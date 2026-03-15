كيفية تقديم المشورة الأكاديمية باستخدام الذكاء الاصطناعي

يدير المستشار الأكاديمي العادي 296 طالبًا، وفي المؤسسات الكبيرة يرتفع هذا العدد إلى 600 طالب. يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي المدمج داخل منصة إدارة المشاريع أتمتة جدولة المواعيد، وتتبع مراجعة الشهادات، وحل حالات تعليق التسجيل، وتمييز الطلاب المعرضين للخطر، مما يمنح المستشارين الوقت الذي يحتاجونه لإجراء المحادثات التي تغير بالفعل نتائج الطلاب.

فيما يلي نموذج جاهز للنسخ لوكيل الذكاء الاصطناعي يمكنك لصقه في ClickUp لإنشاء مساحة عمل كاملة لعمليات الإرشاد في دقائق. ولكن قبل استخدامه، من المفيد النظر إلى الحمل التشغيلي الزائد الذي صُمم هذا النوع من الأنظمة لحله. بالنسبة لمعظم مراكز الإرشاد، لا تكمن المشكلة في أن المرشدين لا يعرفون ما يحتاجه الطلاب. بل تكمن في أن الحالات المعلقة، والتأجيلات، والتواصل، والتوثيق موزعة على عدد كبير جدًا من الأدوات غير المتصلة ببعضها البعض، مما يمنع الفريق من العمل بشكل استباقي.

من ينبغي أن يستخدم إعداد الإرشاد الأكاديمي هذا تم تصميم هذا الإعداد لمديري مراكز الإرشاد والمستشارين الأكاديميين وفرق نجاح الطلاب وموظفي الاحتفاظ بالطلاب وفرق دعم التسجيل والمسؤولين الإداريين عن تنسيق الإرشاد والتواصل ومتابعة الطلاب. وهو مفيد بشكل خاص للمؤسسات التي لديها بالفعل أنظمة للطلاب ولكنها لا تزال تعتمد على التنسيق اليدوي لإدارة الحالات المعلقة والتدخلات ووثائق الإرشاد.

المشكلة: مركز الإرشاد الخاص بك يقوم بالتصنيف بدلاً من تقديم المشورة

إذا كنت تدير مركزًا للإرشاد، فإن الحسابات لا تصب في صالحك. فقد وجد استطلاع وطني أجرته NACADA أن متوسط عدد الحالات التي يتولاها المستشار المهني المتفرغ يبلغ 296 طالبًا، بينما أبلغت المؤسسات الكبيرة عن متوسط يبلغ 600 طالب. وبهذه النسب، تصبح المواعيد الفردية ترفًا. وتصبح معظم التفاعلات تفاعلات إجرائية: رفع التعليق، والموافقة على التجاوز، والإجابة على نفس السؤال حول المتطلبات الأساسية للمرة الثالثة اليوم.

التكلفة النهائية قابلة للقياس. أظهر استطلاع أجرته Inside Higher Ed/College Pulse أن ما يقرب من نصف الطلاب لم يتلقوا إرشادات بشأن المقررات الدراسية والتسلسل المطلوب للتخرج، وأن 52% فقط قالوا إنهم تلقوا إرشادات بشأن تقدمهم في الدراسة على الإطلاق. هذه الفجوة لا تأتي من المستشارين الذين لا يهتمون. بل تأتي من المستشارين الغارقين في العمليات اليدوية: نسخ خطط الشهادات إلى جداول بيانات، وإرسال تذكيرات التسجيل عبر البريد الإلكتروني، وتوثيق ملاحظات الإرشاد عبر ثلاثة أنظمة مختلفة، وملاحقة الطلاب الذين فوتوا مواعيدهم.

عندما يكون الإرشاد أكاديميًا ردّ فعل، يُهمل الطلاب. ويضيع الطلاب الذين لم يحددوا تخصصهم. وتبقى الساعات المعتمدة المنقولة دون تقييم. ويحصل طلاب الجيل الأول، الذين هم في أمس الحاجة إلى التوجيه، على أقل قدر منه، لأنهم الأقل احتمالاً لحجز موعد بشكل استباقي.

كيف عالجت جامعة ميامي هذه المشكلة: قامت جامعة ميامي بدمج العمليات المتفرقة المتعلقة بالطلاب في ClickUp، واستبدلت الأدوات المنفصلة بمنصة مركزية أصبحت مستودعًا للمعرفة لتتبع 19,107 تفاعلًا مع الطلاب. مايكل تورنر، المدير المساعد: ClickUp هي أداة رائعة نستخدمها للحفاظ على التنظيم ومتابعة العمل. لقد وفرت لنا هذه المنصة مستودعًا للمعرفة.

هذه هي الفرصة المتاحة هنا. لا يتعلق الأمر باستبدال أنظمة الإرشاد، بل بإنشاء طبقة تشغيلية مرئية واحدة حول سير عمل دعم الطلاب. أسرع طريقة لاختبار هذا النموذج هي إنشاء إعداد عملي لعمليات الإرشاد داخل منصة إدارة المشاريع الخاصة بك.

هل ترغب في تجربة نموذج مشابه في مركز الإرشاد الخاص بك؟ ابدأ بالموجهة أدناه وقم بتكييفها وفقًا لنموذج الإرشاد الخاص بك وحجم الحالات وأولويات دعم الطلاب.

المهمة: أنشئ مساحة عمل لعمليات الإرشاد باستخدام الذكاء الاصطناعي

انسخ هذه المطالبة، والصقها في ClickUp Brain لإنشاء "ClickUp Super Agent" الخاص بك، وأدخل تفاصيل مؤسستك، وستحصل على مساحة عمل كاملة لعمليات الإرشاد تتضمن لوحات معلومات حجم العمل، وتتبع الشهادات، وسير عمل المواعيد، وغير ذلك.

ينبغي أن يوفر لك الناتج مسودة أولية قوية لهيكل التشغيل الخاص بك، بما في ذلك التسلسل الهرمي للمهام، ومنطق التواصل، ونقاط فحص المخاطر، وسير عمل الإرشاد. يمكن لفريقك بعد ذلك تخصيصه ليتناسب مع نموذج الإرشاد الخاص بك، وعدد الطلاب، وقدرة الموظفين.

الوكيل المتميز للإرشاد الأكاديمي

الموجه:

كيفية إعداده في ClickUp (4 خطوات)

قبل إعداد المساحة الخاصة بك، اجمع بيانات الإرشاد التي يستخدمها فريقك بالفعل عبر حالات العمل والمواعيد وتقدم الدرجات العلمية وحالات تعليق التسجيل وسير عمل التدخل. وعادةً ما يشمل ذلك تصنيف الطلاب، وحالة التخصص أو عدم الإعلان عن التخصص، والمستشار المعيّن، ومعدل التقدير التراكمي (GPA)، والوحدات الدراسية المكتملة، ومعلومات مراجعة الدرجات العلمية، وحالات تعليق التسجيل، وسجل الاتصالات الأخيرة المتعلقة بالإرشاد. إن البدء بمدخلات نظيفة يجعل عمليات الأتمتة ولوحات المعلومات وسير عمل التواصل أكثر موثوقية.

قم بإنشاء هيكل مساحة العمل الخاصة بك قم بإعداد مساحة مخصصة تسمى "الإرشاد الأكاديمي". أضف مجلدات تعكس سير عمل الإرشاد الخاص بك: "الحالات النشطة" لقوائم الطلاب الخاصة بالمستشار أو الكلية، و"المواعيد والتواصل" للمواعيد المجدولة، والزيارات بدون موعد مسبق، والإرشاد الجماعي، وحملات التواصل الاستباقية، و"التسجيل والتعليق" لحل حالات التعليق، وطلبات التجاوز، والاستعداد للتسجيل، و"استكشاف التخصص" للطلاب الذين لم يحددوا تخصصهم وسير عمل الإعلان عن التخصص، و"التدخلات" للطلاب المعرضين للخطر، ودعم فترة الاختبار، وخطط المتابعة. قم بتكوين الحقول المخصصة في كل مهمة للطالب أضف حقولًا مخصصة إلى قوالب مهام الطلاب الخاصة بك بحيث يتضمن كل سجل مستشار البيانات الأساسية التي يحتاجها فريقك لتقديم المشورة بشكل استباقي وتتبع التقدم. قم بتضمين حقول لرقم هوية الطالب، والتصنيف، والتخصص الرئيسي أو الثانوي، والمستشار المعين، والمعدل التراكمي، والوحدات الدراسية المكتملة، ومستوى المخاطر، وتاريخ آخر اتصال استشاري، وحالات تعليق التسجيل، والموعد التالي. هذه البنية المتسقة تجعل لوحات المعلومات، والأتمتة، وإدارة الحالات أكثر موثوقية. الصق المطالبة في ClickUp Brain افتح ClickUp Brain في المساحة الجديدة الخاصة بك والصق المطالبة المذكورة أعلاه. املأ المتغيرات الخاصة بك، بما في ذلك اسم المؤسسة ونوع المؤسسة ونموذج الإرشاد وعدد المرشدين ومتوسط عدد الحالات والأدوات الحالية. استخدم الناتج الذي تم إنشاؤه لإنشاء مسودة أولية للوحات معلومات عدد الحالات وسير عمل المواعيد ونظام إدارة حالات الانتظار وعمليات التدخل، ثم قم بتحسينها لتناسب نموذج الإرشاد الخاص بك. إعداد عمليات التشغيل التلقائي للإدارة المستمرة قم بإنشاء عمليات تشغيل تلقائي للحفاظ على سير عمل الإرشاد دون الحاجة إلى متابعة يدوية مستمرة. استخدم القواعد لتشغيل التواصل الاستباقي، وتصعيد حالات تعليق التسجيل التي لم يتم حلها، وتمييز الطلاب غير المعلنين الذين يقتربون من حدود الاعتمادات الدراسية، والمطالبة بتقديم الوثائق بعد الموعد، وإبراز الطلاب المعرضين للخطر قبل أن يختفوا عن الأنظار.

💡 نصيحة للمحترفين: ابدأ بسير عمل واحد، مثل تعليق التسجيل، أو التواصل مع الطلاب المعرضين للخطر، أو متابعة المواعيد، قبل تطبيق النظام على عملية الإرشاد بأكملها. يساعد تنفيذ مشروع تجريبي أصغر فريقك على تحسين القوالب وعمليات التسليم وقواعد الأتمتة قبل التوسع.

الحقول المخصصة الموصى بها لمهام الإرشاد الأكاديمي

تنشئ هذه الحقول سجلاً تشغيلياً متسقاً عبر حالات الطلاب والمواعيد وتخطيط الشهادات وحل حالات التعليق وسير عمل التدخل.

المجال النوع الغرض رقم الطالب نص قصير معرف الطالب الفريد التصنيف القائمة المنسدلة السنة الأولى، السنة الثانية، السنة الثالثة، السنة الرابعة، الدراسات العليا، الانتقال التخصص الرئيسي/التخصص الثانوي القائمة المنسدلة حالة البرنامج الأكاديمي للطالب أو حالة استكشافه تم تعيين مستشار الأشخاص المستشار الرئيسي المسؤول عن الطالب المعدل التراكمي الرقم لمحة عن الوضع الأكاديمي الوحدات الدراسية المكتملة الرقم التقدم نحو إكمال الدرجة العلمية مستوى المخاطر القائمة المنسدلة أخضر، أصفر، أحمر آخر اتصال استشاري التاريخ أحدث تفاعل بين الطالب والمستشار التعليق المؤقت للتسجيل التصنيفات أو القائمة المنسدلة التعليق الاستشاري، التعليق المالي، التعليق المتعلق بالتطعيمات، التعليق المتعلق بالسلوك، الحاجة إلى تجاوز الموعد التالي التاريخ اجتماع الإرشاد القادم حالة التقدم في الدراسة القائمة المنسدلة على المسار الصحيح، يحتاج إلى مراجعة، معرض للخطر، مراجعة التخرج الحالة غير المعلنة القائمة المنسدلة تم الإعلان، الاستكشاف، تضييق الخيارات، نية الإعلان

أمثلة أساسية على الأتمتة في مجال الإرشاد الأكاديمي

بعد إعداد الحقول المخصصة، قم بإنشاء عمليات أتمتة تحافظ على سير سير العمل الخاص بحجم العمل والتواصل والتعليق والتدخل دون الحاجة إلى متابعة يدوية متكررة.

متى… ثم… لم يتواصل أي طالب مع مستشاره خلال 60 يومًا أنشئ مهمة توعية استباقية وقم بتعيينها للمستشار انخفاض الدرجة في منتصف الفصل الدراسي إلى أقل من C في مقرر تخصصي ضع علامة على الطالب على أنه يمثل مخاطر من الدرجة الصفراء وأنشئ مهمة موعد متابعة يوجد تعليق استشاري على الطالب قبل فتح باب التسجيل أنشئ مهمة لحل حالات التعليق وأعطِ الأولوية للتواصل حسب التصنيف طالب لم يحدد تخصصه يصل إلى 45 ساعة معتمدة دون تحديد تخصصه قم بتشغيل قائمة مراجعة استكشاف التخصصات وأبلغ المستشار تم وضع علامة "خطر أحمر" على الطالب أنشئ مهمة خطة تدخل مع نقاط مراجعة للمتابعة كل أسبوعين وستة أسابيع يتم وضع علامة "مكتمل" على الموعد اطلب من المستشار تسجيل الملاحظات، وبنود العمل، والإحالات، وتاريخ المتابعة التالي

ما يغطيه الوكيل عبر دورة حياة الإرشاد

وكيل الذكاء الاصطناعي للإرشاد الأكاديمي ليس مجرد روبوت دردشة يجيب على الأسئلة المتعلقة بدليل المقررات الدراسية. إنه نظام يعمل داخل مساحة عمل إدارة المشاريع الخاصة بك ويقوم بالأعمال المنظمة والمتكررة التي يقوم بها فريقك حاليًا يدويًا: تتبع الحالات، وتمييز الطلاب المعرضين للخطر، وإدارة حالات التعليق، وتوثيق تفاعلات الإرشاد.

مرحلة دورة الحياة ماذا يفعل الموظف ما الذي يحل محله الاستقبال والتوزيع يتم تخصيص المستشارين للطلاب الجدد تلقائيًا بناءً على التخصص والتصنيف وسعة حجم العمل؛ ويُنشئ قوائم مراجعة ما قبل الإرشاد موازنة حجم العمل يدويًا باستخدام جداول البيانات وإرسال رسائل التعريف عبر البريد الإلكتروني تخطيط الشهادات يتتبع متطلبات الدرجة العلمية وتسلسل المقررات الدراسية وتقدم الاعتمادات الدراسية؛ ويُشير إلى الطلاب الذين لم يلتزموا بمسار التخرج في أربع سنوات يقوم المستشار بمقارنة DegreeWorks وجداول البيانات يدويًا كل فصل دراسي التواصل الاستباقي يُطلق التوعية عندما يتخلف الطلاب عن تحقيق المعالم: عدم الاتصال لمدة 60 يومًا، عدم تحديد التخصص بعد تجاوز 45 ساعة معتمدة، تنبيهات درجات منتصف الفصل الدراسي نموذج تفاعلي حيث يتعين على الطلاب تحديد هويتهم بأنفسهم وحجز المواعيد دعم التسجيل يدير قوائم انتظار حل حالات التعليق، ويعالج تصاريح الإرشاد بشكل دفعي قبل فترات التسجيل، ويتتبع طلبات التجاوز سلاسل الرسائل الإلكترونية، وقوائم الانتظار في المكاتب، والتسجيل في اللحظة الأخيرة استكشاف التخصصات تتبع تقدم الطلاب الذين لم يحددوا تخصصهم بعد من خلال أنشطة الاستكشاف وتقييمات المسار الوظيفي واجتماعات أعضاء هيئة التدريس بهدف تحديد التخصص عمليات متابعة غير رسمية بدون توثيق أو مساءلة التدخل والتسليم تحديد الطلاب المعرضين للخطر من خلال تقييم المخاطر، ووضع خطط تدخل مع جداول متابعة، ونقل السجل الكامل أثناء تسليم المهام بين المستشارين فقدان المعرفة المؤسسية عند مغادرة المستشارين أو تغيير الطلاب لتخصصاتهم

الاختلافات بين أنواع المؤسسات المختلفة

تعمل المطالبة أعلاه في جميع مؤسسات التعليم العالي التي تستخدم ClickUp. قم بتعديل المطالبة لتناسب مؤسستك:

نوع المؤسسة التعديلات الرئيسية جامعة بحثية من الفئة R1 (أكثر من 600 طالب لكل مستشار) استخدم المطالبة الكاملة كما هي. أضف طبقة تنسيق مستشاري الأقسام. قم بتضمين مسارات الإرشاد للطلاب الخريجين. قم بالدمج مع عملية تسليم الإرشاد المركزية وإرشاد الأقسام عند إعلان التخصص. جامعة R2 (300-500 طالب لكل مستشار) قم بتبسيط تقييم المخاطر إلى مستويين (على المسار الصحيح / يحتاج إلى اهتمام). قلل من سير عمل استكشاف التخصصات للتركيز على الطلاب الذين لم يحددوا تخصصهم بعد وحصلوا على أكثر من 30 ساعة معتمدة. أضف تقييم الطلاب المنقولين كسير عمل ذي أولوية. مؤسسة تعليمية تركز بشكل أساسي على المرحلة الجامعية الأولى (100-250 طالب لكل مستشار) ركز على توثيق الإرشاد القائم على العلاقات. أضف تنسيق المستشارين الأكاديميين نظرًا لأن العديد من مؤسسات التعليم العالي تستخدم نماذج مشتركة. قم بتضمين نموذج خطة مدتها أربع سنوات تم إنشاؤه بالاشتراك مع كل طالب خلال فترة التوجيه. كليات المجتمع (أكثر من 400 طالب لكل مستشار) ركز على المسارات التوجيهية واستكشاف التخصصات الفرعية. استبدل تتبع الشهادات الجامعية التي تستغرق أربع سنوات بتتبع الشهادات الجامعية المهنية ومسارات الانتقال. أضف مراقبة التسجيل المتزامن والائتمان المزدوج. أعط الأولوية لتتبع متطلبات الأداء الأكاديمي (SAP) للحصول على المساعدة المالية المدارس المهنية/التدريبية (تختلف بشكل كبير) استبدل تتبع خطة الدرجة العلمية بتتبع إتمام البرنامج. أضف تتبع مراحل الاعتماد والشهادات. ركز على مسار التوظيف في القطاع وتنسيق الشراكات مع أرباب العمل. أدرج الجداول الزمنية للتحضير لامتحانات الترخيص.

إدارة الإرشاد الأكاديمي في مكان واحد

تتعطل عمليات الإرشاد الأكاديمي عندما تكون الحالات، وتقدم الدرجات العلمية، وملاحظات المواعيد، وحالات تعليق التسجيل، وخطط التدخل موجودة في أنظمة منفصلة دون رؤية تشغيلية مشتركة. باستخدام ClickUp Brain والحقول المخصصة والأتمتة، يمكن لمؤسستك تحويل عمليات الإرشاد إلى نظام واحد قابل للتكرار يدعم إدارة الحالات، وتتبع الدرجات العلمية، وحل حالات التعليق، والتواصل الاستباقي مع الطلاب في مكان واحد.

الهدف ليس استبدال نظام المعلومات الطلابية (SIS) أو منصة تدقيق الشهادات أو منصة الإرشاد. بل الهدف هو تقليل أعمال التنسيق المتعلقة بها، وتحسين الرؤية عبر دورة حياة الطالب بالكامل، ومنح المرشدين مزيدًا من الوقت للمحادثات التي تغير النتائج فعليًا. ابدأ بالموجه أعلاه، وقم بتكييفه وفقًا لنموذج الإرشاد الخاص بك وعدد الطلاب، وقم بإنشاء إعداد يمكن لفريقك استخدامه فعليًا كل فصل دراسي.

الأسئلة الشائعة حول الإرشاد الأكاديمي باستخدام الذكاء الاصطناعي

لا. تعمل وكالات الذكاء الاصطناعي على أتمتة الأعمال الإدارية التي تمنع المستشارين من تقديم المشورة: تتبع الحالات، وإدارة حالات التعليق، وتوثيق الملاحظات، وتمييز الطلاب المعرضين للخطر. أما المشورة العلائقية والتنموية التي تغير نتائج الطلاب (مساعدة الطالب من الجيل الأول على استكشاف التخصصات، وتوجيه الطالب الذي يعاني من صعوبات خلال فترة الاختبار الأكاديمي) فلا تزال تتطلب مستشارًا بشريًا. تمنح الوكالة المستشارين مزيدًا من الوقت لتلك المحادثات.

تعمل مساحة عمل وكيل الذكاء الاصطناعي جنبًا إلى جنب مع أنظمة معلومات الطلاب وتدقيق الشهادات الموجودة لديك. تتم مزامنة بيانات تقدم الشهادات من نظام معلومات الطلاب (SIS) (Banner، PeopleSoft، Colleague) وأدوات التدقيق (DegreeWorks، uAchieve) مع الحقول المخصصة في كل مهمة للطالب. لا يحل الوكيل محل نظام السجلات الخاص بك. بل يصبح الطبقة التشغيلية التي يتتبع فيها فريق الإرشاد المهام والتواصل والتعاون بالإضافة إلى بيانات الطلاب تلك.

يحمل ClickUp شهادات SOC 2 و ISO 27001 و ISO 27017 و ISO 27018 و ISO 42001، ويدعم تسجيل الدخول الأحادي (SSO) والأذونات القائمة على الأدوار والتشفير أثناء التخزين والنقل. تعني الأذونات على مستوى المستشار أن كل مستشار يرى فقط الطلاب المخصصين له. لا تُستخدم أي بيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. التفاصيل الكاملة موجودة على صفحة الأمان.

يتم توثيق كل تفاعل استشاري في سجل مهام الطالب: الملاحظات، بنود العمل، الإحالات، خطط التدخل، وجداول المتابعة. عندما يغير الطالب مستشاره (بسبب تغيير التخصص، أو مغادرة المستشار، أو إعادة توزيع الحالات)، يتم نقل سجل الاستشارة الكامل مع المهمة. لا تضيع أي معرفة مؤسسية، وهو أكثر الشكاوى شيوعًا أثناء تغيير المستشارين.

لا. تتضمن المطالبة متغيرات لنوع المؤسسة ونموذج الإرشاد. تستفيد كلية صغيرة للفنون الحرة تضم 150 طالبًا لكل مستشار من أتمتة التوثيق والتسليم والتواصل الاستباقي بنفس القدر الذي تستفيد منه جامعة من الفئة R1 تضم 600 طالب. اطلع أيضًا على كيفية مساعدة وكلاء الذكاء الاصطناعي في إدارة المنح والبحوث المؤسسية في جميع أنحاء الحرم الجامعي.