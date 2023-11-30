أفضل 11 شهادة في إدارة المشاريع للتقدم في حياتك المهنية في عام 2025

هذا وقت مثير: A دراسة معهد إدارة المشاريع (PMI) أنه بحلول عام 2030، سيحتاج الاقتصاد العالمي إلى 25 مليون متخصص إضافي في مجال المشاريع لتلبية متطلباته.

وفي سوق العمل الحالي، يتساءل مديرو المشاريع عن أهمية شهادات إدارة المشاريع وكيف يمكنهم تعزيز قدرتهم على تسويقها لدى أصحاب العمل المحتملين. توفر أوراق الاعتماد هذه دليلاً ملموساً على المعرفة بإدارة المشاريع والخبرة والالتزام بالتطوير المهني 🌱

لقد وضعنا قائمة مختصرة بأفضل 11 شهادة ذات مواضيع مختلفة ذات أهمية ورسمنا لك قائمة مختصرة بأفضل 11 شهادة ذات مواضيع مختلفة ذات أهمية ورسمنا لك نصائح مثمرة لبدء رحلتك في الحصول على الشهادة. ولكن قبل أن نتعمق أكثر، دعنا نبدأ بفهم الشهادة أساسيات مديري المشاريع .

ما هي شهادة إدارة المشاريع؟

شهادة إدارة المشاريع هي شهادة اعتماد مهنية تثبت صحة معرفة الفرد ومهاراته وخبرته في مجال إدارة المشاريع. وهي تدل على أن مدير المشروع قد استوفى متطلبات محددة، مثل التعليم والخبرة والامتحانات، التي وضعتها هيئات أو منظمات معتمدة.

تم تصميم الشهادات لضمان امتلاك مديري المشاريع فهماً شاملاً لمختلف منهجيات إدارة المشاريع والمبادئ وأفضل الممارسات والتقنيات.

تغطي هذه الشهادات مختلف جوانب إدارة المشاريع لتحقيق النجاح: تخطيط المشروع وتنفيذه ومراقبته وإدارة المخاطر والتواصل, مشاركة أصحاب المصلحة والقيادة

ولكن ليست كل شهادات إدارة المشاريع مصممة لكل مجال ودور مدير مشروع. دعونا نلقي نظرة فاحصة على بعض أفضل الشهادات المتاحة اليوم! 🎓

## أفضل 11 شهادة لإدارة المشاريع لعام 2024

1. شهادة محترف إدارة المشاريع (PMP)

موضوع الاهتمام: قيادة إدارة المشاريع مقدمة من: معهد إدارة المشاريع (PMI) رسوم الامتحان: غير الأعضاء: 575 دولار أمريكي، أعضاء معهد إدارة المشاريع: 405 دولار أمريكي

رسوم شهادة محترف إدارة المشاريع (PMP) تعترف بالكفاءة في معيار إدارة المشاريع. ويقيّم اختبار الشهادة معرفة المرشحين في تنفيذ المشروع والتكامل، والنطاق، والوقت، والتكلفة، وإدارة الجودة، والاتصالات، والمشتريات, وإدارة أصحاب المصلحة . ويقيم قدرتهم على تطبيق منهجيات إدارة المشاريع والتقنيات في سيناريوهات العالم الحقيقي.

لكي تكون مؤهلاً للحصول على شهادة PMP، يحتاج المرشحون إلى شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مع خمس سنوات من الخبرة في قيادة المشاريع خلال السنوات الثماني الماضية.

وبدلاً من ذلك، يحتاج المرشحون الحاصلون على شهادة أربع سنوات إلى ثلاث سنوات على الأقل من الخبرة في قيادة المشاريع خلال السنوات الثماني الماضية.

وللحفاظ على صلاحية شهادتك وصلاحيتها، يجب أن تكسب 60 وحدة تطوير مهني (PDUs) خلال دورة مدتها ثلاث سنوات من خلال التعلم النشط والتطوير المهني. تُظهر وحدات التطوير المهني هذه التزامك بالنمو والخبرة في هذا المجال!

2. شهادة مساعد معتمد في إدارة المشاريع (CAPM)

موضوع الاهتمام: قيادة المشاريع على مستوى المبتدئين مقدمة من: معهد إدارة المشاريع (PMI) رسوم الامتحان: غير الأعضاء: 300 دولار أمريكي، أعضاء معهد إدارة المشاريع: 225 دولار أمريكي

رسوم شهادة مساعد معتمد في إدارة المشاريع (CAPM) هي شهادة اعتماد احترافية توضح المعرفة والمهارات التي تمتلكها في إدارة المشاريع. يغطي الامتحان مجالات مثل تطوير نطاق المشروع وجمع المتطلبات، ووضع الميزانية، وتخطيط الأنشطة، ومراقبة التقدم المحرز، وغير ذلك.

ويمكنك حضور الدورات التدريبية والندوات التي ستمنحك فهماً متعمقاً للمفاهيم الواردة في الامتحان. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر اختبارات تدريبية لمساعدتك على قياس مدى استعدادك للامتحان.

تفتح هذه الشهادة للمبتدئين فرصاً لشغل وظائف إدارة المشاريع مثل منسق المشروع ومدير مشروع مبتدئ. للتقدم للامتحان، يجب أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة ثانوية، مثل شهادة الثانوية العامة، وما لا يقل عن 23 ساعة اتصال من تعليم إدارة المشاريع.

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3. شهادة محترف إدارة البرامج (PgMP)

موضوع الاهتمام: إدارة البرامج مقدمة من: معهد إدارة المشاريع (PMI) رسوم الامتحان: غير الأعضاء: 1,000 دولار أمريكي، أعضاء معهد إدارة المشاريع: 800 دولار أمريكي

رسوم شهادة محترف إدارة البرامج (PgMP) تعترف بالتميز والإتقان في إدارة البرامج . يدل على أعلى مستوى من الخبرة في قيادة البرامج المعقدة والإشراف عليها. البرنامج عبارة عن مجموعة من المشاريع المتعددة المرتبطة ببعضها البعض وتدار ككل لتحقيق هدف مشترك، مثل التغيير التنظيمي على سبيل المثال.

يقوم اختبار شهادة PgMP بتقييم المرشحين عبر مجالات مثل مواءمة استراتيجية البرنامج، والحوكمة، وإدارة دورة الحياة، وإدارة الفوائد, إدارة أصحاب المصلحة وإدارة المخاطر. ويقيم قدرتهم على تطبيق البرنامج مبادئ الإدارة لسيناريوهات العالم الحقيقي. ونتيجة لذلك، فإن مديري البرامج قادرون على تنظيم مبادرات واسعة النطاق بفعالية.

تتمثل المتطلبات الأساسية لشهادة PgMP في الحصول على شهادة ثانوية مع أربع سنوات من الخبرة في إدارة المشاريع أو شهادة محترف إدارة المشاريع (PMP) وأربع سنوات من الخبرة في إدارة البرامج خلال السنوات الـ 15 الماضية.

وبدلاً من ذلك، يمكن للمرشحين الحاصلين على شهادة ثانوية مع أربع سنوات من الخبرة في إدارة المشاريع أو محترف إدارة المشاريع (PMP) وأربع سنوات من الخبرة في إدارة البرامج خلال السنوات الـ 15 الماضية.

وللحفاظ على شهادة PgMP سارية المفعول، يُطلب منك تجميع 60 وحدة تطوير مهني (PDUs) خلال فترة ثلاث سنوات.

4. شهادة ممارس معتمد من PMI Agile Practitioner (PMI-ACP) من معهد إدارة المشاريع

موضوع الاهتمام: إدارة فريق العمل الرشيق مقدمة من: معهد إدارة المشاريع (PMI) رسوم الامتحان: غير الأعضاء: 495 دولارًا أمريكيًا، أعضاء معهد إدارة المشاريع: 435 دولارًا أمريكيًا

رسوم شهادة الممارس المعتمد من PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) من معهد إدارة المشاريع تعترف بالخبرة في إدارة المشاريع الرشيقة الممارسات. يوضح الفهم الشامل لمبادئ أجايل وأطر العمل (Scrum وKanban وLean وXP) والقدرة على التعامل مع التعقيدات والتحسين المستمر.

لكي تكون مؤهلاً للحصول على شهادة الممارس الرشيق المعتمد من معهد إدارة المشاريع (PMI-ACP)، يجب على المرشحين استيفاء بعض المتطلبات الأساسية. وتشمل هذه المتطلبات الأساسية مزيجاً من التعليم والخبرة المهنية والتدريب على الممارسات الرشيقة.

من أجل الاحتفاظ بشهادة PMI-ACP (ممارس معتمد من PMI-ACP) الخاصة بك (ممارس معتمد من PMI)، يجب عليك الحصول على 30 وحدة تطوير مهني (PDUs) تتعلق تحديداً بمواضيع أجايل خلال فترة ثلاث سنوات.

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5. شهادة محترف إدارة المحافظ الاستثمارية (PfMP)

موضوع الاهتمام: إدارة المحافظ الاستثمارية مقدمة من: معهد إدارة المشاريع (PMI) رسوم الامتحان: غير الأعضاء: 1,000 دولار أمريكي؛ أعضاء معهد إدارة المشاريع: 800 دولار أمريكي

رسوم شهادة محترف إدارة المحافظ الاستثمارية (PfMP) تُمنح هذه الشهادة للأفراد ذوي الخبرة الاستثنائية في مواءمة المشاريع والبرامج مع الأهداف المؤسسية، وتحسين الموارد، وتعظيم قيمة الأعمال.

تتضمن إدارة المحافظ نهجًا شاملاً لإدارة المشاريع والبرامج والمبادرات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية. وهي تُظهر قدرة الشخص على إدارة المحافظ، وترتيب أولويات الاستثمارات، والموازنة بين المخاطر والمكافآت، و تحسين استخدام الموارد .

تشمل المتطلبات الأساسية للالتحاق ببرنامج إدارة المحافظ المالية العامة الحصول على شهادة ثانوية وخبرة سبع سنوات في إدارة المحافظ المالية. يجب أن يتمتع المرشحون بثماني سنوات من الخبرة المهنية في مجال الأعمال خلال السنوات الـ 15 الماضية.

من أجل الاحتفاظ بشهادة PfMP (محترف إدارة المحافظ الاستثمارية)، يجب أن تحصل على 60 وحدة تطوير مهني (PDUs) تتعلق تحديداً بمواضيع إدارة المحافظ الاستثمارية خلال فترة ثلاث سنوات.

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6. شهادة ScrumMaster (CSM) المعتمدة (CSM)

موضوع الاهتمام: طرق العمل الرشيقة مع الفرق والصناعات مقدمة من: مدربون متعددون بصيغ تعليمية مختلفة التكلفة: اتصل بأحد مزودي خدمة Scrum Master (CSM) المعتمدين للحصول على تفاصيل الأسعار

التكلفة: اتصل بمزود خبير سكروم ماستر المعتمد (CSM) يصادق على خبرة الفرد في سكروم هو إطار عمل رشيق لإدارة المشاريع بفعالية. كمدير مشروع معتمد، سيكتسبون فهماً شاملاً لمبادئ سكروم لتوجيه فرق متعددة الوظائف والمنظمات في تطبيق ممارسات Scrum.

يكتسب المشاركون مهارات عملية لتطبيق Scrum في سيناريوهات العالم الحقيقي. يركّز التدريب على التعاون والتنظيم الذاتي والتحسين المستمر، مما يمكّن مدراء الخدمة الاجتماعية من تعزيز فرق العمل ذات الأداء العالي والإدارة الذاتية.

ويفتح الحصول على شهادات إدارة المشاريع CSM الأبواب أمام العديد من الفرص الوظيفية، بما في ذلك أدوار مثل سكرم ماستر أو مدرب رشيق أو مدير مشروع رشيق.

7. شهادة محترف إدارة المخاطر (PMI-RMP) من معهد إدارة المشاريع (PMI-RMP)

موضوع الاهتمام: إدارة المخاطر مقدمة من: معهد إدارة المشاريع (PMI) رسوم الامتحان: غير الأعضاء: 670 دولارًا أمريكيًا، أعضاء معهد إدارة المشاريع: 520 دولارًا أمريكيًا

رسوم شهادة أخصائي إدارة المخاطر بمعهد إدارة المشاريع (PMI-RMP) تعترف بالأفراد ذوي الخبرة المتقدمة في إدارة المخاطر. وهي تثبت صحة المهارات في تحديد المخاطر وتقييمها والتخفيف من حدتها.

يتمتع المحترفون المعتمدون من PMI-RMP بفهم عميق لتحديد المخاطر بشكل استباقي وتحليل تأثيرها وتطوير استراتيجيات لتقليل المخاطر السلبية إلى أدنى حد ممكن التأثيرات السلبية على أهداف المشروع . فهي تعزز ثقة أصحاب المصلحة، وتعزز ثقافة المخاطر الاستباقية، وتسهل عملية صنع القرار بشكل أفضل.

يغطي برنامج الاعتماد تخطيط المخاطر وتحديدها وتقييمها وتخطيط الاستجابة لها ومراقبتها. وهو يزود المهنيين بنهج شامل لإدارة المخاطر طوال دورة حياة المشروع.

وعلى غرار شهادات إدارة المشاريع الأخرى من معهد إدارة المشاريع، فإن شهادة PMI-RMP لها متطلبات أهلية. يجب أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة ثانوية مع ثلاث سنوات من الخبرة في إدارة مخاطر المشروع خلال السنوات الخمس الماضية و40 ساعة من التعليم في إدارة مخاطر المشروع.

أو بدلاً من ذلك، يجب أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة من أربع سنوات مع سنتين من الخبرة في إدارة مخاطر المشاريع خلال السنوات الخمس الأخيرة و30 ساعة من التعليم في إدارة مخاطر المشاريع.

8. الشهادة التأسيسية لمكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات (ITIL)

موضوع الاهتمام: إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات مقدمة من: مقدمو خدمات متعددون بتنسيقات تعليمية مختلفة التكلفة: اتصل بأحد مزودي شهادة ITIL Foundation للحصول على تفاصيل الأسعار

شهادة شهادة ITIL التأسيسية تقدم معرفة شاملة بمفاهيم ومبادئ وعمليات ITIL. وهي تعمل على مواءمة خدمات تكنولوجيا المعلومات مع أهداف العمل، وتحسين تقديم الخدمات، ودفع عجلة التحسين المستمر.

تفيد شهادة ITIL Foundation الأفراد من خلال تعزيز النمو الوظيفي والتحقق من صحة الخبرة. كما أنها تتيح التواصل والتعاون الفعال مع متخصصي تكنولوجيا المعلومات.

أما بالنسبة للمؤسسات، فإن المتخصصين المعتمدين من ITIL يعززون التميز والتوجه نحو الخدمة، مما يحسن من رضا العملاء والكفاءة التشغيلية. فهم يديرون بفعالية حوادث ومشاكل وتغييرات تكنولوجيا المعلومات.

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9. شهادة إطار العمل الرشيق المتدرج (SAFe)

موضوع الاهتمام: التحول الرشيق على نطاق واسع مقدمة من: مزودون متعددون بتنسيقات تعليمية مختلفة التكلفة: اتصل ب Scaled Agile للحصول على تفاصيل الأسعار

التكلفة: اتصل بـ شهادة إطار العمل الرشيق المتدرج (SAFe) تعترف بالمتخصصين ذوي الخبرة في تنفيذ التحولات الرشيقة وتقديم القيمة في تطوير البرمجيات والأنظمة واسعة النطاق.

يكتسب المحترفون المعتمدون من SAFe فهمًا عميقًا لمنهجيات أجايل مثل Lean و Scrum و Kanban و DevOps لمواجهة التحديات في جداول المشاريع وتطوير الأنظمة

تمتد فوائد برنامج SAFe إلى المؤسسات من خلال تحسين التعاون، وتسريع وقت الوصول إلى السوق، وزيادة سرعة الأعمال. يقود المتخصصون المعتمدون من SAFe هذا التحول ويعززون التحسين المستمر.

10. شهادة محترف إدارة المشاريع المعتمد (CPMP)

موضوع الاهتمام: المبيعات و إدارة مشاريع التسويق

مقدم من: معهد الاعتماد الصناعي الأمريكي (AiCi) التكلفة: استفسر من المعهد الأمريكي للشهادات الصناعية للحصول على تفاصيل الأسعار

إن برنامج محترف إدارة المشاريع المعتمد (CPMP) يمكّن المهنيين من تعزيز كفاءاتهم التسويقية. من أصحاب الأعمال الصغيرة إلى مديري الحسابات، هناك محتوى متخصص لتغطية المجالات المهنية المختلفة لإدارة المشاريع.

ويغطي البرنامج جوانب تسويقية متنوعة، بما في ذلك تحديد أطر تسويق الأعمال، وإجراء عمليات التدقيق والتحليل، وتنفيذ أنظمة فعالة لإدارة التسويق والمبيعات، وتطوير استراتيجيات تنافسية.

ويوفر البرنامج مزايا مثل تعزيز السير الذاتية، والتحقق من صحة المعرفة بالمبيعات والتسويق، وفرص التدريب الجماعي، والتواصل مع المهنيين الذين سيحصلون على شهادة معتمدة قريباً.

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11. شهادة احترافية في إدارة المشاريع من جوجل

موضوع الاهتمام: إدارة المشاريع، والتفكير الاستراتيجي، وإدارة المخاطر مقدمة من: شهادات Google المهنية وCoursera التكلفة: 49 دولارًا شهريًا على كورسيرا بعد فترة تجريبية أولية مجانية مدتها 7 أيام

التكلفة شهادة محترف إدارة المشاريع من جوجل مقدمة شاملة لمفاهيم وممارسات إدارة المشاريع. وهي مصممة للأفراد الذين يرغبون في بدء أو تعزيز حياتهم المهنية في هذا المجال.

ويغطي هذا البرنامج خمس دورات، بدءاً من الأساسيات مثل تخطيط المشاريع، والجدولة، ووضع الميزانية، وإدارة المخاطر، وصولاً إلى مواضيع متقدمة مثل قيادة المشاريع والتعاون بين فرق العمل. كما يقدم خبرة عملية في استخدام أدوات مثل جداول بيانات جوجل والمستندات والعروض التقديمية والشرائح ومحرك الأقراص.

وكمشروع نهائي، يتسنى للمتعلمين تطبيق مهاراتهم في سيناريو محاكاة مشروع باستخدام منصة Google Workspace. وسيتم تقييمهم بناءً على قدرتهم على إكمال المهام ضمن الإطار الزمني والميزانية المحددة. عند الانتهاء، يحصل المتعلمون على شهادة معترف بها من Google وأصحاب العمل على مستوى العالم.

هل شهادة إدارة المشاريع تستحق العناء؟

شهادة إدارة المشاريع تستحق العناء إذا كانت تحقق كل ما تريده: أهداف إدارة المشروع ، والمؤهلات، وتفضيلات التعلم، ومحتوى الدورة، والاعتماد، والشبكة المهنية، والتكلفة، ومستوى الدعم.

أثناء استعراض خيارات شهادتك، يجدر بك التحقق من مدى حداثة تحديث البرنامج التدريبي ليتماشى مع الاتجاهات الحالية في المجال مثل الذكاء الاصطناعي (AI) والرجوع إلى أحدث أدوات إدارة المشاريع ⚙️

إذا كنت تتطلع إلى الحصول على المزيد من الخبرة العملية لتطوير مهاراتك في إدارة المشاريع، جرّب ClickUp! لدينا ذات التصنيف العالي برنامج مجاني لإدارة المشاريع مصمم للفرق من جميع الأحجام في مختلف الصناعات للعمل معًا في منصة واحدة.

مشروعك التالي: قم بإنشاء جدول دراسي لامتحان شهادتك في ClickUp

يمكن أن يستغرق الحصول على شهادات إدارة المشاريع عدة أشهر أو سنوات للحصول عليها، اعتمادًا على خبرتك الحالية وجدولك الزمني. يوفر ClickUp طرقًا متعددة لتقسيم منهجك الدراسي الشامل إلى جلسات دراسية يمكن التحكم فيها. حدد الأهداف والأهداف، وأنشئ جداول زمنية مرنة، وقم بتقسيم المهام إلى مهام ومهام فرعية! 🧑‍💻

باستخدام ClickUp، يمكنك الوصول إلى المئات من أدوات الإنتاجية لتتبع موادك الدراسية ووضع خطة قابلة للتنفيذ. إليك خمس نصائح لتبسيط تدريبك على إدارة المشاريع.

نصيحة رقم 1: أنشئ مجموعة دراسة لشهادة إدارة المشاريع

عند العمل على مشروع جماعي، لديك المرونة اللازمة لدعوة أي عدد من زملائك في الدراسة إلى مساحة عمل ClickUp الخاصة بك. في هذه البيئة التعاونية، يمكنك تعيين المهام بكفاءة والتعاون بسلاسة، كل ذلك ضمن منصة موحدة.

ولمزيد من الخصوصية، يمكنك توجيه دعوات لزملائك في الدراسة كضيوف إلى مساحة العمل الخاصة بك. يتيح لك ذلك الحفاظ على التحكم ومنح حق الوصول حصرياً إلى المجلدات أو القوائم أو المهام المحددة التي تختارها. استمتع بحرية التعاون بأمان مع الحفاظ على تفاصيل مشروعك منظمة وسرية. 🔐

للبدء، انقر على زر "دعوة" في الزاوية اليمنى السفلية من الشريط الجانبي لمساحة العمل لدعوة أي شخص بسرعة!

يتيح ClickUp Docs التنسيق المنسق و أوامر الشرطة المائلة للعمل بكفاءة أكبر

نصيحة رقم 2: تتبع جميع المواد الدراسية

يعد جمع المواد الدراسية المناسبة طريقة رائعة لبدء رحلتك في الدراسة لامتحان شهادة إدارة المشاريع. ابدأ بالبحث عن المنهج الدراسي للامتحان الذي تخطط لاجتيازه وتأكد من حصولك على جميع الكتب والأدلة والامتحانات التدريبية الضرورية التي ستحتاجها.

وإذا كان ذلك ممكناً، اسأل المهنيين الآخرين في هذا المجال إذا كانوا يعرفون أي موارد مثل الامتحانات التدريبية التي يمكن أن تكون مفيدة. ومن الجيد أيضاً أن تبحث عن منتديات ومجتمعات على الإنترنت حيث يمكنك طرح الأسئلة والحصول على المشورة من مديري المشاريع ذوي الخبرة الذين سبق لهم أن تقدموا للامتحان. ✔️

بمجرد الانتهاء من جمع جميع المواد الخاصة بك، قم بإنشاء قائمة بالمواد التي تحدد متى وكيف ستستخدم كل مورد. سيسهل عليك ذلك الحفاظ على تركيزك في دراستك والتأكد من أن لديك الوقت الكافي لتغطية جميع المواضيع دون الشعور بالإرهاق.

تنظيم شهادات إدارة المشاريع في قائمة ClickUp List الديناميكية

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نصيحة #3: إضافة معالم رئيسية لتصور الإنجازات الرئيسية

يختلف جدول كل شخص عن الآخر، لذا من المهم وضع خطة دراسة تناسب نمط حياتك والتزاماتك اليومية. إن معرفة الموعد الذي تخطط لإجراء الامتحان خطوة مهمة في عملية التحضير للامتحان. 🎯

حدد تاريخاً واضحاً للموعد الذي تود أن تكون قد تقدمت فيه للامتحان ثم اعمل من هناك لإضافة نقاط مرجعية (أو معالم) لتحققها. سيساعدك هذا في منحك جدولاً زمنياً ثابتاً للوقت الذي يجب أن تنتهي فيه من كل موضوع، كما سيوفر لك بعض المساءلة لنفسك أيضاً.

بمجرد تحديد موعد الامتحان، ابدأ بالعد التنازلي للأسابيع التي تسبق الامتحان. احرص على الانتهاء من معظم تحضيراتك قبل أسابيع قليلة من موعد الامتحان حتى يكون لديك الوقت الكافي لمراجعة أي مواضيع أو أسئلة قد تكون لديك في اللحظة الأخيرة!

نصيحة رقم 4: اجمع كل خبراتك السابقة في إدارة المشروعات في مستند

لكي تتقدم لامتحان شهادة إدارة المشاريع، ستحتاج غالباً إلى تقديم دليل على خبراتك السابقة لتلبية متطلبات الأهلية. وللتأكد من قدرتك على تقديم جميع المعلومات اللازمة بسهولة، قم بإنشاء مستند ClickUp Doc يحتوي على جميع هذه المعلومات في مكان واحد يسهل الوصول إليه. وبهذه الطريقة، عندما يحين وقت التقدم للامتحان، لن تضطر إلى البحث عن جميع التفاصيل اللازمة. 🔍

نصيحة للمحترفين هل سمعت عن جامعة كليك أب ? توفر منصتنا المجانية ذاتية التعلم عبر الإنترنت استكشافًا متعمقًا للميزات الأساسية للمنصة وتمنح شهادات عند الانتهاء. تعلّم كيفية التعاون مع الفرق، وإنشاء وصفات الأتمتة، وإنشاء مهام سير عمل المشروع، والمزيد!

نصيحة رقم 5: وفر الوقت مع المهام المتكررة

قم بتوصيل تقويمات Google أو Outlook أو Apple بعرض التقويم في ClickUp للتخطيط والجدولة وحتى إدارة الموارد!

هناك بعض المهام التي ستظهر مراراً وتكراراً أسبوعياً أو أسبوعياً أو إيقاع شهري التي تسبق الامتحان. خاصةً إذا كنت تضغط على دراستك بين العمل والالتزامات الشخصية، فمن الأفضل إنشاء أنظمة وروتين حتى لا تضطر إلى القيام بمهمة واحدة يدوياً.

لديك الخيار لتخصيص التكرار وتاريخ الاستحقاق بالكامل، مما يمنحك المزيد من المرونة للمذاكرة بالطريقة التي تناسبك! ⚡️

تعيين المهام لتكرار المهام حسب الوقت أو الحدث في ClickUp

طوّر حياتك المهنية مع شهادات إدارة المشاريع

تأتي معظم شهادات إدارة المشاريع مع مواد لإعدادك ليوم الامتحان. إذا لم تكن مستعدًا تمامًا لخوض هذه التجربة ولكنك لا تزال ترغب في مواصلة تعلمك، فلدينا نشرة إخبارية مجانية لمديري المشاريع والفرق مع نصائح الخبراء لإدارة المشاريع والمهام.

في فترة من عدم اليقين الاقتصادي، فإن اتخاذ قرار بشأن ما يجب القيام به بعد ذلك في الوقت المتاح لك يمثل ضغطًا كبيرًا. لذا، أرخِ كتفيك، وخذ بعض الوقت للتفكير الذاتي، واستكشف الأشياء التي تضيء لك. هناك مجتمع رائع من محترفو إدارة المشاريع والمتحمسين، ونحن سعداء للغاية لأنك جزء منه!

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