Как да създадете ефективна документация за продажбите

Представете си колко време всъщност прекарват търговските представители във вашата компания в продажби?

По-малко от 30%.

Не е идеално, нали?

Виновникът? Неорганизирана или липсваща документация.

Екипите по продажбите разчитат на повтарящи се процеси и ценни ресурси за продажби, за да сключват сделки. Но твърде често те губят часове в търсене на информация, преписване на имейли или повтаряне на едни и същи въпроси. Те губят време, са по-малко продуктивни и не успяват да изпълнят квотите си.

За разлика от тях, организациите, които последователно управляват и актуализират съдържанието, свързано с продажбите, отбелязват 10,9% увеличение на процента на успешните сделки.

И вие можете да решите тези постоянни проблеми с производителността с помощта на структурирана система за документация на продажбите, която подкрепя екипа ви на всеки етап.

В този наръчник ще научите как да създадете такава документация, без да се налага да се справяте с множество инструменти... и с помощта на приложението за работа ClickUp.

⭐ Представен шаблон Шаблонът за продажбен процес на ClickUp ви предоставя ясен, персонализируем работен поток, с който да преминавате уверено през всеки етап, от проучването до сключването на сделката. С вградени персонализирани полета, множество изгледи като диаграми на Гант и табла Канбан, както и съвместно проследяване на задачите, този лесен за начинаещи шаблон помага на екипите по продажбите да останат съгласувани, организирани и да се възползват от всяка възможност. Получете безплатен шаблон Оптимизирайте процеса на продажбите в едно мощно работно пространство, използвайки шаблона за процес на продажбите на ClickUp.

Какво е документация за продажбите?

Документацията за продажбите се отнася до всички материали, от които екипът ви се нуждае, за да продава ефективно, както вътрешно, така и външно.

Помислете за наръчници, сценарии за разговори, шаблони за имейли, казуси, документи за ценообразуване и ръководства за въвеждане. Тези документи помагат на екипа по продажбите да знае какво да каже, кога да го каже и как да придвижи сделките напред. Те също така насочват купувачите, като им предоставят правилната информация на всеки етап от процеса на покупка.

Някои от тези материали са вътрешни – използват се за обучение и осигуряване на последователност в процеса на продажбите. Други са външни – използват се за обучение и повлияване на купувачите. Може да сте чували да ги наричат „продажбени материали“, „продажбено съдържание“ или „продажбени активи“. Все по-често те са в цифров формат и са създадени с оглед на бързина и мащабируемост.

📖 Прочетете също: Как да напишете документация за проект: примери и шаблони

Защо документацията за продажбите е важна

Подходящата документация за продажбите гарантира, че всеки търговец получава подкрепа, независимо дали е начинаещ или вече опитен. Тя структурира процеса на продажбите, гарантира последователно преживяване за купувачите и помага на екипа ви да се фокусира върху това, което работи.

Като цяло, това повишава производителността на продажбите.

Ето защо това е важно:

Осигурява последователност: всеки търговец следва една и съща стратегия, така че вашите послания остават съгласувани, а процесът ви остава на правилния път, независимо от това кой продава.

Подобрява въвеждането в работата: Новите служители не започват от нулата. Ясната документация им помага да разберат процеса, да се научат по-бързо и да станат продуктивни по-скоро.

Позволява по-добро наставничество: Мениджърите по продажбите могат да определят какво работи и какво не, като преглеждат документирания процес, което прави обратната връзка по-целенасочена и ефективна.

Повишава доверието на купувачите: Когато търговските представители споделят ясни и полезни материали по време на целия цикъл на продажбите, купувачите се чувстват по-добре информирани и са по-склонни да продължат напред.

Мащабирайте това, което работи: Вместо да изобретяват колелото отначало, търговските агенти могат да възпроизвеждат доказани тактики и процеси, спестявайки време и повишавайки ефективността във всички области.

👀 Знаете ли, че... 52% от ръководителите в областта на продажбите считат, че липсата на умения и необходимостта от обучение са основни пречки за постигането на най-важните бизнес приоритети. Един от начините да запълните тази празнина е по-добрата документация на процесите. Когато работните процеси по продажбите са ясно документирани, екипите се развиват по-бързо, обучението става повторимо и резултатите се подобряват във всички области.

Често срещани видове документация за продажбите

Документите за продажби се предлагат в различни формати, в зависимост от това за кого са предназначени – за вашия екип по продажбите или за потенциални клиенти. И двете са от решаващо значение за поддържането на ефективен и повтаряем процес на продажби.

Ето най-често срещаните видове документация за продажбите:

1. Наръчници за продажби

Наръчникът за продажби е вашият основен справочник за това как вашият екип продава. Той документира процеса ви, от проучването до сключването на сделката, така че професионалистите в продажбите да знаят точно какво да правят на всеки етап.

Ключови компоненти:

Етапи на процеса на продажбите

Идеален профил на клиента (ICP) и профили на купувачите

Структури на съобщенията и предложения за стойност

Често срещани възражения и отговори

Поток на обажданията и структура на срещите

Ключови показатели за ефективност и показатели за успех

💡 Съвет от професионалист: Използвайте мениджър на документи като ClickUp Docs, за да създадете централизирано, лесно достъпно ръководство за продажби, което може да се редактира съвместно и да се свърже с подходящи задачи или работни процеси.

2. Сценарии за телефонни разговори и шаблони за имейли

Тези документи дават на търговските представители отправна точка за контакти. Макар че могат (и трябва) да бъдат персонализирани, шаблоните помагат да се поддържа съгласуваност в съобщенията и гарантират, че няма да бъде пропуснат нито един ключов момент.

Ключови компоненти:

Ясни начални изречения или теми

Съобщения, ориентирани към стойността и съобразени с нуждите на купувачите

Призив за действие (CTA)

Заместващи символи за персонализация (например име, отрасъл, проблем)

Варианти за различни типове купувачи или етапи

Ключови показатели за ефективност и показатели за успех

💡 Професионален съвет: Искате да генерирате персонализирани варианти на вашите имейл шаблони по-бързо? Опитайте ClickUp Brain, вградения AI асистент на ClickUp, който ще свърши тежка работа за вас. Въведете подробностите за вашите ICP, техните болезнени точки, етапа на фунията, в който се намират, и т.н., и той ще създаде текст, който резонира, убеждава и в крайна сметка ги превръща в клиенти. Създавайте персонализирани продажбени материали по-бързо с ClickUp Brain

3. Чеклисти за квалификация

Тези контролни списъци помагат на търговските представители бързо да преценят дали даден потенциален клиент си заслужава да бъде преследван. Те помагат на екипите да се фокусират върху висококачествени възможности.

Ключови компоненти:

Критерии, базирани на BANT, MEDDIC или ваша собствена методология

Въпроси, които да зададете по време на проучването

Система за оценяване или класифициране за оценка на качеството на потенциалните клиенти

Фактори, които водят до преминаване към следващия етап на продажбите

4. Ръководства за справяне с възражения

Тези документи предоставят на търговските представители ясни и изпитани отговори на най-често срещаните възражения на купувачите.

Ключови компоненти:

Списък с често срещани възражения (например цени, конкуренти, времеви рамки)

Препоръчителни отговори или теми за разговор

Реални примери или случаи на употреба

Съвети за тон и представяне

Какво да правите и какво да не правите, когато отговаряте под натиск

5. Бойни карти

Битката карти предоставят бързи сравнения между вашето решение и това на конкурентите. Те обикновено се използват в по-късните етапи на преговорите, за да повлияят на окончателното решение за покупка.

Ключови компоненти:

Ключови отличителни характеристики

Конкурентни слабости и силни страни

Отговори на възражения, свързани с конкурентите

Информация за спечелените и загубените сделки

Стратегически теми за разговор

7. Наръчници за въвеждане и обучение

Те помагат на новите търговски представители да се запознаят с вашите инструменти, съобщения и процес на продажби. Те са от основно значение за по-бързото навлизане в работата.

Ключови компоненти:

Общ преглед и мисия на компанията

Познания за продукта и основни характеристики

Ръководство за CRM и инструменти за продажби

Общ преглед на процеса на продажби

Очаквания и етапи на ролята

💡 Професионален съвет: Спрете да преосмисляте процеса на въвеждане в продажбите всеки път, когато наемате нов служител. Шаблонът за въвеждане в продажбите на ClickUp ви предоставя повторяема и проследима система, която превръща новите търговски представители в уверени професионалисти по-бързо. Използвайте вградените задачи, за да задавате модули за обучение, да свързвате наръчници и да проследявате напредъка в реално време, така че да можете да разширявате екипа си, без да жертвате качеството или скоростта.

Как да създадете документация за продажбите

Документацията за продажбите работи само когато е ясна, достъпна и съобразена с начина, по който екипът ви всъщност продава. Твърде често документацията се съхранява в несвързани файлове или се затрупва в папки, които никой не проверява, което затруднява проследяването на процеса.

За да гарантирате, че екипът ви има надежден достъп до висококачествена документация за продажбите, следвайте тези стъпки:

Стъпка 1: Проверете какво имате (и след това го почистете)

Преди да създадете нещо ново, прегледайте вече наличното материали. Това включва стари сценарии, презентации, ръководства за подпомагане или документи, създадени от някого по време на въвеждането, които никога не са били актуализирани.

Ето как да проведете ефективен одит:

Централизирайте източниците си : съберете всичко на едно място, за да можете да видите цялостната картина – създайте център за знания, в който да събирате информация, разпръсната в имейли, дискове и споделени папки.

Етикетиране по статус : Маркирайте всеки документ като актуален, остарял или нуждаещ се от преразглеждане. Използвайте персонализирани полета или етикети, за да проследявате статуса с един поглед.

Премахване на дублиращи се елементи: Запазете само една версия на всеки ресурс, за да избегнете объркване или противоречиви съобщения.

За да опростите този процес, използвайте ClickUp Docs. Организирайте документите си в ясни пространства, папки и списъци.

Централизирайте документацията си за продажбите, проверявайте я и актуализирайте с помощта на ClickUp Docs.

Можете да създавате вложени страници, за да съхранявате различни версии на един и същ продажбен материал на едно място. Например, ако имате презентации, пригодени за различни сегменти от аудиторията, можете да ги съхранявате отделно, но заедно, като използвате вложени страници.

Освен това получавате множество богати опции за форматиране – банери, таблици, бутони и джаджи – за да добавите стил и функционалност към вашите документи.

Накрая, за да се уверите, че вашите документи могат да бъдат търсени, добавете подходящите етикети (вътрешни срещу външни, презентации срещу едностранични документи, разговори срещу шаблони за имейли), определете собственици и ги свържете директно със съответните задачи в ClickUp. По този начин вашият екип винаги ще знае как да намери това, от което се нуждае, без да се налага да търси насам-натам.

📮ClickUp Insight: Наскоро открихме, че около 33% от специалистите в областта на знанието изпращат съобщения на 1 до 3 души дневно, за да получат необходимата им информация. Но какво ще стане, ако имате цялата информация документирана и лесно достъпна? С AI Knowledge Manager на ClickUp Brain на ваша страна, превключването на контекста става нещо от миналото. Просто задайте въпроса директно от работното си място и ClickUp Brain ще извлече информацията от работното ви място и/или свързани приложения на трети страни!

Стъпка 2: Съберете реална информация от екипа си по продажбите

След като имате представа за това, с което разполагате и от какво се нуждаете, можете да преминете към следващата стъпка. Тази стъпка включва събиране на информация от вашите търговски представители. Те са най-добрият източник на информация за това, което е полезно и какво е просто излишно.

Ето как да събирате полезна обратна връзка:

Изпратете структуриран формуляр за обратна връзка : попитайте какви документи използват, кои от тях считат за остарели и кои липсват.

Обърнете внимание на точките на триене : Идентифицирайте точките в процеса на продажбите, в които търговските представители забавят темпото, повтарят се или се отклоняват от сценария.

Насърчавайте постоянните актуализации: Създайте система, чрез която търговските представители да отбелязват липсваща информация или да изискват нови материали за продажби.

За да съберете тази обратна връзка, не е необходимо да вадите бележника си. Просто отидете в ClickUp Forms.

Използвайте ClickUp Forms, за да създавате и изпращате формуляри за обратна връзка, които могат да бъдат използвани за действие.

Формулярите на ClickUp ви помагат да събирате обратна връзка на едно място и да я превърнете в действие. Персонализирайте формулярите с интелигентна логика, така че да питате само за това, което е важно. Всеки отговор се превръща в задача в ClickUp и можете да настроите автоматизации, за да бъде тя възложена на подходящия човек веднага след получаването.

Анализирайте данните от подадените формуляри в реално време и получите AI анализи с ClickUp Brain.

Искате ли да откриете тенденциите в събраната обратна връзка? Може би да анализирате общото настроение или да изведете на преден план най-важните изводи?

Използвайте ClickUp Brain, за да обобщите събраните отговори и да задавате въпроси на прост английски език, за да анализирате данните.

⭐️ PSA: Интелигентността на ClickUp Brain не се ограничава само до вашите формуляри.

Както вече разгледахме, можете да го използвате за създаване на допълнителни материали за продажби, като персонализирани имейли, обсъждане на теми за разговори за вашите демонстрационни обаждания, анализ на пропуски и неефективност в процеса на продажби и много други. Тъй като това е най-пълният AI асистент в света, който отчита контекста, той разбира в дълбочина вашите проекти и работи с вас – точно там, където се извършва работата.

💡 Съвет от професионалист: Ако планирате да използвате софтуер за управление на продажбите, за да подобрите процеса си, не се задоволявайте само с това, което е популярно – потърсете ключови функции, които действително подпомагат вашия работен процес. Дайте приоритет на инструментите за управление на тръбопровода, управление на контактите, автоматизация на задачите и интеграции. Тези функции помагат на екипа ви да остане фокусиран, да намали ръчната работа и да сключи сделки по-бързо.

Стъпка 3: Начертайте процеса на продажбите, за да откриете пропуски в документацията

Когато стигнете до тази стъпка, вече ще разполагате с надеждна писмена информация за вашите процеси. Документацията обаче работи само когато е свързана с действителния ви работен процес. Начертайте вашия процес на продажби, за да видите кои материали подпомагат всеки етап и къде има пропуски.

Ето как да съгласувате документите с продажбения канал:

Очертайте цялостния процес на продажбите : от първоначалния контакт до подписването на договора, определете всеки етап.

Определете нуждите от документация : Съпоставяйте ключовите стъпки с документите, които ги подкрепят – като шаблони за имейли за проучване, сценарии за разговори за откриване или шаблони за предложения за сключване на сделки.

Определете приоритетите на това, което липсва: Фокусирайте се първо върху материалите, които генерират приходи или съкращават сроковете за стартиране на вашите представители.

В този момент ClickUp Whiteboards може да ви помогне да визуализирате целия си процес на продажби и да видите къде екипът ви се нуждае от повече подкрепа, за да постигне най-добри резултати.

Начертайте процеса на продажбите си на ClickUp Whiteboards, за да идентифицирате пропуските в документацията.

А най-хубавото? Превърнете всяка форма или бележка в проследима задача в ClickUp с едно кликване. След като създадете задачи, за да запълните съществуващите пропуски, можете да управлявате напредъка в Board View на ClickUp по начин, който отразява вашия процес.

Ако започвате от нулата, използвайте шаблона „Продажбена тръба“ на ClickUp, за да стартирате бързо с готова структура. Това е лесен начин да преминете от идеята към изпълнението, без да сменяте инструментите.

Стъпка 4: Направете документите достъпни за търсене

Документацията ви може да е толкова перфектна, колкото е възможно. Все пак, ако търговските представители не могат да се доберат до нея, тя е безполезна.

Ето защо трябва да се уверите, че документите, които създавате, са лесни за търсене и навигация, дори и за новите членове на екипа.

Ето как да направите продажбената документация лесна за намиране:

Използвайте ясни конвенции за именуване : Заглавията трябва да отразяват целта и случая на употреба. „Сценарий за входяща демонстрация v2” е по-добро от „Актуализиран документ за продажби”.

Групиране по работен процес : Организирайте документите според мястото, където се използват в цикъла на продажбите – проучване, откриване, сключване на сделка – а не според екипа или създателя.

Маркирайте по тема или личност : Използвайте етикети като #enterprise, #objectionhandling или #competitor, за да помогнете на представителите да филтрират бързо.

Връзка към свързано съдържание: Сценарият за разговор за проучване трябва да съдържа връзка към съответния шаблон за последващо имейл съобщение или списък за проверка на квалификацията.

За целта можете да използвате функциите за търсене, сортиране и филтриране на ClickUp Docs Hub. Закачете ключови документи, за да останат видими, филтрирайте по собственик или етикет, за да стесните резултатите, и сортирайте по скорошна активност, за да поддържате екипа си в синхрон с актуалните събития.

Съхранявайте документите си на едно централно място с ClickUp Docs Hub.

Проверените етикети ви помагат да маркирате надеждни ресурси, така че търговските представители да не губят време в размисли коя версия да използват. Можете също да преглеждате документи според това кой ги е актуализирал последно, да откривате дубликати и да идентифицирате пропуски в съдържанието си.

📮 ClickUp Insight: 1 от 5 професионалисти прекарва над 3 часа дневно само в търсене на файлове, съобщения или допълнителна информация за задачите си. Това е почти 40% от пълната работна седмица, изгубена за нещо, което би трябвало да отнеме само няколко секунди! Функцията Connected Search на ClickUp обединява цялата ви работа – задачи, документи, имейли и чатове – така че можете да намерите точно това, от което се нуждаете, когато ви е необходимо, без да преминавате от един инструмент в друг.

Стъпка 5: Съхранявайте и споделяйте документацията по сигурен начин

Да, документацията трябва да бъде достъпна, но не за всеки и на всяко ниво. Ръководителите на продажбите може да се нуждаят от достъп за редактиране, търговските представители може да се нуждаят от достъп само за четене, а новите служители може да се нуждаят от насочен достъп по време на въвеждането в работата. Без ясни разрешения рискувате да създадете объркване или да направите нежелани промени.

Ето как да съхранявате и споделяте документи за продажби по сигурен начин:

Използвайте разрешения на ниво папка : Пазете чувствителни документи като ценови матрици или конкурентни стратегии.

Задайте роли на потребителите : дайте на мениджърите достъп за редактиране, на търговските представители достъп само за преглед, а на ръководителите на екипа – пълен контрол.

Контрол на версиите : Избягвайте разпространението на множество чернови, като съхранявате актуалните документи на едно място.

Проследяване на използването: Следете кои документи се използват в действителност, за да знаете какво помага и какво само заема място.

ClickUp улеснява безопасното споделяне на файлове. Всеки документ има подробни настройки за разрешения – можете да разрешите достъп за преглед, коментиране или редактиране на потребител или група. Освен това ClickUp автоматично проследява историята на версиите, така че никога няма да загубите предишни редакции.

Документите могат да се споделят и извън компанията (с ограничения за достъп), което улеснява сътрудничеството с партньори или потенциални клиенти, когато е необходимо.

И тъй като вашите документи се намират в същото работно пространство като вашата тръба за продажби, задачите за въвеждане и работните потоци за съдържание, не е необходимо да преминавате от един инструмент в друг или да рискувате да използвате остарели версии.

Стъпка 6: Въведете система за прегледи и непрекъснато усъвършенстване

Документацията не е еднократен проект, а непрекъснат процес. Без редовни актуализации дори и най-доброто съдържание губи актуалността си.

Ето как да го поддържате жив:

Създайте повтарящи се задачи за преглед : Задайте честота за тримесечни или полугодишни проверки.

Проследявайте използването и ангажираността : Вижте кои документи се използват и кои се игнорират.

Опростете циклите на обратна връзка: предоставете на търговските представители лесен начин да сигнализират за проблеми или да предлагат подобрения, когато такива възникнат.

Повтарящите се задачи на ClickUp са полезни в този случай. Можете да планирате задачи за преглед на документи, които да се повтарят автоматично – по дата, честота или тригер за завършване. Имате нужда от преглед на вашия наръчник на всеки 90 дни? Готово. Искате да преглеждате списък за последващи действия след всяко пускане на продукт на пазара? Лесно.

Създавайте повтарящи се задачи с ClickUp, за да опростите циклите на преглед на документи.

Можете също да настроите персонализирани автоматизации в ClickUp без кодиране, за да получавате известия, когато наближават прегледи, задачите са просрочени или съдържанието е актуализирано. Можете дори да свържете тригерите за преглед с реални дейности, като редактиране на документ или промяна на етапа в процеса.

Най-добри практики за документация за продажбите

Създаването на документи за обучение по продажби е само началото. За да се постигне траен ефект, е необходима комбинация от интелигентна структура, мислене, ориентирано към потребителя, и редовно усъвършенстване. Тези най-добри практики помагат на съдържанието ви да остане полезно, докато екипът ви расте.

Пишете така, както представителът ще го използва по време на разговор

Търговските представители не се нуждаят от перфектни изречения – те се нуждаят от бързи отговори. Съдържанието трябва да е просто, структурирано и приложимо.

Използвайте реални фрази, които вашите най-добри служители използват по време на разговори, а не изгладени маркетингови изрази. Мислете „Ето как бих отговорил на това“, а не „Нашето решение е предназначено за...“.

Можете също да включите откъси за справяне с възражения, които вашите търговски представители могат да копират и поставят директно в отговора си.

🎯 Съвет: Създайте библиотека с разговорни теми в ClickUp Docs, организирана по етапи или личности. Използвайте таблици или превключватели, за да поддържате нещата подредени, но разширяеми.

Дизайн за бързо преглеждане

Търговските представители не четат дълги текстове, особено когато са в процес на сключване на сделка. Форматирайте документите си така, че да могат да намерят нужната информация незабавно.

Използвайте заглавия, точки и удебелен текст , за да разделите информацията.

Добавете икони или емотикони за бърза справка , за да маркирате типа информация: 📞 за сценарии за разговори, 🎯 за позициониране, 🛑 за често срещани възражения.

Използвайте сгъваеми секции или превключватели, за да групирате информацията, без да претоварвате екрана.

Централизирайте всичко

Ако вашите документи за продажби са разпръснати в имейл кореспонденция, Google Drive и Notion, никой няма да ги използва. Представителите по подразбиране се обръщат към колективното знание, когато съдържанието изглежда затрупано.

Съхранявайте документите в едно споделено работно пространство с възможност за търсене и ги организирайте според работния процес на представителите, а не според това кой ги е създал. Примери за папки могат да бъдат „Проспектиране“, „Подготовка за демонстрация“, „Работа с възражения“ и „Конкурентни карти“.

Можете също да свържете съответните документи в задачите или CRM картите, така че да се показват в работния поток.

Ясно определете отговорностите

Всеки документ трябва да има име. Ако никой не е отговорен за него, той няма да бъде поддържан.

🎯 Съвет: Определете собственици на документите и включете дати за преглед в долната част на документа или в метаданните.

Създайте гъвкави шаблони

Универсалните документи не работят. Създайте шаблони, които търговските представители могат бързо да адаптират към купувача, отрасъла или типа сделка.

🎯 Съвет: Включете редактируеми полета или заместващи символи, които търговските представители могат да персонализират, без да се налага пълно пренаписване.

Осигурете доставка точно навреме

Ние забравяме 90% от това, което научаваме за 90 дни, и вашите търговски представители не са по-различни.

Предоставяйте документацията в момента, в който е необходима – не по време на въвеждането в работата и никога повече. Важно е да предоставите правилния документ в правилния момент.

Можете да използвате тригери за задачи, закачени линкове или Slack интеграции, за да покажете подходящи документи на всеки етап от продажбата. Или можете да преминете към ClickUp Autopilot Agents!

Автоматизирайте доставката на документи точно навреме чрез ClickUp Autopilot Agents.

💡 Професионален съвет: ClickUp Autopilot Agents са интелигентни агенти, задвижвани от изкуствен интелект, които могат да наблюдават събитията в работната среда (като промени в етапа на сделката) и да предприемат определени действия, като публикуване на съобщения в ClickUp Chat, маркиране на документи, актуализиране на задачи, дори обобщаване или извличане на релевантни документи въз основа на контекста на работната среда. За да настроите агент за доставка на документи точно навреме: Изберете или създайте персонализиран агент за автоматично управление

Задайте тригер за промяна на етапа на сделката

По желание добавете условия за размер на сделката или регион.

Използвайте инструкциите за това какъв документ да покажете и как да го форматирате.

Насочете агента към подходящите документи или база от знания

Активирайте и тествайте, като преместите фиктивна сделка. С тази настройка, всеки път, когато търговски представител премести сделка в нова фаза, Autopilot Agent ще предостави проактивно подходящата документация – точно когато е необходима.

Получавайте често обратна връзка от представителите

Хората, които използват вашата документация, трябва да я оформят. Улеснете им прегледа на документите, предлагането на редакции или отбелязването на пропуски.

Добавете полета за обратна връзка директно в документа, като „Беше ли това полезно?“ или „Какво липсва?“.

Създайте споделен форум за обратна връзка или списък с предложения, където търговските представители могат да гласуват за предложенията.

Преглеждайте обратната връзка по време на месечните срещи на екипа, за да определите приоритетите за актуализациите.

📖 Прочетете също: Как да управлявате проекти за екипи по продажбите

🧠 Интересен факт: През 2016 г. Zappos постави рекорд с 10-часова и 43-минутна телефонна връзка с клиент, доказвайки, че понякога истинската връзка е по-важна от скоростта.

Досега сте разбрали защо е разумно да използвате ClickUp за вашия център за продажби. Независимо дали създавате стратегии, управлявате сделки или актуализирате съдържание, ClickUp за екипи по продажбите придава структура и ефективност на вашата документация за продажби.

Документирайте, оптимизирайте и внедрявайте вашите продажбени процеси с ClickUp за продажбени екипи.

Ето как инструментите на ClickUp могат да ви помогнат да стандартизирате и мащабирате вашите документи за продажби:

1. Автоматизация: Поддържайте съдържанието актуално без ръчна работа

Документацията за продажбите не е еднократна задача. Тя се нуждае от актуализации. Прегледи. Напомняния за собствениците. Да правите това ръчно? Не е мащабируемо.

ClickUp Automations може да задейства задачи за преглед, да уведомява собствениците на документи или да архивира остарели шаблони – автоматично. Задайте правила като:

„Когато документ бъде маркиран като остарял, възложете задача за преглед на собственика на съдържанието. ”

Това поддържа вашата система за документация в работно състояние, дори когато никой не я наблюдава.

2. CRM: Свържете документите с вашия процес

Управлявайте CRM операциите и документацията за продажбите си на едно място с ClickUp.

Документацията е по-ефективна, когато е свързана с реални сделки. С ClickUp CRM можете да вграждате или да свързвате съответните документи директно в задачите по сделката или в изгледите на тръбопровода.

Прикачете скриптове, шаблони или съдържание, насочено към клиентите, според етапа на сделката, така че търговските представители винаги да разполагат с необходимото, когато им е нужно.

Бонус: Когато процесът на продажбите се промени, свързаните с CRM документи могат да се развиват успоредно с него.

3. Чат: Събирайте обратна връзка в реално време

Най-добрата обратна връзка за документацията за продажбите се получава в момента. Използвайте ClickUp Chat, за да записвате тези идеи, когато се появят.

Представителите могат да отбелязват неработещи връзки, да искат актуализации или да споделят какво работи, без да преминават към външни комуникационни инструменти. Чат низовете остават прикачени към конкретни документи или задачи, като запазват контекста непокътнат.

Това е по-бързо от имейла и много по-структурирано от несвързани приложения, като Slack.

4. Шаблони за задачи: Стандартизирайте повтарящите се задачи

Създавате нов наръчник за открития? Актуализирате тримесечните документи за подпомагане? Не започвайте от нулата.

Шаблоните за задачи на ClickUp ви позволяват да използвате повторно списъци за проверка, стъпки и форматиране, така че всеки нов документ да следва същия процес.

Това поддържа последователност в процеса на изготвяне на документацията за продажбите, дори и при разрастване на екипа ви.

5. Електронни таблици: Проследявайте състоянието и ефективността на съдържанието

Използвайте изгледа на таблицата, за да проследявате задачите си, както бихте направили в електронна таблица.

Понякога е необходимо да видите първо данните. Табличният изглед на ClickUp действа като динамична електронна таблица, идеална за проследяване на състоянието на документацията.

Можете да регистрирате датите на последното актуализиране, статистическите данни за използването, обема на обратната връзка и собствеността на едно място. Филтрирайте по тип документ, приоритет или цикъл на преглед, за да видите какво изисква внимание.

Мислете за него като за вашия команден център за документация, но с повече автоматизация и по-малко раздели.

Шаблони на ClickUp за опростяване на документацията за продажбите

Готовите шаблони на ClickUp са създадени, за да спестят време и да структурират повтарящите се продажбени дейности. Те не са просто списъци със задачи, а рамки, които ви помагат да документирате, управлявате и оптимизирате процеса на продажбите от първия ден.

Ето как всеки от тях се вписва в мащабируема система за документация:

1. Шаблон за продажбен процес от ClickUp

Получете безплатен шаблон Очертайте всеки етап от продажбения процес – от потенциалния клиент до сключената сделка – с шаблона за продажбен процес на ClickUp.

Шаблонът за продажбен процес на ClickUp ви помага да документирате целия си процес на продажби на едно място. Можете да включите критерии за квалификация на потенциални клиенти, честота на имейли за вашата последователност от действия, подготовка за срещи и стъпки за предаване – всичко това свързано с задачи.

Използвайте го, за да:

Създайте повторяем наръчник за продажби

Съгласувайте екипа си относно това, което се случва на всеки етап

Прикачете свързани документи като сценарии или шаблони към всяка фаза.

2. Шаблон за продажбено представяне от ClickUp

Получете безплатен шаблон Напишете рекламно послание с шаблона за рекламни послания на ClickUp.

Шаблонът за продажбени презентации на ClickUp предлага структура за създаване, усъвършенстване и представяне на вашите продажбени презентации, съобразени с продукта, личността или размера на сделката.

Вашите търговски представители не трябва да измислят презентацията си от нулата всеки път. Този шаблон стандартизира основния разказ, като оставя място за персонализация.

Използвайте го, за да:

Документирайте структурата на презентацията си: увод, предложение за стойност, доказателства и техника за приключване

Вградете презентации, разговори и истории на клиенти

Включете позиционирането на конкурентите или справянето с възраженията според типа аудитория.

3. Шаблон за въвеждане в продажбите от ClickUp

Получете безплатен шаблон Получете готов за употреба работен процес за въвеждане на нови служители, за да ги интегрирате бързо – използвайте шаблона за въвеждане на нови служители в продажбите на ClickUp.

Превърнете въвеждането в процес, основан на списък с задачи. Шаблонът за въвеждане в продажбите на ClickUp съдържа всичко, което представителите трябва да научат през първите няколко седмици.

Използвайте го, за да:

Документирайте съдържанието на обучението, инструментите и важните етапи

Включете връзки към наръчници, записи на разговори и демонстрации на продукти.

Проследявайте напредъка, за да знаят мениджърите кой е готов да продава.

4. Шаблон за ръководство за продажбена стратегия от ClickUp

Получете безплатен шаблон Създайте подробен подход за продажби с шаблона за стратегия за продажби на ClickUp.

Имате ли нужда от място, където да документирате цялостния си подход към продажбите – пазар, позициониране, ICP, цели и ключови тактики? Използвайте шаблона за стратегия за продажби на ClickUp. Той помага на всички да са на една и съща страница по отношение на това кого целите, защо печелите и как да го направите.

Използвайте го, за да:

Очертайте тримесечна или годишна стратегия за продажби.

Съгласувайте междуфункционалните екипи по отношение на плановете за пускане на пазара

Документирайте ключовите послания и продажбените действия

5. Шаблон за управление на продажбите от ClickUp

Получете безплатен шаблон Използвайте напълно изградена табло в стил CRM, за да управлявате сделките от откриването до сключването им с Sales Pipeline Management by ClickUp.

Управлението на продажбите чрез ClickUp превръща вашия процес в визуален работен поток, в който задачите, актуализациите и документите са обединени на едно място.

Използвайте го, за да:

Проследявайте напредъка на сделката по етапи

Свържете задачите със свързаната документация (скриптове, ценообразуване, договори)

Назначавайте отговорници, задавайте напомняния и следете напредъка

Освен това, структурирайте отчетността си и поддържайте съгласуваността между заинтересованите страни с помощта на шаблона за месечен отчет за продажбите на ClickUp. Съставете месечен отчет за продажбите – цели спрямо реални резултати, състояние на тръбопровода и успехи на екипа.

Можете дори да включите връзки към табла за продажби, CRM експорти или материали за подпомагане.

По-лека и краткосрочна версия на месечния отчет е шаблона за седмичен отчет за продажбите на ClickUp, който се фокусира върху седмичните тенденции, пречките и краткосрочните действия. Той държи ръководителите на продажбите в течение, без да е необходим пълен табло.

Създавайте по-умни и мащабируеми документи за продажби с ClickUp

Документацията за продажбите работи, когато е интегрирана в ежедневния работен процес на екипа ви, а не е разпръсната из различни инструменти или забравена в папки. Ето какво е заложено на карта: по-бързо въвеждане в работата, по-умни продажби и по-предвидими резултати.

ClickUp ви помага да постигнете тези цели по-бързо. От документи и шаблони до автоматизации и табла за управление – всичко се намира на едно място – организирано, достъпно и свързано с вашия процес.

Ако искате екип по продажбите, който прекарва по-малко време в търсене и повече време в сключване на сделки, опитайте ClickUp. Там вашият процес се превръща в система, а вашата система – в конкурентно предимство.