أفضل 11 بديلاً لـ Brandfolder لإدارة الأصول الرقمية

موعد الحملة قد حان، والشعار مفقود، ولا أحد يتذكر مكان وجود أحدث إصدار.

هل يبدو هذا مألوفًا؟ 📁

شخص ما يقسم أنه موجود في مجلد مشترك. شخص آخر لديه نسخة قديمة. المصمم "خارج المكتب". والآن الموعد النهائي يقترب.

يجب أن يعمل نظام إدارة الأصول الرقمية (DAM) الجيد على تبسيط التعاون، وليس زيادة الفوضى. Brandfolder هو خيار شائع، ولكنه ليس الخيار الوحيد. إذا كنت تريد أتمتة أفضل أو تعاونًا سلسًا أو أسعارًا أكثر مرونة، فهناك الكثير من بدائل Brandfolder التي تستحق الاستكشاف.

دعنا نحلل أفضل الخيارات للحفاظ على تنظيم أصولك ومواصلة عمل فريقك. 🙌🏼

على الرغم من أن Brandfolder أداة DAM قوية، إلا أنها قد لا تلبي احتياجات جميع الفرق.

إليك نقاط ضعف Brandfolder وما يجب أن يقدمه نظام إدارة الأصول الرقمية (DAM) الحديث بدلاً منه.

Brandfolder ليس الخيار الوحيد لأنظمة إدارة الأصول الرقمية. سواء كنت تبحث عن أسعار أفضل أو مزيد من التخصيص أو ميزات متقدمة، هناك الكثير من البدائل التي يمكن أن تلبي احتياجاتك.

دعنا نستكشف أفضل الخيارات التي يمكنك أخذها في الاعتبار. 📑

لا ينبغي أن تقتصر إدارة الأصول الرقمية على التخزين فحسب، بل يجب أن تعمل على تبسيط سير عمل المحتوى بالكامل. سواء كنت تطلق حملة جديدة أو تدير اتساق العلامة التجارية عبر الفرق، يساعدك ClickUp على الانتقال من إنشاء الأصول إلى التنفيذ دون الحاجة إلى تبديل الأدوات.

باعتباره التطبيق الشامل للعمل، يعد ClickUp أفضل بديل لـ Brandfolder. فهو يجمع بين تخزين الملفات والتوثيق وإدارة المهام والبحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي في منصة واحدة، بحيث تظل أصولك في المكان الذي يتم فيه العمل بالفعل.

تخزن معظم أدوات DAM الأصول، ولكن ماذا عن الملخصات والمسودات أو وثائق الاستراتيجية المصاحبة لها؟ باستخدام ClickUp Docs ، يمكنك إنشاء المحتوى وتحريره والتعاون عليه في الوقت الفعلي، مباشرةً داخل مساحة مشروعك.

هل تحتاج إلى صياغة استراتيجية لوسائل التواصل الاجتماعي؟ افتح مستندًا، وأضف المحتوى الخاص بك، وأدرج نماذج التصميم، وقم بتمييز زملائك في الفريق للحصول على تعليقات سريعة. تظل المستندات مرتبطة بالمهام ذات الصلة، بحيث يتم ربط كل تحديث بالسياق.

يمكنك أيضًا جعل المستندات متاحة للجمهور، مما يجعلها مثالية لمشاركة مجموعات العلامات التجارية أو ملخصات الحملات مع العملاء أو المستقلين. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأنها موجودة داخل التسلسل الهرمي المنظم لـ ClickUp، فإن العثور على المحتوى المناسب سريع وبديهي.

يعمل ClickUp أيضًا كنظام لإدارة المعرفة، مما يسهل إنشاء مواقع ويكي ومراكز التوجيه ومسارد الأصول مع صفحات متداخلة وروابط ذكية.

هل سئمت من البحث في المجلدات والدردشات ورسائل البريد الإلكتروني المتناثرة لمجرد العثور على أصل واحد؟

يقضي ClickUp Connected Search على الفوضى من خلال فهرسة مساحة العمل بالكامل — من المستندات والمهام إلى التعليقات والمرفقات. ما عليك سوى كتابة كلمة رئيسية، وستظهر لك على الفور ما تحتاج إليه — حتى لو نسيت مكان تخزينه.

هذا يجعل ClickUp أكثر من مجرد حل للتخزين — إنه محرك البحث الداخلي لفريقك.

حتى أفضل الأنظمة المنظمة تتعطل عندما تكون سير العمل يدوية. وهنا يأتي دور ClickUp Brain .

يأخذ ClickUp Brain الأمور إلى أبعد من ذلك من خلال التعامل مع إنشاء المحتوى والأتمتة نيابة عنك. فهو يفهم اللغة الطبيعية، لذا يمكنك إنشاء المحتوى وتلخيص المعلومات وأتمتة سير العمل باستخدام تعليمات بسيطة.

لنفترض أنك بحاجة إلى إرسال بريد إلكتروني لإطلاق منتج جديد. يمكنك كتابة: "اكتب بريدًا إلكترونيًا احترافيًا للإعلان عن إطلاق المنتج الجديد لشركة XYZ Corp". سيقوم ClickUp Brain بإنشاء مسودة منظمة على الفور، مما يوفر لك الوقت.

كما يساعد في إعداد ClickUp Automations.

على سبيل المثال، يمكنك أن تقول: "عندما تتم الموافقة على أحد أصول التصميم، انقل المهمة إلى "تم الانتهاء" وأبلغ فريق التسويق. " يقوم المساعد الذكي بتكوين سير العمل هذا تلقائيًا، مما يلغي الحاجة إلى التحديثات اليدوية.

تعد البيانات الوصفية عصب الحياة لأي نظام DAM. يتيح لك ClickUp تجاوز عملية وضع العلامات البسيطة باستخدام الحقول المخصصة المصممة خصيصًا لتناسب سير عملك.

تتبع حقوق الاستخدام وحالة الموافقة ومدى ملاءمة الحملة أو نوع الأصل، كل ذلك من داخل مساحة العمل الخاصة بك. يمكنك حتى تصفية هذه السمات أو أتمتتها أو تصورها في لوحات المعلومات والتقارير.

على سبيل المثال، يمكن لمدير الإبداع عرض جميع الأصول "المعتمدة للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي" المستحقة هذا الأسبوع تلقائيًا وتشغيل سير عمل التسليم.

يساعد قالب ClickUp Asset Management الفرق على تنظيم الملفات وتتبع حالة الأصول وتقليل عمليات التسليم اليدوية دون الحاجة إلى إنشاء أنظمة من الصفر.

إنه نظام جاهز لبدء إدارة الأصول وسير العمل المرتبط بها على الفور.

بشكل عام، تم تصميم ClickUp ليحل محل أدوات متعددة بمنصة واحدة موحدة، ويساعد الفرق على إدارة الأصول الرقمية وتتبع المشاريع والتعاون عبر المحتوى، كل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يربط كل شيء ببعضه.

شارك أحد مستخدمي G2 تجربته في استخدام ClickUp:

يتيح لنا ClickUp تخزين جميع مشاريعنا في مكان واحد بسهولة. مع كل مشروع، قد تكون هناك مشكلات أو عقبات يتعين على الفريق التغلب عليها، ولكن ClickUp يتيح لنا التواصل بسرعة مع من نحتاج إلى الوصول إليهم. لقد مكنتنا الأتمتة من تحويل عملية قديمة للغاية وتستغرق وقتًا طويلاً إلى عملية أسرع وأكثر دقة.

يسهل Canto تتبع أصولك الرقمية دون الحاجة إلى البحث في مجلدات لا حصر لها. يساعدك البحث المرئي المدعوم بالذكاء الاصطناعي في العثور على الصور ومقاطع الفيديو والمستندات باستخدام أوصاف بسيطة أو ألوان أو كائنات.

هل تحتاج إلى مشاركة الملفات؟ تتيح لك أداة إدارة أصول العلامة التجارية هذه توزيع الأصول بسهولة على الفرق أو العملاء أو الشركاء. كما أنها تتكامل مع Adobe Creative Suite وWordPress وأدوات التسويق الأخرى، بحيث يتناسب المحتوى الخاص بك تمامًا مع سير العمل الحالي.

تقول إحدى تقييمات G2:

يسهل Canto تنظيم الكثير من الأصول من مصادر ديناميكية، كما أن البحث سهل للغاية. يعجبني أنني أستطيع أن أكون دقيقًا للغاية بشأن كيفية تخزين الأصول ومكان تخزينها، كما أن تخصيص الحقول المخصصة في البيانات الوصفية سهل للغاية.

Filecamp يزيل متاعب إدارة الأصول الرقمية. يتم تخزين الملفات بشكل منظم في مكان واحد، مما يسهل العثور عليها باستخدام البحث الذكي والعلامات والبيانات الوصفية.

مشاركة الأصول بنفس السهولة. تمنح العلامة التجارية المخصصة البوابات التي تواجه العملاء مظهرًا أنيقًا، وتضمن الأذونات الدقيقة وصول الأشخاص المناسبين فقط. تنظم أدوات التعاون المدمجة التعليقات حتى لا تضيع الموافقات في سلاسل الرسائل الإلكترونية.

تقول إحدى تقييمات Capterra:

برنامج بسعر جيد، مع ميزات رائعة وسعة تخزين كبيرة. عملية التحميل مزعجة بعض الشيء، ولكن هذه هي تجربتي مع برامج إدارة الملفات الأخرى. الصور المصغرة للملفات هي هبة من السماء لتتمكن من العثور بسرعة على المستند/الملف الذي تبحث عنه.

توفر Bynder طريقة مبسطة للشركات لتخزين الأصول الرقمية وإدارتها وتوزيعها مع الحفاظ على إرشادات العلامة التجارية. توفر المنصة لفرق التسويق وصولاً خاضعاً للرقابة إلى المحتوى المعتمد، مما يضمن اتساق العلامة التجارية عبر جميع القنوات.

تسهل أدوات سير العمل الخاصة به عمليات الموافقة، مما يساعد الفرق الإبداعية على الانتقال من مرحلة التصور إلى النشر دون الحاجة إلى تكرار العمل.

تقول إحدى تقييمات Capterra:

على الرغم من أن Bydner يؤدي جميع المهام بشكل جيد، إلا أن بعض الميزات الموجودة في أنظمة إدارة الأصول الرقمية الأخرى غير متوفرة. على سبيل المثال، لا يبحث Bynder داخل الصور عن النصوص (لوضع العلامات) ولا يدعم Bynder studio ملفات indesign. مدى أهمية هذه الميزات الصغيرة بالنسبة لك هو مسألة تفضيل شخصي.

تكمن القوة الأساسية لـ Nuxeo في قدرتها على أتمتة سير عمل المحتوى، مما يضمن انتقال الأصول بسلاسة من الإنشاء إلى التخزين والتوزيع والأرشفة.

تتيح البنية المعيارية للأداة للشركات تخصيص المنصة وفقًا لمتطلبات القطاعات المحددة، بما في ذلك القطاعات التي تتطلب الامتثال الصارم مثل التمويل والرعاية الصحية. يتكامل النظام أيضًا مع برامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وبرامج التعاون في المستندات، مما يجعله خيارًا مثاليًا للشركات التي تعمل في بيئات محتوى معقدة.

جاء في تقرير Gartner:

المنصة موثوقة ومرنة وقابلة للتطوير. قد تكون بعض عمليات التنقل غير متسقة في بعض الأحيان، ونحتاج في الغالب إلى التخصيص عبر التطوير بدلاً من القدرة الفطرية على التخصيص بأنفسنا.

