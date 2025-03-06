Как да създадете CRM табло (с шаблони)

Няма да карате кола без табло, така че вашият екип по продажбите не трябва да работи без подходящо управление на взаимоотношенията с клиентите. 🚗

Нуждаете се от сухи данни, за да насочвате ефективно потенциалните клиенти през продажбения процес и да ги задоволявате, след като се превърнат в клиенти. Ако тези данни са разпръснати в различни таблици и платформи, отчитането на управлението на взаимоотношенията с клиентите (CRM) ще бъде изпълнено с трудности и трудоемка работа.

Един солиден CRM табло се занимава с досадната работа по обработката на цифри и показва данните по визуално привлекателен начин, който улеснява проследяването на вашите кампании. В това ръководство ще научите как трябва да изглеждат CRM таблата за продажби и как да създадете едно без усилие.

Какво е CRM табло за клиенти?

CRM таблото е централизиран интерфейс, който предоставя на мениджърите по продажбите изчерпателен визуален преглед на ключовите показатели, общата ефективност на продажбите и данните за клиентите. Въпреки че конкретната информация може да варира, CRM таблото обикновено показва следното:

Разбивка на вашия продажбен поток

Дейност и производителност на екипа

Ключови показатели за ефективност (KPI)

Нови потенциални клиенти

Важни предстоящи задачи

Започнете Проследявайте колко ефективно управлявате проблемите и рисковете на клиентите с таблата за управление на клиенти на ClickUp CRM.

Вашият CRM табло събира данни от различни източници и ги обобщава, за да предостави на търговските представители най-ценната информация и да усъвършенства вашата CRM стратегия. Един солиден CRM софтуер трябва да представя тази информация по динамичен и интерактивен начин и да осигурява актуализации в реално време, за да ви помогне да вземете информирани решения.

Имайте предвид, че CRM таблото е много повече от колекция от диаграми и графики. Ако е структурирано и се използва разумно, то може да предотврати хаотични действия и да максимизира резултатите от вашите продажби и маркетингови усилия. 🎯

Какви са предимствата на CRM таблото?

Най-забележителното предимство на един стабилен CRM табло е по-бързото и по-уверено вземане на решения. 🤔

Искате да знаете в кой етап от пътуването на купувача са заседнали вашите потенциални клиенти? Разгледайте отчета за фунията. Имате нужда да оптимизирате разходите за продажби? Таблото за дейности ще ви покаже на какво да се съсредоточите и какво да елиминирате.

Управлявайте клиентски данни, лични задачи и комуникация в ClickUp от всяко устройство.

Използването на таблото има много допълнителни предимства, като например:

Точни прогнози за продажбите — Предвиждането на пазарните тенденции не е лесна задача, но CRM таблото я улеснява, като показва безценни исторически тенденции и отчети за продажбите, за да подобри точността на прогнозите и да избегне скъпи грешки.

По-лесно сътрудничество — като споделяте таблото с екипа си, можете да направите важната информация лесно достъпна за всички, което премахва необходимостта от ненужна комуникация като актуализации по имейл или срещи за докладване на състоянието.

Ефективен канал за продажби — CRM таблото ви позволява да анализирате канала си за продажби и да идентифицирате основните пречки, които карат клиентите да се отказват, така че анализирането му може да направи чудеса за вашите конверсии.

По-добро обслужване на клиентите — Вашите представители по обслужване на клиенти могат да използват CRM таблата, за да получат по-задълбочена представа за поведението на потребителите и дори да го предвидят, за да предоставят по-ефективна и персонализирана поддръжка.

По-ефективни маркетингови и продажбени тактики — таблото ви позволява да проследявате с прецизна точност ефективността на отделните маркетингови/продажбени усилия, като ви помага да ги усъвършенствате до най-малките детайли.

Опростено отчитане — усъвършенстваният табло може да се справи с по-голямата част от тежките задачи, свързани с — усъвършенстваният табло може да се справи с по-голямата част от тежките задачи, свързани с отчитането на CRM , което позволява на вашия екип да се съсредоточи върху задачи с висока добавена стойност.

Какви са основните функции на CRM таблото?

Няма универсална CRM система, която да е подходяща за всеки мениджър по продажбите. Функциите, които трябва да търсите, зависят от вашите процеси по продажбите, клиентската ви база и други фактори. Все пак има шест универсални функции, които всяко решение трябва да притежава:

Удобен за ползване интерфейс — Целта на CRM — Целта на CRM таблото за продажби е да превърне сложните данни за продажбите в лесноразбираеми и полезни информации. Интерфейсът трябва да е интуитивен и лесен за навигация, без да се изискват задълбочени технически познания. Възможност за персонализиране — трябва да можете да дефинирате персонализирани ключови показатели за ефективност, които искате да проследявате, и да адаптирате таблото към вашия цикъл на продажби и вътрешни процеси. Проследяване на цели — Вашият табло трябва да информира екипа в реално време за текущите цели, етапи, задачи в процес на изпълнение и други подобни данни, така че всеки да знае къде се намира и какъв е неговият принос 🏆 Разпределяне и проследяване на задачи — в идеалния случай ще внедрите CRM табло, което не изисква допълнителни приложения за разпределяне на задачи. Качествените табла предлагат дори много автоматизации, които намаляват ръчния труд. Интеграции — Вашият табло трябва да се интегрира безпроблемно с други платформи, които използвате за маркетинг, продажби и други дейности, така че да може да извлича автоматично всички необходими данни. Различни опции за визуализация на данни —Един добър табло трябва да показва данните чрез различни визуални елементи, съответстващи на типа данни (кръгови диаграми, ролкови диаграми, ленти за напредък и др. ) —Един добър табло трябва да показва данните чрез различни визуални елементи, съответстващи на типа данни (кръгови диаграми, ролкови диаграми, ленти за напредък и др. )

Какво да имате предвид при създаването на CRM таблото си?

Освен ако не използвате CRM софтуер с вграден табло, може да искате да го създадете сами. 🛠️

Това може да е разумно решение, дори ако вашата платформа предлага табло, тъй като имате неограничена гъвкавост да създадете персонализирано табло, което отговаря на вашия работен процес и цели. Ако не сте сигурни откъде да започнете, по-долу ще видите основните фактори, които трябва да вземете под внимание при създаването на CRM таблото си.

Основни приложения

Въпреки че целта на таблото е да предоставя централизиран преглед на различни данни, все пак трябва да бъдете избирателни, когато решавате какво да включите в него. Можете да добавите само определен брой отчети и диаграми, преди таблото да започне да изглежда претрупано, което би противоречало на целта му.

Започнете с идентифициране на ключовите аспекти от вашия работен процес, които изискват визуализация. Например, ако вече получавате цялата информация за ефективността на дигиталния маркетинг от Google Analytics или Search Console, няма нужда да поправяте нещо, което не е счупено, и да създавате изцяло нов обзор.

Вместо това, фокусирайте се върху данните, които в момента не са подредени достатъчно интуитивно. Това включва всякакви подробности за вашия продажбен канал, данни за обслужване на клиенти, оценки на потенциални клиенти и т.н. Подчертайте най-малко структурираните, но важни части от вашата CRM стратегия и изградете таблото около тях. 📊

Цели и KPI

Въз основа на горното, има много KPI, които можете да проследявате, но не всички от тях заслужават място на таблото ви. Как да разберете кои показатели да включите?

Тук трябва да се имат предвид два фактора:

Вашите цели Наличност на данни

Ако използвате SMART техниката за определяне на целите си – което би трябвало да правите – определянето на KPI няма да бъде проблем. Това е така, защото част от процеса на определяне на SMART цели включва обмисляне на начина, по който ще измервате напредъка.

чрез ClickUp

Например, ако провеждате имейл кампания с основна цел да подобрите задържането на клиенти с 20%, основните KPI, които трябва да включите, са:

Коефициент на повторни покупки (RPR)

Процент на кликване в имейли (CTR)

Стойност на клиента за целия му жизнен цикъл (CLV)

Вторият важен фактор е наличността на данни, която е от съществено значение за гарантиране на точността на цифрите, представяни в таблото. В горния пример можете да извлечете необходимите данни от вашата платформа за имейл маркетинг. Все пак трябва да се уверите, че CRM таблото ви се интегрира с нея, за да избегнете ненужна работа. 😮‍💨

Екипи и отдели

Когато създавате табло, трябва да имате предвид основните му потребители, за да се уверите, че всички отдели имат достъп до най-подходящата информация. 🧑‍💻

В повечето случаи таблото ви ще обслужва следните отдели и членове на екипа:

Продажби

Маркетинг

Поддръжка на клиенти

Ръководители на ниво C

Таблото ви трябва да е динамично и да позволява на различните екипи да се фокусират върху необходимите им данни, без да бъдат затруднявани от ненужна информация. За по-голяма яснота е полезно да имате различни опции за преглед и/или раздели за всеки екип.

Софтуер за табло

След като определите информацията, която трябва да включва таблото ви, ви е необходим софтуер, който да я подреди по подходящ начин. Въпреки че можете да използвате традиционния подход и да създадете табло с помощта на приложения за електронни таблици, е препоръчително да потърсите по-модерно технологично решение.

Не знаете къде да го намерите? Току-що го открихте – ClickUp! Това е всеобхватна визуална платформа за управление на проекти с множество функции, насочени към CRM. ClickUp ви позволява да създавате усъвършенствани табла, независимо от вашите технически умения, благодарение на интуитивния интерфейс и изключителните функции за персонализиране.

Но достатъчно с хвалбите – нека ви покажем как точно да използвате ClickUp за създаване на автоматизирани, изчерпателни CRM табла. 🤩

Как да създадете CRM табло

Създаването на табло от нулата може да изглежда като досадно начинание. Не се тревожете, ние ще ви насочим през основните стъпки и ще ви покажем, че това може да бъде лесно като детска игра. 🍰

Стъпка 1: Използвайте шаблони, за да положите основите на таблото си

Между списъците с потенциални клиенти, графиците и сроковете, както и листите с дейности, вашият екип по продажбите вероятно има прекалено много работа, за да се занимава с създаването на всичко това от нулата. Добрата новина е, че не е необходимо да го правите, тъй като можете да използвате готови шаблони, за да получите значително предимство.

Например, шаблонът ClickUp CRM е снабден с най-често използваните работни процеси и елементи, от които се нуждаете за различни CRM задачи. Когато го отворите, ще видите няколко персонализирани изгледа, най-забележителните от които са:

Процес на продажбите , който ви позволява да очертаете цялата верига на продажбите на едно място

Моите задачи за ясен преглед на предстоящите задачи

Изглед на таблото, който можете да използвате като централизиран център за потенциални клиенти и да ги сегментирате според етапа, на който се намират в продажбения процес.

Използвайте изгледа „Табло“, за да получите цялостен преглед на потенциалните клиенти и да ги преместите по-лесно през фунията.

ClickUp предлага шаблони за различни други функции, като управление на акаунти и обслужване на клиенти. Всеки шаблон има специфични изгледи и полета, които можете да използвате за структуриране на базата данни, което елиминира рутинната работа.

Всички шаблони са напълно персонализируеми, така че не е необходимо да ги използвате в дадения вид. Чувствайте се свободни да премествате елементите, докато получите желания формат.

Стъпка 2: Задайте и проследявайте целите

В момента, в който отворите таблото, трябва да видите ясно колко сте близо до постигането на целите си. Първата стъпка към това е да определите цели за продажбите и/или обслужването на клиенти, които след това ще проследявате чрез различни диаграми, ленти за напредък и подобни графики.

ClickUp Goals ви позволява да задавате и проследявате всичките си цели на едно място. Можете да настроите конкретни формати на цели за измерване на напредъка си, като например:

Проценти

Валута

Целеви показатели

Вярно/невярно цели

Задайте ясни цели и проследявайте напредъка с изключителна точност, използвайки ClickUp Goals.

Различните контроли за достъп ви позволяват да споделяте конкретни цели със съответните екипи, за да осигурите яснота и да поддържате всички на една и съща страница. Можете също така да дадете на екипа си достъп за редактиране, за да насърчите ефективното сътрудничество и да направите съответните актуализации видими за всички участници.

За по-лесна организация можете да групирате целите в папки и да получите цялостен поглед върху всички важни цели и напредъка по тяхното постигане. 📂

Стъпка 3: Разпределяне на задачи

Лесно делегирайте работата, като възлагате задачи директно на екипа или ги @споменавате в коментар, за да превърнете мислите си в действия.

След като сте определили целите си, е време да започнете да насочвате екипа си към тях. Ако вече разполагате с инструмент за продуктивност, който използвате за делегиране на работа и проследяване на задачите, можете да продължите да разчитате на него. Не можете обаче да създадете кохезивна екосистема, ако инструментът не се интегрира с софтуера на таблото ви.

ClickUp ви гарантира, че няма да се налага да се справяте с такава досадна прекъсване на връзката. Можете да използвате ClickUp Tasks, за да управлявате работния си процес, без да се налага да използвате отделни платформи.

Задавайте задачи с персонализирани статуси, приоритети и зависимости, за да оптимизирате продажбения си канал или работния процес по обслужване на клиенти. Използвайте различни изгледи, за да визуализирате всички задачи и да ги пренаредите за секунди.

ClickUp също така опростява работния ви процес чрез повтарящи се задачи и различни персонализирани автоматизации. Можете да автоматизирате промените в статуса и други повтарящи се задачи, за да не губите време за работа с ниска стойност. 🔄

Освободете повече време за работа, изискваща интензивни знания, като оптимизирате повтарящите се задачи с ClickUp Automations.

Други полезни екстри, които получавате с ClickUp Tasks, включват:

Персонализирани етикети за категоризиране на задачите ви

Контролни списъци в рамките на задачите за очертаване на конкретните стъпки, необходими за тяхното изпълнение

Вграден инструмент за проследяване на времето, за да спазвате графика си и , за да спазвате графика си и да оптимизирате работния си процес

Стъпка 4: Свържете таблото с останалата част от работния ви процес

Вашето приложение за продуктивност не е единствената платформа, която ще искате да интегрирате с CRM таблото. Вашият екип по продажбите вероятно използва различни инструменти за ежедневната си работа, а таблото ви трябва да може да извлича от тях съответните данни. В противен случай вашият работен процес може да бъде изпълнен с неефективност и ръчно въвеждане на данни.

Ако създадете табло в ClickUp, можете да се възползвате от удобството на над 1000 интеграции с най-популярните инструменти. Например, можете да свържете ClickUp с Zendesk, за да оптимизирате работния процес на обслужване на клиенти по много начини, като например:

Свързване на задачи в ClickUp с билети в Zendesk

Добавяне на конкретна информация от билети към задачи в ClickUp

Създаване на задачи за действие и присвояването им на потребители на ClickUp в Zendesk

Свържете задачите си с билетите, като интегрирате ClickUp и Zendesk.

ClickUp също се интегрира с Salesforce, за да ви помогне да управлявате по-ефективно възможностите. Веднага след като нова възможност бъде добавена в Salesforce, можете да създадете задача в ClickUp, за да се уверите, че потенциалният клиент няма да се откаже.

Ако искате да научите повече за многото други приложения, с които ClickUp се свързва, разгледайте пълния списък с интеграции. 🧩

Стъпка 5: Обединете ключовите данни в единен център

След като сте изпълнили горните стъпки, най-трудната част е приключила. Остава само да визуализирате данните си, което можете да направите незабавно с ClickUp Dashboards .

Започнете Проследявайте напредъка на вашите проекти в реално време с таблата на ClickUp.

Отидете в „Табла“ в менюто отляво и натиснете знака +. Можете да избирате от различни шаблони за табла или да създадете персонализирано табло, използвайки над 50 различни джаджи. Визуализирайте целите и KPI, задачите, списъците с потенциални клиенти със съответните действия и почти всякакви други данни, за да създадете динамичен обзор.

Таблото автоматично извлича данни от съответните източници, за да ви държи в течение. Можете да го споделите с екипа си, за да може всеки да следи напредъка и да е в крак с работната си натовареност.

Получавате пълна гъвкавост да организирате таблото според вашите предпочитания. Независимо дали се нуждаете от специално табло за всяка CRM функция или от обща картина, има съответен уиджет, който можете да добавите.

Още по-добре, не сте ограничени до източници на данни в ClickUp – можете да добавите приложения на трети страни към таблата си с помощта на проста връзка или чрез вграждане на код. Добавете дизайн на Figma, електронна таблица на Google Sheets или изберете от редица други външни приложения, за да обогатите таблата си.

Можете да разгледате тези примери за табла, за да видите многото начини, по които потребителите на ClickUp се възползват от горните функции, и да почерпите вдъхновение за създаването на своя собствена. 💡

Подобрете CRM стратегията си с ClickUp

Дните на досадната административна работа, свързана с CRM процесите, отдавна са отминали. Сега можете да имате всички необходими данни на една ръка разстояние и да отделяте повече време за вземане на управленски решения. Настройте подробен CRM табло, за да елиминирате догадките от вашите стратегии.

Както видяхте, ClickUp улеснява преминаването от сурови данни към създаването на привлекателни и практични табла без много усилия. Той може безпроблемно да се впише във вашия работен процес и да елиминира необходимостта да жонглирате с множество различни приложения.

Регистрирайте се в ClickUp и превърнете клиентите си в ентусиазирани защитници на вашата марка! 😍