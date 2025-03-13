15-те най-добри инструмента за проучване на пазара през 2025 г.

Продажбите се основават на цели – какъв е генерираният от вас поток, колко струва сметката, каква ще бъде вашата комисионна. Ето защо повечето усилия за проучване на пазара изглеждат като игра с цифри. Още един потенциален клиент. Още едно имейл.

Резултатът? Много търговски екипи преследват количеството, а не качеството, като често пропускат системата, необходима за събиране на полезни данни. Това означава пропуснати тенденции, непроследявана ефективност и в крайна сметка изгубени възможности за усъвършенстване на стратегиите и увеличаване на конверсията.

Инструментите за проучване на пазара могат да ви помогнат в това. Те събират точни данни, проследяват ангажираността и идентифицират потенциални клиенти с висока стойност, за да гарантират по-интелигентен и по-стратегически обхват.

В тази публикация в блога ще разгледаме 15-те най-добри инструмента за проучване на пазара и техните основни функции, които помагат на професионалистите в продажбите да изградят по-силна мрежа от клиенти.

Най-добрите инструменти за проучване на пазара действат като мост между бизнеса и потенциалните клиенти. Подходящите инструменти за проучване на пазара могат да превърнат студените контакти в топли възможности. Ето какво да търсите, когато избирате такъв инструмент:

Безпроблемен CRM работен процес : Инструментът трябва да разполага с вграден Инструментът трябва да разполага с вграден CRM софтуер или CRM интеграция, за да поддържа централизирана база данни с потенциални клиенти.

Аналитични данни, базирани на изкуствен интелект: Те трябва да анализират поведението на потенциалните клиенти и моделите на ангажираност, като предлагат най-подходящото време, канали и съобщения за достигане до тях. Това позволява хипер-персонализирано проучване на пазара.

Омниканално взаимодействие: Инструментът трябва да ви позволява да се свързвате с потенциални клиенти чрез различни канали, включително имейл, телефонни обаждания, LinkedIn и други социални платформи.

Разширени прогнозни анализи: Един отличен инструмент за проучване на пазара трябва да идентифицира модели и тенденции в проучването, като помага на екипите по продажбите да усъвършенстват стратегиите си.

Оценяване на потенциални клиенти: Най-добрият инструмент трябва да оценява потенциалните клиенти въз основа на шансовете им за конверсия, сигналите за намерение и ангажираността им, за да можете да инвестирате ресурсите си разумно.

Обогатяване на данните: Чрез попълване на липсващи данни като длъжности, имейл адреси, телефонни номера и приходи на компаниите, един добър инструмент за проучване на пазара гарантира, че списъкът ви с потенциални клиенти е пълен и актуален.

Фирмени и технологични данни: Инструментът за проучване на пазара трябва да предоставя фирмени (размер на компанията, отрасъл, местоположение и приходи) и технологични (използвани от компанията Инструментът за проучване на пазара трябва да предоставя фирмени (размер на компанията, отрасъл, местоположение и приходи) и технологични (използвани от компанията технологии ) данни, които да ви помогнат да нацелите идеалните за вас компании.

Автоматизация на продажбите: Инструментът трябва Инструментът трябва да автоматизира управлението на продажбите , като например да гарантира, че навременните последващи действия се изпращат, така че нито един потенциален клиент да не бъде пропуснат.

С този списък в предвид, нека оценим някои от най-добрите инструменти за проучване на пазара за гладък цикъл на продажбите.

Независимо дали търсите визуално управление на продажбите или по-лесно откриване на контакти и достигане до потенциални клиенти, всеки от следните инструменти за търсене на потенциални клиенти има уникална продажна точка, специално създадена за вас. Прочетете нататък, за да намерите подходящия за вас.

1. ClickUp (най-добър за управление на продажбени проекти и управление на взаимоотношенията с клиенти)

Управлявайте вашите продажбени проекти в ClickUp Управлявайте продажбените проекти и взаимоотношенията с клиентите на едно място с ClickUp

Вашите потенциални клиенти са подредени в подробна таблица, но в момента, в който започнете да ги търсите, процесът се прекъсва. Когато даден потенциален клиент изисква допълнително проучване или преглед на имейл, вие се налага да преминавате постоянно от едно приложение в друго.

Контактните данни се намират на едно място, бележките от проучвания – на друго, а кампаниите за достигане до потенциални клиенти – на трето. Този разкъсан работен процес превръща нещо, което би трябвало да е просто, в нещо разочароващо и хаотично.

Именно тук инструментите за проучване на пазара и управление на клиенти като ClickUp блестят – те безпроблемно оптимизират вашите усилия за достигане до клиенти и осигуряват съгласувано управление на вашия процес на продажби.

ClickUp е универсалното приложение за работа, което комбинира управление на проекти, екипно сътрудничество и документация за вашия екип по продажбите в една платформа — ускорена от автоматизация и търсене с изкуствен интелект от ново поколение.

ClickUp for Sales Teams ви помага да визуализирате вашия пайплайн, да управлявате контактите с потенциални клиенти и да автоматизирате повтарящите се работни процеси.

Визуализирайте продажбения процес и автоматизирайте работните потоци с ClickUp за търговски екипи

Започнете с събирането на всички потенциални клиенти и тяхната контактна информация на едно място. ClickUp CRM прави това възможно. То ви помага да съберете потенциални клиенти от социални медии, уебсайтове, формуляри и други места на една платформа. След като имате данните, можете да използвате ClickUp Tasks, за да разпределите различните потенциални клиенти от списъка между членовете на екипа си за проучване, ангажиране и достигане. Задайте персонализирани статуси на задачите в ClickUp, като „Нов потенциален клиент“, „Проучване“ и „Кампания изпратена“, за да следите цялата си продажбена верига. Можете дори да зададете приоритети на задачите, за да се уверите, че първо се свързвате с най-ценните клиенти.

Разпределяйте и проследявайте задачите за достигане до потенциални клиенти с ClickUp Tasks

📮ClickUp Insight: 92% от работниците използват непоследователни методи за проследяване на задачите, което води до пропуснати решения и забавено изпълнение. Независимо дали изпращате бележки за проследяване или използвате електронни таблици, процесът често е разпръснат и неефективен. Решението за управление на задачите на ClickUp осигурява безпроблемно превръщане на разговорите в задачи, така че вашият екип да може да действа бързо и да остане съгласуван.

Сега е време да създадете персонализирана стратегия за достигане до потенциални клиенти. ClickUp Brain, мощният AI асистент на ClickUp, ви позволява да пишете персонализирани съобщения за всеки потенциален клиент.

👀 Знаете ли, че... 75% от маркетолозите смятат, че персонализацията е от съществено значение за стимулиране на продажбите и повторно привличане на клиенти.

Персонализирайте съобщенията за по-добро проучване на пазара с ClickUp Brain

Искате да научите как да използвате изкуствен интелект за продажби, за да направите процесите си по-ефективни? Ние сме ви подготвили кратко обяснение👇

Можете също да използвате ClickUp Automations, за да автоматизирате повтарящи се задачи и да оптимизирате процеса на търсене на потенциални клиенти. То ви позволява да настроите тригери за автоматизиране на работните процеси. Например, можете да настроите тригери за разпределяне на потенциални клиенти към търговски представители въз основа на предварително определени правила (индустрия, регион и т.н.). Или, ако потенциален клиент не отговори, настройте автоматично напомняне за последваща връзка след една седмица.

Автоматизирайте работните процеси с ClickUp Automations, за да гарантирате бързи действия или последващи действия с потенциални клиенти

ClickUp предлага и шаблони за продажби и CRM, които опростяват процеса на търсене на потенциални клиенти:

ClickUp е инструментът, който наистина ни помогна да внесем иновации в този бизнес, което ни позволи да нарастнем от 2% дигитални продажби до над 65% дигитални продажби след пандемията.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Има стръмна крива на обучение поради многобройните си функции.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Преминаването към използването на ClickUp за всички екипи ни предостави централизирана платформа, на която всички наши екипи и потребители могат да съществуват и да организират собствената си работа, като същевременно следят проектите на другите екипи. Наборът от функции и инструменти, предоставени от ClickUp, са чудесни за екипите по обслужване на клиенти, продажби и разработка, за да управляват ефективно и ефикасно нашите проекти в цялата компания!

2. LinkedIn Sales Navigator (най-добър за идентифициране и ангажиране на B2B потенциални клиенти)

чрез LinkedIn Sales Navigator

LinkedIn Sales Navigator е водещ инструмент за проучване на пазара, който ви помага да идентифицирате потенциални клиенти и да приоритизирате акаунтите. Инструментът Lead Spotlights улеснява намирането на потенциални клиенти и лица, вземащи решения, в целевите ви акаунти.

Можете дори да използвате CRM интеграцията, за да намерите бивши клиенти, които са преминали в нови организации, което ще ви помогне да получите по-подходящи потенциални клиенти. Sales Navigator също така предоставя данни, като брой на служителите в компанията и тенденции за растеж, така че лесно да можете да идентифицирате високоценни B2B потенциални клиенти.

Най-добрите функции на LinkedIn Sales Navigator

Използвайте разширени филтри като длъжности, размер на организацията и отрасъл за безпроблемно управление на потенциалните клиенти.

Привлечете потенциални клиенти чрез персонализирано общуване чрез пощата на LinkedIn

Създайте идеалния профил на клиента, за да намерите потенциални клиенти въз основа на длъжността или позицията им.

Открийте потенциалните си връзки във всяка организация с Relationship Explorer

Ограничения на LinkedIn Sales Navigator

Има ограничени възможности за експортиране и се нуждае от допълнителни инструменти за намиране на имейли.

Може да бъде скъпо за малките предприятия

Цени на LinkedIn Sales Navigator

30-дневен безплатен пробен период

Sales Navigator Core (Professional): 99,99 $/месец на потребител

Sales Navigator Advanced (Team): 179,99 $/месец на потребител

Sales Navigator Advanced Plus (Enterprise): започва от 1600 долара/година на потребител

Рейтинги на LinkedIn Sales Navigator

G2: 4. 6/5 (1900+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 150 отзива)

Какво казват реалните потребители за LinkedIn Sales Navigator?

Харесва ми, че LinkedIn Sales Nav позволява на екипа ми да използва разширени филтри за търсене, за да стесни кръга на конкретни типове потенциални клиенти, които търсим. Харесва ми също, че се интегрира с HubSpot. Доста е скъп за малък екип като моя.

3. Apollo. io (Най-доброто решение за достъп до проверени данни за потенциални клиенти в различни канали)

Apollo. io е водещ софтуер за проучване на пазара, който предоставя достъп до проверени данни за потенциални клиенти от LinkedIn, Salesforce, Gmail или уебсайта на всяка компания. Можете да филтрирате потенциалните клиенти по фактори като намерения на купувачите, обяви за работа и растеж на компанията, за да намерите потенциални клиенти. AI инструментът на Apollo може също да идентифицира висококачествени потенциални клиенти, да добавя оценки и да резервира срещи.

Най-доброто в този инструмент е, че можете да проследявате уникалните посетители на вашия уебсайт и да откривате страниците, които разглеждат. Това ви помага да анализирате поведението на потребителите и да създадете по-персонализирана стратегия за достигане до потенциални клиенти.

Най-добрите функции на Apollo.io

Получете обширна база данни с потенциални клиенти, обогатена с точни данни за контакт, включително имейли, телефонни номера и информация за компаниите.

Интегрирайте безпроблемно с инструменти за продажби и маркетинг чрез Zapier за ефективна автоматизация на работния процес.

Използвайте формуляри с автоматично попълнени данни за по-бързо преобразуване на входящите лийдове.

Ограничения на Apollo. io

Някои потребители съобщават, че Apollo.io предлага неточни данни за потенциални клиенти и остарели контакти.

Цени на Apollo.io

Безплатно

Основен план: 59 $/месец на потребител

Професионален план: 99 $/месец на потребител

Организационен план: 149 $/месец на потребител

Оценки и отзиви за Apollo.io

G2: 4,7/5 (над 8000 отзива)

Capterra: 4,6 (над 350 отзива)

Какво казват реалните потребители за Apollo.io?

Като търговски представител, Apollo е лесен начин да получите полезна и точна информация за компаниите и клиентите, които проучвате. Пробните кредити, които се предоставят, са чудесен начин да се запознаете с работата на софтуера. Единствените два недостатъка са цената и обажданията от търговската поддръжка. Цената е малко висока, ако сте по-малка компания или имате само един или двама души в търговския екип.

4. ZoomInfo (най-добър за намиране на квалифицирани потенциални клиенти въз основа на намеренията им)

чрез ZoomInfo

ZoomInfo е инструмент за проучване на пазара в областта на B2B продажбите, който предоставя информация за компании и контакти на екипите по продажби, маркетинг и подбор на кадри. Той използва изкуствен интелект и машинно обучение, за да събира бизнес данни, като например размер на компанията и тенденции при наемането на персонал.

С ZoomInfo можете да получите достъп до организационни диаграми на отделите, за да научите повече за лицата, вземащи решения, и да се свържете директно с тях. Функцията Guided Intent анализира CRM данните и идентифицира темите, които вашите потенциални клиенти често търсят. Това улеснява адаптирането на обхвата и предлагането на персонализирани решения за по-бързи конверсии.

Най-добрите функции на ZoomInfo

Създайте профил на идеалния си клиент (ICP), за да разберете по-добре потенциалните клиенти и да идентифицирате идеалните купувачи.

Достъп до данни за компании, технологии, финанси и контакти за по-добро проучване на потенциалните клиенти

Получавайте прогнозни сигнали и информация за намеренията, за да предвидите поведението и действията на компаниите.

Проследявайте посетителите на уебсайта и събирайте повече потенциални клиенти

Ограничения на ZoomInfo

Таксува се такса за всеки контакт, което може да бъде скъпо за по-малките екипи.

Цени на ZoomInfo

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за ZoomInfo

G2: 4. 5/5 (8800+ отзива)

Capterra: 4. 1/5 (290+ отзива)

Какво казват реалните потребители за ZoomInfo?

Ние използваме ZoomInfo Sales, за да развиваме нови цели за кампании, както и да валидираме потенциални клиенти, които посещават нашия сайт или показват намерение за покупка. С добавянето на Copilot можем да проучим още по-задълбочено конкретни потенциални клиенти и да въоръжим нашия екип по продажбите с информация, която може да им помогне да пробият.

Ние използваме ZoomInfo Sales, за да развиваме нови цели за кампании, както и да валидираме потенциални клиенти, които посещават нашия сайт или показват намерение за покупка. С добавянето на Copilot можем да проучим още по-задълбочено конкретни потенциални клиенти и да въоръжим нашия екип по продажбите с информация, която може да им помогне да пробият.

5. UpLead (най-добър за проверка на имейлите на потенциалните клиенти)

чрез UpLead

UpLead опростява генерирането на потенциални клиенти, като предоставя проверени данни за контакти и интелигентни инструменти за търсене. С над 50 филтъра за проверка на имейли в реално време и подробно обогатяване на данните, той ви помага да достигнете до подходящите потенциални клиенти с увереност. Можете да филтрирате контактите въз основа на отрасъл, длъжност или местоположение, което прави таргетирането по-прецизно.

Искате да се свържете с компании, които използват инструментите на вашите конкуренти? UpLead предлага над 1600 точки данни, които ви помагат да идентифицирате фирми, които разчитат на конкурентен софтуер, за да можете да адаптирате обхвата си и да ги спечелите. То ви позволява също да изключите компании, които използват определен софтуер, за да можете да филтрирате нерелевантни акаунти.

Най-добрите функции на UpLead

Проверявайте имейлите в реално време, за да гарантирате висока точност на данните

Събирайте информация за компании с разширението за Chrome на UpLead

Качете URL адресите на компаниите, за да получите информация

Ограничения на UpLead

Ограничени функции в плановете от по-ниско ниво; изисква ъпгрейди за пълна функционалност

Цени на UpLead

7-дневен безплатен пробен период

Essentials : 99 $/месец

Плюс : 199 $/месец

Професионален: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за UpLead

G2: 4,7/5 (780+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 70 отзива)

🧠 Интересен факт: Джон Х. Патерсън, основател на National Cash Register Company (NCR), често е считан за пионер в лицето-в-лице версията на студените обаждания в края на 1800-те години. Неговите търговци обикаляха от врата на врата, убеждавайки фирмите, че се нуждаят от касови апарати, което революционизира тактиките за продажби.

6. Cognism (най-добър за търсене на потенциални клиенти чрез изкуствен интелект)

чрез Cognism

Cognism е платформа за продажбена информация, която ви помага да намерите подходящите потенциални клиенти за вашия продажбен канал с помощта на изкуствен интелект. Можете да въведете или да използвате гласово търсене, за да получите подходящи потенциални клиенти. Cognism използва комбинация от фирмени характеристики (бизнес характеристики), технологични характеристики (технологичния стак на компанията) и намеренията на купувачите, за да предостави ценни данни.

Платформата се интегрира с CRM системи като Salesforce и HubSpot, което улеснява управлението на потенциалните клиенти. Cognism предлага и обогатяване на списъка с потенциални клиенти. Това гарантира, че добавяте само най-новите, актуализирани данни за потенциалните клиенти във вашата CRM система.

Най-добрите функции на Cognism

Създайте списъци с потенциални клиенти с проверени имейл адреси и телефонни номера въз основа на идеалните профили на клиентите.

Експортирайте контакти от LinkedIn и ги прехвърлете в CRM системата си с помощта на разширението за Chrome.

Идентифицирайте потенциални клиенти на пазара с мониторинг на данни за намеренията чрез интеграция с Bombora.

Достъп до глобални B2B данни от регионите NAM, APAC и EMEA, за да се насочите ефективно към лицата, вземащи решения.

Ограничения на Cognism

Този инструмент разчита на описанията на длъжностите в LinkedIn, което може да повлияе на точността на данните.

Цени на Cognism

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Cognism

G2: 4. 6/5 (790+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 150 отзива)

7. 6Sense (Най-добър за разбиране на намеренията на купувачите чрез прогнозна аналитика)

чрез 6Sense

6sense е преди всичко платформа за анализ на приходите, която предлага подробна информация за цялостния процес на покупка. Тя използва данни в реално време, като например ефективността на кампаниите и намерението за покупка, за да създаде персонализиран списък с потенциални клиенти.

AI инструментът на платформата използва предсказуема аналитика, за да анализира исторически данни за възможности, съвместимост на профили, обхват на акаунти и сигнали за покупка в реално време. След това предсказва потенциалните клиенти с най-високи шансове за конверсия, което позволява на екипа по продажбите да се насочи към акаунти с висока стойност.

Най-добрите функции на 6Sense

Идентифицирайте клиенти въз основа на поведението на купувачите за целенасочено таргетиране

Създайте подробни сегменти на аудиторията, използвайки фирмени данни и данни за ангажираността, за да постигнете по-добри резултати от кампанията си.

Получете достъп до контактните данни на екипа по покупките и създайте персонализирани имейли, за да се свържете с ключовите лица, вземащи решения.

Ограничения на 6Sense

Някои потребители споделят, че платформата може да бъде сложна за използване в началото.

Цени на 6Sense

Персонализирани цени

6Sense оценки и рецензии

G2: 4. 3/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 20 отзива)

Seamless. ai предлага над 100 филтъра, с които да дефинирате идеалния си клиент и да стесните търсенето си. Неговият AI инструмент търси данни в реално време, за да ви помогне да получите имейлите и телефонните номера на потенциалните клиенти, като по този начин намалява времето, прекарано в търсене на остаряла информация.

Можете също да използвате AI инструмента, за да получите подробна информация за вашите потенциални клиенти, включително техните публикации в социалните медии, отзиви на служители, актуални новини, награди и технологични решения. Това позволява по-персонализирани съобщения и целенасочено достигане до потенциални клиенти.

Накрая, Seamless. ai ви позволява да създадете автоматизиран списък за изходящи продажби. Тази функция обаче е достъпна само в премиум плановете.

Най-добрите функции на Seamless. ai

Търсете B2B контакти и компании с помощта на AI-базирано откриване на данни в реално време

Достъп до директни и мобилни номера за по-лесно достигане до потенциални клиенти

Интегрирайте безпроблемно с Salesforce, HubSpot и други популярни CRM системи.

Идентифицирайте потенциални клиенти с намерение за покупка, за да ускорите процеса на продажби

Ограничения на Seamless.ai

Не предлага персонализирани табла за анализи и отчети.

Цени на Seamless. ai

Безплатно: Опцията за пробна версия включва 50 безплатни кредита.

Предимства: ежедневни кредити; персонализирани цени

Enterprise: Персонализирани цени

Seamless. ai оценки и рецензии

G2: 4. 4/5 (4900+ отзива)

Capterra: 3,8/5 (над 150 отзива)

Какво казват реалните потребители за Seamless. ai?

Лесността на създаване на списъци, намиране на данни и разполагането с 1000 кредита за потенциални клиенти на ден е огромна, особено ако погледнете други планове на други софтуери за данни, които струват 10 пъти повече от Seamless. ai и това дава на SDR 1000 потенциални клиенти на ден. Едно нещо, което не ми харесва, е, че не можете да зададете качеството на точността на информацията за потенциалните клиенти, преди да я съберете. Така че трябва да изразходвате 1000 кредита на ден, за да съберете неполезни или полезни потенциални клиенти, и можете да филтрирате само след като сте ги събрали.

9. Lusha (Най-доброто за автоматизиране на обхвата)

чрез Lusha

Lusha е софтуер за продажби, който обогатява данните във всяка система, база данни или приложение, използвайки своя API, и предоставя ценна информация за намеренията на купувачите. Той предлага подробна контактна информация, включително ролите и старшинството на вашите потенциални клиенти в компаниите. Освен това Lusha предоставя генерирани от изкуствен интелект поредици от имейли, за да автоматизира вашия обхват и да подобри продуктивността на продажбите.

Lusha включва и разширение за Google Chrome и инструмент за търсене на имейли, което ви позволява да събирате контактни данни и информация за компаниите директно от LinkedIn. Платформата предлага безплатна версия с основни функции, но за да отключите разширени инструменти като търсене на данни за финансиране, ще трябва да преминете към премиум плана.

Най-добрите функции на Lusha

Свържете се директно с потенциални клиенти чрез достъп до обширна директория с директни телефонни номера.

Насочете се към клиенти с висок приоритет, като използвате усъвършенствани филтри за атрибути на компаниите.

Получете препоръчани от AI потенциални клиенти, за да оптимизирате усилията си за продажби

Ограничения на Lusha

Той намира потенциални клиенти главно от САЩ и европейските региони.

Цени на Lusha

Безплатно

Pro: 36 $/месец на потребител

Премиум: 59 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Lusha

G2: 4. 3/5 (над 1400 отзива)

Capterra: 4/5 (370+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Lusha?

Точна и надеждна база данни с B2B контакти, която е лесна за използване както от Saas платформата на Lusha, така и чрез добавката за LinkedIn. Обслужването на клиенти също е много добро. Някои от данните, записани за всеки потенциален клиент, са грешни, което е загуба на кредити.

10. LeadIQ (Най-добър за приоритизиране на потенциални клиенти с висок потенциал)

чрез LeadIQ

Разширението за Chrome на LeadIQ ви помага да събирате точни данни за потенциални клиенти във вашата CRM система, LinkedIn Sales Navigator или в интернет. С помощта на Scribe, AI асистента на LeadIQ, лесно можете да създавате персонализирани имейли за всеки акаунт.

С datahub на LeadIQ можете да обогатите контактите и потенциалните клиенти в Salesforce незабавно. Той елиминира дублиращите се данни, осигурявайки ясен и организиран процес на продажбите. Освен това платформата ви уведомява, когато лицата, вземащи решения, или купувачите сменят работата си. Получавате и сигнал „Hot Lead“, за да дадете приоритет на потенциалните клиенти с висок потенциал.

Най-добрите функции на LeadIQ

Извличайте проверени имейли и директни номера от LinkedIn профили в реално време

Проследявайте и синхронизирайте автоматично дейността на потенциалните клиенти в различни канали за достигане до тях.

Автоматизирайте персонализираните последващи действия с инструменти за ангажираност, задвижвани от изкуствен интелект.

Ограничения на LeadIQ

Ограничените безплатни кредити ограничават достъпа за по-малки екипи.

Цени на LeadIQ

Безплатно

Стартово ниво: 45 $/месец на потребител

Pro: 89 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за LeadIQ

G2: 4. 2/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (20+ отзива)

🧠 Интересен факт: Техниките за продажби могат да бъдат проследени до принципите на Аристотел за реториката – етос (достоверност), патос (емоция) и логос (логика). Съвременните стратегии за продажби все още разчитат на тези тактики за убеждаване!

11. SalesIntel (най-добър за получаване на данни, проверени от хора)

чрез SalesIntel

SalesIntel съчетава автоматизацията на продажбите с човешка валидация, за да поддържа по-висока точност на потенциалните клиенти. Той обновява данните за контакт на всеки 90 дни, за да ви гарантира актуален списък с потенциални клиенти. Платформата актуализира и остарелите телефонни номера и LinkedIn профили, което улеснява проучването.

Използвайте го, за да проследявате сигналите за намерения от различни източници, така че да можете да видите целевите клиенти на вашите конкуренти. Освен това получавате най-новите новини от бранша, изисквания за съответствие и нововъзникващи тенденции, за да подобрите обхвата си.

Най-добрите функции на SalesIntel

Получете подробна информация за потенциалните клиенти с услугата за проучване по заявка.

Изпращайте целеви реклами на клиентите си, за да подобрите продажбите си.

Експортирайте чисти и актуализирани данни към вашата CRM система с функцията за обогатяване на лийдовете.

Ограничения на SalesIntel

Разширените функции, като проследяване на посетителите на уебсайта и ретаргетинг на реклами, изискват допълнително заплащане.

Цени на SalesIntel

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на SalesIntel

G2: 4. 3/5 (360+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (30+ отзива)

Какво казват реалните потребители за SalesIntel?

Услугата Research On Demand е много полезна. Времето за обработка е кратко, а екипът на SalesIntel предоставя исканата информация, често надхвърляйки очакванията, като включва допълнителни потенциални клиенти, които отговарят на изискванията за браншове и длъжности.

12. Leadfeeder (Най-добър за превръщане на посетителите на уебсайта в потенциални клиенти)

чрез Leadfeeder

Leadfeeder проследява имената на компаниите, за да ви помогне да превърнете посетителите на уебсайта в потенциални клиенти. Той също така подчертава основните интереси и модели на ангажираност на посетителите. С автоматизираното си оценяване на потенциални клиенти и CRM интеграция, екипите по продажбите могат бързо да се фокусират върху високоценни потенциални клиенти. Получавате персонализирани известия, които ви уведомяват, когато целевите компании посещават вашия уебсайт, за да можете да изпратите подходящи последващи съобщения навреме. Leadfeeder помага и за филтриране на потенциалните клиенти въз основа на броя и продължителността на посещенията. Това ви помага да оценявате потенциалните клиенти въз основа на ангажираността им.

Най-добрите функции на Leadfeeder

Проследявайте посетителите на уебсайта в реално време и анализирайте поведението им на сайта

Оценявайте и класифицирайте потенциалните клиенти автоматично въз основа на тяхното ангажираност и данните за компанията им.

Лесно се интегрира с CRM системи и други инструменти, като HubSpot, Salesforce и Google Ads.

Сегментирайте потенциалните клиенти въз основа на отрасъла, географското положение и уеб активността, за да персонализирате имейлите за достигане до потенциални клиенти.

Ограничения на Leadfeeder

Проследяването на потенциални клиенти понякога може да доведе до неправилно отчитане на посещенията поради споделени IP адреси.

Цени на Leadfeeder

Безплатно

Платено: 103,69 $ (99 €)/месец, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Leadfeeder

G2: 4. 3/5 (700+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за LeadFeeder?

Той е относително лесен за настройка и дава информация за потенциалните клиенти, които посещават вашия уебсайт. Тази информация е изключително полезна за изработването на стратегии за увеличаване на посещенията на уебсайта и оптимизиране на страниците.

чрез Kaspr

Kaspr помага на екипите по продажбите да достигнат по-бързо до подходящите потенциални клиенти с проверени телефонни номера и имейли от над 150 източника. Разширението му за Chrome опростява обхвата чрез автоматизиране на последващите действия, проследяване на потенциалните клиенти и интегриране с CRM системи като Salesforce и HubSpot.

Kaspr ви помага да намерите телефонните номера, имейл адресите и информацията за компаниите на потенциалните клиенти в LinkedIn, за да можете да използвате LinkedIn Sales Navigator по-ефективно. Kaspr обаче предоставя актуални данни предимно за европейски компании. Ако целите друг регион, Kaspr може да не работи добре.

Най-добрите функции на Kaspr

Извличайте проверени в реално време контактни данни от LinkedIn, включително имейли и телефонни номера.

Автоматизирайте квалификацията на потенциалните клиенти с помощта на AI-базирани анализи, за да дадете приоритет на потенциалните клиенти с висока стойност.

Синхронизирайте незабавно обогатените данни за потенциални клиенти с вашата CRM система за безпроблемна интеграция на работния процес.

Ограничения на Kaspr

Ограничена функционалност извън LinkedIn, което го прави по-малко ефективен за проучване на различни платформи

Цени на Kaspr

Безплатно

Стартово ниво : 47,13 $ (45 €)/месец на потребител

Бизнес: 82,75 $ (79 €)/месец на потребител

Оценки и рецензии за Kaspr

G2: 4. 4/5 (800+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

👀 Знаете ли, че... Средната цена на един потенциален клиент варира в зависимост от отрасъла. През 2025 г. най-високата цена е за висшето образование – 982 долара, а най-ниската – за електронната търговия – 91 долара.

14. Outreach (Най-добър за многоканален обхват)

чрез Outreach

Outreach е платформа за продажби, която помага на екипите да оптимизират проучването, ангажираността и управлението на сделките. Тя предлага AI-базирани инструменти за многоканално проучване, обучение по продажби и прогнозиране. С автоматизирани работни процеси, A/B тестове и анализи на разговорите, екипите по продажбите могат да подобрят ефективността си и да сключват повече сделки.

Тази платформа е най-подходяща за големи предприятия, които се нуждаят от консолидирано решение за продажби. По-малките екипи обаче може да предпочетат по-опростени инструменти за автоматизация. Удобният за ползване интерфейс и подходът, основан на данни, го правят мощен избор за мащабиране на усилията за продажби и подобряване на производителността на екипа.

Най-добрите функции за достигане до потенциални клиенти

Автоматизирайте продажбите с помощта на AI-базирани последователности

Оптимизирайте планирането на срещи с интегрирани календарни инструменти

Повишете ангажираността в имейлите с интелигентни отговори, подпомагани от изкуствен интелект

Ограничения на обхвата

Изисква време за персонализиране на работните процеси за конкретни продажбени процеси

Цени за обхват

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за обхвата

G2: 4. 3/5 (3400+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (300+ отзива)

15. HubSpot Sales Hub (най-добър за оценяване на потенциални клиенти)

чрез HubSpot Sales

HubSpot Sales Hub ви помага да привлечете потенциални клиенти чрез изпращане на персонализирани шаблони за имейли и автоматизирани последващи действия. Той предлага A/B тестове, за да разберете коя кампания за достигане до потенциални клиенти дава по-добри резултати. Можете да създадете персонализирано работно пространство за продажби в HubSpot, за да управлявате данните за потенциалните си клиенти и продажбената си дейност. AI инструментът на HubSpot предлага оценка за всеки потенциален клиент, а инструментът за прогнозиране на продажбите предсказва резултатите от продажбите. Това помага да се намали спекулацията и ви позволява да се съсредоточите върху важните потенциални клиенти.

Най-добрите функции на HubSpot Sales Hub

Проследявайте потенциалните клиенти в реално време, за да видите посещенията на уебсайта и взаимодействията

Автоматизирайте контактите по имейл с генериране на потенциални клиенти, задвижвано от изкуствен интелект

Оптимизирайте процесите по продажбите с оценяване на потенциалните клиенти и последващи действия

Създавайте уебсайтове с помощта на шаблони и събирайте данни за посетителите на уебсайта, за да ги превърнете в потенциални клиенти.

Ограничения на HubSpot Sales Hub

Предлага ограничени възможности за персонализиране на таблото

Цени на HubSpot Sales Hub

Безплатно

Sales Hub Starter: 15 USD/месец на работно място

Платформа за начинаещи клиенти: 15 USD/месец на работно място

Sales Hub Professional: 90 USD/месец на работно място

Оценки и рецензии за HubSpot Sales Hub

G2: 4. 4/5 (над 12 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 450 отзива)

Какво казват реалните потребители за HubSpot Sales Hub?

Това, което най-много ми харесва в HubSpot Sales Hub, е как се справя отлично с управлението на дълги и сложни процеси на продажби. Неговият солиден набор от функции е пригоден да се справя с усложненията на многоетапните сделки, което улеснява проследяването на всяко взаимодействие, от първия контакт до сключването на сделката. Една област, в която HubSpot Sales Hub може да се подобри, е лекотата на използване при създаването на табла. Макар платформата да предлага мощни инструменти за отчитане и анализи, процесът на персонализиране на таблата може да бъде малко тромав и по-малко интуитивен, отколкото би могъл да бъде.

От потенциални клиенти до сделки: превърнете потенциалните клиенти в реални по-бързо с ClickUp

Изборът на подходящия инструмент за проучване на пазара може значително да подобри способността ви да се свържете с потенциални клиенти. Всички горепосочени инструменти, които обсъдихме, предлагат разнообразни решения за оптимизиране и автоматизиране на продажбите.

SalesIntel може да ви помогне да получите проверени от хора данни за продажбени обаждания. LinkedIn Sales Navigator работи най-добре за управление на B2B потенциални клиенти. 6Sense е полезен за предсказуеми анализи. Но ако търсите цялостна платформа за проучване на пазара и ангажиране на продажбите, ClickUp е точно това, от което се нуждаете.

ClickUp for Sales Teams централизира данните за потенциалните клиенти на едно място, управлява обхвата и създава персонализирани табла за визуализиране на вашия продажбен процес. С ClickUp Brain можете също да създавате персонализирани рекламни материали и имейли за обхват.

Искате да обедините вашите продажби, задачи и комуникации на едно място? Регистрирайте се в ClickUp още днес!