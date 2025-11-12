11 най-добри софтуерни инструмента за събиране на данни за организиране на информация (2025)

Преди три месеца стартирахте проучване сред клиентите, очаквайки може би 100 отговора.

Превъртете напред до днес и ще се озовете пред 3000 записи, разпръснати в множество таблици, всяка от които по-объркваща от предишната.

Добре дошли в момента, от който се страхува всеки оперативен екип. 😶‍🌫️

Истината е, че повечето инициативи за събиране на данни започват с добри намерения, но често завършват с цифров хаос.

Софтуерът за събиране на данни решава този проблем. Добрите платформи улесняват създаването на анкети, организирането на отговорите и откриването на модели във вашите данни.

Нека разгледаме 11 опции, които работят. 📋

Най-добрите приложения за събиране на данни на един поглед

Това са най-добрите софтуерни решения за събиране на данни в сравнение.

Какво трябва да търсите в софтуера за събиране на данни?

Повечето софтуери за събиране на данни са или прекалено основни, или прекалено тромави, което ви оставя с липсващи полета, дублирани записи и без възможност да действате въз основа на данните, които сте събрали с толкова труд. 🫠

Потърсете функции, които решават следните проблеми:

Гъвкаво създаване на формуляри: Създавайте персонализирани полета, падащи менюта, отметки и логически потоци, за да събирате необходимата ви информация, без да разчитате на поддръжка от разработчици.

Въвеждане от различни източници: Събирайте отговори от уебсайтове, мобилни устройства, QR кодове или интеграции с Събирайте отговори от уебсайтове, мобилни устройства, QR кодове или интеграции с софтуер за бази данни

Вградена валидация: Предотвратете правописни грешки, празни полета и нерелевантни отговори с задължителни полета, ограничения за въвеждане и автоматизирани правила.

Автоматизирана организация: сортирайте постъпващите данни с помощта на папки, интелигентни етикети и филтри, за да не пропуснете нищо.

Проследяване в реално време: Следете статуса на подадените данни, вижте тенденциите незабавно и реагирайте на възникналите проблеми.

Експортиране и синхронизиране: Изтеглете чисти набори от данни или се свържете директно с вашите инструменти за анализ с безпроблемна интеграция.

Контрол на разрешенията: Пазете чувствителната информация в безопасност с подробни настройки за достъп и аудит логове.

Работни процеси, базирани на тригери: Автоматизирайте последващи действия, предупреждения или предаване на данни въз основа на различни Автоматизирайте последващи действия, предупреждения или предаване на данни въз основа на различни методи за събиране на данни.

Най-добрият софтуер за събиране на данни

Това са нашите предложения за най-добрите инструменти за събиране на данни.

1. ClickUp (Най-подходящ за екипи, които се нуждаят от гъвкаво събиране на данни, вградено в работните им процеси)

Свържете събирането на данни с работните си процеси в ClickUp Създайте формуляри в ClickUp, за да събирате отговори и да ги изпращате директно в работните си процеси.

Събирането на данни е едно нещо. Да направите нещо полезно с тях е друго.

Като първото конвергентно AI работно пространство, ClickUp решава този проблем, като вгражда събирането на данни във вашите работни процеси. Не се нуждаете от отделни инструменти за събиране и обработка на отговори. Всичко се влива директно във вашия софтуер за управление на задачи, готово за действие.

Да предположим, че вашият оперативен екип обработва вътрешни заявки за ресурси. Вие създавате формуляр в ClickUp, който събира подробности като тип заявка, спешност, отдел и желана дата. Но това не е обикновен формуляр, който изсипва данните в електронна таблица.

Персонализирайте формулярите за по-интелигентно маршрутизиране

Условната логика в ClickUp Forms ви дава по-голям контрол. Можете да показвате или скривате полета въз основа на предишни отговори, да организирате въпросите с помощта на разделители и заглавия и да насочвате подадените отговори към различни списъци в зависимост от тяхното съдържание.

Така че, ако някой избере „ИТ оборудване“ като тип заявка, формулярът на ClickUp може да покаже допълнителни въпроси за предпочитания модел или нужди от софтуер и автоматично да изпрати задачата на вашия ИТ отдел, а не на отдела за съоръжения.

Проследявайте постъпващите заявки и тяхното изпълнение с помощта на ClickUp Forms

След като бъде изпратен, отговорът се превръща в задача в ClickUp.

Ако инженер на място поиска лаптоп, задачата се появява в „Опашката за доставки“, вече маркирана с отдела и нивото на приоритет. Логистичният мениджър я възлага, добавя бележки и актуализира статуса, докато заявката преминава през етапи като „Потвърдена“, „Изпратена“ и „Доставена“.

Филтрирайте шума

За да не се налага да ровите в задачите или да създавате сложни филтри, можете да добавите персонализирани полета в ClickUp, съобразени с вашите работни процеси. AI Fields разширяват тази възможност още повече.

Проектен мениджър, който провежда междуфункционални проучвания за планиране, може да използва формуляр за събиране на информация от екипа и да маркира всяка задача с отдел, тип инициатива и тримесечие. По този начин филтрирането на всички инженерни задачи за третото тримесечие отнема секунди, а не часове.

Помолете AI за помощ

Извличайте задачи с висок приоритет и обратна връзка от събраната информация с ClickUp Brain

С нарастването на отговорите, ClickUp Brain ви помага да избегнете класическия кошмар с CTRL+F.

Можете да задавате на интегрирания AI асистент въпроси като „Покажи ми всички отговори на анкетата на заинтересованите страни, маркирани като с висок приоритет от тази седмица“ или „Кои задачи за обратна връзка при назначаване на нови служители все още са отворени?“. Той ще отговори незабавно, без да се налага да помните къде е съхранено нещо.

Настройте ClickUp Automations, за да ускорите работата си

Ако обемът на данните започне да нараства, не бихте искали екипът ви да губи време в ръчно сортиране на всичко.

ClickUp Automation може да ви помогне, като насочва задачите въз основа на въведените данни във формулярите. Ако искате да се освободите напълно от тази задача, настройте агент в ClickUp.

Да предположим, че някой маркира формуляр за обратна връзка като спешен. ClickUp Agents може да маркира задачата, да я възложи на отговорника за успеха на клиентите и да публикува коментар с молба за отговор в рамките на 24 часа. Ръчната стъпка по сортиране изчезва. Ето как го използваме в ClickUp:

Създайте табла ClickUp, за да наблюдавате постъпващите данни и да проследявате движението на задачите в реално време

Всички тези данни се въвеждат директно в таблата на ClickUp, където можете да визуализирате какво се случва, без да изпълнявате отчети или да експортирате нищо.

Най-добрите функции на ClickUp

Възлагайте задачи на място: Маркирайте колегите си директно с помощта на Маркирайте колегите си директно с помощта на ClickUp Assign Comments , за да могат да обработват конкретни формуляри, без да се налага да им предоставяте допълнителна информация.

Документирайте значението на данните: Напишете обзор на проучването, обобщения на обратната връзка или регистри на решенията в Напишете обзор на проучването, обобщения на обратната връзка или регистри на решенията в ClickUp Docs , като запазите контекста, свързан с работата.

Обсъждайте записите там, където се намират: Влезте в Влезте в ClickUp Chat , за да изясните отговорите, да споделите бързи актуализации или да сътрудничите за следващите стъпки в непосредствена близост до задачите.

Свържете инструментите без допълнителни стъпки: Внесете съществуващите данни от CRM и електронните таблици, като използвате Внесете съществуващите данни от CRM и електронните таблици, като използвате ClickUp Integrations

Търсете по-умно, а не по-усилено: Намерете всяка задача, коментар или документ, свързан със събраните данни, като използвате Намерете всяка задача, коментар или документ, свързан със събраните данни, като използвате ClickUp Connected Search , дори ако си спомняте само една ключова дума.

Създавайте персонализирани въпроси във формуляри: Помолете AI да създаде въпроси за изследвания или полета за анкети въз основа на целите на вашия проект или данни от миналото.

Ограничения на ClickUp

Интерфейсът на софтуера за автоматизация на формуляри може да изглежда прекалено сложен, ако не е настроен ясно.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Чуйте мнението на този потребител в Reddit:

Много ми харесва външният вид на функцията „Формуляри“. Изглежда интуитивна, а функцията за изкуствен интелект е доста готина. Не получавам много отговори във формулярите, но виждам как това би спестило време, ако постоянно сортирате обратна връзка или заявки. Освен това, те ви позволяват да персонализирате формулярите в по-голяма степен. Поиграх си с изображенията на корицата и цветовете на бутоните и е хубаво да не си обвързан с подразбиращите се настройки.

Много ми харесва външният вид на функцията „Формуляри“. Изглежда интуитивна, а функцията за изкуствен интелект е доста интересна. Не получавам много отговори на формулярите, но разбирам как това би спестило време, ако постоянно сортирате обратна връзка или заявки. Освен това, те ви позволяват да персонализирате формулярите в по-голяма степен. Поиграх си с изображенията на корицата и цветовете на бутоните и е хубаво да не си обвързан с подразбиращите се настройки.

2. Google Forms (най-подходящ за бързо създаване на анкети)

чрез Google Forms

Google Forms превръща събирането на данни в екипен спорт.

Тъй като това е гъвкав инструмент, вашият маркетинг екип може да обсъжда въпросите за анкетата, докато вашият анализатор настройва проследяването на отговорите, и всичко това се случва в реално време.

Софтуерът за събиране на данни се намира в екосистемата на Google, така че събраните отговори автоматично се прехвърлят в Google Sheets, където вашият екип може да започне незабавно да ги анализира.

Получавате неограничен брой отговори, без да плащате нито стотинка, което означава, че можете да анкетирате цялата си клиентска база, без да се притеснявате, че ще достигнете лимита на отговорите.

Най-добрите функции на Google Forms

Създайте сложна логика на разклоняване, която показва различни пътища на въпроси въз основа на предишни отговори.

Създавайте изчерпателни обобщения на отговорите с интерактивни диаграми и графики, които се актуализират автоматично при постъпване на нови данни.

Вградете формуляри безпроблемно в уебсайтове, използвайки персонализиран HTML код, или ги споделяйте чрез съкратени линкове.

Конфигурирайте имейл известия, които се задействат, когато бъдат изпълнени определени критерии за отговор, като по този начин заинтересованите страни биват информирани незабавно.

Ограничения на Google Forms

Ограничени възможности за персонализиране на дизайна и брандинга при създаване на анкета в Google Forms

Основни типове въпроси в сравнение със специализирани инструменти за проучвания

Качването е ограничено до около 10-25 MB на файл и ограничава броя на файловете.

Потребителите изразиха желание за повече шаблони за Google Form

Цени на Google Forms

Безплатно

Оценки и рецензии за Google Forms

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,7/5 (над 11 180 отзива)

Какво казват реалните потребители за Google Forms?

Чуйте мнението на този потребител:

Като организация в областта на здравеопазването, наличието на инструменти, съвместими с HIPAA, като Google Meet и Google Forms, направи приемането, документирането и виртуалните сесии с клиенти гладки и професионални. Споделените дискове и настройките за разрешения на потребителите също помагат за поддържането на поверителността на данните, като същевременно позволяват сътрудничеството в екипа.

Като организация в областта на здравеопазването, наличието на инструменти, съвместими с HIPAA, като Google Meet и Google Forms, направи приемането, документирането и виртуалните сесии с клиенти гладки и професионални. Споделените дискове и настройките за разрешения на потребителите също помагат за поддържането на поверителността на данните, като същевременно позволяват сътрудничеството в екипа.

3. Microsoft Forms (най-подходящ за интеграция с Office 365)

чрез Microsoft Forms

Microsoft Forms се чувства като у дома си в корпоративната среда.

Вашият ИТ отдел вече се доверява на сигурността на Microsoft, така че получаването на одобрение за този софтуер за събиране на данни обикновено отнема минути, а не месеци.

Функцията за създаване на тестове превръща скучните шаблони на Microsoft Forms в интересни оценки с автоматично точкуване и персонализирана обратна връзка. Когато я свържете с Power BI, данните от проучването ви се превръщат в впечатляващи визуализации на таблото, които радват мениджърите.

Най-добрите функции на Microsoft Forms

Експортирайте данните от отговорите директно в Excel с разширени възможности за филтриране и пивотни таблици за по-бърз анализ на данните.

Използвайте AI-базирани анализи, за да идентифицирате тенденции в отговорите, модели на настроения и статистически корелации във вашите данни.

Задайте контроли за отговорите, включително ограничения за подаване, спазване на крайни срокове и изисквания за удостоверяване на респондентите.

Създайте автоматизирани работни потоци с помощта на Power Automate, за да задействате създаването на задачи, известия по имейл или актуализации на бази данни въз основа на отговорите във формулярите.

Ограничения на Microsoft Forms

За пълна функционалност е необходим абонамент за Microsoft 365.

Ограничени възможности за персонализиране на дизайна в сравнение с алтернативите на Microsoft Forms

Няма разширени типове въпроси като класиране или избор на изображение

Основни възможности за отчитане без интеграция с Power BI

Цени на Microsoft Forms

Business Basic: 9,99 $/месец на потребител

Business Standard: 12,99 $/месец на потребител

Business Premium: 19,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft Forms

G2: 4. 4/5 (360+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 290 отзива)

Какво казват реалните потребители за Microsoft Forms?

Този преглед на G2 обяснява какво работи (и какво не):

Microsoft Forms е много лесен за настройка и използване и позволява създаването на много различни видове формуляри. Интегрира се добре с други продукти на Microsoft. Използвам го всеки път, когато имам нужда да събера обратна връзка или информация. […] Функциите за представяне на резултатите са ограничени. Няма възможност за провеждане на анкети или въвеждане на данни на живо.

Microsoft Forms е много лесен за настройка и използване и позволява създаването на много различни видове формуляри. Интегрира се добре с други продукти на Microsoft. Използвам го всеки път, когато имам нужда да събера обратна връзка или информация. […] Функциите за представяне на резултатите са ограничени. Няма възможност за провеждане на анкети или въвеждане на данни на живо.

4. Zoho Forms (Най-добър за автоматизация на бизнес процесите)

чрез Zoho Forms

Zoho Forms мисли по-мащабно от простото събиране на данни.

Когато някой попълни вашата форма, софтуерът за събиране на данни може автоматично да създаде потенциален клиент във вашата CRM система, да изпрати имейл за добре дошъл, да възложи задача на вашия екип по продажбите и да насрочи напомняне за последващи действия.

Можете да приемате плащания, да събирате цифрови подписи и да препращате одобрения в организацията си, без да се налага ръчно обработване на данни.

Инструментът се свързва с над 40 приложения на Zoho и стотици инструменти на трети страни, превръщайки подаването на формуляри в пълни работни процеси.

Най-добрите функции на Zoho Forms

Обработвайте сигурни плащания чрез интегрирани портали като PayPal, Stripe и Authorize. Net, с персонализирани опции за плащане.

Проектирайте сложни работни процеси за одобрение, които препращат подадените документи към различни заинтересовани страни с известия по имейл и проследяване на статуса.

Конфигурирайте усъвършенствана условна логика с множество разклонения, скрити полета и динамични секции във формулярите, които се адаптират въз основа на отговорите на потребителите.

Оптимизирайте ефективността на формулярите с анализ на фунията на конверсията, проследяване на отказите и картографиране на пътя на потребителя.

Ограничения на Zoho Forms

Има крива на обучение за напредналите функции за автоматизация.

Някои интеграции изискват абонаменти от по-високо ниво.

Можете да включите до пет полета за качване на файлове във всеки формуляр. Това често не е достатъчно за въвеждане на нови служители или работни процеси с голям обем документи.

Свързването на Zoho Forms в собствената им екосистема и приложения на трети страни често изисква конфигуриране за всеки формуляр, вместо глобални настройки.

Цени на Zoho Forms

Безплатно

Основен: 12 $/месец

Стандартен: 30 $/месец

Професионална версия: 60 $/месец

Премиум: 110 $/месец

Оценки и рецензии за Zoho Forms

G2: 4. 4/5 (над 160 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 135 отзива)

Какво казват реалните потребители за Zoho Forms?

Чуйте мнението на този потребител:

Много лесно е да конфигурирате формуляра от дизайнера, да го стартирате бързо и да проверите респондентите.

Много лесно е да конфигурирате формуляра от дизайнера, да го стартирате бързо и да проверите респондентите.

5. FastField (Най-добър за събиране на данни от мобилни устройства)

чрез FastField

FastField работи на смартфони и таблети, където работят вашите екипи на терен. Строителни обекти, магазини, маршрути за доставки и навсякъде, където Wi-Fi е нестабилен или липсва.

Този софтуер за събиране на данни продължава да работи, дори когато интернет връзката ви не функционира, като съхранява всичко локално, докато не се свържете отново с интернет.

Всяко подаване записва точно къде и кога е станало, а освен това можете да правите снимки и да прикачвате файлове директно от терен. Вашият офис екип получава актуализации в реално време чрез персонализирани табла, които показват какво се случва във всичките ви локации, улеснявайки по-доброто управление на екипа от разстояние.

Най-добрите функции на FastField

Получавайте точни GPS координати и времеви отметки с всяко подаване, като създавате подробни одитни следи, базирани на местоположението.

Правете снимки с висока резолюция и прикачвайте различни типове файлове директно във формулярите, с автоматична компресия и интеграция с облачно хранилище.

Създавайте персонализирани табла с визуализация на данни в реално време, интерактивни карти и показатели за ефективност.

Оптимизирайте процесите за събиране на данни на базата на местоположението с тригери за географско ограждане, които стартират специфични форми, когато потребителите влязат в определени зони.

Ограничения на FastField

По-високи цени в сравнение с основните системи за събиране на данни

Филтрирането чрез маски на дисплея води до неудобни кликвания в падащите менюта; потребителите трябва да избират елементи от списъци, вместо просто да пишат и да натискат Enter.

Интерфейсът на уеб приложението е по-малко интуитивен от този на приложението за Android.

Неговите функции изискват време, за да бъдат усвоени, и имат непълна документация.

Цени на FastField

Безплатна пробна версия

Основна цена: 30 $/месец на потребител

Pro : 45 долара на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за FastField

G2: 4,6/5 (над 115 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 30 отзива)

Какво казват реалните потребители за FastField?

Директно от рецензия в G2 за този софтуер за събиране на данни:

Ние използваме FastField, за да изпращаме формуляри на клиентите. Функцията, която ми харесва най-много, е тази за снимки. Изискваме от клиентите си да ни изпратят снимка на шофьорската си книжка, за да я съхраняваме в архива си. FastField е лесен за използване – просто плъзгате и пускате, за да създадете формуляр. След това изпращането на клиента става за секунди.

Ние използваме FastField, за да изпращаме формуляри на клиентите. Функцията, която ми харесва най-много, е тази за снимки. Изискваме от клиентите си да ни изпратят снимка на шофьорската си книжка, за да я съхраним в архива си. FastField е лесен за използване – просто плъзгате и пускате, за да създадете формуляр. След това изпращането на клиента става за секунди.

6. KoboToolBox (най-подходящ за събиране на хуманитарни данни)

чрез KoboToolBox

KoboToolBox е създаден за най-трудните условия: бежански лагери, зони на бедствия и отдалечени села, където другите приложения за събиране на данни просто не са достатъчни.

Хуманитарните работници се нуждаят от мобилни формуляри, които функционират на няколко езика, отговарят на сложни семейни структури и защитават чувствителна информация.

Платформата се отличава с обработката на повтарящи се групи, което я прави надеждна за събиране на информация за всеки член на домакинството или проследяване на разпределението на множество доставки. Можете да създавате каскадни въпроси, които се адаптират в зависимост от географските региони или демографските данни, а цялата информация остава криптирана и в съответствие с международните хуманитарни стандарти.

Най-добрите функции на KoboToolBox

Използвайте многоезични формуляри с цялостна поддръжка за превод, която поддържа последователна структура на данните.

Създайте сложна логика за прескачане и каскадни последователности от въпроси, които адаптират формулярите въз основа на географски региони, демографски данни или предишни отговори.

Използвайте повтарящи се групи, за да събирате ефективно множество свързани данни, като например подробности за членовете на домакинството или артикули от инвентара с неограничен брой повторения.

Ограничения на KoboToolBox

Изисква технически познания за създаване на сложни формуляри

Поддръжката на клиенти се основава предимно на общността

Опитите за провеждане на анкети с хиляди въпроси често се провалят или не успяват поради ограниченията на сървъра.

Дългите описателни опции се съкращават, което може да замъгли смисъла в сложни работни процеси.

Цени на KoboToolBox

Безплатна пробна версия

Професионална версия: 159 $/месец

Екипи: 289 $/месец

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за KoboToolBox

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за KoboToolBox?

Едно ревю в G2 го формулира по следния начин:

Преди всички други мога да кажа, че събирането на данни с инструмента Kobo е лесно и забавно. Не е нужно да сте технически подготвени, за да създавате анкети в инструмента, независимо дали са отворени или затворени. Всеки, който има основни познания за инструмента, може да започне да го използва без никакви затруднения и дори автоматично ще се откаже от събирането на данни на хартия. Събраните данни се експортират лесно в различни формати.

Преди всички други мога да кажа, че събирането на данни с инструмента Kobo е лесно и забавно. Не е нужно да сте технически подготвени, за да създавате анкети в инструмента, независимо дали са отворени или затворени. Всеки, който има основни познания за инструмента, може да започне да го използва без никакви затруднения и дори автоматично ще се откаже от събирането на данни на хартия. Събраните данни се експортират лесно в различни формати.

7. Wufoo (най-добър за вградени формуляри)

чрез Wufoo

Wufoo владее CSS и HTML, което го прави софтуер за събиране на данни за хора, които се интересуват от външния вид и усещането на своите формуляри. Вашият уеб разработчик може да персонализира всеки пиксел, за да съответства на вашата марка, докато платформата се занимава с тежките задачи по обработката на плащанията и автоматизацията на имейлите.

Ще получите подробни анализи, които показват точно къде хората изоставят вашите формуляри и кои въпроси предизвикват най-голямо объркване. Достъпът до API означава, че можете да свържете Wufoo с практически всяка система, която вашата фирма използва, което го прави съвместим с вашите съществуващи технологии.

Най-добрите функции на Wufoo

Задействайте автоматизирани последователности от имейл отговори с персонализирани съобщения, прикачени файлове и условно съдържание въз основа на подадени формуляри.

Създавайте висококачествени аналитични отчети за данни, включително проценти на конверсия, анализ на отказите и проследяване на поведението на потребителите.

Интегрирайте безпроблемно с популярни платформи за имейл маркетинг, CRM системи и бизнес инструменти чрез native връзки и webhook поддръжка.

Ограничения на Wufoo

Ограничен брой формуляри в плановете от по-ниско ниво

Основни функции за сътрудничество в сравнение с корпоративните решения

Няма офлайн възможности за събиране на данни

Времето за отговор на клиентската поддръжка може да бъде бавно

Цени на Wufoo

Безплатно

Стартово ниво: 16,25 $/месец

Професионална версия: 33,25 $/месец

Разширено: 83,25 $/месец

Ultimate: 210,25 $ на месец

Оценки и рецензии за Wufoo

G2: 4. 2/5 (290+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (220 отзива)

Какво казват реалните потребители за Wufoo?

Чуйте мнението на този потребител:

Използвам платформата Wufoo в ежедневната си работа, инструментът ми позволява да знам и съхранявам всички важни данни за клиентите.

Използвам платформата Wufoo в ежедневната си работа, инструментът ми позволява да знам и съхранявам всички важни данни за клиентите.

8. Typeform (Най-добър за интерактивно потребителско преживяване)

чрез Typeform

Typeform превърна скучните анкети в разговори.

Докато повечето приложения претоварват хората с безкрайни въпроси на една страница, този софтуер за събиране на данни представя по един въпрос наведнъж с плавни анимации, които всъщност са приятни.

Хората остават по-дълго и попълват повече формуляри, защото преживяването прилича повече на чат, отколкото на попълване на документи. Логическите скокове създават персонализирани пътеки през вашите въпроси, така че виждате само това, което е релевантно.

Най-добрите функции на Typeform

Свържете се с популярни бизнес инструменти, включително Slack, HubSpot и Zapier, за да автоматизирате работните процеси и синхронизацията на данни.

Получете изчерпателни анализи, обхващащи процента на завършени анкети, времето, прекарано на всеки въпрос, и подробен анализ на отпадането с визуални табла за отчитане.

Продължете ангажираността на потребителите след попълване на формуляра с персонализирани страници за благодарност, споделяне в социални мрежи и бутони за призив за действие (CTA).

Ограничения на Typeform

Ограничен брой отговори в безплатния план

Създаването на сложни формуляри може да отнеме много време.

Цената бързо се превръща в пречка, особено ако се нуждаете от основни интеграции или премахване на брандинга на Typeform.

Показването на по един въпрос наведнъж улеснява работата, но тежките формуляри са бавни и досадни – както по отношение на потребителското преживяване, така и по отношение на скоростта на редактиране.

Цени на Typeform

Безплатно

Базов: 29 $/месец

Плюс: 59 $/месец

Бизнес: 99 $/месец

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Typeform

G2: 4,5/5 (875+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (920+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Typeform?

От разговор в Reddit:

възможностите за дизайн са изключителни. Най-убедителният пример, който мога да ви дам, е, че имах нужда да използвам анкета за събиране на данни за клиенти, за да стартирам процес на машинно обучение, като запълних база данни с приблизителни данни за поведението, които се надявахме да съберем чрез непрекъсната работа. […] Имахме ДЪЛЪГ въпросник и процентът на попълване се увеличи от 14% на 57% само чрез преминаване от Survey Monkey към Typeform. Дизайнът е толкова важен!

възможностите за дизайн са изключителни. Най-убедителният пример, който мога да ви дам, е, че ми беше необходимо да използвам анкета за събиране на данни за клиенти, за да стартирам процес на машинно обучение, като запълних база данни с приблизителни данни за поведението, които се надявахме да съберем чрез непрекъсната работа. […] Имахме ДЪЛЪГ въпросник и процентът на попълване се увеличи от 14% на 57% само благодарение на преминаването от Survey Monkey към Typeform. Дизайнът е толкова важен!

9. Jotform (Най-добър за разнообразие от шаблони за формуляри)

чрез Jotform

Jotform разполага с над 10 000 шаблона, които обхващат всеки възможен сценарий.

Имате нужда от формуляр за потвърждение на участие в сватба? Те предлагат 17 варианта. Планирате корпоративно събитие? Има и шаблон за формуляр за обратна връзка за това. Този софтуер за събиране на данни ви спестява да започвате с празна страница и ви позволява да персонализирате чрез плъзгане и пускане.

Условната логика става изненадващо сложна, създавайки форми, които се адаптират и променят въз основа на отговорите на потребителите. Можете да събирате плащания, да събирате подписи и да се свързвате с бизнес инструменти, без да пишете нито една линия код.

Най-добрите функции на Jotform

Събирайте плащания по сигурен начин чрез PayPal, Stripe и Square с поддръжка на сложни ценови структури и абонаментно фактуриране.

Експериментирайте със сложна условна логика с множество сценарии за разклоняване, скрити полета и динамични секции във формулярите, които се адаптират въз основа на отговорите на потребителите.

Създавайте изчерпателни отчети с подробни анализи, данни за експортиране и автоматизирани известия по имейл за заинтересованите страни и респондентите.

Ограничения на Jotform

Безплатният план ви ограничава до 5 формуляра и 100 подадени формуляра на месец; платените планове налагат ограничения за съхранение и преглед, които може да изискват чести ъпгрейди.

Големите или богатите на функции формуляри могат да се зареждат бавно, да дават грешки при голям трафик или да причиняват грешки при подаването.

Ограничени възможности за персонализиране на мобилните оформления

Цени на Jotform

Безплатно

Бронз: 39 $/месец

Silver: 49 $/месец

Gold: 129 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Jotform

G2: 4,7/5 (3655+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (2555+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Jotform?

Вижте какво казва този потребител на Reddit:

Jotform е невероятна платформа, която прави създаването и управлението на формуляри изключително лесно и ефективно. Аз я използвам редовно за моя бизнес и тя промени изцяло събирането на информация за клиенти, обработката на заявки и организирането на данни. Интерфейсът е лесен за използване, а опциите за персонализиране са фантастични – можете да създавате формуляри, които наистина отговарят на вашата марка и нужди. Единственото ми желание е по-висок лимит за разпределение на формуляри в плановете от по-ниско ниво, тъй като може да е трудно да се оправдае скокът до 40 долара на месец за същите функции, само с повече формуляри.

Jotform е невероятна платформа, която прави създаването и управлението на формуляри изключително лесно и ефективно. Аз я използвам редовно за моя бизнес и тя промени изцяло събирането на информация за клиенти, обработката на заявки и организирането на данни. Интерфейсът е лесен за използване, а опциите за персонализиране са фантастични – можете да създавате формуляри, които наистина отговарят на вашата марка и нужди. Единственото ми желание е по-висок лимит за разпределение на формуляри в по-ниските планове, тъй като може да е трудно да се оправдае скокът до 40 долара на месец за същите функции, само с повече формуляри.

10. Paperform (най-подходящ за формуляри в стил документ)

чрез Paperform

Paperform се отличава с уникалния си, интуитивен интерфейс за редактиране на свободен текст, който прилича на редактиране на документ, позволявайки изключително гъвкав дизайн и персонализиране без кодиране.

Неговата отличителна способност е създаването на „умни формуляри“, които включват усъвършенствана условна логика, вградени изчисления в реално време и автоматично попълвани полета, за да се създаде динамично и персонализирано потребителско преживяване, което се адаптира, докато респондентът го попълва.

Тази функция, комбинирана с мощни възможности за плащане и електронна търговия, го прави отличен избор за генериране на оферти, управление на поръчки и създаване на изпипани, визуално привлекателни цифрови документи.

Най-добрите функции на Paperform

Създавайте формуляри в стил документ с богато форматиране на текст, вградени изображения, видеоклипове и персонализирани оформления.

Създавайте изчерпателни целеви страници и формуляри за поръчки с интегрирани продуктови каталози, управление на запасите и функционалност на кошница за пазаруване.

Обработвайте плащания и управлявайте резервации чрез интегрирани системи с поддръжка за планиране и синхронизиране на календара.

Персонализирайте формулярите с помощта на CSS и персонализиран код, като контролирате стила, анимациите и интерактивните елементи за уникално потребителско преживяване.

Ограничения на Paperform

Ще се сблъскате с ограничения в дизайна – няма персонализирани шрифтове, ограничени възможности за промяна на брандинга, а някои шаблони изглеждат ограничаващи.

Матричните въпроси и отговорите с няколко полета могат да се експортират в единични клетки, което създава хаотични експорти, които затрудняват качествения анализ на данните.

Тежките формуляри или вградените версии могат да се усещат като бавни както за създателите на формуляри, така и за респондентите.

Цени на Paperform

Безплатна пробна версия

Essentials: 29 $/месец

Pro: 59 $/месец

Бизнес: 129 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Paperform

G2: 4,5/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 100 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Paperform?

Чуйте мнението на този потребител:

Използвам Paperform от десет години. Те са работен кон в областта на формулярните услуги и според моя опит са най-добрите. Имат подходящ интерфейс, огромно количество функции и много възможности за персонализиране, както и супер добре проектирани вградени елементи. Използвал съм Typeform стотици (ако не и хиляди) пъти и продължавам да се връщам към него поради лекотата на употреба, лесното инсталиране и факта, че се интегрира с почти всичко. Техният клиентски поддръжка също е невероятна. Винаги, когато имам въпрос, те отговарят.

Използвам Paperform от десет години. Те са работен кон в областта на формулярните услуги и според моя опит са най-добрите. Имат подходящ интерфейс, огромно количество функции и много възможности за персонализиране, както и супер добре проектирани вградени елементи. Използвал съм Typeform стотици (ако не и хиляди) пъти и продължавам да се връщам към него поради лекотата на използване, лесното инсталиране и факта, че се интегрира с почти всичко. Техният клиентски поддръжка също е невероятна. Винаги, когато имам въпрос, те отговарят.

11. Fulcrum (Най-добър за събиране на данни на място)

чрез Fulcrum

Fulcrum е лидер в индустрията за събиране на геопространствени данни на място, обслужвайки екипи, които се нуждаят от събиране и управление на информация, базирана на местоположението, като например комунални услуги, екологични услуги и управление на активи.

Основната му функция е мобилната GIS платформа, задвижвана от изкуствен интелект, която позволява на екипите на терен да събират точни геопространствени данни (точки, линии, полигони) с помощта на мобилните си устройства, дори и офлайн. Платформата гарантира качеството на данните чрез валидиране, задвижвано от изкуствен интелект, задължителни полета и автоматично заснемане на местоположението, и се интегрира безпроблемно с корпоративни GIS системи, като Esri ArcGIS, превръщайки наблюденията на терен в надеждни пространствени данни в реално време за вземане на важни решения.

Софтуерът за анализ на проучвания обработва огромни масиви от данни от различни места, като същевременно поддържа нивото на сигурност на данните и контролните следи, които големите организации изискват.

Най-добрите функции на Fulcrum

Добавяйте бележки към снимките директно във формулярите, като използвате инструменти за рисуване, наслагване на текст и функции за измерване, за да получите подробна документация и контрол на качеството на данните.

Създайте сложни работни процеси за одобрение, които препращат подадените документи към няколко рецензенти с автоматизирани известия, проследяване на статуса и процедури за ескалиране.

Управлявайте изчерпателни разрешения за потребители и нива на достъп с ролева сигурност, мониторинг на активността и подробни аудитни регистри.

Ограничения на Fulcrum

По-висока цена в сравнение с основния софтуер за събиране на данни

Потребителите съобщават за чести сривове по време на редактиране и синхронизиране на записи; загубата на данни по време на проверката се случва твърде често.

Всяка форма не може да надвишава ~1400 елемента (полета, секции), а достигането на този лимит с разширени функции може да влоши производителността.

Офлайн слоевете на базовата карта понякога не се зареждат или се показват неправилно в отдалечени райони.

Експортирането в Excel разделя сложните проучвания на няколко раздела и разчита на свързване с дълги ID низове, което затруднява анализа.

Цени на Fulcrum

Безплатна демо версия

Професионална версия: 52 $/месец на потребител

Elite: 52 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Fulcrum

G2: 4. 6/5 (235+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (225+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Fulcrum?

Според рецензия на G2:

Харесва ми, че Fulcrum е лесен за използване и ми помага да свърша работата си бързо и лесно. Това е прост и ефективен инструмент, който прави всичко по-бързо и по-гладко. […] Единственият проблем, с който съм се сблъскал, е, че след като синхронизирам данните си, не мога да ги редактирам.

Харесва ми, че Fulcrum е лесен за използване и ми помага да свърша работата си бързо и лесно. Това е прост и ефективен инструмент, който прави всичко по-бързо и по-гладко. […] Единственият проблем, с който съм се сблъскал, е, че след като синхронизирам данните си, не мога да ги редактирам.

