Сравнение на CRM: 10-те най-добри CRM софтуера през 2025 г.

Вашият екип по продажбите е на път да сключи голяма сделка, но важни данни за клиента са разпръснати по лепящи се бележки, електронни таблици и имейли.

Това е разочароваща и скъпа грешка, която никой бизнес не може да си позволи.

Системите за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) са предназначени за управление и оптимизиране на взаимодействията с вашите клиенти, потенциални клиенти и други заинтересовани страни.

Но кой от тях ще работи най-добре за вашия работен процес?

В тази публикация в блога ще разгледаме 10-те най-добри CRM софтуерни решения, които ще ви помогнат да поставите бизнес целите си на първо място. 🎯

⏰ 60-секундно резюме Открийте 10-те най-добри CRM софтуера: ClickUp (Най-добър за всеобхватно CRM и управление на задачи) Salesforce (Най-добрият CRM за предприятия) Zoho CRM (най-подходящ за малки и средни предприятия) HubSpot CRM (най-добър за интеграции и лесен за използване) Microsoft Dynamics 365 (най-добър за интегрирани ERP и CRM решения) Pipedrive (най-добър за управление на тръбопроводи и оптимизация на продажбите) Freshsales CRM (най-добър за AI-базирани анализи и автоматизация) Insightly (най-добър за лесно четими анализи и отчети) SugarCRM (Най-добър за високо персонализирани решения) Creatio CRM (Най-добър за автоматизация на процеси с малко кодиране и гъвкавост)

Какво трябва да търсите в един CRM софтуер?

При избора на CRM софтуер е важно да се фокусирате върху функции, които съответстват на вашите бизнес цели и оптимизират операциите.

Нека разгледаме някои ключови фактори, които трябва да вземете под внимание. 💁

Управление на потенциални клиенти: Проследява и поддържа потенциалните клиенти с информация в реално време за тяхното поведение.

Възможности за интеграция: Интегрира се с друг бизнес софтуер, като ERP системи, маркетингови платформи и инструменти за производителност.

Проследяване на приходите: Следи данните за продажбите в реално време и генерира изчерпателни отчети за информирано вземане на решения.

Изкуствен интелект и машинно обучение: Включва AI и ML за анализ на клиентски данни и подобряване на стратегиите за ангажираност.

Централизирано съхранение на данни: Консолидира взаимодействията с клиентите в различни канали като уебсайтове, социални медии и имейли, за да подобри последователността на обслужването.

Вашият CRM софтуер трябва да разполага с други разширени функции, включително опции за персонализиране, многоезична поддръжка, управление на документи и инструменти за прогнозиране.

🧠 Интересен факт: Първата CRM система датира от 80-те години на миналия век и приличаше повече на база данни за управление на контакти, отколкото на съвременните усъвършенствани инструменти. Еволюцията на CRM софтуера е изиграла решаваща роля в превръщането на бизнеса от просто съхранение на контакти в мощни платформи за управление на взаимоотношенията с клиентите, продажбите и маркетинга.

Преди да преминем към спецификите на всеки инструмент, нека разгледаме някои акценти от сравнението, които ще ви помогнат да определите най-подходящия CRM софтуер за вашата организация. 👇

Общи характеристики

Разгледайте основните функции, които предлага всеки CRM, от AI-базирани анализи до персонализирани работни процеси и възможности за мобилни приложения. Тази таблица дава обща представа за инструментите, които могат да оптимизират процесите ви за управление на клиенти.

CRM софтуер Персонализирани работни процеси AI интеграция Отчитане Функционалност на мобилното приложение ClickUp Високо персонализирани работни процеси за управление на проекти, CRM и автоматизация на задачи Разширени AI възможности чрез ClickUp Brain Персонализирани табла и отчети за информация за проектите Удобно мобилно приложение за управление на задачи и сътрудничество Salesforce Гъвкави работни процеси с Flow Builder за сложни процеси Усъвършенствана изкуствена интелигентност чрез Einstein за прогнозна аналитика и оценка на потенциални клиенти Изчерпателни инструменти за отчитане с персонализирани табла Надеждно мобилно приложение за управление на потенциални клиенти и продажбени дейности Zoho CRM Персонализирани опции за работния процес за сложни продажбени процеси Широки възможности за персонализиране на работния процес, съобразени с продажбените процеси Гъвкави функции за отчитане с персонализирани табла Цялостно мобилно приложение за управление на потенциални клиенти и проследяване на продажбите HubSpot CRM Опростено персонализиране на работния процес за лесна автоматизация Ограничени AI функции, предназначени предимно за проследяване на имейли и оценяване на потенциални клиенти Персонализирани отчети, фокусирани върху маркетинговите показатели и продажбите Мобилното приложение поддържа основни CRM функции като управление на контактите. Microsoft Dynamics 365 Високо адаптивни работни процеси с помощта на Power Automate за различни бизнес нужди Разширена AI интеграция чрез Azure AI за прогнозни анализи Цялостни инструменти за отчитане, съобразени с конкретни KPI и бизнес цели Мобилно приложение с богат набор от функции, предлагащо проследяване на продажбите и отчитане Pipedrive Умерена персонализация, фокусирана върху етапите на продажбения процес Основни AI функции за прогнозиране на продажбите и предложения за дейности Визуални отчети, подчертаващи показателите и ефективността на процеса Интуитивно мобилно приложение, създадено за професионалисти в продажбите, които са постоянно в движение. Freshsales CRM Умерени възможности за персонализиране с функции за автоматизация на продажбите AI-базирани анализи за оценка на потенциални клиенти въз основа на нивата на ангажираност Достъпни са отчети и анализи, но те са по-малко подробни в сравнение с конкурентите. Мобилното приложение позволява управление на потенциални клиенти и комуникация в движение. Insightly Умерени възможности за персонализиране, съобразени с функциите за управление на проекти и CRM Ограничени AI възможности, фокусирани върху подобряване на потребителското преживяване Визуални табла, обобщаващи ключови показатели, свързани с проекти и продажбени дейности Ефективното мобилно приложение позволява управление на контакти, проекти и задачи. SugarCRM Мащабируеми работни процеси, които са в тясно съответствие с бизнес изискванията AI функции за предсказуема аналитика, подобряващи познанията за клиентите Разширени опции за отчитане с персонализирани табла за подробен анализ Цялостно мобилно приложение, предоставящо достъп до всички основни функционалности Creatio CRM Разширени опции за работни процеси без кодиране, съобразени с оперативните нужди Силна AI интеграция за автоматизация на процесите и предсказуема аналитика Подробни възможности за отчитане с персонализирани табла за действителни прозрения Мобилно приложение с богат набор от функции, позволяващо сътрудничество и управление на работния процес

Цени

Разбирането на ценовата структура е от решаващо значение при избора на CRM, който съответства на вашия бюджет. Ето разбивка на безплатните опции, началните цени и плановете на ниво предприятие за всяка платформа.

CRM софтуер Безплатна версия Начална цена План на корпоративно ниво ClickUp Безплатно завинаги 7 $/месец на потребител Персонализирани цени Salesforce Безплатно 25 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно) 165 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно) Zoho CRM Безплатна пробна версия 20 $/месец на потребител 50 $/месец на потребител HubSpot CRM Безплатно 15 $/месец на потребител (Sales Hub Starter) 150 $/месец на потребител (Sales Hub Enterprise) Microsoft Dynamics 365 Не е посочено 65 $/месец на потребител 105 $/месец на потребител Pipedrive Безплатна пробна версия 24 $/месец на потребител 129 $/месец на потребител Freshsales CRM Безплатно 11 $/месец на потребител 71 $/месец на потребител Insightly Не е посочено 29 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно) 99 $/месец на потребител SugarCRM Не е посочено 19 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно) 135 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно) Creatio CRM Безплатно 15 $/месец на потребител 85 $/месец на потребител

Съвместимост на интеграцията

Възможността на CRM да се интегрира безпроблемно с вашите съществуващи технологии може да определи неговата използваемост. Проверете тази таблица, за да видите кои инструменти поддържат популярни интеграции като Google Workspace, Microsoft 365 и Slack.

CRM софтуер Google Workspace Microsoft 365 Slack Mailchimp API ClickUp Да Да Да Да Отворен API Salesforce Да Да Да Да Отворен API Zoho CRM Да Да Да Да Отворен API HubSpot CRM Да Да Да Да Отворен API Microsoft Dynamics 365 Ограничено Да Да Ограничено Отворен API Pipedrive Да Ограничено Да Да Отворен API Freshsales CRM Да Ограничено Ограничено Да Отворен API Insightly Да Ограничено Ограничено Ограничено Отворен API SugarCRM Ограничено Ограничено Ограничено Ограничено Отворен API Creatio CRM Да Ограничено Ограничено Ограничено Отворен API

Мащабируемост и поддръжка

Вашият CRM трябва да расте заедно с вашия бизнес. В тази секция се описват мащабируемостта на екипа, гъвкавостта на платформата и видът на предлаганата поддръжка на клиенти, за да се гарантира, че вашият CRM може да отговори на вашите променящи се нужди.

CRM софтуер Мащабируемост на размера на екипа Нива на мащабируемост Наличност на обслужване на клиенти ClickUp Малки и големи предприятия Висока мащабируемост с опции за персонализиране 24/7 поддръжка чрез чат и имейл Salesforce Малки и големи предприятия Изключително висока мащабируемост за всякакъв размер Поддръжка 24/7 Zoho CRM Малки и средни екипи Висока мащабируемост с различни нива Поддръжка през делничните дни; налични са премиум опции HubSpot CRM Малки и средни екипи Умерена мащабируемост; подходящ за развиващи се бизнеси Поддръжка по имейл и чат през работното време Microsoft Dynamics 365 Средни и големи предприятия Много висока мащабируемост за големи организации 24/7 поддръжка за корпоративни планове Pipedrive Малки и средни екипи Добра мащабируемост за екипите по продажбите Поддръжка по имейл; ограничена достъпност на чат Freshsales CRM Малки и средни екипи Умерена мащабируемост за разрастващи се екипи Поддръжка по имейл и чат през работното време Insightly Малки и средни екипи Умерена мащабируемост; най-подходящ за стартиращи и малки предприятия Поддръжка по имейл; ограничена достъпност на чат SugarCRM Средни и големи предприятия Висока мащабируемост с опции за персонализиране Поддръжка през делничните дни; налични са премиум опции Creatio CRM Средни и големи предприятия Много висока мащабируемост; предназначен за по-големи екипи 24/7 поддръжка с обширни ресурси

Всеки CRM обещава да ви помогне да управлявате взаимоотношенията и да повишите производителността, но кой е най-подходящ за вашите нужди? Нека сравним софтуера за CRM в детайли и да видим какво ги отличава.

1. ClickUp (Най-добър за всеобхватно CRM и управление на задачи)

На първо място в списъка е ClickUp CRM, многофункционално решение, което повишава производителността и централизира управлението на взаимоотношенията с клиентите. То предлага инструменти за проследяване на продажбите, автоматизиране на работните процеси и управление на данните за клиентите.

ClickUp Views

Прегледайте отношенията с клиентите с един поглед с ClickUp Views

ClickUp Views ви позволява лесно да управлявате потенциални клиенти, продажби, ангажираност на клиентите и поръчки с над 10 персонализирани изгледа, като списък, табло и таблица. Тези гъвкави опции ви позволяват да проследявате акаунти и работни процеси по начин, който отговаря на нуждите на вашия екип.

ClickUp Dashboards

Получавайте информация в реално време за ангажираността на клиентите с таблата за управление на ClickUp.

ClickUp Dashboards опростява управлението на клиентите, като ви предоставя ясна представа за всичките им дейности. Можете да персонализирате картите, за да проследявате ключови показатели като взаимодействия, проценти на конверсия и изпълнени задачи.

Всяка карта е гъвкава, което ви позволява да променяте размера и да ги филтрирате, за да се фокусирате върху данните, които са най-важни.

ClickUp е най-добрият инструмент за управление на проекти и CRM, с който съм се сблъсквал. Многофункционалността му ви позволява да се справите с всичките си задачи на едно място, без да се налага да се абонирате за множество други услуги.

ClickUp е най-добрият инструмент за управление на проекти и CRM, с който съм се сблъсквал. Многофункционалността му ви позволява да се справите с всичките си задачи на едно място, без да се налага да се абонирате за множество други услуги.

Изтеглете този шаблон CRM шаблоните на ClickUp са създадени, за да ви помогнат да следите клиентите и потенциалните клиенти.

Платформата предлага и над 1000 готови шаблона, като например шаблона ClickUp CRM. Тази рамка служи като основа за изграждане на взаимоотношения с потенциални и настоящи клиенти и е всичко, от което се нуждаете, за да управлявате вашия продажбен процес.

Той ви помага да:

Квалифицирайте потенциалните клиенти, за да сте сигурни, че се фокусирате върху правилните възможности.

Спечелете сделки, като оптимизирате процеса на продажбите

Организирайте контактната информация за лесен достъп и управление.

Проследявайте сделките и сметките, за да получите пълна представа за вашия продажбен поток.

Най-добрите функции на ClickUp

Интеграции: Интегрирайте с над 2600 инструмента, включително Google Drive, Outlook, Jira и много други, с Интегрирайте с над 2600 инструмента, включително Google Drive, Outlook, Jira и много други, с ClickUp Integrations

Функции за сътрудничество: Свържете се и общувайте с екипа си и клиентите си в реално време с ClickUp Assign Comments. Свържете се и общувайте с екипа си и клиентите си в реално време с ClickUp Chat

Ограничения на ClickUp

Някои нови потребители може да се сблъскат с трудности при усвояването на голям брой функции и опции за персонализиране.

Опциите за персонализиране могат да бъдат прекалено сложни за начинаещи

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

🧠 Интересен факт: Терминът „управление на взаимоотношенията с клиентите“ е въведен през 1995 г. от Том Сийбъл, Джагдиш Н. Сет и Gartner Group, което предизвика трансформация в начина, по който бизнеса взаимодейства с клиентите.

2. Salesforce (Най-добрият CRM за предприятия)

чрез Salesforce

Salesforce предлага всеобхватна платформа, която помага на бизнеса да изгради по-силни взаимоотношения с клиентите и да стимулира растежа на продажбите. Тя се отличава с възможностите си за персонализиране и мащабируемост.

Можете да внедрите CRM функциите в своя уникален работен процес чрез клиентски приложения, автоматизирани процеси и интеграции на трети страни чрез пазара AppExchange.

Най-добрите функции на Salesforce

Организирайте данните си в обекти, записи, полета, организации и приложения във формат, подобен на електронна таблица.

Автоматизирайте взаимодействията с клиентите с Einstein Bots, които обработват 60% от запитванията, подобрявайки времето за отговор.

Използвайте CRM Analytics за прогнози, базирани на изкуствен интелект, и перспективни прозрения.

Ограничения на Salesforce

Не предлага опции за цветово кодиране за организиране на потенциални клиенти

Таблото за управление не предлага възможности за персонализиране и разширени функции за отчитане

Цени на Salesforce

Безплатно

Стартови пакет: 25 $/месец на потребител

Pro Suite: 100 $/месец на потребител

Предприятие: 165 $/месец на потребител

Неограничен: 330 $/месец на потребител

Einstein 1 продажби: 500 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Salesforce

G2: 4,5/5 (над 2800 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 18 700 отзива)

💡 Професионален съвет: Разработете стандартизиран процес за проследяване за всеки етап на клиента във вашия CRM. Това помага да се осигури последователна комуникация и улеснява екипа ви да определи приоритетите на нуждите на всеки клиент.

3. Zoho CRM (Най-подходящ за малки и средни предприятия)

чрез Zoho CRM

Zoho CRM предлага широка гама от функции, които помагат на бизнеса да усъвършенства взаимодействието с клиентите и процесите по продажбите. Чистият му интерфейс поддържа прогнозиране на продажбите, управление на тръбопровода и анализи, което го прави практичен избор за отдалечени екипи по продажбите.

Освен това платформата се интегрира с други приложения на Zoho и инструменти на трети страни, създавайки екосистема за клиентски данни, управление на продажбите и комуникация.

Най-добрите функции на Zoho CRM

Използвайте PathFinder, за да получите информация за взаимодействията на клиентите с вашата марка в различни канали и точки на контакт.

Създайте сложни междуфункционални пътеки и дефинирайте различни нива на клиентското пътуване с Journey Builder.

Поддържайте връзка с клиентите чрез имейл, телефонни обаждания, чат, социални медии и др. благодарение на омниканалното присъствие на софтуера.

Ограничения на Zoho CRM

Липсват офлайн възможности

Процесът на управление на потенциалните клиенти може да бъде разочароващ за B2B компаниите; той изисква да се картографира „фамилията“ на всички потенциални клиенти, което води до неефективни решения.

Цени на Zoho CRM

Стандартен: 20 $/месец на потребител

Професионална версия: 35 $/месец на потребител

Enterprise: 50 $/месец на потребител

Ultimate: 65 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoho CRM

G2: 4. 1/5 (над 2600 рецензии)

Capterra: 4,3/5 (над 6800 рецензии)

🔍 Знаете ли, че... Прогнозира се, че до 2028 г. стойността на CRM технологията ще достигне приблизително 128,97 милиарда долара.

4. HubSpot CRM (най-добър за интеграции и лесен за ползване интерфейс)

чрез Hubspot

Създаден с оглед на простотата и мащабируемостта, HubSpot CRM е солидно решение, което интегрира CRM, маркетинг и инструменти за продажби в една платформа. Богатата му библиотека от безплатни функции, като проследяване на имейли, управление на съдържание и инструменти за чат на живо, го правят популярен избор за подобряване на CRM стратегиите за по-малки екипи.

Можете да проследявате потенциални клиенти и да автоматизирате контактите, докато анализирате ефективността на кампанията.

Най-добрите функции на HubSpot CRM

Визуализирайте цялата си продажбена верига като табло в реално време.

Използвайте AI-базирания Smart CRM, за да обедините клиентските данни, екипите и технологичните стекове за мащабируемо клиентско преживяване.

Използвайте различни CRM компоненти като управление на сделки и задачи с проследяване на имейли.

Ограничения на HubSpot CRM

Липсват опции за дизайн на имейли, особено когато те включват мултимедия.

Ограничени функции за отчитане; потребителите не могат да проследяват пътя на клиента и да разберат графика на маркетинговите събития в голям мащаб.

Цени на HubSpot CRM

Безплатно

Sales Hub Starter: 15 USD/месец на потребител

Sales Hub Professional: 90 $/месец на потребител

Sales Hub Enterprise: 150 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за HubSpot CRM

G2: 4. 4/5 (над 12 000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 4200 рецензии)

5. Microsoft Dynamics 365 (най-добър за интегрирани ERP и CRM решения)

чрез Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 е CRM платформа, базирана на облака, която интегрира планиране на ресурсите на предприятието (ERP). Това е добър избор за организации, които искат да оптимизират управлението на клиентите и операциите си, като например финансовите процеси и процесите по веригата на доставки.

Той ви позволява да се възползвате от облачната инфраструктура на Microsoft и да се интегрирате с инструментите на екосистемата. Освен това можете да визуализирате данните динамично, като експериментирате с различни типове диаграми и полета директно в таблото на Microsoft Dynamics 365.

Най-добрите функции на Microsoft Dynamics 365

Използвайте Microsoft Copilot за AI-базирани анализи в реално време, за да измервате реакциите на клиентите и да персонализирате пътуванията им.

Свържете се и получите достъп до данни от много източници, за да създадете цялостна картина на бизнес операциите.

Ограничения на Microsoft Dynamics 365

Той е предназначен предимно за потребители на Microsoft, което го прави по-малко адаптивен за екипи, които използват различни инструменти.

Ограничени възможности за сътрудничество, с отчетени забавяния, когато няколко потребители редактират едновременно един и същ документ или презентация.

Цени на Microsoft Dynamics 365

Професионална версия: 65 USD/месец на потребител

Enterprise: 105 $/месец на потребител

Премиум: 150 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft Dynamics 365

G2: 3,8/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 5700 отзива)

🤝 Приятно напомняне: Въвеждането на CRM може да се провали, ако екипът ви не знае как да го използва. Най-добре е да инвестирате в обучение и непрекъснато усъвършенстване, особено в началото.

6. Pipedrive (Най-добър за управление на тръбопроводи и оптимизация на продажбите)

чрез Pipedrive

Pipedrive е CRM платформа, фокусирана върху продажбите, която набляга на управлението на процеса и проследяването на сделките. Визуалното й оформление улеснява екипите да виждат къде се намират сделките в процеса на продажбите и да идентифицират възможностите, които се нуждаят от внимание. Можете също да организирате работния си процес, като автоматизирате повтарящи се задачи, като например настройване на напомняния или генериране на имейли за проследяване.

Функцията Insights помага за оптимизиране на работните процеси чрез идентифициране на печеливши модели, а инструментите за определяне на цели и прогнозиране позволяват по-добро разпределение на ресурсите и планиране на стратегията.

Най-добрите функции на Pipedrive

Избягвайте пропуснати последващи действия с LeadBooster, Live Chat, Chatbot и AI-задвижвани подсказки, за да се фокусирате върху потенциалните си клиенти.

Получавайте отчети за продажбите в реално време и разберете тънкостите на вашия продажбен канал с AI предложения, поставяне на цели, мониторинг на екипа и усъвършенствани показатели за продажбите.

Ограничения на Pipedrive

Потребителите не могат да създават списъци с продукти, които да съответстват на подходящите потенциални клиенти, което води до неорганизираност на данните.

Намирането на данни на високо ниво, като броя на новите клиенти, изисква сложна настройка на филтри и често дава ненадеждни отговори.

Цени на Pipedrive

Essential: 24 $/месец на потребител

Разширено: 44 $/месец на потребител

Професионална версия: 64 $/месец на потребител

Цена: 79 $/месец на потребител

Enterprise: 129 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Pipedrive

G2: 4. 3/5 (над 2100 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3000 рецензии)

💡 Професионален съвет: Настройте точки за събиране на обратна връзка от клиенти в CRM системата си, като например автоматизирани анкети след затваряне на билетите за поддръжка. Това ще ви даде ценна информация за удовлетвореността на клиентите и областите, които могат да бъдат подобрени.

7. Freshsales CRM (най-добър за AI-базирани анализи и автоматизация)

чрез Freshworks

Freshsales CRM се фокусира върху предоставянето на инструменти, които опростяват управлението на потенциални клиенти и комуникацията.

Системата за оценяване на контактите помага на екипите по продажбите да приоритизират потенциалните клиенти, а вградените функции за поддръжка по имейл и телефон улесняват взаимодействието с клиентите директно от платформата. Това означава, че не е необходимо да превключвате между множество вътрешни и външни комуникационни инструменти.

Най-добрите функции на Freshsales CRM

Преглеждайте взаимодействията с клиентите, включително социални профили, ангажираност с уебсайта, точки на контакт с клиентите и др. на едно място.

Използвайте Freddy, неговия AI асистент, за да анализирате и да се поучите от историческите данни и дейностите на клиентите, за да получите ценна информация.

Получете полезни информации с помощта на подробните аналитични инструменти, създавайте персонализирани отчети и ги планирайте да бъдат доставяни на вашата пощенска кутия.

Ограничения на Freshsales CRM

Липсват разширени функции за автоматизация, като аритметични операции и сравнения на относителни полета.

Системата за управление на задачите не предоставя обща информация на мениджърите, за да проследяват задачите на членовете на екипа.

Цени на Freshsales CRM

Безплатно

Растеж: 11 $/месец на потребител

Pro: 47 $/месец на потребител

Enterprise: 71 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Freshsales CRM

G2: 4,5/5 (над 1200 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 600 отзива)

8. Insightly (най-добър за лесно четими анализи и отчети)

чрез Insightly

Insightly комбинира инструменти за управление на взаимоотношенията с клиентите с функции за проследяване на проекти. Това го прави добър избор за екипи, които искат да управляват взаимоотношенията с клиентите и свързаните с тях задачи на една платформа.

Освен това, той ви помага да премахнете изолираността, като прави данните достъпни за всички заинтересовани страни.

Най-добрите функции на Insightly

Управлявайте, разпределяйте и насочвайте потенциални клиенти, като персонализирате обекти, полета и етапи на управление на проекти.

Създайте удобен панел за обслужване на клиенти с Insightly Service, който предлага функции за управление на знанията, издаване на билети и отчитане.

Създавайте и проследявайте продажбените канали, като давате възможност на отдалечените екипи да работят с мобилното приложение за CRM.

Ограничения на Insightly

Липсват разширени опции за търсене, което води до объркване

Обхватът на интеграциите може да не е достатъчен за бизнеса, който използва нишови инструменти.

Цени на Insightly

Плюс: 29 $/месец на потребител

Професионална версия: 49 $/месец на потребител

Enterprise: 99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Insightly

G2: 4. 2/5 (900+ отзива)

Capterra: 4/5 (над 600 рецензии)

🔍 Знаете ли, че... Около 82% от организациите разчитат на CRM системи за управление на взаимоотношенията с клиентите и оптимизиране на отчетността за продажбите. Това подчертава критичната роля, която CRM играе в подпомагането на бизнеса да проследява представянето, да прогнозира продажбите и да взема решения, основани на данни.

9. SugarCRM (Най-добър за високо персонализирани решения)

чрез SugarCRM

SugarCRM е персонализируем CRM софтуер, който предоставя подробна информация за взаимодействията с клиентите и данните за тях. Той предлага надеждни инструменти за автоматизация на продажбите, маркетингови кампании и обслужване на клиенти, като ви помага да управлявате взаимоотношенията от първоначалния контакт до поддръжката след продажбата.

Най-добрите функции на SugarCRM

Получете видимост на дейностите, историята и записите на клиентите на един екран.

Прогнозирайте продажбите с помощта на усъвършенствани прогнози, анализи, отчитащи времето, и показатели в реално време.

Автоматизирайте продажбите с работни процеси с плъзгане и пускане и интелигентни ръководства

Ограничения на SugarCRM

Липсват разширени възможности за отчитане, като например възможността да се добавят повече от една серия данни към диаграмите.

Езикът за програмиране в бекенда е труден за научаване, което го прави сложен за използване от потребители без технически познания.

Цени на SugarCRM

Essentials: 19 $/месец за минимум трима потребители

Стандартен: 59 $/месец за минимум 10 потребители

Разширена версия: 85 $/месец за минимум 10 потребители

Premier: 135 $/месец за минимум 10 потребители

Оценки и рецензии за SugarCRM

G2: 3,8/5 (над 700 рецензии)

Capterra: 3,8/5 (над 400 рецензии)

💡 Професионален съвет: Редовно актуализирайте критериите за сегментиране на CRM, за да се адаптирате към промените в поведението на клиентите или пазарните условия. Това гарантира, че вашата таргетиране остава ефективна и уместна, докато нуждите на клиентите се развиват.

10. Creatio CRM (Най-добър за автоматизация на процесите с малко кодиране и гъвкавост)

чрез Creatio CRM

Creatio CRM е платформа, базирана на процеси, която набляга на цялостната автоматизация на пътуването на клиента и персонализиране без кодиране. Тя комбинира инструменти за продажби, маркетинг и обслужване в обща база данни, което ви позволява да управлявате всеки етап от пътуването на клиента.

Той ви помага да проектирате и автоматизирате работните процеси без да се нуждаете от обширни технически познания. Получавате и 360-градусова картина на клиентите с видимост на техните профили, история и AI-базирани анализи.

Най-добрите функции на Creatio CRM

Съгласувайте вашите екипи по продажби, маркетинг и обслужване с процеса за привличане и задържане на клиенти в една единствена база данни.

Анализирайте и проследявайте продажбите по етапи, най-добрите търговски представители, съотношението печалби/загуби и др., за да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение.

Подобрете обслужването на клиентите, времето за реакция, CSAT (индекс на удовлетвореност на клиентите), NPS (индекс на нетната препоръчителност) и CES (индекс на усилията на клиентите).

Ограничения на Creatio CRM

Не можете да качвате индивидуални контакти на потенциални клиенти от телефона или Outlook без пълна синхронизация.

Цени на Creatio CRM

Продажби: 15 $/месец на потребител

Растеж: 25 $/месец на потребител

Enterprise: 55 $/месец на потребител

Неограничен: 85 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Creatio CRM

G2: 4,7/5 (над 200 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

🔍 Знаете ли, че... Прогнозите и информацията за потенциалните клиенти са най-важните приоритети на CRM за организациите днес, като 43% от лидерите подчертават тяхната важност. Непосредствено след тях, 41% дават приоритет на данните за намеренията и оценката на потенциалните клиенти, за да идентифицират и насочат вниманието си към подходящите възможности.

Изградете по-силни CRM работни процеси с ClickUp

Всеки софтуер, включен в това сравнение на CRM софтуери, има своите предимства, от аналитични инструменти до инструменти за управление на потенциални клиенти и ангажиране на клиенти.

Ако все още сте объркани, ето един съвет: изберете CRM решение, което отговаря на настоящите ви нужди и се адаптира към растежа на вашия бизнес. То трябва да се вписва в работния процес на вашия екип и да се интегрира с съществуващите ви процеси.

Това е мястото, където ClickUp превъзхожда другите инструменти.

Създаден за екипи, които искат гъвкавост и контрол, ClickUp CRM се интегрира безпроблемно с мощните си инструменти за управление на проекти. Независимо дали проследявате потенциални клиенти с ClickUp Dashboards или управлявате продажбите с Views, той ви позволява да създадете система, съобразена с целите на вашия екип.

