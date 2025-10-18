Топ 8 CRM и софтуер за фактуриране за 2025 г.

Когато се разраствате бързо, последното, от което се нуждаете, е система за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM), която не комуникира с вашата система за фактуриране.

Несвързаните инструменти означават по-бавни цикли на продажби, разпръснати данни за клиентите и грешки във фактурирането, които струват пари и доверие.

В тази публикация в блога се разглеждат осем CRM и софтуерни инструменти за фактуриране, създадени да растат заедно с вашия бизнес.

Нека намерим подходящия инструмент за вас! 🧾

Най-добрите CRM и софтуерни инструменти за фактуриране на един поглед

Ето таблица, в която са сравнени всички CRM и софтуерни инструменти за фактуриране. 📊

Инструмент Най-добри функции Най-подходящи за Цени ClickUp Унифицирано управление на задачи и клиенти, документи и автоматизации, базирани на изкуствен интелект, персонализирани работни процеси за фактуриранеРазмер на екипа: Идеален за физически лица, малки предприятия, средни компании, големи предприятия Всеобхватно работно пространство за проекти, CRM и фактуриране с интегрирана AI помощ Безплатни завинаги; възможности за персонализиране за предприятия Zoho CRM и Zoho Invoice Интегрирано с CRM фактуриране, напомняния за плащания, клиентски порталиРазмер на екипа: Идеален за малки и средни предприятия, предлагащи услуги Автоматизиране на взаимоотношенията с клиенти с вградена функция за фактуриране Безплатен пробен период; цени от 20 $/месец на потребител Flowlu Управление на взаимоотношенията с клиенти с вградени инструменти за фактуриране и изготвяне на оферти, автоматизация на повтарящи се плащанияРазмер на екипа: Идеален за физически лица и малки предприятия Планиране на задачи, управление на продажбите и проследяване на плащанията Наличен е безплатен план; цената започва от 49 USD/месец на потребител. Pipedrive CRM, ориентиран към сделки, интелигентно създаване на фактури от сделки, възможности за интеграция с платформи за фактуриране Размер на екипа: Идеален за малки предприятия Управление на проекти, проследяване на клиенти и възможности за фактуриране Безплатен пробен период; цени от 24 $/месец на потребител FreshBooks Лесно фактуриране с отчитане на работното време, записване на разходите и автоматизация на таксите за закъснениеРазмер на екипа: Идеален за физически лица и малки предприятия Проследяване на времето, регистриране на разходи и фактуриране Безплатен пробен период; цени от 21 $/месец на потребител HubSpot Интелигентно управление на контакти, инструменти за оферти и плащания и интеграции с Stripe/QuickBooks за платени плановеРазмер на екипа: Идеален за малки и средни компании Автоматизация на CRM, създаване на оферти и отчитане на приходите Наличен е безплатен план; цената започва от 15 USD/месец на потребител. Bitrix24 CRM софтуер с опции за проследяване на задачи, клиентски портал, телефония и електронен подписРазмер на екипа: Идеален за малки и средни компании Сътрудничество в екипа, проследяване на продажбите и събиране на плащания Безплатен план, започва от 124 $/месец за 50 потребители Odoo CRM Модулен CRM с приложения за фактуриране/оферти, автоматизация на процесите, проследяване на потенциални клиентиРазмер на екипа: Идеален за средни компании и развиващи се бизнеси Персонализиране на работния процес и управление на клиентите Наличен е безплатен план; цената започва от 31,10 долара на месец на потребител.

Какво трябва да търсите в софтуера за CRM и фактуриране?

Чудите се как да изберете CRM и софтуер за фактуриране?

Започнете с идентифициране на слабите места в настоящия ви процес на продажби, независимо дали става въпрос за разпръснати клиентски данни, пропуснати последващи действия или забавени плащания. Ето някои допълнителни функции, които да приоритизирате:

Персонализирани процеси и статуси: Потърсете CRM решения, които ви позволяват да адаптирате етапите на продажбите, статусите на сделките и работните процеси, за да съответстват на вашите бизнес процеси.

Автоматизирано фактуриране и напомняния: Изберете инструменти, които поддържат повтарящо се фактуриране, автоматизирано генериране на фактури и известия за проследяване на плащанията, за да намалите ръчната работа.

Централизирана комуникация с клиенти: Потърсете платформи, които се интегрират с електронна поща или чат, така че всички разговори с клиенти да се съхраняват и да могат да се търсят в работното ви пространство.

Отчети и табла в реално време: Обмислете системи, които предлагат визуални табла за проследяване на приходите, състоянието на плащанията и резултатите от продажбите с един поглед.

Интеграция с финансови инструменти: Уверете се, че софтуерът се свързва лесно с приложения като QuickBooks, Stripe или Harvest, за да оптимизирате финансовите операции.

Най-добрите CRM и софтуерни инструменти за фактуриране

Това са нашите предложения за най-добрите CRM и софтуерни инструменти за фактуриране. 👇

1. ClickUp (Най-добър за цялостно управление на проекти, CRM и фактуриране)

Управлявайте CRM процесите в ClickUp Разгледайте подробно сделките, задачите или напредъка на клиентите, като използвате Board View в CRM на ClickUp.

ClickUp ви предоставя едно свързано работно пространство, в което можете да обработвате потенциални клиенти, да проследявате работата на клиентите и да управлявате плащанията.

Изградете своя канал за продажби с помощта на ClickUp CRM

Започнете с ClickUp CRM, който превръща проследяването на клиенти в нещо, което наистина пасва на вашия процес. Можете да регистрирате всяко запитване или сделка с помощта на ClickUp Tasks, след което да прикачите свързани файлове, да маркирате колеги и да отбелязвате ключови актуализации в хода на разговора.

Да предположим, че получавате заявка от клиент на дребно за пълно преобразуване на марката. Създавате задача, добавяте бележките от разговора за проучване, маркирате своя дизайнер и добавяте първоначалното настроение – всичко на едно място.

Проследявайте напредъка на потенциалните клиенти в ClickUp Tasks

С напредването на процеса актуализирате етапа му, като използвате персонализирани статуси на задачите в ClickUp, като „Изпратено предложение“, „В очакване на ревизии“ или „Чакаща фактура“, така че винаги е ясно какво се случва и какво се нуждае от подтикване.

След това добавете персонализирани полета в ClickUp, за да съхранявате подробности за проекта, като условия на плащане, имейл на клиента или приблизителна стойност. По този начин, когато трябва да сортирате клиенти с висока стойност или да проверите кой има просрочени плащания, вече разполагате с информацията, докато работите.

Научете повече за изпълнението на проекти в ClickUp:

Използвайте готова CRM система

Можете да пропуснете и настройката.

Получете безплатен шаблон Управлявайте пътуването на клиентите си с шаблона ClickUp CRM.

Шаблонът CRM на ClickUp помага за сегментиране на потенциалните клиенти по етап на продажбата, като използва персонализирани статуси, като Нужда от одобрение, Квалифициран или Планиран. Вградените персонализирани полета, като Тип CRM елемент, Индустрия, Име на контакт или Длъжност, ви позволяват да създавате профили, богати на контекст.

Тук изгледът на списъка в ClickUp помага да сортирате потенциалните клиенти по стойност, краен срок или статус на договора.

Автоматизирайте повтарящите се прехвърляния на клиенти

Задействайте стъпките по фактуриране и регистрация с ClickUp Automations

За да не губите време с повтарящи се последващи действия, настройте ClickUp Automations или конфигурирайте AI Agent в ClickUp. Например, когато маркирате клиент като „Готов за фактуриране“, ClickUp може автоматично да създаде задача за фактуриране, да маркира вашия финансов инструмент и да зададе краен срок. Не е нужно да си напомняте да го направите по-късно.

Използвайте ClickUp AI Agents, за да автоматизирате задачите, да отговаряте на въпроси и да свършите повече работа.

Следете плащанията и състоянието на клиентите

Визуализирайте продажбите, приходите и бюджетите в таблата на ClickUp

Когато сте готови да фактурирате, софтуерът за финанси на ClickUp ви помага да проследявате плащанията, бюджетите и рентабилността на проектите в едно и също работно пространство.

Да предположим, че работите с трима клиенти в областта на брандинга, социалните медии и консултациите. В ClickUp Dashboards можете да видите кой е платил, кой е просрочил плащането и колко струва всеки проект.

Също така е лесно да проследявате показателите за управление на клиенти, като средния размер на сделката, процента на сключени сделки, оценката за състоянието на клиента или представянето на търговските представители, като използвате над 50 карти, включително диаграми, карти за изчисления и блокове за проследяване на времето.

Получавайте незабавно информация за фактурите

Създавайте персонализирани формати на фактури с ClickUp Brain

ClickUp Brain добавя интелигентен слой към вашите CRM и финансови работни процеси, като предоставя ключова информация, създава фактури от нулата и много други, точно когато имате нужда от тях.

Например, ако подготвяте нова фактура за повторен клиент, можете просто да помолите ClickUp Brain да генерира персонализиран формат на фактурата въз основа на предишните ви записи. Той преглежда съществуващите ви шаблони, предпочитанията на клиентите и подробностите за плащането, за да създаде готов за употреба макет, който отговаря на типа на вашия проект и цикъла на фактуриране.

Опростете процеса на фактуриране

ClickUp се свързва и с инструменти като QuickBooks и Harvest чрез ClickUp Integrations, така че когато дойде време да изпратите фактура, можете да изтеглите всички данни за проекта си направо в него.

Алтернативно, можете да съхранявате всичко в ClickUp. Използвайте шаблона за фактури на ClickUp, за да създадете задача за всяка фактура, да зададете крайни срокове, да проследявате състоянието на плащанията и да свържете всичко с оригиналната задача на клиента. Това работи чудесно, когато искате да запазите нещата прости и се нуждаете от надеждна система, за да сте в крак с всичко.

Ако проследявате множество плащания от различни клиенти, шаблонът за проследяване на фактури на ClickUp ви помага да ги регистрирате и филтрирате. А ако често изпращате оферти, шаблонът за заявка за оферта на ClickUp ви помага да ускорите този процес с последователност.

Най-добрите функции на ClickUp

Организирайте знанията за клиентите: Свържете плановете за въвеждане, общо описание на услугите или SOW, създадени в Свържете плановете за въвеждане, общо описание на услугите или SOW, създадени в ClickUp Docs , директно с вашите задачи, за да не губите никога от поглед ключовата информация.

Събиране на данни за клиенти: Създайте Създайте формуляри в ClickUp , за да събирате запитвания за оферти и да ги превръщате незабавно в проследими задачи във вашия работен процес.

Бърз достъп до данни от работното пространство: Задайте въпроси на ClickUp Brain като „покажи ми неизплатените фактури за клиент X” или „коя е датата за подновяване на този договор?” и получите отговори веднага.

Изчислявайте без усилие: Използвайте динамичните Използвайте динамичните формулни полета в ClickUp , за да изчислявате автоматично размера на сделката, разходите за сключването й или прогнозните приходи.

Сътрудничество с клиенти и търговски специалисти: Изпращайте съобщения в работната си среда с помощта на Изпращайте съобщения в работната си среда с помощта на ClickUp Chat и провеждайте SyncUp разговори с обобщения, генерирани от изкуствен интелект.

Автоматизирайте проследяването и напомнянията за фактуриране: Активирайте Активирайте ClickUp Autopilot Agents в чатовете, списъците или пространствата си, за да публикувате седмични актуализации и да отговаряте на въпросите на клиентите.

Ограничения на ClickUp

Благодарение на богатия си набор от функции, ClickUp може да изисква известно време за обучение на новите потребители, докато се запознаят с дълбочината и гъвкавостта на платформата.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Това ревю в G2 наистина казва всичко:

ClickUp се отличава с многофункционалността си и цялостния подход към управлението на проекти. Той се превърна в най-често използваното приложение в нашата организация. Той обединява управлението на задачи, създаването на документи, проследяването на времето, целите и инструментите за сътрудничество в един унифициран интерфейс, който осигурява лесно внедряване. Опциите за персонализиране са изключителни, от персонализирани изгледи и статуси до автоматизация и табла. Той е силно мащабируем, което го прави подходящ както за индивидуални потребители, така и за малки екипи и големи организации. Интерфейсът е елегантен, а функции като повтарящи се задачи, интеграции с различни инструменти и изглед „Всичко“ наистина оптимизират управлението на работния процес.

ClickUp се отличава с гъвкавостта си и цялостния подход към управлението на проекти. Той се превърна в най-често използваното приложение в нашата организация. Той обединява управлението на задачи, създаването на документи, проследяването на времето, целите и инструментите за сътрудничество в един унифициран интерфейс, който осигурява лесно внедряване. Опциите за персонализиране са изключителни, от персонализирани изгледи и статуси до автоматизация и табла. Той е силно мащабируем, което го прави подходящ както за индивидуални потребители, така и за малки екипи и големи организации. Интерфейсът е елегантен, а функции като повтарящи се задачи, интеграции с различни инструменти и изглед „Всичко“ наистина оптимизират управлението на работния процес.

2. Zoho CRM с Zoho Invoice (най-добър за автоматизиране на взаимоотношенията с клиенти с вградено фактуриране)

чрез Zoho CRM

Zoho CRM и Zoho Invoice работят ръка за ръка, за да управляват финансовите и CRM работни процеси.

Когато продажбите сключат сделка след одобряване на офертата, фактурите се генерират автоматично, което елиминира ръчното въвеждане на информацията за клиента във вашата система за фактуриране. Когато се добави контакт в Zoho CRM, системата създава копие на данните в Zoho Invoice, което ви помага да създавате фактури и оферти по-бързо.

Софтуерът за CRM включва и Zia, асистент с изкуствен интелект, който се грижи за повтарящите се задачи по продажбите, предоставя информация за ефективността и дори предлага следващи стъпки въз основа на поведението на клиентите.

Най-добрите функции на Zoho CRM и Zoho Invoice

Оценявайте и сортирайте потенциалните клиенти с интелигентната система за оценка на потенциални клиенти на Zoho CRM, която ви помага да идентифицирате потенциалните клиенти с висока степен на интерес с един поглед.

Създайте структурирани работни процеси за продажбите, като използвате функцията Blueprint, за да планирате етапите на сделката, последващите действия и одобренията.

Разпределяйте потенциалните клиенти автоматично с правила за разпределение, които насочват потенциалните клиенти въз основа на местоположение, канал или ангажираност.

Създавайте и изпращайте оферти бързо с шаблони за търговски фактури и незабавно преобразуване на оферти във фактури.

Ограничения на Zoho CRM и Zoho Invoice

Липсващи или ограничени функции за фактуриране в по-ниските планове, включително ограничения за използване и съхранение

Сложни CRM отчети в множество модули, което затруднява извличането на междуфункционални данни

Цени на Zoho CRM и Zoho Invoice

Zoho CRM

Безплатна пробна версия

Безплатно (за трима потребители)

Стандартен: 20 $/месец на потребител

Професионална версия: 35 USD/месец на потребител

Enterprise: 50 $/месец на потребител

Ultimate: 65 $/месец на потребител

Zoho Invoice: Безплатен

Оценки и рецензии за Zoho CRM и Zoho Invoice

G2: 4. 4/5 (над 50 000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 800 отзива)

Какво казват реалните потребители за Zoho CRM и Zoho Invoice?

Вижте това ревю на G2 за CRM и софтуера за фактуриране:

В ежедневната си работа използвам Zoho CRM и обработвам запитвания за поддръжка на клиенти, за което е много удобен и го използвам ежедневно. Най-доброто нещо, което намирам в Zoho CRM, е, че разполага с множество инструменти за съхранение на данни и проследяване на запитвания за поддръжка на клиенти на компанията, включително запазване на пароли, хостинг, множество интеграции и др.

В ежедневната си работа използвам Zoho CRM и обработвам запитвания за поддръжка на клиенти, за което е много удобен и го използвам ежедневно. Най-доброто нещо, което намирам в Zoho CRM, е, че разполага с множество инструменти за съхранение на данни и проследяване на запитвания за поддръжка на клиенти на компанията, включително запазване на пароли, хостинг, множество интеграции и др.

🔍 Знаете ли, че... Франклин Д. Рузвелт е имал това, което някои наричат първата CRM система в света: Farley File. Неговият кампания мениджър, Джеймс Фарли, е водил подробни бележки за всеки, с когото ФДР се е срещал. ФДР небрежно споменавал тези подробности по-късно по време на срещи, оставяйки хората убедени, че има фотографична памет. В действителност той просто е имал отлично управление на файловете.

3. Flowlu (Най-добър за планиране на задачи, управление на продажбите и проследяване на финансите)

чрез Flowlu

Flowlu работи добре, когато фактурирането ви е пряко свързано с резултатите от проекта.

Платформата използва облачна система за генериране на фактури от всяко място и фактуриране на клиенти по целия свят, като автоматично извлича информация за клиентите от софтуера за база данни с клиенти. Можете да автоматизирате генерирането на повтарящи се фактури за текущи услуги, което ви спестява ръчното създаване на едни и същи фактури всеки месец.

В Flowlu има клиентски портал, където клиентите могат да имат достъп до актуализации на проекти, фактури и файлове в едно специално пространство, а освен това могат да чатят с вашия екип чрез вградения месинджър. Системата се занимава с изчисленията за доставка и данъци за всички региони, което е особено полезно при работа с международни клиенти.

Най-добрите функции на Flowlu

Създайте множество канали за продажби, за да адаптирате потоците от сделки за различни пазари, продукти или типове клиенти.

Автоматично записвайте потенциални клиенти от имейли, като използвате специални пощенски кутии, които незабавно преобразуват имейлите за продажби в CRM записи.

Получавайте плащания по-бързо онлайн, като използвате популярни платежни портали, и автоматично записвайте входящите плащания за точно проследяване.

Преобразувайте офертите в фактури веднага след одобряването им, като елиминирате забавянията между офертата и фактурирането.

Ограничения на Flowlu

Липсват основни функции като предложения или периодични плащания.

Връщане към изглед Kanban, загуба на настройките за потребителски предпочитания

Цени на Flowlu

Безплатно

Essential: 12 $/месец на потребител

Разширено: 22 $/месец на потребител

Ultimate: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Flowlu

G2: 4,7/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 300 отзива)

Какво казват реалните потребители за Flowlu?

Един рецензент от G2 го обобщи по следния начин:

Flowlu е наистина трудно да се опише. Представете си едно цялостно средство за управление на бизнеса, предназначено за малки и средни предприятия, но с невероятни функции на корпоративно ниво, които иначе бихте намерили в CRM системи от най-високо ниво, средства за управление на проекти от най-високо ниво и други подобни. […] Например, CRM системата им има функция за разпределение на потенциални клиенти по принципа „round robin”. Работил съм в предприятие, което използва Salesforce, и те не можаха да настроят тази функция. […] Някои функции могат да бъдат малко твърди и екипът би могъл да се вслушва малко повече в предложенията на клиентите си.

Flowlu е наистина трудно да се опише. Представете си едно цялостно средство за управление на бизнеса, предназначено за малки и средни предприятия, но с невероятни функции на корпоративно ниво, които иначе бихте намерили в CRM системи от най-високо ниво, средства за управление на проекти от най-високо ниво и други подобни. […] Например, CRM системата им има функция за разпределяне на потенциални клиенти по принципа „round robin”. Работех в предприятие, което използваше Salesforce, и те не можеха да настроят тази функция. […] Някои функции могат да бъдат малко твърди и екипът би могъл да се вслушва малко повече в предложенията на клиентите си.

💡 Съвет от професионалист: Сключването на сделка е само началото – истинският растеж се крие в задържането на клиентите. Разгледайте софтуера за задържане на клиенти, за да създадете работни процеси, които да поддържат интереса на клиентите и да ги карат да се връщат.

4. Pipedrive (Най-добър за управление на процесите, проследяване на клиенти и генериране на фактури)

чрез Pipedrive

Pipedrive е CRM платформа, насочена към продажбите, създадена, за да ви помогне да сключвате сделки по-бързо.

Вграденият AI Sales Assistant предлага предложения в реално време за сделки с висок приоритет и най-добрите следващи действия. Можете да създавате фактури директно от подробния изглед на сделката, а ако имате активиран каталог с продукти, фактурата ви се попълва автоматично с подробностите за продукта, които вече са добавени към сделката.

Освен това, той помага да следите CRM процеса, да поставяте финансови цели и да автоматизирате отчитането с функцията Insights . Тъй като специфичните за сделката данни и финансовите обобщения са вградени във вашия работен процес, не е необходимо да превключвате между различни инструменти, за да следите приходите.

Най-добрите функции на Pipedrive

Създавайте и персонализирайте имейли за контакти с AI генератора за имейли, съобразен с поведението и контекста на всеки потенциален клиент.

Проследявайте статуса на фактурите в реално време чрез интеграцията с QuickBooks, която актуализира информацията за плащанията във вашия CRM.

Обобщавайте незабавно имейлите на клиентите с помощта на изкуствен интелект, за да намалите времето за четене и да отговаряте по-бързо.

Следете финансовите резултати с полета за стойност, специфични за сделката, и визуално проследяване на целите за продажби.

Ограничения на Pipedrive

Без вграден имейл маркетинг, анализи на бюлетини или формуляри за събиране на потенциални клиенти

Разширените анализи, прогнозиране и автоматизация често изискват ъпгрейди.

Цени на Pipedrive

Безплатна пробна версия

Essential: 19 $/месец на потребител

Разширено: 34 $/месец на потребител

Премиум: 64 долара на месец на потребител

Ultimate: 89 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Pipedrive

G2: 4. 3/5 (над 2500 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3000 отзива)

📮 ClickUp Insight: Повече от половината от служителите се затрудняват да намерят необходимата им информация на работното място. Докато само 27% казват, че това е лесно, останалите се сблъскват с някаква степен на затруднение, като 23% го намират за много трудно. Когато знанията са разпръснати в имейли, чатове и инструменти, загубеното време се натрупва бързо. С ClickUp можете да превърнете имейлите в проследими задачи, да свържете чатовете със задачите, да получите отговори от AI и много други в едно работно пространство. 💫 Реални резултати: Екипите могат да спестят над 5 часа всяка седмица, използвайки ClickUp – това са над 250 часа годишно на човек – като елиминират остарелите процеси за управление на знанията. Представете си какво би могъл да създаде вашият екип с една допълнителна седмица продуктивност на тримесечие!

5. FreshBooks (най-добър за отчитане на работното време, регистриране на разходи и фактуриране)

чрез FreshBooks

FreshBooks предлага персонализирани CRM шаблони, данъчно изгодни категории разходи и проста настройка на авансовите плащания. Освен това можете да генерирате подробни клиентски отчети, фокусирани върху Приходи по клиенти, Събрани плащания и Обобщения на авансовите плащания за пълна прозрачност.

Мобилното приложение и разширението Chrome Timer ви гарантират, че ще записвате всеки отчетен час, независимо дали работите от бюрото си или сте в движение.

Освен че е софтуер за фактуриране на часове, FreshBooks функционира и като лека система за управление на клиенти. Той улеснява по-доброто сътрудничество с клиентски портали, коментари по проекти и споделяне на файлове.

Мобилното приложение също така предоставя актуализации в реално време за разходите, отчетите за работното време и плащанията, така че винаги сте на няколко клика разстояние от това да разберете в какво състояние е вашият бизнес.

Най-добрите функции на FreshBooks

Свържете банковата си сметка или кредитната си карта, за да импортирате, категоризирате и актуализирате автоматично бизнес разходите си.

Използвайте автоматично сканиране на разписки, за да регистрирате физически и цифрови разписки незабавно и да записвате данните на търговеца.

Фактурирайте разходите на клиентите, като маркирате разходите като фактурируеми и ги прехвърляте директно във фактурите с опционална надценка.

Проследявайте кредитите и предплатите на клиентите чрез функцията Кредити и ги прилагайте автоматично към бъдещи фактури.

Ограничения на FreshBooks

Липсва ясен интерфейс в стил счетоводна книга, което прави съгласуването по-малко интуитивно за някои потребители.

Някои потребители съобщават за проблеми със синхронизацията, дублирани записи или объркване в управлението на фийда.

Цени на FreshBooks

Безплатна пробна версия

Lite: 10,50 $/месец на потребител

Плюс: 19 $/месец на потребител

Премиум: 32,50 $/месец на потребител

Изберете: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за FreshBooks

G2: 4,5/5 (над 900 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 4500 отзива)

Какво казват реалните потребители за FreshBooks?

Кратко описание на този CRM и софтуер за фактуриране от потребител:

FreshBooks предлага широка гама от онлайн счетоводни инструменти, които спестяват време и водят до висока производителност. Фактурирането, счетоводството и главната книга са някои от инструментите, които най-много ми харесват в FreshBooks.

FreshBooks предлага широка гама от онлайн счетоводни инструменти, които спестяват време и водят до висока продуктивност. Фактурирането, счетоводството и главната книга са някои от инструментите, които най-много ми харесват в FreshBooks.

💡 Съвет от професионалист: Използвайте шаблони за свободна практика в ClickUp, за да генерирате незабавно предложения за проекти, фактури и задачи за привличане на клиенти без никакви забавяния.

6. HubSpot (Най-добър за CRM автоматизация, създаване на оферти и отчитане на приходи)

чрез HubSpot

HubSpot свързва фактурирането с маркетинговите и продажбените дейности, което е полезно, когато искате фактурирането да бъде интегрирано в по-широкия процес на обслужване на клиентите. Използвайте го, за да изисквате плащане с брандирани цифрови фактури директно чрез Stripe или HubSpot Payments.

Възможностите за автоматизация ви позволяват да настроите работни процеси, които изпращат имейли за просрочени фактури, без да се налага ръчна намеса. Чрез интеграцията с QuickBooks можете да синхронизирате данните за фактури и плащания между HubSpot и вашата счетоводна система.

HubSpot ви позволява също да създавате фактури директно от сделки или оферти, да вграждате линкове за плащане и автоматично да проследявате какво е платено и какво е просрочено.

Най-добрите функции на HubSpot

Проследявайте неплатените фактури и активирайте напомняния чрез автоматизация, свързана с вашия пайплайн.

Помолете Breeze Copilot да обобщи записите, да подготви обажданията и да проучи компаниите за секунди.

Създайте споделени шаблони за фактури , базирани на изкуствен интелект, за да помогнете на екипа си да реагира по-бързо и последователно.

Ограничения на HubSpot

Елементите на интерфейса, като оформлението или дизайна на тръбопровода, не могат да бъдат персонализирани в дълбочина без обходни решения.

Липсва специален вътрешен екип за въвеждане; настройката често изисква поддръжка от трети страни.

Цени на HubSpot

Безплатни инструменти

Платформа за начинаещи клиенти: 15 USD/месец на потребител

Smart CRM Professional: 1450 USD/месец за 6 потребители

Smart CRM Enterprise: 4700 долара на месец за 8 потребители

Оценки и рецензии за HubSpot

G2: 4. 4/5 (над 29 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 4000 рецензии)

🧠 Интересен факт: През 50-те години на миналия век концепцията за CRM започва с физическите Rolodexes. Изобретени през 1956 г. от датския инженер Hildaur Neilsen, тези ротационни картотеки някога са били символът на мрежата на търговците.

7. Bitrix24 (Най-добър за проследяване на продажбите и събиране на плащания)

чрез Bitrix24

Bitrix24 е създаден, за да помогне на екипите да оптимизират комуникацията, управлението на проекти, CRM и операциите.

Ако имате нужда да конфигурирате задължителни полета, системи за плащане и типове клиенти във вашите фактури, този инструмент е особено полезен. Освен това можете да създавате шаблони на различни езици за клиенти от различни страни. Системата за фактуриране автоматично обработва различни валути, данъци и отстъпки в зависимост от местоположението на клиента.

Можете да интегрирате PayPal за обработка на плащания и Xero за синхронизация на счетоводството. След като клиентите одобрят офертите, можете да ги превърнете във фактури с едно кликване.

Най-добрите функции на Bitrix24

Проследявайте показателите за продажбите и ефективността чрез BI отчети, анализи на фунията и CRM табла.

Създавайте оферти, транскрибирайте разговори и фактурирайте клиенти в интуитивен потребителски интерфейс с AI асистент.

Превърнете всяко съобщение в потенциален клиент чрез имейл, чат, телефон или социални мрежи чрез многоканален контактен център.

Управлявайте продуктови каталози и данъци с вградена поддръжка за многовалутност и локализирано данъчно съответствие.

Ограничения на Bitrix24

Само супер администраторът може да прави ключови промени в настройките, което ограничава гъвкавостта на работния процес за обикновените потребители.

Много основни функции, като отчитане на работното време и усъвършенствани инструменти за задачи, са достъпни само в по-скъпите планове.

Цени на Bitrix24

Безплатно

Стандартен: 124 $/месец (включва 50 потребители)

Професионална версия: 249 $/месец (включва 100 потребители)

Enterprise: 499 $/месец (включва 250 потребители)

Оценки и рецензии за Bitrix24

G2: 4. 1/5 (500+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (над 900 отзива)

Какво казват реалните потребители за Bitrix24?

Ето как един потребител описа своето клиентско преживяване:

Bitrix24 се отличава с многофункционалността си. Той значително намалява необходимостта от приложения на трети страни, оптимизира работните процеси и подобрява производителността на екипа. […] Платформата има толкова много функции, че може да отнеме малко време, за да разберете как работи всичко. Потребителите могат да се почувстват претоварени от огромното количество опции за персонализиране, особено ако са нови в инструментите за управление на проекти.

Bitrix24 се отличава с многофункционалността си. Той значително намалява необходимостта от приложения на трети страни, оптимизира работните процеси и подобрява производителността на екипа. […] Платформата има толкова много функции, че може да отнеме малко време, за да разберете как работи всичко. Потребителите могат да се почувстват претоварени от огромното количество опции за персонализиране, особено ако са нови в инструментите за управление на проекти.

🚀 Предимството на ClickUp: Помолете ClickUp Brain да създаде задачи за всеки потенциален клиент, споменат в чат нишка в ClickUp. Той ще анализира разговора и ще предложи нови задачи, които можете да добавите към работното си пространство с едно кликване. Създавайте подробни описания на задачите и определяйте интелигентни приоритети незабавно с ClickUp Brain

8. Odoo CRM (Най-добър за персонализиране на работния процес и управление на клиенти)

чрез Odoo CRM

Odoo е пример за CRM софтуер, който опростява управлението на потенциални клиенти и ускорява фактурирането с модулна структура, създадена за гъвкавост.

Можете да го използвате, за да проследявате незабавно прогнозите за приходите, да планирате последващи действия и да автоматизирате продажбите въз основа на предварително определени сценарии. Платформата автоматично създава всички основни счетоводни записи за счетоводни транзакции, като фактури на клиенти, сметки на доставчици и разходи.

Приложението за фактуриране е идеално за основни нужди, а можете да добавите и пълното приложение за счетоводство за изчерпателни финансови отчети, банково съгласуване и управление на активи. Системата включва дигитализиране на фактури с помощта на OCR и AI технологии за автоматично кодиране на хартиени фактури в цифрови форми.

Odoo работи добре, когато имате нужда от интегриране на фактурирането с инвентаризацията, производството или други бизнес операции.

Най-добрите функции на Odoo CRM

Създайте персонализирани канали за продажби с изгледи в стил Kanban, които показват стойността на сделката, контактната информация и етапа на едно място.

Автоматично планирайте следващите стъпки, като обаждания, имейли или срещи, въз основа на вашия план за продажби с помощта на функциите за автоматизация.

Управлявайте абонаментите и повтарящите се фактури безпроблемно, използвайки вградените настройки за честота и автоматично подновяване.

Ограничения на Odoo CRM

Сложната настройка за малки екипи; прекалено многото подробни конфигурации в различни области могат да се окажат прекалено обременяващи и ненужни.

Някои работни процеси на потребителите не са лесно редактируеми или гъвкави без помощта на разработчици.

Цени на Odoo CRM

Безплатно

Стандартен: 31,10 $ на месец на потребител

Персонализирано: 46,80 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Odoo CRM

G2: 4. 1/5 (140+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (над 1200 отзива)

🔍 Знаете ли, че... В трактата си от 1494 г. Лука Пачоли въвежда двойното записване в счетоводството, като включва дебити и кредити във фактурирането. Това остава основата на начина, по който функционират фактурите и днес.

Сключете сделката с ClickUp

Изборът на подходящ CRM и софтуер за фактуриране означава да намерите решение, което надхвърля проследяването на финансовите транзакции.

Въпреки че всеки инструмент от този списък предлага нещо ценно, ClickUp се откроява като универсалното приложение за работа, което свързва вашите екипи по продажби, финанси и проекти без хаос.

С CRM на ClickUp можете да персонализирате процесите, да автоматизирате последващите действия и да управлявате безпроблемно комуникацията с клиентите. Комбинирайте го с финансовия софтуер на ClickUp, за да проследявате бюджетите, да оптимизирате повтарящите се плащания и да генерирате интелигентни табла, които ви дават ясна представа за паричния поток и печалбите.

Регистрирайте се в ClickUp още днес!