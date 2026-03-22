كيفية إجراء عمليات التسجيل باستخدام الذكاء الاصطناعي

فقدت الكليات والجامعات الأمريكية 2.7 مليون طالب منذ عام 2010، ومن المتوقع أن يؤدي هذا الانخفاض الديموغرافي إلى انخفاض عدد خريجي المدارس الثانوية بنسبة 13% أخرى بحلول عام 2041. ولا تزال فرق التسجيل تدير مسار العمل بدءًا من الاستفسار وحتى التسجيل عبر أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وجداول البيانات وسلسلة رسائل البريد الإلكتروني المنفصلة عن بعضها البعض. يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي المدمج في منصة إدارة المشاريع أتمتة معالجة الطلبات، وتتبع النتائج، وحملات الاتصال، وتقييم تحويل الاعتمادات، والتنسيق بين الأقسام من الاستفسار الأول وحتى يوم الانتقال. فيما يلي نموذج جاهز لوكيل الذكاء الاصطناعي يمكنك لصقه في ClickUp لإنشاء مساحة عمل كاملة لعمليات التسجيل في دقائق.

ولكن قبل استخدامه، من المفيد إلقاء نظرة على مشكلات التنسيق التي يهدف هذا النوع من الأنظمة إلى حلها. بالنسبة لمعظم فرق التسجيل، لا تكمن المشكلة في نقص الأدوات، بل في أن مسار التسجيل يمتد عبر عدد كبير جدًا من الأنظمة والمكاتب، مما يجعل من الصعب على أي شخص رؤية الصورة الكاملة بوضوح بدءًا من مرحلة الاستفسار وحتى يوم الانتقال.

من ينبغي أن يستخدم إعداد عمليات التسجيل هذا تم تصميم هذا النظام لفرق عمليات التسجيل، ومسؤولي شؤون القبول، وموظفي المساعدات المالية، ومسؤولي أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM)، ومنسقي التحويل، وفرق التوجيه، ومديري التسجيل متعددي الوظائف المسؤولين عن مرافقة الطلاب من مرحلة الاستفسار الأولي وحتى إتمام التسجيل. وهو مفيد بشكل خاص للمؤسسات التي لديها بالفعل نظام CRM ونظام معلومات الطلاب (SIS)، ولكنها لا تزال تعتمد على التنسيق اليدوي لإدارة عمليات التسليم والمواعيد النهائية ودعم معدلات القبول عبر المكاتب المختلفة.

إذا كنت تعمل في مجال إدارة التسجيل، فإن الأرقام لا تصب في صالحك. لقد وصل ما يُسمى بـ "منحدر التسجيل" بالفعل: شهدت الجامعات مجتمعة انخفاضًا بنسبة 15٪ في معدلات التسجيل بين عامي 2010 و2021، وتتوقع WICHE أن تشهد 38 ولاية مزيدًا من الانخفاض في أعداد خريجي المدارس الثانوية حتى عام 2041. وقد انخفض متوسط معدل العائد في المؤسسات ذات الدراسة التي تستغرق أربع سنوات إلى حوالي 33.7٪، مما يعني أن اثنين من كل ثلاثة طلاب تم قبولهم يسجلون في مكان آخر.

ومع ذلك، لا تزال معظم مكاتب التسجيل تعمل باستخدام نفس مجموعة الأدوات المجزأة: نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لإدارة الاستفسارات، ونظام معلومات الطلاب (SIS) منفصل لمعالجة الطلبات، وجداول بيانات لنمذجة معدلات القبول، والبريد الإلكتروني للتنسيق بين الإدارات المختلفة مع أقسام المساعدات المالية والسكن والتوجيه، بالإضافة إلى عمليات التسليم اليدوية في كل مرحلة من مراحل مسار التسجيل. وعندما ينتقل الطالب المحتمل من مرحلة الاستفسار إلى مرحلة المتقدم، ثم إلى مرحلة القبول، ثم إلى مرحلة دفع الرسوم، وصولاً إلى مرحلة التسجيل، يتم إدخال البيانات عدة مرات، وتظهر ثغرات في التواصل، ولا يوجد نظام واحد يعرض الصورة الكاملة.

الرهانات أعلى من أي وقت مضى. فكل نقطة مئوية في تحسن معدل القبول قد تعني ملايين الدولارات من عائدات الرسوم الدراسية. وكل نقطة اتصال يتم تفويتها في سلسلة التواصل قد تدفع الطالب إلى التوجه إلى منافس. وكل يوم من التأخير في تقييم تحويل الساعات الدراسية قد يكلف الجامعة قرارًا بالالتحاق.

كيف عالجت جامعة ويك فورست هذه المشكلة: قامت جامعة ويك فورست بدمج الفرق التي كانت تعمل على منصات منفصلة في نظام واحد باستخدام لوحات معلومات ClickUp، مما مكنها من إعداد تقارير البيانات في الوقت الفعلي وتحقيق التنسيق بين الأقسام المختلفة. موري جراهام، مدير مشروع خدمات الخريجين والمتبرعين: أصبح بإمكاننا الآن التعاون ضمن نظام واحد والاطلاع على البيانات المهمة. وهذا يتيح لفرقنا المختلفة الإبلاغ عن التقدم المحرز، وتحديد مشكلات عبء العمل والقدرات، والتخطيط بطريقة أكثر دقة. هذه هي الفرصة المتاحة هنا. لا يتعلق الأمر باستبدال أنظمة التسجيل الأساسية، بل بإنشاء طبقة تشغيلية واحدة واضحة تحيط بعمليات الترحيل بينها. وأسرع طريقة لاختبار هذا النموذج هي إنشاء نظام عمليات تسجيل فعال داخل منصة إدارة المشاريع الخاصة بك. هل ترغب في تجربة نموذج مشابه في عملية التسجيل الخاصة بك؟ ابدأ بالاستفادة من النص التوجيهي أدناه وقم بتكييفه وفقًا لأهداف فصلك الدراسي، وفئات الطلاب، ونقاط الضغط في سير العمل.

كيف عالجت جامعة ويك فورست هذه المشكلة: قامت جامعة ويك فورست بدمج الفرق التي كانت تعمل على منصات منفصلة في نظام واحد باستخدام لوحات معلومات ClickUp، مما أدى إلى توفير تقارير البيانات في الوقت الفعلي وتحقيق التنسيق بين الأقسام المختلفة. موري جراهام، مدير مشروع خدمات الخريجين والمتبرعين: أصبح بإمكاننا الآن التعاون ضمن نظام واحد والاطلاع على البيانات المهمة. وهذا يتيح لفرقنا المختلفة الإبلاغ عن التقدم المحرز، وتحديد مشكلات عبء العمل والقدرات، والتخطيط بطريقة أكثر دقة. أصبح بإمكاننا الآن التعاون ضمن نظام واحد والاطلاع على البيانات المهمة. وهذا يتيح لفرقنا المختلفة الإبلاغ عن التقدم المحرز، وتحديد مشكلات عبء العمل والقدرات، والتخطيط بطريقة أكثر دقة.

هذه هي الفرصة المتاحة هنا. لا يتعلق الأمر باستبدال أنظمة التسجيل الأساسية، بل بإنشاء طبقة تشغيلية واحدة واضحة تحيط بعمليات الترحيل بينها. وأسرع طريقة لاختبار هذا النموذج هي إنشاء نظام عمليات تسجيل فعال داخل منصة إدارة المشاريع الخاصة بك. هل ترغب في تجربة نموذج مشابه في عملية التسجيل الخاصة بك؟ ابدأ بالاستفادة من النص التوجيهي أدناه وقم بتكييفه وفقًا لأهداف فصلك الدراسي، وفئات الطلاب، ونقاط الضغط في سير العمل.

هذه هي الفرصة المتاحة هنا. لا يتعلق الأمر باستبدال أنظمة التسجيل الأساسية، بل بإنشاء طبقة تشغيلية واحدة واضحة تحيط بعمليات الترحيل بينها. وأسرع طريقة لاختبار هذا النموذج هي إنشاء نظام عمليات تسجيل فعال داخل منصة إدارة المشاريع الخاصة بك.

هل ترغب في تجربة نموذج مشابه في عملية التسجيل الخاصة بك؟ ابدأ بالاستفادة من النص التوجيهي أدناه وقم بتكييفه وفقًا لأهداف فصلك الدراسي، وفئات الطلاب، ونقاط الضغط في سير العمل.

هل ترغب في تجربة نموذج مشابه في عملية التسجيل الخاصة بك؟ ابدأ بالاستفادة من النص التوجيهي أدناه وقم بتكييفه وفقًا لأهداف فصلك الدراسي، وفئات الطلاب، ونقاط الضغط في سير العمل.

الموضوع: أنشئ مساحة عمل لعمليات التسجيل باستخدام الذكاء الاصطناعي

انسخ هذه التعليمات، والصقها في ClickUp Brain لإنشاء "ClickUp Super Agent" الخاص بك، ثم أدخل بيانات مؤسستك، وستحصل على مساحة عمل كاملة لإدارة عمليات التسجيل تتضمن تتبع مسار العمل، وسير عمل الاتصالات، وقواعد الأتمتة، وغير ذلك.

من المفترض أن يوفر لك الناتج مسودة أولية قوية لهيكل التشغيل الخاص بك، بما في ذلك سير العمل المقسم إلى مراحل، ونقاط التحقق عند التسليم، ومنطق المواعيد النهائية، وإمكانية الرؤية بين الفرق. ويمكن لموظفيك بعد ذلك تخصيصه ليتناسب مع حجم التسجيلات، واستراتيجية مسار التحويل، والقيود المؤسسية.

من المفترض أن يوفر لك الناتج مسودة أولية قوية لهيكل التشغيل الخاص بك، بما في ذلك سير العمل المقسم إلى مراحل، ونقاط التحقق عند التسليم، ومنطق المواعيد النهائية، وإمكانية الرؤية بين الفرق. ويمكن لموظفيك بعد ذلك تخصيصه ليتناسب مع حجم التسجيلات، واستراتيجية مسار التحويل، والقيود المؤسسية.

أداة إنشاء وكلاء متميزين لعمليات التسجيل

الموضوع:

→ هل أنت مستعد لإنشاء أول "سوبر وكيل" لك؟ افتح ClickUp Brain والصق المطالبة أعلاه لإنشاء "Super Agent" مخصص لمساحة العمل الخاصة بك.

كيفية إعداده في ClickUp (4 خطوات)

الخطوة 1: إنشاء هيكل مساحة العمل

أنشئ مساحة مخصصة باسم "عمليات التسجيل" تحتوي على خمسة مجلدات:

مسار التوظيف: قوائم مصنفة حسب مراحل المسار (المرشحون المحتملون، الاستفسارات، المتقدمون، المقبولون، الذين سددوا الرسوم، المسجلون) أو حسب السنة الدراسية

حملات التواصل: قوائم لكل سلسلة حملات (متابعة الاستفسارات، إتمام المتقدمين لإجراءات التقديم، زيادة معدلات القبول، منع الانسحاب) مع المهام الخاصة بكل نقطة اتصال

تنسيق المساعدات المالية: قوائم خاصة بمعالجة طلبات FAFSA، وتجميع المنح، والطعون، وإدارة المنح الدراسية

التحويل وتقييم الاعتمادات الدراسية: قوائم بالتقييمات المعلقة، واتفاقيات الاعتراف بالاعتمادات الدراسية، والتقييمات المنجزة

التوجيه والتأهيل: قوائم لإدارة الجلسات، وقوائم مراجعة ما قبل التسجيل، وتنسيق المهام بين الأقسام

الخطوة 2: تكوين الحقول المخصصة في كل مهمة تسجيل

أضف هذه الحقول إلى قوالب مهام التسجيل الخاصة بك حتى يتوفر لكل عميل محتمل وعملية البيانات الأساسية الخاصة بها ( انظر جميع أنواع الحقول المخصصة ):

الميدان النوع الغرض مرحلة القمع قائمة منسدلة المتقدم، المستفسر، المتقدم بطلب، المقبول، الذي سدد الرسوم، المسجل مصدر الطالب قائمة منسدلة زيارة مدرسة ثانوية، معرض جامعات، القنوات الرقمية، التوصية، التحويل الاهتمام الأكاديمي قائمة منسدلة التخصص أو البرنامج المقصود وضع الإقامة قائمة منسدلة من داخل الولاية، من خارج الولاية، دولي حالة المساعدة المالية قائمة منسدلة لم يتم تقديم نموذج FAFSA، تم استلام نموذج FAFSA، تم التحقق من صحة البيانات، تم إعداد ملف المساعدة المالية، تم منح المساعدة المالية مخاطر العائد قائمة منسدلة منخفض، متوسط، مرتفع (بناءً على مؤشرات التفاعل) السعر الصافي العملة التكلفة الإجمالية مطروحًا منها جميع المساعدات الموعد النهائي للإيداع التاريخ الموعد النهائي الذي يجب على الطالب أن يقوم فيه بالإيداع

الخطوة 3: الصق المطالبة في ClickUp Brain

أداة إنشاء وكلاء متميزين لعمليات التسجيل

افتح ClickUp Brain في المساحة الجديدة الخاصة بك والصق النص الموضح أعلاه. أدخل المتغيرات الخاصة بك (اسم المؤسسة، الحجم المستهدف للفصل الدراسي، حجم الطلبات، معدل الاستجابة، عدد الموظفين). يقوم Brain بإنشاء هيكل مسار العمل، وسير عمل الاتصالات، وقواعد الأتمتة في شكل مهام ومهام فرعية يمكنك استخدامها على الفور. (هل أنت جديد على Super Agents؟ اطلع على كيفية إنشاء أول مشروع لك خطوة بخطوة.)

الخطوة 4: إعداد عمليات التشغيل التلقائي للإدارة المستمرة

أتمتة عمليات التسجيل بواسطة "سوبر أجنت"

قم بتكوين هذه العمليات التلقائية الأساسية حتى يعمل النظام تلقائيًا ( تعرف على كيفية عمل الحقول المخصصة في العمليات التلقائية ):

عندما… ثم... تم إنشاء استعلام جديد بدء سلسلة إجراءات الاستفسار والتواصل، وتكليف مستشار المنطقة تتغير حالة الطلب إلى «مكتمل» بدء مهمة مراجعة الطلب، وإخطار لجنة القبول لم يقم الطالب المقبول بدفع مبلغ التأمين بعد مرور 14 يومًا تغيير تصنيف مخاطر العائد إلى «مرتفع»، مما يؤدي إلى قيام المستشار بالاتصال الشخصي لم يقم الطالب الملتحق بالجامعة بالتسجيل في برنامج التوجيه قبل الموعد النهائي إنشاء مهمة متابعة، وإخطار منسق التسجيل تجاوز تقييم الاعتمادات المحولة الحد الزمني المحدد بخمسة أيام إحالة الأمر إلى رئيس القسم، والإبلاغ عنه في لوحة معلومات مسار التحويل

ما يغطيه الوكيل خلال دورة حياة التسجيل

وكيل الذكاء الاصطناعي المخصص لعمليات التسجيل ليس مجرد روبوت دردشة يجيب على أسئلة الطلاب المحتملين. إنه نظام يعمل داخل مساحة عمل إدارة المشاريع الخاصة بك، ويقوم بالأعمال المنظمة والقابلة للتكرار التي يقوم بها فريق التسجيل لديك حاليًا يدويًّا: مثل توجيه الطلاب المحتملين عبر مراحل مسار التحويل، وإطلاق الاتصالات، والتنسيق بين الأقسام، وتحديد الطلاب المعرضين لخطر الانسحاب قبل أن يتراجعوا عن الالتحاق.

مرحلة دورة الحياة ماذا يفعل الوكيل ما الذي يحل محله التوظيف يتتبع مصادر العملاء المحتملين، ويدير توزيع المناطق، ويراقب حجم الاستفسارات مقارنة بالأهداف المحددة حسب المنطقة والبرنامج إدارة المناطق باستخدام جداول البيانات والتتبع اليدوي للمصادر معالجة الطلبات ينقل الطلبات عبر مراحل المراجعة، ويُشير إلى الملفات غير المكتملة، ويُعيّن القراء، ويتتبع حالة القرار حلول بديلة لنظام إدارة علاقات العملاء (CRM) والتنسيق بين المراجعين عبر البريد الإلكتروني إدارة العائد يراقب معدلات الودائع حسب القطاع، ويطلق حملات توعية متصاعدة للمودعين الجدد، ويُشير إلى مؤشرات مخاطر العائد تقارير العائد الأسبوعية التي يتم إعدادها يدويًا من ملفات التصدير من نظام SIS تنسيق المساعدات المالية يتتبع حالة معالجة طلبات FAFSA، ويدير إجراءات الاستئناف، ويوفر للجنة القبول رؤية واضحة للجداول الزمنية الخاصة بتقديم العروض المالية الاستفسارات عن حالة الطلب عبر البريد الإلكتروني بين قسم القبول وقسم المساعدات المالية تقييم الانتقال يدير مسار تقييم السجلات الأكاديمية مع تتبع مواعيد التسليم المتفق عليها، ويربطها باتفاقيات الاعتراف بالوحدات الدراسية، ويحيل المراجعات المتأخرة إلى الجهات العليا سجلات التقييم الورقية والاتصال اليدوي بالأقسام التأهيل تنسيق مهام ما قبل التسجيل بين أقسام الإسكان، وشؤون الطلاب، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الغذائية، والخدمات الصحية، مع متابعة إنجازها قوائم مراجعة منفصلة لكل قسم دون عرض موحد للطلاب

هل تريد أن ترى كيف تعمل "Super Agents" في بيئة ClickUp حقيقية؟ شاهد الفيديو التوضيحي أدناه لترى كيف تتكامل سير العمل والمهام وعمليات الأتمتة التي يُنشئها الذكاء الاصطناعي في الواقع العملي.

الاختلافات حسب أنواع المؤسسات المختلفة

تعمل العبارة المذكورة أعلاه في جميع مؤسسات التعليم العالي التي تستخدم ClickUp. قم بتعديل العبارة لتناسب مؤسستك:

نوع المؤسسة التعديلات الرئيسية جامعة بحثية من الفئة R1 (أكثر من 20,000 طلب) أضف مسارات برامج الدراسات العليا والبرامج المهنية. قم بتضمين تتبع منح المساعدة البحثية والزمالات الدراسية ضمن المساعدات المالية. أضف إجراءات معالجة نماذج I-20 الخاصة بالطلاب الدوليين. قم بتوسيع نطاق حملات التواصل حسب الكلية/المدرسة. جامعة من الفئة R2 (5,000–20,000 طلب) التركيز على مسارات التوظيف للطلاب الجامعيين وطلاب الماجستير. إضافة لوحات معلومات خاصة بمناطق التوظيف الإقليمية. إدراج برامج التسجيل المزدوج ومسارات الالتحاق المبكر بالجامعة كمصادر محتملة للطلاب. مؤسسة تركز بشكل أساسي على المرحلة الجامعية الأولى (1,000–5,000 طلب) التركيز على إدارة معدلات الالتحاق في ظل انخفاض عدد المتقدمين. إضافة جدولة زيارات الحرم الجامعي وتتبعها كعامل تنبؤ بمعدلات الالتحاق. تضمين تنسيق عمليات تجنيد الطلاب الرياضيين. تبسيط العملية لتصبح مسارًا واحدًا للطلاب الجامعيين. كلية مجتمعية (قبول مفتوح) استبدال مسار القبول الانتقائي بمسار التسجيل. التركيز على معدلات إكمال استمارة FAFSA وتقديم حزم المساعدات المالية. إضافة متابعة التسجيل في البرامج غير المعتمدة وبرامج القوى العاملة. التركيز على إجراءات الاستقبال التي تركز على استمرار الطلاب. مدرسة مهنية (قبول مستمر) التركيز على إدارة المجموعات حسب تاريخ البدء بدلاً من الدورات السنوية. إضافة ميزة تتبع الشراكات مع أرباب العمل لأغراض التوظيف. تضمين تنسيق تمويل مزايا إدارة شؤون المحاربين القدامى (VA) وتطوير القوى العاملة. تتبع أهلية التقدم لامتحانات الترخيص كشرط مسبق للتسجيل.

إدارة عمليات التسجيل من مكان واحد

تتعطل عمليات التسجيل عندما يتم تنفيذ مهام تتبع الطلاب المحتملين، والاتصالات، وتنسيق المساعدات المالية، وتقييم حالات الانتقال، ومهام الاستقبال في أنظمة منفصلة دون وجود رؤية تشغيلية مشتركة. وبفضل ClickUp Brain والحقول المخصصة وعمليات الأتمتة، يمكن لمؤسستك تحويل عمليات التسجيل إلى نظام واحد قابل للتكرار يدعم متابعة أسرع، وعمليات تسليم أكثر سلاسة، ورؤية أفضل لمعدلات القبول، وزيادة معدلات إتمام التسجيل المسبق.

الهدف ليس استبدال أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) أو أنظمة معلومات الطلاب (SIS) أو أنظمة المساعدات المالية. بل هو تقليل أعباء التنسيق المرتبطة بها، وتحسين الرؤية عبر مسار التسجيل بأكمله، ومساعدة فريقك على الاستجابة في وقت مبكر للإشارات التي تؤثر على تكوين الفصول الدراسية وانخفاض أعداد الطلاب. ابدأ بالرسالة الموضحة أعلاه، وقم بتكييفها وفقًا لحجم التسجيل والتحديات التي تواجهها، وقم بإنشاء نظام يمكن لفريقك استخدامه فعليًا في كل دورة. ابدأ مجانًا مع ClickUp.

الأسئلة الشائعة

هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحسّن معدلات المحصول فعلاً؟

لا يتنبأ هذا النظام بالطلاب الذين سيقومون بالتسجيل. بل يضمن أن يتلقى كل طالب تم قبوله اتصالاً شخصياً في الوقت المناسب، وألا يُهمل أي طالب. ومن خلال أتمتة مسارات التواصل، والإبلاغ عن حالات عدم التفاعل مع عمليات دفع الدفعة الأولى، وتزويد المستشارين برؤية فورية لمؤشرات تفاعل الطلاب، يساعد النظام فريقكم على تركيز جهوده على الجوانب الأكثر أهمية. وحتى التحسينات الطفيفة في معدل الاستجابة، بنسبة 1-2 نقطة مئوية، يمكن أن تترجم إلى إيرادات كبيرة على نطاق واسع.

هل سيحل هذا محل نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بالتسجيل لدينا، مثل Slate أو TargetX؟

لا. نظام CRM الخاص بك هو النظام المسؤول عن تسجيل بيانات العملاء المحتملين وتفاصيل الطلبات وسجل الاتصالات. أما أداة ClickUp فهي الطبقة التشغيلية التي ينسق من خلالها فريقك الأعمال المشتركة بين الأقسام: مثل تسليم ملفات المساعدات المالية، وتقييم تحويل الاعتمادات الدراسية، وتخطيط برامج التوجيه، وسير العمل الداخلي الذي يشمل عدة مكاتب. فكل منهما يخدم أغراضًا مختلفة، ويحققان أفضل النتائج عند استخدامهما معًا.

ماذا عن أمن البيانات المتعلقة بسجلات الطلاب والامتثال لقانون FERPA؟

تحمل ClickUp شهادات SOC 2 و ISO 27001 و ISO 27017 و ISO 27018 و ISO 42001، وتدعم ميزة تسجيل الدخول الأحادي (SSO) والأذونات القائمة على الأدوار والتشفير أثناء التخزين وأثناء النقل. يمكن تقييد مهام التسجيل حسب الدور، بحيث يرى المستشارون المناطق المخصصة لهم بينما يرى موظفو المساعدات المالية سير عمل حزم المساعدات. ولا تُستخدم أي بيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

هل هذا مفيد للكليات المجتمعية التي تعتمد نظام القبول المفتوح؟

بالتأكيد. لا تزال المؤسسات التي تعتمد سياسة القبول المفتوح تواجه عمليات تسجيل معقدة، مثل: متابعة استكمال نموذج FAFSA، وتنسيق اختبارات تحديد المستوى، وإدارة برامج التوجيه، والتسجيل في البرامج غير المعتمدة. يعمل هذا الوكيل على أتمتة الجانب التشغيلي لعملية التسجيل، بغض النظر عما إذا كانت مؤسستك تتبع عملية قبول انتقائية أم لا. وتتيح لك المتغيرات الفورية تخطي مسار القبول الانتقائي والتركيز على التسجيل وإعداد الطلاب الجدد.

كيف يرتبط هذا بسير العمل في مؤسسات التعليم العالي الأخرى؟

تؤثر عمليات التسجيل على جميع الأقسام تقريبًا. ترتبط مساحة العمل هذه بشكل طبيعي بتخطيط الموارد فيما يتعلق بسعة الفصول الدراسية والسكن، وتخطيط المناهج الدراسية استجابةً لمؤشرات الطلب على البرامج، ومتابعة التطوير المهني لتدريب موظفي القبول. تتيح لك حقول "العلاقات" في ClickUp ربط بيانات التسجيل بالمهام في أي مساحة عمل أخرى.