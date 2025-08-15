10-те най-добри алтернативи на Axosoft през 2025 г. за гъвкаво управление на проекти

Ако сте се борили с тромавия потребителски интерфейс, бавните актуализации или твърдите работни процеси на Axosoft, вече знаете, че той не е създаден за начина, по който Agile екипите работят днес.

Има по-добри инструменти. Такива, които елиминират необходимостта да пресявате безкрайни падащи менюта, само за да актуализирате историята на потребителя. Тези инструменти предлагат видимост в реално време, интуитивни табла с функция „плъзгане и пускане“, планиране на спринтове с помощта на изкуствен интелект и интеграции, които действително работят, без да се разпадат при всеки спринт.

В този наръчник пропускаме излишната информация и се фокусираме върху алтернативите на Axosoft, които дават резултати. Този списък е за вас – за проектните мениджъри, които се борят с междуфункционалния хаос, за ръководителите на разработчици, които се нуждаят от чисти спринт табла, или за основателите на стартиращи компании, които търсят нещо, което работи. Да започнем!

👀 Знаете ли, че... През 90-те години на миналия век софтуерните отдели от световна класа често бяха сред най-лошо представящите се – проектите се забавяха, надхвърляха бюджетите и понякога се проваляха напълно. Преломният момент настъпи през 2001 г. с въвеждането на Agile Manifesto, което предизвика драматична промяна от строги управленски практики към по-гъвкав, сътруднически подход към разработката.

Защо да изберете алтернативи на Axosoft?

Axosoft не е лош инструмент, но не е в крак с модерните Agile работни процеси. Ето защо повечето Agile екипи го изоставят:

Остарял потребителски интерфейс и опит : Интерфейсът изглежда тромав и неинтуитивен в сравнение с по-модерните Agile инструменти.

Стръмна крива на обучение : Приемането на нови членове в екипа може да бъде бавно и разочароващо.

Ограничени функции за сътрудничество : Редактиране в реално време, : Редактиране в реално време, инструменти за сътрудничество за разработка , коментиране и интеграции липсват или са незадоволителни.

Твърди работни процеси : Персонализирането на Axosoft, за да съответства на действителния процес на вашия екип, често изисква повече усилия, отколкото би трябвало.

Лоша мащабируемост : Управлението на няколко екипа или мащабни проекти може бързо да се превърне в хаос.

Липса на модерни функции: Липсата на управление на забавените задачи с помощта на изкуствен интелект, ограничената автоматизация на задачите и по-малкото вградени шаблони затрудняват оправдаването на използването му.

Алтернативи на Axosoft с един поглед

Ето кратък преглед на примерите за употреба и ценовите структури за всяка алтернатива на Axosoft, която обсъждаме в тази публикация:

Инструмент Основни характеристики Най-подходящо за Цени* ClickUp • Agile табла със спринтове, забавяния, Gantt, документи, табла • AI управление на проекти и знания с ClickUp Brain • Персонализирани работни процеси, интеграции на инструменти за разработка (например GitHub, GitLab) Средни и големи екипи, които се нуждаят от цялостно управление на Agile проекти Наличен е безплатен план; Персонализирани цени за предприятия Jira • Scrum/Kanban табла, персонализирани работни процеси • Мощно филтриране с JQL • Нативни интеграции с Confluence & Bitbucket Средни и големи Agile екипи, които се нуждаят от дълбока персонализация и проследяване Наличен е безплатен план; Платените планове започват от 8,60 $/потребител/месец; Персонализирани цени за предприятия GitLab • Унифицирано DevOps + Agile планиране • Вградени CI/CD, заявки за сливане, тестове за сигурност • Версии на кода + проследяване DevSecOps екипи от средни до големи организации Наличен е безплатен план; Персонализирани цени за предприятия Wrike • Изгледи на задачите и натоварването, табла, формуляри • Актуализации в реално време, проверка, проследяване на времето • Разширени анализи и отчети Мултифункционални екипи, които управляват проекти и работни натоварвания съвместно Наличен е безплатен план; Платените планове започват от 10 USD/потребител/месец; Персонализирани цени за предприятия Monday. com • Kanban, Timeline, Gantt изгледи • Автоматизация на работния процес, табла • Предварително създадени Agile шаблони и интеграции Малки и средни екипи, които се нуждаят от визуални, персонализирани работни процеси Наличен е безплатен план; Платените планове започват от 12 $/потребител/месец; Персонализирани цени за предприятия Asana • Изгледи на времевата линия и натоварването, зависимости • Проследяване на цели, изглед на портфолиото • Автоматизация и съгласуване на OKR Agile екипи в стартиращи и средни организации, фокусирани върху бързо изпълнение Наличен е безплатен план; Платените планове започват от 13,49 $/потребител/месец; Персонализирани цени за предприятия Targetprocess • Поддръжка на SAFe/LeSS/Nexus framework • Картографиране на потока на стойността, пътни карти • Стратегическо и екипно съгласуване Големи Agile екипи, използващи корпоративни Agile рамки Персонализирани цени за предприятия Trello • Канбан табла с функция „плъзгане и пускане“ • Power-Ups за календар, гласуване, персонализирани полета • Butler automation builder Индивидуални лица и малки екипи, управляващи прости Agile или лични работни процеси Наличен е безплатен план; Платените планове започват от 6 $/потребител/месец; Персонализирани цени за предприятия Zoho Sprints • Епични задачи, забавяния, планиране на спринтове • Интеграции на Zoho Suite • Agile отчети и ретроспективи Стартиращи компании и малки Agile екипи, които търсят достъпно Agile решение Платените планове започват от 1 $/потребител/месец; персонализирани цени за предприятия. YouTrack • Scrum/Kanban, проследяване на времето, автоматизация • Диаграми на Гант, интеграция с помощна служба • Персонализирани работни потоци и скриптове Технически екипи от всякакъв размер, управляващи задачи по разработката и проследяване на проблеми Наличен е безплатен план; Платените планове започват от 4,40 $/потребител/месец; Персонализирани цени за предприятия

10-те най-добри алтернативи на Axosoft, които можете да използвате

Как оценяваме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и неутрален по отношение на доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

Ето най-добрите алтернативи на Axosoft и софтуер за автоматизация на задачите за съвременни Agile екипи:

1. ClickUp (Най-доброто за цялостно управление на Agile проекти)

Започнете да управлявате спринтовете си в ClickUp Изпълнявайте Agile спринтове ефективно с платформата за управление на спринтове ClickUp, за да планирате, проследявате и преглеждате всяка итерация с пълна видимост в целия си екип.

Ако сте уморени да превключвате между десетки инструменти за управление на спринтове, забавяния, документация и графици, ClickUp — приложението за всичко, свързано с работата — обединява всичко това в едно чисто, персонализирано пространство.

Управлението на спринтове в ClickUp е изключително лесно: можете да настроите продължителността на спринтовете, да присвоявате точки на историите и да проследявате скоростта или показателите за изразходване с вградени табла, които се актуализират автоматично. Всеки спринт може да се затвори сам, задачите могат да се архивират автоматично и получавате пълна видимост за това, което се изпълнява, и за това, което изостава.

Проследяването на забавените задачи е също толкова гладко. Вместо объркващи таблици или инструменти, в които задачите се губят, ClickUp ви позволява да плъзгате, пускате, маркирате и приоритизирате забавените задачи на Kanban табла с пълен контрол. Добавяйте подзадачи, задавайте зависимости и свързвайте забавените задачи директно с епични задачи или цели. Всичко остава подредено и проследимо, за да опрости процеса на планиране на спринтовете.

Визуализирайте ясно графиците на проектите с Gantt Chart View на ClickUp, за да картографирате задачите, зависимостите и етапите по начин, който поддържа екипа ви съгласуван и напред

А когато дойде време да визуализирате всичко, Gantt Chart View на ClickUp предоставя пълна времева линия на проекта, която се актуализира в реално време при промяна на зависимостите или продължителността. Тя е специално създадена, за да се избегне обичайният хаос в последния момент, който възниква, когато времевите линии не са кристално ясни.

Документирайте всичко – от проектни планове до вътрешни бази от знания – с ClickUp Docs, за да създавате, сътрудничите си и свързвате съдържание директно с работния си процес.

Документацията е мястото, където много Agile екипи засядат. Потребителските истории се намират в Jira. Техническите спецификации се крият в случайни страници на Confluence. Ретро бележки? Заровени някъде в Slack нишки. ClickUp Docs променя това.

Документите са вградени директно във вашите работни процеси, така че ретроспективите на спринтовете, забавените продукти, бележките от срещите и плановете за тестове са винаги на един клик разстояние от задачите, с които са свързани. Можете да @споменавате членове на екипа или да присвоявате коментари, за да събирате обратна връзка от тях, да форматирате кодови блокове, да организирате всичко в структура, която расте заедно с вашия екип, и дори да създавате задачи в ClickUp от текст с едно кликване. Няма повече изолирани системи, няма повече претоварване с раздели.

Автоматизирайте без усилие повтарящите се задачи с ClickUp Automations, за да спестите време, да намалите грешките и да поддържате проектите в движение без ръчно проверяване.

За да спестите още повече време, ClickUp Automations се занимава с досадната административна работа вместо вас. Можете да настроите автоматизации без кодиране, които преместват задачите през етапи въз основа на предварително определени тригери, преразпределят членовете на екипа или изпращат актуализации в момента, в който нещо се промени. За Agile екипи, които работят бързо, това означава до 12% по-висока ефективност и повече време, което да инвестират в създаването на страхотен софтуер.

Получавайте незабавни отговори от данните в работното си пространство, създавайте съдържание и приоритизирайте задачите по-добре с ClickUp Brain.

Има и ClickUp Brain — най-пълната работна AI в света, която ви помага да планирате, пишете и създавате, без да напускате ClickUp. Тя може да извлича актуализации от вашите спринтове, да приоритизира вашите забавени задачи въз основа на това, което се пропуска, и дори да отговаря на вътрешни въпроси, като сканира документите и задачите във вашето работно пространство.

Помолете го да изготви доклад за планиране на спринтове или да обобщи последния ретроспективен анализ и той ще генерира точен обзор.

Можете дори да превключвате между най-добрите LLM, като ChatGPT, Gemini, DeepSeek и Claude, в зависимост от стила на изхода или дълбочината, от която се нуждаете. Тази гъвкавост е огромно предимство в сравнение с всички други инструменти, като дава на екипите по-голям контрол, по-добро управление на контекста и по-висококачествени резултати – и всичко това, без да напускате ClickUp.

Превключвайте между няколко LLM с помощта на ClickUp Brain и оптимизирайте модела за задачата, която изпълнявате.

💡 Професионален съвет: Искате да автоматизирате ежедневните или седмичните отчети за вашия екип? С Prebuilt Autopilot Agents в ClickUp това е лесно! Просто задайте тригерите, определете обхвата (като завършени задачи или пречки) и оставете агента да генерира и споделя отчетите – не се изисква ръчно проследяване. Бъдете в крак с ежедневните си задачи с предварително създадените агенти за автопилот в ClickUp.

Всичко е свързано с решението за Agile управление на проекти на ClickUp . То поддържа Kanban, Agile Scrum и хибридни работни потоци – каквото и да е необходимо на вашия екип – и улеснява настройването на визуални табла, отчети и повтарящи се спринт цикли.

Това е помогнало на водещи организации като Stanley Security да намалят времето, прекарано в създаване и споделяне на отчети, с до 50%.

Получете безплатен шаблон Стартирайте Agile процеса си по-бързо с шаблона за Agile управление на проекти на ClickUp, за да получите предварително създадени работни потоци, които се адаптират към Scrum, Kanban или хибридни подходи.

А най-хубавото? Ако търсите предимство, шаблоните за гъвкаво управление на проекти на ClickUp са едни от най-добрите готови настройки, които можете да намерите.

Той включва пълен дизайн на табло за потребителски истории и задачи, списък с неизпълнени задачи, вградени спринтове и табла за наблюдение на екипната производителност – всички те са персонализирани. Не е просто plug-and-play; той е създаден, за да ви помогне да се разраствате.

Гледайте това видео, за да научите повече за създаването на Agile работни процеси в ClickUp.

За софтуерни екипи, които се нуждаят от връзка между всички етапи – от планирането до доставката, решението за управление на софтуерни екипни проекти на ClickUp предлага множество функции. То поддържа епични задачи, проследяване на функции, докладване на грешки и дори предаване на QA, като се интегрира с инструменти за разработка като GitHub. Вашият екип не се налага да преминава между ClickUp и Jira или Confluence – всичко е на едно място, специално създадено за разработка.

Организирайте проектите за разработка на софтуер по интелигентен начин с инструментите за управление на софтуерни екипни проекти на ClickUp, за да проследявате версиите, управлявате пусканията и сътрудничите си.

Освен това, за разлика от Axosoft, тя е проектирана за по-широко сътрудничество извън инженерството. Тя се адаптира еднакво добре към работните процеси в маркетинга, дизайна, човешките ресурси, ИТ и др.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може да се сблъскат с трудна крива на обучение, когато работят с платформата за първи път.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (44 000+ отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Един рецензент на G2 казва:

Най-доброто в ClickUp е възможността да създавате персонализирани табла, които дават приоритет на определени видове задачи. Лесно е да използвате изгледа на натоварването, за да разпределите тези задачи в екипа си, и да споделите споменатите табла с клиентите си, за да могат да видят какво е важно за тях в специално предназначена за това област. Най-хубавото е, че се интегрира с съществуващи услуги като GitHub, а ако сте разработчик, лесно можете да създадете персонализирани интеграции, ако това ви допада повече. Сега го използвам ежедневно, за да управлявам всичките си проекти.

Най-доброто в ClickUp е възможността да създавате персонализирани табла, които дават приоритет на определени видове задачи. Лесно е да използвате изгледа на натоварването, за да разпределите тези задачи в екипа си, и да споделите споменатите табла с клиентите си, за да могат да видят какво е важно за тях в специално предназначена за това област. Най-хубавото е, че се интегрира с съществуващи услуги като GitHub, а ако сте разработчик, лесно можете да създадете персонализирани интеграции, ако това ви допада повече. Сега го използвам ежедневно, за да управлявам всичките си проекти.

📮ClickUp Insight: 13% от участниците в нашето проучване искат да използват AI, за да вземат трудни решения и да решават сложни проблеми. Въпреки това, само 28% казват, че използват AI редовно в работата си. Възможна причина: опасения за сигурността! Клиентът може да не желае да споделя чувствителни данни за вземане на решения с външна AI. ClickUp решава този проблем, като предоставя AI-базирано решаване на проблеми директно във вашето защитено работно пространство. От SOC 2 до ISO стандарти, ClickUp отговаря на най-високите стандарти за сигурност на данните и ви помага да използвате безопасно генеративната AI технология в цялото си работно пространство.

2. Jira (Най-подходяща за екипи за разработка с комплексни работни процеси)

чрез Jira

Ако работите с комплексни Agile работни процеси, Jira е един от най-често използваните инструменти в тази област. Той е подходящ за управление на сложни спринт цикли, забавяния, епични задачи и зависимости, което го прави добър избор за екипите за разработка.

Можете да персонализирате почти всяка част от процеса си, от работните потоци до правилата за автоматизация, и да свържете задачите директно с версиите. Използвайте вградените табла Scrum или Kanban, за да визуализирате текущата работа. И генерирайте диаграми за скорост или изразходване, за да следите производителността в реално време.

Най-добрите функции на Jira

Структурирайте проектите с подреждане на забавените задачи, персонализирани типове проблеми и информация за спринтовете.

Конфигурирайте работни потоци с разклонения, условия, валидатори и пост-функции.

Интегрирайте се дълбоко с Bitbucket, Confluence и Figma за пълна видимост на жизнения цикъл.

Задайте разрешения и нива на сигурност за детайлен контрол на достъпа.

Търсете и филтрирайте с JQL в мащабни проекти

Ограничения на Jira

Може да бъде прекалено сложно за малки или нетехнически екипи.

Настройката и персонализирането изискват време и административни познания.

Цени на Jira

Безплатно

Стандартен: 8,60 $/месец на потребител

Премиум: 17 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Jira

G2: 4. 3/5 (над 6300 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 3600 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Jira?

Един рецензент на Capterra казва:

Харесва ми концепцията за гъвкаво управление на спринтове, за която е проектиран Jira. Харесва ми начинът, по който задачите са подредени на таблото за задачи на Jira... Потребителският интерфейс има потенциал за подобрение, може да бъде по-модулен

Харесва ми концепцията за гъвкаво управление на спринтове, за която е проектиран Jira. Харесва ми начинът, по който задачите са подредени на таблото за задачи на Jira... Потребителският интерфейс има потенциал за подобрение, може да бъде по-модулен

3. GitLab (Най-доброто решение за екипи, комбиниращи DevOps и Agile планиране)

чрез GitLab

Ако сте уморени да търсите различни инструменти за контрол на източниците, CI/CD, сканиране за сигурност и управление на проекти, изберете GitLab.

Той напълно елиминира фрагментацията. Предоставя ви едно единствено приложение за планиране, създаване, защита и внедряване на софтуер. Можете да управлявате проблеми, да сътрудничите при прегледа на кода, да настроите автоматизирани процеси с наблюдение в реално време и дори да налагате стандарти за сигурност и съответствие – всичко това, без да напускате платформата.

Работните процеси за сливане на заявки на GitLab, интеграциите с Kubernetes и вграденото сканиране за уязвимости позволяват на вашите екипи да преминат от идеята към производството, без да губят контрол или качество. То е стабилно за големи организации, които управляват сложни DevSecOps пипалини и искат постоянна видимост на екипа.

Най-добрите функции на GitLab

Свържете проблемите с репозитории, комити и заявки за сливане за видимост на DevOps и ги проверете.

Автоматизирайте внедряването и актуализациите без инструменти на трети страни.

Синхронизирайте работните процеси с епични задачи, важни етапи и CI/CD в едно работно пространство.

Следете производителността с показатели за циклично време, внедряване и завършване.

Проследявайте времето автоматично чрез регистриране на базата на проблеми и заявки за сливане.

Ограничения на GitLab

Интерфейсът може да изглежда претрупан и неинтуитивен за хора, които не са разработчици.

Цени на GitLab

Безплатно

Премиум: Персонализирано ценообразуване

Ultimate: Персонализирано ценообразуване

GitLab Dedicated: Персонализирани цени

GitLab, предназначен за правителството: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за GitLab

G2: 4,5/5 (820+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 1180 отзива)

Какво казват реалните потребители за GitLab

Един рецензент в Reddit казва:

GitLab е почти едно гише за целия цикъл на разработване на софтуер. Той разполага с git хранилища, проследяване на проблеми, CI/CD, Wiki, хранилище за контейнери и още много други функции, вградени в едно приложение. Някои хора имат проблем с това, защото е тежко. Лично на мен ми харесва, че имам един инструмент, за който мога да получа поддръжка, и че всичко е добре интегрирано...

GitLab е почти едно гише за целия цикъл на разработване на софтуер. Той разполага с git хранилища, проследяване на проблеми, CI/CD, Wiki, хранилище за контейнери и още много други функции, вградени в едно приложение. Някои хора имат проблем с това, защото е тежко. Лично на мен ми харесва, че имам един инструмент, за който мога да получа поддръжка, и че всичко е добре интегрирано...

👀 Знаете ли, че... Само 25% от компаниите в Fortune 500 имат последователен, структуриран подход за предвиждане и справяне със стратегически сътресения, което оставя повечето от тях уязвими към неочаквани промени.

4. Wrike (Най-подходящ за мултифункционални екипи с подробно проследяване на задачите)

чрез Wrike

Wrike предлага модерна алтернатива на Axosoft, особено за екипи, които искат да надхвърлят основното проследяване на забавените задачи. Той е създаден да се справя с работата на всяко ниво – индивидуално, екипно или корпоративно – с персонализирани работни процеси, динамични формуляри за заявки, табла в реално време и подробни изгледи на натоварването.

За разлика от Axosoft, който може да изглежда твърде строг и остарял, Wrike поддържа творческо коригиране, разширени анализи и междуфункционално сътрудничество, което го прави гъвкав вариант както за управление на проекти, така и за оперативен надзор.

Най-добрите функции на Wrike

Създавайте формуляри за заявки и работни потоци, за да оптимизирате приемането и да адаптирате процесите.

Задайте зависимости между задачите и активирайте актуализации в реално време, за да предотвратите затруднения.

Прегледайте капацитета на екипа с диаграми на натоварването, за да балансирате ресурсите и да избегнете преумората.

Проследявайте ефективността с отчети и проследяване на времето за информация за проекта и бюджета.

Ограничения на Wrike

Wrike споделя ДНК-то на Axosoft в управлението на проекти, но е по-скоро насочено към маркетинг, операции и мултифункционални екипи. Въпреки че поддържа Agile табла и зависимости, му липсват специфичните за разработката детайли, които Axosoft предоставя.

Цени на Wrike

Безплатно

Екип: 10 $/месец на потребител

Бизнес: 25 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Pinnacle: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Wrike

G2: 4. 2/5 (4270+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 2800 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Wrike?

Един рецензент на G2 казва:

Много ми харесват различните налични изгледи, като възможността да преминавам към пощенската кутия, таблата и списъците със задачи. Наличието на тези изгледи позволява на мен и екипа ми да следим работата си и да бъдем по-сътруднически настроени. Това ни позволява също да работим с различни екипи в нашата агенция.

Много ми харесват различните налични изгледи, от възможността да преминавам към пощенската кутия, таблата и списъците със задачи. Наличието на тези изгледи позволява на мен и екипа ми да следим работата си и да бъдем по-сътруднически настроени. Това ни позволява също да работим с различни екипи в нашата агенция.

5. Monday.com (Най-доброто за визуално планиране и сътрудничество в екипа)

Ако потребителският интерфейс на Axosoft ви се струва твърде строг или остарял, Monday.com предлага свежа, визуална алтернатива. Неговите персонализирани табла правят Agile планирането интуитивно и сътрудническо, с лесно превключване между изгледите Kanban, Timeline, Gantt и Calendar.

В сравнение с Axosoft, Monday.com прави автоматизацията и интеграциите по-свободно достъпни, без да изисква технически познания.

Най-добрите функции на Monday.com

Създавайте шаблони за проекти с автоматизации чрез плъзгане и пускане и персонализирани тригери.

Групирайте работните процеси в споделени табла с данни в реално време от множество табла.

Автоматизирайте създаването на проекти, задаването на задачи и напомнянията с помощта на Agile шаблони

Синхронизирайте актуализациите в Slack, Teams и имейл известията автоматично.

Ограничения на Monday.com

Ограничени възможности за отчитане в плановете от по-ниско ниво

Цената може да се повиши с нарастването на екипа.

Цени на Monday.com

Безплатно

Базов план: 12 $/месец на потребител

Стандартен: 14 $/месец на потребител

Pro: 24 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Monday. com оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 12 800 отзива)

Capterra: 4,6/5 (5450+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Monday.com?

Един рецензент на Capterra казва:

monday. com предлага дигитално работно пространство, което ни позволява да консолидираме усилията си и да сътрудничим по задачите си. То ни улеснява работата по рутинните ни операции, като ни помага да планираме предварително.

monday. com предлага дигитално работно пространство, което ни позволява да консолидираме усилията си и да сътрудничим по задачите си. То ни улеснява работата по рутинните ни операции, като ни помага да планираме предварително.

📖 Прочетете също: Един ден от живота на софтуерен разработчик

6. Asana (Най-подходяща за Agile екипи, фокусирани върху простота и бързина)

чрез Asana

Asana е добър избор за Agile екипи, които обичат скоростта и простотата. Тя предлага Agile табла, спринт работни потоци, зависимости между задачите и етапи на проекта, без интерфейсът на инструмента да изглежда претрупан.

Екипите могат да съгласуват проектите на отделите с тримесечните OKR и целите на компанията с йерархии на целите. Всичко е ясно, бързо и подредено, което го прави идеален за екипи, които предпочитат по-леки работни процеси и по-бързо управление на задачите.

Най-добрите функции на Asana

Организирайте работата с портфолиа и цели за видимост на изпълнителните проекти в реално време.

Задействайте автоматизирани действия като задаване на задачи или преместване на карти въз основа на напредъка или крайните срокове.

Предотвратете конфликтите при ресурсите за проекти между екипи с функцията Workload на Asana.

Визуализирайте и управлявайте инициативите с помощта на изгледа „Времева линия“ и линиите на зависимост.

Ограничения на Asana

Разширените отчети са достъпни само при по-високите планове.

Цени на Asana

Лично: Безплатно

Стартово ниво: 13,49 $/месец на потребител

Разширено: 30,49 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Enterprise+: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Asana

G2: 4. 4/5 (11 420+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (13 410+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Asana?

Един рецензент в Reddit казва:

Наскоро тествах Asana, за да проверя възможностите, стойността, лекотата на употреба и общите функции на продукта. Въпреки че Asana ми се стори по-скъпо решение в сравнение с някои други инструменти за управление на проекти на пазара, считам, че е отличен продукт.

Наскоро тествах Asana, за да проверя възможностите, стойността, лекотата на употреба и общите функции на продукта. Въпреки че Asana ми се стори по-скъпо решение в сравнение с някои други инструменти за управление на проекти на пазара, считам, че е отличен продукт.

7. Targetprocess (Най-доброто решение за мащабиране на Agile в екипите на предприятието)

чрез Targetprocess

Ако изпълнявате мащабни Agile програми като SAFe или LeSS, Targetprocess е едно от малкото инструменти, създадени за такова ниво на координация. То преодолява разликата между стратегията и изпълнението по прекрасен начин, като предлага управление на портфолио и PI планиране, заедно с подробни табла за задачи.

Персонализираните изгледи, показателите в реално време и стратегическото планиране го правят популярен сред предприятията, които управляват стотици Agile екипи.

Най-добрите функции на Targetprocess

Поддържайте Agile рамки (SAFe, LeSS, Nexus) с йерархично картографиране.

Свържете визуално работните елементи между екипи, програми и потоци на стойност.

Настройте изгледите на ниво екип, портфолио или решение с помощта на пивотни таблици и пътни карти.

Съгласувайте ИТ и бизнес целите с проследяване на стратегията до изпълнението

Анализирайте напредъка, пречките и тенденциите с персонализирани отчети.

Ограничения на Targetprocess

Настройката може да отнеме много време за сложни организации.

Потребителският интерфейс изглежда малко остарял в сравнение с по-новите Agile инструменти.

Цени на Targetprocess

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Targetprocess

G2: 4,3/5 (над 240 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (540+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Targetprocess?

Един рецензент на Capterra казва:

Лесен е за използване и предлага възможности за проследяване, планиране и управление на проекти.

Лесен е за използване и предлага възможности за проследяване, планиране и управление на проекти.

8. Trello (Най-доброто за леки Agile табла и бързо въвеждане)

чрез Trello

Trello предлага прост подход към управлението на проекти, който се адаптира изненадващо добре към различни случаи на употреба. Това е една от леките алтернативи на Axosoft.

Въз основа на принципите на Kanban, потребителите могат да създават табла със списъци и карти с задачи, които лесно се адаптират към лични списъци със задачи, процеси за разработване на продукти, календари с съдържание и др.

Докато основният интерфейс остава изчистен и интуитивен, Power-Ups на Trello – интеграции и добавки – му позволяват да поддържа разширени работни процеси. Помислете за функции като свързване на няколко табла, изгледи на времевата линия, повтарящи се задачи и персонализирани полета.

Най-добрите функции на Trello

Автоматизирайте задачите, напомнянията за крайни срокове и сортирането на карти с Butler.

Добавете Power-Ups като гласуване, календар, Card Aging и TeamGantt към Trello таблата.

Мащабирайте Kanban с разширени функции като времеви линии и Agile табло в Trello Premium.

Проследявайте подробности като бюджети, приоритети или часове с персонализирани полета в картите.

Ограничения на Trello

Може да ви се стори прекалено елементарно за мащабиране на Agile екипи.

Автоматизациите са ограничени, освен ако не бъдат надградени.

Цени на Trello

Безплатно

Стандартен: 6 $/месец на потребител

Премиум: 12,50 $/месец на потребител

Enterprise: 17,50 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Trello

G2: 4. 4/5 (13 680+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (23 510+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Trello?

Един рецензент в Reddit казва:

Аз съм обсебен от Trello и го използвам за толкова много неща – от планиране на задачите ми на работа, до планиране на задачите ми извън работа, до организиране на пътувания и домашни проекти и планиране на хранене... буквално го използвам за всякакви неща. И едно от нещата, които обичам, е, че на основно ниво е толкова просто – както казахте, основна канбан табло с списъци, които можете да премествате.

Аз съм обсебен от Trello и го използвам за толкова много неща – от планиране на задачите ми на работа, до планиране на задачите ми извън работа, до организиране на пътувания и домашни проекти и планиране на хранене... буквално го използвам за всякакви неща. И едно от нещата, които обичам, е, че на основно ниво е толкова просто – както казахте, основна канбан табло с списъци, които можете да премествате.

9. Zoho Sprints (Най-доброто за малки Agile екипи с ограничен бюджет)

чрез Zoho Sprints

Ако искате основна Agile функционалност на достъпна цена, Zoho Sprints е точно това, което търсите. Този софтуер предлага проследяване на потребителски истории, управление на продуктови забавяния, спринтове, отчети, времеви графици и управление на срещи – и всичко това без да се изисква бюджет от корпоративен мащаб.

Той е достатъчно прост за стартиращи компании, но все пак достатъчно мощен, за да изпълнява ефективно цял Agile цикъл.

Най-добрите функции на Zoho Sprints

Управлявайте потребителски истории, задачи, бъгове и епични истории в Agile среда за малки и средни предприятия.

Подобрете оценката с графики в реално време, проследяване на скоростта и планиране на пускането на продукта.

Интегрирайте планирането на спринтове с Zoho Projects, CRM и инструменти на трети страни за по-добра видимост.

Извършвайте ретроспективи с вградени шаблони и проследяване на действията.

Персонализирайте скрам таблата с плувни коридори, WIP ограничения и полета за спринт цели.

Ограничения на Zoho Sprints

Ограничени интеграции в сравнение с по-големите играчи

Отчитането може да се окаже недостатъчно за нуждите на предприятието.

Цени на Zoho Sprints

Стартово ниво: 1 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Elite: 3 $/месец на потребител

Premier: 6 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoho Sprints

G2: 4. 4/5 (над 160 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 280 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Zoho Sprints?

Един рецензент на G2 казва:

Чистият и интуитивен UI/UX улеснява управлението на Agile работните процеси. Оценявам и това колко добре са приложени Agile принципите в платформата. Опциите за персонализиране са доста гъвкави, а глобалният изглед предоставя полезен обзор на множество проекти. Цените също са конкурентни.

Чистият и интуитивен UI/UX улеснява управлението на Agile работните процеси. Оценявам и това колко добре са приложени Agile принципите в платформата. Опциите за персонализиране са доста гъвкави, а глобалният изглед предоставя полезен обзор на множество проекти. Цените също са конкурентни.

🧠 Интересен факт: Повече от 90% от организациите са възприели Agile практики в някаква форма, за да управляват проекти и да ускорят доставката.

10. YouTrack (Най-доброто за проследяване на проблеми с персонализирани работни процеси)

чрез YouTrack

YouTrack отразява удобството за разработчиците на Axosoft с Agile табла, проследяване на проблеми и работни потоци, управлявани с клавиатура. За разлика от много други твърди системи, тя ви позволява да дефинирате персонализирани работни потоци, полета за проблеми и Agile табла, които да съответстват на естествените процеси на вашия екип.

Поддържа Scrum, Kanban или смесени методологии, заедно с подробно проследяване на проблеми, проследяване на времето и функция за база от знания.

Важно е да се отбележи, че YouTrack предлага широки възможности за автоматизация и шаблони за продуктови забавяния, от персонализирани правила до пълно скриптиране, което позволява на екипите да автоматизират сложната бизнес логика директно в инструмента.

Най-добрите функции на YouTrack

Персонализирайте работните процеси с команди на естествен език (например „Поправи до петък, възложи на @John”).

Поддържайте Agile и традиционното управление на проекти ( управление на проекти Scrum + Waterfall)

Комбинирайте проследяване на проекти, билети за помощна служба и база от знания в една платформа.

Анализирайте състоянието на проекта с вградени отчети като кумулативен поток, Burndown и диаграми на Гант.

Локализирайте работните пространства на различни езици и часови зони за глобални екипи.

Ограничения на YouTrack

Потребителският интерфейс може да изглежда по-малко модерен в сравнение с по-новите инструменти.

По-малка екосистема от приложения в сравнение с другите инструменти в този списък.

Цени на YouTrack

Безплатно

Платено: 4,40 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за YouTrack

G2 : 4,3/5 (над 50 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 90 рецензии)

Какво казват реалните потребители за YouTrack?

Един рецензент на Capterra казва:

…много е гъвкав, подходящ е за много различни стилове на работа. Освен това самият софтуер е доста лек и бърз…

…много е гъвкав, подходящ е за много различни стилове на работа. Освен това самият софтуер е доста лек и бърз…

Готови ли сте да преминете от Axosoft? Станете Agile с ClickUp!

Ако Axosoft започва да ви се струва по-скоро пречка, отколкото трамплин, това не е само ваше усещане и не е само усещането на вашия екип. Вашият инструмент за управление на проекти трябва да ви се струва като продължение на най-добрите инстинкти на вашия екип: гъвкав, бърз и създаден за истинско сътрудничество.

Всяка алтернатива, която разгледахме, има своите предимства, но ако търсите най-пълното и адаптивно решение, ClickUp е трудно да бъде надминато.

От създаването на Agile работни процеси, които имат смисъл, до проследяване на цели, автоматизиране на спринт церемонии и свързване на задачи директно с по-големи инициативи, ClickUp събира всичко на едно място, без да ви натоварва. Той е предназначен за екипи, които искат да се движат по-бързо, без да жертват яснотата или контрола.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp и започнете да изграждате по-добър работен процес още днес.