أفضل قوالب Excel مجانية لتعقب العادات والتقاليد لزيادة الإنتاجية إلى أقصى حد

الخُلُقُ حبلٌ ننسج منه خيطاً كل يوم، وفي النهاية لا نستطيع قطعه

هوراس مان، مصلح تربوي أمريكي

خلافاً للاعتقاد الشائع، يتطلب الأمر 66 يومًا لتطوير عادة. هذا أكثر من شهرين بقليل من الالتزام الثابت.

قد يصبح بناء عادات جيدة بمثل هذا الاتساق أمرًا مرهقًا بسهولة، خاصةً عند التوفيق بين العديد من الأهداف والالتزامات. لحسن الحظ، يوفر قالب تعقب العادات إطار عمل بسيط ومنظم لتتبع التقدم المحرز والبقاء متحمسًا ومحاسبة نفسك.

سواءً كان لديك هدف شخصي، مثل جعل ممارسة التمارين الرياضية عادة يومية, أو احترافية، مثل اكتساب مهارة جديدة، توفر هذه القوالب طريقة مرئية ومرنة للبقاء على اطلاع على كل شيء.

لا تحتاج حتى إلى تطبيق تعقب العادات للبدء! إذا كنت تستخدم Microsoft Excel أو جداول بيانات Google، فأنت تحتاج فقط إلى القالب الصحيح.

لمساعدتك، إليك بعضًا من أفضل قوالب جداول بيانات تعقب العادات المجانية على Excel التي تزيد من معدل نجاحك. لقد جمعنا أيضًا أفضل القوالب البديلة من ClickUp . لنبدأ!

ما هي قوالب تعقب العادات؟

قوالب تعقب العادات هي أدوات مصممة مسبقاً لتمكين الأفراد من تطوير عادات جديدة. يتم تنسيق معظم قوالب تعقب العادات على شكل جداول بيانات، مما يسمح لك بتحديد الأهداف وتسجيل العادات وتتبع تقدمك بشكل مرئي.

ولتسهيل ذلك، تسمح لك القوالب بتسجيل روتينك وسلوكياتك اليومية مع مرور الوقت. تسمح لك زيارة أفعالك وأدائك بتعزيز الانضباط والحفاظ على المساءلة.

يمكنك اختيار القوالب التي تحتوي على مربعات اختيار بسيطة لتمييز إكمال عادة واحدة من عاداتك أو القيام بترميز لوني مفصل لعادات مميزة، أو حتى تسجيل أنشطة أو عادات يومك.

بمجرد أن تبدأ في الاحتفاظ بمثل هذا السجل، يصبح من الأسهل ملاحظة الأنماط وتحديد التحديات والاحتفال بالانتصارات الصغيرة - وكل ذلك يساعد على تطوير عادات إيجابية عميقة الجذور.

ما الذي يجعل قالب تعقب العادات جيداً؟

لتطوير عادات جيدة، تحتاج إلى قالب جيد لتتبع العادات. فيما يلي بعض الصفات التي يجب أن تتوافر في قالب جدول بيانات جيد لتعقب العادات:

بديهي : اختر القوالب التي يسهل استخدامها وفهمها دون أي تعقيدات مربكة

: اختر القوالب التي يسهل استخدامها وفهمها دون أي تعقيدات مربكة التخصيص: اختر القوالب التي يمكن تعديلها لتتناسب مع أهداف المستخدم وتفضيلاته وفئات العادات المختلفة وتواترها، إلخ.

اختر القوالب التي يمكن تعديلها لتتناسب مع أهداف المستخدم وتفضيلاته وفئات العادات المختلفة وتواترها، إلخ. الترسيمات: اختر قوالب تحتوي على أقسام محددة بوضوح للعادات المختلفة وأسمائها وتكرار التتبع (إجراءات يومية، أنشطة أسبوعية، عادات شهرية) وتسجيل التقدم المحرز

اختر قوالب تحتوي على أقسام محددة بوضوح للعادات المختلفة وأسمائها وتكرار التتبع (إجراءات يومية، أنشطة أسبوعية، عادات شهرية) وتسجيل التقدم المحرز المساعدات البصرية: اختر القوالب التي تحتوي على عناصر مثل الترميز اللوني وشريط التقدم والرسم البياني وما إلى ذلك، لعرض المعلومات في لمحة سريعة

اختر القوالب التي تحتوي على عناصر مثل الترميز اللوني وشريط التقدم والرسم البياني وما إلى ذلك، لعرض المعلومات في لمحة سريعة إمكانية الوصول: أعط الأولوية للقوالب التي يمكن الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان. على سبيل المثال، يجب أن يكون لديك إمكانية الوصول إليها من خلال مخطط رقمي تطبيق جوال أو بوابة قائمة على المتصفح

أعط الأولوية للقوالب التي يمكن الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان. على سبيل المثال، يجب أن يكون لديك إمكانية الوصول إليها من خلال مخطط رقمي تطبيق جوال أو بوابة قائمة على المتصفح الاتساق: استقر على القوالب ذات التصميم المتسق الذي يشجع على تتبع العادات مع عبء إدراكي أو صعوبات لا تذكر

استقر على القوالب ذات التصميم المتسق الذي يشجع على تتبع العادات مع عبء إدراكي أو صعوبات لا تذكر سهولة التنقل: اختر الأقسام المحددة جيدًا وسهلة التنقل. القوالب ذات هذه التصميمات توجه المستخدمين إلى اتخاذ الإجراءات دون أي ارتباك أو فوضى

## 4 قوالب مجانية لجدول بيانات متتبع العادات لبرنامج Excel

دعنا نغوص في أربعة قوالب مجانية لتعقب العادات لجدول بيانات إكسل وجداول بيانات جوجل:

1. قالب متتبع العادات من You Exec

عبر

_/مرجع/ _https://youexec.com/spreadsheet-templates/habit-tracker-spreadsheet-in-microsoft-excel-or-google-sheets أنت منفذ //%href/

ال قالب تعقب العادات من You Exec يجعل تتبع العادات اليومية والأسبوعية أمراً سهلاً. يسمح لك التصميم الواضح بتصنيف العادات المختلفة في أعمدة مخصصة والتحقق من كل يوم عند إكمالها.

يحتوي على ميزة الملخص الأسبوعي المدمج الذي يحسب تلقائيًا ويقدم معاينة للنسبة المئوية للعادات المكتملة لتتبع الاتساق في بناء العادة الجديدة. يحتوي القالب أيضاً على قسم لتقييم العادات، مما يتيح لك التفكير في كيفية تأثير كل عادة على رفاهيتك أو تطورك أو إنتاجيتك بشكل عام.

إليك سبب إعجابك به:

يسمح لك بترميز عاداتك اليومية والأسبوعية والشهرية بالألوان

تحفيز نفسك بمكافآت مخصصة لكل عادة يتم إكمالها

إنشاء وتتبع أكثر من 400 نوع من العادات اليومية والأسبوعية والشهرية لمدة عام كامل

حالة استخدام مثالية: مناسب للطلاب والمهنيين العاملين الذين يحتاجون إلى متتبع عادات يومي أو شهري منظم لمراقبة التقدم المحرز في الأهداف الشخصية أو المتعلقة بالعمل بتنسيق مرئي.

2. قالب تقويم متتبع العادات من يو إكسيك

via

_/مرجع/ _https://youexec.com/spreadsheet-templates/habit-tracker-part-2-in-excel-and-google-sheets أنت منفذ //%href/

ال قالب تقويم متتبع العادات من يو إكسيك يدمج أداة تعقب العادات الشهرية في تخطيط التقويم، مما يسمح لك بتصور التقدم المحرز عبر تواريخ أو فترات محددة. يمنحك التحقق من عاداتك اليومية نظرة عامة على أدائك والتزامك خلال الشهر بأكمله.

كما يتميز القالب أيضاً بأقسام مرمزة بالألوان تساعدك على تحديد الأيام التي التزمت فيها بعادة ما بنجاح مقابل تلك التي لم تلتزم بها. إنها طريقة رائعة لمشاهدة أنشطتك اليومية تتكشف شهرياً.

إليك سبب إعجابك به:

تصور جدول بيانات تعقب العادات كتقويم، مما يسمح لك بتخطيط ومراجعة عاداتك بمرور الوقت

أتمتة العمليات الحسابية وترميز المرئيات بالألوان لمراقبة الاتساق بشكل أكثر سهولة

تخصيص الجداول الزمنية لتتبع العادات، مثل العادات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية، لبناء عادات مرنة

حالة استخدام مثالية: إنه رائع لمديري المشاريع والمخططين وأي شخص يفضل متتبع العادات الشهرية الذي يتكامل مع جدول زمني وعرض التقويم.

3. قالب إكسل لتعقب العادات من ألتيميت برينتابلز

via

المطبوعات النهائية_

ال قالب إكسل لتعقب العادات من ألتيميت برينتابلز يسمح لك بتتبع عادات جديدة متعددة عبر فئات مختلفة. سيمكنك من تخصيص متتبع العادات على مستوى دقيق، وصولاً إلى اسم العادة وفترة التتبع وحالة الإكمال.

لذا، سواء كنت ترغب في تحسين تحديد أولويات العمل أو التأكد من شرب الماء على فترات منتظمة، يساعدك هذا النموذج.

إليك سبب إعجابك به:

تبسيط تتبع العادات بتصميم بسيط ونظيف يسهل تحديثه يومياً

قم بتنزيل وطباعة القالب لتتبع عاداتك دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت دون عناء لنظام تتبع العادات الرقمية والمادية

يتميز بمخططات ديناميكية وأشرطة تقدم ديناميكية يتم تحديثها في الوقت الفعلي أثناء تسجيل تقدمك، مما يوفر ملاحظات مرئية حول مدى نجاحك في أداءك

حالة استخدام مثالية: إنه مثالي للمستخدمين الذين يريدون متتبع عادات بسيط وقابل للطباعة. يتيح الوصول عبر الإنترنت وغير متصل بالإنترنت للمستخدمين تذكر العادات المهمة دون تعقيدات غير ضرورية.

4. قالب إكسل لتعقب العادات والتقاليد من سيلك وسوندر

عبر

_/ href/ _https://www.silkandsonder.com/blogs/news/habit-tracker-excel-spreadsheet-free-editable Silk and Sonder /%href/

بعد ذلك، لدينا قالب إكسل لتتبع العادات من سيلك وسوندر الذي يأخذ نظرة شاملة لتطوير العادات الجيدة. فهو يشجعك على التركيز على العادات التي تدفع الإنتاجية، وتعزز الرفاهية، وتعزز العلاقات، وتركز على الصحة.

يتتبع القالب العادات من خلال تقسيمها إلى مهام يومية وأسبوعية وشهرية، مما يسمح لك بوضع خطة للأهداف قصيرة وطويلة الأجل.

هناك أيضًا قسم لممارسة التأمل وتدوين اليوميات الذي يقيّم كيفية مساهمة كل عادة في النمو العام ويساعدك على تحقيق التوازن. سيساعدك هذا المنظور الشامل أيضًا على الشعور بالرضا على الصعيدين الشخصي والمهني.

إليك سبب إعجابك به:

اعرض تقدمك في عاداتك عبر جدول بيانات لتتبع عاداتك مصمم بشكل جمالي مع مخططات ورسوم بيانية

قم بتعديل القالب ليعكس عاداتك، مثل الإنتاجية الشخصية، وإدارة الأموال الشهرية، وأهداف التمارين الرياضية واللياقة البدنية، وما إلى ذلك.

يتوفر أيضًا مع القالب متتبع عادات دائري قابل للطباعة

حالة استخدام مثالية: مثالي للمتعلمين المرئيين الذين يفضلون قالب Excel لتعقب العادات بصريًا بشكل جمالي مجانًا. يمكن للجميع، من المبدعين إلى عشاق تحسين الذات، استخدامه لتتبع جميع عاداتهم.

## قيود استخدام Excel لتتبع العادات

على الرغم من أن كل جدول بيانات مجاني لتتبع العادات الذي تمت مناقشته أعلاه يقدم قيمة، إلا أنه مقيد بقيود المنصة.

فيما يلي بعض التحديات التي قد تواجهك أثناء استخدام برنامج Excel لتتبع العادات:

يتطلب إدخال البيانات يدويًا بشكل منتظم ، الأمر الذي يصبح مملًا ومستهلكًا للوقت بشكل متزايد مع زيادة عدد العادات

، الأمر الذي يصبح مملًا ومستهلكًا للوقت بشكل متزايد مع زيادة عدد العادات يفتقر إلى تذكيرات مدمجة أو إشعارات في الوقت الفعلي أو ميزات تتبع العادات تلقائيًا، مما يسهل نسيان تحديث جدول البيانات

أو ميزات تتبع العادات تلقائيًا، مما يسهل نسيان تحديث جدول البيانات محدودية التكامل مع أدوات أو تطبيقات الإنتاجية الأخرى التي تستخدمها بشكل منتظم، مما يجعل من الصعب استيراد جدول بيانات متتبع العادات والعمل عليه في بيئات مختلفة

مع أدوات أو تطبيقات الإنتاجية الأخرى التي تستخدمها بشكل منتظم، مما يجعل من الصعب استيراد جدول بيانات متتبع العادات والعمل عليه في بيئات مختلفة على الرغم من توفر المخططات والرسوم البيانية في Excel، إلا أن التصورات المحدودة أقل تحفيزًا عند مقارنتها بالعناصر الديناميكية

أقل تحفيزًا عند مقارنتها بالعناصر الديناميكية تفتقر إلى العناصر التفاعلية والجذابة مثل المكافآت والتلعيب, الملاحظات اللاصقة إلخ، والتي من شأنها أن تزيد من التشبث باستخدام أداة تعقب العادات

مثل المكافآت والتلعيب, الملاحظات اللاصقة إلخ، والتي من شأنها أن تزيد من التشبث باستخدام أداة تعقب العادات في حين يمكنك الوصول إلى Excel (وحتى جداول بيانات Google) على الأجهزة المحمولة، فإن التجربة ليست سلسة مثل التطبيقات المخصصة لتتبع العادات والمصممة لمستخدمي الهواتف الذكية

يفتقر إلى الميزات المجتمعية أو الاجتماعية التي تتيح لك مشاركة التقدم والإنجازات مع الآخرين

التذكير الودي:جميع العادات التي نهدف إلى بنائها تتراكم من خلال الإجراءات اليومية. وبالتالي، فإن الأنظمة اليومية التي تدمجها في حياتك هي التي تصنع الفارق الحقيقي.

## قوالب تعقب العادات البديلة

كل فعل تقوم به هو تصويت للشخص الذي تريد أن تصبح عليه.

جيمس كلير، مؤلف كتاب العادات الذرية

بالنظر إلى القيود التي تمت مناقشتها أعلاه، نقترح البحث عن بدائل Excel لتسهيل تطوير عادات جديدة.

لحسن الحظ، المساعدة في متناول اليد. انقر فوق هي أداة إنتاجية قوية تتكيف مع متطلباتك بعدة طرق - من إدارة المشاريع إلى تتبع الأهداف . يتحول إلى متتبع عادات قوي ويحتوي على أكثر من 1000 نموذج لتبدأ به!

إليك نظرة على بعض قوالب تعقب العادات المشهورة والمجانية:

1. قالب متعقب العادات الشخصية

قالب كليك أب قالب متتبع العادات الشخصية

ينتهي هنا أخيرًا بحثك عن متتبع عادات متعدد الاستخدامات وقابل للتخصيص. إن قالب متتبع العادات الشخصية من ClickUp يبسط تتبع العادات من خلال جعله بسيطًا ومرنًا ومريحًا.

قم بتخصيص الأقسام المختلفة لإدخال العادة التي تختارها، وحدد التكرار، وراقب مختلف جوانب حياتك - من الروتين الصباحي للصحة واللياقة البدنية

يوفر القالب أيضاً أشرطة تقدم ديناميكية وعروض ملخصات تقدم ديناميكية توفر نظرة عامة واضحة على الأداء دون إغراقك بالبيانات.

إليك سبب إعجابك به:

فرز العادات حسب الفئة أو الأولوية، مما يسمح لك بالتركيز على مجالات التحسين المهمة

تابع التحسينات باستخدام أشرطة التقدم والمخططات التفاعلية التي تعكس بصرياً مدى اتساقك

إضفاء الطابع الشخصي على حقول العادات لتتماشى مع الأهداف اليومية والتفضيلات الفردية

إنشاء تذكيرات لك للالتزام بالعادات والحفاظ على المساءلة

حالة الاستخدام المثالية: مناسب للأفراد الذين يبحثون عن أداة تعقب عادات شاملة ومتكاملة مع إدارة متكاملة للمهام. يعمل متتبع العادات المجاني هذا بشكل أفضل لرواد الأعمال والموظفين المستقلين وكل من يتطلع إلى تحقيق التوازن بين المسؤوليات والأهداف الشخصية والمهنية.

2. انقر فوق قالب العمل المطلوب إنجازه

حافظ على تنظيمك وإنتاجيتك في العمل مع قالب ClickUp Work To Do Model

ال قالب ClickUp العمل المطلوب إنجازه يساعد في إدارة العادات اليومية في بيئة مهنية. مع وجود أعمدة منفصلة لأسماء المهام وتواريخ الاستحقاق والأولويات وحالة الإنجاز، يجعل قالب تعقب العادات هذا إدارة المهام عادة.

إليك لماذا ستحبه:

تنظيم و تحديد أولويات العمل اعتمادًا على تواريخ الاستحقاق والضرورة الملحة لتنمية العادات المتعلقة بالعمل بشكل استراتيجي

تتبع التقدم من خلال الإشارات المرئية التي تشير إلى إنجاز المهام، مما يشجع على الاتساق في بناء العادات في مكان العمل

تخصيص القالب ليناسب أدواراً وصناعات محددة لتطبيقه في إعدادات مهنية مختلفة

تعاون مع أعضاء الفريق وحافظ على الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بمسؤوليات المهام والمواعيد النهائية

حالة استخدام مثالية: أداة تعقب العادات الديناميكية هذه مثالية للمهنيين الذين يعملون في بيئة سريعة الإيقاع. فهو يساعد الأفراد على إدارة المهام المتعلقة بالعمل، مما يجعله مناسبًا لمديري المشاريع وقادة الفرق وأي شخص يتعامل مع مهام متعددة.

3. انقر فوق قالب المهام اليومية للقيام بها

قالب ClickUp Daily Things To Do To Do

إذا كنت تبحث عن متتبع للعادات اليومية قالب الأشياء اليومية التي يجب القيام بها في ClickUp يجب أن يكون اختيارك. يقدم هذا القالب قائمة مرجعية قابلة للتخصيص للأنشطة اليومية، من الرعاية الذاتية إلى المهام المتعلقة بالعمل.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على مساحة مخصصة لتعيين الأولويات والمواعيد النهائية لكل عنصر عمل. إنها أداة ممتازة للأفراد لتحويل قائمة مهامهم إلى أداة فعالة لتتبع العادات، مع الحفاظ على تنظيم كل شيء في مكان واحد.

إليك سبب إعجابك به:

تجزئة المهام الكبيرة إلى أنشطة يمكن التحكم فيها، مما يسهل بناء عادة ما

راقب التقدم اليومي من خلال مربعات اختيار واضحة وأشرطة تقدم إنجاز المهام للتتبع المرئي

إنشاء المهام اليومية وتحديد الأولويات، مما يضمن لك إكمال العادات المهمة أولاً

دمج تتبع العادات مع إدارة المهام اليومية لإنجاز الأهداف في بيئة متماسكة

حالة الاستخدام المثالية: إنه مناسب تمامًا للأشخاص الذين يرتدون قبعات متعددة، مثل الطلاب والمهنيين المشغولين وحتى ربات المنازل اللاتي يرغبن في تنظيم المهام وتحديد أولوياتها بفعالية.

4. قالب قائمة مهام التقويم

قالب قائمة مهام التقويم الخاص بتقويم ClickUp

ال قالب قائمة مهام التقويم ClickUp يمزج بين إدارة المهام المستندة إلى التقويم وتتبع العادات ليمنحك نظرة عامة محددة بالتاريخ عن عاداتك وأهدافك.

يتيح لك تخطيط التقويم تتبع العادات اليومية والأسبوعية والشهرية والمتفرقة. من خلال تتبع الموعد النهائي المدمج وملخصات التقدم التلقائي، يجعل هذا القالب تتبع العادات مرئيًا ومنظمًا.

إليك لماذا ستحب هذا القالب:

جدولة العادات مسبقاً، خاصةً من خلال تخصيصها لمواعيد نهائية أو تواريخ مهمة

مراقبة العادات وتخطيطها على مدار فترة زمنية في عرض التقويم لتتبع التقدم على المدى الطويل والقصير

تحقيق تطوير العادات وتحسين إدارة الوقت من خلال مواءمة العادات مع مواعيد نهائية محددة

المزامنة مع تطبيقات التقويم الأخرى لتحقيق مركزية الالتزامات والاستفادة المثلى من الوقت

حالة الاستخدام المثالية: هذا القالب مناسب للمخططين ومديري الأحداث والمديرين التنفيذيين الذين يفضلون تنظيم المهام والعادات في عرض التقويم للوفاء بالمواعيد النهائية الضيقة.

5. قالب خطة التنمية الشخصية

قالب خطة التنمية الشخصية من ClickUp

ال قالب خطة التنمية الشخصية ClickUp يحسن معدل نجاحك في تحديد أهداف التنمية الشخصية وتتبعها وتحقيقها بصرف النظر عن الأشياء التي يجب القيام بها في العمل . يقدم أقسامًا مخصصة لتحديد الأهداف قصيرة وطويلة الأجل مع توفير أدوات لتتبع العادات المتعلقة بالنمو الشخصي وتحسين الذات وتطوير المهارات وغير ذلك.

يتضمن القالب مؤشرات التقدم، وأدوات تتبع المعالم، ومطالبات تحديد الأهداف لمساعدتك على البقاء على المسار الصحيح في رحلة تطورك الشخصي.

إليك أسباب إعجابك به:

وضع معالم واضحة للنمو الشخصي، وإضفاء الهيكلية والانضباط على عملية تحسين الذات

قم بتقييم النمو من خلال شريط التقدم المدمج وقسم المراجعة وما إلى ذلك، للتفكير في الأهداف

تتبع عادات التطور من خلال أشرطة التقدم الديناميكية والمؤشرات التي تحفزك وتمنحك الشعور بالإنجاز

التخطيط للنمو المستمر في مختلف جوانب الحياة لتحقيق الأهداف القصيرة والطويلة الأجل

حالة استخدام مثالية: استخدم قالب خطة التنمية الشخصية لتحديد رحلة نموك. يستفيد مدربو الحياة والموجهون وغيرهم من الملتزمين بتحسين الذات من دمج هذا القالب في حياتهم اليومية.

6. نقر فوق قالب الجدول اليومي الشخصي اليومي للأطفال

جدول يومي-شخصي-شخصي-للأطفال

يجب على الآباء والأمهات أن يكونوا منتبهين للغاية حتى لا يصاب أطفالهم عادات سيئة في سنواتهم السابقة إن قالب الجدول الشخصي اليومي للأطفال من ClickUp يساعدك في ذلك إعداد جداول منظمة ليتبعها أطفالك.

أقسام مخصصة للأنشطة اليومية، والأعمال المنزلية، ووقت الدراسة، وغيرها من العادات الجيدة التي تدمجها ببطء في روتين طفلك. يجعل الجدول الزمني الواضح والمرئي بناء عادات إيجابية أمرًا سهلاً على الطفل (يقصد التورية)!

إليك سبب إعجابك به:

روتين يومي منظم لأطفالك لتنمية عادات جيدة وجعلها تلتصق بهم

تفاعل مع الأطفال من خلال المرئيات الملونة والتصاميم التفاعلية لجعل بناء الروتين ممتعاً

راقب العادات اليومية والأسبوعية والشهرية من خلال الوسائل البصرية مثل مربعات الاختيار والألوان المختلفة لإبقاء الأطفال متفاعلين ومشاركين

تكييف الجدول الزمني مع مختلف الفئات العمرية وديناميكيات الأسرة

حالة استخدام مثالية

كما يوحي الاسم، تم تصميم هذا التطبيق للآباء والمعلمين المشغولين الذين يرغبون في وضع روتين يومي منظم لأطفالهم. وبالتالي، يطور الأطفال عادات جيدة ويلتزمون بها من خلال جدول زمني واضح ومرئي.

7. قالب الإنتاجية الشخصية* قالب الإنتاجية الشخصية

قالب الإنتاجية الشخصية الخاص بـ ClickUp

ال قالب الإنتاجية الشخصية على ClickUp يساعدك على تحسين عاداتك في نفحة. استخدمه لتصنيف المهام بناءً على مدى إلحاحها وأهميتها، وتحديد المواعيد النهائية, عادات المكدس وتتبع التقدم لإنجاز المزيد من المهام في وقت أقل.

وعلاوة على ذلك، يساعدك هذا القالب على تحقيق أهداف الإنتاجية، والحفاظ على تركيزك الحاد وتقليل المماطلة لجعل الإنتاجية عادة.

إليك لماذا ستحبه:

تحديد أولويات المهام بناءً على مدى إلحاحها وأهميتها لمواءمة العادات مع الأنشطة ذات التأثير الكبير

إصلاح أهداف الإنتاجية باستخدام حقول قابلة للتخصيص وتتبع التقدم المحرز من خلال المؤشرات المرئية

تعزيز الكفاءة والإنتاجية من خلال الجمع بين تتبع العادات وإدارة المهام الشخصية

تحليل اتجاهات الإنتاجية بمرور الوقت باستخدام ميزات إعداد التقارير

حالة الاستخدام المثالية: يعمل هذا النموذج على تحسين الكفاءة العامة لأي شخص يتطلع إلى تعزيز الإنتاجية الشخصية وتتبع العادات. يجب أن يستخدمه العاملون لحسابهم الخاص والعاملون عن بُعد والأفراد لزيادة إنتاجيتهم اليومية.

8. قالب أهداف SMART Goals

قالب الأهداف الذكية ClickUp Smart Goals

يجب على أولئك الذين لديهم خبرة في أدوات الإنتاجية الشخصية أن يعرفوا إطار عمل SMART (محدد، وقابل للقياس، وقابل للتحقيق، وملائم، ومحدد زمنيًا).

إن نموذج أهداف ClickUp SMART Goals يدور حول هذا الأمر ويحدد العادات وفقًا لمعايير SMART، مما يجعلها أكثر قابلية للتنفيذ. أداة تعقب العادات هذه مثالية لأولئك الذين يتطلعون إلى أهداف استراتيجية طويلة المدى.

إليك سبب إعجابك به:

إنشاء أهداف SMART لكل عادة

تتبع التقدم المحرز في كل جانب من جوانب أهداف SMART

مراجعة وتعديل الأهداف لتتناسب مع الأولويات المتغيرة والتقدم المحرز

قم بمواءمة العادات مع الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى بحيث تساهم جهودك اليومية في تحقيق إنجازات أكبر

حالة استخدام مثالية: مناسب للفرق والأفراد الذين يتطلعون إلى وضع أهداف واضحة وقابلة للتنفيذ. ممتاز لمدربي الحياة ومديري المشاريع وأي شخص يركز على تحقيق أهداف SMART.

## التقط عادات رائعة مع ClickUp

سواء كنت تفعل ذلك يوميًا أو أسبوعيًا أو لشهر كامل، فإن تتبع العادات هو المدخل لبناء الاتساق وتحقيق الأهداف الشخصية أو المهنية.

لقد شاركنا بعض نماذج جداول بيانات تتبع العادات لتستخدمها في برنامج Excel. ومع ذلك، فإن الافتقار إلى المرونة والأتمتة قد يأتي في طريق النجاح على المدى الطويل. ففي النهاية، يجب عليك القيام بذلك لمدة 66 يومًا على الأقل!

في المقابل، فإن ClickUp يجعل الأمور أسهل من خلال جعل تتبع العادات ديناميكيًا وفعالًا وجذابًا. بالإضافة إلى ذلك، لديك مجموعة من القوالب للاختيار من بينها. وبمجرد اختيار النموذج المناسب وبناء العادة لبنة تلو الأخرى، ستصبح أكثر حماساً لمواصلة هذا الزخم!

هل أنت مستعد لتصبح نسخة جديدة منك؟ اشترك في ClickUp اليوم وابدأ هذه الرحلة!