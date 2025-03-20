أفضل 10 أدوات في الذكاء الاصطناعي للفنادق لإعادة تشكيل تجربة النزلاء

لطالما تكيّفت صناعة الضيافة مع احتياجات العملاء المتغيرة، ولكن مع التقدم السريع في التكنولوجيا، وخاصةً الذكاء الاصطناعي للفنادق، تطورت كيفية تلبية تلك الاحتياجات بشكل كبير.

لقد انتقل الذكاء الاصطناعي في الفنادق من مجرد كلمة طنانة إلى جزء أساسي من العمليات. وفقاً لتقرير صدر مؤخراً، يعتقد أكثر من نصف نزلاء الفنادق (58%) أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحسّن بالفعل من إقامتهم.

بمجرد أن تتعلم كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل مدروس، يمكنك إنشاء تجارب استثنائية للنزلاء دون أن تفقد تلك اللمسة الشخصية.

استناداً إلى الأبحاث والاختبارات التي أجراها فريق ClickUp، قمتُ بتجميع قائمة بأفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي للضيافة في هذه المقالة.

يجب أن تكون أداة الذكاء الاصطناعي متطورة بما يكفي للتعامل مع البيانات المعقدة وأتمتة المهام وسهلة الاستخدام بما يكفي لتمكين فريقك من استخدامها بسهولة.

إليك ما يجب أن تبحث عنه في الذكاء الاصطناعي للفنادق:

تخصيص النزلاء: أدوات الذكاء الاصطناعي التي تحلل تفضيلات النزلاء وسلوكهم لتقديم توصيات مخصصة - مثل اقتراحات الغرف المخصصة وخيارات الطعام والأنشطة - تعزز تجربة النزلاء بشكل عام

أتمتة المهام الروتينية: يجب أن تعمل أداة الذكاء الاصطناعي المناسبة على أتمتة المهام المتكررة، بما في ذلك تسجيل الوصول، وتخصيص الغرف، واستفسارات النزلاء، مما يسمح للموظفين بالتركيز على المسؤوليات الأكثر تعقيداً التي تركز على العملاء

الاندماج مع الأنظمة الحالية: يجب أن تتكامل أداة الذكاء الاصطناعي بسلاسة مع أنظمة إدارة الممتلكات (PMS) ومنصات الحجز وبرامج الفنادق الأخرى

تحليل البيانات والرؤى: يجب أن تسهّل أداة تحليل البيانات وإعداد التقارير في الوقت الفعلي عملية اتخاذ القرارات المستنيرة من خلال تقديم ميزات مثل التنبؤ بالطلب وإدارة الإيرادات وتتبع الإشغال

القابلية للتطوير: يجب أن تتوسع أداة الذكاء الاصطناعي مع نمو فندقك، بحيث تتكيف مع الأعمال من جميع الأحجام - من الفنادق الصغيرة إلى المنتجعات الكبيرة - مع استيعاب الطلب المتزايد

فعالية التكلفة: يجب أن يعزز الذكاء الاصطناعي العمليات مع توفير القيمة مقابل المال. ضع في اعتبارك الفوائد طويلة الأجل، مثل تحسين الكفاءة ورضا النزلاء، بدلاً من مجرد التكاليف الأولية

🧠 حقيقة ممتعة: في استطلاع حديث، أفاد ما يقرب من 60% من المسافرين بغرض الترفيه في أمريكا الشمالية الذين تقل أعمارهم عن 45 عاماً باستخدام الذكاء الاصطناعي لإلهام السفر والتخطيط له.

⏰ ملخص 60 ثانية اكتشف كيف تعمل الأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي على تغيير صناعة الضيافة من خلال تحسين تجارب النزلاء وتبسيط عمليات الفنادق. ClickUp : الأفضل لإدارة الفنادق الشاملة مع مهام مدعومة بالذكاء الاصطناعي زينجل الأفضل للتواصل المدعوم بالذكاء الاصطناعي ريفينات الأفضل لإدارة بيانات النزلاء ALICE: الأفضل لإدارة العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي خط الضيافة: الأفضل لإدارة الممتلكات كيبسو الأفضل للاتصالات الموحدة AskSuite: الأفضل لدعم النزلاء القائم على الذكاء الاصطناعي StayNTouch: الأفضل لإدارة الفنادق التي تعتمد على الهاتف المحمول أولاً حلول الإيرادات IDeaS: الأفضل لإدارة الإيرادات روم راكون الأفضل لإدارة مكتب الاستقبال

دعنا ننتقل إلى الجزء المثير للاهتمام - فهم ما يميز هذه الأدوات وكيف يمكنها تحسين عمليات الفندق.

1. ClickUp (الأفضل للإدارة الفندقية الشاملة مع مهام مدعومة بالذكاء الاصطناعي)

ClickUp،تطبيق كل شيء للعمل، يجعل إدارة الفنادق وخدمة العملاء أمرًا سهلاً. إن إمكانياته القائمة على الذكاء الاصطناعي في أتمتة المهام تجعله حلاً مثالياً لإدارة تعقيدات جدولة الفنادق، وتنسيق الموظفين، والعمليات اليومية.

من خلال إضافة ميزات الذكاء الاصطناعي من ClickUp Brain إلى سير العمل لديك، يمكنك أتمتة المهام المتكررة مثل جداول تنظيف الغرف وطلبات الصيانة ومتابعة خدمة النزلاء، مما يوفر الوقت ويقلل من الأخطاء.

أنشئ محتوى مخصصاً لنزلائك باستخدام ClickUp Brain

علاوة على ذلك، مع ClickUp Brain، يمكنك إنشاء قاعدة معرفية مركزية وتبسيط إنشاء المحتوى، مما يضمن سهولة وصول أعضاء الفريق إلى المعلومات الأساسية. سواء كان بريدًا إلكترونيًا ترحيبيًا أو قائمة خدمة الغرف أو الأسئلة الشائعة - يمكن ل ClickUp Brain إنشاء وتخصيص وتنظيم، مما يجعل خدمة العملاء في غاية السهولة!

من القوائم لتنظيم المهام بشكل منظم إلى اللوحات لسير العمل المرئي، يتيح ClickUp طرق عرض مرنة تناسب أنماط العمل المختلفة. يمكن للفرق تعيين المهام، وتحديد الأولويات، وتتبع التقدم المحرز، والتعاون دون عناء - كل ذلك في منصة واحدة.

استخدم القوائم، واللوحات، والعديد من الميزات الأخرى لإدارة المهام المتعددة باستخدام ClickUp

تضمن مركزية التواصل وتعيين المهام لأعضاء الفريق بأولويات ومواعيد نهائية واضحة التعاون السلس بين الأقسام.

تتبَّع المهام والجداول الزمنية المهمة باستخدام طريقة عرض مخطط جانت البياني ClickUp Gantt

يُمثِّل عرض مخطط جانتت ولوحة كانبان في ClickUp المهام والجداول الزمنية بصرياً عبر الأقسام المختلفة، مما يُمكِّن الفرق من البقاء متناسقة ومطلعة على حالة المشروع.

بالإضافة إلى إمكانات إدارة المهام القوية، تُقدِّم لوحات معلومات ClickUp Dashboards تقارير مفصّلة تُمكِّن إدارة الفندق من اتخاذ قرارات قائمة على البيانات.

بالإضافة إلى ذلك، يتكامل ClickUp بسلاسة مع أدوات إدارة الفنادق الأخرى، مما يضمن التدفق السلس للبيانات التي تعزز تجربة النزلاء بشكل عام. وهذا يسمح للفنادق بربط مختلف التطبيقات، مما يقلل من الإدخال اليدوي للبيانات ويزيد من الاتساق التشغيلي.

📮ClickUp Insight: يتعين على عامل المعرفة النموذجي التواصل مع 6 أشخاص في المتوسط لإنجاز العمل. وهذا يعني التواصل مع 6 أشخاص أساسيين على أساس يومي لجمع السياق الأساسي، والاتفاق على الأولويات، والمضي قدماً بالمشاريع. إن المعاناة حقيقية، فالمتابعة المستمرة، والارتباك في الإصدارات، والثغرات في الرؤية تؤدي إلى تآكل إنتاجية الفريق. تعالج منصة مركزية مثل ClickUp، مع البحث المتصل ومدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي، هذه المشكلة من خلال إتاحة السياق في متناول يدك على الفور.

بشكل عام، تعمل ميزات ClickUp الشاملة على تعزيز الكفاءة التشغيلية في إدارة الفنادق والارتقاء بتجربة النزلاء من خلال ضمان استجابة الموظفين بسرعة وفعالية للاحتياجات.

أفضل ميزات ClickUp

ادمج ClickUp مع أدوات الفندق الأخرى لتعزيز التواصل بين النزلاء وفريق العمل

قم ببناء قاعدة معرفية باستخدام ClickUp Brain، حيث يمكن للموظفين الوصول إلى إجراءات التشغيل الموحدة والإرشادات وتفاصيل المنشأة على الفور

طبِّق الصيغ المخصصة داخل حقول المهام لحساب الميزانيات أو التكاليف أو غيرها من المقاييس المحددة مباشرةً في سير عملك لتتبع مالي دقيق

استخدم ClickUp Docs لتطوير ضمانات تسويقية بحيث يسهل الوصول إلى المعلومات التي يتم الوصول إليها بشكل متكرر، مثل الأسئلة الشائعة أو خيارات تناول الطعام أو الأدلة المحلية للموظفين أو حتى للخدمة الذاتية من قِبل النزلاء

عزِّز الأمان والامتثال من خلال تمكين الأذونات والوصول المستند إلى الأدوار داخل ClickUp

قيود ClickUp

قد يجد المستخدمون الجدد أن مجموعة الميزات مربكة، ولكن يمكنهم استخدام الأدلة لاعتمادها بشكل أسرع

يفتقر إصدار الهاتف المحمول إلى بعض وظائف وسلاسة تطبيق سطح المكتب

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم

العمل: 12 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp

هناك الكثير من راحة البال التي تأتيك من معرفة أن الأفكار والمهام موثقة ومخطط لها. فهو يتيح لك التركيز على المهام التي بين يديك. هذا هو الفرق الذي أحدثه ClickUp. لقد سمح بمزيد من الشفافية بين الأقسام وخلق طريقة عمل واحدة.

هناك الكثير من راحة البال التي تأتيك من معرفة أن الأفكار والمهام موثقة ومخطط لها. فهي تتيح لك التركيز على المهام التي بين يديك. هذا هو الفرق الذي أحدثه ClickUp. لقد سمح بمزيد من الشفافية بين الأقسام وخلق طريقة عمل واحدة.

2. زينجل (الأفضل للتواصل المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

عبر ميداليا

تعمل ميزات Zingle التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على جعل مراسلة النزلاء فعّالة بشكل لا يُصدق، حيث تقدم تفاعلات مخصصة عبر مختلف القنوات. لقد أعجبتني تحليلات المشاعر، التي تحدد متى يحتاج النزلاء إلى اهتمام إضافي. وهذا يسمح للفنادق بمعالجة المشكلات المحتملة على الفور، مما يضمن تجربة أكثر استباقية للنزلاء.

أفضل ميزات Zingle

تبسيط العمليات من خلال تمكين التصنيف التلقائي للرسائل، مما يساعد الموظفين على التركيز على المهام ذات الأولوية القصوى

راقب مستويات رضا النزلاء من خلال بيانات المحادثة في الوقت الفعلي

قم بإعداد استجابات تلقائية محددة مسبقاً لكلمات رئيسية أو طلبات محددة

قيود زينغل

لقد لاحظت أن Zingle لا يمكنه إرسال رسائل جماعية بشكل فعال، وهو ما يمكن أن يكون مقيدًا للفنادق التي تحتاج إلى الوصول إلى العديد من النزلاء في وقت واحد

يجد بعض المستخدمين أن ميزات المراسلة التلقائية مقيِّدة، مع وجود خيارات تخصيص محدودة لجدولة أو تحرير تدفقات العمل التلقائية

تسعير Zingle

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات زينجل

G2: مراجعات غير كافية

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 100 تقييم)

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3. ريفينات (الأفضل لإدارة بيانات النزلاء)

عبر Revin at e

تتفوق Revinate في الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين مشاركة النزلاء وتخصيص التسويق. إنها تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات النزلاء وصياغة حملات بريد إلكتروني ديناميكية ومخصصة.

أفضل ميزات Revinate

احصل على لمحة واضحة عن صحة قاعدة بياناتك من لوحة معلومات Revinate Guests

ادمج الرؤى باستخدام مجموعة منتجات Revinate (التسويق، ومبيعات الحجز، وIvy، وملاحظات النزلاء) في رؤية موحدة وموحدة

أنشئ فلاتر نطاق تواريخ متجددة لتتبع اتجاهات وصول النزلاء ومغادرتهم

قم بإجراء تحليل لسلوك العملاء استناداً إلى إحصائيات مشاركة الحملة، ونتائج المشاعر، وسجل المبيعات، ونسبة حماية العملاء، وغيرها من المعايير

قيود Revinate

واجهة النظام الأساسي معقدة إلى حد ما، وتتطلب منحنى تعليمي، خاصةً للفرق غير المعتادة على أدوات إدارة علاقات العملاء

أثار بعض المستخدمين مشاكل تتعلق بعدم اتساق إمكانية تسليم البريد الإلكتروني، مما قد يؤثر على معدلات مشاركة النزلاء

إعادة التسعير

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Revinate

G2: مراجعات غير كافية

Capterra مراجعات غير كافية

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4. ALICE (الأفضل لإدارة العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Ac tlab

يشبه ALICE من Actabl وجود مساعد شخصي لعملياتك الفندقية. فهو يقوم بتركيز طلبات النزلاء وتخصيص المهام والتدبير المنزلي. ما وجدته مفيدًا بشكل خاص هو كيفية تكامله بسلاسة مع الأنظمة الحالية، مما يجعل تتبع وإدارة سير العمل أسهل دون إعادة اختراع العجلة.

أفضل ميزات ALICE

ابقَ على اطلاع دائم على عمليات التبديل الليلية من خلال تتبُّع التقدُّم من خلال عرض لوحة PM، والتي تُقدِّم نظرة عامة واضحة على جاهزية الغرفة

أنشئ تذاكر مخصصة داخل كل محادثة مع النزلاء لإدارة الطلبات دون عناء

نظِّم قاعدة بيانات مُنسَّقة للبائعين المحليين والمطاعم والمعالم السياحية الموثوق بها المدعومة من "أماكن Google

قم بدمج OpenTable بسلاسة داخل Actabl لإجراء حجوزات الطعام للنزلاء وتأكيدها وتعديلها دون عناء

قيود ALICE

تميل ALICE إلى توليد العديد من الإشعارات، وهو أمر مربك ومربك

تسعير ALICE

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات ALICE

G2: مراجعات غير كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن ALICE

لقد تم تحسين اتصالاتنا بشكل كبير من حيث التوقيت والقدرة على إنشاء التذاكر وإدارتها وحلها عبر مجموعة متنوعة من قنوات الاتصال.

لقد تم تحسين اتصالاتنا بشكل كبير من حيث التوقيت والقدرة على إنشاء التذاكر وإدارتها وحلها عبر مجموعة متنوعة من قنوات الاتصال.

👀 هل تعلم؟ تُظهر بيانات الاستطلاع الأخيرة أن حماس المستهلكين للذكاء الاصطناعي (AI) يفوق تبني الشركات له.

5. خط النزلاء (الأفضل لإدارة الممتلكات)

عبر صوفيا باغانيسي

في مجال الضيافة، يعني الحفاظ على القدرة التنافسية في الضيافة تعديل الأسعار باستمرار لتتناسب مع الطلب. يعمل Guestline على تبسيط ذلك. إنه نظام إدارة ممتلكات مدعوم بالذكاء الاصطناعي يعمل على أتمتة استراتيجيات التسعير وتحسين توافر الغرف عبر منصات الحجز المختلفة. تتيح ميزات تعديل الأسعار في الوقت الفعلي إمكانية التسعير الديناميكي بناءً على الطلب.

أفضل ميزات خط النزلاء

راقب أسعار المنافسين واضبط أسعار فندقك بشكل ديناميكي للحفاظ على قدرتك التنافسية

تقييم الطلب على الغرف في الوقت الفعلي للتوصية بتعديل الأسعار

أتمتة تسوية المدفوعات من خلال التقارير اليومية والكشوف الموحدة باستخدام GuestPay

استخدم نظام Rezlynx PMS لإدارة تخصيصات الغرف، وتسجيل مشكلات الصيانة، وتتبُّع مخزون الغرف في مكان واحد

قيود خط النزلاء

يتميز Guestline بخيارات تخصيص محدودة، مما يجعل الأمر صعباً بالنسبة للفنادق ذات العلامات التجارية أو الاحتياجات التشغيلية الخاصة

التحديثات المنتظمة ضرورية للحفاظ على الأداء

تسعير خط النزلاء

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات خط النزلاء

G2: مراجعات غير كافية

Capterra مراجعات غير كافية

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6. كيبسو (الأفضل للاتصالات الموحدة)

عبر كيبسو

تساعد المراسلة الفورية من Kipsu على تحسين التواصل مع النزلاء، وتمكين فرق العمل من خلق لحظات خدمة أكثر خصوصية واستجابة. سواء من خلال المراسلة الفورية مع النزلاء أو من خلال التحليلات الثاقبة التي توجه تحسينات الخدمة، تقدم Kipsu حلاً لتحسين آداب خدمة العملاء.

أفضل ميزات Kipsu

وحِّد التواصل من خلال الجمع بين الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي

قدِّم خدمات مخصصة للنزلاء من خلال ميزات الأجنحة الكاملة المصممة للفنادق الفاخرة

تفاعل مع النزلاء في كل مرحلة، بدءاً من مرحلة ما قبل الوصول إلى الفندق وحتى ما بعد تسجيل الخروج

استجب بشكل استباقي من خلال تلقي تنبيهات عند ظهور مشكلات، مما يمنح فريقك السبق في تحويل مشكلة محتملة إلى تجربة إيجابية

قيود كيبسو

واجه المستخدمون أخطاء في الاتصال من حين لآخر، مثل التحذيرات "غير آمن"، والتي يمكن أن تكون محبطة وتعطل الاتصال

هناك تحديات تتعلق بإعدادات التكامل المعقدة، خاصةً عند المزامنة مع أنظمة الطرف الثالث أو البرامج القديمة

أسعار كيبسو

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات كيبسو

G2: المراجعات غير متوفرة

Capterra مراجعات غير كافية

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Kipsu

إنه حل رائع لأصحاب الفنادق للتواصل المباشر مع عملائهم، وهو حل رائع وسهل الاستخدام وسعره جيد. يمكن أن يكون التواصل لخيارات مختلفة.

إنه حل رائع لأصحاب الفنادق للتواصل المباشر مع عملائهم، وهو حل رائع وسهل الاستخدام وسعره جيد. يمكن أن يكون التواصل لخيارات مختلفة.

7. AskSuite (الأفضل لدعم النزلاء القائم على الذكاء الاصطناعي)

عبر AskSuite

AskSuite ليس مجرد روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي. إنها منصة بديهية تُبسِّط عمليات الفندق، وتُحسِّن مشاركة النزلاء، وتزيد من كفاءة الحجز، كل ذلك مع التكامل بسلاسة مع مجموعة التقنيات الموجودة لديك.

أفضل ميزات AskSuite

احصل على العملاء المحتملين وتابعهم تلقائياً، وأضف استفسارات النزلاء إلى نظام إدارة علاقات العملاء لديك وحفِّز الردود في الوقت المناسب لزيادة فرص الحجز

يمكنك إنشاء عروض أسعار في الوقت الفعلي للنزلاء باستخدام تقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتكيف مع توافر الغرف والأسعار

سرّع من أوقات الاستجابة من خلال أتمتة تفاعلات النزلاء عبر منصات متعددة (الدردشة عبر الويب، واتساب، واتساب، إنستغرام، إلخ)

قيود AskSuite

في حين أن Asksuite يوفر تكاملاً وأتمتة قويين، إلا أنه قد يفتقر إلى المرونة اللازمة لمتطلبات الأعمال الفندقية المتخصصة

قد يتطلب إعداد Asksuite جهداً أولياً كبيراً

أسعار AskSuite

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات AkSuite

G2: مراجعات غير كافية

Capterra: المراجعات غير متوفرة

👀 هل تعلم؟ يستخدم فندق كوزموبوليتان في لاس فيغاس روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي يُدعى روز، مما يسمح للضيوف بإرسال رسائل نصية للمساعدة في مهام مثل حجز حجوزات المطاعم أو الحصول على نصائح سريعة عن المدينة.

8. StayNTouch (الأفضل لإدارة الفنادق عبر الهاتف المحمول أولاً)

عبر StayNTouch

يتيح نظام StayNTouch للنزلاء تسجيل الوصول على هواتفهم أو في كشك، حتى يتمكنوا من تخطي طابور الانتظار والوصول إلى غرفهم بسرعة فائقة - مما يجعل إقامتهم أكثر متعة. يجعل نظام إدارة الممتلكات البديهي القائم على الحوسبة السحابية إدارة الفندق أبسط بكثير.

أفضل ميزات StayNTouch

تكامل مع أكثر من 1200 حل خارجي لتجربة إدارة فندقية قابلة للتخصيص

تواصل بسلاسة مع منصات الحجز الرئيسية ووكالات السفر عبر الإنترنت، مثل Agoda وBooking. مما يسمح لك بتقليل الحجوزات الزائدة وزيادة معدلات الإشغال

قلل أوقات الانتظار في الردهة من خلال تقديم خدمة تسجيل الوصول الذاتي عبر الهاتف المحمول، مما يتيح للنزلاء الذهاب مباشرةً إلى غرفهم

قيود StayNTouch

قد تكون تقارير StayNTouch المالية جامدة بعض الشيء وتفتقر إلى التخصيص الذي تحتاجه بعض الفنادق

تطبيق الهاتف المحمول مفيد للمهام الأساسية ولكنه يفتقر إلى الصورة الكاملة. على سبيل المثال، لا يمكنك الوصول إلى استفسارات النزلاء التفصيلية أو تشغيل تقارير محددة من واجهة الهاتف المحمول

تسعير StayNTouch

StaynTouch PMS: 12 دولارًا شهريًا للغرفة الواحدة

StaynTouch 2. 0: 17$/شهرًا للغرفة الواحدة

تقييمات ومراجعات StayNTouch

G2: 4. 4/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن StayNTouch

لقد بدأنا باستخدام StaynTouch عند افتتاح فندقنا البوتيكي وقمنا منذ ذلك الحين بتعميمه على فندقينا الآخرين. وقد أصبح الإعداد الأولي سهلاً من خلال طاقم التدريب الخبير الذي ظل متاحاً. إن وجود جهة اتصال مخصصة يجعل من السهل تلبية جميع احتياجاتنا. كما أننا نستمتع أيضاً بالقدرة على تحديد الصفحة الرئيسية وفقاً لاحتياجات المستخدم، بالإضافة إلى خيارات إعداد التقارير والتكاملات الواسعة.

لقد بدأنا باستخدام StaynTouch عند افتتاح فندقنا البوتيكي وقمنا منذ ذلك الحين بتعميمه على فندقينا الآخرين. وقد أصبح الإعداد الأولي سهلاً من خلال طاقم التدريب الخبير الذي ظل متاحاً. إن وجود جهة اتصال مخصصة يجعل من السهل تلبية جميع احتياجاتنا. كما أننا نستمتع أيضاً بالقدرة على تحديد الصفحة الرئيسية وفقاً لاحتياجات المستخدم، بالإضافة إلى خيارات إعداد التقارير والتكاملات الواسعة.

اقرأ أيضًا: كيفية تطبيق الرعاية الفائقة في خدمة العملاء

9. حلول الإيرادات IDeaS (الأفضل لإدارة الإيرادات)

عبر IdeaS

من تحديد أسعار الغرف المثلى إلى تقديم تنبؤات دقيقة للطلب، تعمل حلول IDeaS Revenue Solutions على تبسيط إدارة الإيرادات. تعمل رؤاها المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتوصيات البيانات الدقيقة على تمكين الفنادق من جذب النزلاء المثاليين بأفضل الأسعار.

يمكنك إجراء عمليات محاكاة للسيناريوهات من خلال اختبار تغييرات الأسعار والاستراتيجيات المحتملة من خلال تحليل "ماذا لو"، وفهم التأثيرات المحتملة قبل التنفيذ.

أفضل ميزات IDeaS Revenue

استخدم نمذجة الأسعار المتقدمة لمطابقة اتجاهات الطلب ونوافذ الحجز

زيادة دقة التنبؤات من خلال الاستفادة من خوارزميات التعلُّم الآلي التي تلتقط الاتجاهات الموسمية والتغيرات في أيام الأسبوع وتأثيرات الأحداث المحلية

قم بإدارة العديد من العقارات بسلاسة من خلال لوحات التحكم المركزية التي توفر رؤى في الوقت الفعلي عبر محفظتك

قيود حلول IDeaS لحلول الإيرادات

قد يكون الإعداد مستهلكاً للوقت ومعقداً، خاصةً في البداية، ويتطلب الكثير من الضبط الدقيق للعمل على النحو الأمثل

خيارات إعداد التقارير المخصصة محدودة إلى حد ما، مما قد يكون محبطاً إذا كنت تبحث عن رؤى محددة ومفصلة أو طرق عرض فريدة للبيانات

أسعار حلول الإيرادات من IdeaS Revenue Solutions

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات IdeaS Revenue Solutions

G2: مراجعات غير كافية

Capterra مراجعات غير كافية

10. RoomRaccoon (الأفضل لإدارة المكاتب الأمامية)

عبر RoomRaccoon

قد يكون RoomRaccoon هو المنصة الشاملة التي تحتاجها لتبسيط عملياتك الفندقية. فمع وجود كل شيء في مكان واحد، تعمل المنصة على تبسيط اتصالات النزلاء وتعيين الموظفين واستراتيجيات التسعير دون عناء - مما يجعل الإدارة أكثر سلاسة من أي وقت مضى.

أفضل ميزات Room Raccoon

تمتع بالوصول إلى التحليلات في الوقت الفعلي واتخذ قرارات أكثر ذكاءً في إدارة العمليات التجارية بشأن معدلات الإشغال وإدارة إيرادات الفنادق واتجاهات الحجز

عزِّز الحجوزات المباشرة باستخدام محرك حجز قابل للتخصيص يقلل من الاعتماد على وكالات السفر عبر الإنترنت التابعة لجهات خارجية

استخدم نظام إدارة الممتلكات لأتمتة عمليات مكتب الاستقبال ومراقبة العمليات المكتبية

ادمج برامج المحاسبة، مثل QuickBooks وXero، لإنشاء تقارير مالية آلية

قيود راكون الغرف

تواجه الأداة أحياناً تأخيرات في حفظ البيانات وتحديثها، خاصةً خلال ساعات الذروة

عمليات التكامل مع خدمات الجهات الخارجية محدودة

تسعير غرفة الراكون

الدخول 226 دولاراً شهرياً للغرفة الواحدة

بداية 287 دولاراً شهرياً للغرفة الواحدة

القسط: 424 دولاراً شهرياً للغرفة الواحدة

المؤسسات: 593 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل غرفة

تقييمات ومراجعات راكون الغرف

G2: مراجعات غير كافية

Capterra: 4. 1/5 (أكثر من 55 تقييمًا)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Room Raccoon

المنتج سهل وبسيط في الاستخدام، وموثوق به للغاية، ولم نواجه أي مشاكل فنية، ويعمل محرك الحجز والاتصالات مع OTA بشكل مثالي.

المنتج سهل وبسيط في الاستخدام، وموثوق به للغاية، ولم نواجه أي مشاكل فنية، ويعمل محرك الحجز والاتصالات مع OTA بشكل مثالي.

إعادة تعريف الضيافة في عصر الذكاء الاصطناعي مع ClickUp

لم يعد تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي أمراً اختيارياً لأي شخص في مجال الضيافة، بل أصبح ضرورياً للبقاء في المنافسة. لا يقتصر دور أدوات الذكاء الاصطناعي للفنادق على تحسين الكفاءة فحسب، بل يتعلق بخلق تجارب شخصية يقدرها النزلاء حقًا.

تتميز أدوات مثل ClickUp بتقديم حلول إدارية شاملة. فهي تمزج بين الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والواجهات سهلة الاستخدام لإدارة كل شيء بسهولة في مكان واحد، بدءاً من المهام اليومية وحتى طلبات النزلاء.

هل أنت مستعد للارتقاء بمستواك في مجال الضيافة؟

اشترك في ClickUp اليوم!