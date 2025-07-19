Как HR екипите използват генеративната изкуствена интелигентност: най-добри примери за употреба и реални примери

„Не трябваше ли този кандидат да се присъедини следващата седмица?“

Този момент на объркване обикновено е признак за несъгласувано въвеждане в работата – файлове на пет различни места, неясност относно собствеността и пропуснати актуализации. 🔍

Тук на помощ идват HR инструментите, задвижвани от изкуствен интелект. Те централизират задачите, оптимизират комуникацията и ви освобождават от ръчния труд.

От подбора на кандидати до изготвянето на длъжностни характеристики и персонализирането на процеса на назначаване, генеративната изкуствена интелигенция помага на HR екипите да работят по-бързо и да останат съгласувани, без хаос. Без код. Без объркване. Просто интелигентна подкрепа, която поставя човека на първо място. ✨

🧠 Интересен факт: Генеративната изкуствена интелигентност, машинно обучение и други интелигентни инструменти могат да ви освободят от 60 до 70% от ежедневните ви задачи – въвеждане на данни, пренареждане на файлове и всички онези неща, които ви карат да казвате: „Ще го направя по-късно. “

⭐️ Представен шаблон Шаблонът за наръчник за човешки ресурси на ClickUp помага на екипите по човешки ресурси да създадат централизиран, лесен за актуализиране център за фирмени политики, насоки за служителите и организационна култура. Той подпомага ясната комуникация, гладкото въвеждане в работата и последователните процеси по човешките ресурси, като дава възможност на екипите да се съгласуват по-бързо и да намалят ръчната работа. Получете безплатен шаблон Стандартизирайте HR процесите с шаблона за HR наръчник на ClickUp.

Какво е генеративната изкуствена интелигентност в областта на човешките ресурси?

Генеративната изкуствена интелигентност в областта на човешките ресурси се отнася до инструменти за изкуствена интелигентност, които създават съдържание – като описания на длъжности, имейли или резюмета – въз основа на кратки подсказки.

Вместо ръчно да пишат или да търсят документи, екипите по човешки ресурси могат да използват генеративната изкуствена интелигентност, за да ускорят повтарящите се задачи, като същевременно подобрят последователността и точността. Това е като да имате асистент по писане, анализатор на данни и координатор в едно. Независимо дали изготвяте планове за назначаване на нови служители или отговаряте на често задавани въпроси от кандидатите, изкуствената интелигентност помага да се намали ръчната работа.

Ето защо генеративната изкуствена интелигенция си заслужава да бъде интегрирана в работните процеси на HR:

Спестява време : Автоматизира рутинни задачи като публикуване на обяви за работа и планиране на интервюта.

Подобрява точността : Намалява грешките в комуникацията и документацията.

Подпомага вземането на решения : Бързо анализира големи обеми данни за кандидати или служители.

Повишава производителността: Позволява на HR екипите да се фокусират върху стратегията, а не върху административната работа.

Представете си, че пишете 10 уникални описания на длъжности за сходни роли. Вместо да започвате от нулата, вие задавате на изкуствения интелект следната задача:

📌 Опитайте тази подсказка: „Създайте описание на длъжността „софтуерен инженер на средно ниво с опит в Java и облачни технологии”.

чрез ChatGPT

Той генерира структуриран, готов за публикуване чернови вариант за секунди, спестявайки часове на пренаписване. ⏱️

И това не е просто модна тенденция – в Доклада за тенденциите в човешките ресурси за 2024 г. на McLean & Company 79% от екипите, използващи генеративен AI, заявиха, че той е допринесъл за повишаване на производителността и ефективността. Това не е просто нещо, което е хубаво да се има, а се превръща в нещо съществено за функциите на човешките ресурси.

Генеративната изкуствена интелигентност също така опростява работните процеси в областта на човешките ресурси. Нека разгледаме къде се вписва най-добре.

👀 Знаете ли, че... Glassdoor съобщава, че за една типична свободна позиция в корпорация се получават средно 250 автобиографии.

Какви са основните приложения на генеративната изкуствена интелигентност в областта на човешките ресурси?

Екипите по човешки ресурси са заети с наемане, въвеждане в работата и всичко останало. Генеративната изкуствена интелигенция се включва, за да се справи с повтарящите се задачи, да ускори създаването на съдържание и да подкрепи съвместните работни процеси в областта на човешките ресурси, освобождавайки време за работа, ориентирана към хората.

✨ С ClickUp, HR, задвижван от изкуствен интелект, не изглежда разкъсан – изглежда безпроблемен.

ClickUp е приложението за всичко, свързано с работата – създадено, за да централизира задачите, документите, комуникацията и отчетността на едно място. А сега, с ClickUp Brain, HR екипите получават AI-задвижван копилот, който работи заедно с тях, за да опрости наемането, въвеждането в работата, актуализирането на политиките и др.

📮ClickUp Insight: Един на всеки пет служители казва, че ако знае кога ще бъдат взети решенията, това би му помогнало да работи по-бързо. Въпреки това, в забързания ден, комуникацията по отношение на сроковете често се пропуска. ClickUp Brain решава този проблем, като действа като ваш AI-задвижван помощник. Той автоматично събира актуализации от задачи, теми и документи, като предоставя ежедневни обобщения, резюмета на решения и обобщаващи коментари. Ето как да не се налага да преследвате хора (или информация). 💨

Ето как използването на изкуствен интелект в човешките ресурси променя няколко основни области в тази сфера:

Сортирате ли планина от автобиографии? Инструментите за изкуствен интелект могат незабавно да сканират, анализират и подбират кандидати въз основа на предварително определени критерии като умения, опит на служителите и ключови думи.

Някои инструменти дори оценяват кандидатите и предлагат най-добрите избори, което ви помага да действате по-бързо, без да пропускате талантливи кандидати.

С интеграциите на ClickUp и търсенето, задвижвано от изкуствен интелект, можете бързо да намерите информация за кандидатите, обратна връзка и бележки от интервюта от цялото си работно пространство и свързаните HR приложения.

Ето един прост пример за това как можете да използвате ClickUp Brain за подготовка за интервю:

ClickUp Brain за подготовка на интервюта за мениджъри по човешки ресурси

Talk-to-Speech с Brain Max за HR екипи ClickUp Brain Max вече включва мощна функция за преобразуване на реч в текст, която ви позволява да взаимодействате с работното си пространство, използвайки гласа си – без да е необходимо да пишете. Специалистите по човешки ресурси могат да диктуват задачи, да оставят коментари или да създават документи просто чрез говорене, което прави записването на идеи в движение или по време на срещи по-лесно от всякога. Независимо дали провеждате интервюта, обмисляте планове за назначаване на нови служители или трябва да запишете обратна връзка след индивидуална среща, просто говорете бързо и Brain Max ще транскрибира и организира вашите данни незабавно. Тази функция е особено полезна за натоварените HR екипи, които искат да спестят време, да намалят ръчното въвеждане на данни и да гарантират, че нищо няма да се изгуби при превода.

Асистент за подготовка за интервю

Мениджър по човешки ресурси: „Имам нужда от структурирани въпроси за интервю за позиция в обслужването на клиенти. ”

AI инструмент: Ето го!

Как се справяте с трудни клиенти?

Разкажете ми за случай, в който сте разрешили проблем под голямо напрежение.

Какво означава за вас добро обслужване на клиентите?

AI може да помогне за създаването на ръководства за интервюта, които проникват по-дълбоко, от въпроси, специфични за дадена длъжност, до въпроси за културното приспособяване, без да се налага да търсите в Google с часове.

💡 Професионален съвет: ✨ Искате да направите още една стъпка напред? С ClickUp AI Notetaker можете автоматично да записвате, транскрибирате и обобщавате интервюта или сесии за въвеждане в работата. Екипите по човешки ресурси никога не пропускат подробности и могат да се съсредоточат върху разговора, а не върху воденето на бележки.

Създаване на съдържание за въвеждане в работата

AI може да ускори процеса на адаптация на новите служители, като генерира персонализирано съдържание въз основа на длъжността, отдела и местоположението. Ето какво може да създаде:

Персонализирани имейли за добре дошли

График на обучението през първата седмица

„Запознайте се с екипа си“

Често задавани въпроси за конкретни роли

Чеклисти за новоназначени служители

Резултатът? Новите служители се чувстват подкрепени от първия ден, без HR да губи часове в ръчно създаване на документи. Без шаблони, без ровене – само целенасочени подсказки за секунди.

Освен това, ClickUp Automations може да задейства списъци за проверка при назначаване на нови служители, да изпраща напомняния за попълване на документи и да планира последващи действия, така че нищо да не бъде пропуснато.

Генеративната изкуствена интелигентност може също да помогне на HR екипите да се съобразят с постоянно променящите се трудови разпоредби. Тя може да сканира за промени в местното законодателство и да предлага актуализации на документи за назначаване, наръчници и политики за обучение, помагайки на екипите да бъдат подготвени за одити и да избегнат случайно нарушаване на разпоредбите.

🧠 Интересен факт: ChatGPT веднъж помогна на един потребител да напише 300-страничен роман за един ден — представете си да използвате тази скорост, за да създадете описания на длъжности, имейли или политики за човешките ресурси за минути.

Анализ на обратната връзка от служителите

Събирането на обратна връзка е лесно, но нейното осмисляне – не. AI инструментите могат да обработват стотици отворени отговори от анкети, да идентифицират повтарящи се теми и тенденции в настроенията и дори да предлагат практически предложения.

Преди: Вие сте принудени да четете всеки коментар.

След това: Получавате лесноразбираемо резюме, включващо тенденции, ключови думи и следващи стъпки.

А с таблата за управление на ClickUp можете да визуализирате тенденциите в обратната връзка, да проследявате показателите за ангажираност и да генерирате отчети в реално време за ръководството – всичко на едно място.

👀 Знаете ли, че... 77% от компаниите вече използват или проучват изкуствения интелект. Не е чудно, че и HR се възползва от тази тенденция!

Самообслужване в областта на човешките ресурси, задвижвано от изкуствен интелект

Повтарящите се въпроси на служителите могат да забавят работата на HR екипите – например „Колко дни отпуск ми остават?“ или „Къде е политиката за дистанционна работа?“

С генеративната изкуствена интелигентност екипите по човешки ресурси могат да създават вътрешни портали или чатботове с изкуствена интелигентност, които отговарят на често задавани въпроси, показват съответните политики и персонализират отговорите в зависимост от длъжността или отдела. Това означава по-малко запитвания към отдела по човешки ресурси и по-бързи отговори за служителите.

Генеративната изкуствена интелигентност преобразува HR, като автоматизира повтарящи се задачи и обединява разпръснатата информация, позволявайки на екипите да се фокусират върху хората, а не върху документите. ClickUp Brain и Brain Max служат като интелигентни, всеобхватни AI спътници, позволяващи на HR професионалистите да търсят във всички работни приложения, да диктуват задачи с глас и да автоматизират назначаването на нови служители или управлението на политиките от една единствена, сигурна платформа. Това елиминира претоварването с инструменти и оптимизира всеки HR работен процес.

За разлика от обикновените чатботове, AI агентите на ClickUp предприемат реални действия, създават задачи, актуализират документи и предоставят контекстуална информация, съобразена с нуждите на HR. Brain Max използва най-новите AI модели, за да подпомага вземането на решения в реално време, като винаги оставя контрола в ръцете на хората.

Резултатът е по-бързи процеси, по-интелигентни решения и повече време за HR да развива културата и влиянието. 💼🌱

Постигнете повече с AI агентите на ClickUp

💡 Професионален съвет: Функциите за управление на знанията на ClickUp ви позволяват да създадете централизирана база от знания за човешките ресурси, така че служителите да могат незабавно да намират политики, информация за социални придобивки или ръководства за назначаване на работа, без да чакат отговор от отдела по човешки ресурси.

Управление на производителността

Генеративната изкуствена интелигентност прави оценките на производителността по-интелигентни и по-последователни чрез:

Проследяване на OKR и KPI: Поддържа целите актуални и видими без ръчно проследяване, за да се гарантира, че бизнес лидерите не пропускат нищо.

Анализ на обратната връзка: Открива повтарящи се модели в колегиалните оценки и проверки, което улеснява идентифицирането на силни страни и области за развитие.

Откриване на пристрастност: Отбелязва потенциално пристрастни изрази или непоследователни оценки в прегледите, помагайки на HR да насърчава справедливи оценки в екипите.

Отчитане на разнообразието: Генеративната изкуствена интелигентност може да сигнализира за изключващ език в описанията на длъжностите, да подчертае недопредставените демографски групи във вашата организация и да ви помогне да изградите приобщаващи работни процеси за наемане на персонал – без да добавяте още един инструмент към вашия набор.

Ето един пример за използване на ClickUp Brain за управление на производителността.

Вече не става въпрос за това кога генеративната изкуствена интелигенция ще стане част от вашия работен процес, а как ще се възползвате от нея. Вашите екипи може би вече експериментират с изкуствена интелигенция – сега е време да я интегрирате в ежедневните си HR работни процеси.

📮 ClickUp Insight: За повечето служители (58%) прекият мениджър води прегледа на представянето, но ръководителите на отдели, колегите и HR също участват в процеса. При толкова много гласове обратната връзка може да се разпръсне или изгуби. ClickUp Brain, вграденият AI асистент на ClickUp, може незабавно да обобщи обратната връзка от различни източници – бележки на мениджъри, рецензии на колеги, мнения на HR – в един цялостен доклад. Изкуственият интелект може също да подчертава повтарящи се теми, да маркира действия, които трябва да бъдат предприети, и дори да предлага следващи стъпки, така че никога да не пропуснете важна информация, независимо колко души са ангажирани.

Как се използва генеративната изкуствена интелигенция в човешките ресурси днес?

Говорихме за това, какво генеративната изкуствена интелигенция може да направи за HR – сега нека разгледаме как се използва. Компаниите вече я прилагат по интелигентни, практични и понякога наистина впечатляващи начини.

Нека видим как реални екипи го използват зад кулисите:

Процесът на наемане на Unilever, базиран на изкуствен интелект

С над 250 000 кандидатури, които трябваше да бъдат прегледани за само 3500 места във финалния кръг, Unilever знаеше, че традиционните методи за набиране на персонал не могат да се справят. Затова се обърнаха към генеративната изкуствена интелигенция, за да направят процеса по-иновативен и човечен.

За да намали стреса и да изведе на преден план естествените силни страни на кандидатите, Unilever си партнира с Pymetrics, за да превърне оценяването в игра. Кандидатите играеха интерактивни игри, които измерваха способността им за решаване на проблеми, логика и поемане на риск – без капани и строги формати, а просто възможност да покажат истинския си потенциал.

Те си сътрудничиха с HireVue за интервюта, като използваха софтуер за видеоанализ, за да оценят невербални сигнали като тон, темпо и изражения на лицето. Това помогна на Unilever да погледне отвъд автобиографиите и да вземе по-информирани и безпристрастни решения за наемане на персонал.

Резултатите?

50 000 часа спестени от време за интервюта

1 милион паунда годишни икономии

16% увеличение на разнообразието при набирането на персонал

И 96% степен на завършеност – почти двойно повече от средната за сектора, която е 50%.

Ефективно, приобщаващо и изненадващо забавно – това е наемането на работа, преосмислено.

🎉 Интересен факт: AI не само пише описания на длъжности, но и може да ги оптимизира за инклузивен език и дори да предложи по-привлекателни въведения. Разнообразието започва още от черновия вариант.

Стратегията на IBM за задържане на персонала, подкрепена от изкуствен интелект

IBM използва изкуствен интелект за набиране на персонал – преглеждайки над 8000 автобиографии дневно – но също и за да предскаже кои служители може да се готвят да напуснат.

С персонал от 350 000 души, IBM ( ) създаде програма за прогнозиране на текучеството, използвайки Watson, своя AI двигател, за да анализира хиляди точки данни и да маркира служителите, които са изложени на риск от напускане, с отчетена 95% точност.

Мениджърите получават повече от предупреждение. Те получават и персонализирани предложения за проактивно ангажиране на служителите, преди да е станало твърде късно.

Според бившия главен изпълнителен директор Джини Ромети, тази AI-базирана информация вече е спестила на IBM почти 300 милиона долара в разходи за задържане на персонала.

И не става въпрос само за спестяване на пари. Като преосмисли традиционните модели на управление на човешките ресурси и внедри изкуствения интелект във всичко – от задържането на служителите до набирането на нови кадри, IBM оптимизира операциите си в областта на човешките ресурси с 30% и повиши квалификацията на останалите служители, за да се фокусират върху по-стратегическа и по-ценна работа.

По думите на Ромети: „Най-доброто време да се свържете със служител е преди да си тръгне.“ IBM прави точно това с изкуствения интелект.

💡 Професионален съвет: Искате по-добро задържане на служителите? Използвайте изкуствен интелект, за да анализирате интервюта при напускане, да откриете тенденции в настроенията и да създадете планове за подобрение, преди отливът на кадри да се превърне в тенденция.

✨ Вие не просто управлявате работните процеси. Вие формирате културата. С подходящите инструменти тази работа става по-лесна и много по-удовлетворяваща.

Така че, сте решили да внедрите генеративната изкуствена интелигентност в своя HR инструментариум. Какво следва? Да намерите такава, която отговаря на вашите нужди! Ние сме стеснили избора до три от най-добрите генеративни инструменти, които ще ви помогнат да работите по-бързо и по-умно, без да се налага да имате техническо образование.

1. ClickUp

От назначаването на нови служители до подготовката за интервюта в последния момент, екипите по човешки ресурси се справят с постоянен поток от променящи се задачи – често всички наведнъж. Независимо дали става дума за назначаване на нови служители, управление на календари или актуализиране на политики, натоварването зад кулисите рядко намалява.

Enter ClickUp —приложението за всичко, свързано с работата—е предназначено за HR операции. ClickUp не е просто поредният инструмент за управление на проекти; то е цялостно работно пространство, което комбинира задачи, документи, цели и канали за комуникация — всичко това подкрепено от AI.

Опростете наемането, въвеждането в работата и всичко останало с ClickUp.

ClickUp за HR екипи означава:

Централизирана информация : съхранявайте и получавайте достъп до всички документи, политики, наръчници и записи на служителите, свързани с човешките ресурси, на едно място с : съхранявайте и получавайте достъп до всички документи, политики, наръчници и записи на служителите, свързани с човешките ресурси, на едно място с ClickUp Docs.

Персонализирани работни процеси : Адаптирайте процесите към уникалните нужди на вашата организация, от набирането на кадри до програмите за обучение.

Лесно сътрудничество : Улеснете комуникацията между HR, мениджмънта и служителите чрез функциите Assigned Comments. : Улеснете комуникацията между HR, мениджмънта и служителите чрез функциите ClickUp Chat

Управление на HR екипи: Наблюдавайте и проследявайте производителността на членовете на HR екипа, възлагайте задачи и осигурете гладко сътрудничество чрез функциите за управление на задачи и отчитане на ClickUp.

Но къде е HR, ще попитате вие? Запознайте се с ClickUp Brain, AI асистента, вграден в платформата.

Получавайте незабавни отговори за задачи, документи и хора във вашия HR екип с ClickUp Brain.

Ето какво могат да правят специалистите по човешки ресурси с него:

Свържете се : Получавайте незабавен достъп до информация от всяко приложение и документ, на които разчитате. ClickUp Brain извлича информация от инструменти като Google Drive, Salesforce, GitHub, Figma и други, така че отговорите ви винаги са в контекста.

Попитайте : Не се занимавайте с търсене на папки или безкрайни съобщения – просто попитайте и получите отговор. Попитайте ClickUp Brain за всичко, свързано с задачи, документи или хора, и получите отговор за секунди.

Изграждане : Автоматизирайте седмичните си срещи, актуализации на статуса и отчети за напредъка. Позволете на изкуствения интелект да се занимава с актуализациите на напредъка, за да можете да се съсредоточите върху хората, а не върху документите.

Писане: С вграден асистент за писане, ClickUp Brain помага за усъвършенстване на вътрешните комуникации, изготвяне на бързи отговори и дори създаване на нови шаблони или HR документи на момента, без да са необходими допълнителни инструменти.

От набирането на персонал до задържането му, ClickUp Brain предоставя на вашия HR екип яснотата, бързината и информацията, от които се нуждаят.

💡 Професионален съвет: Превърнете дългите документи с политики за човешките ресурси в кратки, разговорни отговори, като обучите моделите на изкуствен интелект въз основа на действителните запитвания към вашата служба за поддръжка. Започнете с 10-те най-често задавани въпроса.

И тъй като ClickUp се интегрира с вашите съществуващи HR технологии, включително инструменти като BambooHR, Workday, ADP, Google Workspace и Slack, можете да извличате организационни диаграми, политики или данни за заплатите, без да превключвате раздели. Той централизира вашата HR информация, така че ClickUp Brain може незабавно да ви предостави отговорите, от които се нуждаете, на различни платформи.

ClickUp предлага и безплатни шаблони за човешките ресурси, които улесняват набирането на персонал, въвеждането в работата и др. Ето няколко, които можете да опитате:

Шаблон на наръчника за човешки ресурси на ClickUp

Получете безплатен шаблон Организирайте се и съхранявайте вашите HR политики на едно място с шаблона за HR наръчник на ClickUp.

Шаблонът на ClickUp HR Handbook е документ, който ви помага да централизирате политиките и насоките на вашата компания.

ClickUp Brain може дори да ви помогне да изготвите или усъвършенствате ключови раздели като:

Определете мисията , визията и основните ценности на вашата компания.

Организирайте HR политиките като назначаване, напускане, поведение, присъствие и социални придобивки.

Това, което отличава този шаблон, е дълбоката му интеграция с изкуствен интелект:

С ClickUp Brain можете незабавно да генерирате нови проекти на политики, да актуализирате съществуващи раздели с предложения, базирани на изкуствен интелект, и да обобщавате дълги текстове с едно-единствено напомняне. Вашият наръчник е винаги точен, последователен и лесен за поддържане – без ръчно пренаписване или главоболия с версиите.

Накратко, изкуственият интелект превръща вашия наръчник по човешки ресурси от статичен документ в жив, винаги актуален ресурс, спестявайки ви часове и гарантирайки, че вашият екип винаги разполага с най-новата информация.

Шаблон за база от знания за човешките ресурси на ClickUp

Получете безплатен шаблон Организирайте и получите достъп до всичките си вътрешни данни на едно място с шаблона ClickUp Knowledge Base.

Шаблонът за база от знания за човешките ресурси на ClickUp централизира ключовата информация за човешките ресурси. Той ви помага да организирате политики като отпуски, благосъстояние и здраве в лесни за навигация раздели, осигурявайки лесен достъп за вашия екип.

С подстраници за всяка тема можете да проследявате актуализациите по времева марка, да определяте отговорни лица и да поддържате ясна отчетност, което улеснява управлението, споделянето и мащабирането на вашата база от знания в областта на човешките ресурси. Това е незаменим инструмент за гладка вътрешна комуникация, идеален за съхранение и споделяне на насоки в областта на човешките ресурси.

Ето какво казва Ан Томас, мениджър по човешки ресурси в Snowville Creamery LLC, за ClickUp:

ClickUp ни позволява да публикуваме цялата комуникация между всички отдели на нашата компания на едно централно място. Това улеснява и ускорява получаването на известия и поддържането на графици, маршрути и доставки за нашата компания.

ClickUp ни позволява да публикуваме цялата комуникация между всички отдели на нашата компания на едно централно място. Това улеснява и ускорява получаването на известия и поддържането на графици, маршрути и доставки за нашата компания.

2. Findem

чрез Findem

Уморени сте да преглеждате безкрайни автобиографии? Findem има за цел да промени това. Тази платформа, задвижвана от изкуствен интелект, бързо създава подробни профили на кандидатите, използвайки данни от над 100 000 източника, помагайки на ръководителите на човешките ресурси да намерят най-добрите таланти за нула време.

С функции като автоматизирано подбиране на кандидати и CRM система за таланти за персонализирано общуване, това е като да имате асистент по набиране на персонал, който е добре запознат с тенденциите в автоматизацията на човешките ресурси.

Findem се интегрира и с вашата ATS система, за да ви помогне да откриете пренебрегнати кандидати, и използва анализи на източниците, за да ви помогне да усъвършенствате стратегията си за набиране на персонал.

3. Лина

Независимо дали става дума за отговаряне на въпроси на служители, насочване на някого през процеса на назначаване или стартиране на работния процес в друга система, Leena AI разбира контекста и предприема действия – точно когато имате нужда от това.

Не става въпрос само за единични задачи. Leena преосмисля планирането на човешките ресурси от начало до край, като рационализира всичко – от наемането до напускането. Извличане на данни за кандидатите? Готово. Споделяне на документи? Лесно. Едно съобщение може да се справи с всичко.

Той функционира и като софтуер за благосъстоянието на служителите и се занимава с предоставянето на HR услуги, като автоматично разрешаване на заявки, управление на документи и намаляване на времето за изчакване на служителите. Още по-добре, той превръща всяка заявка за поддръжка в знание, готово за бъдещето, така че отговорите стават все по-бързи.

А когато става въпрос за ангажираността на служителите, Лина не само събира обратна връзка, но и действа въз основа на нея. Получавате информация в реално време и автоматизирани действия, които поддържат удовлетвореността в правилната посока.

👀 Знаете ли, че... 49% от организациите вече използват изкуствен интелект за нуждите си в областта на човешките ресурси, като го разглеждат като мощна система за подкрепа на своите служители, а не като заместител.

Какви са предизвикателствата и етичните съображения, свързани с изкуствения интелект в областта на човешките ресурси?

Изкуственият интелект в областта на човешките ресурси може да звучи като сбъдната мечта – по-бързо наемане на персонал, подобрени практики в областта на човешките ресурси и по-малко ръчни задачи. Но не всичко е розово и автоматизирано. Както при всяка технология, екипите по човешки ресурси трябва да внимават за някои препятствия по пътя.

Ето някои ключови предизвикателства в областта на човешките ресурси и етични въпроси, които трябва да имате предвид:

Пристрастия навътре, пристрастия навън

Ако данните, въведени в изкуствения интелект, са пристрастни, резултатите също ще бъдат такива. Това може да доведе до несправедливи решения за наемане на работа, пренебрегване на таланти или изкривени оценки на производителността, без никой да го осъзнава.

Amazon някога трябваше да се откаже от своя AI инструмент за набиране на персонал, след като откри, че той понижава оценката на автобиографии, които съдържат думата „женски“ – като „женски шахматен клуб“. Системата беше обучена на базата на автобиографии от последното десетилетие, повечето от които бяха на мъже, така че тя възприе тази предразсъдъчна нагласа и я приложи.

Защото когато системата се обучава с пристрастни данни, изключването става автоматизирано. ⚠️

Липса на прозрачност

Как изкуственият интелект е стигнал до това решение? Понякога е трудно да се обясни. HR екипите трябва да бъдат предпазливи с „черните кутии“ – AI инструменти, които вземат решения, без да показват как и защо.

Без прозрачност екипите по човешки ресурси могат да срещнат затруднения при обясняването или подкрепата на своите решения. Когато решенията не са обяснени, доверието на служителите може бързо да се подкопае, особено по отношение на справедливостта и пристрастността.

📌 С ClickUp можете да поддържате прозрачност, като проследявате цялото съдържание, редакции и действия, генерирани от изкуствен интелект, в регистрите за активност на вашето работно пространство.

Рискове за поверителността на данните

През 2020 г. германският клон на H&M беше глобен с 35 милиона евро за прекомерно наблюдение на служителите. Компанията използваше чувствителни данни от индивидуални разговори.

Това е ясно предупреждение: изкуственият интелект може да събира и обработва тази информация в голям мащаб, освен ако не съществуват строги контролни механизми.

📌 Надеждните контроли за разрешения и одитни следи на ClickUp помагат да се гарантира, че чувствителните данни за човешките ресурси са достъпни само за оторизирани потребители.

Прекомерна зависимост от автоматизацията

AI е мощен инструмент, но не трябва да замества човешката преценка, особено при решения като наемане, уволняване или оценка на представянето. Тези моменти изискват контекст, емпатия и дискретност – неща, които автоматизацията и AI не могат да възпроизведат.

💡 Професионален съвет: Не се ограничавайте само с автоматизиране на задачите. Позволете на изкуствения интелект да ги свърже в потоци. Например: „Назначаване на нов служител → създаване на списък за въвеждане в работата → планиране на проверка → проследяване на настроенията → отбелязване на проблеми. ” ИИ блести, когато може да види цялата картина. Ето един прост списък за проверка в областта на човешките ресурси, създаден мигновено с ClickUp Brain: Списък със задачи за HR с ClickUp Brain

Скептицизъм сред служителите

Естествено е служителите да се чувстват неспокойни, когато изкуственият интелект чете техните имейли или оценява тяхното представяне. Ето защо ясната комуникация е от значение. Информирайте хората как се използва изкуственият интелект, защо се използва и какви са предпазните мерки за тяхната защита.

Крайният резултат?

🔔 Напомняне: ИИ в HR е мощен инструмент, но само когато се използва с внимание.

💡 Професионален съвет: Използвайте шаблоните за въвеждане на ClickUp, за да посрещнете всеки нов служител по гладък и последователен начин. Персонализирайте ги, за да съответстват на стила на вашата компания – без проблеми и без догадки!

Какво предстои за изкуствения интелект в областта на човешките ресурси?

Генеративната изкуствена интелигенция все още се развива, а човешките ресурси са една от областите, които се променят бързо. Скоро ще видим инструменти, които предсказват текучеството, препоръчват ползи въз основа на демографските характеристики на екипа и дори прогнозират нуждите от наемане на персонал въз основа на целите за приходите или тенденциите за растеж на екипа.

А най-хубавото е, че не е нужно да сте специалист по данни, за да използвате всичко това. С интуитивни инструменти като ClickUp можете да вземате по-умни и по-бързи решения без да се налага да преминавате през процес на обучение.

Въвеждате изкуствен интелект в HR? ClikUp ще ви помогне

Истинската възможност, която предлага генеративната изкуствена интелигентност, не е само автоматизацията, а и подобряването. Тя освобождава HR екипите, за да се фокусират върху хората, а не върху процесите. Но само ако вашите инструменти се развиват заедно с вас.

ClickUp обединява тази еволюция на едно място. Вместо да събирате платформи за набиране на персонал, документи с политики и инструменти за проследяване на новопостъпилите служители, получавате едно работно пространство, създадено за яснота, бързина и мащабируемост.

Не става въпрос само за по-бърза работа, а за изграждането на HR система, която работи за хората.

Следващият ви страхотен служител? Само на един клик разстояние. 🚀