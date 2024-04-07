Motion срещу Monday: Битката за управление на задачи и проекти

Работата като проектен мениджър често прилича на ходене по въже – опитвате се да поддържате баланс (и здрав разум!), докато неочаквани препятствия, съкращения на бюджета и кратки срокове се надпреварват да ви съборят. 🤹

Инструментите за управление на проекти ви осигуряват допълнителната подкрепа, от която се нуждаете, за да се движите по въжето без да се подхлъзнете. Двамата майстори в това балансиране са Motion и Monday. И двата ви помагат да планирате, организирате и управлявате задачи и проекти като професионалисти. Въпреки това, не трябва да вземате решението си за Motion или Monday на случаен принцип, тъй като и двата инструмента имат свои уникални предимства и няколко ограничения.

В тази статия ще разгледаме подробно основните функции на Monday и Motion, за да ви помогнем да изберете най-добрия софтуер за управление на проекти, който отговаря на всички ваши изисквания и ви позволява да се справяте с проектите с увереност.

Какво е Motion?

Motion е стабилно приложение за продуктивност и планиране с функции, базирани на изкуствен интелект, които ви помагат да оптимизирате и коригирате работните процеси по проектите. Интелигентният календар ви позволява да планирате деня си минута по минута, да съчетавате срещи и задачи и да създавате персонализирани графици, за да изведете сътрудничеството в екипа на ново ниво.

Опциите за автоматично планиране са едно от най-силните предимства на Motion – единствената ви задача е да въведете задачите, а платформата ще ги подреди в графиците на вашия екип. Тя предлага и много шаблони и интеграции за значително увеличаване на функционалността, спестяване на време и осигуряване на последователност.

Внимавайте да не объркате Motion с Notion. Последният е платформа, която ви помага да централизирате бележките, задачите и базите данни и може да не предлага разширени опции за управление на проекти като Motion.

Функции на Motion

Motion започна като приложение за календар и планиране, но се превърна в платформа за управление на проекти. Нека видим какво прави това приложение толкова привлекателно.

AI задачи и планиране на проекти

Motion е помощник за планиране в областта на планирането и организирането на сложни задачи и проекти. 🪄

Този инструмент, задвижван от изкуствен интелект, анализира вашите записи и изготвя графици, като взема предвид приоритета, продължителността и статуса. Просто казано, Motion ви освобождава от грижата за графиците и ви позволява да се занимавате с други важни задачи, като същевременно гарантира, че вашият екип е в течение.

Как функционира поддържаното от изкуствен интелект планиране на проекти в Motion?

Да предположим, че сте добавили пет задачи към платформата. Те имат различни нива на приоритет, продължителност и няколко изпълнители. Motion ще използва предоставената информация, за да вмъкне задачите в наличните слотове за всеки член на екипа, създавайки персонализирани графици. Всеки човек ще вижда само задачите, които го засягат, а задачите с висок приоритет ще се появяват в горната част. Платформата ще блокира време в календарите на всички, за да гарантира концентрирана работа, без разсейвания.

Шаблони

Целта на използването на първокласен инструмент за управление на проекти като Motion е да спестите време и да подобрите производителността. Един от начините да постигнете това е да използвате шаблони. Motion разполага с впечатляваща колекция от готови шаблони за планиране на задачи, управление на проекти и организиране на срещи.

Освен да използвате готови шаблони, можете да създадете свои собствени. Например, можете да конфигурирате структура за повтарящи се задачи в маркетингови кампании, която може да се използва повторно за всеки следващ клиент и проект.

Асистент за срещи

Провеждането на множество срещи с екипа и заинтересованите страни е неизменна част от задълженията на проектния мениджър. Но включването им в вече натоварени графици може да бъде стресиращо.

За щастие, можете да подобрите работата си по време на срещи с помощта на Meeting Assistant на Motion!

Тази удобна функция действа като ваш личен асистент. Кажете му предпочитаните от вас часове за срещи и той ще създаде график за наличност и ще го покаже на вашите сътрудници. Например, можете да изберете да нямате срещи в петък или да имате срещи всеки ден, но само сутрин.

Задайте дневни лимити за срещи и Motion ще блокира графика ви за деня, веднага щом ги достигнете. Персонализирайте страницата си за резервации с шаблони и се сбогувайте с безкрайните имейли за насрочване на една-единствена среща.

Цени на Motion

Индивидуален : 19 $/месец

Екип: 12 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Какво е Monday?

Monday.com е глътка свеж въздух в областта на управлението на работата, като позволява на потребителите да персонализират работните процеси за максимална функционалност. Платформата е като хамелеон – приспособява се еднакво добре към управлението на тежки проекти, натоварена CRM работа или редовни бизнес операции! 🦎

По отношение на управлението на проекти, Monday предлага множество опции за дефиниране, организиране и изпълнение на всеки аспект от вашия работен процес.

Освен персонализирани работни процеси, Monday предлага множество изгледи на проекти, предварително създадени автоматизации и интуитивни табла. Използвайте платформата, за да наблюдавате проекта си от различни ъгли и да проследявате напредъка с увереност и яснота.

Функции на Monday

Да си сложим детективските шапки и да разследваме отличителните характеристики на Monday, за да разберем защо това е страхотен софтуер за управление на проекти. 🕵️

Изгледи на проекти

Проста промяна на перспективата може да разкрие неща, които не сте забелязали преди, и никой не знае това по-добре от проектните мениджъри. Превключването между изгледите ви помага да идентифицирате слабите места, да подобрите процесите, да проследявате графиците и да постигнете целите на проекта с минимални препятствия.

Като първокласен софтуер за визуално управление на проекти, Monday се фокусира върху използването на различни изгледи, за да се постигне максимална яснота и прозрачност.

Платформата предлага над 10 изгледа, което ви позволява да визуализирате потоците от данни по желания от вас начин. Изберете изгледа Gantt, за да създадете времева линия и да управлявате зависимостите, изберете изгледа Workload, за да разберете капацитета на екипа си, или използвайте изгледа Files, за да управлявате ресурсите на проекта. Преминавайте без усилие между изгледите, заключвайте изгледа, за да предотвратите редакции, и изберете любимия си контур, за да спестите време и да увеличите производителността.

Автоматизации

С опциите за автоматизация на Monday няма да губите време с повтарящи се задачи. Използвайте ги, за да бъдете по-ефективни и да сведете до минимум риска от грешки!

Използването на автоматизация може да звучи високотехнологично, но не е – Monday позволява автоматизиране на задачи без код въз основа на проста логика, включваща тригер, условие и действие. Например, може да искате да архивирате задачите си, когато техният статус се промени на Извършено. В този случай архивирането на задачите е действието, промяната на статуса е тригерът, а действителното преминаване към Извършено е условието.

Monday ви позволява да създавате свои собствени автоматизации, но можете да използвате и готови шаблони за проекти, за да започнете. 😍

Персонализирани роли

Monday разбира, че проектните мениджъри трябва да организират екипите безупречно, за да се уверят, че всеки знае своите роли и отговорности, затова предлага персонализирани роли.

Тази интересна функция позволява на мениджърите да определят ясна роля за всеки член на екипа, участващ в даден проект. Можете да присвоявате роли въз основа на длъжността и отдела и да определяте конкретни разрешения за тази позиция. По този начин всеки член на екипа получава подходящи нива на достъп, за да изпълнява своите задължения и да управлява своите служителски акаунти. След като създадете персонализирани роли, можете да ги използвате отново за други проекти и да спестите време.

Цени на Monday

Безплатно

Basic : 8 $/месец на работно място

Стандартен : 10 $/месец на работно място

Pro : 16 $/месец на работно място

Enterprise: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Motion срещу Monday: сравнение на функциите

Motion и Monday предлагат различни набори от функции, така че може да се ориентирате към един от софтуерите в зависимост от вашите изисквания. Нека разрешим дилемата Monday срещу Motion, като сравним три важни аспекта: удобство за ползване, интеграции и опции за отчитане, за да намерите подходящия за вас инструмент за управление на проекти.

Удобен за ползване интерфейс

Инструментът за управление на проекти може да има всички възможни екстри, но всичко това е без значение, ако не е лесен за използване.

За щастие, няма да имате този проблем с нито един от двата инструмента за управление на проекти. И Motion, и Monday са много лесни за използване и интуитивни. Няма да имате проблеми с настройването и управлението на работните процеси, дори и да сте начинаещи в използването на инструменти за управление на проекти. Всички бутони и опции са ясно обозначени и няма място за объркване.

По отношение на лекотата на употреба резултатът е равен. Единственото нещо, което дава предимство на Monday, е дизайнът. Платформата има по-привлекателен и цветен интерфейс в сравнение с Motion, което привлича много потребители.

Интеграции

Интеграцията с други приложения дава тласък на инструментите за управление на проекти и увеличава значително тяхната функционалност.

Monday се отличава в този аспект и предлага над 200 интеграции за лесно сътрудничество и комуникация, оптимизирани работни процеси, управление на документи, отчети и анализи. Някои популярни интеграции включват Canva, Miro, Zoom и Confluence. Monday разполага с API, което ви помага да се свържете с други инструменти и да централизирате работата си.

Motion също предлага вградени интеграции, но списъкът е значително по-къс – можете да интегрирате само седем приложения. За щастие, едно от тях е Zapier, чрез което можете да се свържете с хиляди приложения и платформи. Motion също разполага с API, което ви дава по-голяма гъвкавост по отношение на интеграциите.

Ако предпочитате native интеграции, Monday е по-добрият избор в този случай.

Опции за отчитане

За много проектни мениджъри опциите за отчитане са задължителни – искате да визуализирате напредъка на проекта си, да сравнявате данни, да откривате области за подобрение и да вземате информирани решения.

Monday разбира това и предлага надеждни функции за отчитане. Използвайте табла с над 30 джаджи, за да измервате KPI, проследявате производителността, наблюдавате натоварването и да видите дали екипът ви работи според плана. Платформата предлага изглед „Диаграма“, където можете да получите конкретна информация чрез аналитични отчети и графики.

От друга страна, опциите за отчитане изглеждат като ахилесовата пета на Motion. Платформата е фантастична за планиране и график, но й липсват задълбочени функции за отчитане, което може да бъде пречка за много проектни мениджъри. За щастие, можете да интегрирате Motion с други аналитични инструменти и да разширите неговата функционалност.

Motion срещу Monday в Reddit

Нека да видим какво казва общността в Reddit за тези инструменти.

Един потребител сподели, че харесва Motion, но го счита за твърде скъп – ето извадка от неговото ревю:

Изтече ми пробният период. Работи добре, но е много скъп за това, което предлага. Някой трябва да измисли нещо подобно, но по-евтино!

Аз подреждам календара си седмично или на две седмици. Мога да отделя 1 час седмично, за да подредя календара си, тъй като не съм CxO, който трябва да пренарежда много събития.

Бих се абонирал, ако цената беше подходяща. Може би ценовият им модел трябва да се базира на броя задачи и пренареждания, а не на фиксирана цена, която може да бъде скъпа.

Друг потребител сподели, че много харесва Kanban таблата на Monday, въпреки че настройката им може да бъде предизвикателна за правилното им внедряване:

Има някои особености при настройката, но това е най-доброто подобрение, което сме направили. Имаме табла за всички членове, на които да следят работата си, които само те и техните мениджъри могат да виждат. Имаме табло за проследяване за доставчиците и друго за вътрешни нужди.

Един потребител в същия форум обаче не беше почитател на ценовата структура на Monday:

Опитах го и макар да ми се струва интересен, мисля, че е безумно скъп. Освен това ви карат да плащате на части, така че може да се наложи да платите за 10 допълнителни лиценза, когато ви е нужен само 1.

Запознайте се с ClickUp: най-добрата алтернатива на Motion vs. Monday

Изборът между Motion и Monday обикновено предполага компромис. Ако изберете опциите за планиране и график на Motion, трябва да се примирите с липсата на инструменти за отчитане. От друга страна, ако искате персонализираните роли и табла на Monday, няма да се радвате на толкова много функции за график.

За щастие, няма да се налага да правите компромиси, ако изберете третата опция, която предлага всичко – ClickUp!

ClickUp е инструмент за управление на задачи и проекти с функции за оптимизиране на работните процеси, организиране на задачи, сътрудничество и проследяване на напредъка без усилие. С неговите мощни функции ще можете да достигнете безпрецедентни нива на производителност. 📈

Нека разгледаме трите основни функции, които правят ClickUp отлична алтернатива на Motion и Monday!

1. Управление на проекти с ClickUp с поддръжка от изкуствен интелект

ClickUp обединява вашите екипи, за да планират, проследяват и сътрудничат по всеки проект на едно място.

ClickUp има за цел да улесни управлението на проекти с набор от специални функции, интегрирани в ClickUp Project Management Suite.

С ClickUp можете да обедините малки и големи екипи и да работите по всеки аспект на проекта с максимална яснота и отдаденост.

Планирате проект? ClickUp AI може да ви помогне! Този мощен AI асистент за писане може да изготвя цялостни планове за проекти, графици и резюмета, да обобщава бележки, да създава дневен ред за срещи, да генерира идеи и да редактира съдържание – а вие получавате десетки специфични за ролята подсказки, за да постигнете желаните резултати!

Ако искате по-голям контрол над работните процеси по проектите, възползвайте се от над 15-те изгледа на ClickUp и визуализирайте данните по начина, по който желаете. Използвайте списъци, табла, времеви линии и календари, за да видите данните от различни ъгли и да се фокусирате върху цялостната картина, без да пропускате важни детайли.

Сътрудничеството е важен фактор за всеки успешен проект. ClickUp ви предоставя опции като редактиране в реално време, проверка, чат, коментари и записване на бележки, за да държите екипите в течение с най-малките актуализации.

ClickUp Dashboards с над 50 визуални джаджи ви помагат да получите достъп до времеви разписания, спринт планове, индикатори за проекти и други информативни отчети, за да проследявате напредъка с практична точност.

Нуждаете се от помощ при създаването на проекти от нулата? Използвайте един от първокласните шаблони за управление на проекти на ClickUp, за да спестите време и да гарантирате последователност. ✨

2. Задачи в ClickUp за по-добра видимост на работния процес

Управлявайте задачи и проекти и сътрудничете ефективно с екипа си, използвайки ClickUp.

Проектните мениджъри трябва да могат да разпределят, организират и проследяват задачите с максимална прецизност и ефективност. ClickUp ви дава възможност да проектирате персонализирани работни процеси с ClickUp Tasks.

Този пакет ви позволява да използвате над 35 ClickApps за персонализирано управление на задачите. Планирайте задачите на екипа, създавайте връзки между задачите, автоматизирайте повтарящи се действия или ги редактирайте едновременно. С опции като добавяне на няколко изпълнители към дадена задача, съвместно редактиране и коментари в низове, поддържането на единен екип никога не е било по-лесно!

С ClickUp Custom Fields можете да предоставите контекстуални подробности за всяка задача, за да сте сигурни, че екипът ви знае какво да прави. Това улеснява и филтрирането и организирането на ежедневните задачи, особено при мащабни проекти. Освен това можете да създавате демонстрации на задачите с екранни записи и да задавате йерархични нива на достъп, за да помогнете на колегите си да напредват с увереност!

3. Изглед на календара в ClickUp за лесно планиране

Плъзнете и пуснете задачите в календарния изглед на ClickUp

ClickUp предлага над 15 изгледа на проекти, а изгледът ClickUp Calendar може да ви превърне в професионалист в планирането и графиците!

Този формат ви позволява да видите задачите си по ден, четири дни, седмица или месец, така че можете да изберете нивото на детайлност, което искате да наблюдавате в даден момент.

Планирането е супер лесно – просто плъзнете и пуснете задачата в календара и готово! Календарът на ClickUp се синхронизира с вашия Google Календар, като ви предоставя централизирана визия за всички ваши задачи.

Това, което виждате в инструмента „Календар“, е напълно персонализирано – филтрирайте изгледа по проект, ниво на приоритет или друг критерий, маркирайте задачите с цветове за по-лесна навигация и покажете подробностите за задачите. Ще се насладите на масово редактиране – изберете няколко задачи и променете подробностите им, без да повтаряте процеса безброй пъти. 😍

Повишете производителността, като рационализирате задачите и използвате адаптивните изгледи на ClickUp, за да организирате и наблюдавате всички видове работа.

Без компромиси: ClickUp улеснява управлението на проекти

С разнообразните си опции за планиране, визуализация и сътрудничество, ClickUp е сбъдната мечта за проектните мениджъри. Неговата дълбока персонализируемост ви позволява да създадете работно пространство, което подхожда на всеки проект и сфера на работа. Освен това, той се интегрира с над 1000 други софтуера, което ви позволява да оптимизирате разпръснатите задачи на една единствена платформа.

Опитайте безплатната версия на ClickUp, за да разгледате функциите му сами! 😎