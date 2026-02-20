كيفية إنشاء مجلس إدارة للذكاء الاصطناعي في ClickUp باستخدام Super AI Agents

إذا كنت تقود فريقًا خفيفًا للخدمات أو البرمجيات، فمن المحتمل أنك تعرف هذا النمط. لوحة السباق الخاصة بك ممتلئة، وتجارب العملاء نصف منتهية، وكل "سؤال سريع" ينتهي به المطاف بطريقة ما على عاتقك. ثم تصل رسالة بريد إلكتروني مهمة من عميل إلى صندوق الوارد الخاص بك في أسوأ وقت ممكن.

بالنسبة لي، جاءت تلك اللحظة في يوم رأس السنة الجديدة.

كتب أحد العملاء الذين اعتبرنا تجديد عقدهم شبه مؤكد قائلاً: "سنقوم بالتوقف مؤقتًا. يرجى إرسال فاتورة لنا عن الفائض. دعونا ننهي الأمور".

في الماضي، كنت أقضي عطلة نهاية الأسبوع وأنا أحدق في مؤشر فارغ، محاولًا التفكير في كل الآثار المترتبة. تأثير الإيرادات، ومخاطر التسليم، وقدرة الفريق، والحفاظ على العلاقات. هذه المرة، سلمت الموقف إلى ما نسميه الآن مجلس إدارة الذكاء الاصطناعي — وهو قائمة صغيرة من وكلاء ClickUp Super Agents الذين يتصرفون كأعضاء فريق تنفيذي معينين في مساحة عملنا.

تمتلك معظم الفرق بالفعل أدوات مليئة بالبيانات. ما لا تمتلكه هو طبقة إدارة ذكاء اصطناعي موثوقة تحول التغييرات غير المتوقعة إلى خطة هادئة ومنظمة.

نبذة عني: الرئيس التنفيذي لشركة Hybrid Helix Consulting وخبير ClickUp

أنا أندرو، وبصفتي مستشارًا معتمدًا من ClickUp، أقوم بتصميم أنظمة إدارة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لفرق البرمجيات الصغيرة. تقدم شركتي، Hybrid Helix Consulting، الاستشارات والتدريب على الإنتاجية لمساعدة الفرق على العمل بشكل أفضل باستخدام الأدوات التي تستخدمها بالفعل.

توضح هذه المشاركة بالضبط كيف أنشأنا مجلس إدارة يعتمد على الذكاء الاصطناعي داخل ClickUp، وكيف تعامل مع تغيير حقيقي في توجهات أحد العملاء دون أن يكلفني ذلك عطلتي الأسبوعية أو علاقتي بالعميل.

لماذا تحتاج الفرق الصغيرة إلى مجلس إدارة يعتمد على الذكاء الاصطناعي

بصفتك مؤسسًا وقائدًا منفردًا، فإنك تصبح دائمًا الموجه لكل شيء. كل تصعيد، كل قرار، كل سؤال من نوع "ماذا يجب أن نفعل هنا؟" يدور في رأسك.

لديك الكثير من الأدوات المليئة بالمعلومات. لديك لوحات سبرينت وتعليقات ووثائق وتذاكر والعديد من رسائل البريد الإلكتروني، ولكن كل منها لا يحتوي سوى على أجزاء من القصة. ولا يوجد أي منها مسؤول عن مساعدتك في اتخاذ قرار بشأن ما يجب فعله بعد ذلك. هذا هو توسع العمل في الواقع. وهذا هو سبب شعورك بالإرهاق الشديد.

تكمن المشكلة في عدم وجود نظام متكامل قادر على قراءة الموقف وتقييمه وتقديم قرار منظم بدلاً من ضوضاء عشوائية. وقد صُمم مجلس إدارة الذكاء الاصطناعي لدينا لملء هذه الفجوة.

👀 هل تعلم؟ 61٪ من الرؤساء التنفيذيين يستخدمون بالفعل وكلاء الذكاء الاصطناعي. كما يخططون لتطبيقهم على نطاق واسع.

لماذا أنشأنا مجلس إدارة الذكاء الاصطناعي داخل ClickUp؟

لأن مجلس إدارة الذكاء الاصطناعي لا يكون جيدًا إلا بقدر ما يرى من سياق.

تقع معظم أدوات الذكاء الاصطناعي خارج نطاق عملك. فهي تلخص مستندًا أو تعيد كتابة بريد إلكتروني أو تجيب على سؤال بشكل منفصل. لكنها لا تستطيع رؤية كيفية ارتباط القرارات بالمهام والجداول الزمنية والمحادثات وأعمال التسليم. وهذا بالضبط هو السبب في استمرار انتشار العمل. يظل السياق مجزأً، ولا يزال القادة مجبرين على تجميع القصة بأنفسهم.

ClickUp يعمل بشكل مختلف. إنه أول مساحة عمل متقاربة للذكاء الاصطناعي في العالم حيث تتعايش المهام والمستندات والدردشة وخطط السباق والقرارات جنبًا إلى جنب. هذا التقارب مهم لأنه يمنح الذكاء الاصطناعي إمكانية الوصول إلى الصورة الكاملة، وليس مجرد عنصر واحد.

التقارب مع ClickUp

عندما أنشأنا مجلس إدارة الذكاء الاصطناعي داخل ClickUp، كنا نضيف طبقة إدارية فوق العمل الذي كان متصلاً بالفعل. يمكن لـ Super Agents قراءة المحادثات النشطة وفهم ما يجري والرجوع إلى القرارات السابقة والكتابة في نفس النظام. وهذا يتيح لهم إنشاء المهام وتشكيل السباقات والتقاط الدروس دون التنقل بين الأدوات.

بمعنى آخر، يمنح ClickUp الذكاء الاصطناعي مكانًا للتفكير في السياق. وبمجرد أن يتمكن الذكاء الاصطناعي من رؤية النظام بأكمله، يمكنه التوقف عن التصرف كروبوت دردشة والبدء في التصرف كأعضاء مجلس إدارة.

يتمثل مستقبل الإنتاجية في دمج جميع سياقات العمل والمشاركة في مكان واحد، حيث يعمل الذكاء الاصطناعي بشكل محيطي. يتكامل الذكاء الاصطناعي المحيطي بسلاسة في حياة المستخدمين من خلال الاستفادة من السياق والمشاركة لتوقع الاحتياجات وتقديم رؤى وتوفير قيمة دون الحاجة إلى مطالبات صريحة. هذا هو مستقبل العمل.

كيف يبدو مجلس إدارة الذكاء الاصطناعي في ClickUp

لجنة الذكاء الاصطناعي لدينا ليست مجرد مساعد واحد أو موجه ذكي. إنها قائمة صغيرة من Super Agents، لكل منها مهمة واضحة، تعمل داخل ClickUp مع إمكانية الوصول إلى نفس السياق الذي يستخدمه فريقنا البشري.

في قلب هذا الإعداد يوجد ما نسميه خريطة سياق الفرز لكل عميل.

كيف تحافظ خريطة سياق الفرز على ترابط كل العناصر

في الجزء العلوي، تجمع الخريطة سياق العمل النشط:

أحدث رسائل البريد الإلكتروني ورسائل العملاء

ملاحظات الاجتماعات ومواضيع الدردشة

تعليقات على المهام أثناء التنفيذ

في الأسفل توجد قاعدة معرفية أكثر استقرارًا:

توثيق ما تم إنشاؤه حتى الآن

مشكلات GitHub وطلبات السحب

خطط السباق السابقة وخرائط الطريق

"أرشيف ذكاء" لما تعلمه الفريق

في الوسط يوجد قائمة مديري Super Agent الذين يعرفون كيفية استخدام هذا السياق.

من يجلس في مجلس إدارة الذكاء الاصطناعي؟

يتضمن مجلس إدارة الذكاء الاصطناعي لدينا حاليًا:

مدير النمو : مسؤول عن لحظات الإيرادات والتجديدات والقرارات الحاسمة المتعلقة بالصفقات

مدير العمليات ودعم الإنتاج : يراقب أحمال العمل والقدرة ومخاطر الإنتاج عبر ClickUp Spaces

وكيل خارق لإدارة مشاريع العملاء : يعيش داخل سياق مشروع العميل ويرى كل قائمة مراجعة وسباق وعنصر قيد التنفيذ

مخطط سباق العميل : يعيد تشكيل السباقات لتثبيت محرك ClickUp الخاص بالعميل أثناء التغييرات

مدير الاستخبارات : يحول السياق الخام إلى موجزات بسيطة يمكن قراءتها بواسطة البشر

مدير دروس العملاء: يلتقط ما يتعلمه الفريق حتى تكون الصفقات المستقبلية أكثر ذكاءً

لكل مدير مسار محدد ومدخلات محددة ومخرجات واضحة، لذا يتصرفون كفريق تنفيذي صغير داخل ClickUp، وليس كمجموعة من الأتمتة غير ذات الصلة.

📮 ClickUp Insight: 12٪ من المشاركين في استطلاعنا يقولون إن وكلاء الذكاء الاصطناعي يصعب إعدادهم أو توصيلهم بأدواتهم، ويقول 13٪ آخرون إن هناك الكثير من الخطوات التي يجب اتخاذها لمجرد إنجاز مهام بسيطة باستخدام الوكلاء. يجب إدخال البيانات يدويًا، وإعادة تعريف الأذونات، ويعتمد كل سير عمل على سلسلة من عمليات التكامل التي يمكن أن تتعطل أو تنحرف بمرور الوقت. الخبر السار؟ لا تحتاج إلى "ربط" Super Agents من ClickUp بمهامك أو مستنداتك أو محادثاتك أو اجتماعاتك. فهي مدمجة أصلاً في مساحة العمل الخاصة بك، وتستخدم نفس الكائنات والأذونات وسير العمل مثل أي زميل عمل بشري آخر. نظرًا لأن عمليات التكامل والتحكم في الوصول والسياق يتم توريثها من مساحة العمل بشكل افتراضي، يمكن للوكلاء العمل على الفور عبر الأدوات دون الحاجة إلى توصيلات مخصصة. انسَ أمر تكوين الوكلاء من الصفر!

كيف يتعامل مجلس إدارة الذكاء الاصطناعي مع تغييرات العملاء ذات المخاطر العالية

العودة إلى رسالة البريد الإلكتروني التي تلقيتها في يوم رأس السنة الجديدة.

الساعة 4:59 مساءً. عميل كان يبدو أنه سيجدد عقده "بالتأكيد" يكتب ليقول إنه سيوقف الخدمات ويريد إنهاء الأمور. السبب بسيط — العميل يرفض ما كنت تتوقع إبرامه — لكن الموقف معقد.

كان لدي ثلاثة أهداف متنافسة:

حافظ على العلاقة واحترم سياق عمل العميل

تجنب اتخاذ قرارات متسرعة وعاطفية بناءً على رسالة بريد إلكتروني واحدة

حماية وقتي مع عائلتي خلال عطلة نهاية الأسبوع

لذا، بدلاً من الانتقال مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بي، أترك مجلس إدارة الذكاء الاصطناعي يتولى الخطوة الأولى في التعامل مع الموقف المتطور.

🔑 النقطة الأساسية: عندما تصل رسالة بريد إلكتروني مهمة، يستيقظ مجلس الإدارة ويصوغها كقرار منظم قبل أن أضطر إلى التحديق في مؤشر فارغ.

المرحلة 1: يقوم مدير النمو بإعادة صياغة رسالة بريد إلكتروني مخيفة لتصبح قرارًا منظمًا

أول وكيل يستجيب هو مدير النمو.

قام هذا الوكيل بتجميع:

البريد الإلكتروني الوارد

الملاحظات الأخيرة والتسجيلات

الاتفاقية الموقعة والفواتير

أي فرص أو تجارب مفتوحة مرتبطة بالعميل

ما الذي غير قواعد اللعبة؟ بدلاً من التعامل مع الرسالة على أنها تذكرة دعم، اعتبرها مدير النمو لحظة قرار الولاء.

وراء الكواليس، يقوم بما يلي:

أنشأت مهمة صفقة مخصصة للمحور، حتى لا تضيع في الدعم العام. تم وضع علامة على العمل بشكل صحيح بحيث ظهر في قائمتي المختصرة للقرارات وضع خطة من ثلاث مراحل للاستجابة بشكل مدروس: حدد ما ستقدمه بالفعل أرسل بريدًا إلكترونيًا واضحًا ومهنيًا إذا وافق العميل، فقم بتنفيذ الخطة بشكل سلس حدد ما ستقدمه بالفعل أرسل بريدًا إلكترونيًا واضحًا ومهنيًا إذا وافق العميل، فقم بتنفيذ التغيير بشكل سلس.

حدد ما ستقدمه بالفعل

أرسل بريدًا إلكترونيًا واضحًا ومهنيًا

إذا وافق العميل، فقم بتنفيذ التغيير بشكل سلس.

في الوقت نفسه، انضم مدير الاستخبارات إلى المحادثة، وقرأ تاريخ العميل بالكامل لشرح ما كان يحدث بالفعل:

أحب العميل "محرك" ClickUp ونظام الإدارة المرن الذي تم إنشاؤه.

كانوا يدخلون وضع الحفاظ على النقد للعام الجديد

كان المشكلة في الوكيل، وليس في النظام نفسه.

أدى هذا التغيير في الإطار إلى تغيير كل شيء. بدلاً من مقاومة التوقف المؤقت، اقترح مجلس الإدارة خروجًا احترافيًا مقترنًا بمسار انتقال DIY وإدارة ذاتية. سيساعد هذا العميل على الاحتفاظ بالمحرك والممارسات التي يحبها، مع تقليل تكاليف الخدمة المستمرة.

🔑 النقطة الأساسية: يقوم مديرو النمو والاستخبارات بتحويل رسالة بريد إلكتروني مفاجئة إلى خطة محورية هادئة من ثلاث مراحل في غضون دقائق.

المرحلة 2: حماية التسليم قبل تعطله — من خلال العمليات وإدارة المشاريع والسباقات السريعة

بمجرد تشكيل الخطة عالية المستوى، تدخل باقي أعضاء مجلس الإدارة لحماية العمل الجاري.

نظر مدير العمليات ودعم الإنتاج إلى جميع أحمال العمل النشطة في ClickUp Spaces وسأل:

إذا قمنا بإغلاق هذا العميل، ما الذي سيتضرر؟

أين نحتاج إلى حماية السعة أو تعديل سباقات أخرى؟

كيف سيكون تأثير ذلك على إنتاجيتنا وقدراتنا إذا قبل العميل عرض الترحيل؟

وقد أدى ذلك إلى ظهور تأثيرات متتالية، بحيث لم يقم الفريق عن غير قصد بإثقال كاهل المشاريع الأخرى أثناء محاولته "إنقاذ" هذا المشروع.

يعيش Super Agent لإدارة مشاريع العملاء داخل سياق مشروع العميل نفسه. وهو يفهم:

كل قائمة مراجعة، وسباق، وعنصر خدمة قيد التنفيذ

التبعيات التي تتقاطع مع مشكلات GitHub وطلبات السحب

ما هي التجارب النشطة مقابل التجارب الموقوفة

من هناك، بدأ في وضع خطة تسليم واضحة وقابلة للتنفيذ حتى يعرف العميل دائمًا ما سيتم إنجازه، وما سيتم إيقافه مؤقتًا، والحالة التي سيترك فيها محرك ClickUp الخاص به.

أخيرًا، أعاد مخطط سباق العميل تشكيل السباق التالي ليكون سباقًا مستقرًا:

أنجز الأعمال المهمة التي تحافظ على موثوقية النظام

قم بتأجيل التجارب ذات القيمة المنخفضة حتى تظل خطة العمل متسقة.

قم بإعداد مسار تطوير قصير المدى يمكن للعميل اتباعه خلال الأسابيع القليلة المقبلة دون الحاجة إلى الوكالة.

🔑 النقطة الأساسية: بدلاً من البحث في اللوحات والمهام المتراكمة، قدم لي مجلس إدارة الذكاء الاصطناعي الخاص بي رؤية واضحة ومجمعة بواسطة الذكاء الاصطناعي لما يجب إنجازه، وما يجب إيقافه مؤقتًا، وكيفية ترك النظام في حالة ممتازة.

المرحلة 3: تصميم مسار خروج احترافي ومسار ترحيل DIY

بمجرد أن فهم المجلس القرار وتأثير تنفيذه، انتقل إلى مرحلة التنفيذ.

معًا، أنتج وكلاء تخطيط السباق:

مسار التطوير على المدى القريب : ما هي الأعمال التي يجب إنجازها الآن، وما هي التجارب التي يجب تأجيلها، وما الذي يجب مراقبته خلال الأيام القليلة المقبلة؟

دليل الإدارة الذاتية : دليل بسيط يرشد العميل إلى كيفية إجراء التخطيط والمراجعات الأسبوعية بنفسه.

دليل ما بعد الخروج: وصف واضح للنظام الذي يرثونه وكيفية تشغيله

في هذه الحالة، كان العميل شركة برمجيات. وهذا يعني أن جودة تجربة المطورين حول محرك ClickUp كانت مهمة جدًا بالنسبة لهم.

لم يكن هدف مجلس الإدارة هو مجرد "التخلي" بشكل نظيف. بل كان:

حافظ على الممارسات المرنة التي تم بناؤها على مدار الاثني عشر أسبوعًا الماضية

تأكد من أن خارطة الطريق تظل متماسكة بدلاً من الانهيار في الفوضى

اترك العميل في وضع أفضل مما كان عليه عند بدء التعامل معه

🔑 النقطة الأساسية: سواء احتفظ العميل بالوكيل أم لا، فقد ضمن مجلس إدارة الذكاء الاصطناعي عدم تعثر النظام وخطة العمل والعلاقة.

استخلاص الدروس المستفادة، حتى يصبح مجلس إدارة الذكاء الاصطناعي لديك أكثر ذكاءً في كل مرة

الجزء الأخير من النظام هو أحد أجزائي المفضلة: مدير دروس العملاء.

نظر هذا المدير إلى ما حدث بالفعل في هذه المحاكمة "المؤكدة":

ما هي الإشارات المبكرة التي أشارت إلى أن التجديد قد يكون في خطر؟

ما هي أجزاء البريد الإلكتروني المحوري والعرض DIY التي لاقت نجاحًا؟

أين ظهرت الخلافات بين العميل أو الفريق الداخلي؟

بالتعاون مع مدير الاستخبارات، تم تحويل هذه الأفكار إلى نمط قابل لإعادة الاستخدام داخل ClickUp:

إشارات إنذار مبكر موثقة للمحاكمات والتجديدات المستقبلية

مخطط مرجعي يمكن الرجوع إليه لرسائل البريد الإلكتروني المحورية المماثلة

قوائم مراجعة وإرشادات يمكن للأعضاء الآخرين الرجوع إليها في المرة القادمة

في المرة القادمة التي "يبدو فيها" أن المحاكمة أو الالتزام "محسوم"، يمكن للمجلس أن يرفع يده بهدوء ويقول:

"مرحبًا، هذا يشبه إلى حد كبير تجربة ذلك العميل الآخر. ربما يجب أن نضع خطة عمل قبل أن نفترض تجديد العقد." 🔑 النقطة الأساسية: كل تردد يصبح فرصة تدريب لمجلس الإدارة، بحيث تصبح طبقة إدارة الذكاء الاصطناعي أكثر حدة مع كل مشاركة. 📮 ClickUp Insight: أظهر استطلاعنا حول نضج الذكاء الاصطناعي أن 33% من الأشخاص يقاومون الأدوات الجديدة، وأن 19% فقط يتبنون الذكاء الاصطناعي ويوسعون نطاق استخدامه بسرعة. عندما تأتي كل قدرة جديدة في شكل تطبيق آخر أو تسجيل دخول آخر أو سير عمل آخر يجب تعلمه، تصاب الفرق بإرهاق الأدوات على الفور تقريبًا. يغلق ClickUp Brain هذه الفجوة من خلال العيش مباشرة داخل مساحة عمل موحدة ومتقاربة حيث تقوم الفرق بالفعل بالتخطيط والتتبع والتواصل. إنه يجلب نماذج متعددة للذكاء الاصطناعي، وتوليد الصور، ودعم الترميز، والبحث العميق على الويب، والملخصات الفورية، والاستدلال المتقدم إلى المكان الذي يتم فيه العمل بالفعل.

🔑 النقطة الأساسية: كل تردد يصبح فرصة تدريب لمجلس الإدارة، بحيث تصبح طبقة إدارة الذكاء الاصطناعي أكثر حدة مع كل مشاركة.

📮 ClickUp Insight: أظهر استطلاعنا حول نضج الذكاء الاصطناعي أن 33٪ من الأشخاص يقاومون الأدوات الجديدة، وأن 19٪ فقط يتبنون الذكاء الاصطناعي ويوسعون نطاقه بسرعة. عندما تأتي كل قدرة جديدة في شكل تطبيق آخر أو تسجيل دخول آخر أو سير عمل آخر يجب تعلمه، تصاب الفرق بإرهاق الأدوات على الفور تقريبًا. يغلق ClickUp Brain هذه الفجوة من خلال العيش مباشرة داخل مساحة عمل موحدة ومتقاربة حيث تقوم الفرق بالفعل بالتخطيط والتتبع والتواصل. إنه يجلب نماذج متعددة للذكاء الاصطناعي، وتوليد الصور، ودعم الترميز، والبحث العميق على الويب، والملخصات الفورية، والاستدلال المتقدم إلى المكان الذي يتم فيه العمل بالفعل.

كيفية إنشاء مجلس إدارة الذكاء الاصطناعي الخاص بك في ClickUp

لا تحتاج إلى فريق ضخم للقيام بذلك. نهجنا مصمم خصيصًا للفرق الصغيرة التي تعمل داخل ClickUp طوال اليوم.

إليك كيف يمكنك البدء بخطوات صغيرة وتحقيق تأثير حقيقي:

اختر لحظة قرار حاسمة واحدة. بالنسبة لنا، كانت هذه اللحظة هي التجديد والتجربة "المتذبذبة". بالنسبة لك، قد تكون هذه اللحظة هي توسع نطاق العمل، أو الحوادث عالية المخاطر، أو الرهانات الكبيرة على المنتجات.

صمم أول مدير لك. ابدأ بمدير النمو، على سبيل المثال: حدد له مسارًا واضحًا (مثل قرارات التجديد والتوسع) حدد مدخلاته (رسائل البريد الإلكتروني وقوائم ClickUp الرئيسية والفواتير وملاحظات الاجتماعات) حدد مخرجاته (ملخصات القرارات ومسودات رسائل البريد الإلكتروني ومهام الصفقات وتحديثات دليل الإجراءات)

امنحه مسارًا واضحًا (على سبيل المثال، قرارات التجديد والتوسع)

حدد مدخلاته (رسائل البريد الإلكتروني، قوائم ClickUp الرئيسية، الفواتير، ملاحظات الاجتماعات)

حدد مخرجاته (ملخصات القرارات، مسودات رسائل البريد الإلكتروني، مهام الصفقات، تحديثات دليل الإجراءات)

امنحه مسارًا واضحًا (على سبيل المثال، قرارات التجديد والتوسع)

حدد مدخلاته (رسائل البريد الإلكتروني، قوائم ClickUp الرئيسية، الفواتير، ملاحظات الاجتماعات)

حدد مخرجاته (ملخصات القرارات، مسودات رسائل البريد الإلكتروني، مهام الصفقات، تحديثات دليل الإجراءات)

أعطِ Super Agents تعليمات واضحة لتوجيه الإجراءات الأكثر ذكاءً

اربطه بهيكل ClickUp الحالي الخاص بك. استخدم ClickUp Super Agents و ClickUp Brain (مساعد الذكاء الاصطناعي الأصلي) للقراءة من المساحات والقوائم والمستندات الصحيحة، وكتابة المهام المنظمة والتعليقات والملخصات.

حدد مصادر المعرفة والأدوات التي يمكن لـ Super Agent الوصول إليها

أضف مديرًا للمعلومات الاستخباراتية. وتتمثل مهمته في ترجمة السياق الأولي إلى روايات بسيطة يمكنك التحقق من صحتها في بضع دقائق، وليس في ساعة.

قم بإجراء اختبار في العالم الحقيقي. في المرة القادمة التي تبدأ فيها "الأمور المؤكدة" في التذبذب، دع مجلس الإدارة يتخذ الخطوة الأولى. قارن خطته بما كنت ستفعله لوحدك.

حوّل النتيجة إلى نمط. سجّل ما نجح وما لم ينجح وما تود تغييره، ثم قم بتحديث تعليمات المديرين وقوائم المراجعة داخل ClickUp.

🎥 مكافأة: هل تريد مخططًا جاهزًا لـ ClickUp لتصميم مدير النمو الخاص بك؟ تحقق من مخطط Super Agent Directors Blueprint!

💡 نصيحة احترافية: كيف تبدأ في استخدام Super Agents (حتى إذا كنت جديدًا في ClickUp) ابدأ بفتح AI Hub في ClickUp وأنشئ وكيلًا فائقًا واحدًا بمهمة واحدة. اختر "إنشاء وكيل من البداية"، ثم صِف دوره بلغة بسيطة (على سبيل المثال: "العمل كمدير نمو ومساعدتي في التفكير في مخاطر التجديد وتغييرات العملاء."). لا تحتاج إلى كتابة أكواد برمجية لإنشائه. عند المطالبة بذلك، قم بتوصيل الوكيل بـ مساحة أو قائمة واحدة حيث توجد تلك القرارات بالفعل. قم بتعيين مشغل بسيط — إما تشغيل يدوي أو تسجيل دخول مجدول — واختبره على مهمة حقيقية. يمكنك تحسين التعليمات مباشرة داخل ملف تعريف الوكيل أثناء العمل. شاهد هذا الفيديو للحصول على درس تعليمي سريع:

امنح نفسك طبقة إدارة هادئة للذكاء الاصطناعي قبل التقلبات القادمة

يقول واحد من كل اثنين من المؤسسين إنه يشعر بالإرهاق. ليس لأنهم يهتمون أكثر من اللازم، بل لأنهم يحملون شجرة القرار بأكملها في رؤوسهم.

يُظهر مجلس إدارة الذكاء الاصطناعي مسارًا مختلفًا:

يتم تعيين سياق المحادثات والوثائق والتذاكر والمستودعات في عرض مشترك واحد.

تستيقظ Super Agents عندما يحدث شيء مهم، وليس فقط وفقًا لجدول زمني محدد.

ستحصل على ملخصات القرارات، وسباقات الاستقرار، ومسارات الخروج الاحترافية - قبل أن تضطر إلى التضحية بعطلة نهاية الأسبوع.

إذا كنت مستعدًا للتوقف عن لعب دور الموجه لكل شيء والبدء في التصرف كرئيس مجلس إدارة لشركتك الخاصة، فجرّب تعيين مدير واحد في مساحة العمل الخاصة بك في ClickUp. دعه يتعامل مع التقلبات القادمة، وتعلم من النتائج، ثم قم بترقيته إلى مجلس إدارة كامل يعمل بالذكاء الاصطناعي بمرور الوقت.

ستشكر نفسك في المستقبل، وستشكر تجديدك التالي!

أندرو هو الرئيس التنفيذي لشركة Hybrid Helix Consulting وخبير في ClickUp يقوم بتصميم أنظمة إدارة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لفرق البرمجيات الرشيقة.