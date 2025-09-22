دراسة Forrester: ClickUp يحقق عائد استثمار بنسبة 384٪ ويوفر 92,400 ساعة بحلول السنة الثالثة

في عالمنا الرقمي سريع الوتيرة اليوم، يعد توسع العمل القاتل الصامت للإنتاجية. تؤدي الأدوات غير المتصلة والمعلومات المعزولة والعمليات اليدوية إلى استنزاف الوقت والطاقة من الفرق في كل مكان.

ولكن ماذا لو كان بإمكانك استعادة تلك الساعات وزيادة الإيرادات وتمكين موظفيك، كل ذلك في مكان واحد؟

هذا بالضبط ما كشفت عنه أحدث دراسة أجرتها شركة Forrester Total Economic Impact™ (TEI) حول ClickUp. هذه الدراسة المستقلة، التي طلبتها ClickUp وأجرتها شركة Forrester Research، تقيس التأثير الحقيقي لتوحيد العمل في مساحة عمل متقاربة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

الأرقام: عائد استثمار يتحدث عن نفسه

توصلت دراسة Forrester الدقيقة إلى أن مؤسسة مركبة* تستخدم ClickUp حققت خلال ثلاث سنوات ما يلي:

384٪ عائد على الاستثمار (ROI)

توفير 92,400 ساعة إنتاجية بحلول السنة الثالثة من خلال الأتمتة والذكاء الاصطناعي

3.9 مليون دولار من زيادة الإيرادات بفضل ClickUp

فترة استرداد أقل من 6 أشهر

إن أساس عملنا هو إدارة سير العمل... لم نكن لنحقق هذه النتائج بدون ClickUp.

*المؤسسة المركبة هي شركة أمريكية تبلغ إيراداتها السنوية 150 مليون دولار وتضم 1,000 موظف. وهي تمثل العملاء الذين تمت مقابلتهم، وتُستخدم لتقديم التحليل المالي الإجمالي.

فيما يلي تحليل مرئي لما تعنيه هذه الأرقام بالنسبة لك:

كيف يحقق ClickUp النتائج: الذكاء الاصطناعي والأتمتة والتقارب

الفوائد التي حققها مستخدمو ClickUp على مدار 3 سنوات. المصدر: دراسة Forrester TEI

1. تحرير الإنتاجية من خلال الأتمتة والذكاء الاصطناعي

توفر الفرق التي تستخدم ClickUp ما معدله 12 ساعة لكل موظف شهريًا بحلول السنة الثالثة. تعمل الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل الملخصات التلقائية، والبحث بالذكاء الاصطناعي للمؤسسات، وأتمتة سير العمل ، على التخلص من المهام المتكررة وتبديل السياق، مما يتيح للفرق التركيز على الأعمال ذات التأثير الكبير.

أنا أحب الذكاء الاصطناعي. أحب AskAI. إنه فعال للغاية. لدي مجموعة من لوحات المعلومات — كل يوم أستيقظ وألقي نظرة عليها [هذه] كأنها صحيفة لأفهم كيف تقدمت المشاريع.

2. زيادة الإيرادات دون زيادة عدد الموظفين

من خلال إعادة تخصيص الوقت الموفر لمشاريع مدرة للقيمة، شهدت المؤسسات زيادة في الإنتاج بمقدار 7 أضعاف في بعض الأقسام وحققت 3.9 مليون دولار من الإيرادات الجديدة على مدى ثلاث سنوات. تتيح مساحة العمل المركزية في ClickUp للفرق استقبال المزيد من العملاء وإطلاق المزيد من الحملات وتقديم المزيد من المنتجات دون الحاجة إلى إضافة المزيد من الموظفين.

نحن ندير الآن حوالي 500 مهمة من مهام العمليات التسويقية شهريًا... بدون ClickUp، لن نتمكن من التعامل إلا مع نصف هذا الحجم من العمل.

يحل ClickUp محل حلول إدارة المشاريع المجزأة، مما يقلل تكاليف البرامج القديمة بنسبة 60٪ بحلول السنة الثالثة ويوفر وقت إدارة تكنولوجيا المعلومات. وهذا يمثل توفيرًا في التكاليف بقيمة 114,000 دولار للمؤسسة المركبة، بالإضافة إلى الفائدة غير الملموسة المتمثلة في وجود كل شيء في مكان واحد.

كل هذه الاتصالات الصغيرة... يتم إزالتها على الفور إذا قمت بها بشكل صحيح، وهذا أمر بالغ الأهمية.

4. تحقيق فوائد غير محددة لعملاء وفرق أكثر سعادة

تحسين رضا العملاء: أدى تحسين أوقات الاستجابة وتحسين تتبع المشكلات إلى رفع أدى تحسين أوقات الاستجابة وتحسين تتبع المشكلات إلى رفع درجات CSAT إلى ما يزيد عن 90

تحسين تجربة الموظفين: أدت المهام والاتصالات المركزية إلى تقليل التوتر وتمكين الفرق

مصدر واحد للمعلومات: التحديثات في الوقت الفعلي التحديثات في الوقت الفعلي وإدارة المعرفة حافظت على تماسك الجميع

بعد عام من تطبيق ClickUp... تمكنت من اصطحاب والدها إلى ديزني وورلد خلال موسم الضرائب. هذا هو الفرق الذي أحدثه ClickUp — من البكاء في الحمام إلى الابتسامات في ديزني.

لماذا هذا مهم

تؤكد دراسة Forrester TEI ما يعرفه عملاء ClickUp بالفعل: إن دمج العمل في منصة واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ليس مجرد زيادة في الإنتاجية، بل هو ميزة استراتيجية. سواء كنت تعمل على توسيع نطاق عملك أو زيادة الإيرادات أو تبحث ببساطة عن إعادة الوقت لفريقك، فإن ClickUp يحقق نتائج قابلة للقياس.

من عائد الاستثمار في إدارة المشاريع إلى قوة مساحة العمل المتكاملة للذكاء الاصطناعي، البيانات واضحة: عدد أقل من الأدوات، وسياق أكثر، وأتمتة أكثر ذكاءً تخلق مساحة للفرق لتقديم أفضل أداء لها.

هل أنت مستعد لرؤية التأثير الكامل؟ قم بتنزيل دراسة Forrester TEI واكتشف كيف يمكن لـ ClickUp تحويل مؤسستك.