أفضل 15 مدونة لإدارة المنتجات للحصول على رؤى في المجال

تتحرك إدارة المنتجات بسرعة. في أحد الأيام، تقوم بتحسين خارطة الطريق الخاصة بك؛ وفي اليوم التالي، تقوم بتأمين موافقة أصحاب المصلحة - كل ذلك مع مواكبة الاتجاهات والأدوات وأفضل الممارسات الناشئة.

في ظل وجود الكثير من الأمور التي يجب التعامل معها، قد يبدو البقاء على اطلاع أمرًا مربكًا، ولكن الموارد الصحيحة تحدث فرقًا كبيرًا.

من صقل استراتيجيتك إلى تحسين التواصل، تقدم أفضل المدونات رؤى الخبراء ونصائح قابلة للتنفيذ ودراسات حالة واقعية لمساعدتك على التطور كمدير منتج.

سواء كنت محترفًا متمرسًا أو مبتدئًا، فقد جمعنا لك أفضل مدونات إدارة المنتجات التي يجب أن تكون في قائمة القراءة لكل مدير منتج.

هذه فرصتك للتعلم من ألمع العقول في مجال التكنولوجيا!

⏰ ملخص 60 ثانية فيما يلي بعض من أفضل مدونات إدارة المنتجات لمساعدتك على البقاء على اطلاع، وصقل مهاراتك، واكتساب رؤى قابلة للتنفيذ من شأنها أن ترفع من استراتيجية المنتج واتخاذ القرارات. ClickUp: الأفضل لأدوات الإنتاجية الشاملة مع رؤى حول إدارة المنتجات الأفضل لأدوات الإنتاجية الشاملة مع رؤى حول إدارة المنتجات

نشرة ليني الإخبارية: الأفضل للحصول على نصائح أسبوعية حول بناء المنتجات، وقيادة النمو، وتسريع حياتك المهنية

مدير المنتج: الأفضل للحصول على أدلة إرشادية خطوة بخطوة وأفضل الممارسات لمهارات مدير المنتج الأساسية

رومان بيشلر: الأفضل للحصول على رؤى حول استراتيجية المنتج ومنهجيات أجايل

SVPG: الأفضل للحصول على وجهات نظر الخبراء حول قيادة المنتج واستراتيجيته

مدونة The Product Folks: الأفضل للحصول على رؤى المجتمع ومعارف مديري المنتجات المنسقة

Mind the Product: الأفضل للحصول على رؤى شاملة حول المنتج مدعومة بدراسات حالة واقعية

مراجعة الجولة الأولى: الأفضل لدروس على مستوى المؤسسين حول إدارة المنتجات والقيادة وتوسيع نطاق الشركات الناشئة

إدارة المنتجات: الأفضل للحصول على رؤى حول الجانب التقني لهندسة المنتجات

اسأل جيب: الأفضل للحصول على نصائح صريحة حول إدارة المنتجات

إنتركوم الداخلي: الأفضل للاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المنتجات التي تركز على العملاء

أفضل دروس في القيادة من مدير منتج متمرس* أفضل دروس في القيادة من مدير منتج متمرس

تحالف المنتجات: الأفضل للحصول على وجهات نظر متنوعة من مجتمع المنتجات

بندو: الأفضل للحصول على رؤى تستند إلى البيانات في قرارات المنتج

حديث المنتج: الأفضل للاستراتيجيات المتعلقة بالاكتشاف المستمر وأبحاث المستخدمين

أفضل 15 مدونة لإدارة المنتجات يجب متابعتها في 2025

1. كليك أب

مدونة ClickUp لإدارة المنتجات هي مصدر لا بد من متابعته لجميع مديري المنتجات. من استكشاف أساسيات إدارة المنتجات إلى تقديم نصائح متقدمة حول مواءمة الفريق وإدارة أصحاب المصلحة، تقدم مدونة ClickUp مقالات مفصلة تغطي مجموعة واسعة من المواضيع.

سواء كنت جديدًا في مجال إدارة المنتجات أو تتطلع إلى صقل مهاراتك، ستجد رؤى حول مواضيع رئيسية، بما في ذلك:

العثور على لحظة AHA لمنتجك

إدارة رحلة المنتج

أطر تحديد الأولويات

تحديد معايير قبول واضحة

فهم منهجيات Agile و Scrum و SAFe وتطبيقها

قم بتبسيط دورة سباق السرعة من خلال جمع كل اتصالات الفريق ومعرفته في مكان واحد باستخدام ClickUp

بالإضافة إلى مدونتها الثاقبة، تقدم ClickUp مجموعة من الأدوات الفعالة المصممة لتبسيط عمليات إدارة المنتجات.

مع برنامج ClickUp لإدارة المنتجات ، المصمم خصيصًا لتعزيز كفاءة مديري المنتجات، يمكنك إدارة سير عمل فريقك دون عناء، وتحديد أولويات الميزات، وتبسيط إدارة سباقات السرعة، والحفاظ على توافق أصحاب المصلحة - كل ذلك ضمن منصة مركزية واحدة.

إليك الطريقة:

إدارة سباقات السرعة المبسطة: تسهّل إدارة سباقات السرعة من ClickUp تنظيم سباقات السرعة بكفاءة، وتتبع التقدم، وإدارة الامتداد، ودعم حلقات التغذية الراجعة الفعالة لأصحاب المصلحة

خرائط طريق منظمة للمنتجات: تتيح البنية الهرمية للأداة تنظيمًا واضحًا لخريطة طريق المنتجات، مما يجعل إدارة المشروع والتواصل مركزيًا من أجل عناصر العمل المركزة

إدارة مرنة للملحمة والمهام الفرعية: تسمح المهام الفرعية بتقسيم المهام بشكل دقيق داخل الملحمة، مما يتيح تخصيص سباق سريع مرن دون نقل الملحمة بأكملها، مما يعزز تخطيط قصة المستخدم

إنشاء موجز المنتج بشكل مركزي: يدعم ClickUp Docs إنشاء موجزات شاملة للمنتجات، مما يعزز المتطلبات لتحسين التواصل مع الفرق الهندسية وأصحاب المصلحة

رؤية محسّنة للبيانات: توفر الحقول المخصصة في ClickUp و ClickUp Dashboards إدارة بيانات مفصلة للاختبار والتطوير ونقاط سكروم، مما يوفر رؤى قابلة للتنفيذ لتقدم السباق السريع والوقوف اليومي

تواصل سلس: من التعليقات المخصصة في المهام إلى المراسلة المدمجة عبر ClickUp Chat، تتيح لك المنصة مركزية جميع أعمالك ومحادثاتك المتعلقة بالعمل في منصة واحدة

عندما يحين الوقت لتبسيط خارطة طريق منتجك، يمكّنك نموذج خارطة طريق المنتج ClickUp's Product Roadmap من تصور الملاحم ومسابقات السرعة والأولويات في مساحة مشتركة.

احصل على نموذج مجاني قم بتخطيط وتتبع وإدارة تطوير المنتج باستخدام قالب خارطة طريق المنتج من ClickUp

هذه الأداة مفيدة بشكل خاص لإبقاء أصحاب المصلحة على اطلاع على المعالم الرئيسية أو تعديل الأولويات مع تغير الجداول الزمنية.

لقد كان مهندسونا ومديرو المنتجات لدينا غارقين في تحديثات الحالة اليدوية بين Jira والأدوات الأخرى. باستخدام ClickUp، استعدنا ساعات من الوقت الضائع في المهام المكررة. والأفضل من ذلك، قمنا بتسريع إصدارات المنتج من خلال تحسين تسليم العمل بين ضمان الجودة والكتابة التقنية والتسويق

لقد كان مهندسونا ومديرو المنتجات لدينا غارقين في تحديثات الحالة اليدوية بين Jira والأدوات الأخرى. باستخدام ClickUp، استعدنا ساعات من الوقت الضائع في المهام المكررة. والأفضل من ذلك، قمنا بتسريع إصدارات المنتج من خلال تحسين تسليم العمل بين ضمان الجودة والكتابة التقنية والتسويق

أفضل مدونات إدارة المنتجات من ClickUp: خارطة طريق المنتج: أمثلة وكيفية إنشاء واحدة

كيفية إجراء تحليل SWOT للمنتج للحصول على رؤى استراتيجية

كيفية إدارة دورة حياة المنتج لتحقيق النجاح على المدى الطويل

كيف تجد اللحظة الفارقة لمنتجك (+ أمثلة)

2. نشرة ليني الإخبارية

عبر نشرة ليني الإخبارية

هذه المدونة Substack هي من بنات أفكار ليني راشيتسكي، وهو مستثمر ملاك نشط ومستشار منتجات عمل سابقاً مع Airbnb وNeustar. تغطي نشرة ليني الإخبارية مجموعة من المواضيع، مثل:

نصائح لاكتساب العملاء

أمثلة على خارطة طريق المنتج

استراتيجيات ملاءمة المنتج للسوق

التعاون في هندسة المنتجات

تستند الأفكار التي تمت مشاركتها إلى البيانات، وتحول حتى أكثر تحديات إدارة المنتجات تعقيدًا إلى نتائج قابلة للتنفيذ.

يستضيف راتشيتسكي أيضًا بودكاست ليني، حيث يُجري مقابلات مع مؤسسي الشركات الناشئة ومديري المنتجات، ويستخلص تجاربهم ودروسهم في نصائح عملية لجمهوره.

وبالإضافة إلى الكتابة والبودكاست، يدير مجتمع "أصدقاء نشرة ليني الإخبارية" على موقع Slack، وهي مساحة حصرية للمشتركين المدفوعين. يقدم هذا المجتمع:

مدونات AMAs المباشرة

نوادي الكتب

برامج الإرشاد

ورش عمل تفاعلية

🌟 🌟 USP: نشرة ليني الإخبارية هي منجم ذهب للتواصل والتعلم المستمر. فهي تتخطى الجانب النظري لتقدم استراتيجيات وأطر عمل ملموسة قائمة على البيانات وقابلة للتطبيق مباشرةً على تحديات إدارة المنتجات في العالم الحقيقي.

3. مدير المنتج

عبر مدير المنتج

إذا كنت تتعامل مع تحديات توسيع نطاق منتج SaaS معتمد، فإن مدير المنتج هو المورد الذي تحتاجه. تتجاوز هذه المنصة، التي أسستها هانا كلارك، محتوى مديري المنتجات المبتدئين، حيث تلبي احتياجات قادة المنتجات الرقمية الذين يتطلعون إلى تسريع النمو بعد تحقيق ملاءمة المنتج للسوق.

تقدم مدونة مدير المنتج محتوى ثاقباً وقابلاً للتنفيذ لمديري المنتجات على جميع المستويات، وتغطي موضوعات مثل:

الاتجاهات الناشئة لتجربة المستخدم والذكاء الاصطناعي

منهجيات سكروم وأجايل

استراتيجيات نمو وتسعير SaaS

🌟 USP: مع التركيز القوي على توسيع نطاق المنتجات المصادق عليها، توفر هذه المدونة الأدوات والأطر والرؤى لمساعدة مديري المنتجات على ضبط أفضل منتجاتهم وتحسين استراتيجية المنتجات، والتنقل بثقة في تمويل السلسلة ب وما بعدها.

4. رومان بيشلر

عبر رومان بيشلر

تُعد مدونة رومان بيشلر موردًا رئيسيًا في مجال إدارة المنتجات، حيث تقدم خبرة عميقة في استراتيجية المنتج وتجربة المستخدم وإدارة الأعمال المتراكمة. وباعتباره مؤلف كتاب استراتيجية: استراتيجية المنتج وممارسات خارطة طريق المنتج للعصر الرقمي، يشتهر بيشلر برؤاه العملية القابلة للتنفيذ التي تساعد مديري المنتجات على تحسين نهجهم ودفع عجلة تطوير المنتجات المؤثرة.

تغطي مدوناته مجموعة واسعة من موضوعات إدارة المنتجات، بما في ذلك:

الإدارة الفعالة لأنواع مختلفة من مديري المنتجات

بناء التعاطف وتعزيزه داخل فرق المنتجات

إنشاء لوحات رؤية قوية لدورة حياة المنتج

تأمين موافقة أصحاب المصلحة ومواءمتهم

كما يشارك بيشلر أيضاً أفضل الممارسات للتغلب على تحديات العصر الرقمي، مؤكداً على الحاجة إلى المرونة والتواصل الواضح واستراتيجية قوية للمنتج.

🌟 USP: بالنسبة لأولئك الذين يفضلون المحتوى السمعي والبصري، يقدم بيشلر مقاطع فيديو مسجلة وبودكاست - مما يجعل خبرته متاحة بسهولة في أشكال مختلفة. والجزء الأفضل؟ كل محتواه القيّم متاح مجانًا

5. مجموعة منتجات وادي السيليكون (SVGP)

عبر SVPG

مقالات SVPG لا بد من قراءتها لأي متخصص في إدارة المنتجات. أسّسها مارتي كاجان، وهو أسطورة حقيقية في إدارة المنتجات والذي كان له أدوار مهمة في شركات مثل HP وNetscape وEBay، وتحتل SVPG موقع الصدارة في قيادة الفكر في إدارة المنتجات.

تشتهر مدونة SVPG بتقديم محتوى عملي واستراتيجي للغاية يلقى صدى عميقاً لدى مديري المنتجات الذين يتنقلون في تعقيدات عالم المنتجات الرقمية، خاصةً أثناء قيامهم بتوسيع نطاق الفرق والمشاريع. تغطي المدونة مجموعة واسعة من الموضوعات الهامة، بما في ذلك:

تحولات المشاريع: فهم رحلة توسيع نطاق فرق المنتجات وتطويرها

اختبار نموذج المنتج: كيفية إنشاء نماذج المنتج وتكرارها للتحقق من صحة افتراضات العمل

عمليات المنتج: أفضل الممارسات لبناء أطر عمل تشغيلية تدعم فرق العمل عالية الأداء

مع أكثر من 50 عامًا من الخبرة المجمعة لمؤسسيها والمساهمين فيها، توفر SVPG إرشادات أساسية لمن يشغلون أدوارًا مختلفة في مجال المنتجات، سواء كنت مديرًا تنفيذيًا أو قائد منتج أو شخصًا يعمل في الخنادق في الخطوط الأمامية للمنتج.

🌟 🌟 USP: للحصول على رؤى أعمق، يمكنك استكشاف "المنتج هو الصعب: مجموعة صناديق SVPG، وهي سلسلة من أربعة كتب ثاقبة من تأليف مارتي كاجان وفريق العمل في SVPG. تقدم هذه الكتب رؤى حول ما يلي: إدارة فرق المنتجات

تسويق المنتجات التقنية

الانتقال إلى نموذج تشغيل يركز على المنتج

📮ClickUp Insight: بينما يرد 60% من العاملين على الرسائل الفورية في أقل من 10 دقائق، يستغرق 15% منهم أكثر من ساعتين للرد. يمكن أن يؤدي هذا المزيج من الردود السريعة والردود المتأخرة إلى خلق فجوات في التواصل وإبطاء التعاون. باستخدام ClickUp، ستجد جميع رسائلك ومهامك وتحديثاتك في مكان واحد، مما يضمن عدم ترك أي محادثة معلّقة، ويبقى الجميع متزامناً، بغض النظر عن مدى سرعة - أو بطء - الردود.

6. مدونات مديري المنتجات

عبر The Product Folks

The Product Folks Folks هو مجتمع يحركه المتطوعون من مديري المنتجات. تأسس في بنغالورو، ويضم أكثر من 100,000 عضو ويصل محتواه إلى حوالي مليون شخص.

تقدم المدونة، وهي مركز مليء بالقيمة لمحترفي المنتجات الطموحين والمبتدئين، منظورًا فريدًا من نوعه يركز على الناس أولاً في عالم إدارة المنتجات. تتخطى المدونة الحمل النظري الزائد وتقدم محتوى عمليًا لمساعدتك على بناء المهارات.

وقد سهلت المنظمة أكثر من 500 عملية انتقال وظيفي واستضافت أكثر من 200 فعالية، بدعم من فريق يضم أكثر من 50 متطوعاً.

تشمل الموضوعات الرئيسية هنا ما يلي:

دراسات حالة مديري المنتجات وأدلة العمل

استراتيجيات إدارة المنتجات

خرائط الطريق الوظيفي

🌟 🌟 USP: توقع رؤى تم اختبارها في المعركة، ومسارات تعليمية منظمة، ونهج لا معنى له لإتقان إدارة المنتجات.

7. اهتم بالمنتج

عبر Mind the Product

Mind the Product هي واحدة من أكبر مجتمعات إدارة المنتجات في العالم، وتعد مدونتها أساسية لأي شخص جاد في إدارة المنتجات. تقدم هذه المدونة مزيجًا من الرؤى التكتيكية والاستراتيجية من خلال قائمة من المساهمين الخبراء والتعمق في قيادة المنتج.

ولكن الأمر لا يتعلق فقط بالمحتوى. ففعاليات Mind the Product's هي حجر الزاوية في مساهمتها في مجتمع إدارة المنتجات، حيث تبرز فعاليتها الرئيسية #mtpcon#، تعتبر الفعالية الرئيسية التي تنظمها بمثابة تجمع رئيسي. يستقطب مؤتمر #mtpcon، الذي يُعقد في مراكز عالمية مثل لندن وسان فرانسيسكو، جمهوراً متنوعاً، من مديري المنتجات المبتدئين إلى المخضرمين المخضرمين، مما يوفر منصة للتعلم والتواصل.

المواضيع الرئيسية التي تمت تغطيتها:

تقنيات النمو والتجريب

اتجاهات إدارة المنتجات

تحديد الأهداف في المنتج

🌟 🌟 USP: كما أن لديها سلسلة مقابلات افتراضية بعنوان "المنتج غير موصول"، تستكشف الاستراتيجيات والدروس والعمليات الإبداعية التي تشكل فرق المنتجات الناجحة.

8. مراجعة الجولة الأولى

عبر مراجعة الجولة الأولى

لقد أثبتت فيرست راوند ريفيو، قسم المحتوى في فيرست راوند كابيتال (شركة مشاريع في مرحلة التأسيس)، نفسها كمصدر موثوق لمؤسسي الشركات الناشئة ومديري المنتجات.

تأسست المدونة بهدف أن تكون "كلية هارفارد للأعمال للشركات الناشئة"، وهي تجمع مديري المنتجات والمؤسسين والمستثمرين لمشاركة القصص الشخصية والخبرات القيمة حول مواضيع مثل:

جمع التبرعات

تخطيط العلاقات العامة للشركات الناشئة

تحليل SWOT للمنتج

بناء التعاطف في فرق العمل

تتضمن بعض المدونات الشهيرة من مراجعة الجولة الأولى بعض المدونات الشهيرة من " " " " تخلَّ عن ليغو الخاص بك """ من تأليف مولي غراهام، والتي تسلط الضوء على أهمية التفويض في توسيع نطاق الفرق؛ "" كيف بنى الإنسان الخارق محركًا لإيجاد ملاءمة المنتج للسوق """* من تأليف راهول فوهرا، الذي يقدم نهجًا قائمًا على البيانات في إدارة المنتجات؛ أو استراتيجية التوسع في فيجما.

🌟 🌟 USP: تبرز مراجعة الجولة الأولى من خلال التركيز على جانب الأفراد في إدارة المنتجات، ومساعدة الأفراد على النمو والنجاح داخل شركاتهم.

9. قسم المنتجات

عبر قسم المنتجات

مدونة قسم المنتجات هي مركز قوي للأخبار والشروحات والرؤى الهندسية للمنتجات، وهي عبارة عن مدونة قوية للأخبار والشروحات والرؤى الهندسية للمنتجات.

موثوق بها من قبل أكثر من 45,000 مدير منتج ومصمّم ومهندس و مدير منتج من شركات مثل سبوتيفاي ونيتفليكس وأبل وأمازون، ستجد محتوى عن:

وضع المنتج ونصائح التسويق

إدارة المهام القائمة على الطاقة

التخطيط غير المتزامن

إنها مزيج مثالي من القيادة الفكرية والنصائح القابلة للتنفيذ.

🌟 🌟 USP: تغطي المدونة خطافات الويب والخدمات المصغرة ووثائق واجهة برمجة التطبيقات وأذونات تصميم SaaS، مما يجعلها ذات قيمة لمديري المنتجات الذين يحتاجون إلى فهم أكثر تقنية.

10. اسأل جيب

عبر اسأل جيب

اسأل جيب مدونة مميزة بقلم جيبسون بيدل، نائب الرئيس السابق لإدارة المنتجات في نتفليكس.

ما الذي يجعلها فريدة من نوعها؟

فهي لا تتعلق بالنصائح المنظمة بقدر ما هي تتمحور حول التأملات الهادفة وجلسات الأسئلة والأجوبة الجذابة وتأملات بيدل الشخصية وحكاياته حول المشهد المتغير لإدارة المنتجات. كما أنه يستخدم عناوين محادثة وموجزة تجعل قراءة المدونات ممتعة.

لا يخجل بيدل من معالجة الأسئلة الصعبة حول:

تطوير المنتجات والاستراتيجيات

كيفية تقديم الملاحظات البناءة وتلقيها

التعاون بين فرق المنتج والتصميم

🌟 🌟 USP: قراءة مدونة "اسأل جيب" تشعرك وكأنك تجري محادثة ودية ثاقبة مع مرشد - مليئة بالفكاهة والحكمة. المدونة متاحة للجميع مجانًا.

11. داخل إنتركوم

عبر Intercom

بصفتها شركة رائدة في عالم منتجات SaaS، أصبحت مدونة Intercom، Inside Intercom، موردًا رئيسيًا لمديري المنتجات وفرق نجاح العملاء وأي شخص يعمل مع المنتجات التقنية.

ومواكبةً للتغييرات التي تطرأ على الصناعة، وسّعت المدونة نطاق تركيزها ليشمل الآثار المترتبة على المنتجات التشغيل الآلي ووكلاء الذكاء الاصطناعي والأتمتة، مما يضمن بقاءها في طليعة الابتكار.

هل تريد أن تقرأ عن إدارة المنتجات القائمة على الذكاء الاصطناعي؟ ستساعدك Intercom على ذلك. هل تبحث عن مبادئ المنتج؟ هناك مدونة عن ذلك أيضاً.

تشمل الموضوعات الرئيسية الأخرى ما يلي:

نمو وتوسيع نطاق SaaS

أطر عملية تطوير المنتج

مستقبل دعم العملاء ونجاحهم

🌟 🌟 USP: يكرس موقع Inside Intercom جهوده لمساعدتك في بناء منتجات تحل مشاكل المستخدمين بصدق من خلال مقالات ثاقبة ومثيرة للتفكير.

12. أحضر الكعك المحلى

عبر أحضر الكعك المحلى

تقدم مدونة "أحضر الكعك"، وهي مدونة إدارة المنتجات بقلم كين نورتون - الذي قاد مبادرات المنتجات لمستندات Google والتقويم من Google والتقويم من Google Mobile Map - منظورًا جديدًا حول:

لماذا يركز مدراء المنتجات العظماء على التواصل أكثر من العملية

كيفية القيادة بدون سلطة والحصول على موافقة فرق العمل

لماذا الوعي الذاتي هو أكبر ميزة مهنية لك

وإذا كنت تتساءل عن الاسم؟ إنه يشير إلى نصيحة نورتون الشهيرة: "أحضر الكعك المحلى دائماً" - لأن اللفتات الصغيرة تقطع شوطاً طويلاً في بناء الثقة.

🌟 🌟 USP: لا يناقش نورتون أطر العمل والاستراتيجيات فحسب، بل يناقش أيضًا ما يتطلبه الأمر فعليًا للقيادة، وكيفية التعامل مع واقع إدارة المنتجات، وكيفية بناء الثقة مع فريقك أثناء التعامل مع المحادثات الصعبة وإدارة نفسك بقدر ما تدير منتجك.

13. تحالف المنتجات

عبر ائتلاف المنتجات

ائتلاف المنتجات هو منشور على مدونة Substack و Medium من تأليف جاي ستانسيل، أحد أفضل خبراء إدارة المنتجات على مستوى العالم. مهمة المدونة هي جعل المعرفة بإدارة المنتجات متاحة في جميع أنحاء العالم.

وتوفر مكتبة ضخمة من المقالات الثاقبة التي كتبها مديرو إدارة المنتجات من ذوي الخبرة وقادة الصناعة حول:

التأهيل لمديري المنتجات

تقنيات اختبار المستخدم

مخططات العمليات التشغيلية

🌟 USP: بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى تعميق معرفتهم، يقدم ائتلاف المنتجات دورات تدريبية صغيرة الحجم تؤدي إلى شهادة إتمام للمشتركين المدفوعين. كما يستضيف ستانسل أيضًا البودكاست والفعاليات المباشرة بانتظام.

14. بيندو

عبر Pendo

تعمل منصة Pendo، وهي منصة لتجربة المنتج، على تحسين التجارب الرقمية من خلال التحليلات القوية وإعادة تشغيل الجلسات والتوجيه داخل التطبيق. كما قد تتوقع، تقدم مدونات Pendo رؤى قيمة لمديري المنتجات الذين يتطلعون إلى الاستفادة من البيانات وملاحظات المستخدمين.

تغطي المدونات مواضيع رئيسية مثل:

تخصيص المنتج وحوكمته

خرائط طريق الذكاء الاصطناعي لمديري المنتجات

معايير المنتج

بالإضافة إلى ذلك، تقدم مقالات عن معايير المنتج مقارنات مفيدة، تساعد مديري إدارة المنتجات على قياس وضع منتجاتهم في السوق.

🌟 🌟 USP: تجمع Pendo بين الاستراتيجيات القوية المستندة إلى البيانات والرؤى العملية. تتخطى المدونات مجرد ميزات المنتج من خلال نشر أوراق بيضاء متعمقة ودراسات حالة عن علامات تجارية رائدة، مثل Thomson Reuters وLexisNexis، مما يسمح لمديري المنتجات بالتعلم من التطبيقات الواقعية والنتائج المثبتة. هذا المزيج من العمق التحليلي والتعلم المستند إلى دراسات الحالة يجعل مدونة Pendo منصة مفضلة لمديري المشاريع المهتمين بتحليلات المنتجات وتحسين تجربة المستخدم.

15. حديث المنتج

عبر Product Talk

تعتبر مدونة Product Talk، التي أسستها تيريزا توريس، مورداً لا يقدر بثمن لمديري المنتجات ومصممي تجربة المستخدم والمؤسسين الذين يسعون إلى تحسين عمليات بناء منتجاتهم. تستكشف توريس تعقيدات بناء المنتجات التقنية الرائعة وتقدم إرشادات واضحة حول استخدام البيانات والتجريب.

ستجد محتوى مفيداً حول:

تقنيات اختبار الافتراضات

تطبيق الاكتشاف المستمر على تجربة المستخدم

إجراء مقابلات فعالة مع العملاء

🌟 USP: تدير توريس أيضًا أكاديمية "Product Talk Academy" التي تقدم دورات وورش عمل مؤسسية مصممة لرفع مستوى فرق المنتجات.

التكريمات الشرفية

يوم في حياة مدير المنتج مليء بالتجارب المختلفة. أنت تعلم أنه ليس خطيًا أبدًا - فهو يتطور مع مرور اليوم. حتى إذا كانت لديك قائمة بمدونات إدارة المنتجات التي تغطي وجهات نظر مختلفة، فأنت تعلم كمحترف مبدع أنك بحاجة إلى المزيد.

أنت ترغب في إثارة أفكار جديدة، وتحفيز إبداعك، والتعامل مع الأمور بشكل مختلف. لذا، لماذا لا تتفرع؟ فيما يلي مدونتان إضافيتان يمكنهما تغيير الأمور.

1. شارع فارنام

عبر شارع فارنام

أولًا فارنام ستريت

هذه المدونة جوهرة مخفية للقادة الذين يرغبون في اتخاذ قرارات أفضل باستمرار. إنها مجانية وتغطي مواضيع لا وقت لها مثل اتخاذ القرارات، والتعلم المستمر، وتحسين عادات القراءة، وإيجاد الهدف.

المنشورات سهلة الفهم ومليئة بالأفكار القيمة التي يمكنك تنفيذها على الفور.

2. ستراتتشري

عبر Stratechery

التالي هو Stratechery.

فهي تجمع بين استراتيجية الأعمال والتكنولوجيا وإدارة المنتجات، وتعتبر مصدراً محترماً لفهم نماذج الأعمال التكنولوجية والاستراتيجية التنافسية وديناميكيات سوق المنتجات.

تساعد هذه المدونة، التي أسسها المحلل بن تومبسون، مديري المنتجات على التفكير مثل المديرين التنفيذيين والمستثمرين وليس مجرد التركيز على أطر العمل والتنفيذ. بالنسبة للمبتدئين، ستفهم كيف تتنافس شركات مثل Apple وGoogle وMicrosoft والشركات الناشئة وتميّزها وتحافظ على أعمالها.

تقوم Stratechery أيضاً بتحليل التحولات الرئيسية في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات كخدمة والأسواق ووسائل الإعلام من منظور مناسب لمديري المنتجات.

احصل على الموارد المناسبة في متناول يدك مع ClickUp

إدارة المنتجات الرائعة تتعلق بالتعلم بقدر ما تتعلق بالبناء.

إذا صادفتك مدونات تلقى صدى معك، فلا تتردد في الاشتراك والقراءة وتطبيق الأفكار. هناك إمدادات لا حصر لها من المعرفة وأطر العمل والإلهام لمساعدتك على تحسين مهنتك.

من الواضح أن مدونة ClickUp هي أحد هذه المدونات التي لا يجب أن تفوتك. نظرًا لأن الأداة مصممة لمحترفي المنتجات الذين يرغبون في العمل بذكاء أكبر وتحسين الإنتاجية اليومية، ستجد رؤى قيمة ونصائح الخبراء حول مجموعة متنوعة من الموضوعات. للبدء، ما عليك سوى التوجه إلى هنا.

ولكن إذا كنت مستعداً للبدء في بناء هذا المنتج المتطور بالفعل، اشترك في ClickUp، تطبيق كل شيء للعمل.