Как Shift Left Testing може да подобри вашата QA стратегия

Вашият екип е в последната фаза на проекта, когато изведнъж се появява критична грешка. Крайните срокове наближават, нивото на стрес е високо, а отстраняването на този проблем хвърля целия ви график в хаос.

Звучи ли ви познато?

Това е точно типът ситуация, която Shift Left Testing може да предотврати.

При Shift Left Testing, вместо да провеждате тестове в края на разработката, вие интегрирате тестването и разработката като хляб и масло. Резултатът: можете да откриете бъгове на ранен етап, да сътрудничите по-добре и да избегнете бедствия в последния момент.

Но как се прилага подходът Shift Left Testing? Точно това ще разгледаме в тази статия.

Какво е подходът Shift Left Testing?

Shift Left Testing е проактивен подход в разработката на софтуер, при който тестовите дейности се планират по-рано в цикъла на разработка, „премествайки се наляво“ по времевата линия на проекта.

Вместо да чакате до края на разработката, за да започнете тестването, започнете тестването още по време на етапите на проектиране и разработка.

Този ефективен подход ви помага да идентифицирате и отстраните бъговете по-рано, като намалявате разходите и времето, необходимо за тяхното отстраняване по-късно, и същевременно осигурявате по-гладко потребителско преживяване при пускането на продукта.

Например, ако работите в компания за електронна търговия, която разработва нова функция за плащане, можете да приложите Shift Left Testing, за да включите тестерите веднага след като проектът бъде изготвен. Автоматизираните тестове ще се изпълняват по време на писането на кода, за да се открият проблеми като неправилни изчисления на данъци или грешки в платежния портал.

Разлика между Shift Left Testing и традиционното тестване

С какво Shift Left Testing се различава от традиционния подход към тестването? Нека разберем по-добре разликата:

Аспект Shift Left Testing Традиционно тестване График за тестване Тестването започва от ранните етапи на разработката Тестването се извършва след фазата на разработване. Фокус Набляга на ранното откриване на дефекти, предимно чрез непрекъсната интеграция, единични тестове и дори валидиране на изискванията. Фокусира се върху откриването на дефекти в края на цикъла на разработване, обикновено с тестване на ниво система или тестване за приемане от потребителите, след като функциите са напълно изградени. Инструменти и практики Използва инструменти (като Selenium, JUnit или Jenkins) и практики като тестово-ориентирано разработване (TDD) или поведение-ориентирано разработване (BDD), които интегрират тестването във фазите на кодиране и проектиране. Разчита повече на ръчни и цялостни инструменти за тестване, като UAT инструменти и рамки за тестване на цялата система. Управление на риска Намалява рисковете на ранен етап, като предлага по-голяма стабилност и предвидимост. Разкрива критични рискове по-близо до крайните срокове, което води до прибързани поправки или забавяния.

Принципи на Shift Left Testing

Shift Left Testing се основава на няколко основни принципа. Те включват:

Широко сътрудничество: Разработчиците, тестерите и заинтересованите страни работят заедно от самото начало, за да гарантират, че качеството се взема предвид във всяка фаза.

Ранно включване: Тестването започва в ранна фаза на процеса на разработка, за да можете да идентифицирате и разрешите потенциални проблеми по-рано.

Балансирана автоматизация на тестването: Автоматизираните тестове се изпълняват често, което ви позволява да получавате по-бърза обратна връзка и да откривате проблеми веднага щом възникнат.

Предимства на Shift Left Testing

Освен спестяване на разходи и предотвратяване на тревогата в последния момент, има няколко предимства, които можете да извлечете от инкременталното Shift Left Testing. Ето някои от тях:

Цялостно намаляване на риска

Като се включат рано в процеса на тестване, екипите могат да идентифицират рисковете, свързани с новите функции или промените в кода, преди те да засегнат цялата система. Този проактивен подход гарантира задълбочено тестване на критичните пътища в приложението, намалявайки вероятността от отказ в производствената среда.

Намалени оперативни разходи и корекции в последния момент

Откриването на проблеми на ранен етап помага да се предотвратят скъпи ремонти и забавяния на проекта, които често възникват, когато се появят бъгове в по-късен етап от процеса. Това намалява общите разходи за разработка и ускорява пускането на продукта на пазара.

Графика от проучване на експерта по показатели за разработка на софтуер Capers Jones също подкрепя това, като показва, че колкото по-дълго оставяте бъговете да стоят, толкова по-скъпи стават те за вас.

Подобрено сътрудничество между екипите за разработка и тестване

Shift Left Testing насърчава включването на тестери от началните фази на проекта, като събиране на изисквания, ежедневни срещи и сесии за планиране на спринтове, за да се гарантира, че всички членове на екипа са съгласувани по отношение на целите на проекта и стандартите за качество.

Това позволява на тестиращите да разберат по-добре обхвата и целите на проекта, което им дава възможност да проектират тестове, които съответстват на очакванията на потребителите и целите на проекта.

Сътрудничеството между тестиращите и разработчиците също така позволява непрекъсната обратна връзка за разработчиците, което им дава възможност да правят корекции въз основа на незабавна обратна връзка. Това намалява вероятността от значителни дефекти по-късно в процеса.

💡Научете повече: ClickUp Forms оптимизира събирането на данни за софтуерните екипи, елиминира хаоса от използването на множество инструменти и осигурява ефективни работни процеси.

Автоматизирани работни процеси за тестване

Интегрирането на автоматизацията в рамката на Shift Left Testing позволява на екипите да обхванат по-широк спектър от сценарии и крайни случаи, които може да са непрактични за тестване ръчно.

С помощта на инструменти за автоматизация екипите могат да изпълняват обширни тестови пакети, които включват единични тестове, интеграционни тестове и регресионни тестове, без да увеличават значително натоварването на тестиращите.

За разлика от ръчното тестване, което може да бъде подложено на човешка грешка или променливост, автоматизираните тестове дават последователни резултати в различни среди и софтуерни итерации.

По-бързо пускане на продукти на пазара

Shift Left Testing дава приоритет на ранното тестване, за да идентифицира и отстрани дефектите бързо, което води до по-къси цикли на разработка. Непрекъснатото тестване гарантира по-високо качество на софтуера и намалява необходимостта от обширна поддръжка след пускането на пазара, която може да бъде скъпа и отнемаща време.

Това води до по-бързо и по-качествено пускане на продукти на пазара, което позволява на бизнеса да управлява по-добре пускането на продукти и да реагира бързо на пазарните изисквания и обратната връзка от клиентите.

Компаниите, които предлагат висококачествени продукти, имат по-голям шанс да задържат клиентите си и да получат положителни отзиви, което допълнително укрепва пазарната им позиция.

Внедряване на Shift Left Testing

За да приложите ефективно Shift Left Testing в процеса на разработване на софтуер, следвайте тези структурирани стъпки:

Стъпка 1: Включете тестерите още от самото начало

Shift Left Testing започва с включването на тестерите още във фазата на определяне на изискванията. Когато провеждате брифинг с разработчиците си, информирайте ги за това, което търси клиентът.

Вземете предвид техните мнения, за да се уверите, че изискванията са ясни, тестваеми и съобразени с целите на проекта.

Позволете на тестовите специалисти да генерират крайни случаи или клиентски сценарии, за да се уверите, че всички потенциални проблеми са засечени, още преди да започне кодирането.

🧠Знаете ли? Atrato ускори разработката на продукти с 30% с помощта на ClickUp. Прочетете историята на успеха на Atrato.

Стъпка 2: Включете тестването в дизайна

В етапа на проектиране трябва да работите с тестери, за да създадете стратегия за тестване, която да съответства на системната архитектура и работните процеси на потребителите. Това включва проектиране на тестове за ключови области като сигурност, производителност и използваемост.

Например, ако разработвате софтуерна система за диагностика на автомобили, включете тестове за сигурност и безопасност в дизайна, за да отговаряте на индустриалните стандарти и да предотвратите уязвимости още в самото начало.

Стъпка 3: Използвайте доказани методологии

Agile рамките и Agile инструментите за тестване работят изключително добре с модела Shift Left Testing, за да се постигнат оптимални резултати при ранното отстраняване на бъгове.

Можете да избирате между разработка, базирана на тестове (TDD), разработка, базирана на поведение (BDD) и разработка, базирана на тестове за приемане (ATDD). Всички те подобряват Shift Left Testing, като насърчават ранното тестване и сътрудничеството. За да научите повече за тях, продължете да четете.

ClickUp работи отлично с Agile методологията и управлението на клиенти. Мога да управлявам ежедневните задачи и задачи за изпълнение ефективно, да създавам различни пространства, за да работя по различни сценарии, като проблеми/подобрения, разработка и др. Таблото му е много атрактивно и спестява много време.

Стъпка 4: Автоматизирайте тестването

Настройте автоматизирани тестови процеси в началото на проекта. Използвайте инструменти за непрекъсната интеграция (CI) като Jenkins и Selenium, които автоматично изпълняват тестове всеки път, когато се добавя нов код. Това ви позволява да откривате проблеми по-бързо без ръчна намеса и да ги отстранявате, преди да се влошат.

Стъпка 5: Интегрирайте тестването в CI/DI пипалините

Уверете се, че тестовете ви са част от CI/CD процеса, така че всяка промяна в кода да се тества, валидира и подготвя за внедряване автоматично. Това намалява времето, прекарано в ръчно тестване, и ускорява пускането на нови версии.

Стъпка 6: Сътрудничество и честа комуникация

Насърчавайте редовната комуникация чрез ежедневни срещи и прегледи, за да поддържате всички в синхрон по отношение на целите за качество. Не може да имате хора, които разработват и тестват с различни резултати в предвид, дори и за малки части от проекта.

Най-добри практики за Shift Left Testing

Обсъдихме основните стъпки, които трябва да предприемете, за да приложите Shift Left Testing. Ето някои професионални съвети, които ще направят процеса още по-гладък:

Приоритизирайте: Фокусирайте се върху автоматизирането на тестове с голямо въздействие , които обхващат критични функции, и оставете сложните тестове за ръчна проверка. Това предотвратява прекомерната автоматизация в дългосрочен план.

Насърчавайте отговорността: Насърчавайте сътрудничеството между разработчиците и тестерите, за да се погрижат за качеството на продукта. Можете да направите това, като замените част от заплащането на разработчиците и тестерите с акции от продукта, за да стимулирате производителността.

Поддържайте идентични тестови среди: Поддържайте средите за разработка, тестване и производство възможно най-идентични. Това намалява риска от бъгове, свързани със средата, които могат да бъдат трудни за идентифициране и отстраняване по-късно в процеса.

Използвайте паралелно тестване: Извършвайте тестове паралелно, особено автоматизираните, за да ускорите процеса на тестване.

Поддържайте тестовите си скриптове актуални: С развитието на проекта редовно актуализирайте тестовите си скриптове, за да отразят новите характеристики, функционалности или промени в изискванията.

Методики за тестване Shift Left

Shift Left Testing обхваща няколко методологии, които помагат за интегрирането на тестването в ранния етап от жизнения цикъл на разработката на софтуера. Ето по-подробен поглед върху три известни метода.

Разработка, базирана на поведението (BDD)

BDD се фокусира върху дефинирането на поведението на приложението според очакванията на потребителя при взаимодействието му с него. В BDD тестовете се пишат в естествен език, който всеки може да разбере.

Това е подход за сътрудничество, който насърчава постоянната комуникация между разработчиците, тестерите и заинтересованите страни от бизнеса още от самото начало на цикъла на разработване на продукта.

📌Пример: Ако работите върху приложение за резервации на пътувания, напишете BDD сценарий, за да дефинирате поведението на функцията за търсене на полети на прост език. Това помага да се гарантира, че всички заинтересовани страни са съгласни с възможностите на функцията, преди да започне кодирането.

Разработка, базирана на тестове (TDD)

TDD е методология за разработка на софтуер, при която тестовете се пишат преди самия код. Процесът следва цикъл:

Напишете тест, който не минава

Напишете минималния код, необходим за преминаване на теста.

Рефакторирайте кода

Този подход ви помага да се съсредоточите върху изискванията преди внедряването и намалява вероятността от дефекти.

📌Пример: В проект за финансови услуги, ако разработвате нова функция за обработка на транзакции, първо бихте написали тест, за да проверите дали транзакцията се обработва правилно. Едва след като тестът е готов, бихте написали кода за имплементиране на тази функционалност.

Разработка, базирана на тестове за приемане (ATDD)

ATDD включва писане на тестове за приемане преди началото на разработката. Тази методология гарантира, че всички заинтересовани страни имат ясно разбиране за критериите за приемане на дадена функция.

Собствениците на продукти, бизнес анализаторите и тестерите обикновено определят тестовете за приемане, които служат като еталон за това какво означава ЗАВЪРШЕНО за всяка потребителска история.

📌Пример: Ако разработвате система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), може да поискате от заинтересованите страни да определят критерии за приемане на нова функция за отчитане. Като напишете тестове за приемане предварително, вие изяснявате какви данни трябва да бъдат включени в отчетите, като по този начин гарантирате, че ще предоставите точно това, което се изисква.

🗒Научете повече: 3 причини, поради които Gatekeeper премина от Jira към ClickUp за управление на жизнения цикъл на разработката на софтуера си.

Нека разгледаме няколко инструмента за тестване, които са добър избор за Shift Left Testing:

Jenkins: Отворен код сървър за автоматизация, който позволява непрекъсната интеграция и непрекъсната доставка (CI/CD) за разработката на софтуер.

Selenium: Широко използвана платформа за автоматизиране на тестването на уеб браузъри на различни платформи и езици за програмиране.

Postman: Платформа за сътрудничество за разработване на API, която позволява на потребителите ефективно да проектират, тестват и споделят API.

TestSigma: Унифицирана платформа, задвижвана от изкуствен интелект, за автоматизиране на уеб, мобилни и API тестове с минимално необходимо кодиране.

TestLeft: Инструмент, предназначен за интегриране на автоматизирано тестване в съществуващи IDE, позволяващ Shift Left Testing чрез вграждане на автоматизирани тестове в ранна фаза на разработката.

Съществуват множество инструменти, които могат да ви помогнат да приложите Shift Left Testing. Ако обаче търсите един инструмент, с който да прилагате Shift Left Testing последователно чрез по-добра комуникация и сътрудничество, ви препоръчваме да разгледате ClickUp.

ClickUp за екипи за разработка на софтуер ви позволява лесно да планирате, създавате и доставяте всичко на едно място. Можете да създавате и споделяте документация, за да поддържате всички в синхрон с целите, докато контролът на версиите гарантира, че промените и различните версии на софтуера се проследяват безпроблемно.

Автоматизацията се грижи за повтарящите се задачи като преглед на кода, а интеграцията с инструменти като GitHub и GitLab улеснява проследяването на кода.

Освен това получавате възможност за сътрудничество в реално време чрез коментари, известия и екипни изгледи, за да сте сигурни, че всички са на една и съща страница. Нека да видим как.

Управление на задачите

ClickUp Tasks позволява на вашите екипи да създават подробни задачи и подзадачи, специално предназначени за тестване в по-ранен етап от жизнения цикъл на разработката на софтуера.

Използвайте мощните функции за управление на задачите на ClickUp, за да се справите с ежедневните си задачи и да улесните процеса на тестване.

Можете да възлагате задачи за тестване на софтуера на членовете на екипа още от фазата на изискванията, като по този начин гарантирате, че тестването е интегрирано на ранен етап. Освен това можете да задавате крайни срокове, приоритети и зависимости, за да поддържате всичко организирано.

Можете също да разделите фазата на тестване на управляеми подзадачи, като например писане на тестови случаи, настройка на тестови среди и провеждане на тестове.

Автоматизация

С ClickUp Automations можете да оптимизирате повтарящите се тестови задачи, за да намалите ръчния труд при разработката на софтуер.

Например, ClickUp може да действа като чудесен инструмент за автоматизация за проследяване на грешки и QA тестване.

С помощта на персонализирани полета, статуси на задачите и над 35 ClickApps можете да адаптирате платформата към вашите специфични QA процеси. След това можете да автоматизирате задачите, да разпределяте екипи и дори да актуализирате статусите въз основа на тригери.

Можете също да интегрирате ClickUp с модерни инструменти за QA тестване като Jenkins и Selenium, за да автоматизирате CI/CD процеса си. Това гарантира, че тестването се изпълнява автоматично при всяка промяна в кода.

Персонализирани табла

ClickUp Dashboards ви позволява да проследявате в реално време напредъка на тестването, да визуализирате броя на бъговете, изпълнението на тестовите случаи и др. Можете да създадете табло, което показва ключови показатели за ефективност (KPI), за да се уверите, че целите на тестването са постигнати.

Използвайте таблата на ClickUp, за да визуализирате това, което искате, и да управлявате задачите лесно.

С ClickUp Views можете да преглеждате работата си по начин, който сами изберете – списък, таблица, диаграма на Гант, календар или табло. Таблото на ClickUp, например, може да се използва като интуитивно табло за проследяване на грешки, което ви помага да организирате отстраняването на грешки, да управлявате Agile проекти, да разпределяте задачи и да ги възлагате на съответните членове с лекота.

Прегледайте всички записи за грешки на едно място с ClickUp Board View

Сътрудничество

ClickUp Collaboration Detection позволява на мултифункционални екипи да работят заедно безпроблемно. С помощта на верижни отговори и присвоени коментари в ClickUp и редактиране в реално време в ClickUp Docs, екипите за тестване, разработчиците и продуктовите мениджъри работят заедно и решават проблемите съвместно.

Агилните функции на ClickUp правят тестването изключително лесно, бързо и лесно за управление.

Сега нека поговорим малко за Agile функциите на ClickUp. Те улесняват сътрудничеството с помощта на следното:

Управление на спринтове: Лесно планирайте, изпълнявайте и проследявайте спринтовете си с ясни визуални табла, списъци и графици. Приоритизирайте задачите, задавайте цели за спринтовете и проследявайте напредъка без усилие.

Управление на забавените задачи: Управлявайте забавените задачи с най-новите задачи и ги организирайте според приоритета им.

Диаграми Burndown: Получавайте информация в реално време за напредъка на спринта с подробни диаграми Burndown, за да визуализирате колко работа остава, за да постигнете целите си.

Agile табла: Персонализирайте Agile таблата, за да проследявате ключови показатели, визуализирате работния процес и вземате решения въз основа на данни, като поддържате екипа си в синхрон.

Преминаването към използването на ClickUp за всички екипи ни предостави централизирана платформа, на която всички наши екипи и потребители могат да съществуват и да организират собствената си работа, като същевременно следят проектите на другите екипи. Наборът от функции и инструменти, предоставени от ClickUp, са чудесни за екипите по обслужване на клиенти, продажби и разработка, за да управляват ефективно и ефикасно нашите проекти в цялата компания!

Шаблони

Изтеглете този шаблон Шаблонът за управление на тестове на ClickUp е създаден, за да ви помогне да управлявате целия процес на тестване.

ClickUp предлага и множество шаблони за тестови случаи, които опростяват и ускоряват работните процеси при Shift Left Testing.

Шаблонът за управление на тестове на ClickUp

Например, шаблоните за управление на тестове на ClickUp са създадени, за да опростят и организират процеса на тестване от начало до край.

Независимо дали ръководите голям екип за контрол на качеството или работите самостоятелно, шаблонът за управление на тестове на ClickUp е универсално решение. Той оптимизира задачите, проследява напредъка и гарантира цялостно тестване на всяка част от вашия проект.

Ето как можете да извлечете максимална полза от него:

Създавайте и управлявайте подробни тестови случаи с лекота, като се уверите, че всеки аспект от вашия проект е обхванат.

Разпределяйте задачи на членовете на екипа и определяйте крайни срокове, за да поддържате всички в крак с работата.

Следете напредъка на тестовете в реално време, използвайки персонализирани изгледи като Board, List или Calendar.

Проследявайте бъгове и проблеми, като бъгове и проблеми, като използвате софтуер за проследяване на бъгове и ги свържете директно с конкретни тестови случаи за по-бързо разрешаване.

Сътрудничество без усилие с коментари, прикачени файлове и актуализации на задачите, за да поддържате синхронизация в целия екип.

Автоматизирайте повтарящите се процеси с вградена автоматизация, като намалите ръчния труд при управлението на тестовете.

Генерирайте бързо отчети, за да споделите информация за тестването със заинтересованите страни или ръководството.

Този шаблон ви помага да опростите процеса на тестване, да поддържате организация и в крайна сметка да предоставите продукт с по-високо качество.

Други шаблони

Освен това разполагате с шаблона за тестови доклад на ClickUp и шаблоните за проследяване на грешки и проблеми на ClickUp.

Шаблонът за тестови доклад на ClickUp ви позволява лесно да документирате и обобщавате резултатите от тестовете, като предоставя информация за успешните, неуспешните или блокираните тестове. Той ви помага да информирате заинтересованите страни, като генерира ясни и структурирани доклади, които подчертават общото покритие на тестовете, производителността и областите, които се нуждаят от внимание.

Шаблоните за проследяване на грешки и проблеми в ClickUp оптимизират процеса на регистриране, проследяване и управление на грешки и проблеми във вашите проекти. Можете да присвоявате и приоритизирате грешките и да следите напредъка им, за да разрешите проблемите ефективно.

Преодоляване на предизвикателствата при Shift Left Testing

Shift Left Testing наистина носи много положителни резултати. Въпреки това, то поставя и някои предизвикателства, които трябва да се справят ефективно. Нека да разгледаме:

Липса на опит в тестването сред разработчиците

Shift Left Testing изисква от вашите разработчици да поемат по-голяма отговорност за тестването, но те може да не разполагат с необходимите умения, нагласа или време, за да извършват качествени тестове. Това може да доведе до непълно или неефективно тестване в началото на процеса.

💡Най-добра стратегия: Обучавайте непрекъснато разработчиците на методологии и инструменти за тестване. Свържете разработчиците с опитни тестери или създайте среда за съвместно тестване, в която те могат да се учат един от друг.

Увеличено първоначално време за разработка

Включването на тестване от самото начало ще забави първоначалното разработване, тъй като вашите екипи ще трябва да се съсредоточат върху създаването на рамки и процеси за тестване. Това може да окаже натиск върху крайните срокове, особено за екипи, които са свикнали с традиционните работни процеси.

💡Най-добра стратегия: Приемете итеративни модели на разработка като Agile или DevOps автоматизация, които позволяват ранна интеграция на тестването, като същевременно запазват гъвкавостта на процеса. Това ще ви даде по-малки, управляеми части от разработката и тестването.

Разходи за инструменти и инфраструктура

Shift Left Testing често изисква специализирани инструменти за автоматизация на тестовете, тестване на производителността и непрекъсната интеграция, което може да бъде скъпо за по-малки екипи или организации. Ако управлявате стартиращ бизнес, може да не разполагате с необходимите средства, за да започнете автоматизирани процеси на тестване в началото.

💡Най-добра стратегия: Използвайте инструменти с отворен код като Jenkins за непрекъсната интеграция и Selenium за автоматизация на тестването. Тези инструменти намаляват разходите, като същевременно осигуряват необходимите възможности за тестване. По-добрата алтернатива „всичко в едно“ е ClickUp, която ви помага да автоматизирате, управлявате и сътрудничите по всички дейности по тестването.

Културно съпротивление

Ако работите с традиционни екипи, особено такива, които са свикнали с водопадните модели, те може да се съпротивляват на въвеждането на Shift Left Testing. Те може да се колебаят да прехвърлят отговорности и да си сътрудничат по-тясно между разработчиците и тестерите.

💡Основна стратегия: Насърчавайте култура на сътрудничество чрез организиране на семинари и междуфункционални екипни дейности. Насърчавайте честата комуникация между разработчиците, тестерите и заинтересованите страни, за да премахнете изолираността.

Огромно количество автоматизирани тестове

Когато работите с Shift Left Testing, ще трябва да разчитате в голяма степен на автоматизацията. Макар че това ускорява процеса, то може да доведе до прекомерна автоматизация, при която тестовете стават нестабилни или ненужни, забавяйки процеса на непрекъсната интеграция/непрекъснато внедряване (CI/CD), дори и да използвате най-добрите инструменти за непрекъснато внедряване.

💡Топ стратегия: Дайте приоритет на тестовете с висока стойност, като ги категоризирате според тяхната важност. Прилагайте автоматизирани тестове само там, където те носят стойност, и разчитайте на ръчно тестване за сложни области с висок риск.

Shift Left, Catch Early и Deliver Better с ClickUp

Ако искате да направите цикъла на разработване на вашия продукт по-ефективен и рационализиран, Shift Left Testing не е избор, а необходимост.

Shift Left Testing помага за отстраняването на скъпоструващи грешки, преди те да се натрупат, което ви позволява да доставяте софтуер с по-високо качество по-бързо. Чрез интегриране на тестването по-рано в цикъла на разработване, можете да намалите броя на бъговете и да подобрите сътрудничеството и ефективността на екипа.

Готови ли сте да оптимизирате процеса на тестване? Опитайте мощните инструменти за управление на задачи и автоматизация на ClickUp, за да внедрите безпроблемно Shift Left Testing и да поддържате проектите си в правилната посока.

Регистрирайте се в ClickUp още днес!