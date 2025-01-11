Най-важни показатели за управление на запасите и KPI, които трябва да следите

Една единствена грешка в управлението на запасите може да има ефект на домино за цялата ви компания.

Да предположим, че прогнозирате търсене от 1000 единици от даден продукт, но реалното търсене е 2000 единици. Резултатът? Изчерпване на запасите, недоволни клиенти, повишени разходи за доставка, загуба на приходи и други оперативни неефективности.

Ето защо трябва да следите правилните показатели за запасите и ключовите показатели за ефективност (KPI), за да поддържате баланс на запасите, да намалите оперативните разходи и грешките и да подобрите цялостната ефективност на процеса на управление на запасите.

В този изчерпателен наръчник ще обясним ключовите показатели, които трябва да следите, за да осигурите безпроблемно управление на запасите, и ще ви предоставим стъпките за ефективно наблюдение на KPI.

⏰ 60-секундно резюме Лошото управление на запасите води до изчерпване на стоките, недоволство на клиентите и загуба на приходи.

Проследяването на показателите/КПИ за запасите е от съществено значение за поддържането на оптимални нива на запасите и ефективност.

Ключовите категории показатели включват продажби, получаване, операции, производителност на служителите и други важни показатели като загуби и процент на неизпълнени поръчки.

Изборът на KPI трябва да е свързан с бизнес целите, да предоставя полезна информация и да е съобразен с особеностите на бранша.

Някои примери за KPI за управление на запасите са: оборот на запасите, процент на продажбите, време за складиране, съотношение между запасите и продажбите и др. Прочетете по-нататък за определенията и формулите!

Ефективното внедряване на KPI включва поставянето на SMART цели и фокусиране върху показатели, които отговарят на ключови бизнес въпроси.

Избягвайте суетните показатели и проследявайте тенденциите във времето, за да получите по-задълбочени данни за ефективността на запасите.

Разбиране на KPI за управление на запасите

Ключовите показатели за ефективност (KPI) за управление на запасите са количествено измерими показатели, които оценяват ефективността на управлението на запасите. Те ви помагат да наблюдавате и анализирате нивата на запасите, оборота и общото състояние на запасите, за да постигнете бизнес целите си.

Проследяването на показателите за управление на запасите и KPI също помага за контролиране на разходите за запаси, прогнозиране на търсенето от страна на клиентите и осигуряване на оперативна ефективност.

Например, можете да анализирате разходите за поддържане на запасите, за да идентифицирате разходите, свързани със съхранението на запасите, и да предприемете действия, ако разходите са твърде високи.

Предимства на проследяването на KPI и показателите за запасите

Ключовите показатели за ефективност и показателите са като кристални топки. Те ви помагат да прогнозирате и да предотвратявате.

След като започнете да следите KPI, ще разберете какво работи добре и какво не. Ето няколко предимства на проследяването на показателите за запасите и KPI.

🌟 Повишен рейтинг на удовлетвореност на клиентите

Да предположим, че степента на удовлетвореност на клиентите ви е 70%, което е спад спрямо последното тримесечие поради чести случаи на изчерпване на запасите. Проследявайте ключови показатели за ефективност като степен на запълване, време за доставка, оборот на запасите, нива на резервни запаси и съотношение между запасите и продажбите, за да предотвратите недостиг на запаси и да създадете буфер за неочаквани скокове в търсенето. В резултат на това можете да предложите безпроблемно обслужване на клиентите, като увеличите общата степен на удовлетвореност.

📊 Повишено ниво на обслужване и намаляване на изчерпването на запасите

Проследяването на показателите за запасите показва колко добри са вашите услуги. Например, ако процентът на изпълнени и перфектни поръчки е над 95%, знайте, че сте постигнали отлични резултати в обслужването. Доставките ви са навременни, винаги има достатъчно запаси и жалбите на клиентите са намалели значително.

🎯 По-голяма точност и ефективност на запасите

Ключовите показатели за ефективност на запасите подобряват общата ефективност и гарантират точни прогнози за търсенето, като подчертават областите, които се нуждаят от подобрение.

Например, ако имате нисък коефициент на оборот на запасите, това може да означава лоши практики при закупуването, излишъци, променящи се изисквания на клиентите или неправилни решения. По този начин можете да следите точността на прогнозите за търсенето, да оценявате закупуването на запаси и да прилагате най-добрите практики, за да предотвратите излишъците.

🧠 Знаете ли, че... Walmart идентифицира забавянията в своята верига за доставки, като проследява текущите нива на запасите и оборота. Това помогна на компанията да премине към модел на управление на запасите от доставчиците, който минимизира забавянията в движението на запасите и намали показателя за времето за получаване.

Ключови показатели за запасите, които трябва да следите

Нека разгледаме различните видове показатели за запасите, които трябва да следите, за да вземате информирани решения.

🌱 Показатели за запасите: Ключови показатели за ефективността на продажбите

Ключовите показатели за ефективност на продажбите показват колко бързо вашите запаси се превръщат в продажби. Те действат като контролен пункт, който ви помага да определите дали вашите запаси отговарят на желанията на клиентите, дали цените на продуктите са подходящи и дали имате оптимални нива на запаси.

По същество те ви показват дали запасите ви помагат да постигнете целите си за продажби или ви пречат. Ето най-важните KPI за продажбите, които ще помогнат на вашия отдел по продажбите да следи целите ви за продажби:

Коефициент на обръщаемост на запасите

Коефициентът на оборот на запасите измерва броя пъти, през които запасите се продават и подменят през определен период. Мислете за него като начин да проверите дали продуктите ви се разпродават бързо или просто стоят и събират прах.

Той определя колко от запасите на компанията се продават и дали има прекалено много запаси в сравнение с продажбите. Показателят помага и за идентифицирането на продуктите с бавно движение, което ви позволява да оптимизирате нивата на запасите.

Оборот на запасите = Разходи за продадени стоки (COGS) / Средни запаси

Забележка: COGS е пряката себестойност на производството на стоки/услуги. Тя включва разходите за материали и труд, както и преките производствени разходи.

📌 Пример: ако вашите разходи за продадени стоки са 300 000 долара, а запасите в началото и края на годината са съответно 100 000 долара и 8000 долара, вашият коефициент на оборот на запасите е [ 300 000 долара / (100 000 + 8000) / 2 ] = 5,55.

Използвайте шаблона за анализ на разходите на ClickUp , за да получите подробна информация за вашите материални, трудови и други преки разходи, така че да можете да идентифицирате ненужните разходи и областите с потенциални икономии.

Изтеглете този шаблон Проследявайте разходите за труд и други допълнителни разходи за продукти, като използвате шаблона за анализ на разходите на ClickUp.

Процент на продажбите

Коефициентът на продажби изчислява процента на продадените запаси в сравнение с получените запаси. Например, ако коефициентът на продажби е 70%, това означава, че сте продали 70 от всеки 100 броя от даден продукт.

Високата степен на реализация обикновено означава, че вашите продукти са търсени, докато ниската степен може да е знак, че трябва да преосмислите вашите запаси или маркетингова стратегия. Това може да ви помогне да идентифицирате най-популярните и най-слабо представящите се продукти и да вземете информирани решения за покупка.

Процент на продажбите = (брой продадени единици / брой получени единици) x 100

Брутна печалба по продукти

Брутната печалба по продукт ви показва колко печалба реализирате от всеки артикул след покриване на производствените разходи. По принцип това е разликата между продажната цена на продукта и разходите за неговото производство.

Така че, ако продавате продукт за 100 долара, а производствената му цена е 60 долара, вашата брутна печалба е 40 долара. Това е лесен начин да видите колко добре се представя всеки продукт. Помага ви да идентифицирате най-печелившите продукти, да изработите ценови стратегии и да оптимизирате продуктовия микс.

Брутна печалба по продукт = (приходи от продажби – себестойност на продадената продукция / приходи от продажби) x 100

📌 Пример: Ако приходите ви от продажби на определен тип продукт са 10 000 долара, а себестойността му е 2000 долара, брутната ви печалба по продукт е [(10000-2000) / 10000 ] x 100 = 80%.

Използвайте шаблона за проследяване на продажбите на ClickUp , за да проследявате брутната печалба на всяка единица продукт. Можете да задавате и преглеждате целите за продажбите, да проследявате представянето на продуктите, да измервате печалбите и да вземате решения за продажбите и операциите въз основа на данни.

Изтеглете този шаблон Проследявайте продажбите и брутната печалба с шаблона за проследяване на продажбите на ClickUp.

Приход на единица

Приходът на единица е свързан с изчисляването на средния приход от всеки продукт за определен период. Той ви дава ясна представа за представянето на всеки артикул и неговия принос към общите ви продажби.

Например, ако продавате продукт за 50 долара и сте продали 100 единици за един месец, вашият приход на единица е 50 долара. Този показател ви помага да откриете най-добре представящите се продукти и да разберете къде да насочите усилията си за продажби, за да постигнете по-добра рентабилност!

Приход на единица = Общ приход / Общо продадени единици

📌 Пример: Можете да използвате приходите на единица, за да изчислите приходите, генерирани от всеки ценови клас – базов, професионален и корпоративен за един месец.

Нива на абонамент Общ брой абонати Общ месечен приход ($) Приход на единица за месец ($) Основни 7000 42 000 6 Професионалист 5000 25 000 5 Предприятие 3000 24 000 8

Нивото „Enterprise“ генерира най-високи приходи на единица, въпреки че има най-малък брой абонати. Това показва колко добре работи стратегията за премиум ценообразуване. По този начин можете да разделите стойността на всеки ценови диапазон и да вземете стратегически решения относно ценообразуването, насочването към клиенти, промоционалните оферти и др.

🌱 Показатели за запасите: Получаване на KPI

Ключовите показатели за ефективност при получаване на запаси ви помагат да оцените колко ефективно управлявате процеса на въвеждане на нови запаси. Те предоставят информация за това как се справяте с постъпващите запаси, което може да повлияе значително на цялостната ви оперативна ефективност.

Време за получаване

Време за получаване на мерки времето, необходимо на екипа за подготовка на постъпващите запаси за продажба. То оценява ефективността на процеса на получаване на запаси. По-краткото време за получаване означава по-бърза наличност на запасите, по-ниски разходи за съхранение в склада и подобрена оперативна ефективност.

Време за получаване = Общо време от пристигането на запасите до подготовката им за продажба (време за проверка на запасите + време за регистриране на запасите + време за подготовка на запасите за продажба)

📌 Пример: Да предположим, че стоките пристигат в 9:00 ч. Разтоварването започва в 9:05 ч., а проверката на запасите и качеството се извършва в 11:00 ч. След това стоките се етикетират и са готови за продажба в 11:30 ч. Общо време = 9:00 ч. до 11:30 ч. = 1,5 часа.

Време за подреждане

Времето за складиране изчислява времето, необходимо за преместване на запасите от зоната за приемане и складирането им в крайното им място в склада. Когато продуктите се складират бързо и правилно, това намалява вероятността от изгубване на артикули и осигурява повече място в зоната за приемане за нови запаси.

Време за подреждане = общо време, необходимо от получаването на запасите до преместването им в мястото за съхранение

📌 Пример: Ако получите стока в 10:00 ч. и я преместите в склада в 11:30 ч., времето за подреждане ще бъде 1,5 часа.

Изпробвайте ClickUp Time Tracking, за да следите и анализирате лесно времето, прекарано в дейности, свързани със запасите, като съхранение, проверка на качеството и отчитане на запасите, и да подобрите оперативната ефективност.

Проследявайте времето за инвентаризация и подобрете оперативната ефективност с ClickUp Time Tracking

🌱 Показатели за запасите: оперативни KPI

Оперативните KPI ви показват колко добре функционират вашите складови процеси. Те ви помагат да измервате тяхната ефективност и да ги подобрявате при необходимост.

Съотношение между запаси и продажби

Съотношението между запасите и продажбите измерва връзката между стойността на наличните запаси и продажбите, реализирани през определен период. То ви помага да разберете колко ефективно вашите запаси се превръщат в продажби.

Ако съотношението между запасите и продажбите е ниско, това означава, че не разполагате с достатъчно запаси, за да отговорите на търсенето на клиентите. От друга страна, ако съотношението е високо, това може да е признак за презапасяване и увеличаване на разходите за съхранение.

Съотношение между запаси и продажби = обща стойност на запасите в края на периода / общи продажби за периода

📌 Пример: Ако общата стойност на запасите ви в края на годината е 4000 долара, а общият обем на продажбите за годината е 10 000 долара, съотношението между запасите и продажбите ще бъде 4000/10000 = 0,4 или 40%.

Време на цикъла на поръчката

Времето на цикъла на поръчката измерва колко време отнема изпълнението на поръчката на клиента. То оценява ефективността на вашите вътрешни процеси, включително експедиране, готовност за изпращане и доставка.

По същия начин можете да използвате този показател, за да измерите времето, необходимо за получаване на поръчка от доставчика. Този показател отразява ефективността на процеса на поръчка и помага за идентифициране на проблеми в веригата на доставки.

Време на поръчката = (дата на доставка на поръчката – дата на подаване на поръчката) / общо изпратени поръчки

📌 Пример: Ако датата на поръчката е 1 януари 2025 г., датата на доставка е 31 януари 2025 г., а общият брой на изпратените поръчки е 6000 единици, цикълът на поръчката ще бъде 31 / 6000 = 0,00517 дни x 24 x 60 = 7,44 минути.

Потребителските полета и потребителските статуси на ClickUp могат да ви помогнат да оптимизирате процесите по управление на запасите. Можете да използвате потребителските полета, за да записвате подробности за поръчките, като ID, дати на доставка и поръчка, спецификации на поръчката, доставчици и др. Потребителските статуси, като „В очакване“, „Нова поръчка“ и „Доставена“, ви позволяват да следите в реално време напредъка на всяка поръчка.

Добавете уникални полета с данни, за да оптимизирате процесите по управление на запасите и да проследявате KPI с помощта на персонализираните полета на ClickUp

Степен на запълване

Показателят за степен на изпълнение измерва процента на поръчките на клиенти, които са изпълнени изцяло от наличните запаси, без изчерпване на запасите или забавени поръчки.

Този показател за ефективността на запасите измерва ефективността на вашите процеси, идентифицира проблеми с наличността на запасите и помага за управлението на стратегиите за попълване на запасите. Високият процент на попълване показва, че разполагате с подходящите продукти, когато клиентите ги искат, докато ниският процент на попълване сигнализира за потенциални проблеми с наличността на запасите.

Процент на изпълнение = (брой напълно изпълнени поръчки / общ брой поръчки) X 100

📌 Пример: Ако броят на изпълнените поръчки е 10 000, а общият брой поръчки е 12 000, вашият коефициент на изпълнение е (10 000 / 12 000) x 100 = 83%.

Забележка: Добър процент на изпълнение на поръчките обикновено е между 85 и 95%. Въпреки това, високопроизводителните марки се стремят да постигнат процент на изпълнение на поръчките над 95%.

Време за доставка

Времето за доставка измерва общото време между подаването на поръчката и нейното получаване. Можете да използвате този показател, за да измерите времето, необходимо за изпълнение на поръчката на клиента и за получаване на запасите от доставчиците след подаване на поръчката.

Този показател за запасите помага при агрегираното планиране, прогнозирането на търсенето и подобряването на ефективността на веригата за доставки.

Време за доставка = време за снабдяване + време за обработка на поръчката + време за доставка Или Време за доставка = Дата на доставка на поръчката – Дата на подаване на поръчката

📌 Пример: Ако ви отнема общо 15 дни да обработите и изпълните поръчката на клиент, можете да оцените вътрешните си процеси, за да намалите времето за изпълнение. Оптимизирайте управлението на запасите, получите информация за веригата на доставки и вземете стратегически решения за покупки и продажби.

🌱 Показатели за запасите: KPI за служителите

За разлика от другите показатели за запасите, тези KPI измерват производителността и ефективността на служителите. Колкото по-висока е производителността, толкова по-добра е общата ефективност на бизнеса.

Разходи за труд на единица продукт

Разходите за труд на единица продукт изчисляват сумата, изразходвана за производството на една единица продукт. Те включват заплатите на работниците и допълнителните производствени разходи, възникнали по време на процеса от производството до продажбата.

Измерването на разходите за труд на единица продукт ще ви помогне да намалите ненужните разходи, да определите конкурентни цени на продуктите и да внедрите процеси за намаляване на разходите за труд.

Разходи за труд на единица = Общи разходи за труд / Общ брой единици

📌 Пример: Ако общите ви разходи за труд са 10 000 долара на месец за производството на 500 единици, разходите ви за труд са 10 000 долара / 500 = 20 долара.

Ефективност на вътрешната система за управление на складове (WMS)

Показателят за ефективност на WMS измерва възвръщаемостта на инвестициите (ROI) за вашия вътрешен софтуер за управление на запасите. Той изчислява печалбата или загубата, получена от закупуването на системата за управление на склада.

Този показател отчита разходите за софтуера, допълнителните разходи за хардуер, нереализираните печалби (например спестеното време при отчитането на запасите) и новите възможности (например обслужване на повече клиенти от преди). С помощта на този показател можете:

Оценете дали WMS дава задоволителни резултати или не.

Идентифицирайте областите и складовите процеси, които подлежат на оптимизация.

Вземайте информирани решения за инвестиции в технологии

Вътрешна ефективност на WMS = (печалба от инвестицията – разходи за инвестицията) / разходи за инвестицията

📌 Пример: Ако печалбата и разходите ви за инвестицията са съответно 5000 и 10 000 долара, ефективността на вашата WMS е [(15 000 – 10 000) / 10 000] x 100 = 50%.

Използвайте табличния изглед на ClickUp, за да визуализирате печалбите и разходите на WMS в формат, подобен на електронна таблица, и лесно да изчислите ефективността на WMS. Можете също да организирате показателите за ефективност на WMS в таблици, за да оцените резултатите, да идентифицирате потенциални проблеми и да вземете решения, основани на данни.

Визуализирайте разходите, печалбите и други данни в табличен формат с помощта на Table View на ClickUp

🌱 Допълнителни важни KPI за управление на запасите

Ето още няколко примера за показатели за запасите, които ще ви помогнат да разберете по-добре ефективността на вашите запаси.

Дни на разположение / Седмици на разположение

Показателите за налични запаси в дни и седмици измерват броя дни и седмици, през които ще издържат наличните запаси. С други думи, те изчисляват колко дни/седмици ще отнеме на дадена фирма да продаде запасите си.

Дни на разположение = (Средни запаси/Разходи за продажби) x 365 Седмици на разположение = (средни запаси/разходи за продажби) x 52

📌 Пример: Ако средната стойност на запасите ви е 10 000 долара, а разходите за продажби са 2000 долара, дните и седмиците на наличност ще бъдат съответно 1825 дни и 260 седмици.

Процент на забавени поръчки

Този показател за запасите показва процента на поръчките на клиенти, които не могат да бъдат изпълнени незабавно от наличните запаси. Този показател показва колко добре управлявате запасите в съответствие с търсенето и съгласуваността между търсенето и предлагането.

Процент на забавени поръчки = (брой продукти с забавени поръчки / общ брой поръчки) X 100

📌 Пример: Ако имате 500 продукта в забавена поръчка и общият брой поръчки е 10 000, процентът на забавените поръчки е 5%.

Точност на прогнозата за търсенето

Точността на прогнозата за търсенето сравнява действителните налични запаси с прогнозата, за да провери нейната точност.

Точност на прогнозираното търсене = [{Действително – (Действително – Прогноза)} / Действително] x 100

📌 Пример: Ако прогнозираното търсене е 10 000 единици, а действителните продажби са 9000 единици, тогава точността на прогнозата за търсенето ще бъде [10 000 – (10 000 – 9000)] / 10 000 = 0,9 x 100 = 90% точност.

Коефициент на възвръщаемост / съотношение на пропуснати продажби

Процентът на връщане е процентът на продадените продукти, върнати от клиентите. Този показател ви помага да оцените удовлетвореността на клиентите от продуктите.

Процент на връщане = (брой върнати продукти / общо продадени продукти) X 100

📌 Пример: Ако клиентите върнат 500 продукта от 10 000 продадени продукта, процентът на връщане е 5%.

От друга страна, коефициентът на загубени продажби измерва потенциалните продажби, които не успявате да реализирате поради изчерпване на запасите. Този показател ви помага да разберете ефективността на процесите за управление на запасите и тяхното влияние върху приходите.

Коефициент на загубени продажби = (брой дни на изчерпване на запасите от продукта / 365) X 100

📌 Пример: Ако дните на изчерпване на запасите са 20, съотношението на загубените продажби е 5,45.

Процент на перфектни поръчки / Намаляване на запасите

Коефициентът на перфектни поръчки изчислява процента на поръчките, изпълнени перфектно, без никакви проблеми или грешки.

Процент на перфектни поръчки = (брой перфектни поръчки / общ брой поръчки) x 100

📌 Пример: Ако изпълните перфектно 5000 от 8000 поръчки, вашият процент на перфектни поръчки е 62,5%.

Показателят за намаляване на запасите показва загубата на запаси поради повреда, загуба по време на транспортиране, кражба или други грешки. Този показател подчертава проблемите с точността на запасите и логистичните процеси.

Намаление на запасите = [(Записани запаси − Действителни запаси) / Записани запаси] × 100

📌 Пример: Ако вашите записани запаси са на стойност 80 000 долара, а действителните са 75 000 долара, вашият процент на загуби е 6,25%.

Други фактори и показатели в управлението на запасите

Ето още няколко фактора и показатели за управление на запасите, които да добавите към таблото си с ключови показатели за ефективност.

Цена на единица и средни запаси

Цената на единица измерва общите разходи за производството на една единица от даден продукт. Този показател е от решаващо значение за компаниите, които произвеждат продукти в големи количества.

Цена на единица = (фиксирани разходи + променливи разходи) / брой произведени единици

📌 Пример: Ако фиксираните и променливите разходи са съответно 500 и 300 долара, а броят на единиците е 1000, разходът на единица е (500 + 3000) / 1000 = 3,5 долара.

Средният запас, от друга страна, е показател за оценка на стойността на запасите, с които разполагате за определен период.

Средни запаси = (запаси в началото на периода + стойност на запасите в края на периода) / 2

📌 Пример: Ако стойността на запасите в началото на периода е 4000 долара, а в края на периода е 500 долара, средната стойност на запасите ще бъде 2250 долара.

Разходи за поддържане на запасите

Разходите за поддържане на запасите са общите разходи, направени за съхранение на запасите в склад или хранилище, докато бъдат продадени. Този показател обикновено включва разходите за капитал, съхранение, обслужване на запасите и риск, свързан със запасите.

Проследяването на този показател ви помага да идентифицирате скрити разходи за запаси и ненужни разходи за съхранение и ви насочва при изготвянето на стратегии за планиране на запасите.

Разходи за поддържане на запасите = [(Разходи за съхранение + Разходи за застраховка + Разходи за пропуснати ползи + Разходи за обслужване) / Обща стойност на запасите] x 100

📌 Пример: Ако разходите ви за съхранение са 500 долара, разходите за обслужване са 200 долара, разходите за застраховка са 300 долара, а общата стойност на запасите е 20 000 долара, разходите ви за поддържане на запасите като процент са (500 + 300 + 200) / 20 000 ] x 100 = 5%.

Брутна възвръщаемост на инвестициите

Възвръщаемостта на брутния марж измерва колко печели компанията в сравнение с размера на закупените запаси. Този показател показва ефективността ви при закупуването и продажбата на продукти.

Брутна маржа на възвръщаемостта на инвестициите = (брутна маржа / средна стойност на запасите) X 100

📌 Пример: Ако вашата брутна печалба е 2000 долара, а средната стойност на запасите е 10 000 долара, вашата брутна възвръщаемост на инвестициите е 20%.

Как да изберете подходящите KPI за управление на запасите?

Точно както не можете да гарантирате успеха на един проект, като се фокусирате само върху един ресурс или умение, ефективното управление на запасите изисква балансиран подбор на ключови показатели за ефективност.

Ето как можете да изберете подходящите показатели за управление на запасите и KPI.

Фактори, които трябва да се вземат предвид при избора на KPI

При избора на показатели за запасите и KPI имайте предвид следните фактори:

🚀 Релевантност към бизнес целите

Изберете KPI, свързани със стратегическите цели на вашата компания. Това гарантира проследяване на показатели, които допринасят за подобряване на бизнес резултатите.

Например, ако целта ви е да подобрите удовлетвореността на клиентите, проследявайте времето на цикъла на поръчката (времето между подаването и доставката на поръчката). По-краткото време на цикъла ще ви помогне да подобрите удовлетвореността на клиентите.

💡 Полезна информация

Изберете показатели за запасите и KPI, които предоставят полезна информация и ви помагат да се подобрите. Уверете се, че сте избрали показатели, които подчертават областите, които се нуждаят от внимание.

Например, проследяването на съотношението между запасите и продажбите показва колко запаси са налични за продажба. Този показател може да ви помогне да идентифицирате проблеми с излишните запаси и да предотвратите изчерпването им.

📑 Изисквания на индустрията

При избора на KPI за запасите имайте предвид изискванията на бранша. Например, приходите на единица могат да ви помогнат да анализирате и създадете ценови стратегии, ако вашият бизнес е базиран на абонамент.

По същия начин, ако сте автомобилна компания, проследяването на показатели като времето за доставка от доставчиците е от жизненоважно значение за навременното производство.

Съгласуване на KPI с бизнес целите

В допълнение към горните фактори, уверете се, че вашите KPI са съобразени с бизнес целите ви. Ето как можете да ги съгласувате.

Стъпка 1: Задайте SMART бизнес цели

SMART целите предлагат ясна рамка за поставяне и постигане на цели, като гарантират, че вашите цели за запасите са изпълними. Този фокус ви позволява да работите ефективно за подобряване на цялостното управление на запасите.

Затова определете бизнес целите си, преди да изберете KPI. Това гарантира, че вашите KPI директно подкрепят вашите цели.

Ето няколко примера за SMART цели:

Намалете процента на връщане на продукти с 10% през следващото тримесечие, за да подобрите репутацията на марката.

Намалете изчерпването на запасите от артикули с високо търсене с 15% през следващото тримесечие, за да подобрите оценката за удовлетвореността на клиентите.

Използвайте ClickUp Goals, за да зададете бизнес целите си и да автоматизирате проследяването на напредъка. Можете да организирате целите си на едно място, да картографирате KPI, да проследявате целите и др.

Задайте бизнес цели и проследявайте напредъка им с ClickUp Goals

💡Съвет от професионалист: Използвайте шаблони за определяне на цели, за да зададете SMART цели и задачи по организиран начин. Тези шаблони ви позволяват да визуализирате целите си, да проследявате напредъка и да ги управлявате на едно място.

Стъпка 2: Избройте бизнес въпросите

Когато избирате KPI за запасите, избройте бизнес въпросите, на които искате да получите отговори, и се уверете, че KPI отговарят на тези въпроси. Например:

Защо се сблъскваме със закъснения в доставките?

Защо често се случват изчерпвания на запасите?

Каква е текущата норма на възвръщаемост?

След това изберете KPI, които отговарят на горните въпроси – процент на изчерпване на запасите, време за доставка, време на цикъла на поръчката, процент на възвръщаемост и др. Постоянното наблюдение на тези KPI ще ви помогне да идентифицирате причините за оперативната неефективност.

Стъпка 3: Спрете да преследвате суетни показатели

Показателите за суета са KPI, които изглеждат добре, но не предоставят полезна информация, която да ви помогне при вземането на решения. Например, общата стойност на запасите е показател за суета, тъй като не отразява ефективността на управлението на запасите. Освен това, той може да скрие бавно движещите се артикули и проблемите с излишните запаси.

Стъпка 4: Проследявайте тенденциите

Следете тенденциите в KPI на запасите си през месеците и годините, за да получите по-задълбочена представа за бизнес резултатите си. Например, ако забележите спад в оборота на запасите, това може да е признак за забавяне в продажбите. Можете да проучите по-задълбочено, за да разберете дали това се дължи на излишъци, неефективни маркетингови стратегии или промени в търсенето от страна на клиентите.

Как да следите KPI за управление на запасите?

Както виждаме, проследяването на KPI за управление на запасите е много работа. Трябва да дефинирате бизнес цели, да зададете ясни KPI, прагове и бенчмаркове, да създадете табла за управление и др. Лесният изход е да внедрите софтуер за KPI.

ClickUp е универсалното приложение за работа с мощни възможности за проследяване на KPI. То не само управлява ресурсите за управление на проекти, но и предлага широка гама от функции за дефиниране и проследяване на KPI, поставяне на цели, наблюдение на напредъка, управление на задачи и сътрудничество между няколко екипа.

Използвайте таблата на ClickUp, за да следите KPI в реално време. Организирайте най-важните KPI на едно място и използвайте диаграми, графики и ленти за напредък, за да видите бързо къде се намирате спрямо конкретни цели.

Тези персонализирани табла ви помагат да визуализирате данните за по-лесно разбиране, да идентифицирате проблемните области и да действате своевременно. Освен това, те ви насочват при вземането на решения и осигуряват прозрачност между екипите и заинтересованите страни.

Създайте персонализирани табла за проследяване на KPI за запасите с ClickUp Dashboards

Готови ли сте да направите следващата стъпка? ClickUp Brain, вграденият AI асистент на ClickUp, улеснява работата с KPI. Той може да предложи KPI, които трябва да следите, да ви помогне да ги дефинирате ясно и след това да извлече цялата необходима информация от вашата работна среда в ClickUp (като задачи, персонализирани полета и отчитане на времето), за да ги изчисли.

След това започва да анализира данните, да открива тенденции и необичайни отклонения и дори да разгадава какво означават данните. Можете буквално да задавате въпроси като „Как се справихме с този KPI миналия месец?“ и той ще ви даде отговори въз основа на цифрите. Освен това, той ви помага да създавате отчети и да поставяте всичко на табла , за да можете да виждате напредъка си с един поглед!

Опитайте ClickUp Brain Използвайте ClickUp Brain, за да анализирате данните за запасите и да получите полезна информация.

Но това не е всичко. Можете да използвате и шаблоните на ClickUp, за да ускорите процесите по управление на запасите. Шаблоните за запаси на ClickUp се предлагат с предварително създадена рамка, която ви помага да следите основните елементи, да поддържате записи за запасите и списъци с доставчици, да автоматизирате отчитането, да наблюдавате и анализирате показателите и др.

Например, шаблонът за управление на запасите на ClickUp съдържа всичко необходимо за организиране, проследяване и актуализиране на данните за запасите. Освен това, този шаблон автоматизира проследяването на запасите и улеснява поддържането на актуална информация. Можете също да настроите автоматични известия за повторни поръчки.

Изтеглете този шаблон Организирайте, проследявайте и актуализирайте данните за запасите с шаблона за управление на запасите на ClickUp.

С помощта на този шаблон можете да:

Проследявайте нивата на запасите, наличността и движението им

Записвайте цените с изображения на продуктите в база данни

Анализирайте тенденциите в запасите, за да вземете информирани решения

Идентифицирайте ненужните разходи, източниците на загуби и пропуснатите продажби.

🍭 Бонус: Използвайте шаблона за показатели на проекта на ClickUp, за да създадете безпроблемен процес за проверка на качеството на вашите продукти. Този шаблон ще ви помогне да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение, и да гарантирате намаляване на процента на връщане. Освен това, шаблонът за KPI на ClickUp ви позволява да следите всички показатели за успех на едно място. Можете да видите напредъка на екипа си към поставените цели, да следите представянето и да се уверите, че всички са на една и съща страница.

Въпреки това, внедряването на подходящ софтуер за управление на запасите не е достатъчно. Има няколко стъпки и най-добри практики за ефективно наблюдение на показателите за запасите.

Внедряване на най-добрите практики за показателите за запасите

Ето стъпките за ефективно внедряване и мониторинг на KPI за запасите.

🙌 Използвайте подходящия инструмент: Създайте система за управление на запасите с подходящия софтуер, за да организирате и проследявате данните за запасите и да изготвяте отчети за избрани KPI.

🙌 Обучете екипите: Уверете се, че екипът ви разбира и използва софтуера в пълния му потенциал. Провеждайте обучения, събирайте обратна връзка и изчислявайте възвръщаемостта на инвестициите в системата, за да оцените печалбите и загубите.

🙌 Прегледайте и коригирайте KPI: Проследявайте KPI и продължавайте да коригирате стратегиите въз основа на констатациите. Например, след преглед на резултатите може да сметнете, че целта ви за оборот на запасите е нереалистична. В такъв случай направете съответните корекции.

Освен да прилагате най-добрите практики, внимавайте за тези често срещани предизвикателства при проследяването на KPI.

⚠️ Несъответствие: Последователното проследяване на KPI е предизвикателство. Създайте рутина за редовно проследяване на показателите или използвайте автоматизирана система за проследяване на запасите, за да поддържате последователност.

⚠️ Ограничена видимост на данните: Често компаниите се борят да получат цялостен поглед върху данните в различните екипи и складове. Използвайте централизирани системи за управление на запасите, за да видите данните на едно място и да поддържате прозрачност между екипите.

⚠️ Прекалено сложни показатели: Използването на прекалено много или прекалено сложни KPI може да претовари екипите и да замъгли полезните изводи. Фокусирайте се върху няколко ключови, приложими KPI, които са в тясна връзка с бизнес целите.

💡Съвет от професионалист: Шаблоните за съвместна работа с запасите на ClickUp ви позволяват да управлявате запасите в няколко склада. Те предоставят централизирана визия на всички данни и улесняват проследяването на местоположението на продуктите, нивата на запасите и др.

Опростяване на проследяването на показателите за запасите и KPI с ClickUp

Проследяването на KPI е от съществено значение за поддържането на доброто състояние и ефективността на запасите ви. Несъответствията в данните и липсата на ефективни инструменти обаче могат да доведат до неточни показатели.

Тук е мястото, където се нуждаете от ClickUp като решение за управление на запасите. С ClickUp можете лесно да зададете цели за управление на запасите, да направите ефективно планиране на запасите, да създадете свои собствени табла с KPI, да си сътрудничите с екипи, да осигурите точна документация, да поддържате записи за запасите, да автоматизирате отчитането на запасите и какво ли още не.

Освен това получавате множество безплатни шаблони, с които да стандартизирате процесите по проследяване на запасите и да намалите грешките.

Какво чакате? Регистрирайте се безплатно, за да разгледате функциите на ClickUp и да подобрите ефективността на управлението на запасите!