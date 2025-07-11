Безплатни шаблони за календар с съдържание в LinkedIn за планиране на публикации

Отново се взираш в празната опашка в LinkedIn?

Имате идеите, подходящите думи, с които да ги изразите, и дори изображенията, които да допълнят пакета, но вашите публикации продължават да се забавят. Ангажираността спада, а алгоритъмът не е особено снизходителен.

Истинският проблем е, че планирате в изолирани системи. Използвате несвързани документи, таблици и Slack низове, които не са създадени за сътрудничество в реално време.

Сега си представете единен източник на информация, в който се съхранява цялата ви стратегия за LinkedIn – идеи, одобрения, визуални елементи, дори крайни срокове.

Шаблонът за календар за съдържание в социалните медии прави това възможно, независимо дали управлявате профил на марка, личния профил на клиент в LinkedIn или свои собствени инициативи за лидерство в областта на мисленето. С подходящия шаблон можете да превърнете разпръснатите усилия за създаване на съдържание в последователен и ефективен механизъм за публикуване.

В тази публикация ще ви запознаем с най-добрите безплатни шаблони за календар с съдържание за LinkedIn, които можете да използвате веднага, включително специално създадени опции от ClickUp – приложението, което предлага всичко необходимо за работата.

Какво представляват шаблоните за календар за съдържание в LinkedIn?

Шаблонът за календар на съдържанието в LinkedIn е готова рамка, която ви помага да планирате, организирате и планирате публикации специално за LinkedIn. Вместо да се чудите какво да публикувате всеки ден, получавате цялостен поглед върху съдържанието си – какво ще бъде публикувано, кога, как и защо.

Тя може да включва:

Вашата стратегия за социални медии за представяне в LinkedIn

Теми или теми за съдържание за всяка седмица

Крайни срокове за проекти, прегледи и одобрения

Визуални заместители или връзки към ресурси

Публикувайте идеи за текст или надпис

Проследяване на ефективността (харесвания, коментари, CTR и др.)

📝 Кратка бележка: Някои шаблони са прости (като електронна таблица с колони), докато други са динамични и подходящи за съвместна работа – например календари, табла със задачи или табла с показатели, които се актуализират в реално време.

Какво прави добър шаблон за календар с съдържание в LinkedIn?

Един добър шаблон за календар за съдържание в LinkedIn опростява пътя от планирането до публикуването. Той елиминира препятствия като липса на идеи, пропуснати срокове, неяснота относно собствеността и др. Той е и достатъчно гъвкав, за да се адаптира към вашия работен процес, като същевременно ви осигурява необходимата видимост, за да останете на правилния път.

Търсете шаблони, които включват:

Персонализирани изгледи: седмични, месечни или специфични за кампанията времеви линии, които съответстват на графика ви за публикуване

Проследяване на статуса: За да видите какво е в процес на идеи, преглед или планирано

Функции за сътрудничество: Така вашите автори, дизайнери и заинтересовани страни могат да работят на едно място.

Полета за метаданни на съдържанието: като платформа, аудитория, формат, хаштагове или цели на кампанията за пълен контекст

Полета, специфични за LinkedIn: Брой думи, ограничения за символи, тагове и проследяване на връзки

Бонус точки, ако се интегрира с вашия инструмент за управление на проекти, ви позволява да прикачвате директно творчески брифинги и ресурси и/или включва автоматизация за крайни срокове и напомняния. В крайна сметка, един добър шаблон за планиране и писане на съдържание трябва да ви спести време, да намали стреса и да ви помогне да предоставите съдържание, което резонира с вашата целева аудитория.

15 шаблона за календар с съдържание в LinkedIn, които да вдъхновят вашия маркетинг екип

Планирането на стратегията за съдържание и публикациите ви в LinkedIn не трябва да ви се струва като изобретяване на колелото всяка седмица. Тези изпитани и проверени шаблони от ClickUp помагат на маркетинговите екипи като вашия да натискат „публикувай“ с цел, а не с паника.

1. Шаблон за месечен календар с съдържание на ClickUp

Получете безплатен шаблон Планирайте, организирайте и проследявайте съдържанието си в LinkedIn с шаблона за календар на съдържанието на ClickUp.

Шаблонът за месечен календар на съдържанието на ClickUp е създаден за хора с широко мислене. Той ви помага да визуализирате плановете си за съдържание в LinkedIn за целия месец, така че да не планирате само за утре, а за цялата кампания. От мозъчната буря до публикуването, всяка стъпка се извършва в един централизиран център.

Предлага календарно представяне с функция „плъзгане и пускане” за лесно планиране

Цветово кодираните персонализирани статуси показват какво е в чернова, в процес на преглед или готово за публикуване.

Включва готови за употреба потребителски полета за етикетиране на типа публикация, канала, собственика и приоритета.

Свързаните задачи в ClickUp улесняват добавянето на визуални елементи, копия и творчески брифинги.

Контролът на версиите поддържа екипа ви синхронизиран с най-новата версия на копието и дизайна.

📌 Идеален за: Маркетинг екипи, които работят с множество кампании и се нуждаят от ясен месечен преглед на това, какво ще бъде публикувано и кога. Особено полезен е за синхронизиране на публикациите в LinkedIn с пускането на нови продукти или сезонното съдържание.

2. Шаблон за седмичен календар с съдържание на ClickUp

Получете безплатен шаблон Комбинирайте планираното съдържание за LinkedIn със спонтанни тенденции, като използвате шаблона за седмичен календар за съдържание на ClickUp.

Някога колебали ли сте се дали да публикувате нещо, защото не сте сигурни дали да се включите в актуална дискусия или да се придържате към плана си за съдържание? Шаблонът за седмичен календар за съдържание на ClickUp разбива стратегията ви за LinkedIn на практически седмични планове. Той е идеален за проследяване на ежедневните публикации, наблюдение на ангажираността и бързи корекции при промяна на тенденциите.

Подробна седмична разбивка за детайлно планиране на съдържанието

Пространство за записване на идеи за публикации, хаштагове и творчески ресурси с свързани ClickUp Whiteboards

Проследяване на статуса, за да видите какво е планирано, в процес на изпълнение или публикувано

Сътрудничество в реално време, за да бъдат всички в синхрон

Персонализирани изгледи – превключвайте между форматите списък, табло или календар, за да планирате по-добре

📌 Идеален за: Мениджъри на социални медии и създатели на съдържание, които трябва да бъдат гъвкави, да реагират на тенденциите и да следят отблизо ежедневната активност в LinkedIn.

💡 Професионален съвет: Заделете 30–60 минути всеки петък вечер/понеделник сутрин, като използвате AI календара на ClickUp, за да планирате и маркирате съдържанието си, използвайки един от шаблоните за редактиране или публикуване. Това задава тон, дава ви видимост за седмицата ви и намалява паниката в последния момент.

3. Шаблон за план за съдържание на ClickUp

Получете безплатен шаблон Управлявайте създаването и разпространението на съдържание за LinkedIn на едно място с шаблона за план за съдържание на ClickUp.

Готови ли сте да превърнете стратегията си за LinkedIn от разпръсната в стратегическа? Шаблонът за съдържание на ClickUp ви помага да планирате основните елементи на съдържанието, целите на кампанията и съобщенията – всичко това, още преди да започнете да планирате публикациите. Това е план за маркетолози, които искат всяка публикация в LinkedIn да служи на по-голяма цел.

Раздели за стратегическо планиране на цели, аудитория и съобщения

Визуални времеви линии за съгласуване на съдържанието с ключови бизнес дати

Инструменти за сътрудничество за мозъчна атака и одобрения

Лесна за актуализиране структура, която се развива заедно с вашата стратегия

Връзки директно към шаблони за изпълнение за по-гладко предаване

📌 Идеален за: Маркетинг мениджъри и стратези, които искат да изградят кохерентно и целенасочено присъствие в LinkedIn.

4. Шаблон за модерен календар за социални медии на ClickUp

Получете безплатен шаблон Използвайте модерния шаблон за календар за социални медии на ClickUp, за да организирате публикациите и да проследявате ефективността на съдържанието в различни канали за социални медии.

Ако управлявате няколко платформи заедно с LinkedIn, шаблона за модерен календар за социални медии на ClickUp е създаден за вас. Този безплатен шаблон за календар за съдържание предлага свеж и визуално привлекателен подход към създаването, планирането и мониторинга на съдържание. Той ви позволява да видите всичките си платформи за социални медии с един поглед, без да се налага да се занимавате с излишни подробности, които затрудняват вземането на решения.

Многоканален календар за координиране на LinkedIn с други платформи

Цветови етикети за кампании, типове съдържание или канали

Плъзгане и пускане на публикации за бързо препланиране

Аналитично проследяване, за да измервате какво работи, директно от календара ви, чрез таблата на ClickUp

Дизайн, подходящ за мобилни устройства, за планиране в движение

📌 Идеален за: Екипи, работещи в социалните медии, и свободни професионалисти, които се нуждаят от модерен, визуално организиран начин за публикуване и проследяване на резултатите в различни канали.

5. Шаблон за график за публикуване в социалните медии на ClickUp

Получете безплатен шаблон Планирайте публикациите си предварително, за да не пропускате повече крайните срокове за публикуване, като използвате шаблона за график за публикуване в социалните медии на ClickUp.

Шаблонът за график за публикуване в социалните медии на ClickUp е вашият тактически набор от инструменти за организиране на времето за публикуване в LinkedIn (и други социални платформи). Проектиран за прецизност, той ви помага да планирате точно кога ще бъде публикувана всяка публикация, така че никога да не пропуснете ключов момент или да не се припокриват кампании. Той е полезен, когато искате да поддържате последователност в графика си за публикуване... и да се възползвате от пиковите моменти на ангажираност, за да максимизирате обхвата.

👀 Знаете ли, че... Най-високата активност в LinkedIn обикновено се наблюдава между 7:00 и 16:00 часа в делничните дни, с леко предимство около 10:00–11:00 часа във вторник и четвъртък. Въпреки че тези часове са най-успешни, активността през по-широкия работен ден остава доста постоянна, така че не е нужно да се притеснявате да публикувате точно в пиковия час.

Часово планиране за прецизен контрол върху времето за публикуване

Автоматични напомняния, за да поддържате ритъма на публикуване

Общ преглед на предстоящи, планирани и публикувани публикации

Поддържа повтарящи се слотове за публикации за вечно актуално съдържание

Лесно дублиране на графици за повтарящи се кампании

📌 Идеално за: Координатори на социални медии и агенции, които управляват често публикуване в LinkedIn, или всеки, който иска да оптимизира времето за максимално ангажиране.

6. Шаблон за план за съдържание в социалните медии на ClickUp

Получете безплатен шаблон Планирайте и организирайте съдържанието си в социалните медии без стрес с шаблона за план за съдържание в социалните медии на ClickUp.

Шаблонът за план за съдържание в социалните медии на ClickUp е създаден за маркетинг специалисти, които искат да свържат стратегията с изпълнението. Той ви позволява да очертаете целите на кампанията, да планирате темите на съдържанието и да разпределите отговорностите – всичко това в едно съвместно работно пространство.

Специални раздели за целите на кампанията, целевата аудитория и съобщенията

Задачи, които могат да се възлагат за всяка длъжност, така че нищо да не бъде пропуснато

Вградени работни процеси за одобрение за оптимизирано сътрудничество

Полета за проследяване на ефективността за измерване на резултатите след пускането на продукта

Интегрира се с ClickUp Docs за лесно справяне с указания и инструкции

📌 Идеален за: Екипи и консултанти, които трябва да съгласуват съдържанието в LinkedIn с по-широките маркетингови цели.

📮ClickUp Insight: 37% от нашите респонденти използват изкуствен интелект за създаване на съдържание, включително писане, редактиране и имейли. Този процес обаче обикновено включва превключване между различни инструменти, като инструмент за генериране на съдържание и работното ви пространство. С ClickUp получавате подпомагане при писането с изкуствен интелект в цялото работно пространство, включително имейли, коментари, чатове, документи и др., като същевременно запазвате контекста от цялото си работно пространство.

7. Разширена шаблона за социални медии на ClickUp

Получете безплатен шаблон Съчетайте стратегия, разпространение и анализ за вашите маркетингови усилия в социалните медии с разширената шаблона за социални медии на ClickUp.

Използвайте надежден шаблон, създаден за управление на големи обеми или многоканални дейности в социалните медии, включително присъствието ви в LinkedIn. Създаден, за да подпомага както малки екипи, така и сериозни влиятелни лица, разширеният шаблон за социални медии на ClickUp съчетава планиране на съдържание, публикуване и анализи.

Това е безспорно едно от най-добрите инструменти за оптимизиране на всеки аспект от календара ви в социалните медии.

Разширени аналитични табла за информация за производителността в реално време

Персонализирани автоматизации на ClickUp за оптимизиране на повтарящи се задачи

Многостепенни разрешения за сигурна съвместна работа в екип

Подробно проследяване на форматите на публикациите, каналите и възвръщаемостта на инвестициите в кампаниите

Гъвкави изгледи — превключване между Gantt, календар и табло

📌 Идеален за: Маркетинг екипи и агенции, които работят с данни и искат да имат подробна информация за ефективността на съдържанието в LinkedIn и се нуждаят от надеждни инструменти за мащабиране на дейностите в социалните медии.

💡 Професионален съвет: Използвайте Embed View в шаблона, за да получите достъп до вашия фийд в социалните медии на живо и да получите вдъхновение за маркетинг в реално време, без да напускате ClickUp.

8. Шаблон за кампания в социалните медии на ClickUp

Получете безплатен шаблон Създайте структурирана кампания за LinkedIn (или други социални платформи) с помощта на шаблона за кампания в социалните медии на ClickUp.

Когато вашата активност в LinkedIn е част от по-голяма кампания, шаблонът за кампания в социалните медии на ClickUp ви осигурява структура и информация от началото до резултатите. Получавате ясни разбивки на задачите, интелигентно сътрудничество и проследяване на ефективността.

Пет изгледа (Първи стъпки, График, Публикации, Роли DACI, Кампании) ви водят през всяка фаза на проекта.

Персонализираните статуси като „Нуждае се от одобрение“, „В процес“ и „Отменено“ поддържат ясен работния процес.

Потребителските полета и таблата проследяват дати, роли, бюджети и показатели за ефективността на вашата кампания.

Вградената ретроспекция на кампаниите ви гарантира, че ще приключите всеки проект с полезни заключения.

📌 Идеален за: Агенции, екипи и маркетинг мениджъри, които организират структурирани LinkedIn кампании, интегрирани с уебинари, събития или представяния на продукти.

9. Шаблон за редакционен календар на ClickUp

Получете безплатен шаблон Планирайте и предоставяйте разнообразни съдържателни ресурси – от блогове до представяния на продукти и съобщения в LinkedIn – с помощта на шаблона за редакционен календар на ClickUp.

Шаблонът за редакционен календар на ClickUp е вашият редакционен център за LinkedIn. Той е създаден, за да ви помогне да планирате, график и управлявате всяко съдържание – независимо дали става дума за публикация за лидерство в мисленето, новини за компанията или обявяване на кампания. С този шаблон можете да поддържате цялата си поредица от съдържание организирана и прозрачна.

Вграденият формуляр за заявка за съдържание улеснява заинтересованите страни да подават идеи.

Потребителските полета ви позволяват да видите типа на офертата, канала, CTA и назначения редактор с един поглед.

Шест персонализирани статуса проследяват напредъка от „Изследване“ до „Публикувано“, като осигуряват последователно движение през фунията.

Лесно пренареждане чрез плъзгане и пускане, което се адаптира към променящите се приоритети

Инструменти за сътрудничество като Assigned Comments ClickUp Chat оптимизират обратната връзка и одобренията.

📌 Идеален за: Екипи за съдържание, редактори и агенции, които управляват множество сътрудници и постоянен поток от публикации в LinkedIn и се нуждаят от ясен и структуриран редакционен процес.

👀 Знаете ли, че... Каруселите са хит в LinkedIn. Проучване на Metricool, обхващащо над 577 000 публикации, установи, че каруселните публикации (т.е. документи с няколко изображения) генерират 45,85 % ангажираност, което е най-високият процент за всички видове публикации в платформата!

10. Шаблон за редакционен календар за съдържание на ClickUp

Получете безплатен шаблон Създайте силна стратегия за съдържателен маркетинг с шаблона за редакционен календар за съдържателен маркетинг на ClickUp.

Шаблонът за редакционен календар за съдържание на ClickUp съчетава маркетинговата стратегия и редакционното планиране. Той е идеален за планиране на кампании в LinkedIn, проследяване на крайни срокове и координиране на екипа ви около общи цели – всичко на едно място.

Съчетава планирането на кампании с редакционното планиране

Визуални времеви линии за съгласуване на публикациите с пускането на продукти и промоции

Присвоими задачи и автоматизирани напомняния за отчетност

Проследяване на ефективността за измерване на въздействието на кампанията

Интегрира се с ClickUp Brain за генериране и създаване на съдържание, базирано на изкуствен интелект

📌 Идеален за: Маркетинг мениджъри и стратези, които искат да свържат съдържанието в LinkedIn с по-широки маркетингови инициативи.

💡 Професионален съвет: Нямате идеи за потенциално съдържание в LinkedIn? Попитайте ClickUp Brain: „Какви са 5 интересни подхода за публикации в LinkedIn за обявяване на нова функция на , насочени към и ?“ Харесва ли ви някоя от идеите? Напишете: „Създайте съобщение за новата функция на нашия най-нов модул „ “, който . ” Обсъдете идеи, гледни точки и стратегии за съдържание в LinkedIn с ClickUp Brain

11. Шаблон за промоционален календар на ClickUp

Получете безплатен шаблон Планирайте и проследявайте пускането на продукти, промоции и платени кампании в LinkedIn с шаблона за промоционален календар на ClickUp.

Пускали ли сте някога промоция в LinkedIn, само за да разберете, че целевата страница не е активна или че дизайнерският екип е използвал креативните идеи от миналия тримесечие? Нека ви помогнем да избегнете това завинаги!

Шаблонът за промоционален календар на ClickUp е създаден за маркетинг специалисти, които често организират промоции в LinkedIn, представяния на продукти или специални кампании. Той ви помага да визуализирате всяка промоция, да координирате ресурсите и да поддържате екипа си напълно синхронизиран по отношение на времето и съобщенията за успешно стартиране.

Специални раздели за всяка промоция или кампания в LinkedIn

Визуализация на времевата линия, за да се избегне припокриването на промоции и да се максимизира ефектът

Управление на активи за творчески файлове, копия и връзки

Автоматични известия за ключови дати на пускане

Лесно се дублира за повтарящи се или сезонни кампании

📌 Идеален за: Маркетинг екипи, продуктови мениджъри и координатори на събития, които се нуждаят от прецизно и ясно координиране на промоциите в LinkedIn.

12. Шаблон за календар за публикуване в ClickUp

Получете безплатен шаблон Оптимизирайте работните процеси за одобрение на съдържание и графиците за публикуване с шаблона за календар за публикуване на ClickUp.

Нуждаете се от просто и безпроблемно решение за планиране и проследяване на всяка публикация в LinkedIn? Шаблонът за календар за публикации на ClickUp е идеален за екипи, които искат лесен и визуален начин да виждат какво се публикува и кога. Фокусиран изцяло върху ритъма на публикуване, този шаблон поддържа вашите публикации в LinkedIn последователни и в съответствие с бранда.

Използвайте персонализирани статуси като „Одобрение“, „Написване“, „Дизайн“ и „Завършено“ и др., за да структурирате своя процес.

Разделете графика си за публикуване по формат, съответствие с марката или време с множество изгледи в ClickUp

Дръжте всички в течение с персонализираните известия на ClickUp

📌 Идеален за: Малки екипи, свободни професионалисти или всеки, който иска ясен, визуален преглед на графика си за публикуване в LinkedIn.

13. Шаблон за календар на кампании в ClickUp

Получете безплатен шаблон Създайте график за кампаниите и проследявайте напредъка спрямо ключовите етапи, като използвате шаблона за календар на кампаниите на ClickUp.

Шаблонът за календар на кампаниите на ClickUp е специално създаден за организиране на кампании в LinkedIn от начало до край. Той ви дава обща представа за всеки етап от кампанията, като ви помага да координирате съобщенията, ресурсите и крайните срокове в екипа си, без да пропускате нищо.

Ориентиран към кампании дизайн за планиране на многофазови инициативи в LinkedIn

Времева линия и календарни изгледи за визуализиране на потока на кампанията

Задачи и зависимости, за да се гарантира отговорността на всички и да се осигури съгласуваност между публикациите ви в LinkedIn и други елементи на кампанията, като изпращане на имейли и стартиране на блогове.

Вградено проследяване на аналитични данни за ефективността на кампаниите

Лесна интеграция с Docs на ClickUp и функции за автоматизация

Съвместни коментари и прикачени файлове, които съхраняват активи и обратна връзка заедно

📌 Идеален за: Маркетинг мениджъри и екипи, които провеждат сложни, многоетапни кампании в LinkedIn и се нуждаят от строго съгласуване на стратегията, изпълнението и отчитането.

14. Шаблон за календар с съдържание за LinkedIn от HubSpot

Шаблонът за календар на съдържанието в LinkedIn от HubSpot е създаден, за да ви помогне да планирате, график и проследявате публикациите в LinkedIn в познатата ви форма на електронна таблица. Подобно на шаблоните на ClickUp в този списък, той може да се изтегли безплатно и включва съвети и най-добри практики за планиране на съдържанието в LinkedIn.

Полета „Дата“, „Тема“, „Основно съдържание“ и „CTA“ за структурирано планиране на публикации в LinkedIn

Специални колони за метаданни, специфични за LinkedIn, като брой символи, линкове към изображения и време на публикуване

Цветови маркери за състоянието на чернови, планирани и публикувани съдържания

Лесен за импортиране CSV формат, готов за отчитане или качване в социални медии

📌 Идеален за: Фрийлансъри, самостоятелни предприемачи и малки екипи, които искат планиращ инструмент, фокусиран върху LinkedIn, без да напускат комфортната зона на своите електронни таблици.

🧠 Интересен факт: От 2020 г. насам броят на потребителите на LinkedIn, които искат повече начини да изразяват хумор, е нараснал с 160% — което е накарало LinkedIn да добави емотикон „смях“! 😆

15. Шаблон за календар в Excel/Google Sheets за LinkedIn от Coefficient

Този шаблон за социални медии от Coefficient е предназначен за екипи, които работят с данни и обичат да работят в Excel или Google Sheets, но искат инструмент за планиране в LinkedIn, който е готов за употреба и включва някои автоматизации на процесите.

Ето защо ще ви хареса

Интуитивно оформление на листа с колони за дата, копие, медия, етикети и показатели за ефективност

Вградени формули, които проследяват честотата на публикуване и отбелязват пропуски в графика

Редове с цветен код за визуално разделяне на типовете съдържание и седмичния поток

Лесно импортиране/експортиране между Sheets, Excel и ClickUp или инструменти за публикуване

Лек и бърз, идеален за малки екипи или привърженици на електронните таблици

📌 Идеално за: Разпределени маркетингови екипи, агенции или ентусиасти на електронните таблици, които искат съвместно, автоматизирано решение за планиране на съдържанието в LinkedIn.

Преминавайте безпроблемно от планирането към публикуването с шаблоните за календар за съдържание в LinkedIn на ClickUp

„ClickUp е абсолютно моето (не толкова) тайно оръжие за оптимизиране на процеса на създаване на цялото ми съдържание“, казва консултантът по социални медии Хариет Еванс, която сега може да управлява всичко – от идеята до публикуването – в рамките на една платформа.

Това е точно предимството, което получавате, когато се откажете от фрагментираните инструменти – документи тук, таблици там, Slack низове навсякъде – и прегърнете унифицираното работно пространство на ClickUp.

С безплатните шаблони за планиране на съдържание и мощната изкуствена интелигенция на ClickUp, проследяването на задачи, творческото сътрудничество, анализите и публикуването са винаги на ваше разположение. Едновременно с това, вградените чат, коментари, документи, прикачени файлове и инструменти за проверка съхраняват идеите и изпълнението на едно място.

Готови ли сте да се откажете от превключването между инструменти и да изградите стратегическо, последователно и мащабируемо присъствие в LinkedIn? Изберете един от тези шаблони, въведете седмичната си рутина и оставете ClickUp да бъде жизнената сила, която кара маркетинговия ви двигател да работи.

