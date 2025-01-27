10-те най-добри софтуера за проследяване на благосъстоянието на служителите през 2025 г.

Софтуерът за корпоративно благосъстояние предоставя цифров център за наблюдение и насърчаване на благосъстоянието на служителите. Но той е нещо повече от цифров фитнес тракер. Той надхвърля физическото здраве, като често се занимава с психическото здраве, нивата на стрес и моделите на сън за по-висока ангажираност и морал на служителите.

Той също така следи настроението ви, изпраща напомняния за заседналия начин на живот, насърчава ви да правите редовни почивки и ви кара да участвате в упражнения за съзнателност.

Защо е важно това? Защото щастливите и здрави служители са по-продуктивни, ангажирани и по-малко склонни да ползват отпуск по болест, което е от полза както за служителите, така и за работодателите.

Това ръководство разглежда най-добрите софтуерни решения за благосъстоянието на работното място през 2024 г. и предлага инструменти, които ще трансформират усилията на вашата организация в областта на човешките ресурси (HR).

Какво трябва да търсите в софтуера за благосъстоянието на служителите?

Да дадете приоритет на благосъстоянието на вашите служители не е лукс. Това е жизненоважно за успеха на вашата компания. Софтуерът за проследяване на благосъстоянието на служителите може да направи голяма разлика, но с толкова много налични опции е лесно да се почувствате объркани, докато вземате решение за правилния избор.

Ето няколко точки, които трябва да имате предвид при избора на най-добрата платформа за благосъстояние:

Удобен за ползване интерфейс: Не забравяйте, че лесното ползване е от ключово значение! Добре проектираната платформа улеснява навигацията, което води до по-висока ангажираност и по-високи нива на приемане на вашата програма за благосъстояние. Функции за персонализиране: Потърсете софтуер, който предлага опции за персонализиране, позволяващи ви да адаптирате здравната си програма към нуждите на вашите служители. Холистичен подход: Не се ограничавайте само с отчитане на стъпки и калории. Идеалният софтуер трябва да обхваща по-широки аспекти на благосъстоянието, включително психичното здраве, управлението на стреса и финансовото благосъстояние. Атрактивни функции: Повишете ангажираността на служителите с игри, предизвикателства и социални взаимодействия. Уверете се, че софтуерът предлага функции, които са в синхрон с вашите служители. Мониторинг и отчитане в реално време: Получавайте навременна информация за физическото и психическото здраве на вашите служители. Изберете платформи за благосъстояние, които идентифицират тенденции и своевременно се занимават с възникнали проблеми, свързани със здравето на вашите служители. Интеграция и мащабируемост: Уверете се, че избраната от вас платформа за благосъстояние се интегрира с съществуващите системи за човешки ресурси и е мащабируема, за да насърчава бъдещия растеж. Поверителност и сигурност на данните: Дайте приоритет на защитата на данните с надеждни мерки и прозрачност по отношение на използването на данните.

Идеалният софтуер за корпоративно благосъстояние трябва да проследява показателите за здраве, да предлага персонализирани инициативи и да насърчава по-здравословните навици сред вашите служители.

10-те най-добри софтуера за проследяване на благосъстоянието на служителите

Подходящият софтуер за благосъстоянието на служителите предоставя необходимите ресурси – като предизвикателства за благосъстоянието и оценки на рисковете за здравето – за цялостно управление на психическото здраве и благосъстоянието на вашите служители.

Ето кратко представяне на 10-те най-добри софтуера за проследяване на благосъстоянието на служителите, които можете да включите в инициативите за благосъстояние на вашата компания още днес.

1. Wellable

чрез Wellable

Wellable е популярна платформа за благосъстояние, която помага на корпорациите да създават персонализирани програми за благосъстояние на служителите, здравни планове и корпоративни здравни изложения.

Тази наградена платформа се интегрира безпроблемно с технологии за благосъстояние като Apple Health, FitBit и Garmin. Тя предлага лесен за навигация потребителски интерфейс (UI) и полезно мултимедийно съдържание, което мотивира служителите да развиват здравословни навици и да продължават да се занимават с фитнес.

Най-добрите функции на Wellable

Насладете се на забавни и интерактивни функции за геймификация, като предизвикателства за благосъстояние, които насърчават здравословните навици.

Участвайте в фитнес класове на място и на живо, сесии по медитация, семинари за съня, класове по хранене и други, водени от експерти в бранша.

Получете персонализирана подкрепа и оценки на здравето от сертифицирани здравни треньори.

Достъп до интерактивни табла и получаване на здравни отчети в реално време, които могат да се експортират.

Въведете програма за отказване от тютюнопушенето, за да помогнете на вашите служители да се откажат от цигарите.

Получете достъп до водеща в бранша поддръжка и помощ 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата от екипа на Wellable.

Ограничения на Wellable

Някои потребители считат, че е трудно да настроят Wellable.

Трудности при разбирането на връзките за въвеждане на информация за храната

Някои потребители смятат, че Wellable няма достатъчно опции за персонализиране.

Някои потребители срещат затруднения при извличането на данни от минали предизвикателства.

Цени на Wellable

Платформа за благосъстояние: Самостоятелно управление за 75 долара за минимум 25 потребители Пълен набор от услуги за 1000 долара за 500 потребители

Самостоятелно управление за 75 долара за минимум 25 потребители

Пълен набор от услуги за 1000 долара за 500 потребители

Единично предизвикателство : Самостоятелно управление: Започва от 1000 долара за до 100 потребители Пълно обслужване: Започва от 5000 долара за до 500 потребители

Самостоятелно управление: Цена от 1000 долара за до 100 потребители

Пълен набор от услуги: Цена от 5000 долара за до 500 потребители

Услуги за благосъстояние:

Множество ценови опции, базирани на честота и включени услуги

Самостоятелно управление за 75 долара за минимум 25 потребители

Пълен набор от услуги за 1000 долара за 500 потребители

Самостоятелно управление: Цена от 1000 долара за до 100 потребители

Пълен набор от услуги: Цена от 5000 долара за до 500 потребители

Рейтинги и отзиви за Wellable

G2: 4,7/5 (над 300 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 50 отзива)

2. Bonusly

чрез Bonusly

Bonusly е платформа за взаимно признание и награди между колеги. Тя позволява на колегите да си дават малки виртуални „бонуси“ за това, че следват ценностите на компанията, надхвърлят очакванията или просто са полезни.

Тези бонуси се натрупват като точки, които служителите могат да използват за награди като подаръчни карти, дарения или специфични за компанията привилегии. Bonusly има за цел да повиши ангажираността на служителите и да насърчи благосъстоянието, морала и отборния дух, като прави признанието публично, навременно и забавно.

Най-добрите функции на Bonusly

Насладете се на лесните за използване функции, дори и да не сте технически подготвени.

Персонализирайте програмите за признание, за да съответстват на културата и ценностите на вашата компания.

Интегрирайте го с популярни информационни системи за човешки ресурси (HRIS), приложения за здраве и софтуер за сътрудничество като Microsoft Team, Slack, Apple Health, Workday, Namely и други.

Получете незабавна информация за виртуалното благосъстояние, връзките в екипа, тенденциите в участието и честотата на признанието с интерактивните табла.

Работете с него в реално време, тъй като е гъвкав, видим и достъпен отвсякъде.

Автоматизирайте работните си процеси, за да бъдете в крак с нещата.

Ограничения на Bonusly

Някои потребители искат повече опции за подаръчни карти или награди, но международните каталози не предлагат много избор.

Бонусите подлежат на специални правила за удържане на данъци, а сумата, която служителите получават при изплащане на дивиденти, може да бъде значително намалена.

Цени на Bonusly

Основна цена: 3 USD/месец на потребител

Предимства: 5 долара на месец на потребител

Персонализирано: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на Bonusly

G2: 4. 8/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 1000 отзива)

3. YuMuuv

чрез YuMuuv

Здравето на служителите е истинското богатство на компанията! YuMuuv се грижи за това. Това е приложение за отборни предизвикателства за благосъстоянието, създадено да повиши ангажираността и благосъстоянието на служителите.

Организациите могат да създават или избират от неограничен брой видове предизвикателства, като броя на стъпките, минутите за медитация или целите за здравословно хранене. Данните от тези екипни предизвикателства се събират чрез популярни интеграции в една платформа, където тази информация се анализира, което я прави значима и сравнима за лична и корпоративна употреба.

Най-добрите функции на YuMuuv

Превърнете фитнеса в игра с разнообразни предизвикателства, класации и отборни състезания.

Получавайте лични актуализации за напредъка и разглеждайте анализи за подобреното здраве.

Синхронизирайте го с популярни интеграции като Apple Health, Google Fit, Garmin, Fitbit, iPhone и Android.

Използвайте ръчно записване на активностите и участвайте, независимо от нивото си на физическа подготовка или технологичните възможности.

Насърчавайте екипната работа и социалното взаимодействие чрез екипни предизвикателства, чат функции и фийдове с дейности.

Насладете се на 32 различни езика по целия свят в App Store и Google Play Store.

Възползвайте се от лесния процес на внедряване, надеждна поддръжка на клиенти и неограничени персонализирани предизвикателства.

Ограничения на YuMuuv

Някои потребители могат да срещнат проблеми със синхронизацията или липса на съвместимост с определени модели.

Има по-малко опции за персонализиране за индивидуални предизвикателства.

Потребителите може да имат затруднения при качването на снимки в чата.

Някои потребители са се оплакали, че не получават известия за чатове.

Цени на YuMuuv

45 дни: Цена от 650 долара за 20 потребители

90 дни: Цена от 975 долара за 20 потребители

365 дни: Цена от 1300 долара за 20 потребители

Оценки и рецензии за YuMuuv

G2: 4. 4/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

4. Microsoft Viva Insights

чрез Microsoft Viva Insights

Кой би помислил, че вашите имейли, чатове и показатели за натовареност могат да разкрият толкова много за здравето на вашите служители? Microsoft Viva Insights е личен треньор по продуктивност и благосъстояние в рамките на вашите Microsoft инструменти. Той анализира вашите комуникационни данни (като имейли, срещи и чатове), за да ви препоръча начини за подобряване на вашите работни навици.

Той може да ви предложи време за концентрирана работа, да идентифицира най-продуктивните ви срещи и да ви помогне да поддържате връзка с колегите си. Освен това предлага упражнения за съзнателност и насърчава установяването на здравословни граници между работата и личния живот.

В крайна сметка, Viva Insights има за цел да ви даде възможност да работите по-умно, а не по-усилено, и да дадете приоритет на здравословния начин на живот.

Най-добрите функции на Microsoft Viva Insights

Получавайте ценна информация за вашия бизнес, като използвате библиотека от гъвкави, готови за употреба отчети, които можете да споделяте с бизнес лидерите.

Получете информация за моделите, които могат да доведат до изчерпване и намаляване на производителността, като например твърде малко време за концентрация, недостатъчно наставничество и работа извън работното време.

Помогнете на екипите да увеличат производителността и да защитят благосъстоянието си с инструменти за индивидуални срещи и екипни планове, като споделен фокус и планове за дни без срещи.

Събирайте обратна връзка от участниците в срещите. Анализирайте навиците си при провеждането на срещи и информацията за категориите срещи. Съгласувайте времето, прекарано в срещи, с вашите цели.

Открийте тенденциите в начина, по който сте прекарвали времето си през последните четири седмици, и идентифицирайте възможности за подобряване на вашата мрежа и сътрудничество.

Ограничения на Microsoft Viva Insights

Не отразява показателите за здраве и психическо благосъстояние

Не може да създава предизвикателства за фитнес на екипа и не се интегрира с приложения за здраве

Някои потребители са имали забавяне в получаването на информация, тъй като акаунтът трябва да бъде активен в продължение на 27 месеца.

Цени на Microsoft Viva Insights

Microsoft Viva Insights: 4 долара на месец на потребител

Microsoft Viva Employee Communications and Communities : 2 USD/месец на потребител (годишен ангажимент)

Microsoft Viva Workplace Analytics и Employee Feedback: 6 долара на месец на потребител (годишен ангажимент)

Microsoft Viva Suite: 12 USD/месец на потребител (годишен ангажимент)

Оценки и рецензии за Microsoft Viva Insights

G2: 4,5/5 (над 40 рецензии)

Capterra: Недостатъчно отзиви

5. Woliba

чрез Woliba

Искате приложение, което да прави всичко за благосъстоянието на вашите служители? Тогава Woliba е точно за вашите HR екипи! Това е цялостна платформа за служителско преживяване, която комбинира функции за благосъстояние, признание, награди и ангажираност в едно мобилно приложение.

Софтуерът има за цел да насърчи положителна култура на работното място и да подобри сътрудничеството в екипа.

Най-добрите функции на Woliba

Публично признавайте и награждавайте колегите си за това, че следват ценностите на компанията, полагат допълнителни усилия или просто са полезни.

Насърчавайте здравословните навици чрез предизвикателства, поставяне на цели и образователни ресурси, като популяризирате цялостен подход към благосъстоянието.

Насърчавайте връзките и екипната работа чрез социални функции, елементи на геймификация и персонализирана обратна връзка.

Организирайте виртуални или лични събития, като излети на екипа или семинари за благосъстоянието.

Свържете се с различни фитнес тракери, HR инструменти и комуникационни платформи.

Ограничения на Woliba

Потребителите може да имат затруднения при намирането на формуляра за биометрично проучване.

Прекалените или непоследователни известия могат да доведат до информационна умора.

Актуализациите на стъпките, километрите и калориите може да закъсняват.

Цени на Woliba

Core : 5 USD/месец на потребител

Премиум : 6 $/месец на потребител

Enterprise: 7 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии на Woliba

G2: 4. 6/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 90 рецензии)

6. PerkUp

чрез PerkUp на G2

PerkUp е платформа, която помага на компаниите да повишат ангажираността и културата на служителите чрез награди и признание.

Можете да използвате PerkUp, за да подобрите задържането на служителите и корпоративната култура, като отбелязвате годишнини от работа, рождени дни, назначаване на нови служители и други важни събития. Можете също да използвате PerkUp, за да награждавате вашите клиенти или партньори за препоръки, лоялност или обратна връзка.

PerkUp предлага разнообразие от продукти и награди, които можете да персонализирате и автоматизирате според вашите нужди.

Най-добрите функции на PerkUp

Поръчайте премиум артикули като фирмени облекла, подаръчни карти и преживявания от цял свят, с лесна персонализация и ниски минимални количества.

Мотивирайте служителите с признание от колеги, поздрави и персонализирани съобщения.

Награждавайте постиженията, празнувайте важните събития и показвайте признателност за индивидуалните и екипните усилия.

Управлявайте бюджети, проследявайте разходите и анализирайте ефективността на програмите с помощта на изчерпателни отчети и анализи.

Интегрирайте популярни софтуерни продукти, инструменти и работни платформи за управление на човешките ресурси.

Ограничения на PerkUp

Някои потребители може да се нуждаят от обучение, за да се запознаят с процеса и начина на използване на кредитите.

PerkUp има ограничени възможности за интеграция с други системи като HRIS, Slack, Amazon Business и SSO/SAML.

Цени на PerkUp

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за PerkUp

G2: 4,5/5 (над 90 рецензии)

Capterra: Недостатъчно отзиви

7. Wellness360

чрез Wellness360

Търсите цялостен доставчик на услуги за благосъстояние? Нека ви представим Wellness360. Той предлага корпоративни решения за благосъстояние за различни организации.

Той помага на бизнеса да насърчава здравословна и ангажирана култура на работното място, като предлага функции като оценка на рисковете за здравето, биометрично скрининг, предизвикателства за благосъстоянието, коучинг, награди, комуникация и самооценка за COVID-19.

Wellness360 се интегрира и с популярни фитнес устройства и приложения и поддържа анализи на базата на данни и опции за персонализиране.

Най-добрите функции на Wellness360

Персонализирайте и брандирайте вашата програма за благосъстояние, използвайки технологията и съдържанието на Wellness360.

Възползвайте се от персонализирани инициативи за благосъстояние , които са насочени към конкретните нужди и интереси на вашите служители въз основа на отговорите им в оценката на риска за здравето.

Синхронизирайте вашите носими устройства, фитнес тракери и здравни приложения с платформата Wellness 360.

Достъп до подбрана библиотека със съдържание за здраве и благосъстояние, базирано на целите и интересите на потребителя.

Планирайте лични тренировки, консултации за психично здраве, здравен коучинг и др.

Ограничения на Wellness360

Цената може да е твърде висока или неясна в сравнение с други решения за благосъстояние.

Някои потребители считат платформата за твърде строга или обща, за да отговаря на техните конкретни цели и предпочитания.

Някои потребители може да срещнат забавяния или затруднения при разрешаването на своите проблеми.

Цени на Wellness360

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Wellness360

G2: 4,9/5 (над 40 отзива)

Capterra: 4,8/5 (10+ отзива)

8. Vantage Fit

чрез VantageFit

Нека надминем GenAI! Vantage Fit е корпоративно приложение за благосъстояние, базирано на изкуствен интелект, което помага на работодателите да създават и управляват ефективни инициативи за благосъстояние, като програми за стимулиране и предизвикателства за служителите.

Той позволява на потребителите да проследяват физическата си активност, сърдечната честота, калориите и други показатели за здравето и да участват в различни фитнес задачи и състезания.

Той също така предлага функции за геймификация, стимулиране и признание, за да мотивира и награждава служителите за техните усилия за подобряване на благосъстоянието.

Най-добрите функции на Vantage Fit

Отидете отвъд проследяването на физическата форма, като включите функции като проследяване на съня, проследяване на приема на вода и дори проследяване на настроението.

Адаптирайте програмата към вашите специфични нужди и култура, като избирате от предварително създадени предизвикателства, създавате свои собствени и ги интегрирате с вече съществуващите си ресурси.

Насърчавайте ангажираността чрез функции като отборни предизвикателства, класации и персонализирани награди.

Проследявайте, анализирайте и подобрявайте показателите за здравето на служителите с изчерпателна информация.

Ограничения на Vantage Fit

Възможни несъответствия в проследяването на стъпките, записването на разстоянието и дори пълна загуба на данни

Елементите на геймификацията може да се окажат по-малко привлекателни за някои потребители, които се развиват в приятелска конкуренция.

Някои потребители са съобщили, че приложението изразходва значително количество батерия на техните устройства.

Цени на Vantage Fit

Безплатно: До 10 потребители

Премиум: 1 $/седмица на потребител

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Vantage Fit

G2: 4,5/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 90 рецензии)

9. Nectar

чрез Nectar

Търсенето ви на безплатна платформа за ангажираност на служителите приключва с Nectar! Известна с лесния си за използване интерфейс, приложението улеснява служителите и мениджърите да се възползват максимално от уникалните му функции.

Освен това платформата се интегрира безпроблемно с популярни HR и комуникационни инструменти, оптимизира работните процеси и подобрява достъпността.

Основните функции са безплатни, но приложението Nectar HR предлага и платени планове с допълнителни функции, като инструменти за управление на производителността, автоматизация на въвеждането на нови служители и разширени анализи.

Най-добрите функции на Nectar

Изпращайте и получавайте публични „поздрави“ в цялата организация

Използвайте различни награди като подаръчни карти, фирмени сувенири и др.

Натрупвайте точки чрез признание, участие в инициативи на компанията и дори чрез изпълнение на задачи.

Получете достъп до ексклузивни отстъпки и оферти за различни продукти и услуги, от развлечения и пътувания до здраве и благосъстояние.

Споделете обратна връзка за различни аспекти на компанията, включително работната среда, управлението и корпоративната култура.

Ограничения на Nectar

Липса на гъвкавост при създаването на програми, които наистина съответстват на корпоративната култура и нужди

Някои потребители считат, че съотношението между точки и парични награди е по-малко атрактивно в сравнение с други платформи.

Някои потребители може да предпочетат платформа с по-широк набор от функции за ангажираност, като анкети, поставяне на цели или предизвикателства под формата на игри.

Не се интегрира с приложения за здраве и следователно не може да предостави показатели за благосъстоянието.

Цени на Nectar

Стандартен: 2,75 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Плюс: 4 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Nectar

G2: 4,7/5 (над 4000 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 200 отзива)

10. Limeade

чрез Limeade

Limeade е корпоративна платформа за благосъстояние и ангажираност, създадена да помага на организациите да подобрят физическото, емоционалното, финансовото и професионалното благосъстояние на своите служители.

С научно обоснован подход и водещи в бранша решения, той помага на компаниите да предприемат цялостни мерки за подобряване на здравето на служителите и намаляване на разходите за здравеопазване. Това помага на компаниите значително да повишат производителността на служителите си.

Най-добрите функции на Limeade

Помогнете на служителите да подобрят цялостното си благосъстояние с научно обосновани дейности, оценки и ресурси.

Дайте възможност на вашите служители с инструменти за подобрена обратна връзка, признание и индивидуално наставничество.

Събирайте обратна връзка и мнения от служителите с помощта на функции като анкети, проучвания и проверки на настроенията.

Използвайте централна платформа за комуникация в цялата компания и поддържайте служителите си информирани и свързани.

Насладете се на мащабируемост и персонализиране, за да отговорите на нуждите на вашата организация.

Ограничения на Limeade

Достъпът до разширени функции като задълбочени анализи, обучение за лидерство и обширни възможности за персонализиране изисква допълнителни такси.

Въпреки че е функционално, мобилното приложение не предлага функции като признание от колеги и някои функции за проучвания, които са налични на уеб платформата.

Някои потребители съобщават за сложен процес на конфигуриране, изискващ технически познания.

Цени на Limeade

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Limeade

G2: 4. 4/5 (над 40 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

След като разгледахме основните характеристики на софтуера за проследяване на благосъстоянието на служителите и ви представихме 10-те най-добри варианта, нека да разгледаме ClickUp – авангарден инструмент за управление на служителите.

ClickUp

Представете си следното: вашият отдел по човешки ресурси е затрупан с документи, преследва одобрения и се чувства откъснат от служителите. Той се нуждае от стабилна платформа за управление на човешките ресурси.

Инструментът оптимизира задачите на HR отдела, от назначаването на нови служители до оценката на тяхното представяне, спестявайки ценно време и усилия. Добавете към списъка автоматизирано изчисляване на заплатите, лесно проследяване на отпуските и незабавен достъп до данните на служителите. Ето го! Това е най-доброто решение за HR екипите навсякъде!

Сега, запознайте се с платформата за управление на човешките ресурси ClickUp!

Създайте перфектната система за опростяване на наемането, въвеждането в работата и развитието на служителите с платформата за управление на човешките ресурси на ClickUp.

Управлението на служителите може да бъде изпълнено с документи, но не е задължително да е така! Сбогувайте се с досадната документация и ръчните процеси с ClickUp Automation.

Изберете от над 100 последователности за автоматизация на ClickUp, за да оптимизирате работните процеси, рутинните задачи, предаването на проекти и др.

С ClickUp Automation можете да оптимизирате HR функциите на вашата компания за по-голяма бързина и точност:

Елиминирайте ръчните задачи като изпращане на имейли за добре дошли, възлагане на задачи и предоставяне на достъп с предварително създадени шаблони за автоматизация.

Осигурете ефективно въвеждане на новите служители, като автоматично задействате действия въз основа на конкретни критерии.

Дайте възможност на служителите да подават заявки за отпуск по електронен път и автоматизирайте работните процеси по одобряването им въз основа на предварително определени правила.

Задайте повтарящи се напомняния за прегледи на представянето, които автоматично подканват мениджърите да започнат и завършат оценките.

Това в крайна сметка освобождава специалистите по човешки ресурси, за да се фокусират върху стратегически инициативи, които стимулират ангажираността, производителността и цялостния успех.

Съвет от професионалист: Комбинирайте тези функции за автоматизация с AI-базираните инструменти на ClickUp Brain , за да препоръчате персонализирани награди за признание въз основа на данните за служителите. Анализирайте тези данни, за да идентифицирате служителите, които са изложени на риск от изчерпване. Оценете уменията на екипа и идентифицирайте областите, в които е необходимо обучение или развитие.

Прегледайте цялата си процедура по набиране на персонал и HR функциите с ClickUp Views.

Освен това, над 15 гъвкави изгледа на ClickUp предлагат значително предимство за специалистите по човешки ресурси, като предоставят разнообразни перспективи върху данните и насърчават ефективни работни процеси.

Екипите по човешки ресурси се справят по-бързо с пречките, спестявайки време и пари, като получават обща представа за всички задачи, проекти и данни за служителите в един единствен, персонализиран изглед на списъка в ClickUp.

Календарният изглед на ClickUp ви помага да визуализирате предстоящи събития, крайни срокове и срещи, свързани с дейностите по управление на човешките ресурси, като ви гарантира, че ще сте в крак с важните дати и ще избегнете конфликти в графика.

Оптимизирайте управлението на ресурсите, като категоризирате и персонализирате задачите в календарния изглед на ClickUp.

Можете също така да планирате и управлявате сложни HR проекти с ясни срокове и зависимости. Проследявайте разпределението на ресурсите, идентифицирайте потенциални пречки и коригирайте графиците проактивно с ClickUp Gantt Chart View.

Освен това, персонализираните формуляри могат да ви помогнат да събирате обратна връзка от служителите, да проследявате завършените обучения или да събирате данни за производителността. Станете експерт, като получите ценна информация за настроенията на служителите и идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение, с ClickUp Form View.

Накрая, използвайте ClickUp Dashboards, за да проследявате ключови показатели за ефективност (KPI) като индивидуални и екипни цели, изпълнени задачи, оценки за обратна връзка и напредък в развитието на уменията. Това предоставя цялостна картина на ефективността на служителите на едно централизирано място.

Проследявайте производителността и натовареността на служителите с персонализирани табла за управление ClickUp.

Най-добрите функции на ClickUp

Използвайте възможностите за автоматизация на ClickUp, за да оптимизирате всички свои задачи и функции, свързани с човешките ресурси.

Използвайте AI-базираните инструменти на ClickUp, за да подобрите ангажираността на служителите и успеха на компанията.

Използвайте по най-добрия начин системата за проследяване на производителността и дайте възможност на специалистите по човешки ресурси да проследяват и оптимизират ефективно производителността на служителите в ClickUp.

Следете времето, прекарано от отделни лица и екипи по конкретни проекти и задачи, като получавате ценна информация за индивидуалната производителност и ефективността на проектите с ClickUp Project Time Tracking.

Съгласувайте индивидуалните и екипните цели, стимулирайте производителността чрез обратна връзка, базирана на данни, и насърчавайте ангажираността чрез проследяване на целите – всичко това чрез ClickUp Goals

Използвайте над 100 шаблона на ClickUp HR за назначаване, напускане, обратна връзка от служители, писма за назначаване, предложения за работа, годишни цели, планиране на събития и др.

Ограничения на ClickUp

За начинаещите потребители може да има стръмна крива на обучение.

Опцията за проследяване на времето на ClickUp се нуждае от подобрение.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 долара на месец за потребител

Business Plus: 19 $/потребител на месец

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain е достъпен за всички платени планове на цена 5 USD/потребител на месец.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 отзива)

Повишете ефективността на вашия отдел по човешки ресурси с ClickUp

Изборът на подходяща платформа за благосъстоянието на служителите изисква внимателно обмисляне. Прегледайте бюджетите на вашата организация, културното съответствие, размера на екипа, програмите и услугите за благосъстояние, както и показателите за здраве, преди да изберете софтуера, който най-добре отговаря на целите на вашата организация в областта на здравето.

С ClickUp можете да се възползвате от функции като поставяне на цели, признание и проучвания, които могат да подпомогнат инициативите за благосъстояние.

Регистрирайте се в ClickUp още днес, за да създадете процъфтяваща работна сила, която е щастлива, здрава и готова за успех!