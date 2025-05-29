Календар за съдържание в LinkedIn: Как ефективно да планирате и програмирате публикации

Някога седял ли сте и сте зяпал полето „Започнете публикация“ в LinkedIn, сякаш то ви е обидило лично?

Всички сме били в тази ситуация – искаме да бъдем последователни, да развиваме личната си, професионалната си марка (или тази на компанията си), може би дори да станем вирусни (само веднъж!).

Но между работата с клиенти, вътрешни срещи и опитите да си спомните дали сте пили вода днес, кой има време още да планира, пише и планира публикации в LinkedIn?

🧐 Знаете ли, че ангажираността в LinkedIn се е увеличила с 30% на годишна база през 2024 г. – така че, ако сте чакали да постигнете последователност, сега е моментът!

Ето тук на помощ идва календарът за съдържание в LinkedIn. ✨

Един солиден календар за съдържание премахва необходимостта да гадаете какво да публикувате и кога. Той структурира вашите идеи, позволява ви да планирате около пускания и събития и дава на вашата стратегия за съдържание така необходимата й основа. Независимо дали сте самостоятелен създател, мениджър на социални медии, който се занимава с шест марки, или рекрутер, който изгражда лидерство в мисленето, това ръководство ще ви покаже точно как да създадете календар за съдържание в LinkedIn, който работи заедно с вашия живот, а не срещу него.

О, и ще ви покажем как да направите всичко това в ClickUp – без 15 раздела или хаотичен Google Sheet. (Имаме и прост, безплатен и лесен за използване шаблон за календар за съдържание в LinkedIn за вас!👇🏼 )

⭐ Представен шаблон Имате затруднения да поддържате последователност в LinkedIn? 🤯 Опитайте шаблона за календар за съдържание в LinkedIn на ClickUp — вашият универсален център за планиране, график и проследяване на публикации с голямо въздействие без хаоса на електронните таблици! 📅 Получете безплатен шаблон Този шаблон ви помага да създадете повтарящ се ритъм на съдържанието, да си сътрудничите с екипа си и да проследявате напредъка на публикациите в изгледи като Календар, Табло и Списък.

Какво е календарът за съдържание в LinkedIn?

Календарът за съдържание в LinkedIn е вашата лична (или на екипа ви) пътна карта за последователно и целенасочено публикуване на съдържание в LinkedIn.

Това не е просто списък с идеи за публикации – това е основата на вашата стратегия за съдържание в LinkedIn, която очертава какво ще публикувате, кога и защо е важно. Мислете за това като за вашия пропуск за стратегическо планиране на съдържанието: получавате ясна представа за предстоящите публикации, съгласуваност с бизнес целите и пространство, за да се насладите на процеса.

🎉 Интересен факт: LinkedIn е платформата №1 за разпространение на B2B съдържание, но става все по-мощна и за личен брандинг.

🎯 Независимо дали управлявате фирмена страница или изграждате личен бранд, календарът за съдържание ви помага да:

Бъдете последователни, без да се мъчите да измислите идеи в последния момент.

Планирайте съдържанието около пускането на продукти, събития или кампании за набиране на персонал.

Балансирайте видовете публикации (така че да не споделяте само новини за компанията 24/7).

Сътрудничество безпроблемно с вашия екип или клиенти

💡 Професионален съвет: Настройте формуляр в ClickUp, така че всеки във вашата компания да може да изпраща идеи за публикации в LinkedIn, заявки за кампании или обяви за събития. Изпратените предложения се превръщат в задачи във вашия календар за съдържание, което гарантира, че нищо няма да бъде пропуснато.

Няма нужда да изобретявате колелото всяка седмица – просто ви е необходима система. А добър календар за съдържание? Това е вашата система.

💡 Професионален съвет: Не чакайте вдъхновението да дойде. Изградете навик за създаване на съдържание около теми и цели и използвайте календар, за да улесните работата си. (Ще ви покажем как.)

Защо ви е необходим календар за съдържание в LinkedIn

📮 ClickUp Insight: 47% от участниците в нашето проучване никога не са пробвали да използват AI за ръчни задачи, но 23% от тези, които са го направили, казват, че това значително е намалило натоварването им. Този контраст може да е нещо повече от технологична разлика. Докато ранните потребители постигат измерими ползи, мнозинството може би подценява колко трансформираща може да бъде AI за намаляване на когнитивното натоварване и спестяване на време. 🔥 ClickUp Brain преодолява тази разлика, като безпроблемно интегрира AI в работния ви процес. Нашият AI може да прави всичко – от обобщаване на теми и изготвяне на съдържание до разбиване на сложни проекти и генериране на подзадачи. Няма нужда да превключвате между инструменти или да започвате от нулата. 💫 Реални резултати: STANLEY Security намали времето, прекарано в изготвянето на отчети, с 50% или повече с помощта на персонализираните инструменти за отчитане на ClickUp, което позволи на екипите им да се фокусират по-малко върху форматирането и повече върху прогнозирането.

Можете да импровизирате. Можете да отваряте LinkedIn всяка сутрин, да се опитате да измислите нещо интересно на момента и да го публикувате между срещите.

Но нека бъдем реалисти – това е еднопосочен билет към изчерпване (и много тиха секция за коментари).

Календарът за съдържание в LinkedIn ви предоставя:

Постоянство без хаос : Постоянство без хаос: Редовното присъствие изгражда доверие, видимост и стимулира растежа на последователите с течение на времето.

По-добър баланс на съдържанието : Помага ви да редувате между лидерство в мисленето, лични истории, успехи, съвети и новини за компанията, така че вашият фийд да не изглежда скучен или прекалено търговски.

По-ясно стратегическо съгласуване : Планирането предварително означава, че можете да синхронизирате съдържанието с пускането на продукти, набирането на персонал, празниците и събитията в бранша.

Повече пространство за творчество: Когато логистиката е уредена, можете да се съсредоточите върху писането на по-добри надписи и експериментирането с нови формати като карусели или видеоклипове.

🧐 Знаете ли, че LinkedIn (все още) не предлага вграден планиращ инструмент за съдържание? Ето защо маркетолозите и създателите на съдържание разчитат на външни инструменти и интелигентни шаблони, за да свършат работата си.

ClickUp прави това по-лесно от всякога. Използвайте модерния шаблон за календар за социални медии, за да планирате, програмирате и сътрудничите в LinkedIn и други платформи от едно централно място. Имате нужда да възложите създаването на публикации на вашия екип? Искате да зададете крайни срокове, да обсъдите идеи или да проследите анализите? Независимо дали използвате софтуер за календар за съдържание или току-що започвате, подходящият инструмент прави голяма разлика.

Как да създадете календар за съдържание в LinkedIn

Създаването на съдържание в LinkedIn не е просто да се показвате – става въпрос да се показвате стратегически, за да изградите силно присъствие в LinkedIn, което да бъде забелязано. Календарът за съдържание ви дава структурата, необходима за предварително планиране, последователно публикуване и съгласуване на усилията ви с бизнес целите, независимо дали работите самостоятелно или ръководите цял маркетингов екип.

🧐 Знаете ли? Според Sprout Social, най-доброто време за публикуване през делничните дни е вторник и четвъртък сутрин в 10 часа — явно всички имаме нужда от понеделник, за да се възстановим емоционално.

Нека разгледаме как да създадете календар за съдържание в LinkedIn, който е лесен за поддържане и стимулира ангажираността.

Определете целите си за публикации и аудиторията си

Преди да напишете дори една публикация, изяснете защо създавате съдържание, коя е вашата целева аудитория и какво очакват да получат от вашето съдържание в LinkedIn. Вашите цели и аудитория трябва да определят всяко решение, от темите, които избирате, до начина, по който структурирате вашите надписи.

Примери за цели:

Основателят на стартираща компания може да публикува постове, за да привлече ранни потребители и да изгради видимост на марката.

Рекрутърът може да се фокусира върху представянето на корпоративната култура, за да привлече най-добрите таланти.

Личната марка може да има за цел да развие лидерството в мисленето и да предизвика дискусии в бранша.

Маркетинг мениджърът може да подкрепи пускането на продукт или цикъл на кампания.

Оттам се фокусирайте върху аудиторията си:

Дали са основатели в ранен етап или корпоративни купувачи?

Искат ли тактически съвети, информация за тенденциите или вдъхновяващи истории?

Колко добре са запознати с вашата тема?

💡 Функция на ClickUp: Документи

Център за стратегия за съдържание в LinkedIn с ClickUp Docs

Използвайте ClickUp Docs, за да създадете център за стратегия за съдържание, където екипът ви може да определи гласа на марката, профилите на аудиторията, целите на съобщенията и одобрените примери. Добавяйте коментари, маркирайте колеги и свързвайте директно със задачи, за да не остане стратегията забравена в Google Doc.

📚 Необходими четива за по-добри резултати в LinkedIn: Искате да изградите лична марка? Разгледайте нашето ръководство за личен брандинг в LinkedIn. Имате нужда от структура за кампания? Започнете с шаблони за стратегия за съдържателен маркетинг.

Решете честотата и оптималното време за публикуване

Постоянството стимулира растежа в LinkedIn, но преумората ще попречи на напредъка ви също толкова бързо. Вместо да се опитвате да публикувате всеки ден, се стремете към повтарящ се ритъм.

Няколко рамки за честота:

Самостоятелен създател : 2–3 публикации на седмица – комбиниране на съвети, ориентирани към стойността, с лични размисли

Маркетинг екип : 3–5 публикации на седмица – лидерство в мисленето, акценти върху продукти, новини за наемане на персонал

Брандиране на работодателя: 1–2 публикации седмично – подчертаване на културата, хората и вътрешните успехи

Времето е от значение. Проучванията показват, че най-подходящо е да публикувате от вторник до четвъртък сутрин, но всяка аудитория е различна. Проследявайте какво работи с течение на времето.

💡 Професионален съвет: Използвайте календара на ClickUp, за да премествате публикациите, когато графикът ви се промени – няма нужда да пренареждате цялата седмица.

📆 Сътрудничество по многоканални кампании с редакционен календар

Осигурете последователност на марката в маркетинговите си усилия в социалните медии с шаблона за редакционен календар за съдържание на ClickUp.

Планирате съдържание? Шаблонът Календар за редактиране на съдържание за маркетинг в ClickUp е идеален за екипи, които управляват публикации в социалните мрежи на различни платформи.

Проследявайте всичко на едно място:

Съдържателни стълбове като събития, препоръки или акценти върху продукти

Формати (карусели, реели, публикации в блог)

Тип промоция (органична или платена)

Статус на публикуване и собственост на екипа

🎉 Това е вашият източник за организиране на пускания, съгласуване на публикациите с графиците на продуктите и гарантиране на последователност на съобщенията във всички ваши маркетингови канали.

🗓️ Планирайте съдържанието си в LinkedIn с яснота и контрол

Използвайте приоритизиране, задвижвано от изкуствен интелект, и автоматични настройки, за да останете на път към целите си с календара на ClickUp.

С календара на ClickUp не просто задавате дати, а изграждате система за съдържание. Визуално планирайте графика за публикации в LinkedIn, задавайте задачи за всяка публикация, определяйте крайни срокове и бързо се адаптирайте, когато приоритетите се променят.

✅ Плъзгане и пускане на задачи✅ Филтриране по изпълнител, етикет или канал✅ Преглед на задачите за тази седмица или този месец в един ясен формат

📌 Бонус: Използвайте категории с цветни кодове за бързо разпознаване на темите – независимо дали редувате публикации за лидерство в мисленето, наемане на персонал или съдържание от кулисите.

Пример за употреба: Да предположим, че екипът ви по продуктите подготвя пускането на нов продукт. Планирайте тийзър публикация за вторник, подробна каруселна публикация за сряда и история на клиент за петък – всяка с propria задача и отговорно лице. Всичко е планирано и проследявано на едно място.

🧐 Знаете ли, че... Публикациите с няколко изображения през 2024 г. са постигнали най-високия процент на ангажираност от всички видове съдържание в LinkedIn – 6,60% по импресии.

Изберете теми за съдържание (и ги редувайте)

Без теми календарът ви за съдържание може да изглежда като празна страница всяка седмица. С теми вие създавате библиотека от типове съдържание, които подсилват вашето послание и отговарят на различни нужди на аудиторията.

Тези стълбове на съдържанието помагат да затвърдите стратегията си:

💡 Съвети и рамки : Разделете процеса на етапи, които вашата аудитория може да приложи още днес.

🎙️ Лидерство в мисленето : Споделете своето мнение за тенденциите, които оформят вашата индустрия.

🎉 Важни събития и успехи : Празнувайте постиженията на екипа или успехите на клиентите

🧠 Зад кулисите : Дайте поглед към вашия работен процес, решения или фирмени ритуали.

👀 Лични истории : Добавете човечност – това, което научавате, с което се борите или с което се гордеете.

📣 Промотиране на събития/съдържание: уебинари, подкасти или стартиране на блогове

📖 Прочетете още: Разгледайте тези шаблони за социални медии, за да поддържате организирани вашите типове съдържание.

Пример за употреба: Стратегът по съдържание може да редува седмични теми като „Съвети за понеделник“, „Сряда зад кулисите“ и „Акценти за петък“. Чрез групиране на съдържанието около тези категории, те опростяват планирането и поддържат разнообразие.

💡 Функция на ClickUp: Персонализирани полета

Потребителски полета за проследяване на напредъка с помощта на таблата на ClickUp

Добавете персонализирано поле ClickUp , наречено „Тема“, към вашите задачи в LinkedIn в ClickUp. Присвойте на всяка публикация категория, след което използвайте Board View или филтри, за да се уверите, че не претоварвате с един тип (например три последователни актуализации на продукти). Това ви осигурява здравословна комбинация от съдържание и поддържа интереса на аудиторията ви.

💡 Професионален съвет: Задайте повтарящи се теми за съдържание в персонализираните полета на ClickUp, за да опростите седмичното планиране и да поддържате здравословна комбинация от теми.

Планирайте предварително, но оставете място за актуално съдържание

Изкушаващо е да попълните календара си седмици предварително, но LinkedIn процъфтява благодарение на навременното и релевантно съдържание. Нуждаете се от система, която балансира проактивното планиране с реактивното публикуване.

Планирайте предварително:

Стартирания, кампании и актуализации на продукти

Сезонно съдържание или годишни дни за осведомяване

Повтарящи се серии (като седмични съвети или идеи на основателите)

Оставете място за:

Тенденции в бранша или новини, които искате да коментирате (използвайте методи за проследяване на тенденциите , за да останете реактивни, без да бъдете хаотични)

Популярни формати като вирусни карусели или меми

Спонтанни успехи на екипа или извлечени поуки

Пример за употреба: Рекрутърът може да планира публикации около свободни позиции и събития за наемане на персонал, но да остави място за спонтанен момент „Добре дошли в екипа“, когато новоназначеният служител публикува селфи от първия си ден.

💡 Функция на ClickUp: Изглед на таблото

Използвайте Board Views, за да управлявате работния процес за календара за съдържание в LinkedIn.

Board View на ClickUp е идеален за управление на динамични работни потоци на съдържание. Използвайте колони като „Планирано“, „В процес на изготвяне“, „Нуждае се от преглед“ и „Публикувано“, за да проследявате статуса на всяка публикация. Ако се появи нещо ново, просто го плъзнете в съдържанието за тази седмица и преместете останалите напред – без бъркотия, без пропуснати моменти.

Настройте автоматизациите на ClickUp, за да премествате публикациите на следващия етап, да уведомявате членовете на екипа, когато е необходима тяхната проверка, или да архивирате автоматично завършените кампании. Това намалява ръчната работа и поддържа потока на съдържанието ви – без да е необходимо микроуправление.

💡 Професионален съвет: Не публикувайте и не изчезвайте. Заделете 10 минути след публикуването, за да отговорите на ранните коментари и да увеличите обхвата си.

Използвайте шаблон или инструмент за календар за съдържание

Сега, когато вече имате цели и стратегия за съдържанието, ви е необходима система, с която да ги изпълните безпроблемно. Електронните таблици могат да свършат работа за известно време. Но ако работите в екип, разширявате дейността си или управлявате няколко платформи, ще ви е необходима система, създадена за реални работни процеси.

Например, шаблонът за календар за съдържание в LinkedIn на ClickUp е идеален за маркетолози, творци и създатели на марки, които искат да се представят последователно в LinkedIn, без да се борят за идеи всяка сутрин. Той помага да оптимизирате процеса на планиране, така че всяка публикация да съответства на вашите цели и аудитория – без да се налага да се претоварвате с таблици.

🗓️ Шаблон за календар за съдържание в LinkedIn на ClickUp

Получете безплатен шаблон Календар за съдържание в LinkedIn на ClickUp за оптимизиране на планирането ви в социалните медии

Този шаблон ви предоставя структурирано, визуално пространство, в което да планирате съдържанието си в LinkedIn за дни, седмици или месеци напред. Той включва персонализирани полета за категоризиране на видовете публикации (като лидерство в мисленето, зад кулисите или обяви за наемане на персонал), статуси за проследяване на етапа, в който се намира всяка част от съдържанието, и планиране чрез плъзгане и пускане, за да поддържате календара си гъвкав и адаптивен.

Още по-добре, шаблонът включва няколко изгледа – като Календар, Табло и Списък – така че можете да управлявате съдържанието си в най-интуитивния за вас формат. Независимо дали работите самостоятелно или в екип, този шаблон ви помага да гарантирате, че присъствието ви в LinkedIn е последователно, стратегическо и привличащо вниманието.

Пример за употреба: Ръководител на социалните медии в SaaS компания може да използва ClickUp, за да планира двуседмична кампания в LinkedIn около пускането на продукт. Той възлага изготвянето на чернова на писател, задачите по дизайна на творческия екип и одобренията на маркетинговите ръководители – всичко това се проследява в един шаблон с автоматични напомняния, когато настъпи крайният срок.

📁 Архив с шаблони: Намалете времето за подготовка с тези готови за употреба ресурси! Шаблон за план за социални медии в LinkedIn , за да очертаете дългосрочната си стратегия за съдържание, целевите аудитории и ключовите цели на кампанията в едно съвместно пространство Разширен шаблон за социални медии , за да управлявате календари с голям обем съдържание, да възлагате задачи, да проследявате ефективността и да оптимизирате работните процеси по одобрение в различните канали Шаблон за календар за съдържание , за да организирате седмични и месечни публикации, използвайки различни изгледи (календар, табло, списък), така че никога да не пропускате нещо в LinkedIn

🆚 Алтернативи като Buffer и Hootsuite са чудесни за планиране и публикуване. Но те не предлагат идеи, сътрудничество и стратегическа видимост. ClickUp се занимава с всичко – от мозъчна атака до отчитане – което го прави по-добрият избор за екипи с голям обем работа или голямо влияние.

А ако все пак искате да използвате друг инструмент, ClickUp се интегрира с любимите ви инструменти за планиране, анализи или управление на активи. Например, използвайте Zapier, за да създавате автоматично задачи от подадени формуляри или да прехвърляте одобрени публикации в Buffer за публикуване.

📖 Прочетете още: Научете повече за управлението на проекти в социалните медии.

Измервайте успеха и оптимизирайте това, което работи

Създаването на съдържание е само половината от уравнението – другата половина е да знаете какво работи и защо. Без редовни проверки е лесно да продължавате да публикувате в празнота, без да осъзнавате кои публикации имат отзвук и кои просто... плават.

Ето какво да измервате, за да подобрите ефективността на съдържанието си в LinkedIn:

📈 Процент на ангажираност : Колко хора взаимодействат с вашите публикации? Коментари > харесвания > импресии

💬 Качество на коментарите : Провокирате ли истински разговори или просто събирате емотикони?

💾 Запазване и споделяне : Тези тихи сигнали често отразяват истинската стойност, дори повече от харесванията.

🎯 Трафик и конверсии: Хората кликат ли върху вашия уебсайт, продукт или линк за регистрация?

Проследяването им във времето ви помага да удвоите това, което работи, и да усъвършенствате това, което не работи – като коригирате времето за публикуване, тествате нов тон или премахнете темите с ниска ефективност от календара си.

🎉 Интересен факт: Добавянето на CTA като „Съгласен ли сте или не?“ в публикацията ви може да увеличи броя на коментарите, без да звучи прекалено кликбейт.

💡 Функция на ClickUp: Табла и отчети

Използвайте таблата за управление, за да проследявате ефективността на публикациите си в LinkedIn.

С таблата на ClickUp можете да извличате данни в реално време от задачите си, свързани със съдържанието, кампаниите и показателите за ефективност, в един персонализиран изглед.

🔍 Извършете одит на социалните медии, за да определите откъде да започнете.

Създайте диаграми, за да проследявате обема на публикуваните публикации на седмица, тенденциите в ангажираността по тип съдържание или дори пропуснатите срокове от собственика на публикацията. Можете също да добавите джаджи за проследяване на целите и графици за спринтове или дори да вградите аналитични инструменти на трети страни, което ви дава единен източник на информация за ефективността на съдържанието.

Пример за употреба: Маркетинг екипът може да създаде табло за наблюдение на ефективността на публикациите в LinkedIn, свързани с пускането на продукт на пазара, като проследява впечатленията, ангажираността и следващите стъпки в същото работно пространство, където се планира съдържанието.

💡 Професионален съвет: Прегледайте последните си 10 публикации и маркирайте всяка от тях с тема в ClickUp – това улеснява откриването на пропуски или прекалено често използвани формати.

Съвети за създаване на ангажиращо съдържание в LinkedIn

След като вече сте създали календара си, е време да се съсредоточите върху това, което кара хората да спрат да превъртат. Организираният план е чудесен, но ангажиращото съдържание води до по-голям обхват, връзка и значими резултати в LinkedIn.

Ето как да създадете съдържание, което аудиторията ви иска да чете (и да коментира).

1. Възползвайте се от реалните си преживявания

Нищо не свързва по-добре от историите. Независимо дали става дума за скорошен провал, изненадващо прозрение от проект или труден урок, автентичността винаги надделява над изкуствеността.

Искате доказателство, че смелото и забавно съдържание все още може да доведе до резултати?Когато някой сравни ClickUp с „Duolingo на B2B“, това не беше като похвала. Но вместо да се откажем, ние се заехме с това. По същия начин, по който Duolingo превърна изучаването на езици в сензация, ClickUp заложи на личностното разказване на истории, за да изгради по-силни връзки. Какво можем да научим от това? Когато звучите като всички останали, ви прескачат. Когато сте автентични, ви запомнят. 🎯 Не се страхувайте да превърнете неочаквани моменти, дори критики, в яснота за това, което ви отличава.

Искате доказателство, че смелото и забавно съдържание все още може да доведе до резултати?Когато някой сравни ClickUp с „Duolingo на B2B“, това не беше като похвала. Но вместо да се откажем, ние се заехме с това.

Публикация на ClickUp за това как да се отличите в социалните медии

По същия начин, по който Duolingo превърна изучаването на езици в сензация, ClickUp заложи на личностното разказване на истории, за да изгради по-силни връзки. Какво можем да научим от това? Когато звучите като всички останали, ви прескачат. Когато сте автентични, ви запомнят.

🎯 Не се страхувайте да превърнете неочаквани моменти, дори критики, в яснота за това, което ви отличава.

Ето как да го направите в публикациите си.

Например, когато Zoom престана да работи. Настъпи хаос. Но ClickUp не се смути. 👀

Вместо да наблюдават суматохата, те пуснаха изскачащ прозорец в реално време, промотиращ функциите ClickUp Chat и SyncUps, за да могат екипите да останат свързани, без да пропускат нищо.

📉 Криза? Може би. 📈 Възможност? Определено.

Това не е просто умен маркетинг – това е майсторски клас по стратегия, основана на момента. Без излишни подробности. Само бързи действия, реална стойност и малко дързост.

Екипът на ClickUp за социални медии обикновено безпроблемно се възползва от реалните преживявания и тенденции.

💡 Професионален съвет: Запазете тези успехи „зад кулисите“ в календара за съдържание на LinkedIn. Истории като тази, в които бързото мислене отговаря на нуждите на потребителите, са видът автентичност, която вашата аудитория запомня (и с която се ангажира).

Пример за употреба: Маркетинг специалист може да сподели публикация за неуспешна кампания с размисли за това какво би направил по различен начин. Това изгражда доверие и отваря пространство за задълбочени разговори в коментарите.

Използвайте ClickUp Docs като частен дневник за съдържание, в който да записвате сурови идеи, истории от работата или уроци, докато се случват. Можете да организирате идеите си по теми, да превърнете точките в пълни чернови по-късно и да сътрудничите с екипа си за обратна връзка, преди да планирате. Добавете етикети като „лична история“ или „лидерски прозрения“, за да поддържате разнообразен и целенасочен тон.

Освен това можете да съхранявате изображения, видеоклипове и графики директно в задачите си за публикации в LinkedIn. Използвайте ClickUp Docs или специален списък като централна библиотека с ресурси, което улеснява намирането, повторното използване или актуализирането на визуални елементи за бъдещи публикации.

Документи като база от знания

Създайте жива база от знания за вашия екип – съхранявайте указания за гласа на марката, шаблони за публикации и ръководства „как се прави“ в ClickUp Docs, свързани директно с вашия календар за съдържание.

Създайте жива база от знания за вашия екип – съхранявайте указания за гласа на марката, шаблони за публикации и ръководства „как се прави“ в ClickUp Docs, свързани директно с вашия календар за съдържание.

💡 Професионален съвет: Запазете най-успешните си публикации в LinkedIn в ClickUp Docs, за да ги използвате отново или да ги публикувате по-късно с нов подход.

2. Започнете силно – първият ви ред е куката

В LinkedIn имате 1–2 реда, преди публикацията ви да бъде отрязана. Това е моментът, който ще определи успеха ви. Независимо дали задавате въпрос, споделяте смело мнение или започвате с статистика, накарайте читателя да иска да кликне върху „...виж повече“.

📌 Изпробвайте инструменти като AI инструменти за надписи, ако имате нужда от помощ при писането.

Пример: Вместо: „Ето какво научих по време на представянето на нашия продукт. ” Опитайте: „Пропуснахме крайния срок за представянето с 3 седмици – и ето защо бих го направил отново. ”

Тази публикация в ClickUp улавя вниманието с нещо, което всички сме чували и тайно се страхуваме: „Можем ли да добавим още едно нещо?“

Без излишни подробности. Просто незабавна свързаност. Ето как печелите кликване върху „виж повече“. Понякога най-добрият начин да привлечете вниманието е просто да покажете огледало. 🪞

Публикацията на ClickUp в LinkedIn като пример за използване на „куки“

Пример за употреба: Основателят може да започне с:„Знаете ли онова неудобно мълчание по време на екипните събирания? Да... ние се вслушахме в него и ето какво научихме. ”

💡 Функция на ClickUp: ClickUp Brain (AI)

Пример за използване на ClickUp Brain за създаване на публикация в LinkedIn

Имате затруднения да напишете перфектния увод или впечатляваща първа фраза? ClickUp Brain може да ви помогне. Използвайте го, за да създадете силни уводи, да преформулирате въведенията или да анализирате тона си. Просто маркирайте черновия си текст в ClickUp Doc или задача и помолете Brain да го подобри – това е като да имате редактор на разположение, вграден в работното ви пространство.

Допълнителен бонус? Потребителите на ClickUp Brain могат да избират измежду няколко външни AI модели, включително GPT-4o, o3-mini, o1 и Claude 3. 7 Sonnet за писане, разсъждения, планиране, проектиране и др.

📖 Прочетете още: Опитайте тези шаблони за медийно планиране за по-широко съгласуване на кампаниите

3. Не се ограничавайте само с споделяне – покажете стойността

Вашата аудитория не търси дневник – тя иска информация, която може да приложи, предаде или използва. Дори най-личните ви публикации трябва да ги карат да си кажат: „Това ми даде нещо полезно“.

Примери за формати с висока стойност:

Стъпка по стъпка как се прави

„3 неща, които научих от...“ обобщения

Уроци от минали неуспехи или експерименти

Карусели с рамки или шаблони

Кратки истории, които илюстрират по-голяма тенденция

Въпреки това, не всяка публикация трябва да започва с история – понякога данните са историята.

Този казус на ClickUp с Chick-fil-A е перфектен пример за съдържание, което бързо носи полза: Ясен проблем. Измерими резултати. Незабавна релевантност.

Искате да помогнете на аудиторията си да действа? Дайте им нещо, към което да се ориентират. Независимо дали става дума за статистика, стъпка по стъпка или история на успеха – това е видът информация, която хората заснемат.

Публикация на ClickUp, която показва как да извлечете полза от казуси

Пример за употреба: Ръководител на съдържанието може да превърне процеса на въвеждане в публикация, озаглавена „Как обучаваме нови автори на съдържание за по-малко от 30 дни (без да ги претоварваме)“. Ето това е нещо, което си заслужава да се сподели.

📖 Прочетете още: Разгледайте шаблони за писане на съдържание за последователен тон и структура.

💡 Функция на ClickUp: Шаблон за публикации в социалните медииИзползвайте шаблона за публикации в социалните медии на ClickUp, за да създадете структуриран план за всяка публикация. Той включва подсказки за заглавието, ключовото послание, CTA, ресурсите и напомняния за форматиране, като използване на емоджита или прекъсвания на редове. Това е вашият трик за по-бързо писане, без да жертвате яснотата.

🧐 Знаете ли? Нативните документи (известни още като LinkedIn карусели) отбелязват средно 6,10% ангажираност, което ги прави един от най-ефективните типове публикации.

4. Преизползвайте най-добре представящото се съдържание

Няма нужда да изобретявате колелото всяка седмица. Ако дадена публикация е имала успех, използвайте идеята отново в нов формат, актуализирайте я с нови идеи или я адаптирайте за малко по-различна аудитория.

Идеи за пренасочване:

Превърнете публикация с висока ефективност в карусел

Изберете цитат и създайте кратка публикация около него.

Обобщете дългия пост в кратък и увлекателен коментар с „3 извода“.

Разширете популярен коментар в публикация с пълен текст

Тази публикация е перфектен пример за това как ClickUp превърна високопроизводително видео на екипа в пълноценен момент за марката. 🎤Преработено от един от основателите, то не само достигна до правилната аудитория, но и превърна мълчаливите наблюдатели в потенциални клиенти.

И ето истинската магия: това не беше изпипана реклама. Беше автентична, забавна и неочаквана. Дайте думата на вашите служители. Дайте нов живот на вашето съдържание – в нови формати, с нов контекст, за нови резултати.

Преизползване на съдържание чрез различни LinkedIn акаунти

Пример за употреба: Мениджър по наемане на персонал, който е публикувал вирусната публикация „Какво търсим в кандидатите“, по-късно може да сподели по-лична история за това как този списък с изисквания му е помогнал да открие неочакван кандидат.

💡 Функция на ClickUp: Връзки между задачите

Връзки между задачите в LinkedIn

В ClickUp можете да свържете свързани задачи за съдържание, като използвате Task Relationships(Връзки между задачи). Това ви помага да следите преработеното съдържание, да избягвате дублиране на усилията и да виждате откъде произхождат идеите за съдържание. Това е особено полезно, когато работите с различни формати или кампании.

📖 Прочетете още: Разгледайте още AI инструменти за социални медии, за да разширите генерирането на идеи.

5. Насърчавайте разговорите (но ги правете естествени)

Алгоритъмът на LinkedIn дава предимство на ангажираността, а коментарите имат по-голяма тежест от харесванията. Това означава, че да питате „Какво мислите?“ в края на всяка публикация няма да е достатъчно.

Вместо това, оформете публикацията си така, че да предизвика естествено желание за коментар:

Споделете мнението си, а след това попитайте другите дали са имали подобно преживяване.

Представете дилема и попитайте как другите биха я разрешили

Споделете успех от кулисите и маркирайте съответните сътрудници.

Вземете например тази секция за коментари. 👇Един казус, няколко искрени реакции и изведнъж хората се включват в разговора, сякаш са на обяд.

Ангажираност в секцията за коментари в LinkedIn

💡 Функция на ClickUp: Коментари + Низове

Пример за използване на функцията за одобрение чрез коментарите в ClickUp

След като публикацията ви е планирана в ClickUp, използвайте функцията „Коментари“ в задачата или документа, за да получите вътрешна обратна връзка. Колегите ви могат да предложат алтернативни CTA, да предложат редакции или да реагират с емотикони, което ускорява процеса и повишава качеството на публикацията ви, преди тя да бъде публикувана.

🎉 Интересен факт: Половината от всички потребители на LinkedIn са на възраст между 25 и 34 години, така че адаптирайте тона и формата на публикациите си, за да резонират с тази аудитория, която се стреми към кариерно развитие и е запозната с съдържанието.

Заключителни мисли: Вашият календар в LinkedIn, настроен ✅

Изграждането на присъствие в LinkedIn не трябва да се усеща като втора работа на пълен работен ден. С добре обмислен календар за съдържание процесът става по-малко хаотичен и по-скоро стратегическо разказване на истории – по ваши условия.

💖 Не е нужно да станете вирусни, за да окажете влияние. Аутентичността винаги печели.

Независимо дали целта ви е да увеличите видимостта, да привлечете потенциални клиенти или да развиете личната си марка, добре планираният календар укрепва цялостната ви стратегия в LinkedIn. Той поддържа съдържанието ви в съответствие с дългосрочните цели.

Помага ви да бъдете последователни (дори и в натоварени седмици)

Осигурете място за навременни и автентични публикации

Помага ви да измерите какво работи и да го правите по-често.

А най-хубавото е, че не е нужно да се занимавате с различни инструменти, раздели и шаблони, за да го постигнете.

✨ ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, обединява всичко – стратегия, планиране, сътрудничество и създаване на съдържание с помощта на изкуствен интелект – на едно място. От мозъчна атака в Docs до планиране в Calendar View и фина настройка на публикациите с ClickUp Brain, всичко, от което се нуждаете, за да бъдете начело в LinkedIn, се намира във вашето работно пространство.

Готови ли сте да опростите работата си в LinkedIn?

🎯 Започнете да използвате ClickUp и планирайте публикации, които дават резултати.