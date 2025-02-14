Как да използвате изкуствен интелект за оценка на представянето

Идеята за използване на изкуствен интелект за оценки на служителите може да изглежда футуристична. В крайна сметка, доклади като „Бъдещето на работните места“ на Световния икономически форум предизвикаха опасения, като предсказаха, че променящите се глобални тенденции в технологиите могат да заменят 92 милиона работни места.

За да поставим нещата в перспектива, едно проучване установи , че един на всеки пет американци има работа с „висока експозиция“ към технологиите за изкуствен интелект. Това означава, че значителна част от тяхната работа вече може да бъде автоматизирана.

Но изкуственият интелект не е поел контрола – той се е присъединил към екипа. Вместо да замести специалистите по човешки ресурси, изкуственият интелект ги подпомага, като автоматизира рутинните задачи и предоставя данни, които иначе биха отнели седмици, за да бъдат открити.

Това прави изкуствения интелект полезен инструмент за сътрудничество в случаи, свързани с човешките ресурси, като например оценки на представянето.

⏰ 60-секундно резюме AI опростява системите за оценка на представянето чрез автоматизиране на повтарящи се задачи, което дава на мениджърите повече време да се съсредоточат върху значими разговори.

Анализът на данни в реално време помага да се подчертаят ключовите области за подобрение, като предлага персонализирана и практична обратна връзка.

С AI-базираните оценки на представянето обратната връзка става по-обективна, което гарантира последователност и намалява потенциалните пристрастия и човешки грешки по време на оценките.

AI инструментите на ClickUp проследяват напредъка, генерират подробни отчети и предлагат интелигентни обобщения, които правят оценките по-прецизни и ефективни.

Когато добавите AI-базираните функции на ClickUp към процеса на оценяване, получавате данни, които правят управлението на производителността по-гладко и по-ефективно.

Разбиране на изкуствения интелект за оценка на представянето

Процесът на оценка на представянето често се сблъсква с трудности при вдъхновяването на ентусиазъм на работното място.

Проучване на Gallup установи, че само 20% от служителите се чувстват мотивирани от методите за оценка на своите мениджъри. Ясно е, че нещо трябва да се промени.

Въведете: AI прегледи. Този процес предлага нов подход, като опростява събирането на данни, автоматизира повтарящите се задачи, предоставя обективни прозрения и подобрява качеството на обратната връзка.

Ето как AI инструментите за HR могат да подпомогнат вашите оценки на представянето:

Събирайте данни за представянето, анализирайте тенденциите и подчертавайте ключовите постижения или областите, които се нуждаят от подобрение.

Проследявайте напредъка и подчертавайте измеримите приноси

Приложете алгоритми, за да предложите безпристрастни модели за по-справедливи оценки на представянето.

Подкрепете персонализираната или приложима обратна връзка с AI прозрения

Намалете човешката пристрастност и осигурете по-последователни оценки.

Макар че изкуственият интелект на работното място не замества важността на човешката преценка, той прави оценките по-прозрачни, последователни и значими. Резултатът? По-ангажирани служители и продуктивни дискусии по време на оценките.

🧠 Интересен факт: Оценките на представянето на мениджърите и професионалистите не се наложиха до средата на 50-те години на миналия век! Въпреки че оценките на служителите започнаха да се появяват след Първата световна война, бяха необходими още няколко десетилетия, за да се включат лидерите в цикъла на обратна връзка.

Как да използвате изкуствен интелект за оценка на представянето

AI превръща процеса на оценка на представянето от рутинна задача в мощно, основано на информация преживяване.

👀Знаете ли, че: 49% от организациите вече използват изкуствен интелект в областта на човешките ресурси, като го разглеждат като ключов фактор за тяхната работна сила.

Нека разгледаме няколко примера за употреба, за да разберем как изкуственият интелект може да направи оценките по-интелигентни и значими за мениджърите и служителите.

Оценявайте постигането на целите с прецизност

AI премахва необходимостта от предположения при проследяването на напредъка по целите, като извлича данни в реално време от системи като Salesforce или Zendesk. Тя непрекъснато следи ключовите показатели и изпраща сигнали, когато:

Постигнати са важни етапи

Напредъкът изостава от графика

Целите се нуждаят от актуализиране или внимание

С AI обратната връзка става базирана на данни и конкретна, основаваща се на реалните резултати, а не само на спомени или предположения. Тя предоставя на мениджърите полезни прозрения, които спомагат за подобряването, като същевременно помагат на служителите да набележат цели и да изготвят подробни планове за предстоящата година.

Един потребител на Reddit обяснява как вече използват изкуствен интелект за попълване на годишните си оценки:

Току-що завърших годишната си оценка. Използвах изкуствен интелект, за да подобря отговорите си, и предадох най-добрата и най-подробна оценка досега. Винаги ми е трудно да попълвам тези неща, но този път беше много по-лесно!! 🙌

Кой би помислил, че оценките на представянето могат да бъдат приятни?

Създайте няколко цикъла за обратна връзка

Проучването на Gallup показва, че служителите, които получават тримесечни проверки на напредъка, са с 90% по-голяма вероятност да бъдат ангажирани и 2,1 пъти по-голяма вероятност да считат процеса на оценяване за справедлив и прозрачен.

Въпреки че тези редовни проверки значително повишават ангажираността и справедливостта, много мениджъри считат за трудно да намерят време за провеждане на задълбочени прегледи на всяко тримесечие.

Това е мястото, където изкуственият интелект превръща обратната връзка за представянето в непрекъснат процес, а не в ежегодна формалност. Как? Чрез настройване на автоматизации. Ето всичко, което можете да автоматизирате:

Изпращане на редовни актуализации за напредъка

Подчертаване на постиженията в реално време

Предлагане на моменти за наставничество

Проследяване на подобренията във времето

Автоматизирането на процесите за генериране на навременни подкани помага на екипите да се придържат към плана и да правят редовни корекции, което може да бъде трудно при годишните оценки.

Повишете точността на обратната връзка

Представете си, че сте на път да дадете обратна връзка на член на екипа, гледайки море от бележки и данни, опитвайки се да си спомните всичко, което са направили правилно (и не толкова правилно) през последните няколко месеца. Това е много!

AI може да ви спести много усилия в това отношение. Тя елиминира възможността за пристрастност, като анализира обективно данните за производителността. Вместо да разчитате само на преценката на мениджъра, AI инструментите:

Сравнете резултатите между различните роли и екипи

Идентифицирайте езиковите и рейтинговите предубеждения

Подчертайте областите за развитие въз основа на пропуските в твърдите и меките умения.

Създавайте балансирани отчети за обратна връзка

Не е ли очевидно? Обратната връзка, основана на солидни данни и свободна от човешки пристрастия, е по-приемлива за служителите и по-вероятно е да вдъхнови реални действия.

Прочетете също: Примери за обратна връзка от служителите, които водят до положителни резултати

Автоматизирайте административните задачи

Нека бъдем реалисти за момент. Административните задачи са необходимо зло на работното място. От планирането на срещи до попълването на безкрайни формуляри, те често могат да се усещат като загуба на време. Но какво ще стане, ако тези задачи могат да се изпълняват автоматично, освобождавайки ви време, за да се съсредоточите върху нещата, които наистина имат значение?

С изкуствен интелект това е възможно.

Гледайте този кратък видеоурок за настройка на AI автоматизации без кодиране!

Тя поема досадните административни задачи, свързани с оценката на работата на множество служители, което позволява на мениджърите да се съсредоточат върху значими взаимодействия с екипа си. Изкуственият интелект може да автоматизира:

Извличане на данни за работната производителност от различни системи

Откриване на модели и тенденции в реално време

Създаване на подробни отчети за представянето

Планиране на проверки и изпращане на напомняния

Проследяване на напредъка по целите през цялата година

С изкуствения интелект, който се занимава с детайлите, можете да отделите време за по-важните неща – насърчаване на растежа, поставяне на нови цели или празнуване на успехите. Не става въпрос само за по-умна работа, а за възвръщане на времето ви и превръщане на всяко взаимодействие в нещо значимо.

Балансирайте изкуствения интелект с човешката проницателност

AI предоставя ценна информация, но наистина блести, когато се съчетае с човешката преценка. Например, AI отбелязва представянето на един служител. Брад не е постигнал целите си за продажби в два последователни тримесечия. Това са сурови, безмилостни факти.

Но Джин, ръководителят на отдел „Човешки ресурси“, осъзнава, че Брад се е сблъсквал с лични проблеми, което е довело до спада в резултатите му. С помощта на AI и човешкото докосване оценката на Брад може да бъде обработена по подходящ начин, а натоварването му да бъде управлявано по-добре.

Мениджърите могат да преглеждат генерираните от изкуствен интелект доклади, да добавят контекст и да коригират препоръките според нуждите.

Тази комбинация от технологии и човешки елементи гарантира, че обратната връзка е точна и разбираема. Вместо да разчитат единствено на данни, мениджърите ги оживяват с разговори, които вдъхновяват растеж и яснота.

Прочетете също: Съвети за мениджъри за оценка на представянето

Подобрете комуникацията и обучението

AI може да играе и решаваща роля в превръщането на обратната връзка в целенасочено развитие. След като идентифицира пропуските в представянето при оценките, AI може да ви помогне да развиете таланта си, като премахне бариерите и подобри комуникацията.

Можете да използвате изкуствен интелект, за да:

Автоматично създавайте съобщения, за да комуникирате областите, които се нуждаят от подобрение.

Персонализирайте обратната връзка въз основа на индивидуални данни за производителността

Препоръчайте подходящи програми за обучение, като използвате инструменти за управление на представянето.

Създайте персонализирани планове за развитие, съобразени с нуждите на служителите.

Чрез автоматизирането на тези стъпки изкуственият интелект гарантира, че обратната връзка се превръща в трамплин за растеж, като предоставя персонализирани пътища за развитие, които дават възможност на служителите да се отличат и да реализират пълния си потенциал.

Използване на софтуер за изкуствен интелект за оценка на представянето

Оценките на представянето често получават лоша репутация. Служителите и мениджърите ги възприемат като неприятен ритуал, който изисква безкрайни таблици и ръчна подготовка.

Ами ако имаше централизирано място, където вашите оценки на представянето са живи документи, по които се работи целогодишно – с въведени автоматизации?

С ClickUp това е възможно! Приложението за всичко, свързано с работата се отличава и като софтуер за оценка на представянето, като ви помага да организирате по-добре данните и да се съсредоточите върху конструктивна обратна връзка, която насърчава растежа.

С ClickUp Brain, неговия AI-задвижван асистент, инсайтите, базирани на данни, и обобщенията, които могат да се приложат на практика, са по-бързи, по-умни и по-ясни от всякога – и освен това спестяват време!

📮ClickUp Insight: Наскоро открихме, че около 33% от работниците с познания изпращат съобщения на 1 до 3 души дневно, за да получат необходимата им информация. Но какво ще стане, ако имате цялата информация документирана и лесно достъпна? С AI Knowledge Manager на ClickUp Brain на ваша страна, превключването на контекста става нещо от миналото.

Ето как ClickUp Brain ви помага да пренесете оценките на следващото ниво:

Попитайте и ще получите отговор: Използвайте AI Knowledge Manager, за да получите незабавно контекстуални отговори от вашите проекти, задачи и документи. Няма повече търсене на информация – просто задайте въпрос на обикновен английски и той ще ви отговори.

Използвайте ClickUp Brain, за да получите бързо контекстуални отговори от работното си пространство!

Интелигентни обобщения на една ръка разстояние: Опростете оценките на представянето, като обобщавате задачите, проследявате крайните срокове, преглеждате коментарите и получавате ключови прозрения – всичко на едно място.

Обобщете задачите и получите отговори за собствениците, крайните срокове, коментарите и други с само няколко кликвания с ClickUp Brain.

Оптимизирайте актуализациите с автоматизация: AI Project Manager автоматизира актуализациите и отчитането, като генерира отчети за напредъка, standups и актуализации на екипа без ръчно усилие.

Така можете да делегирате административната работа на ClickUp Brain без никакви проблеми. Той използва AI, ориентирана към човека, за да подпомага управлението на проекти и създаването на съдържание, като прави вашия работен процес по-интелигентен и интуитивен. Използвайте го, за да създадете:

Обобщения на проекти: Бързо генериране на актуализации на състоянието и следващи стъпки

Лични standups: Вижте списъка си със задачи с един поглед и го споделете с няколко кликвания.

Актуализации за екипа: Получете ясна представа за напредъка на екипа ви към ключовите цели.

Напишете балансирани и подробни оценки на представянето с ClickUp Brain.

И това не се отнася само за оценките на представянето – ръководителите на човешки ресурси вече използват инструменти като изкуствения интелект на ClickUp, за да трансформират други процеси. 38% от ръководителите на човешки ресурси са проучили или внедрили решения с изкуствен интелект, за да повишат ефективността.

ClickUp може да направи вашите HR работни процеси по-ефективни с вградени шаблони за оценка на представянето!

💡Съвет от професионалист: Поискайте обобщение на постигнатите цели или пропуснатите срокове за всеки служител с AI Knowledge Manager. След това използвайте ClickUp Brain, за да създадете обратна връзка, базирана на данни, която отразява реалните резултати от работата.

ClickUp не е само система за управление на задачи, а и система за комуникация, система за поставяне на цели и система за проследяване. Това е инструмент за организиране на човешките ресурси и тяхното време. Това е най-добрият инструмент за вашата продуктивност.

Шаблон за оценка на представянето на ClickUp

От проследяване на постиженията до събиране на самооценки или документиране на обратна връзка от колеги, шаблонът за оценка на представянето на ClickUp помага да организирате всичко.

Създаден, за да улавя критични елементи от оценката, той дава възможност на екипите да оценяват, съгласуват и планират бъдещото развитие без усилие.

Изтеглете този шаблон Оценявайте, документирайте и планирайте в движение с шаблона за оценка на представянето на ClickUp.

Този шаблон за оценка на представянето включва основни раздели като:

Самооценка: Насърчавайте служителите да размишляват върху своя принос и развитие.

Оценка от колеги: Събирайте полезна обратна връзка от членовете на екипа за цялостна оценка.

Постижения: Подчертайте ключовите успехи и приноси през периода на оценка.

Разбиране на работата: Оценете дали служителите напълно разбират своите отговорности и ги изпълняват правилно.

Професионални умения: Измервайте способността на служителите да изпълняват задачите ефективно.

Растеж: Проследявайте напредъка в уменията и професионалното развитие

Производителност: Оценявайте точността, пълнотата и навременността на работата.

Този шаблон е идеален за екипи по човешки ресурси и мениджъри, които се нуждаят от структуриран, но адаптируем процес по човешки ресурси, за да провеждат годишни оценки на представянето без административни главоболия.

💡 Съвет от професионалист: Провеждайте срещи за калибриране на представянето, за да споделите предварително съвети за оценката на представянето с вашите служители. Това им помага да разберат процеса, да съгласуват целите си и да се чувстват по-уверени по време на оценката, което води до по-продуктивни и значими сесии за обратна връзка.

Шаблон за тримесечна оценка на представянето на ClickUp

Проследяването на представянето на служителите всяко тримесечие може да бъде решаващо за непрекъснатия растеж и съгласуваност.

Шаблонът за тримесечна оценка на представянето на ClickUp предлага структуриран подход за оценяване на постиженията, поставяне на цели и предоставяне на значима обратна връзка, като същевременно насърчава прозрачната комуникация между служителите и мениджърите.

Изтеглете този шаблон Записвайте информация за представянето и насърчавайте растежа с шаблона за тримесечна оценка на представянето на ClickUp.

Този шаблон за тримесечна оценка включва ключови раздели за:

Данни за служителите: Записвайте основна информация като име, длъжност и отдел за бърза справка.

Общ преглед на представянето: Обобщете работната етика, Обобщете работната етика, оценката на таланта , работата в екип, споделянето на знания и управлението на времето.

Постигане на цели: Оценявайте напредъка по ключовите показатели за ефективност, идентифицирайте успехите и изработвайте стратегии за следващите тримесечия.

Подобряване на процесите: Документирайте как служителят е оптимизирал работните процеси или е преодолял предизвикателствата през периода.

Работна етика: Подчертайте отдадеността на служителя към ценностите на компанията, уменията му за вземане на решения и нагласата му за отговорност.

Раздел „Потвърждение“: Създайте място за подписите, коментарите и бележките на членовете на екипа и оценителите.

Този шаблон е идеален за ръководители и мениджъри в областта на човешките ресурси, които търсят последователна рамка за тримесечно оценяване на работата на екипа, откриване на области за подобрение и признаване на приноса.

Създавате оценки на представянето, базирани на изкуствен интелект? Изберете ClickUp!

Оценките на представянето са от съществено значение за развитието на служителите, но не е необходимо да бъдат дълги, конфликтни и досадни. В крайна сметка изкуственият интелект може да премахне пристрастията и сложността от оценките на представянето.

ClickUp Brain може да бъде вашият надежден AI партньор в този процес, като автоматизира повтарящите се задачи и предлага информация в реално време. Платформата подобрява качеството на обратната връзка и прави проследяването на растежа на служителите по-лесно от всякога.

С ClickUp получавате:

Приоритизиране на задачите с помощта на изкуствен интелект, за да останете на правилния път

Персонализирани табла за визуализиране на резултатите с един поглед

Подобрени системи за обратна връзка, които поддържат удовлетвореността и ангажираността на служителите

Ричард Брансън някога е казал: „Настроението на вашите служители е настроението на вашите клиенти.“ С ClickUp можете да създадете щастлив и ангажиран екип, което се отразява в по-добри резултати като цяло.

Готови ли сте да пишете оценки на представянето, които подобряват вашата кредибилност като мениджър? Регистрирайте се в ClickUp още днес!