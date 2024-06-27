Как да използвате изкуствен интелект в областта на човешките ресурси (примери за употреба и инструменти)

В много организации днес отделът по човешки ресурси все още работи в реактивен режим. Много дейности и действия се предприемат едва след като са настъпили определени събития. Това не е идеално, особено в бързо променяща се и дигитализирана работна среда. Но това не е защото вашият HR екип не се интересува. Просто те са прекалено затрупани с административни задачи или се фокусират върху планирането на интервюта, обработката на документи, изпращането на напомняния и други повтарящи се дейности.

AI инструментите за HR могат да помогнат за промяна към по-добро. Те могат да поемат ежедневните дейности, включително администриране на заплати и социални придобивки, процеси по набиране на персонал, задържане на служители и др. Това позволява на вашите HR екипи да се фокусират върху ключови дейности, като анализ на обратната връзка от служителите, развитие на таланти и подобряване на процесите в компанията. Използването на тези инструменти за автоматизация на HR помага на организациите да спестят време и пари. Освен това, то намалява влиянието на човешките грешки и личните предубеждения на работното място и насърчава създаването на благоприятна среда.

Така че, може ли изкуственият интелект наистина да отвори нови възможности за вашите процеси в областта на човешките ресурси? В този наръчник ще разгледаме как да използвате изкуствения интелект в областта на човешките ресурси, за да изградите HR отдел, готов за бъдещето, и процъфтяваща работна среда.

Разбиране на изкуствения интелект в областта на човешките ресурси

Изкуственият интелект (AI) обхваща редица технологии, които позволяват на машините да симулират човешкия интелект. AI може да анализира огромни количества данни, да идентифицира модели и да автоматизира задачи, освобождавайки HR екипите да се фокусират върху стратегически инициативи. Това създава нещо като сеизмична промяна.

Изкуственият интелект се използва за автоматизиране на досадни и повтарящи се ръчни процеси, за вземане на решения въз основа на данни и за създаване на здравословна работна среда за служителите.

Това има няколко ключови предимства за компаниите, включително:

Подобрен процес на привличане на таланти : С : С AI инструменти за набиране на персонал можете да търсите в по-широк кръг от кандидати и да идентифицирате тези с най-подходящите умения. Това се превръща в по-бързи цикли на наемане, намалени разходи и по-висококачествена работна сила.

Повишено задържане на служителите: Щастливата и ангажирана работна сила е продуктивна. Изкуственият интелект може да ви помогне да идентифицирате потенциални рискове от напускане и да се справите проактивно с техните притеснения. Освен това, инструментите, задвижвани от изкуствен интелект, могат да персонализират плановете за развитие на служителите и да насърчават култура на непрекъснато учене, повишавайки удовлетвореността, задържането и кариерното развитие на служителите. Много организации днес също използват инструменти за изкуствен интелект, за да ангажират служителите и да правят редовни проверки на настроенията им.

Планиране на работната сила на базата на данни: HR технологията, задвижвана от изкуствен интелект, може да анализира представянето на служителите въз основа на техните умения, резултати и други параметри. Този проактивен подход ви позволява да разработвате целенасочени стратегии за привличане на таланти и програми за повишаване на квалификацията, като разбирате очакванията на служителите от тези упражнения.

Намалена административна тежест: AI технологиите могат да поемат основни и повтарящи се HR задачи като планиране на интервюта, търсене на кандидати, назначаване на служители и др. Екипите по човешки ресурси могат да се фокусират повече върху ангажираността на служителите, повишаване на квалификацията и изработване на най-успешните стратегии за привличане и задържане на служители.

Намаляване на пристрастията в HR процесите: Несъзнателните пристрастия могат да се промъкнат в различни HR функции, като попречат на усилията за разнообразие и приобщаване. AI може да помогне за намаляване на пристрастията, като оценява хората въз основа на обективни критерии, което води до по-разнообразно и справедливо работно място.

Как да използвате изкуствен интелект в областта на човешките ресурси за различни случаи на употреба

Важно е да помните, че изкуственият интелект не замества човешкия опит. Специалистите по човешки ресурси принасят безценни човешки качества като емпатия, преценка и критично мислене. Според скорошно проучване 49% от организациите използват изкуствен интелект в областта на човешките ресурси и го разглеждат като средство за подпомагане на човешкия си персонал.

Използвайки изкуствения интелект като мощен инструмент, специалистите по човешки ресурси могат да се съсредоточат върху това, в което са най-добри – изграждане на взаимоотношения със служителите, насърчаване на положителна работна култура и реализиране на стратегически инициативи, които движат бизнеса напред. Ето някои от основните процеси в областта на човешките ресурси, в които технологиите за управление на човешките ресурси и изкуственият интелект създават печеливша комбинация:

Процеси по набиране на персонал

Проследявайте дейностите си по набиране на персонал и натоварването си с персонализирани табла за управление на ClickUp.

Една от основните области, в които изкуственият интелект се използва за планиране на човешките ресурси, е процесът на наемане и подбор на персонал. Той може значително да оптимизира процеса, като се фокусира върху конкретни области като:

Преглед на автобиографии и подбор на кандидати: Инструментите за преглед на автобиографии, базирани на изкуствен интелект, могат да анализират автобиографиите за ключови думи, умения и нива на опит, като отсяват неквалифицираните кандидати и спестяват безброй часове на специалистите по човешки ресурси. Мислете за тях като за ATS на стероиди! Тези инструменти могат също да използват усъвършенствани алгоритми, за да съпоставят кандидатите с конкретни длъжностни характеристики, като по този начин гарантират по-добро съответствие между квалификациите и изискванията. По този начин мениджърите по наемане на персонал могат да се съсредоточат върху ключовите решения, вместо да преглеждат всяка автобиография.

Създаване на разнообразен резерв от таланти: AI може да премахне несъзнателните предубеждения при набирането на персонал, като оценява кандидатите обективно въз основа на длъжностната характеристика. Това позволява на HR екипите да привличат по-разнообразен резерв от квалифицирани кандидати.

Ангажиращо преживяване за кандидатите: AI чатботовете могат да обработват първоначалните запитвания на кандидатите и да отговарят на често задаваните въпроси. Те могат също така да планират интервюта автоматично, като се синхронизират с AI чатботовете могат да обработват първоначалните запитвания на кандидатите и да отговарят на често задаваните въпроси. Те могат също така да планират интервюта автоматично, като се синхронизират с AI инструменти за срещи . Това освобождава HR специалистите да взаимодействат с подбраните кандидати и да създадат положително първо впечатление за организацията.

Предсказуема аналитика за успешно наемане на персонал: Изкуственият интелект може да анализира минали записи за наемане на персонал, за да открие тенденции и да предскаже кои кандидати ще се справят успешно на дадена позиция. Това позволява на специалистите по човешки ресурси да вземат решения въз основа на данни и да насочат усилията си за набиране на персонал към кандидати с висок потенциал.

Unilever, световен лидер в производството на потребителски стоки, е в новините заради използването на изкуствен интелект в HR процесите, особено в области като набиране на персонал и оценки. Компанията, която трябваше да прегледа 250 000 кандидатури, за да избере 3500 души за финалните кръгове, реши да използва изкуствен интелект за своите оценки. За да подобри методологията си за оценяване и тестване, тя използва изкуствен интелект, за да: Оценки чрез игри : Unilever си партнира с Pemetrics, за да използва тяхната платформа, базирана на игри, за да оцени способностите на кандидатите за решаване на проблеми, логика и поемане на риск чрез забавни, интерактивни игри. Това не само извади на преден план естествените способности на кандидатите, но и значително намали стреса за тях, позволявайки им да покажат истинския си потенциал.

Видеоанализ за интервюта: Unilever работи с Higher View за създаването на платформа за видеоанализ, която анализира невербалните сигнали на кандидатите, като езика на тялото и тона на гласа. Това помогна на Unilever да надхвърли рамките на автобиографиите и да вземе по-информирани решения за наемане на персонал. Резултатът? Unilever спести невероятните 50 000 часа от времето за интервюта с кандидати за период от 18 месеца. Това им помогна да постигнат икономия от 1 милион лири годишно. Освен това, те постигнаха забележително увеличение от 16% в разнообразието на наетите служители. С 96% процент на завършени интервюта с кандидати (в сравнение с традиционните 50%), става ясно, че новият подход е бил ефективен и ангажиращ за всички участници!

Шаблонът за набиране и наемане на персонал на ClickUp е всеобхватен набор от инструменти, който може да ви помогне да оптимизирате процесите си за намиране на кандидати. С функции, позволяващи лесно публикуване на обяви за работа, ефективно проследяване на кандидатите, стандартизирани карти за оценка на интервюта и опростени формуляри за кандидатстване за работа, той придава простота и ефективност на вашите процедури за наемане на персонал.

Процеси по назначаване и обучение

Въвеждането на нови служители е ключов процес за всяка организация, тъй като определя тона на опита и очакванията на новите служители от компанията. В допълнение към базата от знания и работните процеси по въвеждането, изкуственият интелект може да направи този процес по-персонализиран и вълнуващ. Това може да включва:

Персонализирани програми за въвеждане в работата: AI може да използва данни от профилите на служителите и длъжностните им роли, за да създаде персонализирани преживявания при въвеждането в работата. Това може да включва адаптиране на учебните материали към ролята на кандидата, организиране на запознаване с колегите и предоставяне на целеви ресурси, за да се осигури плавен преход.

Персонализирано обучение и развитие: AI може да анализира уменията, пропуските в знанията и кариерните цели на служителите, за да препоръча персонализирани възможности за обучение. Това гарантира, че служителите получават обучението, от което се нуждаят, за да се представят отлично в ролята си и да развиват непрекъснато своите умения.

С ClickUp Brain целият ви екип може да получи AI-базиран асистент, който предоставя точни и незабавни отговори въз основа на контекста. Този асистент може да сканира информация от всички ваши организационни файлове и документи, включително Wiki, Docs, Projects, Tasks и други области. По този начин, когато новите ви служители имат конкретни въпроси, AI асистентът може да даде точни отговори, спестявайки време на членовете на вашия екип.

Управление на производителността

Традиционните оценки на представянето често се основават на реактивен подход, при който служителите получават обратна връзка само в края на годината или точно преди оценките. Този процес често може да изглежда отнемащ време и да окаже негативно влияние както върху служителите, така и върху мениджърите.

С помощта на AI инструменти този процес може да бъде улеснен и да стане по-ефективен, като се фокусирате върху аспекти като:

Обратна връзка, базирана на данни, и непрекъснато усъвършенстване: AI може да анализира данни, включително показатели за ефективност, напредък по отношение на целите и самооценки на служителите. Тези данни могат да се използват за генериране на обективни и задълбочени доклади, които подчертават силните страни на служителите и областите, в които има място за подобрение. Например, AI може да подаде ранно предупреждение, ако забележи значително отклонение от очакваното постигане на целите. Такива базирани на данни прозрения дават възможност на мениджърите да предоставят по-целенасочена и практична обратна връзка, като премахват всякаква вероятност от пристрастност в оценките.

Коучинг и обратна връзка в реално време: Системите за управление на производителността, базирани на изкуствен интелект, могат да улеснят по-честата обратна връзка. Представете си, че получавате обратна връзка в реално време за производителността си през цялата година, вместо да чакате единствената годишна оценка. Това насърчава култура на непрекъснато усъвършенстване и помага на служителите да коригират курса си и да адаптират поведението си според нуждите.

Административни задачи и управление на натоварването

Специалистите по човешки ресурси често се оказват затрупани с административни задачи. Изкуственият интелект може да автоматизира тези повтарящи се процеси, освобождавайки ценно време за по-стратегически инициативи:

Планиране и управление на интервюта: Инструментите за планиране, базирани на изкуствен интелект, могат да автоматизират планирането на интервюта, като намаляват комуникацията между кандидатите и мениджърите по наемането.

Управление на отпуските и администриране на социалните придобивки: AI чатботовете могат да отговарят на въпросите на служителите относно политиките за отпуски и социалните придобивки, като по този начин намаляват административната тежест върху HR екипите.

Acme обнови процеса си на наемане на персонал с платформа за набиране на персонал, базирана на изкуствен интелект, която замени остарялата ръчна система, която им костваше най-добрите таланти. Това иновативно решение автоматизира задачи като преглед на автобиографии и планиране на интервюта, което доведе до впечатляващи резултати: Квалифицираните кандидати са се увеличили с 63%

Времето за наемане на персонал се е намалило с 55%

Процентът на приемане на оферти се е увеличил с 47%

Ангажираност и задържане на служителите

От HR лидерите се очаква да разбират и поддържат настроението и нивото на ангажираност на служителите. Въпреки това, HR отделите могат да се сблъскат с комуникационна пропаст с служителите в големи организации или разпределени екипи. За да преодолеят тази пропаст, HR екипите могат да използват машинно обучение за анализ на данни от 360-градусови проучвания или анонимни формуляри за обратна връзка.

Съвет от професионалист: Използвайте шаблона за обратна връзка от служителите в ClickUp, за да създадете форум за отворени дискусии между мениджърите и персонала. С този шаблон можете: Събирайте значима обратна връзка от служителите

Проследявайте настроенията на служителите във времето с помощта на мощни визуализации

Изградете култура на прозрачност и доверие между служителите, мениджмънта и HR екипите

С по-задълбочен анализ HR екипите могат да преценят настроенията на служителите и да предприемат съответните мерки. Това им позволява да се справят проактивно с проблемите на служителите и да създадат по-позитивна работна култура.

Изкуственият интелект може да позволи и по-персонализирана комуникация със служителите въз основа на техните интереси, нужди и т.н. Например, той може да сканира базите данни на служителите за предстоящи рождени дни, годишнини и други важни събития. След това може да изпрати целеви съобщения на съответните членове на екипа. Това помага на екипа за управление на талантите да признае индивидуалния принос и да подобри процесите за ангажираност на служителите.

Благосъстояние и психично здраве на служителите

Благосъстоянието и психическото здраве на служителите вече не са второстепенна грижа за организациите. Днес HR екипите трябва да работят и върху политики и прилагане на процедури, които оказват влияние върху цялостното здраве на служителите. Чрез внедряването на AI инструменти с софтуер за благосъстоянието на служителите, организациите могат да подобрят благосъстоянието на служителите по различни начини, като например:

Идентифициране на ранни признаци на изчерпване: AI може да анализира моделите на комуникация на служителите, отработените часове и резултатите от работата, за да идентифицира потенциални признаци на изчерпване. Това позволява на HR специалистите и мениджърите да се намесят навреме и да предоставят ресурси и подкрепа на служителите, които изпитват затруднения. Екипите могат също да вземат проактивни решения и да насърчават преуморените служители да си вземат почивки. Това помага за преодоляване на проблемите, свързани с баланса между работата и личния живот.

Персонализирани ресурси за психично здраве: Чрез анализ на демографските данни, стила на работа и индивидуалните предпочитания на служителите, изкуственият интелект може да препоръча персонализирани ресурси за психично здраве и програми за подкрепа. Това може да включва препоръки за приложения за съзнателност, свързване на служителите с подходящи семинари или предоставяне на достъп до програми за подкрепа на служителите (EAP).

Използване на софтуер за изкуствен интелект в областта на човешките ресурси

Възможностите за приложение на изкуствения интелект в областта на човешките ресурси се развиват постоянно. С продължаващото развитие на инструментите за изкуствен интелект можем да очакваме в бъдеще да се появят още по-иновативни примери за приложение. Въвеждането на изкуствен интелект обаче е нещо повече от просто технология; мениджмънтът на човешките ресурси трябва да се погрижи тези съвременни технологии да се използват правилно.

Ето няколко ключови тенденции в автоматизацията на човешките ресурси, подхранвани от изкуствения интелект, които могат да подобрят процесите в областта на човешките ресурси:

1. От реактивен към предсказуем HR

С помощта на инструменти за управление на човешките ресурси, базирани на изкуствен интелект, организациите могат да преминат от реактивно към предсказуемо управление на човешките ресурси, като използват изкуствения интелект, за да разкрият важни информации, скрити в данните за своите служители.

Вземете за пример платформата на Praisidio, базирана на изкуствен интелект, която помага на HR екипите при планирането и анализа на работната сила. Платформата събира вашите данни и ви позволява да използвате прогнозни данни за планиране на работната сила, за да вземете правилните решения. Можете да задавате въпроси на чатбота с изкуствен интелект, да проверявате процесите си с подробен анализ на всеки проблем или въпрос и да постигнете по-висока производителност. Чрез използването на изкуствен интелект в HR, инструментът е помогнал на организациите да: Постигнете 100 пъти по-бързи резултати в сравнение с ръчните процеси.

Намалете разходите до 1/10 от цената на старите софтуери за анализ на персонала.

Предоставяйте незабавни отговори на бизнес въпроси, свързани с талантите

чрез Praisidio

По този начин организациите могат да преминат от реактивен към проактивен подход, като използват правилно своите данни и познания за служителите. Тук на помощ идва платформата „всичко в едно“ като ClickUp. Тя е цялостно решение, което безпроблемно интегрира изкуствения интелект с мощни функции за управление на задачите, предназначени да подпомогнат екипите по човешки ресурси.

ClickUp за екипи по човешки ресурси е цялостен софтуер за управление на човешките ресурси, който предоставя на екипите по човешки ресурси възможност да:

Насърчавайте и проследявайте представянето, ангажираността и развитието на служителите с персонализирани изгледи и табла .

Оптимизирайте процеса на набиране на персонал, като използвате разширени функции за организиране на кандидатурите, филтриране на подходящите и автоматизиране на процесите .

Персонализирайте HR системата, като добавите персонализирани полета към всеки изглед, персонализирани статуси за вашите дейности, автоматизирани работни процеси, напомняния, списъци за проверка, шаблони и др.

Събирайте обратна връзка и мнения от вашите служители, за да разберете какво очакват от вашите HR процеси. Използвайте ClickUp Forms , за да събирате тази информация и да я съхранявате във вашата система. С интерактивни и ангажиращи формуляри за обратна връзка можете да увеличите процента на отговорите и да гарантирате, че служителите могат да предоставят своите мнения в добре дефиниран формат. Можете дори да позволите на служителите да предоставят мнения по определени теми анонимно, като гарантирате запазването на тяхната конфиденциалност.

Чрез създаването на безопасно пространство, в което да се чуват гласовете на служителите, HR може да взема решения, основани на данни, които водят до по-ангажирана, продуктивна и просперираща работна сила.

2. Създайте положителни преживявания при назначаването на нови служители

Първото впечатление е важно, а първото впечатление на служителя за вашата компания определя тона на цялостното му преживяване. Изкуственият интелект и инструментите за управление на човешките ресурси могат да помогнат за персонализиране на процеса на назначаване на служители и да подобрят цялостното преживяване.

Например, вместо да преглеждате всички документи и политики, свързани с човешките ресурси, можете да създадете шаблон за въвеждане и обучение. Това ще даде на вашите служители по-стандартизирана представа за цялата база от знания в областта на човешките ресурси. Това включва наръчника за човешките ресурси, документи за политиките, често задавани въпроси и други материали. С ClickUp Docs и ClickUp Clips можете да създавате подробни прегледи и да съхранявате всички документи за въвеждане на новопостъпили служители на едно място, което улеснява достъпа до тези данни за цялата ви организация.

Можете да използвате шаблона на ClickUp Knowledge Base, за да създадете базата от знания на вашата организация. Шаблонът е създаден, за да ви помогне да документирате и проследявате политиките, процедурите и процесите в областта на човешките ресурси, като ви дава възможност да:

Създайте централизиран източник на информация, достъпен за целия ви отдел по човешки ресурси и всички екипи.

Уверете се, че всички мениджъри по човешки ресурси и членове на екипа са в крак с най-новите промени в политиките и регламентите в областта на човешките ресурси.

Съвет от професионалист: Използвайте задачите в ClickUp, за да възлагате задачи за въвеждане в работата и да проследявате напредъка безпроблемно, като създавате плавен преход за новоназначените служители.

3. Автоматизирайте и оптимизирайте дейностите, свързани с човешките ресурси

Въпреки че съществуват много начини за оптимизиране на административните и повтарящи се дейности, организациите често се борят с тях, като се налага човешка намеса дори при автоматизирани работни процеси. Тук AI инструментите могат да ви бъдат помощници, като правят вашите екипи по човешки ресурси по-ефективни и спестяват време в процеса.

Например, ако искате да напишете имейл до цялата компания за нова инициатива, защо да не използвате AI асистент за писане, който да ви помогне да усъвършенствате комуникацията си?

С ClickUp Brain, вграден AI асистент, можете да опростите отнемащите време задачи, да оптимизирате процесите и да получите ценна информация, за да подобрите ефективността на вашите HR екипи.

Тези мощни AI функции могат да бъдат използвани в редица HR дейности, като позволяват на вашите екипи да:

Повишете ефективността: Намалете ръчната работа с помощта на възможностите за автоматизация на ClickUp Brain. Автоматизирайте задачи като изпращане на напомняния за въвеждане в работата, планиране на прегледи на представянето или препращане на заявки към подходящия член на екипа.

Вземайте решения в областта на човешките ресурси въз основа на данни: Анализирайте данните за човешките ресурси в платформата ClickUp, за да идентифицирате тенденции и модели. Тя може да бъде вашият втори мозък, позволявайки ви да използвате специфични за ролята подсказки, за да откриете полезни информации. Можете да я използвате, за да идентифицирате потенциални рискове от напускане, високопроизводителни служители или пропуски в уменията на вашите служители. Тези информации дават възможност на специалистите по човешки ресурси да вземат информирани решения относно набирането на персонал, стратегиите за задържане на служителите и програмите за развитие на таланти, подобрявайки общите резултати в областта на човешките ресурси.

Персонализирайте комуникацията: Използвайте генеративен изкуствен интелект, за да променяте автоматично гласа и тона на съобщенията или задачите, като по този начин гарантирате, че комуникацията ви е точна и съпричастна.

Освен това, ClickUp предлага няколко лесни за използване и безплатни шаблони за човешки ресурси, които ви позволяват да работите по-бързо и по-умно. Например, шаблонът за наръчник за човешки ресурси на ClickUp може да ви помогне да създадете изчерпателен наръчник за човешки ресурси само с няколко кликвания.

Шаблонът ви помага да:

Получете достъп до актуална информация за политиките и процедурите в областта на човешките ресурси.

Проследявайте поведението и производителността на служителите

Осигурете яснота относно социалните придобивки, отпуските и други подробности.

ClickUp: Всеобхватната платформа за съвременните HR екипи

Въвеждането на изкуствен интелект в HR процесите позволява на организациите значително да подобрят ефективността си и вземането на решения, както и да персонализират преживяванията на служителите. С инструменти за управление на проекти, базирани на изкуствен интелект, като ClickUp, всички организационни процеси стават по-лесни и по-ефективни.

ClickUp помага на HR екипите да се адаптират към променящите се нужди на организацията и да процъфтяват в динамична среда. Използвайки изкуствен интелект и цялостен набор от функции за управление на човешките ресурси, HR специалистите се превръщат в стратегически партньори, които насърчават по-ангажирана, продуктивна и готова за бъдещето работна сила.

Готови ли сте да отключите потенциала на изкуствения интелект във вашия отдел по човешки ресурси? Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp още днес и се запознайте с бъдещето на управлението на човешките ресурси!