платформата.

Прегледайте хронологията на всички взаимодействия, които са се случили с всеки акаунт във вашата база данни с клиенти.

Създайте роли за всеки потребител, така че те да виждат само информацията, която е необходима за изпълнението на задачите им.

Свържете SuiteCRM с над 120 приложения, включително Quickbooks, Xero, Twilio, WhatsApp и Telegram.

Ограничения на SuiteCRM:

Ограничена документация за модулите

Забавя се при работа с големи бази данни

Цени на SuiteCRM:

Стартово ниво: 95 £ (117,59 $)/месец

Бизнес: 332,50 £ (411,55 $)/месец

Премиум: 475 £ (587,93 $) на месец

Оценки и рецензии за SuiteCRM:

G2: 4. 2/5 (88 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (46 отзива)

7. Microsoft Dynamics 365

чрез Microsoft Dynamics 365

Разполагане: в облак или на място

Microsoft Dynamics 365 е водещ ERP софтуерен инструмент за средни и големи организации. Той обхваща финанси, продажби, складиране, управление на веригата на доставки, производство и управление на проекти.

Dynamics 365 е силно адаптируем за различни индустрии, особено производство, финансови услуги, здравеопазване и търговия на дребно. Ако сте част от голямо предприятие, вероятно ще откриете, че Dynamics 365 е по-лесен, по-бърз и по-достъпен за внедряване от подобни ERP инструменти.

Най-добрите функции на Microsoft Dynamics 365:

Интегрирайте безпроблемно с приложенията на Microsoft 365, Power BI и LinkedIn.

Приоритизирайте потенциалните клиенти според потенциала за приходи и проследявайте пътя на клиентите за оптимални подновявания и допълнителни продажби 📈

Управлявайте и проследявайте проекти с времеви разписания, разширени разходи и контрол на бюджета, за да гарантирате рентабилност.

Персонализирайте таблата, за да показвате дейности и показатели, специфични за дадена роля.

Ограничения на Microsoft Dynamics 365:

Интегрирането с системи на трети страни може да бъде предизвикателство

Мобилното приложение не разполага с всички функции и понякога работи с грешки.

Цени на Microsoft Dynamics 365:

Business Central Essentials: Цена от 70 $/месец на потребител

Business Central Premium: Започва от 100 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft Dynamics 365:

G2: 3,8/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (5200+ отзива)

8. Epicor Kinetic

чрез Epicor Kinetic

Разполагане: в облак или на място

Epicor Kinetic е друго ERP решение за производствената, дистрибуторската и търговската индустрия. То се отличава в обработката на сложни производствени работни потоци по поръчка или по инженерно-технически поръчки.

Използвайте го за управление на бизнес функции като финанси, връзки с клиенти, верига на доставки и управление на складове. Това е чудесна алтернатива на Odoo за средни и големи предприятия, които се нуждаят от помощ с напреднали производствени нужди повече от HR и CRM.

Най-добрите функции на Epicor Kinetic:

Лесен достъп от мобилни устройства

Настройте конфигуратора на продукти, за да събирате и управлявате персонализирани поръчки от клиенти.

Използвайте текст, изображения и гласови команди, за да извличате информация от базата данни и да изпълнявате действия (например, да превърнете оферта в поръчка).

Свържете се с популярни платформи като BigCommerce, Quickbooks, Salesforce и Avalara.

Ограничения на Epicor Kinetic:

Сложна настройка и персонализиране

Някои потребители съобщават за непостоянна и забавена поддръжка на клиенти, особено при сложни проблеми.

Цени на Epicor Kinetic:

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Epicor Kinetic:

G2: 3,7/5 (423 отзива)

Capterra: 3,8/5 (176 отзива)

9. Sage 100

чрез Sage 100

Разполагане: Само на място

Sage 100 е счетоводно решение за малки и средни предприятия, особено в секторите на производството, дистрибуцията на едро, професионалните услуги и строителството. 👷

Освен счетоводството, Sage 100 се занимава и с изчисляване на заплатите, връзки с клиенти и управление на запасите. Ключова функция е проследяването на запасите в реално време и предупрежденията за състоянието им. Те помагат за поддържането на постоянни нива на запасите и гладкото функциониране на склада.

Макар Sage 100 да е достъпен само за локално внедряване, платформата си сътрудничи с трети страни, за да ви помогне да преминете към облака, ако е необходимо.

Най-добрите функции на Sage 100:

Оценявайте рентабилността на проектите и следете бюджетите с помощта на функцията за изчисляване на разходите по проекти.

Получете обща представа за бизнес операциите и резултатите на таблото за управление.

Автоматизирайте повтарящи се задачи като генериране на поръчки за покупка и счетоводни отчети.

Запазете често използваните функции и отчети на едно място за лесен достъп.

Ограничения на Sage 100:

Изисква трета страна за настройка и ъпгрейди

Ограничени native интеграции

Цени на Sage 100:

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Sage 100:

G2: 3,6/5 (193 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (305 отзива)

10. Oracle Netsuite

чрез Oracle Netsuite

Разполагане: само в облак

Oracle NetSuite е облачна ERP система, предназначена за стартиращи компании и МСП. Тя комбинира финансово управление, CRM, електронна търговия, управление на поръчки и човешки ресурси под един покрив.

За да започнете да използвате NetSuite, ще платите за основната платформа, всички необходими ви модули, специфични за вашата индустрия, броя на потребителите и еднократна такса за настройка. С разрастването на вашия бизнес можете да добавяте още модули и потребители към инструментите за моделиране на бизнес процеси. ✨

Ако търсите най-подобната алтернатива на Odoo за сложни операции и можете да си я позволите, NetSuite може да е чудесен избор.

Най-добрите функции на Oracle Netsuite:

Управлявайте операциите в множество юридически лица и подобрете обслужването на клиентите

Извършвайте глобални търсения и запазвайте често използваните за лесен достъп.

Създавайте персонализирани финансови и търговски отчети , за да проследявате бизнес показателите и KPI.

Свържете се със стотици външни приложения в областта на електронната търговия, CRM, обслужване на клиенти и др.

Ограничения на Oracle Netsuite:

Забавя се при зареждането на нови страници

Персонализирането е сложно и може да се наложи да наемете консултант.

Цени на Oracle Netsuite:

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Oracle Netsuite:

G2: 4,0/5 (над 2700 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (над 1300 отзива)

Повишете нивото на вашите бизнес операции с по-добри опции

Всяка от нашите най-добри алтернативи на Odoo има свои ключови предимства и е подходяща за конкретни размери на бизнеса и индустрии. Оценете ги внимателно, за да намерите най-подходящата за вашия бизнес. Подходящият инструмент трябва да отговаря на основните ви нужди, да улеснява работата ви и да подкрепя растежа ви. 🌱

Ако търсите интуитивен и гъвкав инструмент за управление на операциите на вашия малък или среден бизнес, не търсете по-далеч от ClickUp.

Не е нужно да резервирате демо версия или да отваряте портфейла си. Създайте акаунт още днес и разгледайте безплатно всички функции на ClickUp!