كيف يمكن للشركات مساعدة الموظفين على زيادة إنتاجيتهم

سواء كان الموظفون يعملون من المنزل أو في المكاتب أو في نموذج هجين، فإن الشركات تسعى دائمًا إلى زيادة الإنتاجية، أي عدد السلع أو الخدمات التي يمكن للموظف إنتاجها أو تقديمها في الساعة.

وقد حدثت بالفعل الكثير من التغييرات: فوفقًا لتحليل حديث أجراه معهد السياسة الاقتصادية، أصبح العمال في الولايات المتحدة أكثر إنتاجية في العمل بنسبة 164٪ مقارنة بعام 1948.

ولكن هناك دلائل تشير إلى أن ما كان ناجحًا في العقود الماضية قد يكون له حدود: في عام 2022، انخفضت إنتاجية العمال في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ الثمانينيات، حيث أدى التضخم إلى انخفاض الأجور الحقيقية للساعة بأكثر من 3٪ على أساس سنوي في الربع الثالث، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل.

قامت ClickUp بتحليل الأبحاث الرائدة والدراسات غير الحزبية التي أجريت خلال العقد الماضي، وجمعت قائمة بالطرق التي يمكن أن تساعد الموظفين على الوصول إلى أقصى إنتاجية أثناء العمل.

20 حيلة لزيادة الإنتاجية وتحقيق النجاح في الوقت المناسب

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زيادة الأجور

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كان رفع الحد الأدنى للأجور —بلغ متوسط الأجر المعيشي في الولايات المتحدة 24 دولارًا في الساعة في عام 2022— طريقة أساسية على مدار السنوات العشر الماضية للشركات التي تسعى إلى تحسين معدلات الإنتاجية.

في حين أن العديد من الولايات وواشنطن العاصمة قد رفعت الحد الأدنى للأجور في السنوات الأخيرة، ظل الحد الأدنى للأجور الفيدرالي عند 7.25 دولارًا في الساعة منذ عام 2009. خلال نفس الفترة تقريبًا، من 2007 إلى 2021، وجد مكتب إحصاءات العمل أن إنتاجية العمال زادت بمعدل 1.4٪ سنويًا.

ووفقًا لتقرير مكتب إحصاءات العمل (BLS)، "على الصعيد الوطني، نمت إنتاجية العمالة بوتيرة أسرع قليلاً من الأجور". لذا، على الرغم من أن الأجور لم ترتفع دائمًا بشكل متناسب، إلا أن العمال أصبحوا أكثر إنتاجية. لكن الشركات، خاصة في وقت تحقق فيه أرباح قياسية، لديها فرصة لتحسين أدائها من خلال مفاجأة العمال بزيادات في الأجور.

ذكر تقرير صادر عن Harvard Business Review في عام 2018 أن "الأبحاث ... وجدت أن عندما تمنح الشركة زيادة غير متوقعة في الأجور، غالبًا ما يرد الموظفون على هذه اللفتة بالعمل بجدية أكبر مما هو مطلوب (حتى لو لم يكونوا قلقين من التعرض للفصل)"

جزء من البحث يتضمن دراسة في علم الإدارة أجريت عام 2016 تشير إلى أن " الهدايا غير المتوقعة " تولد لدى الموظفين شعورًا بالمعاملة بالمثل تجاه شركاتهم وتحفزهم على البقاء في وظائفهم ذات الأجور الجيدة، طالما أن هذه الوظائف تظل تدفع رواتب أعلى من المنافسين.

إشراك الجميع

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وفقًا لشركة الاستشارات الإدارية Qualtrics، فإن الموظفين الذين يشعرون بالطاقة والحماس تجاه عملهم — وهو ما يُقاس غالبًا بمستوى التزام الموظفين — يرتبطون بأداء أعلى وأخلاقيات عمل أكثر تفانيًا وبقاء أطول في الشركة.

وجدت شركة Gallup زيادة بنسبة 18٪ في إنتاجية المبيعات عندما كان الموظفون منخرطين في العمل أو أصبحوا مشاركين ومتحمسين لعملهم ومكان عملهم. لكن استطلاع الرأي الذي أجرته الشركة وجد أيضًا أن 33٪ فقط من الموظفين في الولايات المتحدة شعروا بالانخراط في العمل في عام 2022.

إحدى طرق زيادة المشاركة، وبالتالي الإنتاجية، هي مطالبة الموظفين بتتبع إنتاجهم. بالنسبة للموظفين المعرفين على وجه الخصوص، مثل مطوري البرامج والكتاب والباحثين، يمكن أن يؤدي تتبع جهودهم إلى زيادة الإنتاجية من خلال مساعدتهم على "فهم كيفية قضاء وقتهم والتفكير فيه"، وفقًا لدراسة أكاديمية أجريت في عام 2019.

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رفض المكاتب المفتوحة، وتقبل العزلة

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من المعروف منذ فترة طويلة أن المكاتب المفتوحة تضر بالإنتاجية لأنها تسبب الكثير من التشتيت والمقاطعة للموظفين. وجدت دراسة أكاديمية نُشرت في عام 2020 أن أداء الموظفين في المكاتب الخاصة كان أفضل بنسبة 14% من أداء الموظفين في المكاتب المفتوحة في المهام المعرفية.

في الواقع، أدى ظهور العمل عن بُعد خلال الجائحة إلى ظهور ادعاءات — وأدلة — على أن الموظفين أصبحوا أكثر إنتاجية، مع تقليل وقت التنقل، وزيادة التحكم في بيئاتهم، وتوفير المزيد من الوقت للتركيز على عملهم دون التعامل مع زملاء العمل في غرفة مزدحمة.

وبالطبع، تتمثل إحدى الطرق التي يمكن لأصحاب العمل من خلالها الحفاظ على الإنتاجية في الاستمرار في السماح للموظفين بالعمل من المنزل. ولكن إذا كان بعض الموظفين مضطرين للتواجد في المكتب لبعض الوقت على الأقل، فلا يزال بإمكان أصحاب العمل الحفاظ على إنتاجيتهم عالية من خلال توفير مكاتب خاصة لهم والنظر في تعويضهم عن الوقت أو التكاليف التي يتكبدونها في التنقل إلى العمل.

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10 طرق فعالة لتحسين آداب الاجتماعات

حدد نبرة مهنية ووضع معايير لعقد اجتماعات فعالة من خلال هذه القائمة التي تضم أفضل 10 نصائح حول آداب الاجتماعات الافتراضية.

أيام بدون اجتماعات

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لقد مررنا جميعًا بهذه المواقف. كان من الممكن أن تكون هذه الاجتماعات رسائل بريد إلكتروني هي عبارة شائعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها في الوقت نفسه انتقاد جاد لإدارة الوقت. من المفيد أن يتواصل أعضاء الفريق مع بعضهم البعض للتحقق من التقدم المحرز في الجهود المشتركة، والحصول على آخر المستجدات بشأن أولويات الأفراد وجداولهم الزمنية وتوافرهم.

لتحقيق هذه الأهداف دون الحاجة إلى جمع الجميع حول طاولة واحدة أو عقد اجتماعات افتراضية عبر Zoom، يقترح الباحثون إنشاء قناة Slack للعمل تتضمن مطالبات للمحادثة، يتم تعيينها في نفس الوقت كل يوم. بشكل عام، تؤدي الاجتماعات الأقل إلى زيادة الإنتاجية، وفقًا لبحث أجرته Harvard Business Review.

هناك طريقة أخرى لتقليل احتمالية عقد الاجتماعات وهي إعلان أيام خالية من الاجتماعات على مستوى الشركة، بما في ذلك المشرفين والمديرين وكبار التنفيذيين وحتى العملاء. وجدت دراسة أجرتها MIT Sloan Management Review في عام 2022 أن يومًا واحدًا خاليًا من الاجتماعات في الأسبوع يزيد من الإنتاجية ويساعد الموظفين على الشعور بضغط أقل وتدخل أقل في عملهم.

ومن المزايا الأخرى لليوم الخالي من الاجتماعات إتاحة مزيد من الوقت للتركيز على المهام وتشجيع الجميع على التفكير بعناية أكبر في الاجتماعات بحيث تكون أكثر "تحديدًا وكفاءة ومسؤولية" عند انعقادها، وفقًا لمستشار إدارة الشركات جوردون جينكينز.

زيادة الإنتاجية ومشاركة الموظفين مع ClickUp

من الواضح أن هناك العديد من المبادرات التي يمكن لأصحاب العمل اتخاذها لزيادة الكفاءة في مكان العمل. إن رفع رواتب الموظفين، وتحسين مشاركتهم، وتبني العمل عن بُعد، إلى جانب تخصيص يوم أسبوعي خالٍ من الاجتماعات، ليست سوى بعض الطرق لدعم موظفيك.

بالطبع، لن يكون لأي من هذه الأفكار تأثير حقيقي ما لم يتم دعمها بشكل كافٍ. لضمان حصول فرقك على ما تحتاجه للنجاح والعمل بأفضل ما لديها، ستحتاج إلى أداة شاملة لإدارة المشاريع والإنتاجية مثل ClickUp التي توفر مئات الميزات القوية ومنصة قابلة للتخصيص بالكامل. وهذا يعني أن كل مستخدم أو فريق أو مؤسسة يمكنه تخصيص ClickUp بأي طريقة لدعم سير العمل الفريد والمعقد وتفضيلات العمل واحتياجات العمل المتغيرة باستمرار.

لم تكن المرونة أسهل من أي وقت مضى مع مجموعة الخيارات الشاملة من ClickUp. جربها اليوم لتعزيز إنتاجية فريقك واكتشف العجائب التي يمكن أن تفتحها لمنظمتك بأكملها.

سارة دوليزال