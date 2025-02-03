10-те най-добри CRM софтуера в облака през 2025 г.

Като човек, който работи в тясно сътрудничество с маркетинг специалисти, съм прекарал часове в тестване на софтуер, анализиране на решения и внедряване на инструменти в различни бизнеси.

Виждал съм как платформите за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), и по-специално CRM софтуерът в облака, могат да променят изцяло ситуацията за компаниите. Тези системи имат по-ниски начални разходи, огромна мащабируемост и гъвкавост, както и достъпност отвсякъде. Подходящият CRM в облака променя изцяло играта.

С оглед на ефективността и страстта към оптимизиране на процесите, свързани с обслужването на клиенти, моят екип и аз съставихме списък с най-добрите, според мен, CRM платформи в облака. Да започнем!

Какво трябва да търсите в софтуера за CRM в облака?

Подходящият CRM софтуер в облака трябва да ви предлага безпроблемна интеграция, надеждна сигурност и лесен за ползване достъп, за да подобрите управлението на взаимоотношенията с клиентите си. Ето какво търся активно, когато оценявам опциите си за CRM софтуер в облака:

Надеждно управление на контактите: Потърсете софтуер, който прави съхранението и организирането на клиентските данни ефективно, като предоставя централизирана база данни.

Цялостно управление на процеса: Изберете софтуер, който ви позволява да следите напредъка на сделките през целия цикъл на продажбите, да оценявате вероятността за сключване на сделки въз основа на различни фактори и да очертавате ясно различните етапи на процеса на продажбите.

Подробно управление на потенциални клиенти: Изберете софтуер, който ви позволява да събирате информация за потенциални клиенти, да ги квалифицирате и да ги подготвите за превръщането им в реални клиенти.

Безпроблемна автоматизация на продажбите: Уверете се, че софтуерът разполага с функция за автоматизация на задачите. Чрез автоматизиране на рутинни дейности, като изпращане на имейли за проследяване или планиране на срещи, можете да освободите ценно време, за да се съсредоточите върху по-стратегически и сложни задачи.

Мощни функции за отчитане и анализ: Вземете софтуер, който ви помага да вземате решения, основани на данни, подкрепени от практични анализи, за да можете да оптимизирате стратегиите си за продажби и да стимулирате растежа.

10-те най-добри CRM софтуера в облака за използване през 2024 г.

Ето кратък преглед на 10 от най-добрите CRM софтуери в облака към днешна дата:

1. ClickUp (Най-добрата система за управление на CRM проекти „всичко в едно”)

ClickUp е мощно средство за продуктивност, което служи и като изключително гъвкав CRM. ClickUp CRM въвежда управлението на проекти в управлението на взаимоотношенията с клиенти, което позволява на бизнеса да разработва стратегии за взаимодействие с клиентите.

Този софтуер за CRM в облака предлага изключителна гъвкавост при персонализиране на работните процеси в съответствие с нуждите на бизнеса. Често съм използвал персонализираните полета, изгледи и работни процеси, за да адаптирам ClickUp според моите маркетингови и продажбени процеси, а не обратното.

Освен това, има множество шаблони за CRM в ClickUp, които ви спестяват усилието да изобретявате колелото. Тези шаблони са 100% конфигурируеми, което ви позволява да започнете с прост шаблон за CRM в ClickUp и да го усъвършенствате до желаното ниво!

ClickUp е командният център на всичките ни усилия за управление на взаимоотношенията с клиентите.

Най-добрите функции на ClickUp

Централизирайте информацията за клиентите и взаимодействията с тях на едно място като йерархия от работни пространства, пространства, папки, списъци, задачи и др.

Организирайте данните си по йерархичен начин в ClickUp

Записвайте идеи или формулирайте стратегии за ангажиране на клиентите, като използвате бележници в ClickUp

Измервайте ефективността на продажбите с помощта на интерактивни и персонализирани табла за управление

Създавайте убедителни и персонализирани съобщения за клиентите с ClickUp Brain.

Напишете персонализирани имейли за клиенти с помощта на ClickUp Brain

Започнете с богата библиотека от CRM шаблони.

Ограничения на ClickUp

Изисква малко учене, особено когато използвате всички функции за персонализиране.

Цени на ClickUp

Безплатен завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 USD/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5,0 (над 9700 отзива)

Capterra: 4,6/5,0 (над 4100 гласа)

2. HubSpot CRM (най-добрият CRM за цялостни продажби и маркетинг)

чрез HubSpot

Сред множеството CRM решения в облака в този списък, HubSpot се откроява като цялостна платформа за растеж. Този софтуер за цялостна автоматизация на маркетинга комбинира бизнес процесите по продажби, маркетинг и обслужване на клиенти, за да създаде безпроблемно и последователно клиентско преживяване.

Функцията за хронология на контактите е любимата ми част от този софтуер, тъй като предлага обзор на всички взаимодействия с клиенти.

Основни функции на HubSpot CRM

Съхранявайте и управлявайте всички данни за клиентите, като например контактни данни, история на сделките, взаимодействия и др., на едно централизирано място.

Автоматизирайте повтарящи се задачи като оценяване на потенциални клиенти, проследяване и въвеждане на данни.

Управлявайте визуално процеса на продажбите и проследявайте напредъка на сделките или потенциалните пречки.

Създавайте и изпращайте персонализирани имейл кампании за поддържане на интереса на потенциалните клиенти и превръщането им в реални клиенти.

Проследявайте ключови показатели и създавайте подробни отчети, за да измервате ефективността на продажбите.

Ограничения на HubSpot CRM

Става скъп бързо, особено в случая на по-малките фирми и стартиращи компании, тъй като наборът от функции се разширява.

Сложността на платформата и стръмната крива на обучение могат да бъдат обезкуражаващи за потребителите.

Цени на HubSpot CRM

Безплатни инструменти: 0 $

Платформа за начинаещи клиенти: 20 USD/месец на потребител

Професионална платформа за клиенти: 1300 USD/месец на потребител

Платформа за корпоративни клиенти: 4300 USD/месец (7 места)

Оценки и рецензии за HubSpot CRM

G2: 4. 4/5. 0 (‎11 400+ отзива)

Capterra: 4,5/5,0 (над 4100 гласа)

3. Pipedrive (Най-добрият CRM в облака за визуализация на продажбите)

чрез Pipedrive

Ако сте визуален тип човек, тогава Pipedrive е точно за вас. Този софтуер за CRM в облака представя визуално вашия продажбен процес и CRM работния процес, така че да можете да наблюдавате дори и най-малките детайли. Освен това, наблюдаването на сделката през целия процес е изключително мотивиращо и ще повиши морала на екипите по продажбите и маркетинга.

Харесвам неговата простота, ефективност и лекота на използване. Въпреки това, фокусът му върху продажбите може да не е идеален за бизнес процесите, свързани с маркетинга и обслужването на клиенти.

Основни функции на Pipedrive

Създавайте, управлявайте и наблюдавайте вашия продажбен процес с интуитивна функционалност за плъзгане и пускане.

Споделяйте сделки, бележки и файлове с вашия екип по продажбите, за да си сътрудничите без усилие.

Прогнозирайте продажбите и приходите с помощта на вградения инструмент за прогнозиране на продажбите.

Планирайте всички продажбени дейности, за да сте сигурни, че нищо няма да бъде пропуснато.

Автоматизирайте рутинни и повтарящи се задачи като възлагане на сделки, актуализиране на етапите на сделките и изпращане на имейли за проследяване.

Ограничения на Pipedrive

Възможностите за персонализиране и автоматизация са ограничени в сравнение с други CRM софтуери, базирани в облака.

Функционалността за отчитане е базова и не разполага с необходимата за по-големите търговски екипи детайлност.

Няма безплатен план

Цени на Pipedrive

Essential: 14 USD/месец на работно място

Разширено: 29 $/месец на работно място

Професионална версия: 59 $/месец на работно място

Мощност: 69 $/месец на работно място

Enterprise: 99 $/месец на работно място

Оценки и рецензии за Pipedrive

G2: 4,3/5,0 (над 1900 рецензии)

Capterra: 4,5/5,0 (над 2900 гласа)

4. Salesforce CRM (Най-добрият CRM софтуер с пълна функционалност в облака за предприятия)

чрез Salesforce AppExchange

Нито един списък с най-добрите примери за CRM софтуер в облака не би бил пълен без Salesforce CRM. Salesforce Cloud CRM Software е водещо решение, което захранва няколко бизнеса по целия свят. И това има смисъл, защото персонализацията е областта, в която CRM системата на Salesforce в облака блести.

Можете да го адаптирате според вашите нужди и да го използвате за различни цели – маркетинг, продажби, обслужване на клиенти, анализи и много други! Имайте предвид, че тази гъвкавост има своята цена, която може да бъде доста висока, ако сте стартиращ бизнес, малка фирма или работите в малки екипи.

Най-добрите функции на Salesforce CRM

Адаптирайте своето CRM решение в облака, за да отговаря на конкретните нужди на вашия бизнес.

Използвайте функциите за управление на данни на Salesforce, за да получите 360-градусова представа за вашите клиенти и богатство от данни.

Автоматизирайте сложни бизнес процеси и работни потоци, като насочване на потенциални клиенти, одобрение на сделки, възлагане на задачи и др.

Управлявайте системата си за управление на взаимоотношенията с клиентите дори когато сте в движение с удобното мобилно приложение Salesforce.

Получете подробна информация за продажбите с помощта на усъвършенствани инструменти за анализ и отчитане.

Ограничения на Salesforce CRM

Стръмна крива на обучение, заедно с дълги срокове за внедряване

В сравнение с другите CRM софтуери в облака от този списък, Salesforce има неинтуитивен потребителски интерфейс.

Цени на Salesforce CRM

Стартови пакет: 24 $/месец на потребител

Pro Suite: 100 $/месец на потребител

Enterprise : 165 $/месец на потребител

Неограничен: 330 $/месец на потребител

Einstein 1 Sales: 500 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Salesforce CRM

G2: 4. 4/5. 0 (над 20 300 отзива)

Capterra: 4,4/5,0 (над 18 400 гласа)

5. Zendesk Sell (Най-добрият CRM в облака за клиентска поддръжка, фокусирана върху продажбите)

чрез Zendesk Sell

Zendesk отговаря на нуждите на екипа по продажбите с propria платформа Zendesk Sell. Тя продължава традицията на лесния за ползване потребителски интерфейс, с който Zendesk е известен. Процесът на сключване на сделки е лесен за навигация, а управлението на контактите е стабилно.

Освен това ще се възползвате от SaaS CRM решение, което е интегрирано с екосистемата на Zendesk! Въпреки това, тъй като Zendesk се фокусира предимно върху обслужването на клиенти, а не върху маркетинга и продажбите, тази CRM система в облака все още е в процес на разработка и според мен се нуждае от по-нататъшно усъвършенстване.

Най-добрите функции на Zendesk Sell

Интегрирайте се с екосистемата на Zendesk, особено с Zendesk Support, за да обедините продажбите и обслужването на клиенти.

Оптимизирайте продажбите си с интуитивен и визуален интерфейс, който позволява на потребителите да проследяват сделките и да идентифицират възможностите.

Използвайте AI инструменти , за да анализирате данните за потенциалните клиенти и да им присвоите оценки, за да определите приоритетите сред потенциалните клиенти с висока степен на конверсия.

Комуникирайте с потенциални клиенти, перспективи и клиенти чрез интегриран център за електронна поща.

Управлявайте продажбите си и получавайте достъп до данни за клиентите чрез мобилното приложение Zendesk Sell.

Ограничения на Zendesk Sell

Предлага само основен набор от характеристики и функционалности в сравнение със специализирания CRM софтуер в облака.

Възможностите за автоматизация на маркетинга са ограничени.

Цени на Zendesk Sell

Sell Team: 25 $/месец на агент

Sell Growth: 69 $/месец на агент

Sell Professional: 149 $/месец на агент

Оценки и рецензии за Zendesk Sell

G2: 4,2/5,0 (над 480 рецензии)

Capterra: 4,3/5,0 (над 150 гласа)

6. Copper (Най-добрият CRM софтуер в облака за стартиращи и малки фирми)

чрез Copper

Copper е добър CRM за стартиращи компании. Доставчикът на CRM се е фокусирал върху простотата и полезността, вместо да разсейва потребителите с излишни екстри. Това позволява на бизнеса да изгражда взаимоотношения с клиентите, вместо просто да анализира CRM данни. Той също така се интегрира безпроблемно с Google Workplace, което го прави отличен избор, ако вече работите в тази екосистема.

Въпреки това, тази простота е и ограничение на Copper CRM за бизнеса, който търси по-задълбочени анализи на данни, сложна автоматизация и големи екипи по продажбите.

Най-добрите функции на Copper

Управлявайте софтуера Copper CRM директно от приложенията Gmail или Google Calendar.

Дайте приоритет на изграждането на взаимоотношения пред управлението на контакти с лесен за използване интерфейс, включващ „Етапи на взаимоотношенията“ и „Събития от живота“.

Персонализирайте комуникацията по имейл с помощта на Mail merge, за да се интегрирате с Gmail и да записвате историята на взаимодействията.

Проследявайте напредъка на сделките и управлявайте продажбите с помощта на визуални инструменти.

Създавайте отчети, за да получите информация за клиентите и областите, които могат да бъдат подобрени.

Ограничения на Copper

Зависимостта му от Google Workspace може да бъде ограничение за тези, които не работят в екосистемата на Google.

Не е подходящ за бързоразвиващи се фирми поради ограничения набор от функции.

Цени на Copper

Стартово ниво: 12 USD/месец на работно място

Базов: 29 $/месец на работно място

Професионална версия: 69 $/месец на работно място

Бизнес: 134 $/месец на работно място

Оценки и рецензии за Copper

G2: 4,5/5,0 (над 1120 отзива)

Capterra: 4,4/5,0 (‎580+ гласа)

7. Engagebay (Най-достъпният CRM в облака за цялостно управление)

чрез Engagebay

Engagebay е инструмент за реализиране на всички ваши стратегии за управление на клиенти. Този CRM в облака предлага изчерпателни инструменти за маркетинг, продажби и обслужване на клиенти. Той съчетава тези функции с лекота на използване, което е основната причина за неговата популярност.

Това казано, достъпната цена го прави един от най-добрите CRM софтуери в облака за бизнеса от всякакъв вид и размер. Обаче, опитът да бъде всичко за всички означава, че не е най-добър в нищо. Липсва му дълбочината на специализация, която може да има един специализиран инструмент за автоматизация на маркетинга или управление на продажбите.

Най-добрите функции на Engagebay

Проектирайте и публикувайте атрактивни целеви страници и формуляри, за да привлечете потенциални клиенти.

Следете взаимодействията в социалните медии, графика за публикуване и споменаванията на марката.

Централизирайте обслужването на клиенти чрез система за издаване на билети, за да проследявате и разрешавате проблеми.

Автоматизирайте работните процеси по продажбите, за да оптимизирате продажбения процес.

Проследявайте KPI в областта на маркетинга, продажбите и обслужването на клиенти чрез единна платформа.

Ограничения на Engagebay

Прекалено голям брой функции, които надхвърлят основните CRM функционалности, може да е признак за претрупване на платформата.

Потребителският интерфейс изглежда претрупан и труден за навигация.

Цени на Engagebay

Безплатно: 0 $

Базов: 12,99 $/месец на потребител

Растеж : 49,99 $/месец на потребител

Pro: 79,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Engagebay

G2: 4,6/5,0 (326 отзива)

Capterra: 4,7/5,0 (728 гласа)

8. Less Annoying CRM (Най-добрият, лесен за използване CRM софтуер в облака)

чрез Less Annoying CRM

Less Annoying CRM оправдава забавното си име. Той е освежаващо ясен и идеален за малки фирми, които се нуждаят от основна CRM база данни без усложнения. Доставчикът на CRM в облака се е фокусирал единствено върху основните CRM функционалности.

Макар че можете да управлявате взаимоотношенията с клиентите с това CRM решение, не очаквайте то да автоматизира процеса на продажбите, да елиминира ръчното въвеждане на данни от начало до край, да извършва разширени отчети и др. С други думи, ще трябва да потърсите другаде гъвкав CRM за бизнеса с високи нужди от растеж.

Най-добрите функции на Less Annoying CRM

Опростете управлението на контактите и потенциалните клиенти с функции, които предлагат възможност за добавяне на бележки, проследяване на взаимодействия и извършване на сегментация.

Персонализирайте етапите на сделката в рамките на продажбения процес в зависимост от предпочитанията на потенциалните клиенти.

Създавайте подробни отчети за представянето на търговските представители, стойността на продажбите, прогнозите за продажбите и др.

Интегрирайте с популярни инструменти като Gmail и Zapier, за да разширите функционалността.

По-малко досадни ограничения на CRM

Не предлага мобилни приложения.

Предлага ограничени функции, липса на интеграции и основни отчети.

По-малко досадни цени за CRM

15 $/месец на потребител

При поискване се предлага и план за предприятия.

По-малко досадни CRM оценки и рецензии

G2: 4,9/5,0 (593 отзива)

Capterra: 4,8/5,0 (595 гласа)

9. Monday Sales CRM (Най-добрата платформа за визуално управление на работата и продажбите)

чрез Monday

Monday е още една CRM платформа, която комбинира CRM и управление на проекти. Визуалният характер на облачния CRM предлага на потребителите нова перспектива и предоставя обща картина на всички продажбени процеси и дейности. Можете да го персонализирате според вашите предпочитания и ефективно да организирате данните в различни канали. Въпреки че е добър облачен CRM, той не е начело в нашия списък с най-добрите облачни CRM системи, тъй като му липсва необходимата дълбочина за управление на сложни продажбени процеси.

Най-добрите функции на Monday Sales

Използвайте табла в стил Kanban, за да сътрудничите визуално с екипите по продажбите по сделките.

Интегрирайте популярни инструменти като Gmail, Slack, Zoom и др., за да настроите сътрудничеството и комуникацията.

Задайте цели за вашите търговски представители и проследявайте напредъка визуално.

Прогнозирайте бъдещите продажби и приходи въз основа на данни от тръбопровода

Автоматизирайте повтарящи се задачи като актуализиране на статуса на потенциалните клиенти, уведомяване на екипите за крайни срокове и изпращане на последващи имейли.

Ограничения на Monday Sales

Липсват някои разширени функции, които са обичайни за други усъвършенствани CRM системи.

По-високи начални разходи, особено ако имате по-голям екип по продажбите

Цени за понеделник

Basic CRM: 15 $/месец на работно място

Стандартен CRM: 20 $/месец на работно място

Pro CRM: 33 USD/месец на работно място

Предприятие: Индивидуална оферта

Рейтинги и отзиви за Monday Sales

G2: 4,6/5,0 (763 отзива)

Capterra: 4,7/5,0 (389 отзива)

10. Apptivo (Най-добрата всеобхватна CRM система за управление на бизнеса, базирана на облак)

чрез Apptivo

Apptivo е многофункционално бизнес приложение, което може да функционира като CRM инструмент. Всъщност, можете да разширите набора от функции, за да го използвате като софтуер за управление на потенциални клиенти, софтуер за успех на клиентите или дори платформа за управление на проекти.

Това е солидна опция за бизнеса, който търси едно решение за множество изисквания. Въпреки това, тази разнообразност ограничава възможностите на Apptivo в сравнение с CRM системите в облака, които са специално проектирани за тази задача.

Най-добрите функции на Apptivo

Автоматизирайте процеса на продажбите чрез тригери, действия или няколко стъпки.

Подкрепете екипите за обслужване на клиенти при обработката на запитвания с помощта на централизирана система за издаване на билети.

Достъп до данни за клиенти и управление на CRM в движение с мобилни приложения

Персонализирайте таблата за управление, за да визуализирате и проследявате ключови показатели и KPI.

Получете ценна информация с помощта на усъвършенствани анализи и вземайте решения, основани на данни.

Ограничения на Apptivo

Някои потребители отчитат спад в производителността при големи масиви от данни.

За да използвате приложението, е необходимо да имате интернет връзка.

Цени на Apptivo

Lite: 20 $/месец на потребител

Премиум: 30 $/месец на потребител

Ultimate: 50 $/месец на потребител

Enterprise: Индивидуална оферта

Оценки и рецензии за Apptivo

G2: 4,4/5,0 (199 отзива)

Capterra: 4,4/5,0 (712 гласа)

Дълготрайни взаимоотношения с клиентите с ClickUp

Това е обобщение на моя списък с най-добрите CRM системи в облака. За да изберете подходящото CRM решение в облака, потърсете такова, което се интегрира безпроблемно с вашите съществуващи работни процеси и технологични решения, предлага мощни функции и генерира полезни аналитични данни. Ще забележите значително повишение на ефективността на продажбите и удовлетвореността на клиентите.

Въпреки че всички CRM решения в моя списък имат своите силни и слаби страни, ClickUp постоянно предлага превъзходна производителност. Изграждането на CRM в ClickUp ви осигурява цялостен подход към CRM и управлението на проекти. Можете да създавате персонализирани работни процеси, да проследявате времето, да управлявате документи и много други. Най-важното е, че това освобождава ресурсите за маркетинг, продажби и обслужване на клиенти, така че те да могат да се съсредоточат върху изграждането на взаимоотношения.

Готови ли сте да преобразите вашата CRM платформа? Започнете с ClickUp, за да усетите разликата!