كيفية إجراء البحوث المؤسسية باستخدام الذكاء الاصطناعي

تقضي مكاتب البحوث المؤسسية أكثر من نصف وقتها في إعداد تقارير الامتثال، ومع ذلك يقول 39% فقط من قادة هذه المكاتب إن مستويات التوظيف لديهم كافية. يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي المدمج داخل منصة إدارة المشاريع أتمتة تتبع عمليات تقديم IPEDS وإدارة طلبات البيانات وإدارة الاستطلاعات ودعم الاعتماد وسير عمل المقارنة المعيارية بين الأقران، مما يحرر فريق البحوث المؤسسية لديك للتركيز على التحليل الاستراتيجي الذي تحتاجه قيادتك فعليًا.

فيما يلي موجه وكيل الذكاء الاصطناعي الجاهز للنسخ الذي يمكنك لصقه في ClickUp لإنشاء مساحة عمل كاملة للبحوث المؤسسية في دقائق. ولكن قبل استخدامه، من المفيد النظر إلى الحمل التشغيلي الزائد الذي يهدف هذا النوع من الأنظمة إلى معالجته. بالنسبة لمعظم مكاتب البحوث المؤسسية، لا تكمن المشكلة في نقص الخبرة في مجال البيانات. بل تكمن في أن دورات الامتثال والطلبات المخصصة والجداول الزمنية للاستطلاعات ودعم الاعتماد تتنافس جميعها على الاهتمام في سير عمل غير مترابط.

من ينبغي أن يستخدم إعداد البحث المؤسسي هذا تم تصميم هذا الإعداد لمديري البحوث المؤسسية والمحللين وفرق الفعالية المؤسسية ومسؤولي الاستطلاعات وموظفي دعم الاعتماد ومكاتب دعم اتخاذ القرار المسؤولة عن إعداد التقارير والتحليلات وتنسيق الامتثال. وهو مفيد بشكل خاص للمؤسسات التي لديها بالفعل أدوات لإعداد التقارير وذكاء الأعمال، ولكنها لا تزال تعتمد على التنسيق اليدوي لإدارة المواعيد النهائية وطلبات البيانات والاستطلاعات ودورات إعداد التقارير المتكررة.

المشكلة: مكتب البحوث المؤسسية لديك هو مجرد مصنع لإعداد التقارير، في حين أنه ينبغي أن يكون أصلًا استراتيجيًا

إذا كنت تدير مكتبًا للبحوث المؤسسية، فأنت تعرف هذه الدورة: تستغرق عمليات تقديم IPEDS شهورًا كاملة، وتتراكم طلبات البيانات المخصصة بسرعة أكبر من قدرتك على معالجتها، وتتطلب الدراسات الذاتية للاعتماد بيانات تاريخية يتعين عليك إعادة بنائها من الصفر، ويريد نائب رئيس الجامعة توقعات التسجيل بحلول يوم الجمعة.

الأرقام تؤكد ذلك. أظهر استطلاع أجرته AIR في عام 2021 أن معظم مكاتب البحوث المؤسسية تقضي أكثر من نصف وقتها في إعداد التقارير، بدءًا من الامتثال للقوانين الفيدرالية وصولاً إلى التقارير التي تفرضها الولايات وانتهاءً بالتحليلات الداخلية لدعم اتخاذ القرار. وفي الوقت نفسه، وجد استطلاع أجرته AIR عام 2023 حول القدرات أن 53% من المتخصصين في مجال البحوث المؤسسية يقولون إن حجم طاقمهم غير كافٍ لإنجاز أعباء العمل الحالية، وأن 39% فقط من قادة هذا المجال يعتبرون أن طاقمهم كافٍ. وتقدر NCES أن إعداد تقارير IPEDS وحدها يستغرق ما بين 157 إلى 193 ساعة لكل مؤسسة سنويًا، وأن التوسعات الفيدرالية المقترحة قد تضيف أكثر من 740,000 ساعة عمل إضافية على مستوى القطاع بأكمله.

النتيجة: تتحول مكاتب البحوث المؤسسية إلى مصانع لإعداد التقارير بدلاً من أن تكون شركاء التحليل الاستراتيجي الذين تحتاجهم مؤسساتهم. ينتظر أعضاء هيئة التدريس أسابيع للحصول على البيانات المطلوبة. ولا يتم تحديث لوحات معلومات التسجيل إلا عندما يتوفر الوقت لدى أحدهم. ويصبح التحضير للاعتماد بمثابة تدريب على إطفاء الحرائق. وتبقى المعرفة المؤسسية التي تربط كل ذلك معًا محصورة في عقل شخص واحد.

كيف عالجت جامعة كولورادو أنشوتز هذه المشكلة: استبدل حرم جامعة كولورادو أنشوتز خمسة أنظمة قديمة بـ ClickUp لخدمة أكثر من 170 مستخدمًا في فريق تكنولوجيا المعلومات المركزي. وانخفضت عمليات إعداد التقارير اليدوية إلى الصفر. آنا أليكس، مديرة خدمات التكنولوجيا بالحرم الجامعي: ارتفعت معنويات الفريق لأن الموظفين يريدون حل المشكلات، وليس إنشاء جداول محورية. هذه هي الفرصة المتاحة هنا. لا يتعلق الأمر باستبدال أدوات التحليل الخاصة بك، بل بإنشاء طبقة تشغيلية واحدة واضحة حول المواعيد النهائية والطلبات وأعمال إعداد التقارير المرتبطة بها. أسرع طريقة لاختبار هذا النموذج هي إنشاء إعداد فعال للبحوث المؤسسية داخل منصة إدارة المشاريع الخاصة بك. هل ترغب في اختبار نموذج مشابه في مكتب البحوث المؤسسية الخاص بك؟ ابدأ بالموجهة أدناه وقم بتكييفها وفقًا لالتزاماتك في إعداد التقارير وحجم فريق العمل ونقاط الضغط في سير العمل.

كيف عالجت جامعة كولورادو أنشوتز هذه المشكلة: استبدل حرم جامعة كولورادو أنشوتز خمسة أنظمة قديمة بـ ClickUp لخدمة أكثر من 170 مستخدمًا في فريق تكنولوجيا المعلومات المركزي. وانخفضت عمليات إعداد التقارير اليدوية إلى الصفر. آنا أليكس، مديرة خدمات التكنولوجيا بالحرم الجامعي: ارتفعت معنويات الفريق لأن الموظفين يريدون حل المشكلات، وليس إنشاء جداول محورية. ارتفعت معنويات الفريق لأن الموظفين يريدون حل المشكلات، وليس إنشاء جداول محورية.

هذه هي الفرصة المتاحة هنا. لا يتعلق الأمر باستبدال أدوات التحليل الخاصة بك، بل بإنشاء طبقة تشغيلية واحدة واضحة حول المواعيد النهائية والطلبات وأعمال إعداد التقارير المرتبطة بها. أسرع طريقة لاختبار هذا النموذج هي إنشاء إعداد فعال للبحوث المؤسسية داخل منصة إدارة المشاريع الخاصة بك. هل ترغب في اختبار نموذج مماثل في مكتب البحوث المؤسسية الخاص بك؟ ابدأ بالموجهة أدناه وقم بتكييفها وفقًا لالتزاماتك في إعداد التقارير وحجم فريق العمل ونقاط الضغط في سير العمل.

هذه هي الفرصة المتاحة هنا. لا يتعلق الأمر باستبدال أدوات التحليل الخاصة بك، بل بإنشاء طبقة تشغيلية واحدة واضحة حول المواعيد النهائية والطلبات وأعمال إعداد التقارير المرتبطة بها. أسرع طريقة لاختبار هذا النموذج هي إنشاء إعداد فعال للبحوث المؤسسية داخل منصة إدارة المشاريع الخاصة بك.

هل ترغب في اختبار نموذج مماثل في مكتب البحوث المؤسسية الخاص بك؟ ابدأ بالموجهة أدناه وقم بتكييفها وفقًا لالتزاماتك في إعداد التقارير وحجم فريق العمل ونقاط الضغط في سير العمل.

هل ترغب في اختبار نموذج مشابه في مكتب البحوث المؤسسية الخاص بك؟ ابدأ بالموجهة أدناه وقم بتكييفها وفقًا لالتزاماتك في إعداد التقارير وحجم فريق العمل ونقاط الضغط في سير العمل.

الموجه: أنشئ مساحة عملك الخاصة بالبحوث المؤسسية باستخدام الذكاء الاصطناعي

انسخ هذه المطالبة، والصقها في ClickUp Brain لإنشاء "ClickUp Super Agent" الخاص بك، واملأ تفاصيل مؤسستك، وستحصل على مساحة عمل كاملة لعمليات البحوث المؤسسية (IR) مع تتبع IPEDS وإدارة طلبات البيانات وسير عمل الاستطلاعات وكل شيء.

ينبغي أن يوفر لك الناتج مسودة أولية قوية لهيكل التشغيل الخاص بك، بما في ذلك التسلسل الهرمي للمهام والمواعيد النهائية الداخلية وعمليات تسليم المسؤولية ونقاط التحقق الخاصة بالتقارير. يمكن لفريقك بعد ذلك تخصيصها لتتناسب مع نوع مؤسستك والتزاماتك في تقديم التقارير وقدرات الموظفين.

ينبغي أن يوفر لك الناتج مسودة أولية قوية لهيكل التشغيل الخاص بك، بما في ذلك التسلسل الهرمي للمهام والمواعيد النهائية الداخلية وعمليات تسليم المسؤولية ونقاط التحقق الخاصة بالتقارير. يمكن لفريقك بعد ذلك تخصيصها لتتناسب مع نوع مؤسستك والتزاماتك في تقديم التقارير وقدرات الموظفين.

الوكيل الفائق للبحوث المؤسسية

الموجه:

كيفية إعداده في ClickUp (4 خطوات)

الخطوة 1: إنشاء هيكل مساحة العمل الخاصة بك

قم بإعداد مساحة مخصصة باسم "البحوث المؤسسية" تحتوي على مجلدات تتوافق مع وظائفك الأساسية:

IPEDS والتقارير الفيدرالية: قوائم لكل فترة جمع بيانات (الخريف، الشتاء، الربيع)، مع مهام لكل عنصر من عناصر الاستبيان

طلبات البيانات: قوائم لقائمة الانتظار، قيد التنفيذ، قيد المراجعة، تم التسليم، وأرشيف قاعدة المعرفة

الاستطلاعات والتقييمات: قوائم للاستطلاعات النشطة، وتقويم الاستطلاعات، والاستطلاعات المكتملة مع أرشيف النتائج

الاعتماد: قوائم حسب جهة الاعتماد أو حسب دورة الاعتماد، مع قوائم فرعية لكل معيار

التحليلات ولوحات المعلومات: قوائم لتتبع التسجيل، وتحليل معدلات الاستبقاء، ومقارنة الأداء مع الأقران، ومؤشرات الأداء الرئيسية للخطة الاستراتيجية، وتحديثات دفتر الحقائق

الخطوة 2: قم بتكوين الحقول المخصصة في كل مهمة من مهام IR

أضف هذه الحقول إلى نموذج مهام البحث المؤسسي الخاص بك حتى يتوفر لكل مشروع بياناته الأساسية في لمحة سريعة ( انظر جميع أنواع الحقول المخصصة ):

الحقل النوع الغرض اسم التقرير/المكون نص قصير مكون IPEDS أو اسم الاستطلاع أو عنوان الطلب نافذة التجميع القائمة المنسدلة الخريف، الشتاء، الربيع، مخصصة صاحب المفتاح الأشخاص الشخص المسؤول الرئيسي عن تقديم البيانات مصدر البيانات القائمة المنسدلة Banner، PeopleSoft، مستودع البيانات، يدوي، خارجي الموعد النهائي الفيدرالي التاريخ الموعد النهائي لتقديم NCES/هيئة الاعتماد الموعد النهائي الداخلي التاريخ حدد 10 أيام عمل قبل الموعد النهائي الفيدرالي الأولوية القائمة المنسدلة عاجل، عادي، منخفض الطالب نص قصير الشخص أو القسم الذي يطلب البيانات

الخطوة 3: الصق المطالبة في ClickUp Brain

أداة إنشاء البحوث المؤسسية

افتح ClickUp Brain في مساحتك الجديدة والصق المطالبة المذكورة أعلاه. املأ المتغيرات الخاصة بك (اسم المؤسسة، النوع، عدد المسجلين، عدد الموظفين، التزامات إعداد التقارير، الأدوات الحالية). يقوم Brain بإنشاء هيكل المهام، وتقويمات IPEDS، وسير عمل طلبات البيانات، وقواعد الأتمتة كمهام ومهام فرعية يمكنك استخدامها على الفور. (هل أنت جديد على Super Agents؟ اطلع على كيفية إنشاء أول مهمة لك خطوة بخطوة. )

الخطوة 4: إعداد عمليات التشغيل التلقائي للإدارة المستمرة

أتمتة البحوث المؤسسية

قم بتكوين هذه العمليات التلقائية الأساسية حتى يعمل النظام من تلقاء نفسه ( تعرف على كيفية عمل الحقول المخصصة في العمليات التلقائية ):

متى... ثم... يتم فتح نافذة جمع بيانات IPEDS (حسب التاريخ) أنشئ مهام لكل عنصر من عناصر الاستطلاع، وقم بتعيين المسؤولين، وحدد المواعيد النهائية الداخلية طلب البيانات المقدم عبر نموذج الاستلام قم بالتعيين التلقائي للمحلل بناءً على الموضوع، وحدد تاريخ الانتهاء المتوقع حسب الأولوية معدل الاستجابة للاستطلاع ينخفض إلى ما دون الهدف عند عتبة التذكير ارفع الأمر إلى مدير قسم البحوث المؤسسية، وقم بتشغيل موجة تذكير إضافية الموعد النهائي الداخلي بعد 5 أيام وحالة المهمة ليست "قيد المراجعة" إرسال تنبيه إلى المسؤول عن المفاتيح ومدير البحوث المؤسسية لم يتبق سوى 30 يومًا على الموعد النهائي للدراسة الذاتية للاعتماد قم بإنشاء قائمة مراجعة لتسليم البيانات، وأبلغ موظفي البحوث المؤسسية المكلفين بكل معيار

ما يغطيه الوكيل عبر دورة حياة البحث المؤسسي

وكيل الذكاء الاصطناعي للبحوث المؤسسية ليس أداة لإعداد التقارير أو لوحة معلومات الأعمال. إنه نظام يعمل داخل مساحة عمل إدارة المشاريع الخاصة بك ويقوم بأعمال التنسيق المنظمة والمحددة بمواعيد نهائية التي يقوم بها فريقك حاليًا يدويًا: إدارة الجداول الزمنية لـ IPEDS، وتوجيه طلبات البيانات، وتتبع حملات الاستطلاعات، وتنظيم أدلة الاعتماد.

مرحلة دورة الحياة ماذا يفعل الوكيل ما الذي يحل محله إعداد التقارير الفيدرالية تتبع جميع مكونات IPEDS الـ 12 عبر ثلاث نوافذ جمع البيانات من خلال تعيينات أصحاب المفاتيح، وفحوصات الاتساق عبر المكونات، وتأكيدات الإرسال التتبع اليدوي للتقويم، والتنسيق مع أصحاب المفاتيح عبر البريد الإلكتروني، ومطابقة البيانات في اللحظة الأخيرة طلبات البيانات توجيه الطلبات الواردة إلى المحللين حسب الموضوع، وتتبع أوقات الإنجاز، وإنشاء قاعدة معرفية قابلة للبحث عن الأعمال المنجزة استلام البيانات عبر البريد الإلكتروني، وقوائم انتظار جداول البيانات، وإعادة إنشاء التحليل الذي تم إجراؤه قبل عامين إدارة الاستطلاعات يدير دورة حياة الاستطلاع بالكامل بدءًا من اختيار الأداة وحتى نشرها، ويتتبع معدلات الاستجابة باستخدام تذكيرات آلية، ويقارن الأداء مع الأقران إدارة الاستطلاعات المنعزلة، ورسائل التذكير اليدوية عبر البريد الإلكتروني، والنتائج المخبأة في مجلدات لا يقرأها أحد دعم الاعتماد يربط متطلبات البيانات بمعايير الجهات المعتمدة، ويتتبع جمع الأدلة، ويدير مسار بيانات الدراسة الذاتية مع التحكم في الإصدارات جمع البيانات بشكل عشوائي، ووثائق غير محددة الإصدار، وأدلة متناثرة عبر محركات الأقراص المشتركة التحليلات وإعداد التقارير يحافظ على لوحات معلومات التسجيل والاستبقاء والتخرج من خلال تحديث البيانات تلقائيًا ومقارنة الأداء مع الأقران التحديثات اليدوية السنوية لكتب الحقائق، والمقارنات المخصصة بين الأقران، ولوحات المعلومات القديمة إدارة المعرفة يحافظ على المعرفة المؤسسية في سجلات المهام المنظمة وأرشيفات طلبات البيانات والمنهجيات الموثقة فقدان المعرفة الحيوية عند تغيير موظفي قسم البحوث المؤسسية، وتباين المنهجيات بين المحللين

هل تريد أن ترى كيف يعمل Super Agents في بيئة ClickUp حقيقية؟ شاهد الشرح التفصيلي أدناه لترى كيف تتكامل سير العمل والمهام وعمليات الأتمتة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في الممارسة العملية.

الاختلافات بين أنواع المؤسسات المختلفة

تعمل المطالبة أعلاه في جميع مؤسسات التعليم العالي التي تستخدم ClickUp. قم بتعديل المطالبة لتناسب مؤسستك:

نوع المؤسسة التعديلات الرئيسية جامعة بحثية من الفئة R1 (مكتب كبير لشؤون البحوث المؤسسية، يضم 5 موظفين أو أكثر) استخدم المطالبة الكاملة كما هي. أضف تتبع نفقات البحث (استطلاع HERD). أضف تحليلات على مستوى الدراسات العليا (المدة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية، وحزم التمويل، ونتائج التوظيف). توقع إدارة معقدة لمجموعات الأقران مع مجموعات الأقران الطموحة والفعلية. جامعة من الفئة R2 (مكتب أبحاث مؤسسية متوسط الحجم، 3-5 موظفين) بسّط إدارة الاستطلاعات الخاصة بـ NSSE و1-2 استطلاعات مؤسسية. ركز المقارنة المعيارية بين الأقران على المنافسين الإقليميين. أضف سير عمل لدعم بيانات البرامج المدعومة إذا كان قسم البحوث المؤسسية يتولى بيانات إعداد تقارير المنح مؤسسة تعليمية تركز بشكل أساسي على المرحلة الجامعية الأولى (مكتب صغير للبحوث المؤسسية، يتألف من 1 إلى 3 موظفين) دمج تتبع IPEDS وطلبات البيانات في سير عمل واحد، حيث يمكن لشخص واحد التعامل مع كليهما. التركيز على قاعدة المعرفة، لأن المكاتب الصغيرة هي الأكثر عرضة لفقدان المعرفة بسبب معدل دوران الموظفين. إضافة تحليلات فعالية التدريس. كلية مجتمعية (مكتب مشترك للبحوث المؤسسية/التقييم المؤسسي، 1-4 موظفين) استبدل NSSE بـ CCSSE. أضف مؤشرات أداء بيركنز الخامس وتمويل الأداء على مستوى الولاية. ركز على نتائج التعليم التنموي ومعدلات الانتقال ومؤشرات تنمية القوى العاملة. أضف تتبع فعالية المسارات التوجيهية. مدرسة مهنية/تدريبية (الحد الأدنى من البحوث المؤسسية، 1-2 موظف) بسّط عملية إعداد تقارير IPEDS والإفصاحات المتعلقة بالوظائف المربحة ومتطلبات بيانات الجهات المعتمدة. ركز على معدلات الإكمال ومعدلات التوظيف ومعدلات النجاح في الحصول على الترخيص. أضف تتبع الامتثال لمعايير السلامة في الحرم الجامعي إذا كان قسم البحوث المؤسسية يتولى إعداد تقارير Clery.

الأسئلة الشائعة

هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد فعليًا في إعداد تقارير IPEDS؟

نعم. لا يقوم وكلاء الذكاء الاصطناعي بملء استبيانات IPEDS نيابة عنك. بل يديرون سير العمل المتعلق بـ IPEDS: تتبع المكونات المستحقة، وتعيين المسؤولين، وفرض المواعيد النهائية الداخلية، وإجراء فحوصات الاتساق عبر المكونات، وتوثيق المراجعات. تظل الخبرة في مجال البيانات من اختصاص فريق IR الخاص بك. أما النفقات الإدارية لإدارة المشروع فهي مؤتمتة.

كيف يتعامل هذا النظام مع طلبات البيانات المخصصة التي ترد باستمرار؟

يُنشئ نظام إدارة طلبات البيانات عملية استقبال منظمة وتصنيفًا للأولويات وقائمة انتظار تحل محل النموذج الحالي المتمثل في "من يرسل بريدًا إلكترونيًا إلى قسم البحوث المؤسسية أولاً يحصل على الرد أولاً". يتم تصنيف الطلبات حسب الموضوع وتخصيصها للمحللين وأرشفتها في قاعدة معرفية قابلة للبحث. وعندما يطرح شخص ما السؤال نفسه في العام التالي، يمكن العثور على التحليل السابق في غضون ثوانٍ.

ماذا عن أمن البيانات والامتثال لقانون FERPA؟

يحمل ClickUp شهادات SOC 2 و ISO 27001 و ISO 27017 و ISO 27018 و ISO 42001، ويدعم تسجيل الدخول الأحادي (SSO) والأذونات القائمة على الأدوار والتشفير أثناء التخزين والنقل. يمكن لأذونات مساحة عمل IR تقييد الوصول حسب الدور بحيث لا يتمكن سوى المحللين المصرح لهم من الوصول إلى البيانات على مستوى الطلاب. لا تُستخدم أي بيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. التفاصيل الكاملة موجودة على صفحة الأمان.

هل هذا بديل لـ Tableau أو Power BI؟

لا. يقوم ClickUp مع وكيل الذكاء الاصطناعي بإدارة سير العمل وتنسيق المشاريع المتعلقة بأعمال التحليلات الخاصة بك. بينما تتولى Tableau وPower BI وR/Python مهام التصور والتحليل الإحصائي. يتتبع الوكيل متى تحتاج لوحات المعلومات إلى التحديث، ويوجه طلبات البيانات إلى المحللين، ويدير الجداول الزمنية لـ IPEDS. فهي تخدم أغراضًا مختلفة وتعمل بشكل أفضل معًا.

كيف يساعد ذلك مكاتب البحوث المؤسسية الصغيرة التي لا تضم سوى شخص أو شخصين؟

تستفيد المكاتب الصغيرة أكثر من غيرها. عندما يتولى شخص واحد إدارة IPEDS وطلبات البيانات والاستطلاعات والاعتماد، يكون خطر إهمال المهام في ذروته. يقوم الوكيل بفرض المواعيد النهائية، والحفاظ على قاعدة المعرفة (وهو أمر بالغ الأهمية عند مغادرة ذلك الشخص)، وتوفير هيكل يجعل شخصًا أو شخصين يعملان كفريق مكون من خمسة أشخاص. اطلع أيضًا على كيفية مساعدة وكلاء الذكاء الاصطناعي لمكاتب الاستشارات الأكاديمية والمساعدات المالية.