كيفية تنسيق العمل بين الأقسام باستخدام الذكاء الاصطناعي

زادت الوظائف الإدارية في الكليات بنسبة 60٪ بين عامي 1993 و 2009، أي عشرة أضعاف معدل نمو أعضاء هيئة التدريس الدائمين، ومع ذلك لا تزال الأقسام الجامعية تنسق أعمالها عبر البريد الإلكتروني ومحركات الأقراص المشتركة والاجتماعات التي كان من الممكن أن تكون مهمة. يقضي أعضاء هيئة التدريس 30% من أسبوع عملهم في الاجتماعات والبريد الإلكتروني بدلاً من التدريس أو البحث. التحدي الأساسي هو أن الجامعات هي منظمات لامركزية تحاول العمل بشكل منسق. يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي المدمج داخل منصة إدارة المشاريع أتمتة تتبع المشاريع عبر الأقسام وإدارة اللجان وسير عمل الحوكمة المشتركة وإعداد تقارير الخطط الاستراتيجية.

فيما يلي موجه وكيل الذكاء الاصطناعي الجاهز للنسخ الذي يمكنك لصقه في ClickUp لإنشاء مساحة عمل كاملة لتنسيق الأقسام في دقائق. ولكن قبل استخدامه، من المفيد النظر إلى فجوة التنسيق التي يهدف هذا النوع من الأنظمة إلى إصلاحها. بالنسبة لمعظم الجامعات، لا تكمن المشكلة في نقص اللجان أو الخطط أو الأنظمة. بل تكمن في أن القرارات وعمليات التسليم وبنود العمل موزعة على عدد كبير جدًا من الأماكن غير المتصلة ببعضها البعض بحيث يتعذر على أي شخص رؤية الصورة الكاملة بوضوح.

من ينبغي أن يستخدم إعداد التنسيق بين الأقسام هذا تم تصميم هذا الإعداد لموظفي مكتب وكيل الجامعة، والعمداء، ورؤساء الأقسام، ومسؤولي اللجان، وقادة التخطيط الاستراتيجي، وموظفي إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس، وفرق العمليات الجامعية المسؤولة عن تنسيق العمل عبر الوحدات الأكاديمية والإدارية. وهو مفيد بشكل خاص للمؤسسات التي لديها بالفعل أدوات اتصال ومشاركة ملفات، ولكنها لا تزال تعتمد على التنسيق اليدوي للمضي قدماً بالمشاريع والمقترحات والقرارات.

المشكلة: تضم جامعتك 47 لجنة و12 هيئة حوكمة مشتركة، ولا يوجد مكان واحد يمكنك من خلاله الاطلاع على ما تقوم به أي منها

إذا كنت تنسق العمل عبر الأقسام الأكاديمية والوحدات الإدارية، فأنت تعرف هذه المفارقة: الجامعات تنشئ لجانًا وفرق عمل ومجموعات عمل أكثر من أي نوع آخر من المؤسسات، لكنها الأقل رؤيةً لما تنتجه هذه المجموعات فعليًا. يتطلب تغيير المنهج الدراسي موافقة القسم ولجنة المناهج الدراسية بالكلية ومجلس الجامعة وأحيانًا مكتب وكيل الجامعة. ويتطلب تعيين أعضاء هيئة التدريس التنسيق بين القسم ومكتب العميد والموارد البشرية والميزانية وتكنولوجيا المعلومات والمرافق. وتشمل مبادرة الخطة الاستراتيجية كل قسم في الحرم الجامعي وتبقى حبيسة ملف PowerPoint لا يقوم أحد بتحديثه.

وجدت دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA) ودار نشر معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT Press) حول إدارة البيانات الجامعية أن أحد أكبر العوائق التي تحول دون تحقيق الفعالية المؤسسية هو اللامركزية، التي تؤدي إلى عزل البيانات والأعمال داخل الأقسام. وأشار الباحثون إلى أن "الجامعات غالبًا ما تشتري حلولًا تجارية على شكل أقسام منعزلة لا تتفاعل مع بعضها البعض" وأن قادة الجامعات "اكتشفوا بشكل غير متوقع فجوة واسعة في التفكير المتعلق بالبنية التحتية". باختصار: الأنظمة موجودة، لكن لم يقم أحد بربطها ببعضها البعض.

ينتج عن ذلك ازدواجية في العمل، واختناقات في اتخاذ القرارات، وخطط استراتيجية تصبح قديمة بمجرد الموافقة عليها. يقضي رؤساء الأقسام وقتهم في السعي للحصول على الموافقات بدلاً من قيادة برامجهم. ويقضي موظفو مكتب وكيل الجامعة وقتهم في تجميع التقارير بدلاً من قيادة الاستراتيجية. أما أعضاء اللجان؟ فيجلسون في الاجتماعات متسائلين عما قررته اللجان الأخرى.

كيف عالجت جامعة ويك فورست هذه المشكلة: قامت إدارة خدمات الخريجين والمتبرعين بجامعة ويك فورست بتوحيد الفرق المتفرقة التي كانت تعمل على منصات منعزلة في نظام واحد مع إمكانية إعداد تقارير البيانات في الوقت الفعلي عبر لوحات معلومات ClickUp. موري جراهام، المدير: يمكننا الآن التعاون ضمن نظام واحد والاطلاع على البيانات المهمة. وهذا يتيح لفرقنا المختلفة الإبلاغ عن التقدم المحرز، وتحديد مشكلات عبء العمل والقدرات، والتخطيط بطريقة أكثر دقة.

هذه هي الفرصة المتاحة هنا. لا يتعلق الأمر باستبدال هياكل إدارة الجامعات، بل بإنشاء طبقة تشغيلية مرئية واحدة حول العمل الذي يجري بينها. أسرع طريقة لاختبار هذا النموذج هي إنشاء نظام تنسيق أقسام فعال داخل منصة إدارة المشاريع الخاصة بك.

هل ترغب في تجربة نموذج مشابه في سير عمل التنسيق بجامعتك؟ ابدأ بالموجهة أدناه وقم بتكييفها وفقًا لهيكل قسمك، وحجم عمل اللجان، وأولويات التخطيط.

الموجه: أنشئ مساحة عمل لتنسيق قسمك باستخدام الذكاء الاصطناعي

انسخ هذه المطالبة، والصقها في ClickUp Brain لإنشاء "ClickUp Super Agent" الخاص بك، وأدخل تفاصيل مؤسستك، وستحصل على مساحة عمل تنسيق كاملة مع تتبع المشاريع وإدارة اللجان وسير عمل الحوكمة ولوحات معلومات الخطة الاستراتيجية.

ينبغي أن يوفر لك الناتج مسودة أولية قوية لهيكل التشغيل الخاص بك، بما في ذلك التسلسل الهرمي للمهام، ومسار الموافقة، ومتابعة الاجتماعات، ونقاط التحقق من تقارير التقدم. يمكن لفريقك بعد ذلك تخصيصه ليتناسب مع هيكل الحوكمة الخاص بك، وتواتر إعداد التقارير، وتعقيد المؤسسة.

الوكيل الفائق لتنسيق الأقسام

كيفية إعداده في ClickUp (4 خطوات)

الخطوة 1: قم بإنشاء هيكل مساحة العمل الخاصة بك

قم بإعداد مساحة مخصصة باسم "التنسيق الجامعي" تحتوي على أربعة مجلدات:

المشاريع المشتركة بين الأقسام: قوائم منظمة حسب نوع المشروع (المناهج الدراسية، والاعتماد، والتكنولوجيا، والمرافق، والتوظيف، والفعاليات)

اللجان والحوكمة: قوائم لكل هيئة حوكمة ولجنة، مع قوائم فرعية لإدارة الاجتماعات وبنود العمل والتقارير السنوية

الخطة الاستراتيجية: قوائم منظمة حسب الهدف الاستراتيجي، مع قوائم فرعية لكل مبادرة وبنود العمل الخاصة بها

التوظيف والتأهيل: قوائم للبحث النشط مرتبة حسب القسم، مع مراحل تبدأ من طلب الوظيفة وحتى إتمام عملية التأهيل

الخطوة 2: قم بتكوين الحقول المخصصة في كل مهمة

أضف هذه الحقول إلى قوالب مهام التنسيق الخاصة بك ( انظر جميع أنواع الحقول المخصصة ):

الحقل النوع الغرض قسم القيادة القائمة المنسدلة ما هو القسم المسؤول عن هذا المشروع أو الإجراء؟ الأقسام المعنية التصنيفات جميع الأقسام التي تحتاج إلى المشاركة مرحلة الحوكمة القائمة المنسدلة مسودة، قسم، كلية، مجلس الشيوخ، نائب رئيس الجامعة، معتمد الهدف الاستراتيجي العلاقة ربط المهمة بهدف الخطة الاستراتيجية الذي تدعمه اللجنة القائمة المنسدلة إلى أي لجنة أو هيئة إدارية ينتمي هذا حالة القرار القائمة المنسدلة معلق، معتمد، معاد، مؤجل، مسحوب معيار الاعتماد نص قصير خرائط لمتطلبات الاعتماد المحددة حالة التقدم القائمة المنسدلة على المسار الصحيح، معرض للخطر، متأخر، مكتمل

الخطوة 3: الصق المطالبة في ClickUp Brain

منشئ الوكيل الفائق لتنسيق الأقسام

افتح ClickUp Brain في مساحتك الجديدة والصق المطالبة المذكورة أعلاه. أدخل المتغيرات الخاصة بك (اسم المؤسسة، عدد الأقسام، عدد اللجان، الأدوات الحالية، هيكل الخطة الاستراتيجية). يقوم Brain بإنشاء تتبع المشاريع وإدارة اللجان وسير عمل الحوكمة ولوحات معلومات الخطة الاستراتيجية كمهام ومهام فرعية يمكنك استخدامها على الفور. (هل أنت جديد على Super Agents؟ اطلع على كيفية إنشاء أول مشروع لك خطوة بخطوة. )

الخطوة 4: إعداد عمليات التشغيل التلقائي للإدارة المستمرة

أتمتة "الوكيل الفائق"

قم بتكوين هذه العمليات التلقائية الأساسية حتى يعمل النظام من تلقاء نفسه ( تعرف على كيفية عمل الحقول المخصصة في العمليات التلقائية ):

متى... ثم... يظل اقتراح الحوكمة في أي مرحلة لأكثر من 21 يومًا أبلغ رئيس اللجنة وراعي الاقتراح، وقم بوضع علامة "معرض للخطر" على لوحة معلومات نائب رئيس الجامعة تبقى 3 أيام عمل على انعقاد اجتماع اللجنة قم بتجميع جدول الأعمال تلقائيًا من العناصر المقدمة، ووزعه على الأعضاء، وأرفق المستندات ذات الصلة تجاوزت بنود العمل الصادرة عن اجتماع اللجنة الموعد النهائي ارفع الأمر إلى رئيس اللجنة، وانقله تلقائيًا إلى جدول أعمال الاجتماع التالي تغير حالة مبادرة الخطة الاستراتيجية إلى "متأخرة" أبلغ قائد المبادرة ونائب رئيس القسم، وأنشئ مهمة خطة التعافي لا توجد أي أنشطة في مرحلة سير عمل التوظيف لمدة 10 أيام عمل أبلغ رئيس لجنة البحث ورئيس القسم، وقم بتمييز الاختناقات على لوحة معلومات الموارد البشرية

ما يغطيه الوكيل عبر دورة حياة التنسيق

وكيل الذكاء الاصطناعي لتنسيق الأقسام ليس مجرد أداة لجدولة الاجتماعات. إنه نظام يعمل داخل مساحة عمل إدارة المشاريع الخاصة بك ويوفر النسيج الرابط الذي تفتقر إليه الجامعات اللامركزية: الرؤية عبر الأقسام، وتتبع القرارات، وإدارة سير عمل الحوكمة، والمساءلة الاستراتيجية. لا تزال القرارات تُتخذ من قبل البشر في غرف اللجان. ويضمن الوكيل تتبع تلك القرارات وتوزيعها ومتابعتها.

مرحلة دورة الحياة ماذا يفعل الوكيل ما الذي يحل محله بدء المشروع إنشاء هياكل مشاريع مشتركة بين الأقسام تشمل الأقسام المعنية والجداول الزمنية ومراحل الموافقة وخرائط التبعية سلسلة رسائل البريد الإلكتروني التي تسأل "من يعمل على هذا؟" و"أين وصلنا؟" عمليات اللجان يدير دورات الاجتماعات بدءًا من تجميع جدول الأعمال وحتى تتبع بنود العمل، ويسجل كل قرار مع الأسباب المنطقية والأطراف المسؤولة محاضر الاجتماعات الموجودة في مرفقات البريد الإلكتروني وبنود العمل التي لا يتتبعها أحد سير عمل الحوكمة يتتبع المقترحات عبر كل مرحلة من مراحل الحوكمة، ويضمن توافق التقويم مع جداول الاجتماعات، ويُشير إلى المقترحات المتوقفة المقترحات التي تستغرق 18 شهراً بسبب عدم الالتزام بموعد نهائي لجدول الأعمال التخطيط الاستراتيجي يحافظ على التسلسل الهرمي للأهداف والمبادرات والإجراءات من خلال تتبع التقدم المحرز ولوحات معلومات مؤشرات الأداء الرئيسية والتقارير السردية المجمعة من قادة المبادرات الخطط الاستراتيجية في ملفات لا يقوم أحد بتحديثها حتى زيارة الاعتماد التالية التوظيف ينسق سير العمل متعدد الأقسام بدءًا من طلب الوظيفة وحتى التعيين، ويتتبع العقبات، ويفرض إجراءات الامتثال جداول زمنية للتوظيف تمتد لأشهر لأن لا أحد كان يعرف من ينتظر من الاعتماد يربط تقدم الخطة الاستراتيجية وقرارات الحوكمة بمعايير الاعتماد، ويجمع محفظة الأدلة بشكل مستمر ذعر الاعتماد: 18 شهراً من الجهد المحموم لتجميع الأدلة التي كان يجب عليك تتبعها طوال الوقت

الاختلافات بين أنواع المؤسسات المختلفة

تعمل المطالبة أعلاه في جميع مؤسسات التعليم العالي التي تستخدم ClickUp. قم بتعديل المطالبة لتناسب مؤسستك:

نوع المؤسسة التعديلات الرئيسية جامعة بحثية من الفئة R1 (أكثر من 50 قسمًا) استخدم المطالبة الكاملة كما هي. أضف تنسيق مراكز الأبحاث وإدارة المعاهد متعددة التخصصات. وسّع نطاق تتبع الحوكمة ليشمل لجان فرعية متعددة تابعة لمجلس الشيوخ. قم بالدمج مع إدارة المنح لمشاريع الأبحاث المشتركة بين الأقسام. توقع وجود أكثر من 30 لجنة نشطة. جامعة R2 (20-50 قسمًا) بسّط عملية تتبع الحوكمة للمجلس الأعلى ولجنة المناهج الدراسية و3-5 لجان دائمة. قلل أنواع المشاريع لتقتصر على الأكثر شيوعًا (المناهج الدراسية والتوظيف والاعتماد). أضف عروض لوحة معلومات أقوى على مستوى العميد. مؤسسة تعليمية تركز بشكل أساسي على المرحلة الجامعية الأولى (10-20 قسمًا) ركز على إدارة عمل لجان أعضاء هيئة التدريس، حيث يشارك أعضاء هيئة التدريس في عدد أكبر من اللجان مقارنة بعددهم. قم بتبسيط متابعة الخطة الاستراتيجية لتقتصر على 3-5 أهداف. أضف متابعة تمثيل الطلاب في اللجان من أجل الحوكمة المشتركة. كليات المجتمع (5-15 قسمًا) ركز على تنسيق مراجعة البرامج وإدارة مجلس استشاري القوى العاملة. استبدل الحوكمة الموجهة نحو البحث بسير عمل تطوير البرامج واتفاقيات النقل. قم بالتوافق مع متطلبات إعداد التقارير الحكومية. مدرسة مهنية/تدريبية (3-10 أقسام) ركز على تنسيق مجلس الاستشاريين الصناعيين وسير عمل اعتماد البرامج. قم بتبسيط الحوكمة لتصبح لجنة مناهج دراسية واحدة وهيكل استشاري واحد. أضف تتبع مشاركة أصحاب العمل كمؤشر أداء رئيسي للخطة الاستراتيجية. قم بالتنسيق مع خدمات التوظيف لإعداد تقارير النتائج.

إدارة التنسيق بين الأقسام في مكان واحد

ينهار التنسيق بين الأقسام عندما تكون المشاريع وقرارات اللجان وموافقات الإدارة وتحديثات الخطة الاستراتيجية وسير عمل التوظيف موجودة في أنظمة منفصلة دون رؤية تشغيلية مشتركة. باستخدام ClickUp Brain والحقول المخصصة والأتمتة، يمكن لمؤسستك تحويل التنسيق بين الأقسام إلى نظام واحد قابل للتكرار يمنح القادة الرؤية ويقلل من الاختناقات ويمنع اختفاء القرارات بعد انتهاء الاجتماع.

الهدف ليس استبدال أنظمة المستندات أو أدوات الاتصال أو منصات الحوكمة الخاصة بك. بل هو تقليل أعمال التنسيق المتعلقة بها، وتحسين الرؤية عبر عمليات التسليم والموافقات، ومساعدة الأقسام على المضي قدمًا في العمل دون الاعتماد على البحث في أرشيف البريد الإلكتروني. ابدأ بالموجهة أعلاه، وقم بتكييفها وفقًا لهيكل الحوكمة وعدد الأقسام لديك، وقم بإنشاء إعداد يمكن لمؤسستك استخدامه فعليًا في كل فصل دراسي.

الأسئلة الشائعة

هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد حقًا في الحوكمة المشتركة دون المساس باستقلالية أعضاء هيئة التدريس؟

لا يتخذ وكلاء الذكاء الاصطناعي قرارات الحوكمة. بل يديرون الجوانب اللوجستية للحوكمة: تتبع مرحلة الموافقة على المقترحات، وتجميع جداول الأعمال، وتسجيل القرارات، ومتابعة بنود العمل. ولا يزال أعضاء هيئة التدريس يتداولون ويصوتون ويتخذون القرارات. ويكتفي الوكيل بالتأكد من عدم ضياع المقترحات بين اجتماعات اللجان ومن توثيق القرارات وتنفيذها.

كيف يمكنك جعل 47 قسمًا مختلفًا يستخدمون نفس النظام؟

ابدأ بسير عمل واحد ذي رؤية عالية يؤثر على الجميع، مثل عملية التوظيف أو الموافقة على المناهج الدراسية. عندما يرى رؤساء الأقسام أن النظام الجديد يقلل من حجم رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم ويتتبع مكان مقترحاتهم، يتبع ذلك تبني النظام. توضح دراسة حالة ويك فورست هذا النمط: فقد قاموا بتوحيد الفرق المتفرقة من خلال إظهار رؤية للبيانات الهامة التي لم تكن متاحة من قبل.

ماذا عن أمن البيانات الخاصة بسجلات الموظفين والحوكمة؟

يحمل ClickUp شهادات SOC 2 و ISO 27001 و ISO 27017 و ISO 27018 و ISO 42001، ويدعم تسجيل الدخول الأحادي (SSO) والأذونات القائمة على الأدوار والتشفير أثناء التخزين والنقل. تضمن الأذونات على مستوى المجلدات والقوائم أن لجان البحث عن الموظفين لا ترى سوى عمليات البحث الخاصة بها، وأن الإجراءات المتعلقة بالموظفين لا تظهر إلا للمسؤولين المصرح لهم. لا تُستخدم أي بيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. التفاصيل الكاملة موجودة على صفحة الأمان.

كيف يختلف هذا عن SharePoint أو Teams؟

SharePoint و Teams هما منصتان للتواصل وتخزين المستندات. وهما ممتازتان في مشاركة الملفات والدردشة. يضيف ClickUp مع وكيل الذكاء الاصطناعي طبقة سير العمل: تخصيص المهام، وتتبع المواعيد النهائية، وتوجيه الموافقة، ولوحات معلومات الحالة، وقواعد الأتمتة التي تضمن تقدم العمل فعليًا. إن تخزين مستند ما ليس مثل تتبع ما إذا كان أي شخص قد اتخذ إجراءً بشأنه.

هل يمكن أن يعمل هذا جنبًا إلى جنب مع نظام إدارة الحوكمة الحالي لدينا؟

نعم. إذا كنت تستخدم بالفعل منصة حوكمة لتقديم المقترحات أو التصويت، فإن مساحة عمل وكيل الذكاء الاصطناعي تدير كل ما يتعلق بها: التحضير قبل الاجتماع، وتتبع الإجراءات بعد الاجتماع، وإدارة التبعية بين اللجان، وتكامل الخطة الاستراتيجية. يخدم النظامان أغراضًا مختلفة ويكمل كل منهما الآخر.