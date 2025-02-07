أفضل العلامات التجارية على تيك توك: اتجاهات التسويق وقصص النجاح

لقد نما تطبيق TikTok إلى ما هو أبعد من مجرد تطبيق للرقصات ومقاطع الفيديو المضحكة - فقد أصبح مسرحًا عالميًا للإبداع والتواصل.

فبالنسبة للعلامات التجارية، أصبح هذا التطبيق ملعباً مليئاً بالإمكانيات، حيث يلتقي فيه سرد القصص مع الاتجاهات السائدة وتسود فيه الأصالة. إنه المكان الذي يمكنهم فيه كسر القالب وإثارة المحادثات وبناء علاقات حقيقية منعشة.

بالنسبة للمسوّقين، إنه منجم ذهب للإبداع، حيث يتيح الفرصة للتفاعل مع الجماهير في منطقتهم. من تحديات الهاشتاج الذكي إلى مقاطع الفيديو القصيرة التي تجذب انتباه الجمهور، أتقنت بعض العلامات التجارية فن التميز.

في هذه المدونة، سنستكشف في هذه المدونة أفضل العلامات التجارية على تيك توك، واستراتيجياتها الناجحة، واتجاهات التسويق التي تعيد تشكيل كيفية تواصلها مع الجماهير. 💪

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## ⏰ ملخص 60 ثانية

الاستفادة من النمو السريع لتيك توك والتفاعل العالي والخوارزمية الفريدة من نوعها لتعزيز اكتشاف المحتوى

التركيز على تعزيز الروابط الحقيقية، والاستفادة من الاتجاهات الفيروسية، وتشجيع المشاركة الهادفة لاستهداف جيل Z

تعلّم من العلامات التجارية على تيك توك مثل ClickUp وGymshark وRayanair وTaco Bell وNetflix

تحسين المرئيات باستخدام أدوات التحرير في تيك توك، مثل الفلاتر والتراكبات

إضافة الوسوم ذات الصلة لتعزيز الظهور والمشاركة في التحديات الرائجة

خطط جداول المحتوى والحملات التسويقية والمزيد باستخدام أدوات مثل انقر فوق ## لماذا تتدفق العلامات التجارية على تيك توك؟

أدى الصعود الهائل لتطبيق تيك توك إلى جعله مركزًا للعلامات التجارية التي تتطلع إلى جذب الجمهور الأصغر سنًا واستكشاف استراتيجيات تسويقية مبتكرة. وقد جعلت منه ميزاته الفريدة وقاعدة مستخدميه المتفاعلة للغاية لاعبًا رئيسيًا في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

دعونا نلقي نظرة على كيفية مساعدة TikTok في تسويق العلامات التجارية. 👀

نمو سريع وتفاعل

شهد تطبيق TikTok نموًا غير مسبوق، حيث يضم أكثر من 1 مليار مستخدم نشط شهريًا ونجومية معدل المشاركة 2.65% . غالبًا ما يتفوق على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل Instagram وX.

ومع قضاء مستخدمي TikTok وقتاً طويلاً في الإنشاء والاستكشاف والتفاعل، فإن المنصة لا تكتفي بالمشاهدة فقط - بل تشكل تفاعلات نشطة. يسمح هذا المستوى العالي من التفاعل للعلامات التجارية بجذب الانتباه وتعزيز الروابط مع جمهورها بشكل طبيعي.

🧠 حقيقة ممتعة: يعكس اسم "تيك توك" شكل المنصة حيث أن مقاطع الفيديو عادةً ما تكون مدتها بضع ثوانٍ فقط، مما يشجع على المحتوى السريع والجذاب.

الخوارزمية الفريدة وإمكانية الاكتشاف

تعمل خوارزمية "تيك توك" على زيادة اكتشاف المحتوى إلى أقصى حد، حيث تقوم بتحليل تفضيلات المستخدم في الوقت الفعلي لتقديم محتوى مخصص. تعمل هذه الإمكانية على إشراك المستخدمين وتساعد العلامات التجارية على تحقيق الانتشار من خلال المنشورات الإبداعية ذات الرنين.

ومع ذلك، يعتمد النجاح على اتباع سياسة واضحة لوسائل التواصل الاجتماعي التي تتماشى مع إرشادات المجتمع وقيم العلامة التجارية.

تشجع ثقافة المحتوى الذي ينشئه المستخدمون في المنصة على التفاعلات الأصيلة، مما يعزز الروابط الحقيقية بين العلامات التجارية وجمهورها. وتؤدي آلية الاكتشاف الفريدة هذه إلى ظهور عدد لا يحصى من الاتجاهات التي تحركها العلامات التجارية، مما يوفر رؤية وأهمية متزايدة.

🔍 هل تعلم؟ تشتهر خوارزمية TikTok بكونها واحدة من أكثر الخوارزميات تطورًا في وسائل التواصل الاجتماعي. فهي تحلل سلوك المستخدم وتفضيلاته وعواطفه لتنسيق المحتوى الذي يحافظ على تفاعل المستخدمين لفترة طويلة.

الوصول إلى جمهور الجيل Z وجيل الألفية

تميل ديموغرافية TikTok إلى الجيل Z وجيل الألفية. وتقدر هذه المجموعات المتمرسة رقميًا الأصالة والإبداع والابتكار، وكلها أمور تساعد TikTok في تحقيقها.

تستفيد هذه العلامات التجارية من هذه المنصة، حيث تعمل على بناء الثقة وتشجيع الولاء والاستفادة من القوة الشرائية للأجيال الشابة وتشكيل اتجاهات المستهلكين.

كما يوفر نظام TikTok الإيكولوجي للعلامات التجارية الأدوات التي تحتاجها لخلق تفاعل هادف وتوسيع نطاق وصولها والبقاء في طليعة اتجاهات التسويق المتطورة.

🔍 هل تعلم؟ للوصول إلى الجمهور الأصغر سنًا، تستخدم العلامات التجارية محتوى ذا صلة مثل التحديات أو ما وراء الكواليس أو مقاطع الفيديو التي ينشئها المستخدمون.

العلامات التجارية المتفوقة على تيك توك

فيما يلي نظرة متعمقة على التكتيكات والحملات والاتجاهات المتميزة التي تشكل نجاح العلامات التجارية الأفضل أداءً على تيك توك.

وتستخدم كل علامة تجارية نهجًا فريدًا للتفاعل مع جمهورها وزيادة التفاعل إلى أقصى حد. 🎯

1. انقر فوق

@clickup

هل يمكنك إبلاغ الموارد البشرية إلى الموارد البشرية؟ #corporporatehumor #Officehumorhumor @ClickUp @ClickUp @ClickUp @ClickUp ♬ الصوت الأصلي - ClickUpانقر فوق يستخدم النظام الإيكولوجي القائم على الإبداع في TikTok لإشراك الجمهور الأصغر سنًا والمهتمين بالتكنولوجيا وإعلامهم. ويستفيد التطبيق من التنسيقات الشائعة والفكاهة في مكان العمل التي يمكن الارتباط بها، ويوضح كيف يحل التطبيق تحديات الإنتاجية.

حملات مثل اعمل بذكاء وليس بجهد أكبر و

/href/ https://www.tiktok.com/@clickup/video/7439021545047199022 تعظيم الكفاءة المالية باستخدام ClickUp /%%href/

استخدام الأصوات والميمات الشائعة للاندماج بسلاسة مع ثقافة تيك توك مع عرض ميزاته بمهارة.

يتعاون ClickUp أيضًا مع المؤثرين ويستخدم محتوى جذابًا بصريًا وسهل الفهم، مثل البرامج التعليمية القصيرة أو الاختراقات المتعلقة بسير العمل، والتي تتماشى مع سرد القصص المرئية.

على سبيل المثال، تحقق من فيديو ClickUp الذي انتشر على موقع أفضل رد فعل على إصدار منتج على الإطلاق !

الوجبات الجاهزة: تستفيد ClickUp من المحتوى الرائج والفكاهة ذات الصلة بمكان العمل ورواية القصص لتسليط الضوء على ميزاتها بشكل طبيعي أثناء التواصل مع الجماهير.

2. شيبوتل

@chipotle

لن يضطروا حتى إلى السؤال عن ماهية زيك التنكري 👻 احصل على 6 دولارات اليوم عندما ترتدي زيًا تنكريًا وتفحص بطاقة هوية عضو المكافآت الخاصة بك بسست: عضوية المكافآت والزي مطلوب. 10/31/24، من الساعة 3 مساءً حتى الإغلاق. الحد الأقصى واحد لكل ضيف. شخصيًا فقط ♬ ♬ Spooky, Scary Skeletons (House VIP Remix) - Crystal Knives & Lex Allen تتواصل سلسلة المطاعم المكسيكية الشهيرة Chipotle مع مستخدميها من خلال حملات تفاعلية تجمع بين الاستدامة والمشاركة المجتمعية.

ويتيح "متتبع البصمة الغذائية الحقيقية" للمستخدمين رؤية الفوائد البيئية لطلباتهم، ويتم الترويج لها من خلال حملات إبداعية يظهر فيها بيل ناي.

وبالإضافة إلى ذلك، تدعو التحديات السابقة، مثل "تحدي #ChipotleRoyalty Challenge" (تحدي #ChipotleRoyalty) المعجبين لعرض طلباتهم المفضلة مع أفضل ما تقدمه قائمة طعام شيبوتل. كما دخلت العلامة التجارية في شراكة مع شخصيات مؤثرة مثل ديفيد دوبريك لتوسيع نطاق انتشارها.

على سبيل المثال، انتشر مقطع فيديو من شيبوتل يحمل اسم إنه أسلوب حياة الذي يعرض عروض البوريتو والأوعية الخاصة بهم.

الوجبات الجاهزة: تبني Chipotle الولاء للعلامة التجارية من خلال حملات الاستدامة والمحتوى الذي ينشئه المستخدمون (UGC) وشراكات المشاهير.

3. ريان إير

تستخدم استراتيجية TikTok الخاصة بشركة Ryanair الفكاهة والقدرة على التواصل مع الجمهور الأصغر سنًا. فهي تتبنى نبرة مرحة وتستفيد من الصوت الرائج لتحويل سمعتها منخفضة الميزانية إلى رصيد كوميدي.

وتستخدم شركة الطيران الفلاتر الفكاهية، لا سيما وجه الطائرة المجسم الذي أصبح عنصرًا أساسيًا في الانتشار لجعل محتواها معروفًا. كما أنها تركز أيضاً على سيناريوهات ذات صلة ونكات ساخرة تجذب جمهور الجيل Z. @ryanair

8. نتفليكس

تستخدم نتفليكس حساب TikTok الخاص بها لزيادة الإثارة للعروض من خلال سرد القصص والأصوات الرائجة والنظرات الخاطفة الحصرية. فهي تشارك مقاطع وإعلانات تشويقية من المحتوى لإثارة الضجة، مما يتيح للمشاهدين الوصول إلى ما وراء الكواليس. بالإضافة إلى ذلك، ينشئ الحساب مقاطع تشويقية صغيرة الحجم وملائمة لـ TikTok لجذب الجمهور.

بالإضافة إلى ذلك، تستفيد نتفليكس من مشاركة المعجبين من خلال عرض محتوى تفاعلي مثل الثنائيات والأسئلة والأجوبة واستطلاعات الرأي.

وغالباً ما تحتل الشخصيات المشهورة مركز الصدارة في مقاطع الفيديو الخاصة بها، مما يجعل المعجبين يستثمرون في برامجهم المفضلة ويثيرون الحماس للمواسم القادمة. netflix

🔍 هل كنت تعلم؟ كان TikTok يُعرف في الأصل باسم Musical.ly قبل دمجه مع التطبيق في عام 2017. وقد ساعدها تغيير العلامة التجارية هذا على اكتساب قوة جذب وجذب جمهور أكبر.

11. دولينجو

يتبنى Duolingo أسلوب تسويقي "غير تقليدي" يتميز بالفكاهة والقدرة على التواصل مع الجمهور، ومحتوى يواكب الاتجاهات السائدة من بطولة تميمة الموقع، Duo.

ويستخدم التطبيق أسلوبًا تكتيكيًا في اختراق الاتجاهات السائدة، حيث يقفز على الاتجاهات الشائعة، بدءًا من مراجع الثقافة الشعبية مثل لعبة السكويد إلى ميمات المشاهير. كما أن عداء Duolingo المستمر مع Google Translate يخلق موضوعًا متكررًا يترقبه المتابعون بشغف أيضًا. @duolingo

12. سكراب دادي

اعتمدت "سكراب دادي" على المحتوى الذي ينشئه المستخدمون على منصة تيك توك. فهي تشجع المعجبين على مشاركة حيل التنظيف التي تتضمن إسفنجة سكرب دادي مع تحديات التنظيف على المنصة.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على محتوى ASMR مُرضٍ بصريًا، مثل "تحولات التنظيف قبل التنظيف وبعده"، مما يحافظ على تفاعل المشاهدين. scrubdaddy

14. فنتي بيوتي

تعد علامة Fenty Beauty، وهي علامة تجارية للعناية بالبشرة ومستحضرات التجميل مملوكة لمغنية البوب ريهانا، مثالاً رائعاً على العلامات التجارية في مجال التجميل التي تتبع استراتيجية TikTok بشكل صحيح.

وعلى الرغم من شعبيتها، تظل مؤسِّسة العلامة التجارية في الخلفية إلى حد ما، مما يجعل المحتوى يعتمد في الغالب على كبار المؤثرين في مجال التجميل لمراجعة المنتجات. يضيف هذا النهج عنصر التفرد والمكانة بينما يتم إنتاج المحتوى بشكل احترافي مع انتقالات سلسة وتعديلات إبداعية تتماشى مع أسلوب تيك توك. @fentybeauty

@Rihanna تخدم الشفاه الحمراء المثالية طوال الموسم 💋 إنها ترتدي #TracedOut قلم تحديد الشفاه و #IconVelvet أحمر شفاه سائل في ظل "The MVP"، أحمر شفاه عالمي يبدو (وملمسه!) رائعاً على الجميع 💯 Cop the #lipcombo على تيك توك ♥️ ♬ الصوت الأصلي - ماريو 😎✌🏾 📌الوجبة الجاهزة: تُنشئ فنتي بيوتي محتوى جريئًا من خلال التعاون مع أفضل الشخصيات المؤثرة في مجال التجميل للحصول على مراجعات أصيلة للمنتجات.

15. نايك

استراتيجية تيك توك من نايكي بسيطة لكنها فعالة.

فبدلاً من الاعتماد على السير المتقنة أو تصاميم التغريدات الفاخرة، تسلط العلامة التجارية الضوء على منتجاتها وسمعتها الشهيرة، وتقدم محتوىً ذا قيمة تتجاوز الأحذية الرياضية.

من نصائح اللياقة البدنية وإلهام نمط الحياة إلى الرسائل التي تركز على الأعمال الخيرية، تقدم نايكي محتوى يلقى صدى لدى جمهورها. فهي تستخدم انتقالات ومؤثرات فيديو ولكن بأسلوب طبيعي ومريح. nike

الفوز لا يأتي بسهولة، ولكن @Vini Jr. الرقص من خلال المدافعين والعقبات والشك، وصولاً إلى القمة. #NikeFootball ♬ الصوت الأصلي - Nike 📌الوجبة الجاهزة: تعرض نايكي مكانة علامتها التجارية بمحتوى ملهم يمزج بسلاسة بين نصائح اللياقة البدنية وموضوعات نمط الحياة وتأثيرات الفيديو الفيروسية.

💡 نصيحة احترافية: نصيحة رائعة اختراق نمو تيك توك هو إنشاء مقاطع فيديو أقل من 15 ثانية. وهي من بين الفيديوهات الأعلى أداءً، حيث إنها تجذب الانتباه بسرعة وتشجع المشاهدين على مشاهدة الفيديو بالكامل.

16. مايبيلين

تستخدم ميبيلين المؤثرات والاتجاهات لجعل خط منتجاتها المفضل على تيك توك. تبتكر العلامة التجارية مقاطع فيديو تعليمية تديرها مؤثرات التجميل لإنشاء مقاطع فيديو للمكياج خطوة بخطوة.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم بتكييف التحديات الشائعة على المنصة لعرض المنتجات. @maybelline

تقديم النظرات وسكب الشاي، بدون أحكام 😂💗💗 #Welistenandontdontjudge #Maybellinepartners @ @Danya Villalobos @KBell 🍒🍒 @Michelle @nasochami @Amy Nguyen 🤍 @Alexis Leianna @Kripa Patel Joshi @ * ₊˚ إيزابيلا ˚ ₊ \ \ @ @aakubii 🫶🏿 ♬ تراب وهيب هوب وإيقاع غامق ♪ (963369) - Ninja_Muzik_Tokyo * 📌الوجبات الجاهزة: تجمع ميبيلين بين الدروس التعليمية خطوة بخطوة مع الاتجاهات الفيروسية لجعل خط منتجاتها عنصرًا أساسيًا على تيك توك.

17. دانكن دوناتس

تستفيد دانكن دونتس من جمهور الجيل Z من خلال التعاون الإبداعي مع المؤثرين. بالشراكة مع نجمة تيك توك تشارلي داميليو، أطلقت دانكن مشروبات حصرية تحمل اسمها، مما زاد من الوعي بالعلامة التجارية بين متابعيها الهائل.

كما أرسلت Dunkin أيضًا بضائع تحمل علامتها التجارية إلى مبدعي TikTok الذين كانوا بالفعل معجبين بها، مما عزز المشاركة الحقيقية.

وأثبتت العلامة التجارية فهمها لثقافة المنصة من خلال تقديم منتجات نابضة بالحياة وقابلة للتطبيق على إنستغرام مثل شوجر بلوم ماكياتو. @dunkin

\ ~رمي الجدول ~ ♬ الصوت الأصلي - destinygorman 📌الوجبة الجاهزة: تعمل دانكن دونتس على تضخيم التفاعل مع الحملات التي يحركها المؤثرون والبضائع المخصصة وابتكارات المنتجات العصرية.

18. اليقطين

تقلب شركة Pumpkin، وهي شركة تأمين للحيوانات الأليفة، النص على التسويق التقليدي للتأمين. فهي تستخدم TikTok لمشاركة صور رائعة للحيوانات الأليفة ونصائح عملية حول رعاية الحيوانات الأليفة.

من خلال الجمع بين مقاطع الفيديو القصيرة الجذابة والسرد المتماسك والصور عالية الجودة، تضع العلامة التجارية نفسها كمصدر للمعلومات وداعية لرفاهية الحيوانات الأليفة. @pumpkincares

مع حلول العطلات علينا وهذا يعني أيضًا السفر في العطلات ✈️ إذا كنت مسافرًا مع جروك المحمول في موسم العطلات هذا، فستحتاج إلى مشاهدة هذا الفيديو للحصول على بعض النصائح المفيدة لجعل الرحلة سلسة وسهلة. رحلة آمنة وعطلة سعيدة! #dogtok #dogsoftiktok #miniaussie #السفر مع الكلاب ♬ أحبك كثيرًا - عرض الملك خان والشواء 📌الوجبات الجاهزة: يشارك برنامج Pumpkin محتوى رائعًا عن الحيوانات الأليفة ونصائح عملية للعناية بها لتحقيق التوازن بين سرد القصص المفيدة والجاذبية العاطفية.

🔍 هل تعلم؟ العلامات التجارية التي تستخدم الأصوات والمقاطع الصوتية الشائعة تعزز قابلية الاكتشاف بشكل كبير. للبقاء على اطلاع، راجع قسم الأصوات الشائعة في TikTok.

19. شيء صغير جميل

حققت بريتي ليتل ثينج (PLT)، وهي علامة تجارية شهيرة للملابس، حضوراً قوياً على وسائل التواصل الاجتماعي على تيك توك. وهي تستخدم التعاون مع المؤثرين والمحتوى الجذاب بصريًا والحملات الجذابة. تتضمن استراتيجية العلامة التجارية الشراكة مع المؤثرين واستخدام درجات اللون الوردي النابض بالحياة والصور عالية الجودة لتعزيز هوية العلامة التجارية.

كما تستضيف العلامة التجارية أيضاً مسابقات تفاعلية لمتابعيها.

وقد نفذت PLT حملات مثل حملة #PinkFridayWithPLT، وهي حملة تفاعلية في يوم الجمعة الأسود تتضمن خصومات كبيرة وهبة بقيمة 10 آلاف دولار. وكانت الحملة الناجحة الأخرى هي حملة #BritneyChallenge #BritneyChallenge، حيث أعادوا تصميم ملابس بريتني سبيرز الشهيرة في عيد الهالوين. @prettylittlething

20. كروكس

تستفيد كروكس من اتجاهات الموضة الحالية والتسويق القائم على المؤثرين للحفاظ على مكانتها الأيقونية. فهي تتعاون مع المؤثرين في مجال الموضة والأزياء، مع التأكيد على أن أحذيتها المميزة تكمل الأزياء العصرية والأنيقة.

كما تشارك العلامة التجارية أيضًا في تحديات TikTok الفيروسية، مما يسمح لها بإظهار تنوع منتجاتها بطريقة ممتعة ومرتبطة. @crocs

🔍 هل تعلم؟ في الصين، يُعرف تيك توك باسم Douyin. وهو يعمل كإصدار منفصل مصمم خصيصًا للمستخدمين المحليين.

أمثلة على الحملات المبتكرة

تضيف حملات TikTok بعض المتعة التي تشتد الحاجة إليها للتسويق التقليدي. يمكن للعلامات التجارية تجربة تحديات الهاشتاج الإبداعية والحملات المؤثرة التعاون مع المؤثرين .

في هذا القسم، سنلقي نظرة على بعض حملات العلامات التجارية على تيك توك التي تركت بصمة على المنصة. 📃

### نيسان

للترويج لسيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة، أريا, نيسان أطلقت حملة تفاعلية تدعو مستخدمي TikTok للمشاركة في لعبة تصفية الواقع المعزز التي تركز على النطق. أطلقت الشركة حملتها الأولى على الإطلاق على TikTok بمشاركة 1500 مبدع لإنجاز المهمة.

وشملت الحملة التي طورتها شركة TBWA\Chiat\Day، نيويورك، مقاطع فيديو "دروس النطق" التي تضم مشاهير يعلمون المشاهدين نطق الأسماء التي يساء نطقها بشكل صحيح - بما في ذلك "آريا"

وضمت الحملة مبدعين من بينهم توا تاغوفايلوا، وآنا فارس، وإيدينا مينزل، وبام أديبايو، وجوش دوهاميل، وكوين إكس سي آي.

وقد حقق هاشتاج #كيفتقولآريا 122.5 مليون مشاهدة، بينما اجتذب الفيديو التجميعي للحملة 22.9 مليون مشاهدة، مما يسلط الضوء على جاذبيتها الواسعة النطاق.

📌 يمكن أن يؤدي التفاعل مع تقنية الواقع المعزز وتأييد المشاهير ومنشئي محتوى تيك توك إلى زيادة تفاعل الجمهور وظهوره بشكل كبير.

### مستحضرات التجميل e.l.f

استغلت مستحضرات التجميل e.l.f Cosmetics عشق جمهور TikTok للرقص والموسيقى الجذابة، حيث ابتكرت أغنيتين أصليتين - العيون. شفاه. فيس. شفاه. وجه. Safe._ وانتشرت هاتان الأغنيتان على نطاق واسع، مما ألهم المستخدمين للرقص على الإنترنت وفي أماكن حقيقية مثل النوادي.

واستنادًا إلى هذا الزخم، أطلقوا برنامجًا واقعيًا باسم العيون. شفاه. Famous. سيحصل الفائزون الأوائل على تجربة مخيم تجميل، وسنة من المنتجات المجانية، ورعاية بقيمة 5000 دولار.

📌الوجبات السريعة: استخدام الموسيقى الفيروسية، والجمع بين المشاركة الرقمية والواقعية، وتوسيع نطاق سرد الحملة بشكل إبداعي.

اسوس

أطلقت ASOS حملتها المميزة #AySauce# في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث تعاونت مع 25 مبدعًا لإلهام الجمهور لعرض أزيائهم الثلاثة المفضلة.

استهدفت الحملة التي استمرت ثلاثة أسابيع في المقام الأول الفئات السكانية الشابة النشطة اجتماعيًا وأتاحت للمشاركين فرصة عرض محتواهم على تيك توك TopView واستكشاف النتائج وإعلانات ASOS.

وبالإضافة إلى هذه المبادرة، استثمرت ASOS في الإعلانات في الخلاصة وتعاونت مع Byte لإنشاء تجارب معززة مثل الفلاتر الافتراضية والتأثيرات ذات العلامات التجارية، مما زاد من مدى وصولها وتفاعلها.

📌 الدروس المستفادة: إن الجمع بين شراكات المبدعين وميزات الواقع المعزز والتحديات التفاعلية يعزز مستويات عالية من المشاركة والوعي بالعلامة التجارية.

زيادة انتشار العلامة التجارية على TikTok

لزيادة انتشار علامتك التجارية على تيك توك، يجب عليك إنشاء محتوى أصيل وجذاب يتماشى مع الموضوعات الشائعة ويتوافق مع شخصية المستخدم . يمكنك أيضًا استكشاف الشراكات والأدوات الإعلانية مثل الإعلانات في الخلاصة والتأثيرات ذات العلامات التجارية وتحديات الهاشتاج.

الأمر ليس صعباً كما يبدو. دعنا نلقي نظرة على بعض الاستراتيجيات الأساسية التي يمكنك إضافتها إلى قائمة مراجعة التسويق لتوسيع نطاق وصولك 💫

### استفد من خوارزمية تيك توك

استفد من خوارزمية TikTok القوية من خلال إنشاء مقاطع فيديو تجذب الانتباه وتثير التفاعلات مثل المشاركات والتعليقات.

تعطي الخوارزمية الأولوية للمحتوى بناءً على تفاعلات المستخدم ومعلومات الفيديو وإعدادات الجهاز. إليك بعض الطرق الأساسية لتحسين مدى وصولك:

إنشاء محتوى جذاب يجذب الانتباه في الثواني القليلة الأولى

يجذب الانتباه في الثواني القليلة الأولى تشجيع التفاعلات، بما في ذلك الإعجابات والتعليقات والمشاركات، لتعزيز ظهور المحتوى

بما في ذلك الإعجابات والتعليقات والمشاركات، لتعزيز ظهور المحتوى انشر باستمرار لإظهار أنك مستخدم نشط

جرّب أدوات تحليلات تيك توك لمراقبة أداء المحتوى وتحسينه. قم بتحليل المقاييس مثل المشاهدات والإعجابات والمشاركات والتركيبة السكانية للجمهور المستهدف لفهم ما هو الأفضل وتحسين الاستراتيجيات بمرور الوقت.

استخدم أدوات التحرير في TikTok

تساعدك أدوات التحرير المدمجة في التطبيق على إنشاء محتوى جذاب بصريًا يلقى صدى لدى جمهورك. تقدم الأدوات الخارجية مثل CapCut و Movavi Video Editor مجموعة واسعة من القوالب والتأثيرات والتكامل السلس للموسيقى لصياغة مقاطع فيديو عالية الجودة.

عزز صورك المرئية بميزات مثل الفلاتر والانتقالات وتراكبات النص لجعل المحتوى الخاص بك أكثر ديناميكية واحترافية.

🤝 تذكير ودي: للوصول إلى جماهير جديدة، أنشئ مقاطع فيديو قصيرة وعالية الجودة مع مرئيات قوية وتعليقات توضيحية واضحة ومشاركة فورية (مثل المقدمات اللافتة للنظر) لتحسين فرصك في الظهور على صفحة "من أجلك".

أنشئ محتوى جذابًا

يجب عليك إنشاء محتوى جذاب لإبقاء جمهورك متعلقاً بك. _ولكن كيف؟

سرد القصص

البرامج التعليمية ومقاطع الفيديو الإرشادية

الفكاهة والاتجاهات ClickUp Brain هو برنامج متعدد الاستخدامات أداة ذكاء اصطناعي لوسائل التواصل الاجتماعي التي تساعدك على تبسيط إنشاء المحتوى. فهي توفر مركزاً مركزياً للأفكار والرؤى والإلهام. سواء كنت تقوم بالعصف الذهني لمقاطع الفيديو الإبداعية أو أفكار TikTok أو كتابة التعليقات أو تصميم استراتيجيات الهاشتاج، فإن المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي يبسّط العملية.

أنشئ تسميات توضيحية وطرح أفكارًا لمقاطع الفيديو وخطط لمحتوى فيروسي باستخدام ClickUp Brain

كل ما عليك فعله هو إدخال فكرة محتوى أو موضوع في ClickUp Brain، وسيعطيك اقتراحات مصممة خصيصًا مثل العناوين الجذابة ومفاهيم الفيديو والاتجاهات التي تلقى صدى لدى جمهورك.

⚙️ مكافأة: تعلم كيفية أتمتة إنشاء المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي.

### تعاون مع المؤثرين

تعاون مع المؤثرين في تيك توك الذين يتوافقون مع قيم علامتك التجارية وجمهورك. لقد رسخ المؤثرون الثقة مع متابعيهم، مما يجعل شهاداتهم قوية. يمكنك استخدام:

المحتوى المدعوم

التحديات ذات العلامات التجارية

عمليات استحواذ المؤثرين

💡 نصيحة احترافية: يمكنك إنشاء "ثنائيات" حيث يمكنك الأداء إلى جانب فيديو آخر و"دمج" مقاطع من الآخرين في محتواهم. وهذا يعزز التعاون والتفاعل بين المبدعين.

استفد من الصيحات والهاشتاجات

الهاشتاجات قوية أدوات التسويق عبر تيك توك لتصنيف المحتوى والتفاعل مع الاتجاهات. إن تضمين ثلاثة إلى خمسة هاشتاغات مختارة بعناية في تعليقاتك يحقق التوازن المثالي لزيادة الظهور دون تشويش منشورك.

ركّز على الوسوم التي تتماشى مع صوت علامتك التجارية والمحتوى الرائج. استخدم أدوات مثل مركز الإبداع في تيك توك وميزات الإكمال التلقائي وتحليل المنافسين للعثور على الوسوم ذات الصلة.

💡 نصيحة احترافية: جرّب تركيبات مختلفة من الهاشتاجات مع الحفاظ على الملاءمة لتعزيز وصولك بشكل فعال.

تفاعل بنشاط مع المتابعين

تفاعل مع جمهورك من خلال الرد على التعليقات أو المشاركة في التحديات أو استضافة جلسات مباشرة. إن بناء علاقات حقيقية يقوي الولاء ويعزز النمو.

يمكنك أيضًا التواصل مع جمهورك من خلال:

الاعتراف بالمحتوى الذي ينشئه المستخدمون

بدء المحادثات بالأسئلة أو استطلاعات الرأي

إنشاء محتوى بناءً على التعليقات

تخطيط المحتوى وإنشاء جدول زمني للنشر

حافظ على الاتساق وحافظ على تنظيم جدول النشر الخاص بك باستخدام إدارة مشاريع وسائل التواصل الاجتماعي الأدوات.

أحد هذه التطبيقات الممتازة هو برنامج ClickUp للتسويق . 🤩

سيساعدك على التخطيط تقويمات المحتوى وتتبع التقدم المحرز وضمان النشر في الوقت المناسب، وهو أمر ضروري للحفاظ على المشاركة على TikTok.

دعنا نلقي نظرة على بعض ميزاته لدعم استراتيجية TikTok الخاصة بك. ⚒️

مستندات النقر على المستندات

إنشاء صفحات متداخلة داخل ClickUp Docs لحملات TikTok المختلفة مستندات ClickUp هي أداة التعاون المثلى للفرق التي تعمل على محتوى TikTok. فهي تجعل عملية مراجعة الأفكار وتنقيحها مركزية في مكان واحد.

وبفضل مرونته المستندة إلى السحابة، يمكنك إنشاء المستندات وتحريرها ومشاركتها لتنظيم خطط الحملات أو صياغة نصوص الفيديو أو إنشاء تقويمات المحتوى.

تتيح لك ميزة الصفحات المتداخلة تنظيم المراجعات بشكل هرمي، وتقسيم حملات TikTok الطويلة إلى أقسام يمكن التحكم فيها مثل الملخصات الإبداعية وقوائم الهاشتاج وجداول النشر.

ويمكنك أيضًا التعاون مع فريقك في الوقت الفعلي لضمان توافق الجميع.

عند إعداد حملات TikTok، يمكن للفرق تضمين مسودات الفيديو أو التحليلات أو مهام محددة مباشرةً في مستندات للمراجعة.

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انقر فوق الدردشة

احتفظ بجميع محادثاتك التسويقية في مساحة واحدة مع ClickUp Chat ClickUp Chat هي الأداة المثالية لمناقشة استراتيجية تيك توك مع فريقك. يمكنك التعاون مباشرةً بشأن تحديات TikTok الشائعة أو أفكار مقاطع الفيديو أو تعاون المؤثرين على المنصة

علاوة على ذلك، اربط هذه المحادثات بمهام مثل جدولة المنشورات أو إنشاء محتوى فيديو أو تحليل مقاييس المشاركة.

وبفضل ميزاته المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء المهام تلقائياً من محادثاتك، مما يوفر وقتاً هاماً.

النقر فوق تعيين التعليقات

قم بتعيين عناصر إجراء واضح باستخدام ClickUp تعيين التعليقات

أثناء تعاونك مع فريقك في إنشاء محتوى TikTok، يمكنك استخدام انقر فوق تعيين التعليقات لتعيين مهام أو تعليقات محددة لأعضاء الفريق المسؤولين. يحدث هذا داخل المستندات للحفاظ على انسيابية كل شيء.

على سبيل المثال، إذا احتاج شخص ما إلى مراجعة مقطع فيديو قبل نشره أو الموافقة على تعليق، فيمكنك تعيين هذا التعليق له، مما يضمن المتابعة السريعة والمساءلة.

لوحات المعلومات انقر فوق لوحات المعلومات

تصور إحصائيات الحملة والتقدم المحرز باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards لوحات معلومات ClickUp طريقة واضحة لمراقبة حملاتك على TikTok وتحسينها باستخدام بطاقات قابلة للتخصيص. تتيح لك هذه البطاقات تتبع مقاييس الأداء الرئيسية مثل المشاهدات والمشاركة ونمو المتابعين.

وهي تعرض هذه البيانات بصريًا باستخدام الرسوم البيانية والمخططات لـ الاتجاهات الموضعية وتحديد المحتوى الأفضل أداءً، مما يسمح لك بتعديل استراتيجيتك في الوقت الفعلي.

يمكنك تخصيص لوحات المعلومات لتعكس أهداف الحملة؛ حيث يتم تحديثها تلقائيًا لضمان العمل بأحدث البيانات.

قالب تقويم الوسائط الاجتماعية الحديثة

قم بإدارة تقويم وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بك وانشر عبر القنوات في عرض تقويم ClickUp وقوالب تقويم وسائل التواصل الاجتماعي

ال كليك أب التقويم الحديث لوسائل التواصل الاجتماعي طريقة ممتازة لإدارة حملات تيك توك الخاصة بك بسهولة. سواء كنت تدير حسابًا واحدًا أو عدة حملات على تيك توك، فإن هذه قالب الوسائط الاجتماعية يساعدك على متابعة كل منشور ومقاييس الأداء.

كما أنه يدمج أدوات تصور البيانات لقياس النجاح. ليس فقط تيك توك، فهو ينظم المحتوى ويخطط له عبر قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة.

## تحديات وعيوب التسويق عبر تيك توك

بينما يوفر تيك توك فرصًا رائعة لإشراك الجماهير الأصغر سنًا، إلا أنه لا يخلو من التحديات. من التكاليف الإعلانية المرتفعة إلى المتطلبات الخاصة بالمحتوى، يحتاج التنقل عبر المنصة إلى دراسة متأنية.

دعنا نلقي نظرة على بعض عيوبها. 👇

تكاليف الإعلانات المرتفعة: يبدأ الحد الأدنى للإنفاق الإعلاني من 500 دولار أمريكي، وتبلغ تكلفة الإعلانات بالمليلي (CPM) حوالي 10 دولارات، مما يجعلها أقل متاحة للشركات الصغيرة

يبدأ الحد الأدنى للإنفاق الإعلاني من 500 دولار أمريكي، وتبلغ تكلفة الإعلانات بالمليلي (CPM) حوالي 10 دولارات، مما يجعلها أقل متاحة للشركات الصغيرة ضيق نطاق الوصول الديموغرافي: يحدّ الجمهور الأصغر سنًا في الغالب من مشاركة العلامات التجارية التي تستهدف الفئات السكانية الأكبر سنًا

يحدّ الجمهور الأصغر سنًا في الغالب من مشاركة العلامات التجارية التي تستهدف الفئات السكانية الأكبر سنًا متطلبات إنتاج المحتوى: الاعتماد الحصري على محتوى الفيديو يزيد من تكاليف الإنتاج والتعقيدات

الاعتماد الحصري على محتوى الفيديو يزيد من تكاليف الإنتاج والتعقيدات مخاطر تشويه السمعة: الارتباط بالاتجاهات المثيرة للجدل أو المحتوى غير المتوافق يمكن أن يضر بصورة العلامة التجارية

الارتباط بالاتجاهات المثيرة للجدل أو المحتوى غير المتوافق يمكن أن يضر بصورة العلامة التجارية الإشراف على المحتوى: التعرض للمواد غير المناسبة أو التحديات الفيروسية يشكل مخاطر إضافية للعلامات التجارية

الفوز بحملات تيك توك مع ClickUp

تواصل TikTok دفع جهود التسويق عبر الإنترنت حيث تحاول العلامات التجارية البقاء في طليعة الاتجاهات السائدة لتزدهر على المنصة. من الحملات الفيروسية إلى التعاونات الذكية، يتطلب النجاح على تيك توك الإبداع والاتساق والقدرة على التكيف؛ وكل ذلك يتطلب تخطيطًا وتنظيمًا متسقًا.

ClickUp هي أداة متعددة الاستخدامات تعمل على تبسيط سير عملك من خلال توفير منصة شاملة. وبفضل ميزات مثل المستندات لإنشاء المحتوى، والعقل للعصف الذهني للأفكار، والدردشة للتواصل السلس، لم تكن إدارة استراتيجية تيك توك أسهل من أي وقت مضى.

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