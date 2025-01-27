10-те най-добри софтуера за управление на членове за организации през 2025 г.

Независимо дали сте мениджър в неправителствена организация или собственик на фитнес зала, знаете колко е важно да разширите членската си база. Активните членове помагат във всичко – от събития за набиране на средства до изграждане на общност.

Освен това, не е лошо, че активните членове са склонни да харчат повече. Просто казвам. ?

Има обаче един малък проблем. Нужен ви е начин да управлявате всички членски внос и контактна информация на едно място. Нямате време да преминавате от една платформа на друга.

Тук на помощ идва софтуерът за управление на членове.

Софтуерът за управление на членове или членство помага на професионални асоциации, търговски камари и други организации, базирани на членство, да управляват своите членове. От обработка на онлайн плащания до портали за членове и отвъд това, подходящият софтуер ще ви спести много усилия. ?️

В този наръчник разкриваме основните характеристики на най-добрия софтуер за управление на членството, а също така ще споделим нашите 10 любими решения за управление на членове за 2024 г.

Какво трябва да търсите в софтуера за управление на членове?

Системите за управление на членове трябва да ви улесняват живота. Търсете платформи с функции, които спестяват време, като:

Обработка на плащания: Съхраняването на информацията за кредитните карти на членовете налага много правни задължения на вашата организация. За щастие, системата за управление на членството включва самообслужващ портал за членове, където хората могат да въведат информацията си за плащане и да управляват членството си. Членовете се радват на по-голямо удобство, а вие не трябва да съхранявате номера на карти – това е печеливша ситуация за всички! ?

Управление на база данни с членове : Платформата за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) съхранява всички данни за членовете на едно място. Вместо да разпръсквате информацията за членовете в различни таблици и имейли, ще разполагате с универсален табло за членство, което ви позволява бърз достъп до необходимата информация.

Ангажираност на членовете: Софтуерът за управление на членството прави повече от обработка на плащания. Той трябва да разполага с няколко функции, които да задълбочат връзката ви с членовете (и по този начин да подобрят задържането им). Това може да включва имейл кампании, онлайн общности или страници за регистрация на събития.

Автоматизирани функции: Съвременните инструменти за управление на членове трябва да оптимизират работния ви процес. Независимо дали става въпрос за автоматизирани регистрации или процеси за приемане на нови членове, изберете софтуер за управление на членството, който върши работата вместо вас.

10-те най-добри приложения за управление на членове, които можете да използвате

Знаем, че сте заети, затова ние направихме проучването, за да намерим подходящото приложение за управление на членове за вас. Разгледайте този списък с най-добрите софтуерни платформи за управление на членството за 2024 г.

Плъзгайте и пускайте задачи в табличния изглед на ClickUp за лесна организация.

Точно така. Най-популярният инструмент за управление на проекти в света се оказва и идеалната платформа за управление на членството. Използвайте ClickUp CRM, за да проследявате информацията за клиентите и да визуализирате вашия пайплайн, за да убедите повече потенциални членове да се присъединят към вашата организация. ?

ClickUp е софтуер за сигурна база данни, който включва прости таблични изгледи, така че можете да видите всички данни за членовете на едно място – и е лесно да импортирате и експортирате тези данни. Изчислете стойността на клиента за целия му живот, подновяванията, степента на ангажираност и много други.

ClickUp е отлично решение за база данни с членове, но освен това предлага и милиарди други възможности. То не служи само за събиране на данни за членовете, а и за изпълнение на всички ваши големи планове.

Уникалната йерархия на ClickUp ви дава гъвкавост да организирате членства от всякакъв размер.

Имате свободата да проектирате йерархията на проектите в ClickUp както желаете. За разлика от други софтуери за управление на клиенти, ние не ви налагаме ограничения. Свободни сте да проектирате свои собствени работни процеси и да работите по начин, който считате за подходящ.

Няма нужда да започвате от нулата. Просто персонализирайте готовия шаблон на ClickUp и сте готови за старт:

Най-добрите характеристики на ClickUp:

ClickUp CRM проследява всички данни за членовете и ги показва заедно с вашите проекти, задачи, анализи и др.

Шаблоните на ClickUp ви спестяват време при изпълнението на досадни административни задачи.

Визуализирайте показателите за ангажираност на членовете с таблата в реално време на ClickUp.

Обсъдете целите на вашата организация и ангажирайте екипа си, като превърнете целите в задачи.

Ограничения на ClickUp:

ClickUp има толкова много функции, че понякога новодошлите се чувстват малко объркани (но ние вярваме във вас!).

Някои функции, като ClickUp AI, са достъпни само за платени абонати.

Цени на ClickUp:

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 USD/месец на потребител

Business Plus: 19 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp:

G2: 4,7/5 (над 8300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 рецензии)

2. Wild Apricot

Чрез Wild Apricot

Wild Apricot е уеб-базирано решение за управление на членове, което прави малко от всичко. Използвайте базата данни за членове, за да проследявате информацията за членовете. Опитайте уебсайт конструктора за управление на съществуващия ви уебсайт. Или създайте свое собствено мобилно приложение, за да се свързвате с членовете, докато сте в движение.

Решихте ли да се впуснете в електронната търговия? Използвайте функцията за онлайн магазин на Wild Apricot, която ви позволява да публикувате продукти в портала за членове. Членовете могат дори да настроят периодично плащане на членския си внос, така че вие да не се налага да мръднете и пръст. ?

Най-добрите характеристики на Wild Apricot:

Създавайте списъци с събития и персонализирани формуляри за регистрация за секунди

Автоматично генериране на фактури и разписки за обработка на плащания

Интегрирайте Wild Apricot с WordPress и джаджи

Ограничения на Wild Apricot:

Някои потребители споделят, че техните членове са имали проблеми

Други потребители казват, че платформата не е лесна за използване.

Цени на Wild Apricot:

Лично: 60 $/месец за 100 контакта

Група: 75 $/месец за 250 контакта

Общност: 140 $/месец за 500 контакта

Професионален: 240 $/месец за 2000 контакта

Мрежа: 440 долара на месец за 5000 контакта

Enterprise: 530 $/месец за 15 000 контакта

Глобално: 900 долара/месец за 50 000 контакта

Оценки и рецензии за Wild Apricot:

G2: 4/5 (над 30 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (530+ отзива)

3. ClubExpress

Чрез ClubExpress

ClubExpress се фокусира върху опростяването на управлението на клубове от над 20 години. Използвайте това приложение за членове, за да планирате масови имейли, да изпращате текстови съобщения на членове, да създавате анкети и дори да създавате дискусионни форуми.

Функциите за ангажиране на членовете са особено стабилни. Ако искате да поддържате редовен контакт с вашите членове – а кой не би искал? – ClubExpress е солиден избор.

Най-добрите характеристики на ClubExpress:

ClubExpress предлага неограничено съхранение в облака

Изберете от над 20 предварително създадени модула, за да получите желаната функционалност.

ClubExpress позволява на членовете да управляват своите данни и история на плащанията в портала за членове.

Ограничения на ClubExpress:

Някои казват, че функцията „форум“ е трудна за използване.

Други потребители казват, че платформата като цяло е трудна за навигация.

Цени на ClubExpress:

До 200 членове: 42 цента/член, фактурирани месечно

201 – 300 членове: 38 цента/член, фактурирани месечно

301 – 500 членове: 34 цента/член, фактурирани месечно

501 – 1000 членове: 30 цента/член, фактурирани месечно

Над 1000 членове: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClubExpress:

G2: 4/5 (240 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (510+ отзива)

4. MemberClicks

Чрез MemberClicks

MemberClicks оптимизира управлението на членството за професионални асоциации, търговски камари и търговски сдружения. Той се представя като всеобхватна платформа за автоматизация, ангажираност и генериране на приходи за всяка организация, която управлява членове.

MemberClicks предлага работни процеси за персонала, управление на събития и функции за ангажиране на членовете, като класни стаи, борси за работа и форуми.

Най-добрите характеристики на MemberClicks:

Организирайте виртуални конференции или търговски изложения

Привлечете повече посещения в портала за членове, като създадете борса за работа.

Създайте специално пространство за членовете с функцията CommUnity.

Ограничения на MemberClicks:

Някои потребители казват, че платформата няма полезни функции за редактиране.

Други казват, че обучителните видеоклипове на MemberClicks са остарели и неполезни.

Цени на MemberClicks:

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за MemberClicks:

G2: 3,7/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,4/5 (над 450 отзива)

5. StarChapter

Чрез StarChapter

Ръководите ли клон на търговска асоциация? StarChapter е специализиран в управлението на клонове както за доброволци, така и за администратори. Харесваме функцията „Управителен съвет и управление“, която предоставя на членовете на управителния съвет централизирана платформа за споделяне на информация. ?

Използвайте StarChapter, за да импортирате данни за членството и лесно да ги интегрирате с няколко национални асоциации. Той също така ще генерира подробни отчети за вашата програма за членство, което е полезно, ако трябва да ги представите пред управителния съвет.

Най-добрите характеристики на StarChapter:

Обработвайте плащания с StarChapter Pay

Създайте персонализиран уебсайт за вашата организация

Автоматично изпращайте групови имейли и проследявайте доставяемостта на имейлите

Ограничения на StarChapter:

Някои потребители казват, че е трудно да се редактира в StarChapter.

Други казват, че искат по-чисто форматиране и повече опции за персонализиране.

Цени на StarChapter:

Essential: 83 долара на месец за 150 членове, плюс 779 долара такса за настройка

Растеж: 105 долара на месец за 300 членове, плюс 1079 долара такса за настройка

Разширено: 133 USD/месец за 600 членове, плюс 1319 USD такса за настройка

Pro: 165 долара на месец за 1200 членове, плюс 1559 долара такса за настройка

Оценки и рецензии на StarChapter:

G2: 4,2/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4. 2/5 (580+ отзива)

6. Mindbody

Чрез Mindbody

Mindbody е софтуер за управление на членството, пригоден за фитнес, уелнес и козметични салони. Той е най-популярен сред фитнес зали, йога студиа и танцови студиа. ?

Ако искате да си изградите име, Mindbody предлага приложение с бял етикет за управление на графиците и плащанията на членовете, докато сте в движение.

Най-добрите характеристики на Mindbody:

Приемайте плащания и планирайте занятия от приложението Mindbody за Android или iOS.

Получавайте информация за вашия бизнес с отчети за продажбите, обслужваните клиенти и степента на използване.

Използвайте Mindbody, за да планирате графика на служителите, да управлявате тяхното представяне , да провеждате оценки и да изчислявате заплатите.

Ограничения на Mindbody:

Някои потребители споделят, че са имали негативен опит с обслужването на клиенти на Mindbody.

Други казват, че търговските представители са малко натрапчиви.

Цени на Mindbody:

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Mindbody:

G2: 3,6/5 (над 370 отзива)

Capterra: 4/5 (над 2600 отзива)

7. Директория Workfolio

Чрез Workfolio Directory

Workfolio е набор от инструменти, които професионалните асоциации използват, за да спестят време и да оптимизират работните процеси. Харесваме функцията за микросайтове, която ви позволява да създавате микросайтове за вашите клиенти или да изграждате свой собствен личен уебсайт – без да е необходимо да пишете код.

Workflow Directory е едновременно директория на персонала, платформа за микросайтове и инструмент за управление на профили. Той предлага и специализирани софтуерни решения за правната сфера, здравеопазването и образованието, така че всеки може да намери нещо за себе си. ?

Най-добрите характеристики на Workfolio Directory:

Създайте свой собствен уебсайт за минути с WYSIWYG сайт билдър

Ако сте B2B операция, създайте микросайт за клиенти, за да впечатлите потенциалните си клиенти.

Използвайте усъвършенствания инструмент за създаване на директория на членовете, за да създадете надеждна директория без никакво кодиране.

Ограничения на Workfolio Directory:

Някои потребители споделят, че са били принудени да проявят творчество, за да персонализират това приложение за управление на членове.

Други хора казват, че Workfolio има много прекъсвания

Цени на Workfolio Directory:

Екип: 99 $/месец за до 50 членове, фактурира се ежегодно

Компания: 249 $/месец за до 500 членове, фактурира се ежегодно

Предприятие: Свържете се с нас за цени за 501+ членове

Рейтинги и рецензии на Workfolio Directory:

G2: Н/Д

Capterra: 4,8/5 (4 отзива)

8. ZenPlanner

Чрез ZenPlanner

Имате нужда от малко дзен в живота си? ZenPlanner е софтуер за управление на членството и фактуриране за фитнес зали и фитнес бизнеси. Всъщност това е пълен набор от продукти с бизнес софтуер, инструмент за създаване на уебсайтове, CRM, фактуриране и др.

ZenPlanner предлага уникални приложения за бойни изкуства, функционална фитнес, бутикова фитнес и гимнастика, ако искате софтуер, съобразен с вашия бизнес. ?

Най-добрите характеристики на ZenPlanner:

ZenPlanner предлага усъвършенствано проследяване на тренировките, за да предостави на членовете по-полезна информация.

Потребителите могат да автоматизират имейлите, фактурирането и проследяването на присъствието.

Използвайте партньора на ZenPlanner, UpLaunch, за автоматизация на маркетинга, платени реклами и създаване на уебсайтове.

Ограничения на ZenPlanner:

Макар ZenPlanner да се справя доста добре с въвеждането на нови функции, много хора казват, че мобилното приложение не е толкова добро.

Други потребители казват, че платформата е трудна за навигация.

Цени на ZenPlanner:

До 45 членове: 99 $/месец

До 60 членове: 129 $/месец

До 75 членове: 149 $/месец

До 100 членове: 176 $/месец

До 150 членове: 209 $/месец

До 200 членове: 227 $/месец

До 250 членове: 247 $/месец

Над 251 членове: 267 $/месец

Оценки и рецензии за ZenPlanner:

G2: Н/Д

Capterra: 4,3/5 (над 240 отзива)

9. MemberLeap

Чрез MemberLeap

MemberLeap е софтуер за управление на членството с три функции: управление на членството, планиране на събития и ангажиране на членовете.

Може би не изглежда като най-модерното решение за управление на членството, но тази платформа е солиден вариант за фактуриране на членството, създаване на приложения за събития и масови текстови съобщения.

Най-добрите характеристики на MemberLeap:

MemberLeap опростява сътрудничеството и управлението на комитети

Създайте интерактивни изложбени щандове за виртуални събития

Създайте форуми, които позволяват на членовете да общуват помежду си

Ограничения на MemberLeap:

MemberLeap изисква ръчно въвеждане на някои данни за членовете.

Някои потребители споделят, че са се наложило да се обърнат към отдела за поддръжка на клиенти за отстраняване на бъгове.

Цени на MemberLeap:

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за MemberLeap:

G2: 4,7/5 (10+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (70+ отзива)

10. GrowthZone

Чрез GrowthZone

GrowthZone е насочен към увеличаване на броя на вашите членове. Ако е дошло време за разрастване, този софтуер за управление на асоциации (AMS) ще ви помогне да постигнете целта си. Той предлага полезни функции за управление на членството, като контакти, планиране на събития (включително онлайн събития), фактуриране и комуникации. ?

Но това е само върхът на айсберга. GrowthZone предлага и инструменти за продуктивност, като създаване на формуляри, управление на уеб съдържание и създаване на мобилни приложения.

Най-добрите характеристики на GrowthZone:

GrowthZone интегрира автоматизация на маркетинга и управление на продажбите

Предоставете на персонала си мобилно AMS приложение за зареждане на контактни данни, управление на регистрации за събития и др.

Автоматизирайте имейл маркетинговите кампании , за да персонализирате преживяването на членовете, без да си мръднете пръста.

Ограничения на GrowthZone:

Някои потребители казват, че GrowthZone прави толкова много, че е трудно да се свикне с него.

Други потребители съобщават, че имат затруднения с инструмента за имейл маркетинг на GrowthZone.

Цени на GrowthZone:

Свържете се с нас за цени

Рейтинги и рецензии на GrowthZone:

G2: 4,6/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,4/5 (над 190 рецензии)

ClickUp: инструментът за управление на членството, за който сте мечтали

Членовете са тези, които движат вашия свят. Вместо да прекарвате часове всеки ден в изпращане на имейли или управление на данни за членовете, изберете подходящата платформа за управление на членството. С подходящия инструмент на ваша страна ще предоставите на членовете по-добро преживяване, като същевременно намалите досадните административни задачи.

Вие сте заети и нямате време да преминавате от една платформа на друга. Когато времето е пари, изберете най-добрия софтуер за управление на членове: ClickUp. ?

Вижте над 15 изгледа в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

Ние обединяваме вашите проекти, задачи, шаблони, комуникации и управление на членството на едно място. Толкова е добро, че едва ли ще знаете какво да правите с цялото спестено време.

Но не е нужно да ни вярвате на думата – опитайте сами. Регистрирайте се в ClickUp сега. Безплатно завинаги!