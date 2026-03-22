كيفية إجراء عمليات التسجيل باستخدام الذكاء الاصطناعي

شهدت 62% من المؤسسات زيادة في حجم طلبات السجلات الأكاديمية خلال السنوات الخمس الماضية، في حين من المتوقع أن يتقاعد 40% من موظفي التسجيل الحاليين خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة. يمس مكتب التسجيل كل طالب وكل قسم أكاديمي، ومع ذلك فهو يعمل على أنظمة قديمة لا تتواصل مع بعضها البعض إلا بصعوبة. يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي المدمج داخل منصة إدارة المشاريع أتمتة سير عمل جدولة المقررات الدراسية، ومعالجة استثناءات التسجيل، ومعالجة السجلات الأكاديمية، ومراجعة الشهادات، وتتبع الامتثال لقانون FERPA.

فيما يلي موجه وكيل الذكاء الاصطناعي الجاهز للنسخ الذي يمكنك لصقه في ClickUp لإنشاء مساحة عمل كاملة لعمليات التسجيل في غضون دقائق. ولكن قبل استخدامه، من المفيد النظر إلى الضغط التشغيلي الذي صُمم هذا النوع من الأنظمة لإصلاحه. بالنسبة لمعظم مكاتب التسجيل، لا تكمن المشكلة في أن العمل غير واضح. بل تكمن في أن العمل موزع على عدد كبير جدًا من الأنظمة والمواعيد النهائية والموافقات بحيث يتعذر على أي شخص رؤية العملية الكاملة بوضوح.

من ينبغي أن يستخدم إعداد عمليات التسجيل هذا تم تصميم هذا الإعداد لمسجلي الطلاب ومساعديهم وفرق الجدولة وموظفي السجلات ومسؤولي تدقيق الشهادات ومقيمي تحويل الاعتمادات ومنسقي حفلات التخرج وموظفي الامتثال المسؤولين عن نقل أعمال التسجيل عبر أنظمة ومواعيد نهائية متعددة. وهو مفيد بشكل خاص للمؤسسات التي لديها بالفعل نظام معلومات طلابي (SIS) ولكنها لا تزال تعتمد على التنسيق اليدوي لإدارة الاستثناءات والموافقات وسير عمل السجلات والعمليات التي تحكمها السياسات.

المشكلة: مكتب التسجيل الخاص بك هو العمود الفقري للمؤسسة، وهو معلق بشريط لاصق وبانر

إذا كنت تعمل في مكتب التسجيل، فأنت تعرف شيئًا لا يقدّره بقية أفراد الحرم الجامعي تقديرًا كاملاً: يشارك مكتبك في كل نقطة اتصال تقريبًا مع الطلاب بدءًا من التسجيل وحتى التخرج. جدولة الدورات الدراسية، والتسجيل، وتقدير الدرجات، والشهادات، ومراجعة الشهادات، وتحويل الاعتمادات، والامتثال لقانون FERPA، وإدارة الكتالوج، ومعالجة التخرج. وبطريقة ما، يتم تنفيذ كل هذا من خلال مزيج من نظام معلومات الطلاب (SIS) الذي يعود إلى 20 عامًا، والبريد الإلكتروني، ونظام الملفات الذي لا يفهمه سوى شخصين من موظفيك.

الضغط التشغيلي لا هوادة فيه. وجدت دراسة أجراها مكتب المساءلة الحكومية (GAO) أن 43% من الساعات المعتمدة التي تم الحصول عليها في المؤسسة الأصلية تُفقد في المتوسط أثناء عملية النقل، وتعد تقييم الساعات المعتمدة المنقولة واحدة من أكثر العمليات التي تتطلب جهدًا يدويًا مكثفًا في المكتب. أضف إلى ذلك: استثناءات التسجيل التي تتطلب تجاوزات يدوية، وطلبات السجلات الأكاديمية التي ترتفع بشكل حاد في نهاية كل فصل دراسي، ومراجعات الشهادات التي تحتاج إلى مطابقة السنوات الدراسية التي تعود إلى عقد من الزمن، وتدريب FERPA الذي يحتاجه كل موظف جديد وينساه كل موظف عائد.

مكتب التسجيل هو المكان الذي تتحول فيه سياسة المؤسسة إلى واقع تشغيلي. عندما توافق لجان المناهج الدراسية على التغييرات، يقوم مكتب التسجيل بإدراجها في الكتالوج. وعندما يغير أعضاء هيئة التدريس مقاييس التقييم، يقوم مكتب التسجيل بإعادة ترميز النظام. وعندما يحتاج الطلاب إلى سجلاتهم، يكون مكتب التسجيل هو المسؤول عن حفظها. إنه المكتب الإداري الأكثر خضوعًا للوائح التنظيمية والأكثر كثافة في العمليات داخل الحرم الجامعي، وهو يعاني من نقص مزمن في الموظفين.

كيف عالجت CU Anschutz هذه المشكلة: استبدل حرم CU Anschutz التابع لجامعة كولورادو خمسة أنظمة قديمة بـ ClickUp لخدمة أكثر من 170 مستخدمًا في فريق تكنولوجيا المعلومات المركزي. وانخفضت عمليات إعداد التقارير اليدوية إلى الصفر. آنا أليكس، مديرة خدمات التكنولوجيا بالحرم الجامعي: ارتفعت معنويات الفريق لأن الموظفين يريدون حل المشكلات، وليس إنشاء جداول محورية. ارتفعت معنويات الفريق لأن الموظفين يريدون حل المشكلات، وليس إنشاء جداول محورية.

هذه هي الفرصة المتاحة هنا. لا يتعلق الأمر باستبدال نظام المعلومات الطلابية (SIS)، بل بإنشاء طبقة تشغيلية مرئية واحدة حول العمل الذي يحدث بين الأنظمة والموظفين وعمليات الموافقة. أسرع طريقة لاختبار هذا النموذج هي إنشاء إعداد عملي لعمليات التسجيل داخل منصة إدارة المشاريع الخاصة بك.

هل ترغب في اختبار نموذج مشابه في عمليات التسجيل الخاصة بك؟ ابدأ بالموجهة أدناه وقم بتكييفها وفقًا لنظام المعلومات الطلابية (SIS) وحجم السجلات ومعوقات سير العمل لديك.

التوجيه: أنشئ مساحة عمل لعمليات التسجيل باستخدام الذكاء الاصطناعي

انسخ هذه المطالبة، والصقها في ClickUp Brain لإنشاء "ClickUp Super Agent" الخاص بك، واملأ تفاصيل مؤسستك، وستحصل على مساحة عمل كاملة لعمليات التسجيل تتضمن سير عمل الجدولة، وتتبع الاستثناءات، وإدارة النصوص، ومراقبة الامتثال.

ينبغي أن يوفر لك الناتج مسودة أولية قوية لهيكل التشغيل الخاص بك، بما في ذلك التسلسل الهرمي للمهام، ومنطق التوجيه، ونقاط التحقق على مستوى الخدمة، وسير عمل الموافقة. يمكن لفريقك بعد ذلك تخصيصه ليتناسب مع نوع مؤسستك، وإعداد نظام معلومات الطلاب (SIS)، وحجم عمل قسم التسجيل.

كيفية الإعداد في ClickUp (4 خطوات)

الخطوة 1: قم بإنشاء هيكل مساحة العمل الخاصة بك

قم بإعداد مساحة مخصصة باسم "عمليات التسجيل" تحتوي على أربعة مجلدات:

الجدولة والتسجيل: قوائم لوضع جدول الدورات الدراسية وإدارة الأقسام واستثناءات التسجيل ومراقبة الالتحاق

السجلات والشهادات: قوائم لطلبات الشهادات، ومراجعة الشهادات، وتصريح التخرج، وتقييمات تحويل الاعتمادات الدراسية

الامتثال والسياسات: قوائم لتتبع تدريب FERPA وسجلات الإفصاح وتحديثات الكتالوج وتنفيذ تغييرات المناهج الدراسية

التخرج والحفلات: قوائم لطلبات التخرج، واللوجستيات الخاصة بالحفلات، وإصدار الشهادات، والتحقق من الشرف

الخطوة 2: قم بتكوين الحقول المخصصة في كل مهمة

أضف هذه الحقول إلى قوالب مهام المسجل ( انظر جميع أنواع الحقول المخصصة ):

الحقل النوع الغرض رقم هوية الطالب نص قصير معرف الطالب لربط السجلات نوع الطلب القائمة المنسدلة السجلات الأكاديمية، الاستثناءات، التدقيق، تقييم التحويل، قانون FERPA، أخرى الأولوية القائمة المنسدلة عادي، عاجل، سريع، طارئ سنة الكتالوج نص قصير السنة الدراسية المطبقة على الطالب لتدقيق الدرجة العلمية حالة الانتظار القائمة المنسدلة لا شيء، مالية، أكاديمية، تأديبية، متعددة معالجة اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) التاريخ تحديد تاريخ الانتهاء المستهدف بناءً على نوع الطلب سلسلة الموافقة الأشخاص المستشار، القسم، أمين السجل المكلف بهذا الطلب علامة FERPA مربع الاختيار يشير إلى أن المهمة تتضمن سجلات محمية بموجب قانون FERPA

الخطوة 3: الصق المطالبة في ClickUp Brain

منشئ الوكلاء الفائقين لعمليات التسجيل

افتح ClickUp Brain في المساحة الجديدة الخاصة بك والصق المطالبة المذكورة أعلاه. أدخل المتغيرات الخاصة بك (اسم المؤسسة، عدد الطلاب، نظام المعلومات الطلابية، حجم السجلات الأكاديمية، عدد الموظفين). يقوم Brain بإنشاء سير عمل الجدولة، وتوجيه الاستثناءات، ومسارات السجلات الأكاديمية، وتتبع الامتثال كمهام ومهام فرعية يمكنك استخدامها على الفور. (هل أنت جديد على Super Agents؟ اطلع على كيفية إنشاء أول واحد لك خطوة بخطوة. )

الخطوة 4: إعداد عمليات التشغيل التلقائي للإدارة المستمرة

أتمتة الوكيل الفائق

قم بتكوين هذه الأتمتة الأساسية حتى يعمل النظام تلقائيًا ( تعرف على كيفية عمل الحقول المخصصة في الأتمتة ):

متى… ثم... تم استلام طلب السجل الأكاديمي بحالة "معلق" ≠ لا شيء إيقاف المعالجة مؤقتًا، وإخطار الطالب بنوع التعليق، وإنشاء مهمة لحل التعليق لم تتم معالجة استثناء التسجيل في غضون 48 ساعة ارفع الأمر إلى مشرف قسم التسجيل، وأبلغ الطالب بالتأخير تبقى 30 يومًا على موعد تدريب FERPA لأي موظف أنشئ مهمة تذكيرية للتدريب، وأبلغ المشرف في حالة عدم إكمالها بحلول الموعد النهائي تم تقديم طلب التخرج قم بإجراء فحص آلي لمراجعة الشهادات، ووضع علامة على المتطلبات المتبقية، وإنشاء مهمة مراجعة يدوية للحالات الاستثنائية تم استلام تقييم تحويل الاعتمادات تحقق من قاعدة بيانات المعادلة للتقييم المسبق لنفس المقرر الدراسي/المؤسسة، وقم بالتعبئة التلقائية في حالة العثور على تطابق

ما يغطيه الوكيل عبر دورة حياة عمليات التسجيل

لا يُعد وكيل الذكاء الاصطناعي لعمليات التسجيل بديلاً عن نظام المعلومات الطلابية (SIS). إنه نظام يعمل داخل مساحة عمل إدارة المشاريع الخاصة بك ويدير تعقيدات سير العمل التي لم يُصمم نظام المعلومات الطلابية (SIS) للتعامل معها: توجيه الموافقات، وتتبع الاستثناءات، وفرض اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA)، والتنسيق بين الإدارات. يقوم نظام المعلومات الطلابية (SIS) بتخزين البيانات. بينما يقوم الوكيل بتحريك العمل.

مرحلة دورة الحياة ماذا يفعل الوكيل ما الذي يحل محله وضع الجداول الزمنية يدير سير العمل متعدد الخطوات بدءًا من طلبات الأقسام مرورًا بحل النزاعات وصولًا إلى التحميل النهائي لنظام المعلومات الطلابية (SIS)، ويتتبع استخدام الغرف ومعدلات شغلها الجدولة باستخدام جداول البيانات مع حل التضارب عبر البريد الإلكتروني التسجيل توجيه طلبات الاستثناء عبر سلاسل الموافقة بناءً على النوع، وفرض المواعيد النهائية، وتتبع أوقات الإنجاز النماذج الورقية وسلاسل الرسائل الإلكترونية لتجاوز المتطلبات الأساسية والاستثناءات المتعلقة بالسعة معالجة السجلات الأكاديمية يدير مسار الطلب حتى التسليم من خلال عمليات التحقق من التعليق، وتتبع اتفاقية مستوى الخدمة (SLA)، وتنبيهات التوظيف في أوقات الذروة إدارة قائمة الانتظار يدويًا دون رؤية لعوائق المعالجة تدقيق الشهادات يتتبع طلبات الاستبدال، وسير عمل الموافقة على التخرج، ومطابقة سنة الكتالوج عبر تغييرات البرامج مراجعات تدقيق فردية مع معرفة قبائلية حول الاستثناءات التي تمت الموافقة عليها الامتثال لقانون FERPA يتتبع إتمام التدريب، ويسجل عمليات الكشف، ويدير تحقيقات الحوادث، ويراقب اتفاقيات الأطراف الثالثة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالتدريب السنوي التي لا يتم مراجعتها وسجلات الإفصاح في الملفات تحويل الاعتمادات يحتفظ بقاعدة بيانات المعادلات، ويوجه استشارات الأقسام، ويتتبع معدلات القبول، ويدير اتفاقيات التنسيق تقييم كل مقرر دراسي من الصفر في كل مرة، حتى بالنسبة للمقررات التي تم تقييمها سابقًا

الاختلافات بين أنواع المؤسسات المختلفة

تعمل المطالبة أعلاه في جميع مؤسسات التعليم العالي التي تستخدم ClickUp. قم بتعديل المطالبة لتناسب مؤسستك:

نوع المؤسسة التعديلات الرئيسية جامعة بحثية من الفئة R1 (أكثر من 30 ألف طالب) استخدم المطالبة الكاملة كما هي. أضف تعقيدات البرامج الدراسية العليا/المهنية (ساعات الاطروحة، وتتبع الامتحانات الشاملة، ومتطلبات الإقامة). قم بتوسيع تقييم تحويل الساعات الدراسية للدورات الدراسية على مستوى الدراسات العليا. قم بالدمج مع سير عمل إدارة المنح لتسجيل مساعدي البحوث. جامعة من الفئة R2 (10 آلاف إلى 30 ألف طالب) بسّط عملية الجدولة لتصبح نموذجًا مركزيًا. قلل من تعقيد تقييم تحويل الاعتمادات الدراسية بالتركيز على أفضل 20 مؤسسة مغذية. أضف سير عمل التنسيق بين الأقسام لإدارة تغيير المناهج الدراسية. مؤسسة تعليمية تركز بشكل أساسي على المرحلة الجامعية الأولى (2000-5000 طالب) ركز على اللمسة الشخصية في معالجة الاستثناءات (عدد أقل من الطلبات، لكن كل طلب أكثر أهمية). قم بتبسيط تتبع FERPA للموظفين الأقل عددًا. أضف تكاملًا أقوى بين المستشارين لمراجعات تدقيق الشهادات نظرًا لانخفاض نسبة المستشارين إلى الطلاب. كليات المجتمع (5 آلاف إلى 20 ألف طالب) ركز بشكل كبير على تقييم تحويل الاعتمادات وإدارة اتفاقيات التنسيق (هذا هو التحدي الأساسي). أضف تتبع التسجيل المزدوج/التسجيل المتزامن. قم بتبسيط تدقيق الشهادات وفقًا لمتطلبات الشهادات والدبلومات. قم بالمواءمة مع أطر عمل التحويل الحكومية. مدرسة مهنية/تدريبية (500-5 آلاف طالب) ركز على تتبع إتمام البرامج وإصدار الشهادات (الشهادات، الدبلومات). استبدل المعالجة التقليدية للسجلات الأكاديمية بسير عمل التحقق من الشهادات. أضف تتبع أهلية الترخيص كعنصر من عناصر تدقيق الدرجات العلمية. قم بالتبسيط وفقًا لمتطلبات البرامج الخاصة بالصناعة.

إدارة عمليات التسجيل في مكان واحد

تتعطل عمليات التسجيل عندما يتم تنفيذ الجدولة والاستثناءات والشهادات والتدقيق وتقييمات التحويل وتتبع الامتثال في أنظمة منفصلة دون وجود رؤية تشغيلية مشتركة. باستخدام ClickUp Brain والحقول المخصصة والأتمتة، يمكن لمؤسستك تحويل عمليات التسجيل إلى نظام واحد قابل للتكرار يدعم توجيهًا أسرع ورؤية أفضل للاختناقات وتسليمًا أكثر سلاسة ومتابعة أقوى للامتثال.

الهدف ليس استبدال نظام المعلومات الطلابية (SIS) أو مزود كشوف الدرجات الخاص بك. بل هو تقليل أعمال التنسيق المتعلقة بهم، وتحسين الرؤية فيما يتعلق بالمواعيد النهائية والموافقات، ومساعدة مكتبك على التعامل مع الأعمال ذات الحجم الكبير والمليئة بالسياسات دون الاعتماد على البحث في رسائل البريد الإلكتروني القديمة والذاكرة المحلية. ابدأ بالموجهة أعلاه، وقم بتكييفها وفقًا لنوع مؤسستك وبيئة نظام المعلومات الطلابية (SIS)، وقم بإنشاء إعداد يمكن لفريق التسجيل في مؤسستك استخدامه فعليًا في كل فصل دراسي.

الأسئلة الشائعة

هل يمكن للذكاء الاصطناعي التعامل مع تعقيدات جدولة الدورات الدراسية في ظل تعارضات الغرف وقيود المحاضرين؟

لا يحل وكلاء الذكاء الاصطناعي مشاكل التحسين الصعبة من فئة NP-hard. بل يديرون سير العمل المتعلق بالجدولة: جمع طلبات الأقسام، وتتبع انتهاكات القيود، وتوجيه مهام حل النزاعات، وتسجيل التغييرات بعد نشر الجدول. لا يزال المسجل هو من يتخذ قرارات الجدولة، لكن الوكيل يضمن عدم إغفال أي شيء بين الطلب والجدول النهائي.

هل يعمل هذا مع Banner أو Colleague أو PeopleSoft؟

تعمل مساحة عمل وكيل الذكاء الاصطناعي جنبًا إلى جنب مع نظام المعلومات الطلابية (SIS) الحالي لديك. وهي لا تقرأ من نظام SIS الخاص بك أو تكتب إليه مباشرةً. بدلاً من ذلك، تدير سير العمل التشغيلي (الموافقات، والاستثناءات، وتتبع الامتثال) الذي يحيط بمعاملات نظام SIS. فكر في الأمر على أنه طبقة إدارة المشاريع فوق نظام السجلات الخاص بك، على غرار الطريقة التي دمج بها CU Anschutz خمسة أنظمة قديمة في طبقة تشغيلية واحدة.

ماذا عن الامتثال لقانون FERPA فيما يتعلق بسجلات الطلاب في مساحة العمل؟

يحمل ClickUp شهادات SOC 2 و ISO 27001 و ISO 27017 و ISO 27018 و ISO 42001، ويدعم تسجيل الدخول الأحادي (SSO) والأذونات القائمة على الأدوار والتشفير أثناء التخزين والنقل. تم تكوين مساحة العمل بمستويات أذونات تتوافق مع ضوابط الوصول الخاصة بقانون FERPA. لا يرى الموظفون سوى المهام ذات الصلة بدورهم. لا تُستخدم أي بيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. التفاصيل الكاملة موجودة على صفحة الأمان.

كيف يتم التعامل مع طلبات النصوص الدراسية خلال فترات الذروة؟

تقوم الأتمتة بتتبع حجم السجلات الأكاديمية أسبوعيًا ومقارنتها بالأنماط التاريخية. وعندما يتجاوز الحجم الحد الأقصى لقدرة الموظفين لديك، يتم تشغيل تنبيهات لتوزيع الموظفين المؤقتين أو الموافقة على العمل الإضافي. يضمن تتبع اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) إعطاء الأولوية للطلبات العاجلة والمستعجلة، كما تمنع أتمتة فحص التعليق إهدار وقت المعالجة على الطلبات التي سيتم حظرها.

هل يمكن أن يساعد هذا في مواجهة موجة تقاعد موظفي التسجيل؟

نعم، ولكن ليس عن طريق استبدال موظفي التسجيل. يقوم الوكيل بتسجيل المعرفة المؤسسية في سير عمل منظم: عمليات الموافقة الموثقة، وقواعد بيانات المعادلة، والسوابق الاستثنائية، وإجراءات الامتثال. عندما يتقاعد موظفو التسجيل ذوو الخبرة، تبقى المعرفة التشغيلية في النظام بدلاً من أن تغادر مع الشخص.