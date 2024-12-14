أفضل 10 مقاييس لأداء مطوري البرامج وكيفية قياسها

غالبًا ما يعتبر قياس إنتاجية المطورين هو الحوت الأبيض العظيم في صناعة البرمجيات - وهو تحدٍ يكافح المديرون والمطورون لمعالجته.

ويتعامل القادة الهندسيون والمديرون التنفيذيون للتكنولوجيا معها كأولوية قصوى، حيث يقومون بتشكيل القرارات والاستثمارات الرئيسية في مجال الأعمال. من ناحية أخرى، غالبًا ما يشعر المطورون بالقلق بشأن ما إذا كانوا يقومون بما يكفي، خاصةً عندما يبدو الكثير من عملهم غير ملموس.

ويبقى السؤال المطروح: كيف يمكن قياس أداء المطوّرين لمعرفة قيمتهم؟

في هذه المقالة، سنستكشف مقاييس أداء مطوري البرمجيات المستخدمة لتتبع الإنتاجية ومناقشة كيفية قياسها بفعالية.

⏰ ملخص 60 ثانية

فيما يلي ملخص لماهية مقاييس أداء المطورين، وكيفية قياسها:

مقاييس أداء المطورين هي مقاييس كمية ونوعية تقيس إنتاجية المطور وكفاءته وتأثيره العام

تقيس إنتاجية المطور وكفاءته وتأثيره العام يعمل تتبع مقاييس أداء المطورين على تحسين الإنتاجية وتحسين سير العمل وضمان توافق جهود الفريق مع تحقيق نتائج مؤثرة

مقاييس DORA، وزمن الدورة، والسرعة، وجودة التعليمات البرمجية، ورضا العملاء هي بعض المقاييس الرئيسية التي يجب تتبعها للمطورين

هي بعض المقاييس الرئيسية التي يجب تتبعها للمطورين تعمل أدوات مثل ClickUp على تبسيط قياس أداء المطورين، وتحسين التعاون لفرق البرمجيات، وتوفير بيانات قابلة للتنفيذ لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً

ما هي مقاييس المطورين؟

مثلما تقوم مقاييس مثل نمو الإيرادات بتقييم أداء الأعمال، فإن مقاييس المطورين هي مقاييس كمية ونوعية تُستخدم لتقييم إنتاجية وكفاءة وأداء مطوري البرمجيات.

يمكنك استخدام مقاييس أداء المطورين لقياس جودة التعليمات البرمجية، ومقدار العمل المنجز في سباق سريع، ومتوسط الوقت اللازم لحل الأخطاء

أهمية قياس أداء المطورين في تطوير البرمجيات

تساعد مقاييس أداء المطور في تحديد نقاط قوة مطور البرامج ومجالات التحسين لتحسين كفاءة المهام.

فيما يلي بعض أهم فوائد قياس أداء المطورين:

⚡ تسليم أسرع: يساعد تتبع المقاييس مثل زمن الدورة والسرعة على تحسين الجداول الزمنية للمشروع وإمكانية التنبؤ بالتسليم

🔧 جودة أفضل للأكواد: ضمان التزام المطورين بأفضل ممارسات الترميز يقلل من حدوث الأخطاء

🚀 تسهيل الابتكار: يمكن أن يؤدي الاعتراف بمساهمات المطورين ومكافأتهم إلى حل المشاكل بشكل أفضل وتحفيز الابتكار

لمحة عامة عن التحديات في قياس أداء المطورين

على الرغم من أهمية قياس مقاييس المطورين، إلا أن العملية قد تكون معقدة وصعبة. فيما يلي بعض العقبات الشائعة في تقييم أداء المطورين من خلال المقاييس التقليدية:

غالبًا ما تتجاهل المقاييس التقليدية مهارات الإبداع وحل المشكلات التي تحدد حقًا المطور العظيم من خلال التركيز على الكمية على حساب الجودة

لا تشجع على الابتكار من خلال مكافأة العمل المشغول أو الإنتاج الزائد عن الحاجة على حساب المساهمات الهادفة

تفشل في تصوير التعاون والعمل الجماعي. لا يعمل المطورون في عزلة - فهم لا يعملون في عزلة - فهم يطرحون الحلول ويوجهون زملاءهم ويراجعون التعليمات البرمجية ويساهمون في النجاح الأوسع للمشروع

وهذا يخلق بيئة عمل مزعجة حيث قد يشعر المطورون بالضغط من أجل التلاعب بالنظام، مع إعطاء الأولوية للمخرجات المرئية على العمل المؤثر. هذا لا يقوض الثقة فحسب، بل يمكن أن يؤدي إلى الإرهاق وفك الارتباط

مقاييس أداء المطورين غير الفعالة قياس أداء المطورين قد يبدو بسيطًا في البداية. يمكنك تتبع أسطر التعليمات البرمجية المكتوبة، أو التزامات Git التي تم إجراؤها، أو الساعات التي تم تسجيلها، وها أنت ذا - لديك بياناتك.

ولكن إليك الحقيقة: هذه المقاييس تخدش السطح فقط. من السهل قياسها، لكنها بعيدة كل البعد عن سرد القصة الكاملة لمساهمات المطور أو تأثيره.

دعنا نفهم سبب عدم فعالية هذه المقاييس.

1. عدد أسطر التعليمات البرمجية

كتابة عدد أكبر من أسطر التعليمات البرمجية لا يعني تلقائيًا عملًا أفضل. في الواقع، تتضمن أفضل الحلول غالبًا كتابة عدد أقل من التعليمات البرمجية التي تتسم بالانسيابية والكفاءة وسهولة الصيانة. قد يكون الشخص الذي يقوم بكتابة مئات الأسطر من التعليمات البرمجية معقدًا وفوضويًا بشكل مفرط يخلق مشاكل أكثر مما يحل.

2. التزامات Git

التزامات Git لها حدودها الخاصة. قد يبدو العدد الكبير من الالتزامات مثمرًا، لكنه لا يضمن تقدمًا ملموسًا. قد يقوم أحد المطورين بإجراء تغييرات صغيرة وغير مهمة لتضخيم أرقامه، بينما قد يقوم مطور آخر بإنتاج التزام واحد مدروس جيدًا يحل مشكلة حرجة. الجودة تتفوق على الكمية في كل مرة

3. عدد ساعات العمل المسجلة

يعد تتبع الساعات أحد أقل مقاييس تطوير البرمجيات موثوقية. فقط لأن شخصًا ما يعمل لساعات أطول لا يعني أنه ينجز أكثر. فبعض الأشخاص يستطيعون إنجاز ضعف ما ينجزونه في وقت أقل، بينما يقضي آخرون ساعات طويلة في العمل. لا تتعلق الإنتاجية بتسجيل ساعات العمل بل بتحقيق النتائج.

لقياس الأداء بشكل حقيقي، عليك تجاوز المقاييس القائمة على النشاط والتركيز على النتائج والجودة والتأثير

حقيقة ممتعة: هل سمعت عن شريط الالتزام ? إنه كاريكاتير مضحك على الويب أنشأه مجموعة من المطورين والرسامين الذين يجسدون بشكل مثالي الصراعات والتحديات اليومية التي يواجهها المطورون. من إصلاحات الأخطاء التي لا نهاية لها إلى معضلة "إنها تعمل على جهازي"، فهي تغطي كل شيء بطريقة مرحة ستجعلك تضحك (أو ربما تومئ برأسك موافقاً).

حتى المبرمجون يحتاجون إلى تسلية كوميدية! 🥲

📖 اقرأ المزيد: يوم في حياة مطور برمجيات

تعظيم الدقة في مقاييس أداء المطور ## تعظيم الدقة في مقاييس أداء المطور

لا يتعلق الحصول على مقاييس أداء المطورين بشكل صحيح بتتبع كل شيء تحت الشمس. بل يتعلق الأمر بالذكاء فيما تقيسه.

يبدأ تحقيق أقصى قدر من الدقة في مقاييس أداء المطورين بنهج مدروس لاختيار ما يجب قياسه في تطوير البرمجيات دورة الحياة. يجب أن يرتبط كل مقياس تختاره مباشرة بأهداف عملك والسلوكيات التي تريد تعزيزها في فريقك.

إليك بعض النصائح العملية لمساعدتك في اختيار مقاييس تطوير البرمجيات المناسبة وضمان اتباع نهج متوازن:

نصيحة 1: ركز على النتائج، وليس على العمل الشاق

دمج مقاييس الإنتاجية في سير عملك يساعدك على معرفة التأثير الحقيقي لجهود فريقك ويربط عملهم بالنتائج المرئية.

انظر إلى النتائج المهمة بالفعل، مثل عدد الأخطاء التي تم إصلاحها، أو سرعة تسليم الميزات، أو مدى إعجاب العملاء بالتحديثات.

نصيحة 2: طابق المقاييس مع أهدافك

ما الذي يهتم به فريقك أكثر؟ السرعة؟ الموثوقية؟ الابتكار؟ اختر المقاييس التي تناسب تلك الأولويات. إذا كانت الإصدارات السريعة هي محور تركيزك، فتتبع المقاييس الرشيقة مثل تكرار النشر أو زمن الدورة.

إذا كنت ترغب في مواءمة مساهمات المطورين مع أهداف الشركة، فاستخدم مقاييس مؤشرات الأداء الرئيسية أو قوالب OKR لتحديد الأهداف القابلة للقياس بوضوح. يجب أن تدفع المقاييس الصحيحة فريقك نحو ما هو مهم حقًا.

نصيحة 3: اجعل الأمر بسيطًا

لا تثقل كاهل فريقك بالكثير من المقاييس. فقليل من المقاييس الجيدة أفضل من قائمة طويلة لا يفهمها أحد. استخدام أدوات مثل قوالب تحديد الأهداف يمكن أن تبسط كيفية تتبع المقاييس ومواءمتها، مما يضمن استمرار تركيز الجميع على الأساسيات. ClickUp هو برنامج شامل مصمم لتبسيط دورة حياة التطوير بأكملها. يحتوي على مكتبة تضم أكثر من 1000 نموذج يمكن أن تجعل قياس مقاييس أداء التطوير أسهل 100 مرة.

على سبيل المثال، فإن نموذج أهداف ClickUp SMART Goals يبسط عملية تحديد الأهداف، مما يجعل من السهل وضع أهداف قابلة للتحقيق. فهو يساعدك على تقسيم الأفكار الطموحة إلى خطوات واضحة وقابلة للتنفيذ، مما يحافظ على تركيزك وتنظيمك.

نموذج أهداف ClickUp SMART Goals

نصيحة 4: مزج الأرقام مع السياق

تعتبر الأرقام رائعة لاكتشاف الأنماط، لكنها لا تلتقط السياق بأكمله. وازنها مع المدخلات من أشياء مثل مراجعات التعليمات البرمجية أو ملاحظات الفريق أو المراجعات بأثر رجعي. قد يؤدي التزام صغير إلى إصلاح مشكلة كبيرة، ويمكن لمراجعات الأقران أن تسلط الضوء على مهارات التعاون لدى المطور - وهي أشياء يمكن أن تغفلها الأرقام وحدها. مقاييس رشيقة مثل سرعة العدو السريع أو الوقت المستغرق، يمكن أن توفر نظرة ثاقبة حول كفاءة الفريق وسرعة إنجاز العمل. تساعدك هذه المقاييس على تقييم سير العمل وتحديد الاختناقات، مما يوفر فهماً أوضح للأداء لا يمكن للأرقام الأولية وحدها توفيره.

نحن نستخدم ClickUp لتتبع مشاريع تطوير البرمجيات الخاصة بنا داخل الشركة؛ فإدارة مشاريع وفرق متعددة تجعل الأمور أسهل بالنسبة لي، وهي واحدة من أفضل الأدوات التي استخدمتها حتى الآن للتعامل مع مشاريعي في سكروم والمشاريع الرشيقة الحديثة.

أبراهام روخاس، مدير فريق التسليم، نمط

نصيحة 5: إعادة التقييم أثناء سير العمل

لا يجب أن تكون المقاييس ثابتة. مع نمو فريقك وتغير الأولويات، قم بتعديل ما تقوم بتتبعه. تضمن مراجعة نظامك بانتظام أن تظل مقاييسك متوافقة مع الأهداف والتحديات المتطورة.

يمكنك استخدام لوحة معلومات OKR لتتبع التقدم المحرز في الأهداف الرئيسية وقياس الأداء في الوقت الفعلي. أو يمكنك اتخاذ الخيار الأسهل والاعتماد على برنامج مراجعة الأداء تحديثات لإبقاء مقاييسك قيد الفحص تلقائيًا. الأمر متروك لك لتحديد الطريقة الأفضل لاحتياجاتك.

💡 نصيحة احترافية: إن قالب إطار عمل ClickUp OKR يساعدك على وضع أهداف ذكية لفريق تطوير البرمجيات الخاص بك وتتبع التقدم المحرز في تحقيق الأهداف باستخدام لوحة تحكم شاملة.

أفضل 10 مقاييس لأداء المطورين

إليك بعض مقاييس أداء المطورين الموثوقة والمجربة والمختبرة التي تساعد في قياس القيمة الفعلية التي يقدمها فريقك:

1. تكرار النشر

يقيس تكرار النشر عدد المرات التي يتمكن فيها فريقك من إصدار التعليمات البرمجية في الإنتاج. عادةً ما يشير تكرار النشر المرتفع إلى أن عملية تطوير البرمجيات وخطوط أنابيب النشر لديك فعالة.

كلما زاد عدد مرات النشر، كلما كان بإمكانك إصلاح الأخطاء أو شحن ميزات جديدة أو إصدار تحديثات بشكل أسرع. كما أنه يدل أيضاً على أن فريقك قادر على العمل في أجزاء صغيرة يمكن التحكم فيها، مما يقلل من خطر حدوث اضطرابات أو تأخيرات كبيرة.

📈 كيف يساعد تتبع هذا المقياس؟ يمكن للفريق تنفيذ التكامل والنشر المستمر (CI/CD) وتلبية توقعات العملاء مع تأخير أقل.

🌟مثالي ل: فرق التطوير التي تركز على السرعة، حيث يتيح لها أن تظل رشيقة ومتجاوبة مع احتياجات المستخدمين.

2. المهلة الزمنية

يتتبع زمن المهلة الزمنية المدة التي يستغرقها من بداية العمل على ميزة ما حتى يتم تشغيلها في الإنتاج. وهو مقياس رئيسي لقياس السرعة والكفاءة في دورة التطوير.

تعني المهلة الزمنية الأقصر أن فريقك يمكنه الانتقال من الفكرة إلى التنفيذ بشكل أسرع، وهو أمر بالغ الأهمية في الأسواق التنافسية وسريعة التغير. لحساب المهلة الزمنية، يمكنك تتبع الوقت من وقت دخول عنصر العمل في مرحلة التطوير إلى وقت نشره في مرحلة الإنتاج.

📈 كيف يساعدك تتبع هذا المقياس ؟ عندما يتم تقصير المهلة الزمنية تتحسن إنتاجية الفريق وكفاءته بشكل عام. يتيح ذلك للفرق الاستجابة لمتطلبات السوق وملاحظات المستخدمين والمشكلات في الوقت المناسب.

🌟مثالي ل:الفرق التي تسعى جاهدة لتكون أكثر استجابة وتحسين الوقت اللازم للوصول إلى السوق.

3. وقت الدورة

وقت الدورة الزمنية هو مقياس مهم يكشف عن مدى سرعة فريقك في إكمال المهام، بدءًا من بدء المشروع إلى وضع علامة على أنه منجز. يشير وقت الدورة الزمنية الأقصر إلى أن فريقك يعمل بكفاءة ويقدم القيمة بسرعة، في حين أن الوقت الأطول قد يشير إلى وجود عوائق أو أوجه قصور

تتعلق معالجة زمن الدورة بالكشف عن العقبات الخفية. هل المهام عالقة في عمليات تسليم لا نهاية لها؟ هل الأولويات غير واضحة؟

📈 كيف يساعدك تتبع هذا المقياس؟ سيساعدك تبسيط سير العمل وتشجيع التعاون وأتمتة الخطوات المتكررة على تمهيد الطريق لتحقيق تقدم أسرع. ففي نهاية المطاف، لا تعني الدورة الزمنية الأقصر نتائج أسرع فحسب، بل هي أيضًا علامة على مرونة الفريق وتركيزه وتفوقه في العمل.

🌟 🌟مثالي ل: فرق DevOps التي تركز على التحسين المستمر وسير العمل الفعال، خاصةً تلك المشاركة في التطوير السريع أو CI/CD أو ممارسات كانبان.

4. المهلة الزمنية للتغييرات

يقيس الوقت المستغرق لإجراء التغييرات مدى سرعة فريقك في نقل تغيير التعليمات البرمجية من الالتزام الأولي إلى البث المباشر في الإنتاج. إنه مقياس مهم لتقييم مدى سرعة استجابة فريقك لطلبات العملاء وظروف السوق المتطورة.

تُظهر المهل الزمنية القصيرة عملية مبسطة، بينما قد تشير المهل الزمنية الأطول إلى تأخيرات أو أوجه قصور. لحسن الحظ، يمكنك تحسين المهلة الزمنية من خلال إزالة العوائق مثل عمليات النشر اليدوية وملكية المهام غير الواضحة وعمليات الموافقة البطيئة.

📈 كيف يساعدك تتبع هذا المقياس؟ يمكن أن تؤدي أتمتة المهام من خلال CI/CD إلى تسريع الانتقال بشكل كبير من الالتزام بالرمز إلى الإنتاج. وهذا يوفر تحديثات أسرع ويعزز سير عمل أكثر كفاءة يتكيف بسرعة مع احتياجات المستخدم.

🌟مثالي ل:الفرق التي ترغب في تقديم برامج عالية الجودة بكفاءة.

5. السرعة

لا تقلق؛ نحن لا نتحدث هنا عن السرعة الفيزيائية (لحسن الحظ).

بدلاً من ذلك، هذه السرعة هي مقياس رشيق يقيس العمل الذي يمكن لفريقك إكماله خلال سباق السرعة. وهو يوفر نظرة ثاقبة لقدرة فريقك ويساعد على وضع توقعات واقعية لسباقات السرعة المستقبلية.

لكن السرعة لا تتعلق بالسرعة؛ بل بالحفاظ على وتيرة مستدامة وثابتة. إذا انخفضت الأرقام أو تأرجحت بشكل غير متوقع، فقد حان الوقت للنظر في المشاكل المحتملة، مثل المهام المحظورة أو أعضاء الفريق المثقلين بالأعباء.

لأنه، في هذه الحالة، لا تتعلق السرعة بالكتلة أو السرعة، بل تتعلق بـ العمل الجماعي و التوازن !

📈 كيف يساعد تتبع هذا المقياس؟ إنه يشرح بوضوح مقدار العمل الذي يمكن للفريق إنجازه في سباق أو تكرار معين. يساعد ذلك في تخطيط وتوقع سباقات السرعة بكفاءة.

🌟مثالي ل:الفرق التي تعطي الأولوية للتطوير التكراري والتسليم المتسق للعمل.

6. العمل قيد التنفيذ

هل سبق لك أن شعرت بالإرهاق بسبب كثرة المهام في وقت واحد؟ يمنع برنامج العمل الجاري (WIP) ذلك من خلال تتبع المهام النشطة في أي وقت معين.

تُعد إدارة WIP أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على سير عمل ثابت وضمان إكمال المهام قبل البدء في مهام جديدة. يساعدك وضع حدود للمهام قيد الإنجاز (WIP) على تجنب التحميل الزائد، والحفاظ على التركيز، والحد من تعدد المهام.

📈 كيف يساعدك تتبع هذا المقياس؟ يسمح الحد من حجم المهام المهملة المُستهلَكة للفريق بتحديد أولويات إكمال المهام قبل البدء بمهام جديدة، مما يؤدي إلى تقليل التشتت.

🌟مثالي ل: فرق العمل الرشيقة التي تهدف إلى تقليل الاختناقات وضمان سير العمل بسلاسة من خلال الحد من عدد المهام قيد التنفيذ في أي وقت.

7. تغيير معدل الفشل

لا أحد يحب التعامل مع الأخطاء أو الانقطاعات أو مشكلات الإنتاج بعد النشر. يتتبع معدل فشل التغيير عدد مرات حدوث هذه المشاكل، مما يمنحك صورة واضحة عن موثوقية إصداراتك

يشير معدل الفشل المرتفع إلى أن فريقك قد يحتاج إلى تعزيز عمليات الاختبار أو مراجعات التعليمات البرمجية أو ضمان الجودة قبل الضغط على زر النشر

من الضروري تشديد عمليات التطوير لتقليل معدل الفشل. يمكن أن يؤدي تنفيذ اختبار آلي أفضل، ومراجعات شاملة للأكواد البرمجية، وبيئات التدريج الموثوقة إلى اكتشاف المشاكل قبل أن تصل إلى الإنتاج.

📈 كيف يساعد تتبع هذا المقياس؟ تساعد هذه التحسينات فريقك على إصدار تحديثات أكثر سلاسة، مما يحافظ على استقرار الأمور للمستخدمين وبناء ثقتهم في المنتج. والنتيجة؟ مشاكل أقل، وعملاء أكثر سعادة، وفريق عمل أكثر كفاءة.

🌟 🌟مثالي ل: الفرق التي تركز على تحسين موثوقية النشر وتقليل الأخطاء أثناء التغييرات.

8. وقت استعادة الخدمة

يقيس الوقت اللازم لاستعادة الخدمة مدى سرعة فريقك في حل المشكلات في الإنتاج. إنه مقياس أساسي لفهم مدى كفاءة فريقك في التعامل مع الأعطال وتقليل وقت التعطل.

كلما زادت سرعة استعادة الخدمة، زادت موثوقية منتجك في نظر المستخدمين. يعود تحسين ذلك إلى الإعداد.

أنت تعرف ماذا يقولون، "عدم الاستعداد هو الاستعداد للفشل" خطط الاستجابة الواضحة للحوادث، والتواصل الفعّال، وأدوات المراقبة القوية تحدث فرقاً كبيراً.

📈 كيف يساعدك تتبع هذا المقياس؟ يضمن التخطيط السليم استعدادك للتعامل مع المشكلات قبل أن تصبح أعطالاً كبيرة. علاوة على ذلك، عندما يعرف كل شخص دوره، يمكن لفريقك معالجة المشكلات بسرعة والحفاظ على رضا العملاء.

🌟مثالي ل: فرق الاستجابة للحوادث أو فرق التطوير والعمليات التي تدير أنظمة حرجة وتهدف إلى حل الانقطاعات أو أعطال الإنتاج بسرعة لضمان وقت التشغيل والموثوقية.

👀 هل تعلم؟ يُطلق على مقاييس DORA مجتمعةً مقاييس DORA وهي تكرار النشر، والوقت المستغرق للتغييرات، والوقت اللازم لاستعادة الخدمة، ومعدل فشل التغيير. وقد تم تطويرها من قبل فريق أبحاث وتقييم DevOps (DORA)، وهو فريق DevOps في Google Cloud.

9. درجة رضا العملاء

كيف تعرف ما إذا كان عملاؤك سعداء حقًا بمنتجك؟ هنا يأتي دور درجة رضا العملاء (CSAT). يتم جمعها عادةً من خلال استطلاعات الرأي والتغذية الراجعة، وتوفر رؤى مباشرة حول مدى تلبية منتجك لاحتياجات المستخدمين.

يساعد تتبُّع مقاييس رضا العملاء على تحديد نقاط الألم التي يعاني منها المستخدم وتحديد أولويات التحسينات. وتعني الدرجات العالية أنك تحقق النتائج المرجوة، بينما تسلط الدرجات المنخفضة الضوء على المجالات التي يمكنك تحسينها.

📈 كيف يساعدك تتبع هذا المقياس؟ توفر ملاحظات العملاء رؤى قيمة توجه المطورين في تحسين الميزات وإصلاح الأخطاء. الاستماع بنشاط، وإجراء التحسينات بناءً على الملاحظات، والتأكد من أن كل تحديث يعزز تجربة المستخدم ويزيد من رضاه.

🌟مثالي ل: فرق DevOps التي تعمل على الميزات أو الأنظمة التي تؤثر بشكل مباشر على تجربة المستخدم النهائي.

10. صحة الفريق

ربما تكون قد سمعت كثيرًا بمصطلح "صحة الفريق"، لكنه أكثر من مجرد كلمة رنانة. في الواقع، يمكن لرفاهية فريقك ومعنوياته أن تنجح جهود التطوير الخاصة بك أو تفشلها.

يتضمن تتبع صحة الفريق الاهتمام بأمور مثل التواصل والروح المعنوية ومستويات التوتر. يمكن أن تمنحك عمليات الفحص المنتظمة والاستطلاعات والاستعراضات رؤى قيّمة حول شعور فريقك ومدى تعاونهم.

📈 كيف يساعدك تتبع هذا المقياس؟ الفريق القوي والصحي يكون أكثر مرونة وأفضل في حل المشاكل وأكثر اتساقًا في تحقيق النتائج. إن تعزيز هذا الجانب يمكن أن يهيئ فريقك للنجاح على المدى الطويل ويقلل من خطر الإرهاق.

🌟مناسب لـ: Iمناسب للفرق الرشيقة، بما في ذلك فرق DevOps، التي تقدر التعاون والروح المعنوية والإنتاجية طويلة الأجل.

👀 هل كنت تعلم؟ مشروع أرسطو لقياس فعالية الفريق. أدرك الباحثون أن تتبع أسطر التعليمات البرمجية المكتوبة والأخطاء التي تم إصلاحها هي مقاييس معيبة بطبيعتها. فقد يعني المزيد من الأخطاء التي تم إصلاحها أنه تم إنشاء المزيد من الأخطاء في البداية. وخلصوا إلى أن الفرق الأكثر فعالية هي تلك التي يشعر أعضاؤها بالأمان في المخاطرة ويمكنهم الاعتماد على بعضهم البعض.

والآن، دعونا نرى كيف تقيس شركات التكنولوجيا مقاييس أداء المطورين.

قياس أداء المطوّرين وتحسينه تتبع الأداء هو أكثر من مجرد أرقام. يتعلق الأمر بامتلاك النهج والأدوات الصحيحة لدعم فريقك.

ClickUp هو تطبيق كل شيء للعمل الذي يتيح لك التخطيط والبناء والشحن في مكان واحد مع دمج العمل الجماعي متعدد الوظائف والأدوات والمعرفة بسلاسة في مركز موحد.

نعم، إنه بهذه الروعة!

1. تعيين الأهداف وتتبعها بسلاسة

يبدأ أساس قياس الأداء بـ الأهداف المحددة . أهداف النقر تساعدك على إنشاء أهداف قابلة للتنفيذ والقياس تتماشى مع أولويات فريقك. سواء كنت تركز على تقليل الوقت المستغرق، أو تحسين وتيرة النشر، أو تحسين جودة التعليمات البرمجية، فإن الأهداف تضمن أن تكون أهدافك محددة وقابلة للتحقيق.

تجميع الأهداف ذات الصلة في مجلدات للحصول على نظرة ثاقبة للتقدم المحرز في لمحة واحدة مع أهداف ClickUp Goals ClickUp Dashboards تبسط التتبع بشكل أكبر من خلال دمج جميع مؤشرات الأداء الرئيسية في مساحة واحدة بديهية بصريًا. راقب المقاييس مثل معدلات فشل التغيير أو درجات رضا العملاء دون التبديل بين الأدوات.

تلخيص حالة مشروعك الحالية من خلال تتبع المهام التي أنجزتها في لوحة معلومات ClickUp Dashboard

يمكنك حتى تخصيص لوحة التحكم الخاصة بك لتضمين أدوات لحجم عمل الفريق أو تتبع التقدم المحرز أو المهام المتأخرة. سيمنحك هذا نظرة عامة في الوقت الفعلي عن حالة الأمور وما يتطلب الاهتمام. تسهل هذه الشفافية المساءلة وتتيح تصحيح المسار في الوقت المناسب.

هل أنت غير متأكد من أين تبدأ؟ إن قالب ClickUp KPI يمكن أن يكون بمثابة نقطة انطلاق جيدة. فهو يوفر إطارًا منظمًا لربط الأهداف بمقاييس قابلة للقياس، وتحديد المعالم، ووضع أهداف واقعية تبقي فريق التطوير على المسار الصحيح.

نموذج ClickUp KPI

2. استهدف إنتاجية أعلى

إن تحسين إنتاجية الفريق يتجاوز مجرد تحديد الأهداف - فهو يتطلب أدوات تعمل على تبسيط سير العمل والقضاء على أوجه القصور. ClickUp لفرق البرمجيات يقدم مجموعة من الميزات المصممة لتشجيع فريقك على العمل بذكاء وليس بجهد أكبر، وضمان التعاون السلس طوال عملية التطوير.

أتمتة مهام سير العمل: استخدم أتمتة ClickUp لإزالة الاختناقات والمهام اليدوية المتكررة. على سبيل المثال، يمكنك تعيين أتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ( الذكاء الاصطناعي ) لتعيين المهام أو تحديث الحالات أو إخطار أصحاب المصلحة عند استيفاء شروط محددة. يضمن ذلك أن يقضي فريقك المزيد من الوقت في المهام ذات القيمة العالية، مما يعزز الكفاءة الإجمالية

استخدم أداة إنشاء أتمتة الذكاء الاصطناعي في ClickUp لتقليل عبء العمل

ملاحظات حول الأتمتة: ClickUp تعيين تعليقات ClickUp تتيح لك ميزة دمج التعليقات مباشرةً في المهام من خلال تعيين تعليقات لأعضاء فريق محددين. هذا يجعل التواصل قابلاً للتنفيذ وشفافاً، مما يضمن عدم إهمال الاقتراحات أو التغييرات المهمة

تعيين التعليقات مباشرة إلى المهام لضمان عدم ضياع أي شيء

مراقبة التقدم المحرز: أدوات ClickUp المرئية، مثل مخططات جانت وعروض اللوحة، تساعد فريقك على رؤية الصورة الكبيرة. تسمح لك هذه الأدوات بتعيين التبعيات وإدارة أعباء العمل وتعديل الخطط بسرعة عندما تتغير الأولويات - كل ذلك مع الحفاظ على سلاسة سير العمل

على مدار السنوات الأربع الماضية، أتاحت لنا ClickUp زيادة إنتاجيتنا بمقدار 3 أضعاف دون الحاجة إلى توسيع نطاق فريقنا.

نيك هيريرا، المدير الأول. مدير الهندسة في شركة Pressed Juicery

3. تبسيط سير العمل باستخدام المهام وطرق العرض القابلة للتخصيص

تُعد إدارة المهام بفعالية أمرًا أساسيًا لفريق عمل منتج، و انقر فوق المهام يجعل من السهل إبقاء كل شيء على المسار الصحيح.

يمكنك تعيين المهام وتعيين المواعيد النهائية وتقسيمها إلى مهام فرعية لضمان عدم تفويت أي شيء. يمنحك هذا رؤية واضحة لما تم إنجازه، وما لا يزال قيد التنفيذ، وما هو قيد التنفيذ، وما هو التالي - مما يمنحك القدرة على تحديد الأولويات وإدارة أعباء العمل بكفاءة.

تحديد أولويات مهامك باستخدام مهام ClickUp Tasks والتركيز على ما هو أكثر أهمية

لكن تنظيم المهام ليس سوى جزء من المعادلة. طرق العرض المخصصة لـ ClickUp ارتقِ بسير عملك إلى المستوى التالي من خلال تقديم طرق مختلفة لتصور المهام بناءً على ما يناسب فريقك.

سواء كنت تفضل لوحات Kanban Boards لتخطيط سباقات السرعة، أو مخططات Gantt للتخطيط طويل الأجل، أو طرق عرض القائمة للتفصيل المنظم، يمكنك تكييف ClickUp لتتناسب مع احتياجات فريقك. تساعد طرق العرض هذه في الحفاظ على توافق الجميع وإظهار الاختناقات المحتملة وضمان اتخاذ قرارات مستنيرة في الوقت الفعلي.

تتبع التقدم المحرز مقابل المهام الرئيسية على جدول زمني قابل للتعديل باستخدام طريقة عرض جانت في ClickUp

4. تتبع الأداء والنمو من خلال المراجعات المنتظمة والمعالم الرئيسية

كيف تعرف ما إذا كان فريقك يحرز تقدماً ويحقق التوقعات؟ المراجعات المنتظمة هي المفتاح لضمان التحسين المستمر.

إن قالب مراجعة الأداء ClickUp يجعل هذه العملية أكثر سلاسة من خلال تبسيط التقييمات وتتبع التقدم المحرز بمرور الوقت. إذا لم تكن متأكداً من أين تبدأ بمراجعات الأداء، سيرشدك هذا النموذج.

ومع ذلك، فإن تتبع التقدم لا يتوقف عند المراجعات. معالم ClickUp Milestones مساعدتك في البقاء على رأس المهام المهمة. يمكنك تحويل المهام المكتملة إلى معالم، والتي يتم تمييزها بصريًا بأيقونة ماسية، مما يسهل تحديد الأهداف الرئيسية في لمحة سريعة. سواء كنت تدير سباقًا صغيرًا أو مشروعًا كبيرًا، فإن المعالم الرئيسية تمنحك أنت وفريقك فكرة واضحة عن أهم المهام.

تعرف بسهولة على المعالم الرئيسية من بين المهام الأخرى في طرق عرض قابلة للتخصيص للدلالة على وقت جاهزية المشروع للمرحلة التالية

من خلال ربط بيانات المراجعة بالمهام والأهداف الجارية، وتحديد المعالم البارزة ضمن تلك المهام، يمكنك الحصول على رؤية شاملة للأداء الفردي وأداء الفريق. تتيح لك المعالم أيضاً تجميع المهام ذات الصلة ومعرفة كيفية ارتباطها بأهداف المشروع الأكبر، مما يمنح جميع أعضاء فريقك فهماً مشتركاً للتقدم المحرز والأولويات.

ربط المهام التابعة والمرتبطة، والانتقال بسرعة إلى العمل المرتبط وتتبع التقدم المحرز في المهام المتصلة

ماذا يمكنك أن تفعل بهذه الأفكار؟ احتفل بالمكاسب الصغيرة والكبيرة!

ضع علامة على تلك المعالم المكتملة واجعل فريقك يعرف أن جهودهم معترف بها. حدد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام وحدد أهدافًا جديدة للحفاظ على استمرار الزخم. المراجعات المنتظمة وتؤدي المراجعات المنتظمة وتتبع المعالم الرئيسية إلى إنشاء سير عمل سلس حيث يزدهر النمو والإنتاجية لفريق التطوير بأكمله.

من منا لا يحب رؤية تقدم ملموس نحو الأهداف المشتركة؟ بالنسبة لنا في ClickUp، إنه أمر مثير للغاية!

حقق إنتاجية مطور أكثر ذكاءً مع ClickUp

قياس إنتاجية المطورين ليست بالبساطة التي تبدو عليها. ولكن لا تقلق، فالأمر لا يشبه حل شفرة دافنشي!

النهج الموجه نحو القياس ضروري لتحسين إنتاجية تطوير البرمجيات. فهو يسمح لك بقياس ما هو مهم حقًا، بدءًا من سرعة التسليم إلى كفاءة الفريق الإجمالية، ويوفر رؤى قابلة للتنفيذ من أجل التحسين المستمر.

يمكن أن يمنحك استخدام مقاييس الجودة مثل مقاييس تدفق القيمة ومقاييس التدفق صورة أكثر اكتمالاً لفريق هندسة البرمجيات لديك. قم بإقرانها بإطار عمل متين ولوحة قياس إنتاجية المطورين، وستحصل على رؤية أوضح بكثير لكيفية سير الأمور.

يمكن لبرنامج ClickUp، بميزاته الشاملة، أن يجعل اعتماد هذا النهج سلساً. فهو يوفر أدوات فعالة لتتبع الأداء، وتحسين سير العمل، ومواءمة جهود التطوير مع أهداف عملك. اشترك في ClickUp اليوم واستفد من المقاييس لضمان تحقيق تقدم مطرد ونتائج أفضل.